10 Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik

Anda membuka dokumen kosong, siap untuk menulis. Lima menit kemudian, Anda masih menatap kursor, pikiran berputar lebih cepat daripada kecepatan mengetik Anda. Poin-poin penting terlewat, dan tiba-tiba menulis terasa seperti tugas yang membosankan.
Sekarang bayangkan cukup dengan berbicara—email, catatan rapat, bahkan draf blog—dan melihat kata-kata Anda muncul secara instan.
Siap untuk mewujudkannya? Kami telah mengumpulkan beberapa ekstensi Chrome speech-to-text terbaik untuk mengubah suara Anda menjadi teks demi pekerjaan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses.
Ayo kita mulai! 🎤
Sekilas tentang Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik
Berikut ini adalah ringkasan praktis tentang alat-alat terbaik yang akan mengubah suara Anda menjadi teks tanpa repot:
|Alat
|Pilihan terbaik untuk
|Fitur Terbaik
|Harga*
|ClickUp
|Catatan suara dan dokumentasi tugas yang terintegrasi untuk tim kecil hingga besar yang membutuhkan kolaborasi terstruktur
|ClickUp Brain MAX dengan pengetikan suara, AI Notetaker untuk rapat online, Voice Clips, Docs, AI-context, dan penghubungan tugas
|Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan
|Fireflies. ai
|Transkripsi otomatis dan ringkasan rapat virtual untuk profesional dan tim dengan volume rapat yang tinggi
|Transkripsi real-time, ringkasan AI, multibahasa, AskFred
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan
|Tactiq
|Transkripsi rapat langsung dengan ringkasan ChatGPT untuk tim yang membutuhkan kejelasan dan wawasan bersama dalam rapat
|Teks terjemahan real-time, tugas-tugas berbasis AI, dan penyusunan tindak lanjut
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan
|Speechnotes
|Dikte suara cepat di seluruh halaman web untuk individu atau pembuat konten mandiri
|Mikrofon mengambang, ringan
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $1,9 per bulan
|Notta
|Transkripsi yang cepat dan akurat untuk tim kecil atau individu yang menangani berbagai bahasa
|Akurasi tinggi, konversi multibahasa
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per bulan
|Transkriptor
|Transkripsi akurat untuk berbagai kebutuhan, baik bagi individu maupun tim kecil yang membutuhkan solusi terjangkau
|Dukungan lebih dari 100 bahasa, unggah file, perekaman rapat
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99/bulan
|Voice In
|Diktekan ke kolom teks browser apa pun bagi mereka yang menginginkan solusi cepat
|Pengenalan suara secara real-time, dukungan untuk semua bidang teks
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,99/bulan
|LipSurf
|Kontrol browser melalui suara untuk pengguna yang mengutamakan kinerja dan aksesibilitas
|Navigasi suara, perintah pengetikan suara, dukungan makro
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $4/bulan
|MeetGeek AI
|Perekaman rapat otomatis + wawasan untuk tim yang mencari solusi canggih khusus untuk rapat
|Ringkasan AI, dasbor analitik, pencarian global
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan
|SpeechText. AI
|Transkripsi berbasis browser yang andal untuk pengguna individu atau tim yang membutuhkan transkripsi cepat
|Perekaman mikrofon, unduhan instan, audio browser
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 untuk 180 menit transkripsi
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Ekstensi Chrome Pengubah Suara Menjadi Teks?
