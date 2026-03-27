10 Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik

Anda membuka dokumen kosong, siap untuk menulis. Lima menit kemudian, Anda masih menatap kursor, pikiran berputar lebih cepat daripada kecepatan mengetik Anda. Poin-poin penting terlewat, dan tiba-tiba menulis terasa seperti tugas yang membosankan.

Sekarang bayangkan cukup dengan berbicara—email, catatan rapat, bahkan draf blog—dan melihat kata-kata Anda muncul secara instan.

Siap untuk mewujudkannya? Kami telah mengumpulkan beberapa ekstensi Chrome speech-to-text terbaik untuk mengubah suara Anda menjadi teks demi pekerjaan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses.

Ayo kita mulai! 🎤

Sekilas tentang Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik

Berikut ini adalah ringkasan praktis tentang alat-alat terbaik yang akan mengubah suara Anda menjadi teks tanpa repot:

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Catatan suara dan dokumentasi tugas yang terintegrasi untuk tim kecil hingga besar yang membutuhkan kolaborasi terstruktur ClickUp Brain MAX dengan pengetikan suara, AI Notetaker untuk rapat online, Voice Clips, Docs, AI-context, dan penghubungan tugas Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Fireflies. ai Transkripsi otomatis dan ringkasan rapat virtual untuk profesional dan tim dengan volume rapat yang tinggi Transkripsi real-time, ringkasan AI, multibahasa, AskFred Gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan Tactiq Transkripsi rapat langsung dengan ringkasan ChatGPT untuk tim yang membutuhkan kejelasan dan wawasan bersama dalam rapat Teks terjemahan real-time, tugas-tugas berbasis AI, dan penyusunan tindak lanjut Gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Speechnotes Dikte suara cepat di seluruh halaman web untuk individu atau pembuat konten mandiri Mikrofon mengambang, ringan Gratis; Paket berbayar mulai dari $1,9 per bulan Notta Transkripsi yang cepat dan akurat untuk tim kecil atau individu yang menangani berbagai bahasa Akurasi tinggi, konversi multibahasa Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per bulan Transkriptor Transkripsi akurat untuk berbagai kebutuhan, baik bagi individu maupun tim kecil yang membutuhkan solusi terjangkau Dukungan lebih dari 100 bahasa, unggah file, perekaman rapat Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99/bulan Voice In Diktekan ke kolom teks browser apa pun bagi mereka yang menginginkan solusi cepat Pengenalan suara secara real-time, dukungan untuk semua bidang teks Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,99/bulan LipSurf Kontrol browser melalui suara untuk pengguna yang mengutamakan kinerja dan aksesibilitas Navigasi suara, perintah pengetikan suara, dukungan makro Gratis; Paket berbayar mulai dari $4/bulan MeetGeek AI Perekaman rapat otomatis + wawasan untuk tim yang mencari solusi canggih khusus untuk rapat Ringkasan AI, dasbor analitik, pencarian global Gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan SpeechText. AI Transkripsi berbasis browser yang andal untuk pengguna individu atau tim yang membutuhkan transkripsi cepat Perekaman mikrofon, unduhan instan, audio browser Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 untuk 180 menit transkripsi

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Ekstensi Chrome Pengubah Suara Menjadi Teks?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekstensi Chrome speech-to-text:

Transkripsi akurat: Secara konsisten merekam ucapan di lingkungan yang bising dan memahami berbagai aksen tanpa kesalahan interpretasi

Pemformatan cerdas: Secara otomatis menyisipkan tanda baca, paragraf, dan mengenali perintah suara untuk tindakan seperti ‘baris baru’ atau ‘hapus kata terakhir’

Dukungan multibahasa: Mendeteksi dan mentranskrip dalam puluhan bahasa dengan peralihan yang lancar selama percakapan multibahasa

Kemudahan penggunaan secara real-time: Ketik langsung di Google Docs, Gmail, atau obrolan rapat sementara ekstensi mentranskrip ucapan di latar belakang

Ekspor yang mudah: Unduh transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, atau Docs untuk proses penyerahan dan dokumentasi yang lebih cepat

Keamanan yang kuat: Pastikan transkrip rapat tidak disimpan, dijual, atau digunakan untuk melatih AI oleh penyedia AI pihak ketiga agar data audio tetap privat

Pengaturan yang ringan: Instal dengan cepat, jalankan tanpa memperlambat browser Anda, dan aktifkan dengan satu tombol pintas untuk mendikte secara instan

🧠 Fakta Menarik: Ketika IBM memperkenalkan Shoebox pada tahun 1962, perangkat tersebut hanya dapat mengenali 16 kata dan angka yang diucapkan. Meskipun demikian, hal itu merupakan terobosan pada masanya dan membuka jalan bagi teknologi pengetikan suara modern.

