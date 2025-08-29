10 Alat Share of Voice Terbaik untuk Memantau Visibilitas Merek

Bahkan produk terbaik pun tidak berarti apa-apa jika audiens target Anda tidak tahu keberadaannya. Tanpa visibilitas, merek Anda seolah-olah tidak ada.

Di sinilah alat share of voice yang tepat membantu Anda mengukur visibilitas merek Anda, membandingkan merek Anda dengan pesaing, dan melacak seberapa besar bagian percakapan online yang sebenarnya dimiliki oleh merek Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membahas alat-alat terbaik untuk mengukur pangsa suara di berbagai saluran digital dan meningkatkan strategi pemasaran digital, kinerja pemasaran, serta pangsa pasar merek Anda.

Berikut ini perbandingan langsung antara alat-alat share of voice terbaik untuk membantu Anda memilih yang sesuai dengan kebutuhan pemantauan dan pelaporan merek Anda:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* Peringkat ClickUp Pengelolaan kampanye kesadaran merek secara end-to-end untuk agensi dan tim pemasaran internal dari berbagai ukuran Perencanaan kampanye, Dokumen, Kalender, Dashboard, Asisten AI, lebih dari 200 integrasi Rencana gratis tersedia; penawaran harga khusus untuk perusahaan G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Semrush Pengukuran pangsa pencarian dengan data SEO dan PPC untuk agensi besar dan perusahaan Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads impression share, analisis lalu lintas Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $139,95 per bulan G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 Mention Pemberitahuan merek secara real-time dan pelacakan kampanye untuk agensi PR dan perusahaan besar Mention di berbagai platform, analisis sentimen, pemberitahuan yang dapat disesuaikan, dan alat penerbitan Tidak ada rencana gratis atau uji coba; Rencana berbayar mulai dari $49/bulan per pengguna G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Brand24 Pemantauan merek secara real-time dan analisis sentimen untuk agensi pemasaran besar dan perusahaan Mention, deteksi sentimen, wawasan influencer, dan peringatan kata kunci Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199/bulan per pengguna G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Awario Pelacakan suara yang akurat dengan pencarian Boolean untuk perusahaan menengah hingga besar Pencarian Boolean, analisis sentimen berdasarkan wilayah/saluran, pelacakan influencer, laporan suara Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan per pengguna G2: 4.0/5, Capterra: 4.3/5 Meltwater Analisis media dan suara tingkat perusahaan untuk agensi Analisis suara AI, liputan berita dan media sosial, dasbor yang dapat disesuaikan, pelacakan kampanye Penetapan harga kustom G2: 4.0/5, Capterra: 4.0/5 Sprout Social Pembandingan kompetitif di media sosial untuk agensi pemasaran media sosial Pemantauan merek, perbandingan, dasbor terpadu, analisis sentimen, dan laporan pangsa impresi Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199/bulan per pengguna G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 Google Trends Pemantauan real-time minat pencarian publik untuk individu dan tim kecil Tren real-time, wawasan regional, dan perbandingan merek dari waktu ke waktu Gratis G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Digimind Analisis kompetitif mendalam dan wawasan pasar untuk merek besar yang berfokus pada konsumen Pemantauan media sosial, identifikasi influencer, pelacakan tren, pemantauan reputasi, dan pengukuran ROI kampanye Penetapan harga kustom G2: 4.5/5, Capterra: 4.4/5 Hootsuite Penjadwalan media sosial dan pemantauan mention merek untuk perusahaan menengah dan agensi Kalender konten, pengelolaan inbox, pemantauan media sosial, analitik, integrasi Canva & Drive Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $149 per pengguna per bulan G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5

Sebuah merek adalah suara, dan produk adalah kenang-kenangan.

Sebuah merek adalah suara, dan produk adalah kenang-kenangan.

Alat share of voice terbaik melacak sebutan merek dengan konteks untuk memberi tahu Anda apakah merek Anda sedang berkembang, bagaimana kehadiran merek Anda dibandingkan dengan merek lain di industri Anda, dan bagaimana metrik suara terlihat di seluruh spektrum saluran pemasaran, termasuk hasil pencarian dan iklan berbayar.