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekstensi Chrome speech-to-text:
- Transkripsi akurat: Secara konsisten merekam ucapan di lingkungan yang bising dan memahami berbagai aksen tanpa kesalahan interpretasi
- Pemformatan cerdas: Secara otomatis menyisipkan tanda baca, paragraf, dan mengenali perintah suara untuk tindakan seperti ‘baris baru’ atau ‘hapus kata terakhir’
- Dukungan multibahasa: Mendeteksi dan mentranskrip dalam puluhan bahasa dengan peralihan yang lancar selama percakapan multibahasa
- Kemudahan penggunaan secara real-time: Ketik langsung di Google Docs, Gmail, atau obrolan rapat sementara ekstensi mentranskrip ucapan di latar belakang
- Ekspor yang mudah: Unduh transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, atau Docs untuk proses penyerahan dan dokumentasi yang lebih cepat
- Keamanan yang kuat: Pastikan transkrip rapat tidak disimpan, dijual, atau digunakan untuk melatih AI oleh penyedia AI pihak ketiga agar data audio tetap privat
- Pengaturan yang ringan: Instal dengan cepat, jalankan tanpa memperlambat browser Anda, dan aktifkan dengan satu tombol pintas untuk mendikte secara instan
🧠 Fakta Menarik: Ketika IBM memperkenalkan Shoebox pada tahun 1962, perangkat tersebut hanya dapat mengenali 16 kata dan angka yang diucapkan. Meskipun demikian, hal itu merupakan terobosan pada masanya dan membuka jalan bagi teknologi pengetikan suara modern.
Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik
Berikut adalah pilihan kami untuk ekstensi Chrome speech-to-text terbaik. 👇
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.
Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
1. ClickUp (Terbaik untuk catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas)
ClickUp adalah ruang kerja serba guna tempat pekerjaan, komunikasi, dan kolaborasi bersatu—semuanya didukung oleh AI. ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan tersebut ke desktop Anda.
Aplikasi AI desktop ini menggabungkan model AI canggih seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude ke dalam satu aplikasi pendamping, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Selain itu, aplikasi ini membuat seluruh dunia digital Anda dapat dicari—mulai dari Tugas ClickUp hingga Google Drive, GitHub, OneDrive, dan lainnya.
Dan salah satu fitur unggulannya? ClickUp Talk to Text, solusi pengubah suara menjadi teks yang mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi tindakan. Fitur ini juga menyempurnakan, memberikan konteks, dan menghubungkan ide-ide Anda dengan pekerjaan Anda yang lain.
Bicara secara alami, bekerja lebih cepat
Inilah yang dapat Anda lakukan dengan Talk to Text di ClickUp:
- Dapatkan transkripsi yang disempurnakan AI yang secara instan menghilangkan kesalahan dan menyempurnakan ucapan Anda menjadi teks yang mudah dibaca dan berkualitas profesional
- Buat kamus pribadi berisi istilah khusus, nama, dan istilah teknis pekerjaan untuk pengenalan yang akurat
- Tambahkan sebutan yang menyadari konteks dan tautan dengan merujuk pada tugas, dokumen, atau rekan tim menggunakan suara Anda
- Tetap bebas tangan dengan tombol pintas (fn, shift + fn, atau kombinasi kustom)
- Bicaralah dalam bahasa Anda sendiri dan gunakan dukungan bahasa global untuk mentranskrip ke lebih dari 50 bahasa
- Lihat kembali transkrip lama dari riwayat Anda untuk menyalin, mengekspor, atau memutar ulang
Misalnya, Anda sedang menyusun naskah untuk YouTube. Alih-alih mengetik, Anda membuka ClickUp Brain MAX, menekan tombol pintas, dan mulai mendikte. Ucapan kasar Anda langsung disempurnakan menjadi kalimat yang rapi dan siap tayang tanpa kehilangan nada percakapan.
Saat ide-ide mengalir, Anda dapat menambahkan poin-poin penting, ide-ide awal, atau bahkan menugaskan tugas pengeditan. Brain MAX secara otomatis menyisipkan @mentions untuk rekan tim atau tautan ke ClickUp Docs dan tugas, sehingga referensi tersebut dapat langsung ditindaklanjuti.
Cari dan terhubung melampaui fitur mendikte
Brain MAX didukung oleh kecerdasan ClickUp Brain, mesin AI inti yang beroperasi di seluruh ruang kerja Anda. Ia menganalisis tugas, dokumen, komentar, dan percakapan Anda untuk memberikan respons yang sesuai dengan konteks.
ClickUp Brain menyajikan ringkasan instan dari utas percakapan panjang, dokumen, dan pembaruan sehingga Anda dapat melihat keputusan, hambatan, dan langkah selanjutnya tanpa perlu memeriksa setiap detail.
