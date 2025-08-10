10 Konverter Audio ke Teks Terbaik untuk Transkripsi Cepat &amp; Akurat

Pernahkah Anda memutar ulang klip audio berdurasi 10 menit sebanyak lima kali hanya untuk menangkap satu kalimat yang tidak jelas?

Baik Anda ingin mencatat materi kuliah, mengedit wawancara, atau mengelola notulen rapat, transkripsi audio secara manual adalah tugas yang memakan waktu dan tidak disukai—atau perlu dilakukan.

Konverter audio ke teks mengubah rekaman audio, mulai dari catatan suara hingga file video berdurasi penuh, menjadi teks yang jelas dan dapat diedit dalam hitungan menit.

Dalam panduan ini, kami akan membahas konverter audio ke teks gratis terbaik untuk mengubah konten suara menjadi transkrip yang dapat dicari dan dibagikan.

🧠 Fakta Menarik: Jika Anda menganggap reproduksi media tertentu sebagai bentuk transkripsi, Thomas Edison adalah orang pertama yang mengembangkan mesin untuk melakukannya. Pada tahun 1877, fonograf Edison menjadi perangkat pertama yang mampu merekam dan memutar suara. Namun, metode ini rapuh dan rentan terhadap kerusakan.

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara alat konverter audio ke teks, di mana Anda dapat menjelajahi opsi untuk membantu Anda memilih yang terbaik:

Alat Konversi Audio ke Teks Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Terbaik untuk individu, pembuat konten, podcaster, tim jarak jauh, dan bisnis dari semua ukuran yang membutuhkan transkripsi terintegrasi, kolaborasi, dan manajemen tugas Transkripsi catatan suara menggunakan AI Notetaker, integrasi tugas, dan kolaborasi tim Rencana gratis tersedia; Penyesuaian untuk perusahaan Otter. ai Terbaik untuk tim kecil hingga menengah, mahasiswa, dan profesional jarak jauh yang membutuhkan transkripsi AI real-time selama rapat Dukungan multi-bahasa, identifikasi pembicara, integrasi dengan Zoom/Google Meet Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8,33 per bulan Descript Terbaik untuk individu, pembuat konten, dan podcaster yang membutuhkan transkripsi yang dapat diedit bersamaan dengan audio/video Fitur overdub, deteksi multi-penutur, dan pengeditan video Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per bulan Rev Terbaik untuk individu, pelajar, dan bisnis yang membutuhkan transkripsi yang diperiksa oleh manusia Layanan transkripsi oleh manusia, penambahan teks pada file video Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan Trint Terbaik untuk tim berukuran menengah, jurnalis, dan pembuat konten yang membutuhkan transkripsi berbasis AI dengan fitur pengeditan kolaboratif Pengeditan real-time, ringkasan otomatis, transkrip yang dapat dicari Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $80 per bulan Sonix Terbaik untuk tim global, pembuat konten, dan mahasiswa yang membutuhkan transkripsi cepat dan multibahasa Dukungan multi-bahasa, tanda baca otomatis, dan identifikasi pembicara Rencana standar gratis, rencana berbayar mulai dari $16,522 per bulan per pengguna HappyScribe Terbaik untuk tim multibahasa, pendidik, dan pembuat konten yang membutuhkan transkripsi yang mudah digunakan Transkripsi otomatis, akurasi tinggi, dukungan untuk file video Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9 per bulan Notta Terbaik untuk individu, mahasiswa, dan tim kecil yang membutuhkan transkripsi audio ke berbagai bahasa Dukungan multi-bahasa, tanda baca otomatis, dan transkripsi real-time Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan Temi Terbaik untuk individu, mahasiswa, dan freelancer yang membutuhkan transkripsi cepat dan sederhana dengan anggaran terbatas Transkripsi instan, mendukung format MP3, MP4, WAV, dan M4A Uji coba gratis tersedia; Bayar sesuai penggunaan mulai dari $0,25 per menit Google Speech-to-Text Terbaik untuk individu, mahasiswa, dan freelancer yang membutuhkan transkripsi cepat dan sederhana dengan anggaran terbatas Transkripsi suara ke teks secara real-time, penambahan tanda baca otomatis, dan dukungan multi-bahasa Tersedia versi gratis; Penggunaan berbayar mulai dari $0,006 per 15 detik

Apa yang Harus Anda Cari dalam Sebuah Konverter Audio ke Teks?

