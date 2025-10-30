25+ Prompt Sora AI untuk Membuat Keajaiban Konversi Teks ke Video

Bagaimana jika satu baris teks dapat diubah menjadi video yang sepenuhnya di-render?

Ini bukan lagi sekadar eksperimen—ini adalah kenyataan sehari-hari bagi pengguna awal Sora AI, alat video generatif yang tidak hanya mempercepat produksi. Alat ini mengubah cara tim kreatif memikirkan narasi visual: lebih sedikit penyempurnaan, lebih banyak iterasi. Lebih sedikit draf, wawasan lebih cepat.

Dan dunia kreatif pun telah memperhatikan hal ini.

Tentu saja, dengan alat AI baru, internet dengan cepat dipenuhi dengan saran, tips, dan… lelucon. Contohnya: berikut adalah percakapan di Reddit yang mengolok-olok pencarian "prompt Sora AI terbaik":

Namun di balik meme-meme tersebut, terdapat potensi yang nyata. Alat seperti Sora AI memberdayakan pemasar, kreator, dan tim produk untuk memperluas pembuatan video, narasi, dan otomatisasi konten visual dengan mudah.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi beberapa prompt Sora AI yang akan membantu Anda membuat konten untuk audiens target Anda. Sebagai bonus, kita akan melihat ClickUp sebagai alternatif terbaik untuk Sora AI! 🏁

Apa itu Sora AI?

melalui Sora AI

Sora AI adalah model generatif teks-ke-video yang dikembangkan oleh OpenAI, yang menghasilkan klip video pendek berkualitas tinggi dari prompt bahasa alami. Ia dapat menghasilkan adegan dengan: Banyak karakter berinteraksi secara alami

Gerakan kamera dan sudut pandang sinematik

Lingkungan yang detail dan pencahayaan yang konsisten

Fisika logis dan koherensi temporal antar frame

Alat AI ini juga dapat memperpanjang video yang sudah ada, menghasilkan bingkai baru, dan menggunakan kombinasi arsitektur difusi dan transformer untuk menghasilkan hasil yang konsisten secara temporal dan kohesif secara visual.

Apa itu prompt Sora AI?

Prompt Sora AI adalah instruksi yang Anda berikan kepada AI teks-ke-video OpenAI untuk mewujudkan ide Anda menjadi video berdurasi hingga satu menit. Anda dapat mendefinisikan segala hal mulai dari gerakan karakter dan pencahayaan hingga sudut kamera dan nada emosional. Pastikan prompt Anda jelas (kurang dari 120 kata), gamblang, dan terstruktur—seperti storyboard mini dalam bentuk teks.

Sora menyukai kejelasan. Beritahu Sora apa yang terjadi, di mana, dan bagaimana rasanya.

✅ Contoh prompt:

“Seorang desainer menggambar sketsa wireframe di studio yang diterangi sinar matahari, dengan musik jazz lembut mengalun di latar belakang.”

Itu adalah kejernihan sinematik dalam kurang dari 20 kata.

Manfaat menggunakan prompt AI dalam pembuatan video

Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan prompt Sora AI untuk pembuatan video:

Mempercepat produksi video , menghasilkan konten dengan cepat dari masukan teks sederhana.

Memperluas kemungkinan kreatif dengan mengubah ide-ide imajinatif menjadi adegan visual.

Mengurangi biaya produksi , menghilangkan kebutuhan akan aktor, kamera, dan pengeditan yang rumit.

Memungkinkan kustomisasi dan personalisasi konten video secara massal dengan berbagai prompt.

Meningkatkan konsistensi dalam video multi-scene atau multi-shot melalui kontrol yang dipandu oleh prompt.

Memfasilitasi prototipe cepat dan iterasi konsep video sebelum produksi penuh.

Mengelola proyek dan memungkinkan Anda berkolaborasi secara jarak jauh dengan aksesibilitas berbasis cloud.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian menunjukkan bahwa video sintetis yang dihasilkan AI (menggunakan avatar alih-alih presenter yang direkam) menghasilkan hasil belajar yang setara dengan video tradisional, menunjukkan bahwa video berkualitas tinggi tidak selalu berarti harus dibuat di studio besar.

Ingin panduan pemasaran AI yang siap pakai? Tonton panduan cepat ini untuk melihat bagaimana tim nyata menggunakan AI untuk mengelompokkan prospek, menulis lebih cepat, dan mengukur hal-hal yang penting—tanpa perlu perubahan teknologi besar-besaran.

Cara Menulis Prompt Sora AI yang Efektif

Cara Anda menggambarkan sebuah adegan, karakter, atau aksi secara langsung memengaruhi hasil video. Oleh karena itu, mengetahui cara menulis instruksi yang jelas, ringkas, dan imajinatif sangat penting.

Berikut cara menulis prompt Sora AI yang jelas dan efektif:

Langkah #1: Tentukan tujuan Anda terlebih dahulu

Tanyakan: Cerita apa yang ingin saya sampaikan? Tutorial singkat, pengungkapan dramatis, atau klip produk yang hangat? Tujuan Anda menentukan tempo, nada, dan suasana visual.

