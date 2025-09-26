Wispr Flow vs. Superwhisper: Mana yang Lebih Baik untuk Transkripsi Real-time?

Aplikasi pengetikan suara semakin populer untuk pekerjaan dan penggunaan pribadi, karena input suara menghemat waktu Anda dari kesalahan ketik sambil tetap mengikuti kecepatan pemikiran yang cepat.

Wispr Flow dan Superwhisper adalah dua dari alat teratas. Berbeda dengan alat transkripsi kata per kata yang lebih lama, keduanya memungkinkan Anda mendiktekan kalimat lengkap, sehingga masukan suara terasa lebih cepat dan alami, serta memudahkan komunikasi yang aksesibel dan lancar.

Jadi pertanyaannya adalah, aplikasi mana yang menawarkan pengetikan AI terbaik: Wispr Flow atau Superwhisper?

Apa Itu Wispr Flow?

melalui Wispr Flow

Wispr Flow menerjemahkan ucapan Anda secara real-time (dalam lebih dari 100 bahasa) untuk menghasilkan teks yang rapi dalam format terstruktur. Alat ini berfungsi di semua aplikasi (di mana Anda dapat mengetik), menggunakan teknologi canggih untuk melakukan pengeditan otomatis dan penyempurnaan nada.

Alat ini menyesuaikan diri dengan kosakata Anda dengan membangun kamus pribadi yang mencatat istilah dan akronim khusus industri. Anda bahkan dapat membuat penggantian teks kustom untuk frasa yang sering digunakan sehingga Anda tidak perlu mengulang penjelasan yang panjang atau terus melakukan tugas yang berulang.

Fitur Wispr Flow

Mari kita bahas fitur utama Wispr Flow dan bagaimana perbedaannya dengan alat pengetikan tradisional.

Fitur #1: Format cerdas

Wispr Flow menginterpretasikan ucapan Anda dan menerapkan pembentukan teks yang sadar konteks sehingga teks sesuai dengan gaya pesan Anda.

Misalnya, Flow secara otomatis mengatur pesan Anda agar terdengar profesional saat digunakan dalam email atau dokumen. Namun, ia mengubah nada menjadi santai dan percakapan jika Anda mengirim pesan teks ke teman.

Saat Anda mengatakan “pertama, kedua, ketiga” saat membuat daftar, aplikasi secara otomatis membuat daftar bernomor. Dan jika Anda mengubah pikiran di tengah kalimat (misalnya, “ayo makan taco malam ini… sebenarnya, ayo makan pizza”), Wispr Flow akan mengedit pesan untuk mencerminkan pikiran akhir Anda: “ayo makan pizza malam ini.”

👀 Tahukah Anda? Laboratorium Volta milik Alexander Graham Bell mengembangkan teknologi perekaman suara pada akhir abad ke-19, membuka peluang yang pada akhirnya mengarah pada pendaftaran merek dagang istilah “Dictaphone” pada tahun 1907.

Fitur #2: Catatan Flow

Flow Notes memungkinkan Anda menangkap ide-ide spontan dan mengubah memo suara menjadi catatan terstruktur. Dengan fitur ini, Anda dapat mendiktekan catatan (di perangkat apa pun) dan mereka akan secara otomatis disinkronkan di semua perangkat Wispr Flow Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menangkap inspirasi di tengah tugas tanpa perlu beralih aplikasi atau kehilangan fokus pada pekerjaan utama Anda.

Wispr Flow juga menyimpan riwayat suara ke teks, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah merujuk ke sesi pengetikan sebelumnya dan melakukan edit cepat pada alurnya.

Fitur #3: Mode Perintah

Mode Perintah memungkinkan pengguna mengedit teks yang dihasilkan dengan perintah suara. Cukup pilih teks yang ingin diedit dan ucapkan perintah seperti:

“Bisakah Anda merangkum ini untuk saya?”

“Apa artinya ini?”

“Bisakah Anda mengubah ini menjadi poin-poin?”

“Bisakah Anda menerjemahkan ini ke dalam bahasa Spanyol?”