Pertimbangkan fitur-fitur penting berikut ini dalam konverter audio ke teks untuk memastikan Anda mendapatkan transkripsi yang cepat, akurat, dan aman yang sesuai dengan alur kerja Anda:

Akurasi : Mampu menangani berbagai aksen, pembicara cepat, dan suara latar belakang tanpa merusak transkrip Anda

Kecepatan : Menerjemahkan file audio berdurasi 5 menit dengan cepat, tanpa perlu istirahat minum kopi

Dukungan format file : Mendukung berbagai format audio dan video seperti WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI, dan MOV

Keamanan : Melindungi data Anda, terutama saat menangani kuliah pribadi atau pertemuan rahasia

Dukungan integrasi : Terhubung dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti Google Docs, pengelola tugas, atau perangkat lunak pengeditan video

Opsi ekspor : Memungkinkan transkrip diekspor dalam format fleksibel seperti TXT, DOCX, PDF, atau SRT untuk subtitle

Dukungan bahasa: Menyediakan transkripsi dalam berbagai bahasa dan dialek untuk alur kerja multibahasa

👀 Tahukah Anda? Pemerintah di seluruh dunia mendorong penggunaan teknologi speech-to-text dalam pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih aksesibel. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Pendidikan untuk Individu dengan Disabilitas (IDEA) mendukung penggunaan alat transkripsi interaktif untuk siswa tunarungu.

Konverter Audio ke Teks Terbaik

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari, mari kita bahas alat-alat terbaik yang membantu Anda melakukan transkripsi seperti profesional.

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja produktivitas tim)

Catat setiap kata dengan ClickUp AI Notetaker

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, adalah pusat komando bertenaga AI yang menawarkan transkripsi catatan suara yang andal, integrasi tugas yang mulus, dan fitur kolaborasi tim yang kuat, semuanya dalam satu tempat.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker secara otomatis mentranskrip audio dari rapat, catatan suara, dan panggilan video, mendukung platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.

Setelah rapat atau perekaman, ClickUp menghasilkan dokumen terstruktur di ClickUp Docs. Dokumen tersebut mencakup rekaman audio dan video, sehingga Anda dapat kembali ke momen-momen penting. Nama rapat dan tanggal tercantum di bagian atas untuk referensi cepat, dan terdapat daftar peserta lengkap untuk melacak siapa saja yang hadir.

Tersedia juga transkrip yang dapat dicari dari seluruh percakapan, memungkinkan Anda memperluas atau memperbesar bagian tertentu sesuai kebutuhan. Namun, fitur ini tidak berhenti di situ—ClickUp mengidentifikasi poin-poin penting, mengelompokkannya berdasarkan topik, dan bahkan menampilkan langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan dalam daftar periksa yang praktis.

Simpan otomatis transkrip, file video, dan ringkasan ke dokumen pribadi

Proses transkripsi otomatis ini memastikan tidak ada detail yang terlewat, menjadikannya ideal untuk transkripsi wawancara, kuliah, sesi brainstorming, atau rekaman podcast.

Bagi pembuat konten, ini berarti Anda dapat dengan mudah mengubah file audio menjadi teks yang dapat dicari dan diedit, mengekstrak poin penting, dan menghasilkan subtitle untuk konten video.

💡 Bonus: Jika Anda ingin: Berbicara, mendiktekan, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja, gunakan Talk to Text

Dapatkan dukungan konversi suara ke teks dalam lebih dari 40 bahasa, sehingga sempurna untuk tim global Anda.

Gantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal, bebas LLM, dan siap untuk perusahaan

Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan web Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Ini bukan sekadar alat AI lain untuk ditambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI kontekstual pertama yang menggantikan semuanya. Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Kemudian, ada ClickUp Docs. Jika Anda pernah menginginkan versi Google Docs yang lebih fungsional terintegrasi ke dalam alat produktivitas Anda. Anda dapat mengedit, memberikan komentar, berbagi catatan, dan menghubungkan transkrip audio ke Tugas atau OKR secara real-time.

Bekerja sama dengan tim Anda dan kerjakan dokumen bersama menggunakan ClickUp Docs

Private Docs menjamin keamanan dan privasi, sementara fitur penandaan, pencarian, dan penyaringan catatan rapat memudahkan pencarian informasi spesifik. Anggota tim yang melewatkan rapat dapat dengan cepat mengejar ketinggalan dengan meninjau transkrip atau ringkasan, dan semua orang dapat menambahkan komentar atau revisi langsung di dalam dokumen.

ClickUp Brain

Berbeda dengan konverter audio ke teks dasar, ClickUp dirancang untuk kolaborasi total—mulai dari menandai rekan tim dengan konteks hingga menugaskan tugas langsung melalui transkrip.

Tindakan yang diidentifikasi selama rapat atau dalam transkrip audio dapat langsung diubah menjadi Tugas ClickUp, ditugaskan kepada anggota tim, dan dilacak hingga selesai.

