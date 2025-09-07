10 Template Konstruksi Smartsheet Terbaik untuk Proyek

Mengelola proyek konstruksi berarti memantau jadwal, tim kerja, anggaran, pemeriksaan keselamatan, dan kondisi lokasi yang berubah-ubah—semua sekaligus. 🏗️

Ketika informasi tersebar di email, spreadsheet, dan alat terpisah, komunikasi menjadi lambat, dan penundaan menumpuk dengan cepat.

Di situlah templat konstruksi Smartsheet berperan. Mereka mempermudah organisasi mulai dari penawaran awal hingga pemeriksaan akhir, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membangun sistem dan lebih banyak waktu untuk membangun proyek.

Dalam panduan ini, kami akan menyoroti templat Smartsheet konstruksi terbaik untuk tim di lapangan—dan memperkenalkan alternatif yang lebih cerdas dengan templat dinamis untuk tim yang ingin bergerak lebih cepat dan berkolaborasi lebih baik.

Apa yang Membuat Template Konstruksi Smartsheet yang Baik?

Inilah yang termasuk dalam templat konstruksi Smartsheet yang baik:

Kejelasan tugas dan jadwal: Template manajemen konstruksi yang kuat memberikan visibilitas yang jelas terhadap fase proyek, tenggat waktu, dan ketergantungan, sehingga memudahkan untuk mendeteksi keterlambatan atau tumpang tindih sejak dini

Rumus bawaan dan otomatisasi: Template yang baik mengurangi pekerjaan manual dengan menggunakan rumus untuk menghitung otomatis biaya, jadwal, atau pembaruan kemajuan

Penyesuaian untuk berbagai jenis proyek: Mulai dari renovasi kecil hingga proyek konstruksi bertahap, templat terbaik ini menyesuaikan dengan skala dan cakupan pekerjaan konstruksi Anda, serta membantu Anda Mulai dari renovasi kecil hingga proyek konstruksi bertahap, templat terbaik ini menyesuaikan dengan skala dan cakupan pekerjaan konstruksi Anda, serta membantu Anda mengelola kontraktor

Fitur kolaborasi real-time: Template penawaran konstruksi gratis yang baik di Smartsheet memudahkan berbagi, memberikan komentar, dan memperbarui informasi antara manajer proyek, supervisor lokasi, dan subkontraktor

Desain ramah seluler: Karena banyak keputusan konstruksi diambil di lokasi proyek, templat perkiraan konstruksi terbaik harus mudah digunakan dari tablet atau ponsel tanpa mengorbankan fungsionalitas

Opsi pelaporan visual: Template dengan dasbor bawaan, bilah kemajuan, dan grafik membantu Anda menyampaikan pembaruan dengan jelas kepada pemangku kepentingan

➡️ Baca Juga: Cara Menggunakan Smartsheet untuk Manajemen Proyek

Templat Konstruksi Sekilas

Template Konstruksi Smartsheet Terbaik

Berikut adalah templat konstruksi Smartsheet terbaik yang patut Anda coba:

1. Template Pelacak Dokumen Konstruksi oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Template Pelacak Dokumen Konstruksi Smartsheet membantu Anda mengelola dokumen proyek tanpa perlu mencari-cari di folder atau obrolan.

Dibuat untuk menjaga agar gambar kerja, laporan inspeksi, dan pembaruan jadwal tetap terorganisir dengan rapi dan mudah diakses. Tim Anda dan pemangku kepentingan selalu tahu persis di mana menemukan versi terbaru dari setiap dokumen.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Simpan rencana, izin, dan laporan inspeksi dalam satu pusat pencarian yang terintegrasi

Pastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan apa yang mereka butuhkan di tempat yang mudah diakses

Gunakan kode warna untuk menetapkan status untuk setiap tugas

🔑 Ideal untuk: Tim proyek dan manajer yang ingin sistem andal untuk mengelola dokumen konstruksi.