Fitur ini berpotensi menciptakan pengalaman pengeditan yang dikendalikan suara yang konsisten, terlepas dari platform alur kerja yang Anda gunakan.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1877, Thomas Edison menciptakan fonograf, mesin pertama yang dapat merekam dan memutar kembali suara. Rekaman pertamanya adalah lagu anak-anak “Mary had a little lamb. ”

Fitur #4: Pengeditan otomatis AI

Wispr Flow secara otomatis membersihkan teks yang didikte saat Anda berbicara. Alat ini menghapus kata-kata pengisi, memperbaiki kesalahan dasar, dan memformat output menjadi kalimat yang lengkap.

Selain itu, dengan menggunakan Perpustakaan Snippet, Anda dapat menyimpan frasa atau blok teks yang sering digunakan sebagai snippet. Mengucapkan frasa pemicu akan menyisipkan teks yang disimpan secara utuh ke dalam transkrip Anda.

📚 Baca Lebih Lanjut: Template Daftar Tugas Gratis di Excel & ClickUp

Harga Wispr

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: $15/bulan

Flow Teams: $12 per pengguna per bulan (untuk 3 pengguna atau lebih)

Flow Enterprise: Harga khusus

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Adopsi yang lebih rendah terhadap asisten dan agen mungkin disebabkan karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang terintegrasi dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

Apa Itu Superwhisper Flow?

melalui Superwhisper

Superwhisper, aplikasi pengetikan suara berbasis AI, dirancang dengan pendekatan yang mengutamakan privasi. Dengan fitur offline-nya, data audio Anda diproses secara lokal di perangkat (tanpa koneksi Wi-Fi) untuk menjaga privasi dan keamanan yang lengkap.

Superwhisper kompatibel dengan model lokal maupun cloud. Ia menawarkan akses tak terbatas ke model AI seperti OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq, dan alat lainnya. Dengan demikian, Anda dapat memproses transkripsi akurat menggunakan model bahasa canggih tanpa biaya tambahan.

Superwhisper mendukung lebih dari 100 bahasa dan dialek, menawarkan pengeditan dengan kontrol suara, opsi penyesuaian yang luas, dan kompatibilitas aplikasi yang universal. Namun, Superwhisper hanya berjalan secara native di perangkat macOS dan iOS.

Fitur Superwhisper

Dari menerjemahkan teks yang didikte menjadi teks terorganisir hingga menangani transkripsi file dalam jumlah besar, inilah yang membuat Superwhisper menjadi alat pengetikan AI yang populer.

Fitur #1: Mode cerdas

Aplikasi Superwhisper menawarkan mode prasetel untuk pesan, email, catatan, dan rapat. Anda dapat membuat mode kustom sendiri dengan instruksi AI yang disesuaikan.

Anda menentukan persyaratan yang tepat (format dan gaya), dan alat ini akan memproses transkrip menjadi templat catatan rapat yang disesuaikan atau dokumen teknis. Dengan kata lain, Anda mendapatkan teks terstruktur yang sesuai dengan persyaratan alur kerja Anda.

Fitur #2: Penggantian teks

Superwhisper dilengkapi dengan fitur penggantian teks yang kuat yang bekerja secara mulus dengan konten yang didiktekan. Untuk mengurangi waktu pengetikan, Anda dapat membuat pintasan untuk frasa yang sering digunakan, istilah teknis, atau penjelasan yang panjang.

Alat ini juga memungkinkan Anda membuat kamus kustom dari kata-kata yang sering Anda gunakan, untuk menghindari kesalahan yang berulang.

🧠 Fakta Menarik: Dulu orang mengirim pesan suara melalui piringan rekaman kecil yang disesuaikan, seperti surat suara, puluhan tahun sebelum mesin penjawab atau telepon seluler.

Fitur #3: Kesadaran konteks

Mode Super Superwhisper menangkap konteks pekerjaan Anda dan menyesuaikan outputnya sesuai dengan itu.