Berikut cara memilih alat share of voice yang tepat. Anda perlu mencari fitur-fitur esensial tertentu:

Memantau mention di seluruh SERP, media sosial, blog, dan situs berita untuk cakupan suara yang lengkap

Menyediakan analisis suara real-time untuk mendeteksi perubahan visibilitas saat terjadi

Bandingkan pangsa suara merek Anda secara langsung dengan pesaing untuk wawasan yang lebih kuat tentang pangsa pasar

Menyediakan dashboard yang dapat disesuaikan untuk metrik seperti pangsa impresi, sentimen, dan data suara

Termasuk analisis sentimen untuk mengevaluasi nada percakapan merek di berbagai platform

👀 Fakta Menarik: Burger King pernah melakukan geo-targeting terhadap toko-toko McDonald’s, menawarkan kupon Whopper hanya saat pengguna berada di dekat lokasi McDonald’s.

Dalam daftar berikut, kami akan membahas beberapa alat khusus yang membantu Anda menghitung pangsa impresi, memantau mention merek, dan melacak percakapan online untuk wawasan berharga.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek pemasaran dengan kolaborasi tim)

Hubungkan pekerjaan tim pemasaran Anda dengan hasil yang nyata dengan beralih ke ClickUp

Jika upaya pemasaran Anda direncanakan dengan baik tetapi dieksekusi dengan buruk, suara merek Anda bisa hilang sebelum sampai ke audiens target Anda.

Tugaskan tugas dengan batas waktu untuk meningkatkan produktivitas dengan ClickUp Tasks

ClickUp membantu tim pemasaran dengan menyediakan ruang bersama untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau setiap aspek kampanye di berbagai saluran pemasaran.

Buat alur kerja menggunakan ClickUp Tasks , di mana tugas-tugas dialokasikan kepada penulis, editor, desainer, dan pemimpin SEO

Pecah kampanye pemasaran besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilaksanakan, seperti menugaskan satu tim untuk menyusun konten blog dan tim lain untuk menyiapkan iklan Google

Tag, jadwalkan, dan pantau tugas agar semua orang tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan kapan tenggat waktunya

Lakukan pekerjaan tanpa hambatan dan tingkatkan visibilitas menggunakan ClickUp Tasks

Pantau kemajuan dengan mudah dan sesuaikan tujuan kapan pun diperlukan dengan Dashboard ClickUp

Selain itu, daripada berpindah-pindah antara spreadsheet dan pesan untuk memeriksa kemajuan, Anda dapat menggunakan Dashboard ClickUp untuk membuat tampilan langsung metrik kesadaran merek utama dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

Misalnya, seorang manajer konten dapat menyematkan dasbor Google Analytics untuk melacak lalu lintas pencarian organik atau pangsa impresi dari satu kampanye. Hal ini memudahkan untuk menghubungkan pekerjaan tim Anda dengan hasil nyata dalam hal lalu lintas situs web, mention merek, dan pangsa suara.

ClickUp kompatibel dengan alat seperti Google Analytics, HubSpot, dan platform pemantauan media sosial, memberikan Anda fleksibilitas lebih untuk menghubungkan sumber data yang penting bagi strategi kesadaran merek Anda.

Berikut ini adalah panduan visual langkah demi langkah tentang cara membuat dashboard manajemen proyek pemasaran

Fitur terbaik ClickUp

Rencanakan dan kelola kampanye pemasaran lintas kanal dengan alur kerja tugas yang disesuaikan

Pantau kinerja kampanye menggunakan dashboard real-time dengan integrasi analitik

Bekerja sama antar tim dengan alat bawaan seperti ClickUp Docs ClickUp Chat , dan ClickUp Whiteboards yang membantu Anda brainstorming, membuat, dan mengelola konten

Otomatisasi proses, buat konten, dan ambil wawasan dari data Anda dengan bantuan AI ClickUp Brain

Tugaskan tugas dengan ketergantungan dan prioritas untuk memastikan tenggat waktu kampanye terpenuhi

Integrasikan dengan lebih dari 200 alat, termasuk Google Analytics, HubSpot, dan Slack, untuk mengintegrasikan data suara

Batasan ClickUp

Pengaturan awal dapat terasa membingungkan bagi tim yang baru menggunakan perangkat lunak manajemen proyek

Beberapa pengguna melaporkan bahwa kinerja mobile tertinggal dibandingkan pengalaman desktop

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Pengguna G2 ini mencatat:

Sebagai CEO yang mengelola berbagai inisiatif media dan akademi pelatihan, ClickUp telah menjadi platform andalan saya untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkoordinasi. Saya menggunakannya untuk mengelola alur kerja editorial, mengotomatisasi tugas rutin, menjalankan pipeline CRM untuk menjangkau klien, dan bahkan melacak kemajuan pada kursus pendidikan. Fleksibilitasnya tak tertandingi.