🎥 Dalam konstruksi, dokumentasi bukan hanya sekadar paperwork—itu adalah jaring pengaman Anda. Video ini menunjukkan bagaimana alat AI dapat mempermudah dokumentasi, mengurangi kesalahan, dan menjaga catatan proyek tetap akurat dan mudah diakses.

2. Template Anggaran Konstruksi oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Setiap proyek konstruksi bergantung pada perhitungan angka yang akurat, dan templat anggaran konstruksi Smartsheet ini membantu memastikan hal tersebut. Templat ini menyediakan platform terpusat untuk melacak biaya perkiraan dan biaya aktual secara rinci.

Pantau kategori pengeluaran seperti tenaga kerja, bahan, biaya subkontraktor, dan lainnya dengan visibilitas real-time. Tampilan yang jelas dan dapat disesuaikan membantu Anda mendeteksi perbedaan anggaran sejak dini.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bandingkan biaya aktual dengan anggaran dan tetap mengontrol pengeluaran

Kategorikan pengeluaran untuk pelaporan yang lebih jelas

Pecah biaya menjadi jam kerja, tarif, unit, dan biaya per unit

🔑 Ideal untuk: Kontraktor, manajer proyek, dan tim keuangan yang mengelola biaya konstruksi secara real-time.

➡️ Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Konstruksi Terbaik

3. Jadwal Konstruksi dengan Template Gantt dari Smartsheet

melalui Smartsheet

Template Jadwal Konstruksi Smartsheet dengan Gantt memudahkan Anda untuk memvisualisasikan garis waktu dan ketergantungan. Template ini menampilkan seluruh rencana Anda pada diagram Gantt yang jelas, membantu Anda melihat kapan setiap fase dimulai, berakhir, dan terhubung.

Baik Anda baru memulai konstruksi atau mendekati serah terima proyek, templat ini membantu Anda mendeteksi keterlambatan sejak dini dan memastikan tim Anda tetap bertanggung jawab terhadap rencana.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan fase proyek, tonggak pencapaian, dan durasi tugas

Sesuaikan jadwal dengan menyeret bilah pada diagram Gantt

Rinci tugas, tetapkan tanggung jawab, dan sesuaikan tanggal

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek yang ingin cara yang sederhana untuk merencanakan, menyesuaikan, dan berkomunikasi mengenai jadwal proyek.

4. Catatan Laporan Insiden dengan Template Formulir oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Setiap tempat kerja membutuhkan cara yang sederhana dan andal untuk mendokumentasikan insiden, dan Smartsheet Incident Report Log dengan Template Formulir menyediakan hal tersebut. Template ini dirancang untuk mencatat apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, di mana, dan langkah-langkah yang diambil selanjutnya.

Format ini memastikan pelaporan yang konsisten dan efisien, memudahkan pencatatan data untuk menganalisis tren dan meningkatkan prosedur keselamatan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Standarkan pelacakan insiden dengan formulir bawaan

Lihat riwayat lengkap semua insiden yang diajukan, termasuk supervisor, tindakan tindak lanjut, dan tanggal tinjauan

Bagikan pembaruan dengan tim keselamatan atau kepatuhan secara instan

🔑 Ideal untuk: Pengawas lokasi dan petugas keselamatan yang ingin menangani dokumentasi insiden secara konsisten.

➡️ Baca Juga: Cara Mengekspor Data dari Smartsheet ke Aplikasi Lain

5. Template Jadwal Pemeliharaan Mesin oleh Smartsheet

via Smartsheet

Template Jadwal Pemeliharaan Mesin Smartsheet memudahkan Anda untuk menjaga peralatan tetap beroperasi dengan lancar. Template ini membantu Anda merencanakan dan melacak pemeliharaan rutin untuk mesin Anda, dengan opsi untuk memilih antara pemeriksaan harian, servis bulanan, atau overhaul tahunan.