📌 Misalnya, prompt seperti “demo produk yang elegan menonjolkan fitur aplikasi dengan animasi antarmuka pengguna minimalis” akan sangat berbeda dari “demo produk yang menyenangkan menampilkan aplikasi yang sama dengan warna cerah dan ikon bergaya kartun.”

Menyampaikan niat sejak awal memastikan visual Anda konsisten dan sesuai dengan merek.

Pertimbangkan nada, gaya, dan platform target sebelum menambahkan detail adegan; hal ini menghemat waktu dalam proses iterasi.

🔍 Tahukah Anda? Survei berskala besar menemukan bahwa 91% pemasar sudah mengintegrasikan bentuk AI tertentu ke dalam alur kerja video mereka, dan 85% di antaranya mengatakan hal itu telah mengurangi biaya.

Langkah #2: Susun prompt berdasarkan elemen kunci

Setiap prompt yang kuat mencakup enam elemen penting:Siapa, Aksi, Lokasi, Kamera, Pencahayaan, Suara.

Contoh pemecahan prompt:

Subjek dan aksi: ‘Seorang manajer produk melakukan gestur saat mempresentasikan dasbor holografik yang mengambang di depan mereka’

Setting dan suasana: ‘Kantor modern yang cerah dengan dinding kaca yang diterangi sinar matahari dan pantulan halus pada permukaan yang dipoles’

Kamera dan komposisi: ‘Tembakan sedang, sudut pandang rendah dan intim, gaya sinematik, lensa 50mm, kedalaman bidang yang dangkal’

Pencahayaan dan warna: ‘Pencahayaan lembut dan hangat, sedikit kilauan sinematik, menonjolkan antarmuka holografik’

Suara dan suasana: ‘Suara ketukan keyboard, obrolan kantor yang samar, musik latar yang lembut’

💡 Tips Pro: Gunakan kata kerja yang menunjukkan gerakan, seperti ‘meluncur,’ ‘berputar,’ ‘menggesek,’ untuk membuat animasi terasa alami.

Langkah #3: Jaga deskripsi tetap hidup namun ringkas

Hindari prompt Sora AI yang tidak jelas, seperti ‘tampilkan produk keren.’ Sebaliknya, deskripsikan adegan secara detail: ‘Pengguna menggeser melalui dashboard interaktif sementara grafik animasi diperbarui secara real-time. ’ Spesifikasi ini membimbing Sora sambil tetap memberikan ruang untuk kreativitas AI.

Langkah #4: Tambahkan kustomisasi

Ambil kendali atas gerakan, gaya, dan iterasi video Anda untuk membuatnya benar-benar sesuai dengan keinginan Anda:

Kontrol gerakan dan waktu: Pecah urutan kompleks menjadi langkah-langkah yang jelas. Misalnya: ‘ Manajer berjalan ke meja, mengetuk hologram, dan memperbesar metrik dasbor. ‘ Hal ini memastikan transisi yang mulus dan menghindari gangguan dalam video multi-shot.

Gaya referensi atau estetika: Tetapkan visual Anda dengan petunjuk genre atau desain: ‘Gaya iklan startup teknologi, antarmuka futuristik, aksen neon yang cerah‘ atau ‘animasi 2D minimalis untuk iklan media sosial. ’ Referensi sinematik yang familiar membantu Sora mempertahankan visual yang konsisten.

💡 Tips Pro: Anggap prompt Sora AI sebagai draf. Buat satu versi → ubah satu elemen (sudut kamera, pencahayaan, atau warna) → jalankan ulang. Jika hasilnya terasa tidak pas, sederhanakan terlebih dahulu: kunci satu tindakan atau pengaturan kunci, lalu secara bertahap tambahkan kompleksitas.

Langkah #5: Gunakan gambar dan atur parameter API

Ingin tampilan karakter atau produk yang konsisten di seluruh video? Sediakan gambar referensi bersama dengan prompt Anda. Ini sempurna untuk peluncuran produk di mana visual merek perlu tetap seragam.

Anda juga harus menentukan durasi video, resolusi, dan versi model dalam API, bukan dalam teks prompt. Klip pendek (4-8 detik) lebih mudah dikelola dan disatukan menjadi urutan yang lebih panjang, sambil menjaga gerakan yang mulus dan konsistensi.

Prompt Sora AI Terbaik untuk Berbagai Kasus Penggunaan

Sora AI mengubah cara tim melakukan brainstorming, membuat storyboard, dan memproduksi video. Dan untuk video atau gambar yang ideal, Anda tidak perlu menjadi ahli prompt.

Berikut adalah beberapa ide prompt untuk berbagai bidang:

Pemasaran dan periklanan

Iklan sinematik untuk kafe

📌 Kasus penggunaan: Cerita merek, kampanye, iklan media sosial, dan promosi produk.