Alur kerja otomatis ini ditangani oleh ClickUp Brain.

Ubah setiap poin tindakan dari panggilan Anda menjadi tugas yang dapat dilacak dengan ClickUp Brain

Brain mempermudah alur kerja dari diskusi hingga implementasi. Ini sangat cocok untuk tim jarak jauh dan pengguna yang fokus pada produktivitas yang membutuhkan kepastian dalam pelaksanaan keputusan rapat.

Brain mempelajari alur kerja tim Anda, menampilkan dokumen yang relevan, menyarankan prioritas tugas, dan bahkan menyusun konten—semua berdasarkan data audio dan teks yang sedang berlangsung. Ia juga secara otomatis memposting ringkasan dan tindakan yang perlu dilakukan ke saluran obrolan tim, menghilangkan kebutuhan untuk mentransfer informasi secara manual antar alat.

Fitur terbaik ClickUp

Sorot teks atau gunakan perintah slash untuk secara instan mengonversi konten ke berbagai bahasa, termasuk Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Jepang, Mandarin, Arab, dan lainnya

Akses rekaman audio dan video lengkap rapat bersama transkrip untuk dokumentasi komprehensif dan tinjauan yang mudah

Cari dan filter semua catatan rapat dan transkrip dari Docs Hub atau ClickUp Calendar , memudahkan Anda menemukan diskusi dan keputusan sebelumnya.

Buat dan edit konten dengan Asisten Penulisan AI, termasuk menyusun, merangkum, dan memperbaiki dokumen proyek, laporan, serta teks subtitle untuk file video

Otomatiskan pembuatan daftar tugas dari transkrip dan bagikan tugas yang telah ditugaskan kepada anggota tim yang tidak hadir

Gunakan transkripsi berbasis AI di ClickUp Clips untuk menghasilkan teks yang dapat dicari dari klip video yang direkam

Batasan ClickUp

Ada sedikit kurva pembelajaran jika Anda hanya menggunakannya untuk transkripsi

Tidak ideal untuk transkripsi video/audio berdurasi panjang tanpa konteks tim

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kami menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi. Alat produktivitas all-in-one yang kuat untuk mengelola tim dan proyek.

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kami menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi. Alat produktivitas all-in-one yang kuat untuk mengelola tim dan proyek.

2. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi rapat secara real-time)

Otter.ai adalah pilihan favorit untuk transkripsi real-time untuk Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Aplikasi ini mengubah ucapan menjadi catatan terstruktur sambil Anda masih berbicara.

Baik Anda bekerja dengan audio atau video, alat ini mendukung berbagai format seperti FLV dan memungkinkan Anda mengekspor transkrip dalam format TXT, DOCX, PDF, atau bahkan SRT untuk subtitle.

Dengan integrasi untuk alat seperti Google Calendar dan Dropbox, alat ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja Anda. Selain itu, alat ini mendukung multiple bahasa, menambahkan label pembicara, dan mengubah percakapan menjadi catatan yang dapat dibagikan dan tindakan yang harus dilakukan. Sempurna untuk rapat, kuliah, podcast—apa pun di mana Anda tidak ingin melewatkan satu kata pun.

Fitur terbaik Otter.ai

Dapatkan ringkasan dan catatan rapat yang dihasilkan oleh AI dengan dukungan multi-bahasa (Spanyol, Jerman, Prancis, dll.)

Lakukan sesi tanya jawab cepat langsung dalam transkrip menggunakan Otter AI Chat

Identifikasi pembicara dan kosa kata khusus dari file audio

Integrasikan dengan Google Calendar, Dropbox, dan lainnya

Batasan Otter.ai

Antarmuka pengguna dapat membingungkan, dengan seringnya muncul prompt penawaran tambahan

Penandaan pembicara mungkin memerlukan penyesuaian manual untuk akurasi

Harga Otter.ai

Basic : Rencana gratis tersedia

Pro : $16,99 per bulan per pengguna

Bisnis : $30 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Otter. ai Ulasan dan Peringkat

G2 : 4.3/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya suka halaman ringkasan dengan daftar tugas yang dapat dicentang langsung di browser. Pembagian peran, kebutuhan, jadwal, emosi, masalah utama, dan keberatan sangat membantu dalam merangkum diskusi. Screenshot juga sangat berguna untuk merangkum apa yang ditampilkan di layar bersama. Otter mudah digunakan, pendaftaran cepat, dan langsung berfungsi. Saya menggunakannya untuk setiap pertemuan yang saya hadiri kecuali diminta oleh peserta, dan saya dapat mengirim ringkasan secara otomatis ke saluran Slack yang berbeda berdasarkan siapa yang hadir dalam pertemuan, dll. […] Akan lebih baik jika Otter dapat mendeteksi nama pembicara berdasarkan nama mereka dalam pertemuan.