Dengan ini, alokasikan setiap tugas kepada orang yang tepat, tetapkan tanggal pengingat, dan catat hasil atau catatan setelah setiap pemeliharaan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jadwalkan tugas pemeliharaan berdasarkan mesin dengan tanggal jatuh tempo yang jelas

Catat hasil inspeksi dan catatan untuk referensi di masa depan, sehingga tidak ada yang perlu membuang waktu mencari informasi

Lihat kalender pemeliharaan lengkap di satu lembar kerja bersama

🔑 Ideal untuk: Tim pemeliharaan dan supervisor lokasi yang menginginkan keandalan tanpa downtime peralatan.

6. Template Perkiraan Konstruksi Telekomunikasi oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Apakah Anda membutuhkan perkiraan anggaran yang akurat untuk instalasi telekomunikasi? Template Perkiraan Konstruksi Telekomunikasi Smartsheet dirancang khusus untuk proyek infrastruktur telekomunikasi.

Rumus bawaan menangani total dan markup, memastikan biaya material, tenaga kerja, dan peralatan tetap akurat. Anda dapat membagi biaya berdasarkan jenis instalasi, tarif tenaga kerja, volume penggalian, ketinggian menara, dan kebutuhan peralatan—memastikan setiap detail tercatat sebelum penawaran atau konstruksi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan rumus khusus telekomunikasi yang sudah terintegrasi untuk bahan menara, unit antena, dan sistem listrik

Buat ringkasan cepat dan akurat untuk penawaran telekomunikasi yang siap diserahkan kepada klien

Pantau izin, biaya ROW (hak jalan), dan biaya regulasi bersamaan dengan anggaran

🔑 Ideal untuk: Estimator dan pemimpin proyek yang bekerja pada perluasan jaringan, pemasangan serat optik, atau pembangunan menara.

7. Template Jadwal Peralatan oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Kesulitan menentukan lokasi peralatan Anda atau apakah peralatan tersebut tersedia? Template Jadwal Peralatan Smartsheet memberikan kejelasan dalam pengelolaan aset konstruksi Anda.

Ini membantu tim mengoordinasikan alokasi aset di berbagai lokasi proyek, menghindari pemesanan ganda, dan merencanakan kebutuhan peralatan. Mulai dari ekskavator dan crane hingga alat-alat kecil, Anda dapat mencatat apa yang sedang digunakan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang siap digunakan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tugaskan peralatan ke tugas atau proyek dengan tanggal mulai dan berakhir yang jelas

Pantau status ketersediaan dan kebutuhan pemeliharaan dengan sekali pandang

Catat jam penggunaan, operator, tahap, lokasi, dan catatan langsung di samping setiap aset

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek dan supervisor armada yang ingin mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang inventaris dan penggunaan peralatan.

8. Template Dokumen Subkontraktor oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Template Dokumen Subkontraktor Smartsheet mengumpulkan semua perjanjian vendor, status kepatuhan, sertifikat, dan detail kontak dalam satu lembar kerja yang rapi dan dapat dibagikan.

Ini membantu Anda melacak siapa yang telah disetujui, asuransi siapa yang masih berlaku, dan dokumen mana yang masih tertunda. Pemberitahuan otomatis mengingatkan Anda tentang tanggal kedaluwarsa, memastikan perpanjangan dan onboarding yang lancar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kredensial subkontraktor, asuransi, dan tanggal kontrak dalam tampilan tunggal

Saring atau kelompokkan entri berdasarkan status, vendor, atau peran untuk akses cepat

Lampirkan berkas kontrak dan catatan kepatuhan langsung ke lembar kerja

🔑 Ideal untuk: Manajer konstruksi dan petugas kepatuhan yang ingin mengelola dokumen subkontraktor.

➡️ Baca Juga: Cara Menggunakan ChatGPT untuk Efisiensi Konstruksi

9. Template Pengajuan Masalah Keselamatan oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Template Pengajuan Masalah Keselamatan Smartsheet memudahkan tim Anda dalam melaporkan dan melacak bahaya keselamatan di lokasi proyek. Dengan menggunakan formulir, template ini mengumpulkan detail penting seperti lokasi masalah, tingkat keparahan, deskripsi, dan foto.