Buat iklan sinematik berdurasi 20 detik yang menampilkan pemilik usaha kecil membuka kafenya saat matahari terbit, menangkap kehangatan, aroma, dan semangat komunitas. Buat presentasi produk yang elegan untuk smartwatch, menonjolkan fitur pelacakan kebugaran, desain minimalis, dan adegan gaya hidup aktif. Visualisasikan montase yang dinamis dari peluncuran kampanye pemasaran global di papan iklan, ponsel, dan platform media sosial Buat video vertikal pendek untuk media sosial yang menampilkan penggunaan nyata merek perawatan kulit berkelanjutan dalam cahaya alami

💡 Tips Pro: Tentukan gerakan kamera (pan, dolly zoom, aerial sweep) untuk visual dinamis bergaya iklan. Anda juga dapat menyertakan istilah grading warna seperti ‘warna sinematik hangat’

Pembuatan konten dan media

Video YouTube tentang gerakan kamera sinematik

📌 Kasus penggunaan: Storytelling, intro/outro, konten singkat, dan eksperimen visual.

Buat intro YouTube berdurasi 15 detik dengan gerakan kamera sinematik yang melintasi studio kreatif yang nyaman, dipenuhi dengan pencahayaan suasana dan perlengkapan seni Buat video time-lapse seorang seniman yang menggambar mural yang berubah menjadi versi digital di layar Buatlah video pendek bercerita tentang seorang sutradara yang mencari inspirasi melalui jalan-jalan kota yang basah kuyup di malam hari Buat visual B-roll berulang untuk latar belakang podcast—pencahayaan lembut, kamera bergerak, dan pengaturan meja minimalis

💡 Tips Pro: Sertakan detail seperti rasio aspek (16:9 atau 9:16) dan gerakan kamera agar output Anda sesuai dengan platform—hal ini membuat perbedaan besar, seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh prompt engineering ini.

Produk dan teknologi

Panduan langkah demi langkah untuk penyimpanan awan

📌 Kasus penggunaan: Penjelasan fitur, onboarding, presentasi untuk investor, dan narasi visi produk.

Tampilkan animasi yang mulus tentang pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi seluler, menyoroti langkah-langkah onboarding dan transisi yang halus Buat demo visual ruang kerja AI futuristik dengan antarmuka holografik yang mengambang, kolaborasi tim yang beragam, dan visualisasi data Buat video penjelasan yang bersih dan minimalis yang menunjukkan bagaimana penyimpanan awan menjaga data tetap sinkron di berbagai perangkat Buat video visi produk yang menampilkan evolusi perangkat rumah pintar dari sketsa hingga penggunaan di dunia nyata

🔍 Tahukah Anda? 99% pemasar yang menggunakan video percaya bahwa hal itu telah meningkatkan pemahaman pengguna terhadap produk atau layanan mereka.

Ketika seekor anjing lebih pintar dari pemiliknya: salah satu prompt Sora AI paling lucu hingga saat ini Mudah untuk memandang Sora AI sebagai alat untuk narasi sinematik atau montase yang penuh suasana—tetapi ini juga merupakan tempat bermain untuk prompt yang cerdas, aneh, dan anehnya menawan seperti ini: Ide prompt:“Seekor anjing duduk dengan bangga di samping pemiliknya selama piknik di taman yang cerah. Pemiliknya mengangkat sepotong pizza dan berkata, ‘Tidak, ini makananku.’ Anjing itu terlihat sedih… lalu perlahan mengeluarkan smartphone dengan kakinya, memesan pizza secara online, dan dengan bangga menunggu sementara kurir pengiriman berjalan lurus melewati pemilik yang terkejut dan menyerahkan kotak pizza kepada anjing itu.” Ide prompt:“Seekor anjing duduk dengan bangga di samping pemiliknya selama piknik di taman yang cerah. Pemiliknya mengangkat sepotong pizza dan berkata, ‘Tidak, ini makananku.’ Anjing itu terlihat sedih… lalu perlahan mengeluarkan smartphone dengan kakinya, memesan pizza secara online, dan dengan bangga menunggu sementara kurir pengiriman berjalan lurus melewati pemilik yang terkejut dan menyerahkan kotak pizza kepada anjing itu.”

Komunikasi korporat

Video atau gambar untuk onboarding korporat

📌 Kasus penggunaan: Cerita internal, perekrutan, onboarding, dan pembentukan budaya.

Buat video profesional namun hangat yang menampilkan karyawan dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam lingkungan kantor hybrid Buat video budaya yang menonjolkan kerja tim, inklusivitas, dan tonggak sejarah perusahaan dalam gaya dokumenter Buat animasi onboarding untuk memperkenalkan nilai-nilai perusahaan dan misi kepada karyawan baru Visualisasikan adegan pesan kepemimpinan di mana seorang eksekutif berbicara kepada karyawan di sebuah rapat umum dengan pencahayaan alami dan nada percakapan yang santai

E-commerce dan ritel

Mengalami produk ramah lingkungan

📌 Kasus penggunaan: Peluncuran produk, katalog produk, dan presentasi di media sosial.

