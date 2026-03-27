10 Alternatif Google Workspace pada Tahun 2026: Alat-alat Seperti G Suite

Tempat kerja modern sangat bergantung pada alat kolaborasi untuk tetap terhubung, produktif, dan terorganisir. Paket perangkat lunak seperti Google Workspace (sebelumnya G Suite) telah mengubah cara kita bekerja, sehingga memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan rekan kerja yang berada di belahan dunia lain.

Dengan harga mulai dari $5,40 (harga diskon) ke atas, pengguna Google Workspace mendapatkan alamat email bisnis khusus, dukungan pelanggan, dan alat kolaborasi dokumen seperti Drive, Docs, Slides, Meet, dan lainnya. Itu adalah beragam fitur, semuanya dalam lingkungan Google yang sudah familiar.

Namun, kenaikan harga baru-baru ini telah membuat usaha kecil dan menengah mencari alternatif Google Workspace.

Untungnya, ada banyak pilihan untuk tim (dan anggaran) dengan berbagai ukuran. Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 alternatif Google Workspace untuk UKM, perusahaan besar, profesional, dan pelajar.

⏰ Ringkasan 60 Detik 10 alternatif Microsoft Office teratas untuk berbagai kebutuhan: ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas dan manajemen proyek all-in-one)

LibreOffice (Pilihan terbaik untuk pembuatan dokumen open-source)

WPS Office (Pilihan terbaik untuk tugas kantor yang ramah seluler)

Google Workspace (Pilihan terbaik untuk kolaborasi real-time)

Calligra Office (Pilihan terbaik untuk profesional kreatif dan integrasi grafis)

Apple iWork (Pilihan terbaik bagi pengguna ekosistem Apple)

Dropbox Paper (Pilihan terbaik untuk pencatatan dan dokumen berbasis cloud yang sederhana)

Apache OpenOffice (Pilihan terbaik untuk fungsi kantor dasar dengan dukungan open-source)

OfficeSuite (Pilihan terbaik untuk pengeditan dokumen lintas platform)

Polaris Office (Pilihan terbaik untuk akses multi-perangkat dengan dukungan seluler yang kuat)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alternatif G Suite?

Saat mengevaluasi alternatif G Suite, pertimbangkan jenis alat dan fitur kolaborasi apa yang paling penting bagi Anda. Pertimbangkan dokumen, basis data, berbagi file, panggilan video, email, dan segala hal yang secara signifikan mendukung kolaborasi real-time bagi tim Anda.

Buatlah daftar fitur yang wajib ada dan fitur yang diinginkan. Misalnya, Anda mungkin memerlukan sistem obrolan terintegrasi, pelacakan perubahan dokumen yang canggih, dan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.

Mungkin Anda ingin memiliki opsi tata letak email dan pelacakan waktu yang terintegrasi, tetapi hal-hal tersebut bukanlah hal yang mutlak bagi Anda. Buatlah daftar hal-hal yang tidak Anda inginkan atau butuhkan — seperti proses onboarding yang panjang atau ruang penyimpanan sebesar 100TB.

Setelah Anda menentukan kebutuhan dan anggaran, saatnya mencari alternatif G Suite dan mengetahui pendapat penggunanya. Anda berada di tempat yang tepat!

Mari kita lihat 10 platform yang dapat menggantikan Google Workspace. Pelajari lebih lanjut tentang fitur, kelebihan dan kekurangannya, paket harga, serta peringkat rata-ratanya.

10 Alternatif Terbaik untuk Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang sangat mumpuni. Ini adalah platform yang sangat dapat disesuaikan yang mempermudah proses pengelolaan tugas.

Antarmuka seret dan lepas membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pelajar dan pengguna non-teknis. Anda dapat mengobrol dengan anggota tim, membuat dokumen yang kaya fitur, serta memvisualisasikan jadwal dan beban kerja, semuanya dari satu tempat terpusat.

Tidak seperti pesaing Google Workspace lainnya, ClickUp juga memiliki alat bawaan untuk melacak KPI proyek dan memvisualisasikan hierarki proyek. Pengguna dapat menyesuaikan perangkat lunak ini dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga memungkinkan mereka membangun sistem yang paling sesuai dengan alur kerja mereka.