Laporan dikirim ke orang yang tepat, sehingga tindakan dapat diambil dengan cepat. Semua yang Anda butuhkan untuk mengelola risiko dan melacak penyelesaiannya ada di satu tempat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau masalah keselamatan dan kumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan

Unggah foto untuk memberikan konteks yang jelas mengenai masalah tersebut

Pantau status penyelesaian dan tenggat waktu dengan efisien

🔑 Ideal untuk: Manajer keselamatan, supervisor lokasi, dan pekerja lapangan yang ingin mengidentifikasi dan memperbaiki bahaya di tempat.

10. Template Perkiraan Konstruksi oleh Smartsheet

melalui Sm a rtsheet

Membuat perkiraan yang akurat merupakan bagian penting dari setiap proyek konstruksi, dan templat Smartsheet Construction Estimator ini memberikan dasar yang kokoh untuk melakukannya.

Ini membantu tim merencanakan biaya yang diharapkan secara terstruktur dan terorganisir. Rumus dan kategori bawaan memudahkan perhitungan yang lebih cepat, sementara kolom yang dapat diedit memungkinkan Anda menyesuaikannya dengan jenis proyek unik Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat perkiraan detail untuk proyek konstruksi Anda

Simpan dokumen terkait di tempat yang mudah diakses

Buat penawaran yang rapi untuk klien atau perencanaan proyek internal

🔑 Ideal untuk: Kontraktor, perencana anggaran, dan manajer proyek yang ingin mempermudah pengembangan dan berbagi penawaran konstruksi.

🔎 Tahukah Anda? Produktivitas konstruksi hampir tidak meningkat dalam 20 tahun terakhir! Hanya tumbuh sekitar 10% dari tahun 2000 hingga 2022, atau sekitar 0,4% per tahun. Hal ini jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang meningkat sebesar 50%, dan sektor manufaktur, yang meningkat sebesar 90% pada periode yang sama. Tantangan ini menunjukkan mengapa meningkatkan proses dan alat dalam konstruksi lebih penting dari sebelumnya.

Batasan Smartsheet

Smartsheet adalah perangkat lunak manajemen proyek yang banyak digunakan. Namun, seperti halnya alat lainnya, Smartsheet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa batasan yang sering dihadapi tim saat menggunakan Smartsheet:

Kurva pembelajaran yang curam: Meskipun lembar kerja dasar mudah dipahami, menguasai otomatisasi, rumus, atau laporan memerlukan pelatihan atau pengalaman, terutama bagi pengguna non-teknis

Fungsi offline terbatas: Smartsheet memerlukan koneksi internet untuk sebagian besar fitur, sehingga kurang ideal untuk tim jarak jauh atau di lapangan yang mungkin memerlukan akses dalam kondisi offline

Fungsi aplikasi seluler terbatas: Pengguna telah mencatat bahwa aplikasi seluler kurang fleksibel dan mudah digunakan dibandingkan versi desktop, terutama untuk mengedit dan menavigasi lembar kerja besar

Mahal untuk tim yang berkembang: Harga per pengguna, dan fitur tingkat perusahaan terkunci di balik paket premium, yang mungkin tidak terjangkau untuk perusahaan kecil

Perbandingan Template Konstruksi Smartsheet vs. ClickUp

Fitur/Kemampuan Templat Smartsheet Template ClickUp Format Template Lembar kerja bergaya spreadsheet dengan rumus bawaan Tugas, tampilan, dan Dokumen yang sepenuhnya dapat disesuaikan Kolaborasi real-time Berbagi dan berkomentar dasar Pengeditan langsung, @mentions, Dokumen, Obrolan, dan komunikasi terintegrasi Tata Letak Visual Gantt, Grid, Card, Kalender Gantt, Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu, Beban Kerja Kemudahan Penggunaan di Perangkat Mobile Pengeditan terbatas pada aplikasi seluler Aplikasi seluler yang sepenuhnya fungsional dengan dukungan pelacakan tugas, dokumen, dan waktu Akses Offline Sangat terbatas Pilih akses offline untuk Dokumen dan Tugas (dukungan seluler sedang ditingkatkan) Fitur AI Tidak tersedia ClickUp Brain untuk pembangkitan tugas, ringkasan, dan otomatisasi Catatan Harian dan Pelaporan Pengaturan manual diperlukan Template siap pakai untuk Laporan Harian, Rencana Tindakan Darurat, dan Catatan Anggaran Pengelolaan Dokumen Lampiran saja ClickUp Docs, halaman bertingkat, pengeditan real-time, dan tautan yang dapat dibagikan Otomatisasi Ya (hanya untuk rencana lanjutan) ✅ Otomatisasi bawaan dengan pemicu, kondisi, dan tindakan Harga Harga per pengguna; fitur lanjutan dibatasi Paket gratis dengan templat konstruksi + tingkatan berbayar yang dapat disesuaikan Ideal untuk Tim yang terbiasa dengan spreadsheet Tim yang membutuhkan AI, templat, dan fleksibilitas all-in-one