Buat video fashion yang menampilkan model berjalan melalui berbagai pemandangan kota, dengan setiap busana mencerminkan musim tertentu Buat video unboxing produk yang bersih dan minimalis untuk parfum mewah dengan pengambilan gambar makro dan pencahayaan dramatis Tampilkan seorang pelanggan yang menggulir toko online, menambahkan produk ramah lingkungan ke keranjang belanja mereka, dan menerima pesanan dalam kemasan yang ramah lingkungan Buat urutan visual yang menunjukkan transformasi ruangan sebelum dan sesudah menggunakan produk dekorasi rumah.

Perjalanan dan perhotelan

Seorang pelancong solo di medan berpasir dan berbatu

📌 Kasus penggunaan: Pemasaran destinasi, pengalaman, dan narasi visual.

Buat montase perjalanan sinematik sepasang kekasih yang menjelajahi kota-kota pesisir dengan pemandangan drone dan pencahayaan golden hour. Buat transisi pemandangan udara dari resor mewah ke pengalaman budaya lokal dan kuliner. Buat video naratif yang menampilkan seorang pelancong solo yang mencatat perjalanan dan mengambil foto di sepanjang jalur pegunungan yang indah. Visualisasikan pengalaman menginap di hotel mulai dari check-in hingga sarapan dengan pemandangan laut dalam pencahayaan alami yang lembut.

🔍 Tahukah Anda? 41% merek telah melaporkan bahwa mereka menggunakan AI untuk pembuatan video.

🤩 Bonus: Prompt gambar

Gambar utama produk

📌 Kasus penggunaan: Visual kampanye, foto produk, dan aset media sosial.

Buat tampilan produk fotorealistik jam tangan pintar di atas meja minimalis dengan cahaya pagi yang lembut. Buat visual iklan media sosial yang sinematik menampilkan pemilik usaha kecil membuka kafenya saat matahari terbit. Buat gambar utama berkontras tinggi untuk produk perawatan kulit baru dengan tekstur alami dan latar belakang yang bersih. Visualisasikan papan iklan digital dinamis yang menampilkan beberapa kampanye untuk merek global di jalanan Tokyo yang ramai dengan orang-orang.

📮 ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Tapi apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis bertenaga AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas secara instan. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang memungkinkan Anda berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi lebih cepat!

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Prompt Sora AI

Sora AI bukanlah sihir. Itu adalah cermin. Jika video Anda terlihat kabur, datar, atau aneh, kemungkinan besar itu dimulai dengan prompt yang berantakan. Hasil terbaik bukan tentang menjadi lebih kreatif. Itu tentang menjadi lebih terarah. Sora tidak hanya membutuhkan ide. Itu membutuhkan arahan. Berikut cara menghentikan pemborosan prompt dan mulai mendapatkan adegan yang benar-benar berfungsi.

Jangan membebani prompt dengan deskripsi yang bertentangan atau terlalu banyak visual dalam satu adegan.

Sertakan konteks seperti lingkungan, pencahayaan, dan sudut kamera untuk memperkuat visual Anda.

Gunakan bahasa yang konsisten karena mencampurkan gaya (misalnya, 'sinematik + kartun') dapat membingungkan model dan menghasilkan hasil yang tidak merata.

Kontrol kecepatan dengan menyebutkan waktu atau transisi adegan untuk menghindari potongan yang tiba-tiba.

Sertakan emosi atau tindakan halus (‘ketegangan yang cemas dalam pandangan cepat’) untuk membuat hasil lebih realistis.

Tentukan elemen yang tidak diinginkan (‘tanpa teks overlay,’ ‘tanpa efek lensa’) untuk menyempurnakan hasil akhir.

Dokumentasikan prompt yang efektif dan hasilnya berdasarkan kategori untuk mempercepat eksperimen di masa depan.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah toko tamale kecil milik keluarga di Los Angeles berhasil membuat video berdurasi 46 detik dalam waktu 10 menit (menggunakan AI untuk penulisan skrip/suara), dan video tersebut menjadi viral dengan 22 juta penayangan dalam sekitar tiga minggu, menunjukkan bagaimana produksi video AI dapat meratakan lapangan permainan bagi usaha kecil.

Cerita-cerita seperti ini menunjukkan betapa mudahnya alat video AI kini dapat diakses—bahkan bisnis kecil pun bisa menjadi viral.

Namun, Sora sendiri masih memiliki batasan. Meskipun sangat powerful, Sora belum sepenuhnya terbuka atau siap untuk digunakan dalam produksi oleh kebanyakan pengguna. Model ini masih dalam tahap pengujian dan penyempurnaan, artinya siapa pun yang berencana menggunakannya untuk kampanye profesional atau narasi panjang perlu menyadari keterbatasannya. Anggap saja sebagai proof of concept—sangat mampu, tetapi belum cukup stabil untuk menggantikan alur kerja video skala penuh.

Batasan Penggunaan Sora

Setiap versi Sora menghadirkan terobosan, tetapi model ini masih menunjukkan beberapa kelemahan yang memengaruhi tampilan dan nuansa videonya. Berikut adalah hal-hal yang paling diperhatikan oleh pengguna—dan hal-hal yang perlu diperhatikan jika Anda mengujinya dengan alternatif Sora AI yang lebih baru.