Ekstensi Chrome Speech-to-Text Terbaik

Berikut adalah pilihan kami untuk ekstensi Chrome speech-to-text terbaik. 👇

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas)

Bekerja 400% lebih cepat dengan ClickUp Brain MAX Tingkatkan produktivitas dengan ClickUp Talk to Text di Brain MAX

ClickUp adalah ruang kerja serba guna tempat pekerjaan, komunikasi, dan kolaborasi bersatu—semuanya didukung oleh AI. ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan tersebut ke desktop Anda.

Aplikasi AI desktop ini menggabungkan model AI canggih seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude ke dalam satu aplikasi pendamping, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Selain itu, aplikasi ini membuat seluruh dunia digital Anda dapat dicari—mulai dari Tugas ClickUp hingga Google Drive, GitHub, OneDrive, dan lainnya.

Dan salah satu fitur unggulannya? ClickUp Talk to Text, solusi pengubah suara menjadi teks yang mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi tindakan. Fitur ini juga menyempurnakan, memberikan konteks, dan menghubungkan ide-ide Anda dengan pekerjaan Anda yang lain.

Bicara secara alami, bekerja lebih cepat

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan Talk to Text di ClickUp:

Dapatkan transkripsi yang disempurnakan AI yang secara instan menghilangkan kesalahan dan menyempurnakan ucapan Anda menjadi teks yang mudah dibaca dan berkualitas profesional

Buat kamus pribadi berisi istilah khusus, nama, dan istilah teknis pekerjaan untuk pengenalan yang akurat

Tambahkan sebutan yang menyadari konteks dan tautan dengan merujuk pada tugas, dokumen, atau rekan tim menggunakan suara Anda

Tetap bebas tangan dengan tombol pintas (fn, shift + fn, atau kombinasi kustom)

Bicaralah dalam bahasa Anda sendiri dan gunakan dukungan bahasa global untuk mentranskrip ke lebih dari 50 bahasa

Lihat kembali transkrip lama dari riwayat Anda untuk menyalin, mengekspor, atau memutar ulang

Temukan file di seluruh aplikasi secara instan dengan fitur pencarian terpadu di ClickUp Brain MAX

Misalnya, Anda sedang menyusun naskah untuk YouTube. Alih-alih mengetik, Anda membuka ClickUp Brain MAX, menekan tombol pintas, dan mulai mendikte. Ucapan kasar Anda langsung disempurnakan menjadi kalimat yang rapi dan siap tayang tanpa kehilangan nada percakapan. Saat ide-ide mengalir, Anda dapat menambahkan poin-poin penting, ide-ide awal, atau bahkan menugaskan tugas pengeditan. Brain MAX secara otomatis menyisipkan @mentions untuk rekan tim atau tautan ke ClickUp Docs dan tugas, sehingga referensi tersebut dapat langsung ditindaklanjuti.

Cari dan terhubung melampaui fitur mendikte

Brain MAX didukung oleh kecerdasan ClickUp Brain, mesin AI inti yang beroperasi di seluruh ruang kerja Anda. Ia menganalisis tugas, dokumen, komentar, dan percakapan Anda untuk memberikan respons yang sesuai dengan konteks.

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan rapat dan lainnya

ClickUp Brain menyajikan ringkasan instan dari utas percakapan panjang, dokumen, dan pembaruan sehingga Anda dapat melihat keputusan, hambatan, dan langkah selanjutnya tanpa perlu memeriksa setiap detail.

Dan bagian terbaiknya? Semua poin tindakan tersebut diubah menjadi tugas nyata di ClickUp, sehingga tidak ada yang terlewat.

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan—seperti ‘Apa yang menghambat peluncuran situs web?’—dan mendapatkan jawaban yang relevan langsung dari ruang kerja Anda.