Dan bagian terbaiknya? Semua poin tindakan tersebut diubah menjadi tugas nyata di ClickUp, sehingga tidak ada yang terlewat.
Anda juga dapat mengajukan pertanyaan—seperti ‘Apa yang menghambat peluncuran situs web?’—dan mendapatkan jawaban yang relevan langsung dari ruang kerja Anda.
📌 Coba prompt berikut ini:
- Buat laporan mingguan yang menyoroti kemajuan, hambatan, dan prioritas
- Tulis naskah untuk video YouTube berdurasi 2 menit tentang manajemen waktu
- Ubah catatan saya dari rapat tim baru-baru ini menjadi ringkasan proyek berpoin
Lihat bagaimana ClickUp Brain membuat transkripsi menjadi mudah dalam hitungan detik. 🤩
Fitur terbaik ClickUp
- Catat setiap kata dalam rapat: Rekam dan transkripsikan diskusi rapat dengan ClickUp AI Notetaker, yang juga membuat ringkasan, mengekstrak poin-poin penting, dan menyarankan langkah selanjutnya
- Rekam dan lampirkan klip suara: Gunakan ClickUp Voice Clips untuk merekam pembaruan singkat, umpan balik, atau ide langsung di tugas, komentar, atau dokumen
- Gunakan templat siap pakai: Standarkan alur kerja dengan templat catatan rapat untuk tugas dan dokumen, mulai dari catatan rapat hingga persyaratan proyek
- Buat dan tautkan dokumentasi: Buat draf, edit, dan bagikan konten dengan ClickUp Docs, lengkap dengan penyisipan media, daftar periksa, dan @mentions
- Cari apa saja secara instan: Temukan apa yang Anda butuhkan dengan ClickUp Enterprise Search, baik itu catatan suara, dokumen, atau tugas
- Terhubung dengan alat favorit Anda: Perluas alur kerja dengan Integrasi ClickUp, termasuk Slack, Google Drive, Zoom, dan Figma
Batasan ClickUp
- Fitur dan opsi penyesuaian ClickUp yang sangat lengkap mungkin terasa membingungkan pada awalnya
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.300 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Sebuah ulasan di G2 merangkumnya dengan sempurna:
ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek dalam satu platform. Tugas, dokumen, tujuan, dan bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaannya dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan apa pun, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun fiturnya sangat mendalam, kemudahan integrasi dengan alat lain membuat semuanya tetap terhubung tanpa upaya ekstra. Dasbor memberi saya gambaran menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola beberapa proyek. Dengan frekuensi penggunaan yang hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman yang baik dengan dukungan pelanggan, yang selalu responsif setiap kali saya membutuhkan panduan.
ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek dalam satu platform. Tugas, dokumen, tujuan, dan bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaannya dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan apa pun, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun fiturnya sangat mendalam, kemudahan integrasi dengan alat lain membuat semuanya tetap terhubung tanpa upaya ekstra. Dasbor memberi saya gambaran menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola beberapa proyek. Dengan frekuensi penggunaan yang hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman yang baik dengan dukungan pelanggan, yang selalu responsif setiap kali saya membutuhkan panduan.
📮 Wawasan ClickUp: Menurut survei efektivitas rapat kami, 12% responden menganggap rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% percaya bahwa rapat sebagian besar tidak perlu.
Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan pengganti atau wakil ke rapat jika memungkinkan.
AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp dapat menjadi wakil rapat yang sempurna bagi Anda! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat Anda tidak dapat menghadiri rapat.
💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!
2. Fireflies.ai (Terbaik untuk mentranskrip rapat secara otomatis dan membuat ringkasan instan)
Fireflies.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang juga berfungsi sebagai alat ringkasan transkrip AI di dalam browser Anda. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat mencatat semua yang dibahas dalam panggilan Google Meet secara real-time tanpa perlu mengundang bot ke dalam rapat.
Hal ini menjadikannya sangat berguna bagi para profesional yang menginginkan transkrip yang akurat dan catatan yang dapat ditindaklanjuti tanpa gangguan.