Begini cara Super Mode menggunakan API aksesibilitas untuk mengumpulkan tiga jenis konteks:

Jenis konteks Apa yang dilakukannya Kontekstual aplikasi – Mengidentifikasi aplikasi yang sedang aktif– Membaca teks dari bidang input saat ini atau editor teks Kontekstual teks yang dipilih – Membaca teks apa pun yang Anda sorot– Menggunakan sorotan untuk menginformasikan pemrosesan AI Isi clipboard – Mengintegrasikan teks yang disalin dalam 3 detik setelah pengetikan suara, atau selama pengetikan suara

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Perekam Layar Gratis Tanpa Watermark Terbaik

Fitur #4: Transkripsi file

Anda dapat mengunggah file audio dan video, seperti kuliah yang direkam sebelumnya, rapat, dan wawancara, untuk transkripsi. Alat ini memprosesnya menjadi teks terstruktur dengan menerapkan instruksi AI dan preferensi format dari mode aktif.

Demikian pula, Anda dapat melakukan perubahan pada mode aktif Anda untuk menerapkan set instruksi yang berbeda.

👀 Tahukah Anda? Sebelum tahun 2000-an, sebagian besar transkripsi dilakukan secara manual oleh ketikwan manusia yang mengenakan headphone dan menggunakan pedal kaki untuk menghentikan/memutar ulang rekaman.

Harga Superwhisper

Gratis

Pro: $8,49/bulan

Lifetime: $249,99

🌟 Bonus: Wispr Flow dan Superwhisper memberikan Anda transkrip, tetapi mereka berhenti di situ. Anda masih harus secara manual memindahkan catatan ke alat proyek Anda. ClickUp Brain MAX menyimpan semuanya di ruang kerja yang sama, sehingga Anda dapat langsung mengubah ide yang didiktekan menjadi tugas, dokumen, atau komentar tanpa perlu menyalin dan menempelkan antar alat.

Wispr Flow vs. Superwhisper untuk Dikte Suara: Perbandingan Fitur

Baik Wispr Flow maupun Superwhisper telah menempati niche yang berbeda sebagai alat transkripsi AI. Sementara yang pertama dikenal karena kecepatan transkripsi yang cepat, yang terakhir membangun reputasinya berdasarkan fungsionalitas offline.

Antara Wispr Flow dan Superwhisper, pilihan seringkali bergantung pada perbedaan nuansa di antara keduanya.

Sebelum kita menjelajahi hal itu, berikut ini ringkasan singkat untuk Anda:

Fitur Wispr Flow Superwhisper Mode tanpa tangan Dikte berkelanjutan dengan deteksi jeda otomatis Mode push-to-talk dan perekaman berkelanjutan Model suara Model transkripsi eksklusif tunggal Model suara multiple: Ultra (cloud), Nova (cloud), Ultra Turbo V3 (local), LM studio Kesadaran konteks Penyesuaian nada otomatis berdasarkan aplikasi Pengumpulan konteks lanjutan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) aksesibilitas Dukungan offline Pemrosesan berbasis cloud (membutuhkan koneksi internet) Proses offline lengkap dengan model lokal Pendekatan privasi Sertifikasi SOC 2 Tipe II, Kepatuhan HIPAA Kepatuhan GDPR dan CCPA Transkripsi file Tidak tersedia Mendukung unggahan file audio/video untuk transkripsi Integrasi API Koneksi model AI pihak ketiga yang terbatas Akses API yang luas ke berbagai penyedia AI Akses model AI Model transkripsi eksklusif dengan integrasi ke ChatGPT dan Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (baik model cloud maupun lokal) Dukungan audio/file Tidak mendukung unggahan file/transkripsi dari file audio/video Mendukung pemrosesan file audio dan video eksternal: MP3 audio, MP4 video, Mono WAV dengan laju sampel 16 kHz Opsi ekspor Dirancang terutama untuk pengetikan langsung dan penulisan langsung di aplikasi, bukan untuk ekspor berkas batch Mendukung ekspor transkrip/teks dalam format TXT, DOCX, PDF. Selain itu, dapat memproses file (audio/video) dan menghasilkan transkrip dalam bentuk teks Kasus penggunaan Ditujukan untuk pengembang, mahasiswa, penulis, kreator, pengacara, dan bisnis Berfokus pada transkripsi profesional, pemrosesan file, dan alur kerja yang sensitif terhadap privasi

Fitur #1: Kemudahan penggunaan dan kompatibilitas platform

Wispr Flow berfungsi di berbagai perangkat Windows, macOS, iOS, dan Android dengan sinkronisasi yang mulus. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai aplikasi desktop dan iOS, terintegrasi dengan semua aplikasi di mana Anda dapat mengetik. Wispr Flow mudah digunakan dengan kurva pembelajaran yang lancar.