Versi gratis ClickUp adalah cara yang bagus bagi tim untuk mencoba platform ini dan melihat potensinya. Selain itu, jika Anda terkesan dengan perangkat lunak ini, Anda dapat meningkatkan ke salah satu paket berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih canggih seperti jadwal proyek dan analitik.

ClickUp Docs

ClickUp Docs memungkinkan Anda mengelola semua dokumen Anda dengan manfaat berikut.

Sesuaikan Dokumentasi : Buat dokumen atau wiki yang serbaguna dengan halaman bersarang, opsi gaya, dan templat. Tambahkan penanda, tabel, dan fitur lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Bekerja Sama Secara Real-Time : Edit bersama tim Anda, beri tanda pada anggota dengan komentar, tetapkan tugas, dan lacak kemajuan langsung di dokumen Anda.

Hubungkan Dokumen ke Alur Kerja : Integrasikan dokumen dengan tugas, perbarui alur kerja, dan kelola proyek—semuanya langsung dari editor Anda.

Atur dengan Docs Hub : Gunakan wiki, templat, dan alat pencarian yang terverifikasi untuk menjaga sumber daya Anda tetap teratur dan mudah diakses.

Berbagi yang Aman: Atur privasi dan izin pengeditan, bagikan melalui tautan, dan kelola akses untuk tim, tamu, atau publik.

Fitur utama ClickUp:

Paket lengkap alat kolaborasi dan produktivitas, termasuk ClickUp Docs , berbagi dokumen, papan tulis, dan obrolan

15 cara untuk melihat proyek dan tugas Anda (daftar, papan, Tampilan Kalender , diagram Gantt, grafik, dan lainnya)

Tugas bersarang untuk proyek yang lebih kompleks

Perencanaan kalender yang intuitif untuk memvisualisasikan jadwal proyek dan beban kerja tim

Lebih dari 1.000 integrasi untuk tim Anda, termasuk integrasi bawaan dan Zapier

Kelebihan:

Proses migrasi dari platform lain, seperti Google Workspace, sangat mudah dan sederhana

Fitur otomatisasi memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendefinisikan alur kerja, sehingga menghemat banyak waktu

Akses data Anda di mana saja dengan sistem berbasis cloud ClickUp dan sinkronisasi akun di berbagai perangkat

Dapatkan pembaruan real-time mengenai status tugas dan pastikan semua orang tetap terinformasi

Pelatihan gratis untuk pengguna baru disertai dengan dukungan 24 jam

Kekurangan:

Fitur-fitur canggih bisa terasa membingungkan bagi sebagian pengguna yang kurang terbiasa dengan perangkat lunak manajemen proyek

Tidak semua 15 tampilan tersedia di aplikasi seluler (untuk saat ini)

Harga:

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

2. Microsoft 365

melalui Microsoft 365

Microsoft 365 menggabungkan aplikasi Microsoft Office dalam satu platform cloud. Perangkat lunaknya, seperti Word, Excel, dan PowerPoint, sudah tidak asing lagi bagi banyak pengguna, sehingga Anda mungkin tidak memerlukan banyak pelatihan untuk menggunakannya jika sudah terbiasa dengan Google Docs, Sheets, dan Slides.

Namun, ini adalah salah satu alternatif Google Workspace yang lebih mahal dalam daftar ini, sehingga kurang ideal untuk usaha kecil.

Fitur utama Microsoft 365:

Aplikasi Microsoft Office seperti Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, dan OneDrive

Fitur bantuan cerdas seperti Analyze Data di Excel, Researcher di Word, dan email Briefing untuk membantu Anda merencanakan hari Anda

Terintegrasi dengan ribuan perangkat lunak dan layanan bisnis melalui Microsoft AppSource

Kelebihan:

Penyimpanan file yang aman tingkat perusahaan dan perlindungan ancaman canggih dengan beberapa lapisan keamanan

Mendukung interaksi di dalam organisasi dan dengan mitra eksternal melalui Yammer, sebuah alat jejaring sosial perusahaan