Saya suka halaman ringkasan dengan daftar tugas yang dapat dicentang langsung di browser. Pembagian peran, kebutuhan, jadwal, emosi, masalah utama, dan keberatan sangat membantu dalam merangkum diskusi. Screenshot juga sangat berguna untuk merangkum apa yang ditampilkan di layar bersama. Otter mudah digunakan, pendaftaran cepat, dan langsung berfungsi. Saya menggunakannya untuk setiap pertemuan yang saya hadiri kecuali diminta oleh peserta, dan saya dapat mengirim ringkasan secara otomatis ke saluran Slack yang berbeda berdasarkan siapa yang hadir dalam pertemuan, dll. […] Akan lebih baik jika Otter dapat mendeteksi nama pembicara berdasarkan nama mereka dalam pertemuan.

3. Descript (Terbaik untuk mengedit transkrip bersamaan dengan audio/video)

melalui Descript

Bayangkan mengedit podcast seperti mengedit dokumen Google Doc. Descript dilengkapi dengan layanan transkripsi bawaan yang memungkinkan Anda memotong, menyalin, dan menghapus file audio hanya dengan mengedit transkrip teks.

Sempurna untuk kreator, instruktur kursus, dan tim pemasaran, konverter audio ke teks ini mendukung perekaman dan transkripsi audio dalam berbagai format, termasuk deteksi pembicara dan subtitle otomatis. Ia dapat menangani segala format file, mulai dari MP3 hingga WAV dan bahkan FLAC, sehingga Anda tetap tercakup terlepas dari format file yang digunakan. Anda juga dapat mengunggah rekaman secara langsung atau bahkan mengambil dari Zoom dan merekam langsung di platform.

Fitur terbaik Descript

Konversikan file audio dan video menjadi teks dengan transkripsi otomatis dalam lebih dari 22 bahasa (Spanyol, Jerman, Prancis, dll.)

Edit file audio dengan mengedit teks—potong kata, potong suara (atau video!)

Gunakan Overdub untuk mengkloning suara Anda dan memperbaiki kesalahan tanpa perlu merekam ulang

Buat audiogram, teks terjemahan, dan klip sosial dalam satu klik

Akses perekaman layar, sintesis suara overdub, dan pengeditan multitrack

Batasan Descript

Fitur kloning suara (overdub) hanya tersedia di paket berbayar

Aplikasi desktop dapat terasa lambat saat menangani proyek besar

Harga Descript

Rencana Gratis Tersedia

Pengguna Hobi : $24 per bulan per pengguna

Pembuat : $35 per bulan per pengguna

Bisnis : $65 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Descript

G2 : 4.6/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Kami memiliki hubungan cinta-benci dengan Descript. Kami telah menggunakannya selama 4 tahun, dan selalu ada bug. Selama pengembangan aplikasi, pengembang akan memperkenalkan fitur dengan bug, lalu memperbaikinya. Fitur tersebut akan berfungsi dengan sempurna untuk sementara waktu, lalu rusak lagi dalam pembaruan berikutnya. Saya mengapresiasi tim yang berusaha menambahkan begitu banyak fitur ke aplikasi ini, tetapi saya lebih memilih dapat bekerja dengan produk yang stabil. Meskipun kami menggunakan Descript untuk sebagian besar alur kerja kami setiap minggu, kami selalu memantau pesaing karena kami belum pernah merasa dapat mengandalkan aplikasi ini.

Kami memiliki hubungan cinta-benci dengan Descript. Kami telah menggunakannya selama 4 tahun, dan selalu ada bug. Selama pengembangan aplikasi, pengembang akan memperkenalkan fitur dengan bug, lalu memperbaikinya. Fitur tersebut akan berfungsi dengan sempurna untuk sementara waktu, lalu rusak lagi dalam pembaruan berikutnya. Saya mengapresiasi tim yang berusaha menambahkan begitu banyak fitur ke aplikasi ini, tetapi saya lebih memilih dapat bekerja dengan produk yang stabil. Meskipun kami menggunakan Descript untuk sebagian besar alur kerja kami setiap minggu, kami selalu memantau pesaing karena kami belum pernah merasa dapat mengandalkan aplikasi ini.