Superwhisper, di sisi lain, hanya berjalan di perangkat macOS dan iOS. Aplikasi ini beroperasi secara sistem-lebar melalui pintasan global yang dapat disesuaikan dan terintegrasi secara mendalam dengan API aksesibilitas macOS 13+. Superwhisper memerlukan pengaturan yang cukup rumit dan memiliki kurva pembelajaran yang curam.

🏆 Pemenang: Seri. Pilih Wispr Flow jika Anda pemula, Superwhisper untuk kebutuhan transkripsi yang lebih canggih.

Fitur #2: Layanan pelanggan

Belakangan ini, Wispr Flow mendapat banyak kritik di Reddit karena layanan pelanggan yang buruk. Meskipun demikian, terdapat dokumentasi pusat bantuan yang dapat Anda referensikan.

Superwhisper memiliki dokumentasi yang lengkap di situs webnya. Paket Pro juga memberikan dukungan prioritas.

🏆 Pemenang: Superwhisper, berdasarkan komentar di Reddit tentang Wispr Flow, di mana pengguna mengeluh tidak mendapatkan tanggapan dari tim.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Wispr Flow yang Layak Dicoba

Fitur #3: Harga

Rencana gratis Wispr Flow menawarkan 2.000 kata per minggu, yang cocok untuk pengguna kasual tetapi membatasi alur kerja pengetikan suara yang intensif. Rencana Pro seharga $15 per bulan dan mencakup kata tak terbatas, Mode Perintah untuk pengeditan suara, serta akses awal ke fitur baru.

Untuk Flow Teams, Anda memerlukan minimal 3 lisensi, dan paket Enterprise menawarkan harga kustom.

Superwhisper, di sisi lain, memberikan akses tak terbatas ke model suara kecil bahkan dalam rencana gratis. Rencana Pro berharga $8,49 per bulan dan memberikan akses tak terbatas ke model AI cloud dan lokal, serta dukungan prioritas.

Alat ini juga menawarkan paket seumur hidup seharga $249,99, menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna jangka panjang yang ingin menghindari biaya langganan berulang.

🏆 Pemenang: Superwhisper, dengan tingkatan gratis yang lebih besar dan opsi seumur hidup, menawarkan nilai yang lebih baik.

📚 Baca Juga: Alat Transkripsi AI Terbaik yang Layak Dicoba

Fitur #4: Dukungan bahasa dan model AI

Wispr Flow mendukung lebih dari 100 bahasa dengan deteksi bahasa otomatis, memungkinkan Anda beralih antara bahasa selama pengetikan. Model transkripsi yang mendasarinya tetap bersifat proprietary, tetapi pengguna dapat menghubungkan aplikasi ini ke model bahasa AI seperti ChatGPT atau Perplexity.

Superwhisper juga mendukung lebih dari 100 bahasa dan menawarkan model AI lokal maupun cloud untuk fleksibilitas maksimal. Versi Pro mencakup kemampuan terjemahan langsung dari bahasa apa pun ke bahasa Inggris.

Anda dapat memilih model suara berdasarkan prioritas tertentu: Ultra (cloud) untuk transkripsi tercepat, Nova cloud untuk rekaman yang lebih panjang, dan Ultra Turbo V3 (local) untuk keseimbangan optimal antara kecepatan dan kualitas sambil menjaga privasi sepenuhnya.

🏆 Pemenang: Kali ini hasilnya seri lagi. Pilih Wispr Flow untuk transisi mulus antar bahasa dan Superwhisper untuk memilih model suara khusus sesuai kebutuhan spesifik.

Fitur #5: Akurasi output

Wispr Flow secara akurat mentranskrip pikiran Anda saat Anda berbicara secara alami dengan kecepatan Anda sendiri sambil menghilangkan kata-kata pengisi dan kata-kata yang tidak perlu. Kemampuan pengeditan cerdasnya beradaptasi dengan konteks tanpa memerlukan pengaturan mode apa pun. Aplikasi ini secara otomatis memperbaiki nada dan struktur berdasarkan aplikasi yang digunakan.