📌 Coba prompt berikut ini: Buat laporan mingguan yang menyoroti kemajuan, hambatan, dan prioritas

Tulis naskah untuk video YouTube berdurasi 2 menit tentang manajemen waktu

Ubah catatan saya dari rapat tim baru-baru ini menjadi ringkasan proyek berpoin

Lihat bagaimana ClickUp Brain membuat transkripsi menjadi mudah dalam hitungan detik. 🤩

Fitur terbaik ClickUp

Catat setiap kata dalam rapat: Rekam dan transkripsikan diskusi rapat dengan Rekam dan transkripsikan diskusi rapat dengan ClickUp AI Notetaker , yang juga membuat ringkasan, mengekstrak poin-poin penting, dan menyarankan langkah selanjutnya

Rekam dan lampirkan klip suara: Gunakan Gunakan ClickUp Voice Clips untuk merekam pembaruan singkat, umpan balik, atau ide langsung di tugas, komentar, atau dokumen

Gunakan templat siap pakai: Standarkan alur kerja dengan Standarkan alur kerja dengan templat catatan rapat untuk tugas dan dokumen, mulai dari catatan rapat hingga persyaratan proyek

Buat dan tautkan dokumentasi: Buat draf, edit, dan bagikan konten dengan ClickUp Docs, lengkap dengan penyisipan media, daftar periksa, dan @mentions

Cari apa saja secara instan: Temukan apa yang Anda butuhkan dengan Temukan apa yang Anda butuhkan dengan ClickUp Enterprise Search , baik itu catatan suara, dokumen, atau tugas

Terhubung dengan alat favorit Anda: Perluas alur kerja dengan Perluas alur kerja dengan Integrasi ClickUp , termasuk Slack, Google Drive, Zoom, dan Figma

Batasan ClickUp

Fitur dan opsi penyesuaian ClickUp yang sangat lengkap mungkin terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di G2 merangkumnya dengan sempurna:

ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek dalam satu platform. Tugas, dokumen, tujuan, dan bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaannya dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan apa pun, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun fiturnya sangat mendalam, kemudahan integrasi dengan alat lain membuat semuanya tetap terhubung tanpa upaya ekstra. Dasbor memberi saya gambaran menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola beberapa proyek. Dengan frekuensi penggunaan yang hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman yang baik dengan dukungan pelanggan, yang selalu responsif setiap kali saya membutuhkan panduan.

📮 Wawasan ClickUp: Menurut survei efektivitas rapat kami, 12% responden menganggap rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% percaya bahwa rapat sebagian besar tidak perlu. Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan pengganti atau wakil ke rapat jika memungkinkan. AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp dapat menjadi wakil rapat yang sempurna bagi Anda! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat Anda tidak dapat menghadiri rapat. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

2. Fireflies.ai (Terbaik untuk mentranskrip rapat secara otomatis dan membuat ringkasan instan)

Fireflies.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang juga berfungsi sebagai alat ringkasan transkrip AI di dalam browser Anda. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat mencatat semua yang dibahas dalam panggilan Google Meet secara real-time tanpa perlu mengundang bot ke dalam rapat.

Hal ini menjadikannya sangat berguna bagi para profesional yang menginginkan transkrip yang akurat dan catatan yang dapat ditindaklanjuti tanpa gangguan.

Selain transkrip dan ringkasan rapat, alat rapat berbasis AI ini juga menyediakan analisis rapat, seperti durasi bicara pembicara, topik yang dibahas, sentimen peserta, dan sebagainya.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Buat catatan rapat, ringkasan, dan daftar tindakan dengan alat AI seperti AskFred

Deteksi otomatis dan transkripsi dalam lebih dari 100 bahasa dengan transkripsi langsung

Identifikasi pembicara dalam rapat secara otomatis dengan Auto-Speaker Identification

Sesuaikan ringkasan rapat dengan templat untuk penjualan, rapat harian, atau wawancara

Buat transkrip dan ringkasan percakapan tatap muka dengan aplikasi seluler Fireflies

Batasan Fireflies.ai

Integrasi dengan Zoom/Teams terkadang terasa mengganggu

Kredit AI terbatas, bahkan pada paket berbayar, sehingga membatasi akses ke beberapa fitur lanjutan

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Perusahaan: $39/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

3. Tactiq (Terbaik untuk transkripsi rapat langsung dengan ringkasan)

via Tactiq

Dikembangkan oleh OpenAI, Tactiq menyederhanakan transkripsi rapat langsung tanpa mengorbankan privasi. Perangkat lunak transkripsi ini memberikan Anda transkrip yang spesifik per pembicara seiring berjalannya rapat, sehingga memudahkan untuk mengaitkan poin-poin penting, keputusan, dan tanggung jawab kepada orang yang tepat.