Template Konstruksi ClickUp Terbaik (Alternatif Smartsheet)

Mencari alternatif yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan siap AI untuk Smartsheet? ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dirancang untuk bergerak lebih cepat daripada spreadsheet. Dari pelaporan harian hingga RFIs, pelacakan anggaran, dan koordinasi subkontraktor, ClickUp memungkinkan Anda mengelola alur kerja konstruksi dalam satu ruang terpadu tanpa aplikasi pihak ketiga atau solusi offline.

Dengan ClickUp Docs untuk proposal, ClickUp Brain untuk pembaruan berbasis AI, otomatisasi, dan kolaborasi real-time, produk ini mengubah templat statis menjadi sistem cerdas yang berkembang seiring dengan proyek Anda.

Jelajahi templat konstruksi siap pakai dari ClickUp dan tingkatkan operasional proyek Anda ke level berikutnya. 👇

1. Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan proyek konstruksi Anda berjalan lancar dengan Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp

Template Manajemen Proyek Konstruksi oleh ClickUp membantu Anda mengelola semua aspek proyek konstruksi Anda. Semua hal terpusat di satu tempat, mulai dari tugas dan jadwal hingga subkontraktor dan izin.

Mudah untuk menugaskan pekerjaan, memantau pekerjaan yang tertunda, dan berbagi pembaruan tanpa perlu bolak-balik. Pengelolaan proyek konstruksi Anda menjadi lebih sederhana karena Anda dapat melihat dengan jelas status pekerjaan dan siapa yang bertanggung jawab.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan detail untuk setiap proyek, seperti status, penanggung jawab, tahap, ukuran, jenis, dan alamat lokasi

Organisir RFIs, izin, dan catatan lokasi bersama dengan tugas harian

Dapatkan gambaran umum tentang semua proyek saat ini dan sebelumnya yang dikategorikan ke dalam Ahead of Schedule, On Track, dan At Risk

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek konstruksi yang ingin mengintegrasikan semua aspek proyek ke dalam satu sistem yang terintegrasi.

2. Template Diagram Gantt Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan kemajuan dan tenggat waktu dengan templat Diagram Gantt Konstruksi ClickUp

Apakah memantau jadwal konstruksi menjadi proyek tersendiri? Anda tidak sendirian! Template Diagram Gantt Konstruksi ClickUp membantu Anda memvisualisasikan semuanya.

Template ini menampilkan setiap fase proyek konstruksi Anda dalam satu garis waktu yang mudah diikuti, sehingga Anda tidak perlu mengingat semuanya di kepala (atau di papan tulis). Dan karena ini bukan sekadar diagram, Anda dapat menyimpan rencana, menugaskan orang, dan melacak kemajuan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Simpan dan kolaborasi pada desain konstruksi dengan tim yang berbeda di ClickUp Docs yang terintegrasi

Menampilkan jadwal dan garis waktu proyek secara visual

Identifikasi hambatan sejak dini menggunakan ketergantungan dan hubungan tugas

🔑 Ideal untuk: Perusahaan konstruksi yang ingin memvisualisasikan proyek mereka dalam satu garis waktu.