Dapat mengalami kesulitan dengan fisika realistis dan hubungan sebab-akibat, menyebabkan objek bergerak secara tidak alami atau memperbaiki diri sendiri.

Membatasi durasi video menjadi singkat , biasanya 20 detik hingga satu menit, dengan klip yang lebih panjang berisiko menimbulkan artefak visual atau kehilangan kontinuitas.

Dapat menghasilkan ketidakkonsistenan pada objek dan adegan, seperti perubahan posisi mendadak, kedipan, atau elemen yang menghilang yang mengurangi realisme.

Akses saat ini terbatas , terutama hanya untuk pengguna iOS di wilayah tertentu, yang membatasi eksperimen dan umpan balik yang lebih luas.

Mendukung jumlah pekerjaan video bersamaan yang terbatas, biasanya hingga dua, dengan batasan waktu ketersediaan pekerjaan hingga 24 jam.

🧠 Fakta Menarik: Coca-Cola menggunakan satu video utama dengan komedian populer dan memanfaatkan AI untuk menyesuaikannya secara otomatis untuk 32 pasar yang berbeda. Mereka menyesuaikan lelucon, bahasa gaul, dan bahkan referensi visual agar sesuai dengan budaya masing-masing. Hasilnya: jangkauan yang luas tanpa biaya besar untuk pengambilan ulang.

Penasaran bagaimana AI mengubah pemasaran di luar sekadar pembuatan video? Panduan ini menjelaskan bagaimana tim menggunakan alat seperti Sora dan ClickUp untuk mempersonalisasi konten secara massal, memanfaatkan kembali konten yang sudah ada, dan bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan ketepatan.

Alternatif Sora yang Bisa Dieksplorasi

Ada banyak alat AI di pasaran yang menawarkan narasi sinematik, penjelasan dengan avatar, dan pemanfaatan ulang footage secara cerdas. Berikut adalah beberapa alternatif Sora AI yang sangat baik yang menawarkan fleksibilitas kreatif yang cukup untuk menyesuaikan dengan tujuan Anda. 🏁

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas kreatif dan pembangkitan gambar)

Jika Sora AI mengubah teks menjadi video, ClickUp mengubah ide-ide tersebut menjadi alur kerja kreatif yang lengkap. Sora membantu Anda memvisualisasikan cerita. ClickUp membantu Anda membangun segala hal yang membuat cerita tersebut menjadi nyata—skrip, jadwal, tinjauan, dan pengiriman.

Ini adalah Converged AI Workspace untuk tim yang berfokus pada produksi kreatif, didukung oleh ClickUp Brain dan pendamping desktopnya, ClickUp Brain MAX.

Dari ide hingga pelaksanaan: bagaimana ClickUp Brain mendukung pekerjaan kreatif dari awal hingga akhir

ClickUp Brain bukan hanya add-on AI—ini adalah mesin kreatif di inti ruang kerja Anda. Dari ide awal hingga penyelesaian akhir, ia membantu tim berpikir, menulis, memvisualisasikan, dan mengatur tanpa kehilangan konteks atau momentum.

Dashboard ClickUp Brain mengintegrasikan alat-alat ideasi, penulisan, dan visual—sehingga setiap langkah kreatif, dari naskah hingga storyboard, dilakukan di satu tempat

✍️ Penulisan skrip & pengembangan ideMulailah dengan catatan suara singkat, dan akhiri dengan skrip yang siap direview. Dengan fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain MAX, Anda dapat berkreasi tanpa menggunakan tangan dan melihat ide-ide berubah menjadi outline terstruktur dalam hitungan detik—sempurna untuk arah kreatif yang cepat dan dinamis.

Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat langsung mentranskrip, mengorganisir, dan menyempurnakan ide-ide Anda

Prompt chaining menjaga alur cerita berkembang secara logis. Tulis prompt Sora AI awal Anda di satu dokumen, kembangkan menjadi storyboard di dokumen lain, dan biarkan Brain menghasilkan CTAs atau teks keterangan di dokumen berikutnya—semua terhubung dalam ruang kerja Anda.

Butuh rentang nada? Baik ClickUp Brain maupun Brain MAX memungkinkan Anda beralih antara model bahasa besar (LLM) terkemuka—ClickUp Brain, GPT, Claude, dan Gemini—sehingga Anda dapat menyesuaikan nada, gaya, dan kedalaman penalaran dengan tujuan kreatif Anda.

Ganti model untuk bereksperimen:

Claude untuk kedalaman emosional

GPT untuk kalimat pembuka yang menarik

Brain untuk presisi kontekstual yang terhubung dengan data proyek Anda

Contoh prompt:“Tulis skrip VO berdurasi 15 detik untuk teaser produk dalam 45–50 kata. Sediakan dua variasi nada.” → Brain menghasilkan keduanya, menyimpannya dalam dokumen, dan menghubungkan setiap versi dengan tugasnya—sehingga tidak ada yang terlewat antara penulisan dan produksi.

Contoh prompt:“Tulis skrip VO berdurasi 15 detik untuk teaser produk dalam 45–50 kata. Sediakan dua variasi nada.” → Brain menghasilkan keduanya, menyimpannya dalam dokumen, dan menghubungkan setiap versi dengan tugasnya—sehingga tidak ada yang terlewat antara penulisan dan produksi.