Meluncurkan pembaruan otomatis secara berkala

Kekurangan:

Masalah kompatibilitas dengan sistem perusahaan lama dan yang dibuat khusus

Lebih mahal daripada platform pesaing

Waktu unduh yang lama untuk pembaruan

Harga:

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $22/bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for Business: $8,25 per bulan per pengguna

Paket Office 365 Enterprise E1: $8/bulan per pengguna

Paket Office 365 Enterprise E3: $20/bulan per pengguna

Paket Office 365 Enterprise E5: $35/bulan per pengguna

Paket untuk pemerintah tersedia

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

3. Bitrix24

Melalui Bitrix24

Bitrix24 memudahkan kolaborasi dan produktivitas dengan alat kerja tim, kemampuan manajemen proyek yang komprehensif, serta opsi komunikasi yang serbaguna. Tingkat penyesuaian yang tinggi memungkinkan Anda menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik Anda—misalnya, Anda dapat membuat dasbor khusus untuk memantau KPI.

Namun, Bitrix24 juga memiliki kelemahan. Jika Anda beralih dari Google Workspace, Anda mungkin merasa antarmuka pengguna (UI) Bitrix24 tidak intuitif, yang membuat beberapa pengguna mencari alternatif Bitrix24.

Fitur utama Bitrix24:

CRM bawaan dengan basis data pelanggan , saluran prospek, dan otomatisasi penjualan

Modul HR seperti penjadwalan karyawan dan lembar waktu

Fitur bisnis intelijen, termasuk dasbor analitik dan laporan interaktif

Kumpulan aplikasi terintegrasi yang lengkap, seperti toko e-commerce, perangkat lunak akuntansi, dan fitur konferensi web

Kelebihan:

Anda tidak perlu menguasai SQL untuk menggunakan alat-alat bisnis intelijen

Anda dapat menggunakan platform ini secara offline dan pekerjaan Anda akan diunggah secara otomatis ke cloud begitu Anda terhubung ke internet

Layanan pelanggan cepat dan membantu

Kekurangan:

Pilihan yang terbatas untuk peran pengguna dan izin akses

Tidak dapat menyesuaikan status tugas

Pengaturan dan antarmuka pengguna yang rumit

Harga:

Paket Gratis

Basic: $49/bulan untuk 5 pengguna

Standard: $99/bulan untuk 50 pengguna

Professional: $199/bulan untuk 100 pengguna

Enterprise: $399/bulan untuk 250 pengguna

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,1/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 600 ulasan)

4. Dropbox Business

melalui Dropbox

Dropbox awalnya didirikan dengan misi yang sederhana: menyederhanakan proses berbagi, sinkronisasi, dan akses file di antara banyak pengguna. Saat ini, Dropbox telah memiliki fitur yang cukup untuk menjadikannya alternatif potensial bagi Google Workspace.

Lebih dari 300.000 tim bisnis dan lebih dari setengah perusahaan dalam daftar Fortune 500 menggunakan Dropbox sebagai ruang kerja digital dan solusi penyimpanan cloud. Namun, meskipun Dropbox merupakan alat berbagi file dan kolaborasi yang kuat, platform ini tidak secara bawaan menawarkan fitur komunikasi utama yang dapat menggantikan Gmail atau Meet.

Fitur utama Dropbox Business:

Fitur manajemen file canggih seperti versi file, pencadangan otomatis, pencarian file, folder bersama, komentar, dan berbagi dengan pihak eksternal

Pelacakan aktivitas untuk memberikan wawasan tentang tindakan pengguna

Koordinasi proyek dengan garis waktu, tabel, dan daftar

Terintegrasi dengan alat pihak ketiga seperti Slack dan Zoom tanpa perlu meninggalkan platform

Kelebihan:

Kontrol admin yang komprehensif tersedia bagi para profesional TI, sehingga memudahkan pengelolaan akun pengguna dengan pengaturan izin yang terperinci

Kontrol versi yang ditingkatkan memudahkan Anda untuk kembali ke versi file sebelumnya jika Anda melakukan kesalahan

Tidak memaksa Anda untuk mengompres file

Kekurangan:

Kadang-kadang terjadi perlambatan atau kesalahan saat menyinkronkan file antar perangkat

Batas penyimpanan bisa menjadi kendala bagi bisnis yang memiliki banyak data

Terkadang sepertinya lebih fokus pada peluncuran fitur baru daripada memperkuat fungsionalitas dasarnya

Harga:

Standard: $15/bulan per pengguna

Paket Lanjutan: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,4/5 (lebih dari 20.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 21.000 ulasan)

5. Asana

via Asana

Asana adalah platform kolaborasi dan manajemen proyek berbasis cloud yang membantu tim mengoordinasikan tugas, mengatur proyek, melacak kemajuan, dan tetap terhubung. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang membantu tim bekerja dengan lebih cerdas dan efisien.

Meskipun Asana adalah alat manajemen alur kerja yang sangat kuat, Asana tidak memiliki alat khusus untuk membuat dokumen, presentasi, dan spreadsheet. Jika Anda ingin menggunakan Asana sebagai alternatif Google Workspace, luangkan waktu untuk mempelajari integrasi aplikasinya agar Anda dapat menghubungkan semua alat yang Anda butuhkan dalam satu platform.

Fitur utama Asana:

Berkomunikasi melalui komentar, @mention, dan notifikasi yang dapat disesuaikan

Anda dapat mendelegasikan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memprioritaskan alur kerja dengan fitur seret dan lepas

Lihat ketergantungan tugas secara sekilas dalam bentuk model data Work Graph® dan diagram Gantt

Memiliki integrasi dengan layanan lain seperti Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive, dan lebih dari 1.000 aplikasi pihak ketiga

Kelebihan:

Fitur pencarian lanjutan

Dukungan seluler yang andal dan sinkronisasi real-time untuk aplikasi (Apple iOS dan Android)

Cocok untuk mengoordinasikan dan memantau proyek-proyek besar dan kompleks

Kekurangan:

Mungkin sulit digunakan jika Anda belum terbiasa dengan perangkat lunak manajemen proyek

Kurangnya fleksibilitas dalam mengatur tugas berulang

Anda secara otomatis terdaftar untuk menerima pemberitahuan email, yang dapat membanjiri kotak masuk dan menyembunyikan pemberitahuan penting

Harga:

Basic: Gratis

Paket Premium: $10,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $24,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,3/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

6. Zoho Workplace

via Zoho

Zoho Workplace adalah rangkaian aplikasi produktivitas berbasis cloud yang dirancang untuk membantu bisnis, tim, dan individu berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan pekerjaan. Rangkaian ini mencakup berbagai fitur seperti pembuatan dan penyimpanan dokumen, manajemen tugas, hosting email, konferensi video, dan pelacakan proyek.

Dibandingkan dengan beberapa opsi dalam daftar ini, Zoho Workplace bukanlah alternatif Google Workspace yang terkenal. Artinya, Anda akan menemukan lebih sedikit sumber daya yang dapat membantu Anda memaksimalkan penggunaan platform ini.

Fitur utama Zoho Workplace:

Zia, asisten AI untuk penulisan dan analisis data

Alat email yang kaya fitur

Fitur pencarian lanjutan di seluruh aplikasi Workplace

Kelebihan:

Terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem Zoho, yang mencakup platform CRM, keuangan, dan pemasaran

Workplace Dashboard memberikan tampilan terpadu untuk semua aplikasi, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah browser

Banyak desain dan templat untuk presentasi, serta kemampuan untuk menyematkan konten multimedia

Kekurangan:

Beberapa masalah keandalan, seperti pekerjaan yang tidak tersimpan saat koneksi internet terputus

Tidak sepopuler aplikasi kolaborasi lainnya, sehingga sumber daya online untuk pemecahan masalah dan ide-ide masih terbatas

Proses pemulihan yang sulit untuk file yang terhapus secara tidak sengaja

Harga:

Gratis Selamanya

Standard: $3/bulan per pengguna

Professional: $6 per bulan per pengguna

Hanya Email: $1 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (3 ulasan)

7. LibreOffice

melalui LibreOffice

LibreOffice adalah paket aplikasi produktivitas sumber terbuka yang mencakup alat untuk pengolah kata, lembar kerja, presentasi, basis data, dan lainnya. Aplikasi ini kompatibel dengan berbagai format file, termasuk file Microsoft dan G Suite, serta dapat digunakan di Windows, macOS, dan Linux.