Sebagai CEO yang mengelola berbagai inisiatif media dan akademi pelatihan, ClickUp telah menjadi platform andalan saya untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkoordinasi. Saya menggunakannya untuk mengelola alur kerja editorial, mengotomatisasi tugas rutin, menjalankan pipeline CRM untuk menjangkau klien, dan bahkan melacak kemajuan pada kursus pendidikan. Fleksibilitasnya tak tertandingi.

📖 Baca Juga: Alat Pemasaran untuk Usaha Kecil

2. Semrush (Terbaik untuk menggabungkan data SEO dan PPC guna mengukur pangsa pencarian merek)

melalui Semrush

Jika tim Anda kesulitan memahami seberapa besar pangsa percakapan pencarian yang sebenarnya dimiliki oleh merek Anda, alat Keyword Gap dan Market Explorer dari Semrush dapat menampilkan informasi tersebut dalam hitungan detik.

Fitur-fitur ini menunjukkan secara tepat di mana posisi merek Anda di halaman hasil pencarian mesin pencari dibandingkan dengan pesaing, termasuk kata kunci relevan yang mereka peringkatkan dan konten yang mendorong mention merek mereka.

Alih-alih hanya menampilkan angka lalu lintas, Semrush memecah pangsa merek Anda di pencarian organik, kampanye PPC, dan bahkan pangsa tayangan Google Ads.

Fitur terbaik Semrush

Analisis pangsa pencarian merek di pencarian organik dan berbayar, LLMs, dan Google Shopping

Bandingkan SEO merek Anda dengan pesaing menggunakan celah lalu lintas, kata kunci, dan backlink

Pantau data suara merek melalui sentimen, fitur SERP, dan kluster kata kunci yang dihasilkan oleh AI

Ukur pangsa impresi dan tren keterlibatan melalui Market Explorer dan EyeOn

Temukan tumpang tindih kata kunci pencarian organik dan PPC untuk menyelaraskan pesan di seluruh saluran

Batasan Semrush

Perkiraan lalu lintas mungkin berbeda dari data GA4, terutama untuk situs niche

Kurva pembelajaran dapat cukup curam bagi pemula karena kedalaman fitur yang sangat luas

Harga dapat meningkat dengan penambahan layanan seperti manajemen konten dan proyek media sosial

Harga Semrush

Pro : $139,95 per bulan per pengguna

Guru : $249,95 per bulan per pengguna

Bisnis: $499,95 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Semrush

G2 : 4.5/5 (2.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Semrush

Pengguna Capterra ini menyoroti:

Saya menggunakan Semrush terutama untuk fitur ringkasan domain dan fungsi kata kunci. Hal ini membantu saya untuk dengan cepat mengevaluasi pesaing dan klien potensial, serta untuk meneliti topik on-page.

Saya menggunakan Semrush terutama untuk fitur ringkasan domain dan fungsi kata kunci. Hal ini membantu saya untuk dengan cepat mengevaluasi pesaing dan klien potensial, serta untuk meneliti topik on-page.

💡 Tips Pro: Kesulitan membuktikan apa yang berhasil dalam kampanye Anda? Marketing KPIs You Need to Track menunjukkan metrik mana yang penting, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, tanpa harus menggali spreadsheet.

3. Mention (Terbaik untuk pemantauan merek secara real-time di berbagai kanal)

melalui Mention

Ketika terjadi lonjakan mention merek—baik positif maupun negatif—kecepatan menjadi kunci.

Salah satu fitur paling berharga dari Mention adalah notifikasi real-time-nya, yang memberitahu Anda begitu merek Anda disebutkan di platform media sosial, blog, forum, atau media berita.

Kecepatan ini memberikan keunggulan bagi tim pemasaran dan pemimpin PR Anda, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan buzz mendadak atau mengelola potensi reaksi negatif.