Selain transkrip dan ringkasan rapat, alat rapat berbasis AI ini juga menyediakan analisis rapat, seperti durasi bicara pembicara, topik yang dibahas, sentimen peserta, dan sebagainya.
Fitur terbaik Fireflies.ai
- Buat catatan rapat, ringkasan, dan daftar tindakan dengan alat AI seperti AskFred
- Deteksi otomatis dan transkripsi dalam lebih dari 100 bahasa dengan transkripsi langsung
- Identifikasi pembicara dalam rapat secara otomatis dengan Auto-Speaker Identification
- Sesuaikan ringkasan rapat dengan templat untuk penjualan, rapat harian, atau wawancara
- Buat transkrip dan ringkasan percakapan tatap muka dengan aplikasi seluler Fireflies
Batasan Fireflies.ai
- Integrasi dengan Zoom/Teams terkadang terasa mengganggu
- Kredit AI terbatas, bahkan pada paket berbayar, sehingga membatasi akses ke beberapa fitur lanjutan
Harga Fireflies.ai
- Gratis
- Pro: $18/bulan per pengguna
- Bisnis: $29/bulan per pengguna
- Perusahaan: $39/bulan per pengguna (ditagih per tahun)
Peringkat dan ulasan Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (lebih dari 700 ulasan)
- Capterra: Ulasan belum cukup
3. Tactiq (Terbaik untuk transkripsi rapat langsung dengan ringkasan)
Dikembangkan oleh OpenAI, Tactiq menyederhanakan transkripsi rapat langsung tanpa mengorbankan privasi. Perangkat lunak transkripsi ini memberikan Anda transkrip yang spesifik per pembicara seiring berjalannya rapat, sehingga memudahkan untuk mengaitkan poin-poin penting, keputusan, dan tanggung jawab kepada orang yang tepat.
Anda dapat mentranskrip pertemuan langsung di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Selain transkripsi dasar, Tactiq memungkinkan Anda mencari percakapan sebelumnya dan mengekspor catatan langsung ke alat seperti ClickUp, Notion, Google Docs, atau Slack.
Dengan AI Workflows, Anda juga dapat mengotomatiskan tugas-tugas pasca-rapat seperti pembaruan CRM atau basis pengetahuan, pembuatan tiket, dan lainnya.
Fitur terbaik Tactiq
- Ajukan pertanyaan khusus kepada AI dan gunakan kembali pertanyaan tersebut sebagai tindakan otomatis dengan satu klik
- Ekstrak dan bagikan wawasan rapat dengan anggota tim
- Ubah catatan rapat menjadi tiket Jira atau Linear langsung dari transkrip
- Tambahkan tag, label, dan tangkapan layar ke transkrip untuk dokumentasi yang lebih baik
- Akses YouTube Transcript Generator untuk mengekstrak transkrip dari video YouTube apa pun secara instan
Batasan Tactiq
- Suara yang lemah atau tidak jelas dapat menyebabkan alat ini mentranskrip kata-kata yang salah atau tidak lengkap
- Tidak ada dukungan Microsoft Teams di luar browser, sehingga membatasi kemudahan penggunaan dibandingkan dengan alternatif Tactiq
Harga Tactiq
- Gratis
- Pro: $12/bulan per pengguna
- Tim: $20/bulan per pengguna
- Bisnis: $40/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Tactiq
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?
Berikut ini adalah ulasan singkat dari G2:
Sekarang kita tidak perlu lagi orang untuk mentranskrip audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, dan terkadang kita melewatkan rekaman rapat yang membuat sangat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain sehingga keseluruhan cerita berubah.
Sekarang kita tidak perlu lagi orang untuk mentranskrip audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, dan terkadang kita melewatkan rekaman rapat yang membuat sangat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain sehingga keseluruhan cerita berubah.
4. Speechnotes (Pilihan terbaik untuk mendikte suara dengan cepat di berbagai halaman web)
Speechnotes adalah alat transkripsi dan pesan suara yang ringan, dirancang untuk siapa saja yang lebih suka berbicara daripada mengetik.