Superwhisper memprioritaskan akurasi transkripsi dan tidak menghasilkan atau menambahkan kata, frasa, atau kalimat yang tidak diucapkan. Namun, ia akan menghasilkan kalimat yang secara gramatikal benar dan paragraf yang koheren dari konten yang Anda diktasikan.

🏆 Pemenang: Tergantung pada kebutuhan Anda. Pilih Wispr Flow untuk format cerdas tanpa pengaturan apa pun dan Superwhisper untuk transkripsi andal tanpa kesalahan.

💡 Tips Pro: Langkah lebih jauh dari transkripsi dengan agen otomatis. Sementara Wispr Flow dan Superwhisper hanya menyediakan transkrip yang bersih, ClickUp Autopilot Agents membawa output suara Anda hingga ke tahap eksekusi. Begini cara mereka menambahkan lapisan yang tidak ditawarkan oleh kedua alat tersebut: : Konversikan transkrip rapat menjadi daftar tugas, pengingat tindak lanjut, atau pembaruan status secara instan Agen Autopilot yang Sudah Dibuat Siap Pakai: Konversikan transkrip rapat menjadi daftar tugas, pengingat tindak lanjut, atau pembaruan status secara instan

: Desain logika yang sesuai dengan alur kerja Anda, seperti menandai catatan berdasarkan proyek, memperbarui catatan CRM, atau memicu persetujuan saat frasa tertentu disebutkan selama pengetikan Agen Autopilot Kustom: Desain logika yang sesuai dengan alur kerja Anda, seperti menandai catatan berdasarkan proyek, memperbarui catatan CRM, atau memicu persetujuan saat frasa tertentu disebutkan selama pengetikan

Wispr Flow vs. Superwhisper di Reddit

Untuk menyimpulkan perdebatan ini, kami membawanya ke Reddit. Berikut adalah beberapa pendapat pengguna tentang kedua alat tersebut.

Menurut seorang pengguna Reddit yang marah, kualitas Wispr Flow telah menurun belakangan ini:

Produk ini dulu sangat keren, saya sangat menyukainya, bahkan saya merekomendasikannya kepada 3 teman yang juga membeli paket pro dan sekarang sedikit kesal pada saya karena mereka mengalami masalah yang sama… Dalam beberapa minggu terakhir, situasinya menjadi benar-benar berantakan. Koneksi sering putus secara acak, aplikasi bisa macet di tengah kalimat, atau mengatakan offline meskipun koneksi internet saya stabil. Saya log out berpikir mungkin ada masalah cache, tapi sialan, saya tidak bisa log in kembali selama tiga hari penuh. Tidak ada pesan error, apa-apa, hanya benar-benar terkunci. Dan selamat mencoba menghubungi dukungan, mereka punya agen AI yang ironisnya bahkan tidak berfungsi setengah waktu

Produk ini dulu sangat keren, saya sangat menyukainya, bahkan saya merekomendasikannya kepada 3 teman yang juga membeli paket pro dan sekarang sedikit kesal pada saya karena mereka mengalami masalah yang sama… Dalam beberapa minggu terakhir, semuanya menjadi berantakan. Koneksi sering putus secara acak, aplikasi bisa macet di tengah kalimat, atau mengatakan offline meskipun koneksi internet saya stabil. Saya log out berpikir mungkin ada masalah cache, tapi sialan, saya tidak bisa log in kembali selama tiga hari penuh. Tidak ada pesan error, sama sekali, hanya terkunci sepenuhnya. Dan selamat mencoba menghubungi dukungan, mereka punya agen AI yang ironisnya bahkan tidak berfungsi setengah waktu

Seorang pelanggan yang cukup puas menyebutkan di Reddit:

Ini sudah sangat terlambat, tapi akhirnya saya mencoba Wispr Flow, dan wow, benar-benar mengesankan. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih mirip dengan Siri lama, tapi ini berada di level yang sama sekali berbeda. Jika Anda tahu alat lain yang layak dicoba, beri tahu saya! Ini membuat saya menyadari bahwa saya sebaiknya lebih serius dalam menguji alat-alat baru jika ingin tetap mengikuti tren terbaru.