Sebutkan fitur terbaik

Pantau mention merek di media sosial, blog, forum, dan media berita secara real-time

Deteksi sentimen dan emosi di balik mention menggunakan analisis berbasis kecerdasan buatan (AI)

Gunakan pemberitahuan yang dapat disesuaikan dan pencarian Boolean untuk mengoptimalkan presisi pemantauan

Publish dan jadwalkan posting di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan X dari satu dasbor

Analisis keterlibatan, jangkauan, dan pengaruh mention dengan analitik sosial bawaan

Batasan penyebutan

Antarmuka dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru

Analisis sentimen kadang-kadang dapat salah mengklasifikasikan nada emosional

Filtrasi mention duplikat tidak konsisten pada tingkat volume yang lebih tinggi

Harga mention

Solo: $49/bulan per pengguna

Pro: $99/bulan per pengguna

Pro Plus: $179/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian

G2 : 4.3/5.0 (440+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (290+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Mention

Pengguna G2 ini menekankan:

Saya suka bagaimana Mention dapat mencari mention tanpa merek dalam teks artikel, dan menemukan backlink tersembunyi ke situs web saya yang membantu saya melacak upaya pemasaran. Alat ini juga memberikan gambaran tentang situs web yang terkadang berguna saat ada paywall pada artikel yang membahas merek Anda.

Saya suka bagaimana Mention dapat mencari mention tanpa merek dalam teks artikel, dan menemukan backlink tersembunyi ke situs web saya yang membantu saya melacak upaya pemasaran. Alat ini juga memberikan gambaran tentang situs web yang terkadang berguna saat ada paywall pada artikel yang membahas merek Anda.

✨ Tips Tambahan ClickUp Brain, kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi melalui ClickUp, melakukan segala hal mulai dari mencari informasi di web hingga menganalisis mention merek selama seminggu, menganalisis tiket dukungan, hingga menghasilkan ringkasan sentimen. Gunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi wawasan dan menganalisis sentimen tentang merek Anda dari mention online

4. Brand24 (Terbaik untuk mengukur pengaruh merek dan dampak media)

melalui Brand24

Ketika mention merek Anda meningkat, mudah untuk merasa antusias tentang minat konsumen, tetapi tidak semua mention memiliki bobot yang sama.

Influence Score dari Brand24 membantu Anda mengidentifikasi tidak hanya siapa yang membicarakan merek Anda, tetapi juga seberapa besar pengaruh yang mereka miliki. Alat ini membedakan antara tweet dari kreator niche dengan 200 pengikut dan mention dari jurnalis teknologi terkemuka, memungkinkan Anda memprioritaskan konten yang benar-benar berdampak pada merek Anda.

Dengan analisis sentimen bawaan dan grafik pangsa suara visual, pelaporan kinerja kepada pemangku kepentingan juga menjadi lebih mudah.

Fitur terbaik Brand24

Identifikasi influencer teratas yang menyebutkan merek Anda di akun media sosial menggunakan skor pengaruh eksklusif Influence Score

Pantau mention merek di media sosial, forum, blog, dan situs ulasan secara real-time

Pantau sentimen merek dan saring mention berdasarkan emosi atau jangkauan

Buat laporan analisis suara visual, termasuk grafik untuk pangsa impresi dan jangkauan

Manfaatkan alat AI untuk mengidentifikasi tren dan anomali, menghasilkan wawasan, dan lebih banyak lagi

Ekspor data untuk analisis yang lebih mendalam atau pelaporan kepada pemangku kepentingan

Batasan Brand24

Opsi penyaringan lanjutan terbatas pada paket tingkat bawah

Klasifikasi sentimen terkadang dapat salah menafsirkan sarkasme atau bahasa gaul

Integrasi Slack dan Teams memerlukan pengaturan manual

Harga Brand24

Perorangan : $199/bulan per pengguna

Tim : $299/bulan per pengguna

Pro : $399/bulan per pengguna

Bisnis : $599/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Brand24

G2 : 4.6/5.0 (320+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Brand24

Komentar ini di Reddit menyoroti:

Brand24 memungkinkan Anda melacak kata kunci apa pun di internet, tetapi filter tambahan yang tersedia sangat berguna. Misalnya, saya juga memantau influencer tertentu setiap kali mereka menyebutkan kata kunci spesifik tersebut.