Tidak seperti alat-alat lain yang lebih berat dan berfokus pada rapat, Speechnotes berfungsi sebagai buku catatan online di browser Chrome Anda, sehingga Anda dapat mendiktekan catatan, menyusun draf konten, atau merekam ide secara real-time.
Ekstensi ini sangat populer di kalangan penulis, pelajar, dokter, dan profesional yang menginginkan ruang kerja yang rapi dan bebas gangguan untuk mencatat pemikiran tanpa harus berhenti untuk mengetik. Selain fitur mendikte secara langsung, Speechnotes juga memproses file audio dan video yang telah direkam sebelumnya menjadi transkrip yang akurat dalam hitungan menit.
Fitur terbaik Speechnotes
- Kirim perintah suara untuk tanda baca dan pemformatan tanpa perlu mengedit secara manual
- Tambahkan cap waktu, teks terjemahan, dan label pembicara untuk transkrip yang terstruktur
- Unduh aplikasi Speechnotes untuk Android atau aplikasi TextHear untuk iOS untuk mendikte secara lancar di perangkat seluler
- Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk file Word atau PDF
Batasan Speechnotes
- Ekstensi ini tidak kompatibel dengan mikrofon Bluetooth, yang membuat frustrasi pengguna yang mengandalkan input nirkabel
- Aplikasi ini terkadang kehilangan catatan yang disimpan atau memerlukan penyimpanan manual
Harga Speechnotes
- Gratis
- Premium: $1,9 per bulan per pengguna
- Transkripsi: $0,1 per menit
Peringkat dan ulasan Speechnotes
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
🔍 Tahukah Anda? Sebelum tahun 1997, perangkat lunak dikte mengharuskan pengguna untuk berhenti sejenak setelah setiap kata. Kemudian muncullah Dragon NaturallySpeaking, sistem pertama yang tersedia secara komersial yang mendukung ucapan alami dan berkelanjutan.
5. Notta (Terbaik untuk transkripsi cepat dan akurat dalam berbagai bahasa)
Notta memposisikan dirinya sebagai pusat dokumentasi rapat yang lengkap. Keunggulan utamanya adalah fokusnya pada alur kerja bilingual dan kolaboratif. Aplikasi ini memungkinkan Anda mentranskrip dan menerjemahkan rapat ke dalam dua bahasa secara bersamaan, sehingga membantu tim yang beragam untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam percakapan.
Padukan fitur tersebut dengan alat pengeditannya, ringkasan AI satu klik, dan berbagi yang mulus ke Slack, Notion, atau Salesforce, dan Notta memangkas beban kerja pasca-rapat.
Fitur terbaik Notta
- Transkripsikan memo suara atau percakapan yang direkam dalam 58 bahasa dengan akurasi hingga 98%
- Bagikan bagian-bagian penting menggunakan fitur klip untuk membagikan hanya bagian-bagian yang paling penting
- Edit dan sempurnakan transkrip langsung di editor interaktif bawaan
- Cari dan ringkas rapat dari berbagai rekaman menggunakan AI Chat
- Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk DOCX, PDF, SRT, XLSX, dan TXT
Batasan Notta
- Akurasi transkripsi bisa buruk, dengan kata-kata yang dibuat-buat atau salah
- Beberapa pengguna melaporkan syarat uji coba yang menyesatkan dan tagihan yang tidak terduga
Harga Notta
- Gratis
- Pro: $13,49 per bulan per pengguna
- Bisnis: $27,99/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Notta
- G2: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?
Seperti yang dikatakan dalam salah satu ulasan G2:
Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan menghasilkan ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang bagus. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi; ringkasan tersebut merupakan awal yang baik, tetapi ada beberapa informasi penting yang terlewatkan.
Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan menghasilkan ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang bagus. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi; ringkasan tersebut merupakan awal yang baik, tetapi ada beberapa informasi penting yang terlewatkan.