💡 Tips Pro: Selalu bersihkan audio Anda sebelum mengunggahnya. Baik Anda mentranskrip audio atau video, suara latar belakang, gema, dan ucapan yang tumpang tindih dapat membingungkan bahkan alat transkripsi AI terbaik. Gunakan aplikasi pengurangan noise audio atau ruang perekaman yang tenang untuk meningkatkan akurasi transkripsi secara instan saat Anda mengonversi audio dan video. 📚 Bonus Baca: Alternatif Terbaik Descript untuk Pengeditan Video dan Audio Bertenaga AI

4. Rev (Terbaik untuk akurasi transkripsi yang diverifikasi oleh manusia)

melalui Rev

Rev adalah alat transkripsi untuk para perfeksionis dengan tenggat waktu. Kombinasi kecepatan AI dengan akurasi setara manusia menjadikannya ideal untuk dokumen hukum, kuliah akademis, rekaman podcast, wawancara profesional, atau di mana pun di mana kata yang salah dapat menimbulkan kekacauan.

Anda dapat mengunggah file audio atau video, memilih proses transkripsi (manusia atau AI), dan mendapatkan transkrip yang rapi dalam format seperti Word, TXT, atau bahkan teks subtitle. Bekerja dengan materi sensitif? Rev mengutamakan keamanan seperti menjaga rahasia negara—dengan kepatuhan SOC 2 dan opsi perjanjian kerahasiaan (NDA) yang terintegrasi.

Fitur terbaik Rev

Pilih antara transkripsi oleh manusia atau AI berdasarkan kecepatan dan anggaran

Tambahkan teks terjemahan atau subtitle ke file video dengan dukungan multi-bahasa (Spanyol, Jerman, Prancis, dll.)

Unggah file audio dalam format MP3, MP4, WAV, dan lainnya

Akses Rev API untuk mengotomatisasi proses transkripsi

Gunakan templat ringkasan yang dapat disesuaikan untuk membantu Anda mengekstrak poin-poin penting dari transkrip Anda

Batasan Rev

Tidak menyediakan transkripsi langsung atau real-time

Hanya mendukung bahasa Inggris untuk transkrip yang dibuat oleh manusia

Harga Rev

Rencana Gratis hingga 45 menit

Basic: $14,99 per pengguna/bulan

Pro: $34,99 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga Sesuai Kebutuhan

Ulasan dan peringkat pengguna

G2 : 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rev?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Rev membuat proses mengubah file audio menjadi transkrip yang jelas dan akurat menjadi sangat mudah dengan usaha minimal dari saya. Saya suka antarmuka yang sederhana—mengunggah file cepat, waktu penyelesaian singkat, dan formatnya rapi dan profesional […] Meskipun akurasi umumnya tinggi, terutama untuk audio yang jelas, terkadang ada masalah dengan nama-nama khusus, istilah industri, atau pembicara yang berbicara pelan. Saya berharap ada cara yang lebih intuitif untuk menyimpan dan menggunakan kembali kosakata kustom atau koreksi nama.

Rev membuat proses mengubah file audio menjadi transkrip yang jelas dan akurat menjadi sangat mudah dengan usaha minimal dari saya. Saya suka antarmuka yang sederhana—mengunggah file cepat, waktu penyelesaian singkat, dan formatnya rapi dan profesional […] Meskipun akurasi umumnya tinggi, terutama untuk audio yang jelas, terkadang ada masalah dengan nama-nama tertentu, istilah industri, atau pembicara yang berbicara pelan. Saya berharap ada cara yang lebih intuitif untuk menyimpan dan menggunakan kembali kosakata kustom atau koreksi nama.

5. Trint (Terbaik untuk pengeditan kolaboratif transkrip dan cerita dalam berbagai format file)

melalui Trint

Jika Google Docs dan alat transkripsi memiliki anak yang multibahasa dan memiliki kemampuan editorial yang luar biasa, maka itu adalah Trint. Konverter audio ke teks ini tidak hanya mentranskripsi file audio; ia mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi aset konten yang lengkap.

Unggah rekaman Anda (audio atau video), dan Trint akan menerjemahkannya dengan rapi, dengan opsi untuk menerjemahkan ke lebih dari 40 bahasa.

Dirancang untuk tim yang membutuhkan pengeditan, tinjauan, dan publikasi transkrip tanpa perlu bolak-balik berulang kali. Kolaborasi secara real-time, tinggalkan komentar, sorot kutipan, dan bahkan integrasikan langsung dengan Adobe Premiere Pro untuk mentranskrip file video seperti seorang profesional.