Brand24 memungkinkan Anda melacak kata kunci apa pun di internet, tetapi filter tambahan yang tersedia sangat berguna. Misalnya, saya juga memantau influencer tertentu setiap kali mereka menyebutkan kata kunci spesifik tersebut.

📮 ClickUp Insight: 24% karyawan mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang bermakna, sementara 24% lainnya merasa bakat mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu hampir setengah dari tenaga kerja yang merasa terjebak dan diabaikan. 💔 ClickUp mengembalikan fokus pada hal yang paling penting—pekerjaan yang berdampak. Agen AI-nya menangani tugas rutin dengan otomatisasi sederhana berbasis pemicu. Misalnya, setelah suatu tugas ditandai selesai, AI dapat menugaskan tugas berikutnya, mengirim pengingat tepat waktu, atau memperbarui kemajuan proyek—tanpa langkah manual yang diperlukan. 💫 Dampak Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu pelaporan lebih dari 50% dengan fitur pelaporan fleksibel ClickUp, memungkinkan tim mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis dan kurang waktu untuk memformat.

📖 Baca Juga: Contoh dan Template Dashboard Manajemen Proyek

5. Awario

melalui Awario

Apa yang lebih buruk daripada tidak ada mention merek? Bayangkan melihat lonjakan tiba-tiba dalam mention merek, hanya untuk menemukan bahwa setengahnya tidak terkait dengan merek Anda sendiri. Di situlah Awario membuktikan nilainya.

Fitur pencarian Boolean canggih-nya memungkinkan Anda mengontrol secara tepat apa yang Anda lacak dan apa yang Anda abaikan. Bagi tim yang memantau percakapan merek di ruang yang sangat kompetitif atau ramai, tingkat kontrol ini sangat penting.

Anda dapat menetapkan aturan untuk melacak hashtag kampanye, menyaring berdasarkan sentimen, dan mengelompokkan wawasan berdasarkan lokasi atau saluran.

Fitur terbaik Awario

Gunakan pencarian Boolean untuk menyaring dan mempertajam mention online dengan presisi

Pantau percakapan merek di media sosial, blog, forum, dan media berita

Pantau sentimen merek, demografi, dan tren berbasis lokasi

Identifikasi influencer berdasarkan jangkauan dan keterlibatan untuk mengevaluasi kinerja merek

Buat laporan pangsa suara yang dapat disesuaikan merek (white-labeled) untuk pesaing, kampanye, atau wilayah

Batasan Awario

Akses data historis terbatas pada paket dasar

Akurasi analisis sentimen bervariasi tergantung pada bahasa

Tidak ada alat penerbitan atau keterlibatan bawaan

Harga Awario

Starter: $29/bulan per pengguna

Pro: $89/bulan per pengguna

Enterprise: $249/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Awario

G2 : 4.0/5.0 (40+ ulasan)

Capterra: 4.3/5.0 (45+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Awario

Ulasan G2 ini mencatat:

Salah satu keunggulan Awario adalah pemantauan media sosial 360 derajatnya. Teknologi mereka memantau setiap mention dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Reddit, Meta, dan lain-lain.

Salah satu keunggulan Awario adalah pemantauan media sosial 360 derajatnya. Teknologi mereka memantau setiap mention dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Reddit, Meta, dan lain-lain.

💡 Tips Pro: Kehilangan jejak jadwal kampanye dan ekspektasi klien? Panduan kami tentang manajemen kampanye pemasaran akan menunjukkan cara merencanakan, melaksanakan, dan mencapai hasil.

6. Meltwater (Pilihan terbaik untuk analisis suara tingkat perusahaan di media berita dan media sosial)

melalui Meltwater

Meskipun sebagian besar alat melacak media sosial, Meltwater melangkah lebih jauh dengan menggabungkan mention merek dari situs berita dan platform media sosial.

Selain itu, analisis suara berbasis AI Meltwater menggabungkan sentimen, jangkauan, dan frekuensi untuk menunjukkan tidak hanya siapa yang berbicara—tetapi seberapa pentingnya hal tersebut. Anda dapat menyaring berdasarkan lokasi geografis, jenis media, tingkat pengaruh, atau tag kampanye, sehingga lebih mudah untuk mengukur pangsa suara dan kinerja merek di berbagai wilayah dan sektor.