Anda dapat mentranskrip pertemuan langsung di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Selain transkripsi dasar, Tactiq memungkinkan Anda mencari percakapan sebelumnya dan mengekspor catatan langsung ke alat seperti ClickUp, Notion, Google Docs, atau Slack.

Dengan AI Workflows, Anda juga dapat mengotomatiskan tugas-tugas pasca-rapat seperti pembaruan CRM atau basis pengetahuan, pembuatan tiket, dan lainnya.

Fitur terbaik Tactiq

Ajukan pertanyaan khusus kepada AI dan gunakan kembali pertanyaan tersebut sebagai tindakan otomatis dengan satu klik

Ekstrak dan bagikan wawasan rapat dengan anggota tim

Ubah catatan rapat menjadi tiket Jira atau Linear langsung dari transkrip

Tambahkan tag, label, dan tangkapan layar ke transkrip untuk dokumentasi yang lebih baik

Akses YouTube Transcript Generator untuk mengekstrak transkrip dari video YouTube apa pun secara instan

Batasan Tactiq

Suara yang lemah atau tidak jelas dapat menyebabkan alat ini mentranskrip kata-kata yang salah atau tidak lengkap

Tidak ada dukungan Microsoft Teams di luar browser, sehingga membatasi kemudahan penggunaan dibandingkan dengan alternatif Tactiq

Harga Tactiq

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Tactiq

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?

Berikut ini adalah ulasan singkat dari G2:

Sekarang kita tidak perlu lagi orang untuk mentranskrip audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, dan terkadang kita melewatkan rekaman rapat yang membuat sangat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain sehingga keseluruhan cerita berubah.

4. Speechnotes (Pilihan terbaik untuk mendikte suara dengan cepat di berbagai halaman web)

melalui Speechnotes

Speechnotes adalah alat transkripsi dan pesan suara yang ringan, dirancang untuk siapa saja yang lebih suka berbicara daripada mengetik.

Tidak seperti alat-alat lain yang lebih berat dan berfokus pada rapat, Speechnotes berfungsi sebagai buku catatan online di browser Chrome Anda, sehingga Anda dapat mendiktekan catatan, menyusun draf konten, atau merekam ide secara real-time.

Ekstensi ini sangat populer di kalangan penulis, pelajar, dokter, dan profesional yang menginginkan ruang kerja yang rapi dan bebas gangguan untuk mencatat pemikiran tanpa harus berhenti untuk mengetik. Selain fitur mendikte secara langsung, Speechnotes juga memproses file audio dan video yang telah direkam sebelumnya menjadi transkrip yang akurat dalam hitungan menit.

Fitur terbaik Speechnotes

Kirim perintah suara untuk tanda baca dan pemformatan tanpa perlu mengedit secara manual

Tambahkan cap waktu, teks terjemahan, dan label pembicara untuk transkrip yang terstruktur

Unduh aplikasi Speechnotes untuk Android atau aplikasi TextHear untuk iOS untuk mendikte secara lancar di perangkat seluler

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk file Word atau PDF

Batasan Speechnotes

Ekstensi ini tidak kompatibel dengan mikrofon Bluetooth, yang membuat frustrasi pengguna yang mengandalkan input nirkabel

Aplikasi ini terkadang kehilangan catatan yang disimpan atau memerlukan penyimpanan manual

Harga Speechnotes

Gratis

Premium: $1,9 per bulan per pengguna

Transkripsi: $0,1 per menit

Peringkat dan ulasan Speechnotes

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Sebelum tahun 1997, perangkat lunak dikte mengharuskan pengguna untuk berhenti sejenak setelah setiap kata. Kemudian muncullah Dragon NaturallySpeaking, sistem pertama yang tersedia secara komersial yang mendukung ucapan alami dan berkelanjutan.

5. Notta (Terbaik untuk transkripsi cepat dan akurat dalam berbagai bahasa)

via Notta

Notta memposisikan dirinya sebagai pusat dokumentasi rapat yang lengkap. Keunggulan utamanya adalah fokusnya pada alur kerja bilingual dan kolaboratif. Aplikasi ini memungkinkan Anda mentranskrip dan menerjemahkan rapat ke dalam dua bahasa secara bersamaan, sehingga membantu tim yang beragam untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam percakapan.