Fitur terbaik Trint

Edit transkrip seperti dokumen biasa dan hubungkan ke file audio asli

Tambahkan identifikasi pembicara, kode waktu, dan sorotan

Bekerja sama dengan rekan tim secara real-time pada rekaman audio dan transkrip yang sama

Ekspor file dalam format DOCX, SRT, CSV, dan lainnya

Terjemahkan transkrip Anda ke lebih dari 50 bahasa

Batasan Trint

Ketepatan mungkin menurun pada rekaman yang berisik atau terdapat beberapa pembicara

Tidak ideal untuk kebutuhan transkripsi real-time/langsung

Harga Trint

Uji coba gratis

Paket Pemula : $80 per orang per bulan

Lanjutan : $100 per orang per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Trint

G2 : 4.4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trint?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Transkripsi terbaik dalam dua bahasa utama saya (Inggris dan Prancis). Kemampuannya untuk mentranskripsi teks subtitle juga sangat bagus. Alat all-in-one, tidak perlu menggunakan Premiere untuk subtitle, lebih nyaman daripada Word untuk transkripsi audio dasar, dan sangat baik dalam mengidentifikasi pembicara. Editing online yang bagus dan aplikasi mobile yang sangat praktis […] Harga yang sangat tinggi seperti semua alat SaaS, dimulai dengan harga murah lalu harga naik, dan suatu hari Anda bangun dan melihat tagihan Anda, dan Anda terkejut saat menyadari berapa biayanya.

Transkripsi terbaik dalam dua bahasa utama saya (Inggris dan Prancis). Kemampuannya untuk mentranskripsi teks subtitle juga sangat bagus. Alat all-in-one, tidak perlu menggunakan Premiere untuk subtitle, lebih nyaman daripada Word untuk transkripsi audio dasar, dan sangat baik dalam mengidentifikasi pembicara. Editing online yang bagus dan aplikasi mobile yang sangat praktis […] Harga yang sangat tinggi seperti semua alat SaaS, dimulai dengan harga murah lalu harga naik, dan suatu hari Anda bangun dan melihat tagihan Anda, dan Anda terkejut saat menyadari berapa biayanya.

6. Sonix (Terbaik untuk transkripsi file audio cepat dengan terjemahan otomatis kata-kata yang diucapkan)

melalui Sonix

Jika kecepatan transkripsi adalah olahraga Olimpiade, Sonix pasti akan meraih medali perak dalam kategori pencatatan (tentu saja, ClickUp akan merebut medali emas). Sonix adalah alat transkripsi AI yang unggul dalam mentranskripsi audio dan video dalam lebih dari 40 bahasa—Perancis, Jerman, Spanyol, Hindi, dan lainnya—sambil mengelola data Anda dengan efektif.

Fitur penandaan waktu otomatis, pemisahan pembicara, dan editor berbasis browser membuat proses transkripsi menjadi mudah—tanpa perlu perangkat lunak tambahan atau instalasi yang berat.

Cukup unggah file Anda, biarkan diproses, dan selesai. Baik Anda mengunggah rekaman audio, pertemuan Zoom, atau file video, Sonix menyediakan transkrip cepat dan akurat dalam format yang mudah diedit, dicari, dan dibagikan.

Fitur terbaik Sonix

Transkripsikan dalam lebih dari 40 bahasa dengan terjemahan otomatis

Cari, edit, dan sorot langsung di editor transkrip

Unduh transkrip Anda dalam format teks, subtitle, atau Google Docs

Ekspor dalam berbagai format file, termasuk SRT, DOCX, dan PDF

Integrasikan dengan Zoom, Dropbox, dan lainnya

Batasan Sonix

Tidak ada opsi transkripsi real-time/langsung

Ketepatan sangat bergantung pada kualitas audio

Harga Sonix

Standar : Penggunaan platform gratis + $10 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing

Premium : $16,52 per bulan per pengguna + $5 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sonix

G2 : 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sonix?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Ini adalah alat yang fantastis untuk mentranskrip pesan suara kerja saat bepergian dan menjaga semuanya tetap terorganisir. Tautan masuk di versi desktop web, tidak mengubah ukuran.

Ini adalah alat yang fantastis untuk mentranskrip pesan suara kerja saat bepergian dan menjaga semuanya tetap terorganisir. Tautan masuk di versi desktop web, tidak mengubah ukuran.

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun bermakna: dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat digunakan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan diri. 💯 Dengan AI Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi biaya SaaS mereka sebesar 50% dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

7. Happy Scribe (Terbaik untuk tim multibahasa yang melakukan transkripsi file video, berpikir dan berbicara dalam subtitle)

melalui Happy Scribe

Jika tim Anda berbicara dengan 10 aksen berbeda sebelum makan siang, Happy Scribe mungkin adalah alat transkripsi yang Anda cari. Dirancang untuk pengguna multibahasa dan tim global yang membutuhkan transkripsi dan subtitle yang cepat dan akurat dalam satu tempat.