📢 ClickUp Callout: Buat, kolaborasi, dan atur semua dokumen proyek seperti spesifikasi, daftar periksa, dan catatan rapat bersama tugas-tugas menggunakan ClickUp Docs. Dengan pengeditan langsung, format terstruktur, dan tautan yang dapat dibagikan, mudah untuk menjaga semua orang tetap terinformasi dan bekerja sama di satu tempat.

3. Template Catatan Rapat Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat keputusan penting dan agenda dengan templat Catatan Rapat Konstruksi ClickUp

Template Catatan Rapat Konstruksi ClickUp menghilangkan stres dalam mengingat siapa yang mengatakan apa (dan siapa yang berjanji untuk melakukannya). Template ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mencatat catatan, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan saat rapat berlangsung.

Dengan ini, Anda dapat mengadakan rapat dengan struktur yang jelas dan menugaskan tindak lanjut secara langsung. Anda dapat menandai anggota tim, melacak suara, menetapkan batas waktu, dan membuat tautan publik untuk berbagi dokumen.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak siapa yang hadir, apa yang dibahas, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya

Tugaskan tugas langsung dari dokumen menggunakan @mentions atau tugas terhubung

Tambahkan struktur pada rapat berulang dengan bagian yang dapat digunakan ulang

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek dan pemilik proyek yang ingin setiap pertemuan berjalan produktif dan tetap sesuai rencana.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

4. Template Anggaran Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau anggaran secara real-time dengan Template Anggaran Konstruksi ClickUp

Template Anggaran Konstruksi ClickUp memberikan ruang yang jelas dan terorganisir untuk merencanakan anggaran Anda, melacak pengeluaran, dan membandingkan biaya aktual dengan yang diharapkan.

Semua hal mulai dari tenaga kerja dan peralatan hingga bahan dan izin ada di sini dan mudah diperbarui seiring berjalannya proyek. Dengan Bidang Kustom untuk setiap detail, Anda dapat mengurutkan atau menyaring sesuai keinginan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan Tampilan Jadwal Konstruksi untuk memvisualisasikan garis waktu untuk berbagai tahap konstruksi

Bandingkan biaya perkiraan dengan biaya aktual untuk setiap tugas

Sortir dan filter tugas ke dalam kategori dengan status kustom seperti Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, Tertunda, dan Selesai

🔑 Ideal untuk: Kontraktor dan manajer proyek yang ingin memiliki kendali yang jelas atas pengeluaran yang dianggarkan versus pengeluaran aktual.

5. Template Perencana Proyek Perbaikan Rumah ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan pantau tugas rencana perbaikan dengan templat Perencana Proyek Perbaikan Rumah ClickUp

Merenovasi ruang tidak hanya membutuhkan inspirasi; dibutuhkan rencana yang mudah diikuti. Dan templat Perencana Proyek Perbaikan Rumah ClickUp membantu Anda membuat rencana tersebut!

Ini membantu Anda tetap mengontrol tugas, jadwal, dan anggaran tanpa perlu berpindah antar aplikasi atau menggunakan catatan tempel. Dengan ini, Anda dapat mengorganisir aktivitas berdasarkan ruangan, membandingkan biaya perkiraan dengan biaya aktual, dan melacak kemajuan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan semua aktivitas renovasi rumah Anda sebagai kartu di papan Kanban

Gunakan Tampilan Garis Waktu untuk merencanakan berdasarkan pengiriman, jadwal kerja, atau liburan

Simpan ide, catatan, dan pembaruan menggunakan bidang teks panjang untuk setiap tugas

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang mengelola proyek renovasi rumah dan membutuhkan visibilitas penuh dari awal hingga akhir.

6. Laporan Harian Konstruksi yang Ramah Pemula ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat aktivitas harian dan bagikan dengan pemangku kepentingan menggunakan templat Laporan Konstruksi Harian ClickUp

Laporan Harian Konstruksi ClickUp yang Ramah Pemula menyediakan cara yang jelas dan terorganisir untuk mendokumentasikan segala hal di lokasi proyek, termasuk kondisi cuaca, penggunaan peralatan, pengiriman material, dan kehadiran personel.