6. Transkriptor (Pilihan terbaik untuk transkripsi file audio dan video yang terjangkau dan andal)
Transkriptor dirancang untuk siapa saja yang perlu merekam konten lisan dari kuliah, wawancara, atau presentasi dan dengan cepat mengubahnya menjadi teks. Dengan dukungan lebih dari 100 bahasa, ini merupakan pilihan serbaguna bagi mahasiswa internasional, jurnalis, dan tim yang berurusan dengan percakapan multibahasa setiap hari.
Ekstensi ini terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk merekam transkrip rapat. Anda juga dapat mengekstrak wawasan seperti durasi bicara pembicara dan analisis sentimen dari transkrip tersebut.
Selain itu, dengan fitur pembuat teks terjemahan, penerjemah audio, perekam suara AI, dan transkripsi podcast, Transkriptor juga berfungsi sebagai alat produksi konten yang membantu mengolah ulang konten lisan untuk distribusi yang lebih luas.
Fitur terbaik Transkriptor
- Rekam layar, kamera, dan mikrofon secara bersamaan dengan ekstensi Chrome
- Unggah file secara langsung atau impor dari YouTube untuk transkripsi dan ringkasan
- Buat ringkasan yang didukung AI yang menyoroti poin-poin penting dari ceramah atau panggilan telepon yang panjang
- Buat basis pengetahuan yang dapat dicari dari transkrip Anda untuk referensi yang mudah
Batasan Transkriptor
- Kesulitan dengan kata-kata pengisi seperti ‘um’ dan ‘uh’ yang memerlukan pembersihan tambahan
- Pemisahan suara antar pembicara kurang akurat pada rekaman dengan banyak pembicara
Harga Transkriptor
- Gratis
- Pro: $19,99/bulan per pengguna
- Tim: $30/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Transkriptor
- G2: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)
🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1952, Bell Labs mengembangkan Audrey, salah satu sistem pengenalan suara paling awal. Sistem ini hanya dapat mengenali angka dari nol hingga sembilan, dan hanya jika diucapkan oleh orang yang melatihnya.
7. Voice In (Terbaik untuk mendiktekan langsung ke kolom teks browser)
Voice In adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang ringan namun berguna, yang memungkinkan Anda mengetik di mana saja di web hanya dengan menggunakan suara Anda. Jika Anda menginginkan dikte yang cepat dan akurat tanpa harus meninggalkan browser, Voice In adalah pilihan yang andal.
Alat ini menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda berkat perintah tanda baca bawaan, pemformatan teks otomatis, dan pintasan suara yang dapat disesuaikan. Artinya, Anda dapat menulis email, mengisi formulir, menyusun draf posting blog, atau bahkan memperbarui entri CRM dengan lebih cepat.
Fitur terbaik Voice In
- Diktekan langsung ke lebih dari 10.000 situs web dan aplikasi tanpa perlu menyalin dan menempel
- Buat perintah khusus untuk mengucapkan perintah pengeditan berulang dan otomatisasi
- Diktekan di beberapa tab dengan Mode Lanjutan
- Ganti bahasa secara instan dengan pintasan untuk pengetikan multibahasa
Batasan Voice In
- Tanda baca yang diucapkan seperti ‘koma’ atau ‘titik’ dapat ditranskripsi sebagai kata-kata literal, alih-alih diformat dengan benar
- Ekstensi ini tidak berfungsi pada dokumen lokal (seperti file PDF atau HTML) kecuali izin tambahan diberikan kepada browser
Harga Voice In
- Bulanan: $9,99/bulan per pengguna
- Tahunan: $59,99 per pengguna (Ditagih setiap tahun)
- Seumur hidup: $149,99 per pengguna
Peringkat dan ulasan Voice In
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voice In?
Simak ulasan G2 ini:
Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan lancar di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecilnya adalah perintah yang rumit atau istilah khusus industri terkadang salah diartikan.
Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan lancar di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecilnya adalah perintah yang rumit atau istilah khusus industri terkadang salah diartikan.