Ini sudah sangat terlambat, tapi akhirnya saya mencoba Wispr Flow, dan wow, benar-benar mengesankan. Saya mengharapkan sesuatu yang mirip dengan Siri lama, tapi ini berada di level yang sama sekali berbeda. Jika Anda tahu alat lain yang layak dicoba, beri tahu saya! Ini membuat saya menyadari bahwa saya sebaiknya lebih serius dalam menguji alat-alat baru jika ingin tetap mengikuti tren terbaru.

Bahkan Superwhisper memiliki ulasan yang campur aduk.

Seperti yang dicatat oleh seorang pengguna yang frustrasi:

Jadi, saya menggunakan Super Whisper untuk konversi suara ke teks, tetapi kehabisan kredit dan tidak bisa mengakses model terbaru. Ternyata model Whisper Large V3 gratis juga tidak tersedia secara gratis di Mac Whisper, yang sangat menjengkelkan.

Jadi, saya menggunakan Super Whisper untuk konversi suara ke teks, tetapi kehabisan kredit dan tidak bisa mengakses model terbaru. Ternyata model Whisper Large V3 gratis juga tidak tersedia secara gratis di Mac Whisper, yang sangat menjengkelkan.

Seorang pengguna Reddit lain menyebutkan bahwa Superwhisper berfungsi bagi mereka karena menggabungkan beberapa alur kerja menjadi satu tempat.

Saya suka Superwhisper, tapi saya tidak yakin itu cocok untuk semua pengguna. Nilainya—bagi saya—ada pada akses tak terbatas ke LLM dan fleksibilitas penggunaannya. Bagi saya, Superwhisper telah menggantikan sebagian besar aplikasi AI untuk tugas-tugas teks dan beberapa pemrograman, bukan hanya aplikasi pengetikan. Jadi, jika Anda tidak berencana menggunakannya seperti itu, model "bring your own key" dari VoiceInk mungkin sudah cukup. Saya menggunakan LLM begitu banyak sehingga menggunakan kunci sendiri akan menghasilkan sesuatu yang serupa dengan langganan aplikasi resmi.

Saya suka Superwhisper, tapi saya tidak yakin itu cocok untuk semua pengguna. Nilainya bagi saya terletak pada akses tak terbatas ke LLM dan fleksibilitas penggunaannya. Bagi saya, Superwhisper telah menggantikan sebagian besar aplikasi AI untuk tugas-tugas teks dan beberapa pemrograman, bukan hanya aplikasi pengetikan. Jadi, jika Anda tidak berencana menggunakannya seperti itu, model "bring your own key" dari VoiceInk mungkin sudah cukup. Saya menggunakan LLM begitu banyak sehingga menggunakan kunci sendiri akan menghasilkan sesuatu yang mirip dengan langganan aplikasi resmi.

Kenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Wispr Flow vs Superwhisper

Alat pengetikan suara seperti Wispr Flow dan Superwhisper menangani transkripsi. Mereka mengubah ucapan Anda menjadi teks dan memiliki kemampuan pengeditan.

Namun, alat-alat ini menciptakan apa yang kami sebut masalah handoff.

Mereka dapat membuat catatan dari video , tetapi Anda masih perlu mengubah catatan tersebut menjadi tugas secara manual

Mereka menerjemahkan diskusi rapat, namun seseorang harus mengekstrak poin tindakan dan menugaskan mereka kepada anggota tim

Mereka menangkap ide melalui suara, tetapi menghubungkan ide-ide tersebut dengan proyek yang sedang berjalan memerlukan pekerjaan terpisah

ClickUp menghilangkan proses serah terima ini sepenuhnya. Aplikasi serba guna untuk kerja ini menggabungkan manajemen proyek, otomatisasi tugas, kolaborasi tim, dan manajemen pengetahuan menjadi satu Converged AI Workspace (yang dapat menangani transkripsi suara ke teks dengan efisien) sambil langsung terhubung ke proses kerja Anda yang sebenarnya.

Menarik, bukan?