Cukup unggah file audio atau video Anda, lalu pilih antara transkripsi oleh manusia atau AI. Layanan ini mendukung lebih dari 120 bahasa, dialek, dan aksen—mulai dari Spanyol dan Prancis hingga Hindi dan Jerman—membuatnya ideal untuk proyek internasional.

Fitur terbaik Happy Scribe

Beralih antara transkripsi AI dan transkripsi manusia dengan akurasi 99%

Nikmati lebih dari 120 bahasa, aksen, dan dialek

Review, edit, dan ekspor dalam berbagai format seperti TXT, DOCX, SRT, dan lainnya menggunakan editor dalam browser

Integrasikan dengan YouTube, Zoom, dan Google Drive

Batasan Happy Scribe

Transkripsi manual memiliki waktu penyelesaian yang lebih lama

Tidak mendukung transkripsi langsung

Harga Happy Scribe

Paket Pemula : $12 per 60 menit (Bayar sesuai penggunaan)

Lite : $9 per bulan

Pro : $29 per bulan

Bisnis: $89 per bulan

Ulasan dan penilaian Happy Scribe

G2 : 4.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Happy Scribe?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Apa yang paling saya sukai? Pertama, sangat mudah digunakan. Anda tidak perlu repot-repot mencari cara menggunakannya. Alat ini membantu saya mengubah video menjadi teks, sehingga saya bisa membuat posting media sosial menggunakan teks dari video.

Apa yang paling saya sukai? Pertama, sangat mudah digunakan. Anda tidak perlu repot-repot mencari cara menggunakannya. Alat ini membantu saya mengubah video menjadi teks, sehingga saya bisa membuat posting media sosial menggunakan teks dari video.

8. Notta (Terbaik untuk transkripsi real-time di berbagai perangkat)

melalui Notta

Notta mengubah file audio apa pun menjadi teks bersih secara real-time—cukup unggah file MP3, WAV, AAC, atau bahkan seret dan lepas file video dari Zoom atau Google Meet. Konverter audio ke teks ini sinkronisasi di semua perangkat, sehingga Anda dapat memulai di ponsel dan menyelesaikan di browser tanpa kehilangan satu kata pun.

Dengan dukungan multibahasa dan ringkasan berbasis AI, Notta memudahkan Anda untuk mentranskrip audio, menandai pembicara, dan mencari setiap transkrip seolah-olah berada di Google Docs. Ideal untuk orang sibuk yang harus mengelola rekaman, rapat, dan tim global.

Fitur terbaik Notta

Sinkronisasi di web, perangkat seluler, dan perangkat pintar

Ringkas, sorot, dan lakukan pencarian kata kunci untuk tinjauan cepat menggunakan AI

Mendukung lebih dari 58 bahasa dengan pemisahan pembicara yang akurat

Tanpa batasan

Opsi ekspor (TXT, PDF, dll.) dibatasi oleh paywall

Mode offline hanya tersedia di aplikasi seluler

Harga Notta

Rencana Gratis Tersedia

Pro : $13,49 per bulan per pengguna

Bisnis : $27,99 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Notta

G2 : 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Seret dan lepas tautan video atau file, dan dapatkan ringkasan video lengkap dalam hitungan detik. Saya juga bisa menyeret dan meletakkan beberapa file (10-20 file) sekaligus, yang sangat saya sukai. Kemudian saya mengonversinya ke format ringkasan YouTube. Saya menggunakan ini untuk video kursus dan ini wajib dimiliki! Saya berharap bisa membuat template ringkasan YouTube menjadi standar sehingga tidak perlu mengkliknya untuk setiap ringkasan video, yang memakan waktu tambahan 15-30 detik untuk mengonversi.

Seret dan lepas tautan video atau file, dan dapatkan ringkasan video lengkap dalam hitungan detik. Saya juga bisa menyeret dan meletakkan beberapa file (10-20 file) sekaligus, yang sangat saya sukai. Kemudian saya mengonversinya ke format ringkasan YouTube. Saya menggunakan ini untuk video kursus dan ini wajib dimiliki! Saya berharap bisa membuat template ringkasan YouTube menjadi standar sehingga tidak perlu mengkliknya untuk setiap ringkasan video, yang memakan waktu tambahan 15-30 detik untuk mengonversi.

9. Temi (Pilihan terbaik untuk transkripsi audio dan video cepat, tanpa fitur tambahan, dengan harga terjangkau)

melalui Temi

Jika Anda sedang terburu-buru dan perlu menerjemahkan audio atau mengonversi file video tanpa harus menunggu lama, Temi dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari lima menit.