Padukan fitur tersebut dengan alat pengeditannya, ringkasan AI satu klik, dan berbagi yang mulus ke Slack, Notion, atau Salesforce, dan Notta memangkas beban kerja pasca-rapat.

Fitur terbaik Notta

Transkripsikan memo suara atau percakapan yang direkam dalam 58 bahasa dengan akurasi hingga 98%

Bagikan bagian-bagian penting menggunakan fitur klip untuk membagikan hanya bagian-bagian yang paling penting

Edit dan sempurnakan transkrip langsung di editor interaktif bawaan

Cari dan ringkas rapat dari berbagai rekaman menggunakan AI Chat

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk DOCX, PDF, SRT, XLSX, dan TXT

Batasan Notta

Akurasi transkripsi bisa buruk, dengan kata-kata yang dibuat-buat atau salah

Beberapa pengguna melaporkan syarat uji coba yang menyesatkan dan tagihan yang tidak terduga

Harga Notta

Gratis

Pro: $13,49 per bulan per pengguna

Bisnis: $27,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notta

G2: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?

Seperti yang dikatakan dalam salah satu ulasan G2:

Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan menghasilkan ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang bagus. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi; ringkasan tersebut merupakan awal yang baik, tetapi ada beberapa informasi penting yang terlewatkan.

6. Transkriptor (Pilihan terbaik untuk transkripsi file audio dan video yang terjangkau dan andal)

melalui Transkriptor

Transkriptor dirancang untuk siapa saja yang perlu merekam konten lisan dari kuliah, wawancara, atau presentasi dan dengan cepat mengubahnya menjadi teks. Dengan dukungan lebih dari 100 bahasa, ini merupakan pilihan serbaguna bagi mahasiswa internasional, jurnalis, dan tim yang berurusan dengan percakapan multibahasa setiap hari.

Ekstensi ini terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk merekam transkrip rapat. Anda juga dapat mengekstrak wawasan seperti durasi bicara pembicara dan analisis sentimen dari transkrip tersebut.

Selain itu, dengan fitur pembuat teks terjemahan, penerjemah audio, perekam suara AI, dan transkripsi podcast, Transkriptor juga berfungsi sebagai alat produksi konten yang membantu mengolah ulang konten lisan untuk distribusi yang lebih luas.

Fitur terbaik Transkriptor

Rekam layar, kamera, dan mikrofon secara bersamaan dengan ekstensi Chrome

Unggah file secara langsung atau impor dari YouTube untuk transkripsi dan ringkasan

Buat ringkasan yang didukung AI yang menyoroti poin-poin penting dari ceramah atau panggilan telepon yang panjang

Buat basis pengetahuan yang dapat dicari dari transkrip Anda untuk referensi yang mudah

Batasan Transkriptor

Kesulitan dengan kata-kata pengisi seperti ‘um’ dan ‘uh’ yang memerlukan pembersihan tambahan

Pemisahan suara antar pembicara kurang akurat pada rekaman dengan banyak pembicara

Harga Transkriptor

Gratis

Pro: $19,99/bulan per pengguna

Tim: $30/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Transkriptor

G2: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1952, Bell Labs mengembangkan Audrey, salah satu sistem pengenalan suara paling awal. Sistem ini hanya dapat mengenali angka dari nol hingga sembilan, dan hanya jika diucapkan oleh orang yang melatihnya.

7. Voice In (Terbaik untuk mendiktekan langsung ke kolom teks browser)

melalui Voice In

Voice In adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang ringan namun berguna, yang memungkinkan Anda mengetik di mana saja di web hanya dengan menggunakan suara Anda. Jika Anda menginginkan dikte yang cepat dan akurat tanpa harus meninggalkan browser, Voice In adalah pilihan yang andal.

Alat ini menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda berkat perintah tanda baca bawaan, pemformatan teks otomatis, dan pintasan suara yang dapat disesuaikan. Artinya, Anda dapat menulis email, mengisi formulir, menyusun draf posting blog, atau bahkan memperbarui entri CRM dengan lebih cepat.