8. LipSurf (Terbaik untuk mengontrol fungsi browser dan aplikasi dengan perintah suara)
LipSurf mengubah seluruh pengalaman menjelajah Anda menjadi alur kerja tanpa menggunakan tangan yang didukung suara. Alih-alih beralih antara mengetik dan mengklik, Anda dapat mengucapkan perintah untuk menggulir, mengklik tautan, menonton video, atau menulis teks panjang secara real-time.
Mulai dari mendikte di Google Docs hingga menjelajahi Reddit atau mengontrol YouTube, ekstensi ini menyesuaikan diri dengan kebiasaan browsing Anda. Lebih baik lagi? Ekstensi ini berjalan di Chrome tanpa pelacakan data atau iklan, berhasil menggabungkan produktivitas suara dengan privasi.
Fitur terbaik LipSurf
- Buat pintasan suara khusus untuk menyisipkan templat, istilah khusus di tempat kerja, atau tindakan berulang
- Perluas fungsionalitas menggunakan plugin sumber terbuka atau buat integrasi Anda sendiri
- Gunakan perintah grid klik untuk berinteraksi dengan area mana pun di halaman web menggunakan suara
- Beralih antara mode dikte, mode ejaan, dan mode kunci perintah untuk alur kerja yang presisi
Keterbatasan LipSurf
- Pengguna melaporkan bahwa LipSurf bisa bermasalah dan terkadang berhenti berfungsi secara tiba-tiba
- LipSurf tidak selalu berfungsi dengan baik di situs web tertentu, seperti Duolingo
Harga LipSurf
- Gratis
- Plus: $4/bulan per pengguna
- Premium: $8/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan LipSurf
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
🧠 Fakta Menarik: Di beberapa rumah sakit, ahli bedah menggunakan fitur suara-ke-teks selama operasi untuk mendiktekan catatan tanpa menyentuh perangkat apa pun. Mikrofon-mikrofon tersebut dirancang untuk menyaring kebisingan latar belakang dari ruang operasi.
9. MeetGeek AI (Pilihan terbaik untuk merekam rapat secara otomatis dengan sorotan dan poin tindakan)
MeetGeek AI adalah ekstensi Chrome speech-to-text yang dirancang untuk menangkap, mengatur, dan mengotomatiskan segala hal yang terjadi dalam panggilan Anda. Ekstensi ini secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, merekamnya, dan memberikan catatan terstruktur begitu panggilan berakhir.
Aplikasi ini mencatat semua rapat Anda, termasuk Zoom, Google Meet, Teams, Webex, dan bahkan percakapan offline.
Alur kerja AI dari MeetGeek mengurangi beban rapat dengan menyinkronkan wawasan ke alat favorit Anda dan membangun basis pengetahuan yang terus berkembang.
Fitur terbaik MeetGeek AI
- Rekam panggilan langsung dari browser tanpa bot atau undangan menggunakan MeetGeek Chrome Recorder
- Sesuaikan atau buat templat ringkasan Anda sendiri untuk wawancara, orientasi karyawan baru, panggilan penjualan, dan rapat tim
- Sinkronkan konten rapat ke lebih dari 7.000 aplikasi, termasuk Slack, HubSpot, Notion, dan Google Drive
- Manfaatkan kecerdasan percakapan dengan lebih dari 100 KPI yang melacak tingkat keterlibatan, waktu bicara, dan efisiensi rapat
Batasan MeetGeek AI
- Proses penyiapan yang lambat untuk rapat yang tidak terjadwal; memerlukan penjadwalan kalender terlebih dahulu
- Pilihan dukungan bahasa yang terbatas memengaruhi kemudahan penggunaan bagi pengguna yang multibahasa
Harga MeetGeek AI
- Gratis
- Pro: $19/bulan per pengguna
- Bisnis: $39/bulan per pengguna
- Perusahaan: $59/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan MeetGeek AI
- G2: 4,6/5 (lebih dari 450 ulasan)
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek AI?
Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:
MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, mentranskrip, dan menyusun rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkrip dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat percakapan menggunakan beberapa bahasa.
MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, mentranskrip, dan menyusun rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkrip dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat percakapan menggunakan beberapa bahasa.