Cukup unggah file audio Anda, duduk santai, dan biarkan mesin pengenalan suara (dilatih menggunakan aksen kehidupan nyata, bukan suara robotik) mengubah ucapan Anda menjadi teks yang dapat dibaca.

Editor transkrip ini bersih, berbasis browser, dan memungkinkan Anda mengedit, menyorot, serta mengunduh file dalam berbagai format tanpa perlu aplikasi tambahan. Bonus: Transkrip Anda juga dilengkapi dengan penanda waktu, sehingga menemukan momen kutipan favorit dari podcast terakhir Anda menjadi sangat mudah.

Fitur terbaik Temi

Unggah file audio atau video dan dapatkan transkrip dalam hitungan menit

Dukungan untuk berbagai format file, termasuk MP3, MP4, WAV, dan M4A

Perbaiki transkrip Anda menggunakan alat pengeditan dalam aplikasi

Tambahkan cap waktu pada transkrip dan labelkan pembicara dengan akurat

Batasan Temi

Ketepatan menurun akibat suara latar belakang atau beberapa pembicara

Tidak dilengkapi dengan ringkasan AI dan alat kolaborasi

Harga Temi

Gratis hingga 45 menit

Bayar sesuai penggunaan: $0,25 per menit audio

Ulasan dan peringkat Temi

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Google Speech-to-Text (Terbaik untuk pengembang yang membutuhkan transkripsi yang skalabel dan didukung AI)

Google Speech-to-Text mengonversi ucapan menjadi teks secara massal. Dilatih menggunakan puluhan ribu jam file audio dan video, alat transkripsi ini dapat mengonversi audio dalam lebih dari 125 bahasa dengan akurasi yang mengesankan.

Baik Anda bekerja dengan rekaman rapat yang berisik atau mengunggah wawancara berkualitas studio, alat ini menyesuaikan diri dengan suara latar, pembicara, dan bahkan format file yang berbeda seperti WAV, FLAC, dan MP3.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan—ini bukan alat plug-and-play seperti Otter atau Notta. Ini adalah konverter audio ke teks yang dirancang untuk pengembang, dirancang untuk aplikasi, CRM, dan alur kerja transkripsi skala besar, dengan opsi integrasi di situs web mereka. Anda perlu memahami Google Cloud dan API.

Namun, jika Anda sedang membangun proses transkripsi ke dalam platform atau ingin mentranskripsi audio dan video secara massal dengan tanda baca otomatis, cap waktu kata, dan identifikasi pembicara, tidak ada yang menandingi kekuatan mentah mesin Google.

Fitur terbaik Google Speech-to-Text

Transkripsikan streaming langsung atau dalam batch

Otomatisasi penandaan tanda baca dan pembicara

Dapatkan skor kepercayaan per kata untuk akurasi yang lebih baik

Terintegrasi dengan mulus dengan layanan Google Cloud

Batasan Google Speech-to-Text

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan integrasi

Tidak ada antarmuka pengguna bawaan; hanya akses API

Harga Google Speech-to-Text

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Google Speech-to-Text

G2 : 4.5/5 (250+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Aplikasi ini melakukan transkripsi dengan sangat baik dan akurat, sehingga hanya memerlukan sedikit editing. Menyenangkan memiliki alternatif lain selain produk lain, terutama Google, karena mereka terintegrasi dengan semua lini produk dan disimpan di cloud drive.

Aplikasi ini melakukan transkripsi dengan sangat baik dan akurat, sehingga hanya memerlukan sedikit editing. Menyenangkan memiliki alternatif lain selain produk lain, terutama Google, karena mereka terintegrasi dengan semua produk dan disimpan di cloud drive.

Transkripsi di mana saja dengan ClickUp

Konverter audio ke teks telah berkembang pesat—dari transkripsi dasar hingga alat cerdas bertenaga AI yang dapat merangkum, menandai pembicara, dan bahkan terintegrasi dengan aplikasi favorit Anda.

Jika Anda mengutamakan kecepatan, akurasi, dan tingkat kustomisasi yang cukup untuk menyesuaikan alur kerja Anda, alat-alat dalam daftar ini adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam hal keamanan, mengubah ucapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, membuat catatan yang dapat dicari, dan mempermudah kolaborasi tim, ClickUp adalah pilihan yang jelas.

Ini mengubah cara tim Anda mencatat dan berbagi catatan, memastikan koneksi yang lebih kuat dan produktivitas tim yang lebih tinggi.

Daftar gratis di ClickUp hari ini dan nikmati solusi transkripsi cepat, akurat, dan terintegrasi.