Berbeda dengan ringkasan tingkat tinggi, templat ini membantu pemimpin lapangan mencatat detail real-time seperti kondisi cuaca, pengiriman material, jadwal shift tim, dan pemeriksaan keselamatan.

Dengan tata letak terstruktur dan dokumen terintegrasi, Anda dapat dengan efisien menjaga catatan harian Anda tetap terorganisir dan siap untuk audit.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat aktivitas harian per lokasi, tugas, dan tim dengan entri berformat daftar periksa

Dokumentasikan inspeksi keselamatan, catatan pengunjung, dan penggunaan peralatan

Gunakan ClickUp Docs dan tautan publik untuk berbagi pembaruan secara instan

🔑 Ideal untuk: Tim konstruksi yang ingin cara efisien dan profesional untuk melacak dan berbagi aktivitas harian di lokasi proyek.

➡️ Baca Juga: Template Formulir Perubahan Pesanan Konstruksi Gratis untuk Proyek

7. Laporan Harian Konstruksi ClickUp Tingkat Lanjut dengan Bidang Kustom

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan dan bagikan informasi dengan cepat menggunakan Template Laporan Harian Konstruksi ClickUp

Template Laporan Harian Konstruksi ClickUp Advanced dengan Bidang Kustom membantu manajer proyek mengumpulkan data lapangan menjadi ringkasan tingkat tinggi untuk pimpinan, klien, atau pemangku kepentingan.

Ini mengubah apa yang terjadi di lokasi menjadi laporan terstruktur dengan indikator visual untuk kemajuan, masalah, dan risiko—tanpa perlu spreadsheet.

Dengan tautan langsung dan tampilan terpusat, pembaruan harian Anda menjadi transparan, profesional, dan mudah dibagikan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Ambil poin penting dari laporan lapangan dan beri label berdasarkan tingkat risiko

Bagikan pembaruan real-time dengan mitra eksternal menggunakan tautan tampilan publik

Pantau jadwal, masalah, dan aktivitas tim dalam format yang siap untuk pemangku kepentingan

🔑 Ideal untuk: Tim konstruksi yang membutuhkan laporan harian komprehensif untuk menjaga keselarasan pemangku kepentingan dan memastikan proyek berjalan lancar.

8. Template Rencana Manajemen Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan kelola jadwal konstruksi Anda dengan Template Rencana Manajemen Konstruksi ClickUp

Bingung bagaimana cara memastikan setiap fase proyek konstruksi tetap sejalan, sesuai anggaran, dan berjalan lancar tanpa kebingungan? Template Rencana Manajemen Konstruksi ClickUp memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang seluruh proses konstruksi, dari awal hingga selesai.

Gunakan untuk mengelola perizinan, bahan, tim kerja, tenggat waktu, dan subkontraktor selama tahap pra-konstruksi, pekerjaan aktif, dan penutupan proyek.

Berbeda dengan daftar tugas dasar, templat ini menghubungkan Dokumen, Diagram Gantt, dan jadwal menjadi satu ruang kerja yang fleksibel.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisasikan rencana Anda melalui tahap Pra-Konstruksi, Konstruksi, dan Penutupan

Tetapkan pemilik untuk setiap tugas, RFI, dan inspeksi

Lacak status berdasarkan timeline, biaya, tim, atau prioritas—sesuai dengan kebutuhan Anda

🔑 Ideal untuk: Manajer konstruksi, kontraktor utama, dan pemimpin proyek yang menginginkan alat perencanaan terpusat dan real-time.

9. Template Rencana Tindakan Darurat Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat rencana darurat yang komprehensif dengan templat Rencana Tindakan Darurat Konstruksi ClickUp

Kejadian darurat di lokasi konstruksi bukan hanya mungkin terjadi—tetapi juga diharapkan. Itulah mengapa memiliki rencana darurat yang solid sangat penting. Rencana Tindakan Darurat Konstruksi ClickUp membantu Anda merumuskan pedoman untuk menangani masalah yang timbul.