Mari kita pahami bagaimana ClickUp memenuhi kebutuhan:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Notetaker

Dapatkan transkrip yang dapat dicari dari rekaman pertemuan Anda dengan ClickUp AI Notetaker

Percakapan terbaik terjadi ketika semua orang terlibat. Namun, jika Anda tidak mencatat dengan cepat, percakapan hebat yang Anda miliki kemungkinan besar akan berubah menjadi tindakan yang terlupakan.

ClickUp AI Notetaker menangani hal ini dengan bergabung dalam pertemuan Anda dan menerjemahkan percakapan. Kemudian, ia membuat transkrip yang dapat dicari sehingga Anda selalu dapat melacak siapa yang mengatakan apa dan meninjau topik penting serta keputusan yang diambil.

Alat ringkasan rapat AI ini mengatasi masalah serah terima dengan terintegrasi ke seluruh ruang kerja ClickUp Anda. Ia menghubungkan percakapan rapat Anda dengan pekerjaan yang sedang berlangsung, secara otomatis membuat tugas dan memperbarui jadwal proyek berdasarkan apa yang dibahas.

Begini cara integrasi ruang kerja Notetaker mengubah percakapan rapat:

Jenis integrasi Apa yang dilakukannya Contoh Catatan rapat + Dokumen Secara otomatis menyimpan transkrip dan ringkasan AI di dokumen pribadi Anda untuk referensi di masa depan Catatan sesi strategi pemasaran secara otomatis muncul di dokumen "Q4 Campaign", disusun berdasarkan topik pembahasan dengan atribusi pembicara Catatan rapat + Tugas Mengidentifikasi komitmen yang diucapkan dan secara otomatis membuat tugas yang ditugaskan dengan batas waktu Ketika Jake mengatakan “Saya akan menyelesaikan wireframes pada Kamis,” Notetaker membuat tugas yang ditugaskan kepada Jake dengan batas waktu Kamis Catatan rapat + Obrolan Posting ringkasan panggilan langsung ke saluran obrolan tim yang relevan menggunakan analisis AI Setelah panggilan dengan klien, ringkasan akan muncul secara otomatis di saluran #client-projects dengan keputusan kunci dan langkah selanjutnya

Aplikasi pencatat juga menambahkan cap waktu ke transkrip Anda, dan Anda dapat menandai atau menyoroti bagian-bagian penting. Setiap transkrip disimpan sebagai teks yang dapat dicari dan diimplementasikan.

Anda dapat menggunakannya untuk menerjemahkan rapat, catatan suara, dan bahkan rekaman layar.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain berfungsi sebagai memori cerdas ruang kerja Anda. Ia tidak hanya sekadar menerjemahkan percakapan; Brain memahami, menghubungkan, dan bertindak berdasarkan percakapan tersebut.

Ubah rekaman Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan transkripsi otomatis ClickUp

Setiap ringkasan rapat, catatan, atau keputusan yang Anda rekam menjadi bagian dari basis pengetahuan yang terus berkembang, terintegrasi di seluruh ruang kerja Anda.

Misalnya, saat Anda mengucapkan ide-ide Anda, Brain mengubahnya menjadi daftar tugas dengan penanggung jawab, batas waktu, dan deskripsi.

Brain juga dapat menyusun ringkasan proyek dari catatan suara, merangkum transkrip menjadi poin-poin penting, atau mengekstrak wawasan dari diskusi yang tersebar dalam hitungan detik.

Alih-alih beralih antar alat untuk mengumpulkan informasi, Anda cukup bertanya, “Apa yang kita putuskan tentang jadwal peluncuran?” dan Brain akan mengambil jawaban dari tugas, dokumen, dan transkrip sebelumnya.

Anda mendapatkan sistem berbasis suara di mana percakapan menjadi terorganisir dan dapat ditindaklanjuti tanpa hambatan dalam proses penyerahan.

Begini cara Anda dapat mentranskrip suara dan video dengan ClickUp Brain:

💡 Tips Pro: Dengan Brain, Anda mendapatkan akses ke model AI premium (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, dll.).