Fitur terbaik Voice In

Diktekan langsung ke lebih dari 10.000 situs web dan aplikasi tanpa perlu menyalin dan menempel

Buat perintah khusus untuk mengucapkan perintah pengeditan berulang dan otomatisasi

Diktekan di beberapa tab dengan Mode Lanjutan

Ganti bahasa secara instan dengan pintasan untuk pengetikan multibahasa

Batasan Voice In

Tanda baca yang diucapkan seperti ‘koma’ atau ‘titik’ dapat ditranskripsi sebagai kata-kata literal, alih-alih diformat dengan benar

Ekstensi ini tidak berfungsi pada dokumen lokal (seperti file PDF atau HTML) kecuali izin tambahan diberikan kepada browser

Harga Voice In

Bulanan: $9,99/bulan per pengguna

Tahunan: $59,99 per pengguna (Ditagih setiap tahun)

Seumur hidup: $149,99 per pengguna

Peringkat dan ulasan Voice In

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voice In?

Simak ulasan G2 ini:

Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan lancar di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecilnya adalah perintah yang rumit atau istilah khusus industri terkadang salah diartikan.

8. LipSurf (Terbaik untuk mengontrol fungsi browser dan aplikasi dengan perintah suara)

melalui LipSurf

LipSurf mengubah seluruh pengalaman menjelajah Anda menjadi alur kerja tanpa menggunakan tangan yang didukung suara. Alih-alih beralih antara mengetik dan mengklik, Anda dapat mengucapkan perintah untuk menggulir, mengklik tautan, menonton video, atau menulis teks panjang secara real-time.

Mulai dari mendikte di Google Docs hingga menjelajahi Reddit atau mengontrol YouTube, ekstensi ini menyesuaikan diri dengan kebiasaan browsing Anda. Lebih baik lagi? Ekstensi ini berjalan di Chrome tanpa pelacakan data atau iklan, berhasil menggabungkan produktivitas suara dengan privasi.

Fitur terbaik LipSurf

Buat pintasan suara khusus untuk menyisipkan templat, istilah khusus di tempat kerja, atau tindakan berulang

Perluas fungsionalitas menggunakan plugin sumber terbuka atau buat integrasi Anda sendiri

Gunakan perintah grid klik untuk berinteraksi dengan area mana pun di halaman web menggunakan suara

Beralih antara mode dikte, mode ejaan, dan mode kunci perintah untuk alur kerja yang presisi

Keterbatasan LipSurf

Pengguna melaporkan bahwa LipSurf bisa bermasalah dan terkadang berhenti berfungsi secara tiba-tiba

LipSurf tidak selalu berfungsi dengan baik di situs web tertentu, seperti Duolingo

Harga LipSurf

Gratis

Plus: $4/bulan per pengguna

Premium: $8/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan LipSurf

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🧠 Fakta Menarik: Di beberapa rumah sakit, ahli bedah menggunakan fitur suara-ke-teks selama operasi untuk mendiktekan catatan tanpa menyentuh perangkat apa pun. Mikrofon-mikrofon tersebut dirancang untuk menyaring kebisingan latar belakang dari ruang operasi.

9. MeetGeek AI (Pilihan terbaik untuk merekam rapat secara otomatis dengan sorotan dan poin tindakan)

melalui MeetGeek AI

MeetGeek AI adalah ekstensi Chrome speech-to-text yang dirancang untuk menangkap, mengatur, dan mengotomatiskan segala hal yang terjadi dalam panggilan Anda. Ekstensi ini secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, merekamnya, dan memberikan catatan terstruktur begitu panggilan berakhir.

Aplikasi ini mencatat semua rapat Anda, termasuk Zoom, Google Meet, Teams, Webex, dan bahkan percakapan offline.

Alur kerja AI dari MeetGeek mengurangi beban rapat dengan menyinkronkan wawasan ke alat favorit Anda dan membangun basis pengetahuan yang terus berkembang.

Fitur terbaik MeetGeek AI

Rekam panggilan langsung dari browser tanpa bot atau undangan menggunakan MeetGeek Chrome Recorder

Sesuaikan atau buat templat ringkasan Anda sendiri untuk wawancara, orientasi karyawan baru, panggilan penjualan, dan rapat tim

Sinkronkan konten rapat ke lebih dari 7.000 aplikasi, termasuk Slack, HubSpot, Notion, dan Google Drive

Manfaatkan kecerdasan percakapan dengan lebih dari 100 KPI yang melacak tingkat keterlibatan, waktu bicara, dan efisiensi rapat

Batasan MeetGeek AI

Proses penyiapan yang lambat untuk rapat yang tidak terjadwal; memerlukan penjadwalan kalender terlebih dahulu

Pilihan dukungan bahasa yang terbatas memengaruhi kemudahan penggunaan bagi pengguna yang multibahasa

Harga MeetGeek AI

Gratis

Pro: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Perusahaan: $59/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan MeetGeek AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 450 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek AI?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, mentranskrip, dan menyusun rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkrip dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat percakapan menggunakan beberapa bahasa.