Untuk proyek kolaboratif, seorang strategis dapat merangkum wawasan audiens di Claude, sementara seorang penulis menyempurnakan naskah di GPT—semua dalam satu thread yang sama, sehingga tim Anda tetap sinkron.

🖼 Pembuatan gambar & aset siap animasi

ClickUp Brain bukan hanya tentang kata-kata—ini juga merupakan alat visual yang powerful. Buat visual referensi, moodboard, palet warna, foto produk, atau konsep lingkungan secara instan langsung di dalam Docs atau Whiteboards. Setiap gambar terhubung dengan tugas kampanyenya, jadi tidak ada yang hilang di aplikasi terpisah.

Misalnya, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk “Membuat moodboard untuk kampanye kesehatan.” Hasilnya akan muncul secara instan di dokumen Anda, siap untuk membimbing prompt video Sora atau konsep kampanye Anda.

Moodboard dan gambar referensi yang dihasilkan oleh AI dibuat langsung di ClickUp Brain

Anda juga dapat menghasilkan gambar konsep produk dan melampirkannya ke Tugas ClickUp dalam kampanye, memastikan setiap referensi kreatif dapat diakses untuk tinjauan dan iterasi.

Aset visual yang dihasilkan oleh ClickUp Brain terhubung dengan tugas kampanye, memastikan setiap referensi kreatif dapat diakses untuk tinjauan dan iterasi

Saat menyempurnakan video Sora berikutnya, gambar-gambar ini berfungsi sebagai referensi prompt, memastikan nada, tekstur, dan komposisi tetap konsisten di setiap aset. Setelah visual disetujui, ekspor ke Canva, Kapwing, atau Runway untuk animasi. ClickUp secara otomatis melacak setiap versi, komentar, dan umpan balik, sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak kemajuan.

Contoh prompt:“Buat tiga bingkai konsep untuk iklan kesehatan berdurasi 20 detik dengan suasana pencahayaan yang berbeda.” → Brain menghasilkan gambar statis, mengaitkannya dengan tugas, dan mengatur alur kerja persetujuan dengan batas waktu.

Contoh prompt:“Buat tiga bingkai konsep untuk iklan kesehatan berdurasi 20 detik dengan suasana pencahayaan yang berbeda.” → Brain menghasilkan gambar statis, mengaitkannya dengan tugas, dan mengatur alur kerja persetujuan dengan batas waktu.

🎬 Storyboarding, umpan balik, dan iterasi

Pembuatan storyboard menjadi mudah dengan ClickUp Brain. Buat petunjuk yang jelas, frame demi frame—sudut kamera, gaya pencahayaan, dan nada emosional—dan visualisasikan semuanya di Whiteboard, sehingga tim Anda selalu tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Misalnya, Anda dapat memberikan prompt: “Buat enam bingkai storyboard untuk teaser berdurasi 25 detik. Sertakan emosi, jenis kamera, dan referensi pencahayaan untuk masing-masing.” Hasilnya adalah storyboard yang detail, siap untuk direview.

Contoh prompt:“Buat enam bingkai storyboard untuk teaser berdurasi 25 detik. Sertakan emosi, jenis kamera, dan referensi pencahayaan untuk masing-masing.” → Masukkan hasilnya ke dalam Whiteboard, tandai tim Anda, dan lacak kemajuan saat setiap frame berkembang.

Frame storyboard yang dihasilkan oleh ClickUp Brain, masing-masing dilengkapi dengan detail kamera, pencahayaan, dan emosi untuk perencanaan produksi video yang presisi

Contoh prompt:“Buat enam bingkai storyboard untuk teaser berdurasi 25 detik. Sertakan emosi, jenis kamera, dan referensi pencahayaan untuk masing-masing.”

→ Masukkan hasilnya ke dalam Whiteboard, tandai tim Anda, dan lacak kemajuan saat setiap frame berkembang.

Setelah video draf pertama dari Sora siap, unggah ke ClickUp untuk Proofing. Brain merangkum komentar berstempel waktu dari reviewer dan secara otomatis mengubahnya menjadi revisi yang dapat ditindaklanjuti. Setiap putaran umpan balik menjadi daftar tugas, bukan lubang hitam.

Setelah peluncuran, gunakan AI Cards untuk merangkum wawasan kampanye—visual atau skrip mana yang paling efektif—dan simpan pembelajaran tersebut di perpustakaan kreatif tim Anda untuk proyek-proyek di masa depan.

Papan Tulis ClickUp memberikan pengguna Sora kanvas visual yang selama ini mereka butuhkan—ruang antara "prompt" dan "produksi". Rencanakan, peta, dan kolaborasikan storyboard, urutan kampanye, atau konsep suasana sebelum semuanya diluncurkan.