Dari cedera dan bahaya kebakaran hingga cuaca ekstrem atau kegagalan peralatan, templat ini memungkinkan Anda membuat rencana tanggap darurat yang jelas dan dapat dibagikan, disesuaikan dengan lokasi dan proyek Anda. Templat ini juga mudah diperbarui seiring perkembangan lokasi Anda, sehingga semua pihak tetap terinformasi dan aman.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat rencana darurat yang jelas dan profesional dengan bagian-bagian yang sudah disiapkan

Simpan detail lokasi spesifik, kontak, dan prosedur dalam satu dokumen

Perbarui rencana dengan mudah saat proyek atau risiko berubah dan bagikan dengan tim

🔑 Ideal untuk: Pengawas lokasi dan petugas keselamatan yang membutuhkan rencana darurat yang andal.

10. Template Manajemen Konstruksi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan kolaborasi yang lancar antara kontraktor dan tim dengan Template Manajemen Konstruksi ClickUp

Template Manajemen Konstruksi ClickUp adalah ruang kerja all-in-one tim Anda untuk merencanakan, menjadwalkan, melacak, dan mengelola segala hal yang terkait dengan proyek konstruksi Anda.

Ini memungkinkan Anda mengelompokkan proyek Anda ke dalam tiga fase: Persiapan, Konstruksi, dan Penyelesaian, masing-masing dengan tampilan seperti daftar, papan, anggaran, dan jadwal. Dengan cara ini, Anda selalu dapat memantau status tugas, kemajuan, orang yang bertanggung jawab, serta perbandingan antara biaya konstruksi yang diproyeksikan dan yang sebenarnya.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan jadwal konstruksi di berbagai tampilan: Kalender, Daftar, Papan, dan Garis Waktu

Organisir catatan, konsep, desain, dan dokumentasi secara real-time

Grup, filter, dan urutkan tugas berdasarkan kebutuhan Anda: status, peran, anggaran, atau fase

🔑 Ideal untuk: Tim konstruksi yang mengelola beberapa proyek dan mencari cara sederhana untuk tetap terkoordinasi dan tetap pada jalur yang benar.

➡️ Baca Juga: Cara Memulai Perusahaan Konstruksi: Panduan Lengkap

ClickUp: Solusi Manajemen Konstruksi All-in-One Anda

Template konstruksi Smartsheet mengorganisir alur kerja yang kompleks, mengurangi komunikasi yang tidak efisien dan mahal, serta membantu tim tetap selaras di setiap tahap konstruksi. Mulai dari melacak penggunaan peralatan hingga mengelola dokumen subkontraktor, memiliki template yang tepat memastikan proyek konstruksi Anda berjalan lancar.

🚀 Ingin cara yang lebih baik untuk mengelola semuanya? ClickUp menyediakan tim konstruksi tampilan fleksibel, fitur bertenaga AI, dan templat siap pakai yang dirancang khusus untuk lokasi proyek. Rencanakan dengan lebih cerdas, lacak kemajuan secara real-time, dan selesaikan proyek dengan percaya diri—semua dalam satu platform.

👉 Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah templat konstruksi Smartsheet gratis?

Beberapa templat Smartsheet gratis, sementara yang lain mungkin memerlukan langganan berbayar. Pastikan untuk memeriksa tingkat akses untuk setiap templat spesifik.

2. Bisakah saya berbagi templat Smartsheet dengan subkontraktor?

Ya, templat Smartsheet dapat dibagikan dengan pihak eksternal melalui email atau tautan berbagi, tetapi akses mungkin bergantung pada pengaturan izin dan jenis rencana.

3. Apa perbedaan antara templat Smartsheet dan ClickUp?

Smartsheet menawarkan templat bergaya spreadsheet, sementara ClickUp menyediakan ruang kerja yang dapat disesuaikan dan real-time dengan fitur Docs, Automations, dan AI Agents yang terintegrasi—ideal untuk tim konstruksi yang ingin mengembangkan skala atau mendigitalisasi operasional mereka.