10. SpeechText. AI (Pilihan terbaik untuk konversi suara ke teks yang cepat dan akurat di dalam browser)
Ketika akurasi transkripsi sangat penting, SpeechText. AI memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan hasil sesuai dengan industri Anda.
Alih-alih mengandalkan mesin pengubah suara menjadi teks umum, perangkat lunak pengubah suara menjadi teks ini memungkinkan Anda memilih model khusus bidang seperti medis, hukum, wawancara, atau podcast, sehingga istilah teknis dan jargon dikenali dengan benar sejak awal.
Anda cukup mengunggah file audio atau video, memilih domain Anda, dan biarkan AI yang mengurus sisanya.
Fitur terbaik SpeechText. AI
- Manfaatkan mesin pencari audio bawaan untuk dengan cepat menemukan frasa atau istilah di dalam transkrip
- Hasilkan teks yang rapi dengan tanda baca dan format otomatis
- Edit dan verifikasi transkrip menggunakan alat pengecekan ejaan interaktif
- Ekspor hasil transkripsi dalam berbagai format, termasuk TXT, DOCX, dan PDF
Keterbatasan SpeechText. AI
- Pada paket dengan harga lebih murah, terdapat batasan ukuran file maksimum (misalnya, 20 MB), yang mungkin mengharuskan pengguna untuk membagi file audio berukuran besar secara manual
- Tidak memiliki aplikasi seluler, sehingga penggunaannya terbatas pada alur kerja berbasis desktop atau browser
Harga SpeechText. AI
- Paket Pemula: $10 per 180 menit transkripsi
- Pribadi: $19 per 380 menit transkripsi
- Standar: $49 per 990 menit transkripsi
Peringkat dan ulasan SpeechText. AI
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
Manfaat Menggunakan Fitur Suara ke Teks di Chrome
Menggunakan fitur suara ke teks di Chrome mengubah cara Anda bekerja, berkomunikasi, dan tetap produktif. Mulai dari pengetikan yang lebih cepat hingga aksesibilitas yang lebih baik, inilah alasan mengapa fitur ini layak untuk digunakan:
- Produktivitas dan penghematan waktu: Diktekan email, laporan, atau kode lebih cepat daripada mengetik, dan bekerja tanpa menggunakan tangan saat melakukan multitasking atau ketika mengetik tidak memungkinkan
- Aksesibilitas yang ditingkatkan: Membantu pengguna dengan disabilitas seperti keterbatasan mobilitas, gangguan penglihatan, atau disleksia, sehingga ruang digital menjadi lebih inklusif
- Dokumentasi dan kolaborasi yang lebih baik: Dapatkan transkripsi real-time dari rapat, webinar, atau kelas, serta catat ide secara instan dengan fitur pencatatan berbasis suara
- Fungsi serbaguna: Gunakan suara untuk pencarian di browser, navigasi, dan transkripsi multibahasa, atau hubungkan dengan aplikasi seperti Google Docs dan Zoom untuk alur kerja otomatis
- Manfaat kesehatan: Kurangi kelelahan akibat mengetik dalam waktu lama dan cegah cedera akibat gerakan berulang dengan membiarkan suara Anda yang bekerja
Suara Anda Kini Semakin Canggih
Sebagian besar ekstensi Chrome untuk mengubah suara menjadi teks hanya berhenti pada transkripsi mentah, sehingga Anda harus membersihkan hasilnya sendiri. Beberapa di antaranya membuat Anda harus berpindah-pindah antar aplikasi, sementara yang lain mengorbankan privasi.
ClickUp Brain MAX dan Talk to Text menawarkan fitur yang lebih canggih. Keduanya membuat fitur suara ke teks terasa seperti perpanjangan alami dari alur kerja Anda. Dengan transkrip yang disempurnakan oleh AI, dukungan multibahasa, kosakata yang disesuaikan, dan integrasi mendalam, suara Anda menjadi alat produktivitas instan.
Jika Anda siap melangkah lebih jauh dari sekadar mendikte, daftar ke ClickUp secara gratis dan lihat betapa mulusnya kata-kata Anda dapat berubah menjadi pekerjaan yang terorganisir.