Ubah ide kreatif Anda menjadi tugas ClickUp yang dapat dieksekusi langsung dari dalam Whiteboard

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menghasilkan gambar AI langsung di dalam Whiteboards—visualisasikan momen kunci, sudut produk, atau konsep suasana tanpa perlu meninggalkan kanvas Anda. Letakkan visual tersebut di samping catatan, skrip, atau tangkapan layar video Sora, lalu ubah setiap elemen menjadi tugas atau thread umpan balik seiring perkembangan proyek.

Papan Tulis Kolaboratif dalam aksi—anggota tim menghasilkan, mengorganisir, dan menugaskan pekerjaan kreatif, memastikan setiap ide dapat dilaksanakan dan dilacak

Fitur terbaik ClickUp

Sederhanakan pembuatan konten: Buat, edit, dan sempurnakan laporan, email, dan dokumentasi dengan menggunakan AI Writer for Work Buat, edit, dan sempurnakan laporan, email, dan dokumentasi dengan menggunakan prompt penulisan AI untuk ClickUp Brain’s

Otomatisasi manajemen proyek rutin: Lacak kemajuan, buat tugas, adakan rapat harian, dan kelola pembaruan dengan ClickUp Brain’s AI Project Manager

Sederhanakan alur kerja: Trigger tindakan, notifikasi, dan pembaruan tugas secara otomatis berdasarkan aturan dan peristiwa kustom menggunakan Trigger tindakan, notifikasi, dan pembaruan tugas secara otomatis berdasarkan aturan dan peristiwa kustom menggunakan ClickUp Automations

Organisasi pengetahuan: Buat, simpan, dan kolaborasi pada Buat, simpan, dan kolaborasi pada templat prompt AI yang dapat dicari dan terhubung dengan tugas, proyek, dan tim menggunakan ClickUp Docs

Tingkatkan produktivitas: Delegasikan tugas-tugas berulang, ringkas diskusi, ekstrak poin tindakan, dan dapatkan rekomendasi yang disesuaikan dengan konteks dengan membangun Delegasikan tugas-tugas berulang, ringkas diskusi, ekstrak poin tindakan, dan dapatkan rekomendasi yang disesuaikan dengan konteks dengan membangun agen ClickUp Autopilot kustom.

Bekerja sama secara real-time dengan menggunakan dengan menggunakan ClickUp Chat untuk brainstorming ide, berbagi prompt, dan menjaga umpan balik lintas fungsi tetap terlihat—tepat di samping pekerjaan itu sendiri. Tidak perlu berpindah-pindah ke Slack, tidak ada konteks yang hilang.

Batasan ClickUp

Fitur kustomisasi yang luas dapat membingungkan bagi pemula.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Ulasan G2 ini benar-benar menjelaskannya dengan baik:

ClickUp sedang dalam performa yang sangat baik akhir-akhir ini, dengan banyak fitur baru yang diluncurkan. Mereka baru saja meluncurkan fitur generasi gambar, yang juga sangat keren. Saya suka bagaimana AI agen baru ini membuatnya sangat mudah digunakan, dan menemukan tugas, sub-tugas, daftar, dokumen, formulir, dan apa pun yang Anda butuhkan. Ini juga membantu saya melacak proyek penjualan dengan sangat baik. Alat yang luar biasa dengan dukungan pelanggan yang hebat. Tanpa ragu, ini adalah alat manajemen proyek terbaik.

ClickUp sedang dalam performa yang sangat baik akhir-akhir ini, dengan banyak fitur baru yang diluncurkan. Mereka baru saja meluncurkan fitur generasi gambar, yang juga sangat keren. Saya suka bagaimana AI agen baru ini membuatnya sangat mudah digunakan, dan menemukan tugas, sub-tugas, daftar, dokumen, formulir, dan apa pun yang Anda butuhkan. Ini juga membantu saya melacak proyek penjualan dengan sangat baik. Alat yang luar biasa dengan dukungan pelanggan yang hebat. Tanpa ragu, ini adalah alat manajemen proyek terbaik.

2. Runway ML (Terbaik untuk pembuatan video sinematik dari teks)

melalui Runway ML

Runway ML adalah platform kreatif berbasis cloud yang memberdayakan pemasar dan tim produk untuk menghasilkan, mengedit, dan mengubah konten video dan visual menggunakan alat AI canggih. Generator video AI ini menawarkan model Gen-4 yang memungkinkan pengguna mensintesis video dalam gaya apa pun yang dapat dibayangkan. Platform ini juga menyediakan rangkaian alat lengkap untuk mengedit konten.

Fitur terbaik Runway ML

Gunakan alat bertenaga AI untuk memodifikasi video, termasuk penghapusan latar belakang, penggantian objek, dan transformasi adegan.

Terapkan efek profesional seperti penyesuaian warna, gerakan lambat, dan penyamaran wajah.

Manfaatkan infrastruktur cloud yang mendukung pemrosesan berkecepatan tinggi.

Batasan Runway ML

Pengguna mengeluh bahwa fitur ini menggunakan terlalu banyak kredit untuk adegan pendek.