“Libre” dalam bahasa Spanyol berarti gratis—dan LibreOffice memang seperti itu. Meskipun tidak memiliki banyak fitur tambahan, LibreOffice berfungsi sebagai alternatif untuk Google Docs, Sheets, dan Slides.

Fitur utama LibreOffice:

Pengolah kata, lembar kerja, presentasi, basis data, dan lainnya

Paket perkantoran dengan alat untuk pengolah kata, lembar kerja, dan pembuatan presentasi

Kemampuan analisis data yang kuat

Otomatisasi proses bisnis melalui makro dan skrip

Kelebihan:

Dapat digunakan di semua sistem operasi

Mendukung berbagai format file untuk ekspor

Terus meluncurkan pembaruan fitur dan fungsionalitas

Kekurangan:

Tidak berbasis cloud, sehingga file harus disimpan secara lokal atau di server

Tidak dilengkapi dengan program email

Tidak ada kolaborasi real-time untuk tim yang tersebar

Harga:

Gratis

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,3/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

8. OnlyOffice

Melalui OnlyOffice

OnlyOffice adalah paket aplikasi kantor yang dirancang untuk membantu tim berkolaborasi dan menyelesaikan pekerjaan. Anda dapat mengimplementasikannya baik melalui cloud maupun di lokasi sendiri. Ini merupakan alternatif yang baik untuk G Suite jika sebagian besar pekerjaan Anda melibatkan pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi.

Jika Anda memilih opsi on-premises, Anda perlu mengeluarkan biaya untuk (dan memelihara) server pribadi.

Fitur utama OnlyOffice:

Dilengkapi dengan rangkaian alat kolaborasi, termasuk manajemen proyek, email, kalender, CRM, dan komunikasi

Dapat digunakan di berbagai platform (Linux, Mac, Windows)

Memiliki beragam templat dokumen

Mendukung ekstensi sehingga Anda dapat menambahkan lebih banyak fungsi

Kelebihan:

Menyediakan opsi cloud dan on-premises

Mudah digunakan dan dipelajari

Dapatkan kontrol yang lebih besar atas data dan privasi Anda jika Anda memilih implementasi di lokasi sendiri

Kekurangan:

Ketidakcocokan format dengan jenis file yang lebih umum seperti dokumen Word dan lembar kerja Excel

Tidak ideal untuk membuat dokumen, basis data, dan presentasi yang kompleks

Tidak ada klien email dan aplikasi kalender

Harga:

Cloud

Gratis

Bisnis: $5/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

On-Premises

Enterprise: $2.200 per server untuk 50 pengguna

Enterprise Plus: $3.300 per server untuk 50 pengguna

Enterprise Premium: $4.450 per server untuk 50 pengguna

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,4/5 (56 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

9. Wrike

Melalui Wrike

Wrike adalah platform manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang untuk membantu tim bekerja sama dengan lebih efisien. Platform ini mencakup berbagai fitur seperti daftar tugas, manajemen sumber daya, pelacakan waktu dan pelaporan, dasbor kustom, alur kerja otomatis, dan masih banyak lagi.

Wrike juga memiliki aplikasi seluler sehingga Anda dapat mengakses proyek di mana saja.

Berbeda dengan kemudahan penggunaan Google Workspace dan pesaing Wrike lainnya, Anda mungkin tidak akan langsung bisa beradaptasi jika memilih Wrike. Mintalah tim Wrike untuk membantu Anda menyiapkan sistem yang disesuaikan dengan proses dan kebutuhan perusahaan Anda.