10. SpeechText. AI (Pilihan terbaik untuk konversi suara ke teks yang cepat dan akurat di dalam browser)

Ketika akurasi transkripsi sangat penting, SpeechText. AI memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan hasil sesuai dengan industri Anda.

Alih-alih mengandalkan mesin pengubah suara menjadi teks umum, perangkat lunak pengubah suara menjadi teks ini memungkinkan Anda memilih model khusus bidang seperti medis, hukum, wawancara, atau podcast, sehingga istilah teknis dan jargon dikenali dengan benar sejak awal.

Anda cukup mengunggah file audio atau video, memilih domain Anda, dan biarkan AI yang mengurus sisanya.

Fitur terbaik SpeechText. AI

Manfaatkan mesin pencari audio bawaan untuk dengan cepat menemukan frasa atau istilah di dalam transkrip

Hasilkan teks yang rapi dengan tanda baca dan format otomatis

Edit dan verifikasi transkrip menggunakan alat pengecekan ejaan interaktif

Ekspor hasil transkripsi dalam berbagai format, termasuk TXT, DOCX, dan PDF

Keterbatasan SpeechText. AI

Pada paket dengan harga lebih murah, terdapat batasan ukuran file maksimum (misalnya, 20 MB), yang mungkin mengharuskan pengguna untuk membagi file audio berukuran besar secara manual

Tidak memiliki aplikasi seluler, sehingga penggunaannya terbatas pada alur kerja berbasis desktop atau browser

Harga SpeechText. AI

Paket Pemula: $10 per 180 menit transkripsi

Pribadi: $19 per 380 menit transkripsi

Standar: $49 per 990 menit transkripsi

Peringkat dan ulasan SpeechText. AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Manfaat Menggunakan Fitur Suara ke Teks di Chrome

Menggunakan fitur suara ke teks di Chrome mengubah cara Anda bekerja, berkomunikasi, dan tetap produktif. Mulai dari pengetikan yang lebih cepat hingga aksesibilitas yang lebih baik, inilah alasan mengapa fitur ini layak untuk digunakan:

Produktivitas dan penghematan waktu: Diktekan email, laporan, atau kode lebih cepat daripada mengetik, dan bekerja tanpa menggunakan tangan saat melakukan multitasking atau ketika mengetik tidak memungkinkan

Aksesibilitas yang ditingkatkan: Membantu pengguna dengan disabilitas seperti keterbatasan mobilitas, gangguan penglihatan, atau disleksia, sehingga ruang digital menjadi lebih inklusif

Dokumentasi dan kolaborasi yang lebih baik: Dapatkan transkripsi real-time dari rapat, webinar, atau kelas, serta catat ide secara instan dengan fitur pencatatan berbasis suara

Fungsi serbaguna: Gunakan suara untuk pencarian di browser, navigasi, dan transkripsi multibahasa, atau hubungkan dengan aplikasi seperti Google Docs dan Zoom untuk alur kerja otomatis

Manfaat kesehatan: Kurangi kelelahan akibat mengetik dalam waktu lama dan cegah cedera akibat gerakan berulang dengan membiarkan suara Anda yang bekerja

Suara Anda Kini Semakin Canggih

Sebagian besar ekstensi Chrome untuk mengubah suara menjadi teks hanya berhenti pada transkripsi mentah, sehingga Anda harus membersihkan hasilnya sendiri. Beberapa di antaranya membuat Anda harus berpindah-pindah antar aplikasi, sementara yang lain mengorbankan privasi.

ClickUp Brain MAX dan Talk to Text menawarkan fitur yang lebih canggih. Keduanya membuat fitur suara ke teks terasa seperti perpanjangan alami dari alur kerja Anda. Dengan transkrip yang disempurnakan oleh AI, dukungan multibahasa, kosakata yang disesuaikan, dan integrasi mendalam, suara Anda menjadi alat produktivitas instan.

Jika Anda siap melangkah lebih jauh dari sekadar mendikte, daftar ke ClickUp secara gratis dan lihat betapa mulusnya kata-kata Anda dapat berubah menjadi pekerjaan yang terorganisir.