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Ubah komentar di dokumen ClickUp Anda menjadi tugas

Begini cara kerja metode pengetikan mandiri:

Dikte → Simpan transkrip → Salin ke dokumen proyek → Buat tugas secara manual

Begini cara pengetikan berkembang di ClickUp:

Dikte → Otomatis diformat dalam dokumen proyek → Tugas dibuat dari mention → Tim diberitahu

Alur kerja yang disederhanakan ini berarti masukan suara Anda langsung menjadi bagian dari ruang kerja proyek Anda. Saat Anda mendikte catatan rapat atau pembaruan proyek, mereka secara otomatis berubah menjadi dokumen ClickUp yang terstruktur dengan format yang kaya.

Selain transkripsi suara, Docs menyediakan kemampuan manajemen dokumen yang komprehensif yang tidak dapat disamai oleh alat pengetikan mandiri:

Referensi antar dokumen : Hubungkan ide yang direkam secara suara antara fase proyek yang berbeda, diskusi klien, dan sesi perencanaan tim

Perekaman suara berbasis template : Dikte langsung ke format terstruktur untuk konten berulang seperti pembaruan proyek, ringkasan klien, atau retrospeksi tim

Kolaborasi langsung pada konten yang didiktekan : Anggota tim dapat : Anggota tim dapat berbagi catatan secara real-time dan dapat langsung merespons, mengedit, atau mengembangkan ide-ide tersebut

Organisasi halaman bersarang : Strukturkan konten yang didiktekan secara suara dalam hierarki proyek, menjaga sesi brainstorming dan diskusi strategi tetap terorganisir secara kontekstual

Lampiran tertanam : Tambahkan tangkapan layar, PDF, atau file referensi langsung dalam dokumen yang dihasilkan suara untuk konteks yang lengkap

Pembuatan tugas dari teks: Konversikan bagian mana pun dari konten yang Anda diktasikan menjadi : Konversikan bagian mana pun dari konten yang Anda diktasikan menjadi tugas ClickUp yang dapat dilacak dengan penugas dan tanggal jatuh tempo langsung dari dokumen

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Pengenalan Suara ke Teks Terbaik yang Layak Dicoba

Hubungkan Suara Anda ke Pekerjaan Nyata dengan ClickUp

Tentu saja, Wispr Flow dan Superwhisper membantu dalam pengetikan dan transkripsi real-time. Namun, di situlah fungsionalitasnya berakhir. Mereka meninggalkan celah antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Dengan ClickUp, Anda dapat beralih dari mendikte catatan rapat ke penugasan tugas dan kolaborasi dengan anggota tim Anda, semuanya dalam ruang kerja Anda. Dengan fitur suara-ke-teks dan kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam platform yang sama dengan tugas, dokumen, dan percakapan tim Anda, ClickUp adalah platform kerja AI satu-satunya yang Anda butuhkan.

Daftar gratis sekarang dan ubah ide-ide yang direkam suara Anda menjadi hasil nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kedua alat ini tidak mematuhi standar HIPAA untuk penggunaan medis. Wispr Flow memproses data di cloud, sementara pemrosesan lokal Superwhisper menawarkan privasi yang lebih baik tetapi masih belum memiliki sertifikasi keamanan tingkat medis.

Wispr Flow memproses audio melalui server cloud, yang menimbulkan kekhawatiran privasi untuk konten sensitif. Fitur SOC 2 Type II dan SSO/SAML hanya tersedia di paket Enterprise. Superwhisper mengadopsi pendekatan privasi terlebih dahulu dengan pemrosesan lokal yang menjaga data audio Anda tetap di perangkat Anda.

Kedua alat ini menangani kebisingan latar belakang sedang dengan cukup baik, tetapi kinerjanya menurun saat ada gangguan berat. Pemrosesan cloud Wispr Flow memberikan keunggulan ringan dalam lingkungan berisik, sementara model lokal Superwhisper bekerja terbaik di lingkungan yang lebih tenang.

Wispr Flow berfokus pada pengetikan suara yang mudah, tetapi tidak mendukung unggahan file. Superwhisper mendukung berbagai format file audio dan video untuk transkripsi, menjadikannya lebih fleksibel untuk memproses konten yang sudah direkam sebelumnya seperti rapat atau wawancara.