Fitur utama Wrike:

Manajemen proyek dengan diagram Gantt dan papan Kanban, disertai dengan visibilitas terhadap beban kerja setiap anggota tim untuk pengelolaan sumber daya yang tepat

Lihat laporan yang disesuaikan mengenai status proyek dengan data real-time dan dasbor yang menarik secara visual

Pantau jadwal dan perbandingan antara biaya aktual dengan perkiraan biaya agar tetap dalam batas anggaran

Lebih dari 400 integrasi siap pakai

Kelebihan:

Permohonan yang diajukan melalui formulir dapat secara otomatis diubah menjadi tugas

Secara otomatis memperbarui tenggat waktu pada diagram Gantt saat jadwal proyek diubah

Tim penjualan dan dukungan pelanggan menggunakan pendekatan konsultatif untuk membantu Anda menyesuaikan Wrike dengan kebutuhan operasional Anda

Kekurangan:

Membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengadopsinya karena Anda perlu mengubah cara berpikir tentang cara mengorganisir proyek-proyek perusahaan Anda

Kurangnya opsi untuk mengatur pemberitahuan email terkait pembaruan

Beberapa ulasan menyebutkan bahwa antarmuka pengguna (UI) tidak terlalu intuitif dan bisa membingungkan saat mencari suatu item

Harga:

Gratis

Team: $9,80/bulan per pengguna

Bisnis: $24,80 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Pinnacle: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,2/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

10. Monday.com

Monday.com adalah sistem operasi kerja berbasis web yang memungkinkan Anda mengintegrasikan aplikasi sebagai blok bangunan untuk membuat rangkaian aplikasi produktivitas yang Anda butuhkan. Platform ini mencakup berbagai fitur seperti papan tugas, dasbor, berbagi file, pesan, dan banyak lagi.

Meskipun pendekatan "building blocks"-nya terbilang inovatif dan kreatif, hal ini tidak cocok untuk semua orang, sehingga membuat sebagian orang mencari alternatif Monday. Baca terus untuk menentukan apakah Monday benar-benar merupakan alternatif Google Workspace yang Anda butuhkan.

Fitur utama Monday:

Lacak kemajuan dan OKR dengan mudah menggunakan papan seret-dan-lepas, garis waktu, dan grafik, serta dasbor yang dapat disesuaikan

Produk yang dirancang untuk kasus penggunaan tertentu: manajemen pekerjaan, pemasaran, penjualan, proyek, dan pengembangan TI

Bekerja dengan file dari platform lain seperti Microsoft 365, Dropbox, dan Google Workspace melalui integrasi dan resep tanpa kode

Buat otomatisasi dan pemicu kustom, atau gunakan API monday.com untuk mengintegrasikan proses perusahaan Anda dengan lebih baik

Kelebihan:

Label yang jelas dan menu yang intuitif sehingga bahkan pengguna pemula pun dapat memahaminya dengan cepat, sehingga proses onboarding menjadi lebih cepat

Fitur seret dan lepas ini mudah digunakan dan memudahkan pembuatan alur kerja

Anda mendapatkan konteks yang lebih jelas tentang tugas berkat lampiran dan obrolan di tingkat tugas

Kekurangan:

Sulit digunakan sebagai dasar untuk operasi berskala besar karena kurangnya fitur yang berguna untuk proyek tingkat perusahaan

Mengimpor dan mengekspor proyek dari dan ke alat manajemen proyek lain terkadang bisa sulit, bahkan bagi pengguna teknis yang berpengalaman

Pilihan pemformatan teks yang terbatas

Harga:

Gratis Selamanya

Basic: $8 per bulan per pengguna

Standard: $10/bulan per pengguna

Pro: $16 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran

Peringkat dan ulasan:

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Temukan Alternatif Google Workspace yang Melebihi Harapan Anda

Seperti yang dapat Anda lihat, ada berbagai alternatif Google Workspace yang menawarkan fitur-fitur canggih yang dirancang untuk membantu tim berkolaborasi dan menyelesaikan pekerjaan.

Baik Anda mencari solusi yang terjangkau atau yang memiliki fitur lebih canggih, opsi-opsi yang dijelaskan dalam artikel ini pasti memiliki sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan mana yang tepat untuk Anda.

Dengan banyaknya alternatif G Suite yang tersedia saat ini, mencari alat kolaborasi yang sempurna untuk tim Anda kini lebih mudah dari sebelumnya!