Harga Runway ML

Gratis

Standar: $15/bulan per pengguna

Pro: $35/bulan per pengguna

Unlimited: $95/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Runway ML

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Pika Labs (Terbaik untuk video media sosial yang cepat)

melalui Pika Labs

Pika Labs mengubah teks dan gambar menjadi video pendek yang menarik untuk berbagai tujuan, seperti posting media sosial, materi pemasaran, atau demonstrasi produk. Pengguna dapat memasukkan teks deskriptif atau mengunggah gambar, dan platform ini menghasilkan video dalam berbagai gaya, termasuk sinematik, animasi, dan kartun.

Fitur terbaik Pika Labs

Perindah video Anda dengan efek kreatif seperti Poke It dan Tear It untuk menambahkan sentuhan unik pada konten Anda.

Ekspor video dalam format yang dioptimalkan untuk platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts.

Akses platform ini dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet.

Batasan Pika Labs

Animasi yang dihasilkan mungkin kurang detail yang koheren.

Harga Pika Labs

Gratis

Standar: $10/bulan

Pro: $35/bulan

Fancy: $95/bulan

Ulasan dan penilaian Pika Labs

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. Dream Machine (Terbaik untuk video AI yang realistis)

melalui Dream Machine

Luma Labs’ Dream Machine menggunakan model Ray2 dari Luma untuk menghasilkan visual sinematik dengan gerakan alami dan fisika yang akurat.

Generator seni AI ini menghasilkan klip video berdurasi 10 detik dengan resolusi 1080p, dengan opsi untuk meningkatkan resolusi hingga 4K. Aksesnya melalui antarmuka web dan aplikasi iOS, sehingga memudahkan pengguna untuk membuat dan mengedit video di mana saja.

Fitur terbaik Dream Machine

Organisir dan kelola proyek video menggunakan fitur Boards untuk kolaborasi yang efisien

Tingkatkan kualitas dan visual dengan model gambar Photon yang mendukung iterasi cepat

Jaga konsistensi dalam penggambaran karakter dengan menyediakan satu gambar referensi

Batasan Dream Machine

Menjaga integritas visual pada resolusi yang lebih tinggi memerlukan pengeditan tambahan

Harga Dream Machine

Gratis

Lite: $9,99/bulan

Plus: $29,99/bulan

Unlimited: $94,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Dream Machine

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Menurut Interactive Advertising Bureau (IAB), 30% iklan video digital sudah dibuat dari awal atau ditingkatkan menggunakan kecerdasan buatan generatif.

5. Makefilm (Pilihan terbaik untuk konten AI yang dihasilkan dengan kualitas tinggi)

melalui Makefilm

Makefilm menawarkan generator video bertenaga AI yang kuat yang mengubah prompt teks biasa menjadi video yang lengkap. Generator suara AI-nya memberikan akses ke lebih dari 200 suara dalam lebih dari 20 bahasa, memungkinkan narasi yang realistis dan ekspresif.

Tambahkan dan hapus teks keterangan, subtitle, dan watermark untuk memastikan Anda memiliki kendali penuh atas tampilan video Anda.

Fitur terbaik Makefilm

Tambahkan atau hapus elemen teks untuk menyesuaikan pesan video Anda

Gunakan teknologi AI canggih untuk menghapus teks atau logo yang tidak diinginkan dengan bersih

Ekstrak poin-poin penting dan buat ringkasan singkat dari video yang lebih panjang

Batasan Makefilm

Suara bawaan yang dimilikinya terdengar robotik dan kurang memiliki intonasi alami

Harga Makefilm

Gratis

Pro: Mulai dari $29/bulan

Lite: $9,9/bulan

Ulasan dan penilaian Makefilm

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Cadbury India berhasil meluncurkan salah satu kampanye video AI paling cerdas yang pernah ada. Mereka menggunakan AI generatif untuk memungkinkan ribuan pemilik toko lokal membuat iklan pribadi yang menampilkan Shah Rukh Khan, dengan nama toko mereka ditampilkan. Satu video utama menjadi ribuan video unik, masing-masing mempromosikan bisnis lokal yang berbeda.

Kami mengajak Anda untuk menggunakan ClickUp!

Menguasai prompt Sora AI adalah cara untuk menghidupkan imajinasi di layar. Namun, setelah video tersebut ada, pekerjaan kreatif sesungguhnya dimulai—menulis skrip, mengumpulkan umpan balik, mengelola persetujuan, dan mengembangkan ide-ide tersebut ke berbagai kampanye.

Di situlah ClickUp berperan—bukan sebagai alat kreatif lain, tetapi sebagai sistem operasi di balik ide-ide Anda. Ia menyimpan storyboard, visual, dan persetujuan Anda di ruang yang sama tempat Anda menulis, melacak, dan mengantarkan. Anda bahkan dapat menghasilkan visual di sini, mengekspornya untuk dianimasikan, dan menjaga setiap edit atau tinjauan terhubung dalam satu alur kerja.

Jadi, saat kampanye berikutnya dimulai, Anda tidak hanya akan memiliki video—Anda akan memiliki mesin kreatif lengkap yang membuatnya.

👉 Coba ClickUp secara gratis dan lihat bagaimana setiap ide dapat mengalir dari prompt hingga produksi tanpa hambatan.