Misalnya, selama peluncuran produk global, sebuah merek dapat membandingkan mention di media sosial dengan liputan media tradisional dan melacak saluran pemasaran mana yang menghasilkan dampak secara real-time.

Fitur terbaik Meltwater

Gabungkan platform media sosial, blog, dan situs berita ke dalam satu sistem pemantauan

Gunakan analisis suara berbasis AI untuk melacak nada, jangkauan, dan pergerakan tren seiring waktu

Saring berdasarkan bahasa, wilayah, atau jenis media untuk melokalkan pemantauan sentimen merek

Bandingkan pangsa suara merek dengan pesaing menggunakan dasbor pemasaran yang dapat disesuaikan

Manfaatkan data historis untuk pelaporan tren jangka panjang dan perencanaan strategi

Batasan Meltwater

Harga hanya tersedia secara kustom dan dapat menjadi mahal bagi tim kecil

Antarmuka mungkin terasa rumit bagi tim yang terbiasa dengan alat yang lebih sederhana

Pengaturan memerlukan bantuan onboarding untuk mengonfigurasi pelacakan dan laporan secara penuh

Harga Meltwater

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Meltwater

G2 : 4.0/5.0 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.0/5.0 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Meltwater

Ulasan G2 ini berbagi:

Meltwater adalah alat yang sangat berguna yang saya gunakan terutama untuk pemantauan media sosial dan pelacakan mention media. Kemampuan untuk melacak mention, menjadwalkan posting media sosial, dan mengembangkan kata kunci pencarian yang ditargetkan telah menjadi game-changer.

Meltwater adalah alat yang sangat berguna yang saya gunakan terutama untuk pemantauan media sosial dan pelacakan mention media. Kemampuan untuk melacak mention, menjadwalkan posting media sosial, dan mengembangkan kata kunci pencarian yang ditargetkan telah menjadi game-changer.

📖 Baca Juga: Template Laporan Pemasaran Digital Gratis untuk Wawasan Berbasis Data

7. Sprout Social (Terbaik untuk analisis perbandingan kompetitor di media sosial)

melalui Sprout Social

Misalkan kampanye Anda mendapatkan 50.000 likes. Bagus—tetapi jika pesaing utama Anda mendapatkan 150.000 likes pada hari yang sama, jelas ada hal lain yang perlu dianalisis. Sprout Social membantu Anda mengukur pangsa suara dalam konteks, bukan secara terpisah.

Alat perbandingan kompetitif dalam perangkat lunak analitik pemasaran ini membantu Anda memantau kinerja merek Anda sendiri bersama dengan pesaing, memberikan pandangan real-time tentang visibilitas merek, pangsa impresi, dan tingkat keterlibatan.

Dari analisis sentimen hingga laporan yang dapat dibagikan dan alat penerbitan, Sprout Social dirancang untuk membantu Anda memaksimalkan tujuan pemasaran Anda.

Fitur terbaik Sprout Social

Bandingkan kinerja merek dengan pesaing di berbagai platform media sosial utama

Pantau mention merek, tren keterlibatan, dan sentimen secara real-time

Peroleh wawasan yang didukung AI untuk analisis mendalam tentang kinerja

Lihat wawasan konten, audiens, dan saluran secara sekilas dengan dasbor terpadu

Otomatiskan pelaporan media sosial dengan ringkasan data suara yang siap diekspor

Pantau dampak kampanye menggunakan data pangsa tayangan dan analisis keterlibatan

Batasan Sprout Social

Fitur premium seperti perbandingan kompetitor terkunci di balik paket berlangganan tingkat atas

Dapat menjadi mahal bagi tim kecil yang mengelola beberapa profil

Akses data historis terbatas pada paket dasar

Harga Sprout Social

Standar : $199/bulan per pengguna

Profesional : $299/bulan per pengguna

Lanjutan : $399/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Sprout Social

G2 : 4.4/5.0 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5.0 (530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Sprout Social

Ulasan G2 ini mengatakan:

Sangat mudah untuk menambahkan saluran baru dan penemuan kata kunci untuk pemantauan, sangat mudah untuk menyaring agar mendapatkan konten yang tepat, antarmuka balasan dan publikasi yang cukup intuitif, dan pengalaman dukungan yang solid berdasarkan pengalaman saya.

Sangat mudah untuk menambahkan saluran baru dan penemuan kata kunci untuk pemantauan, sangat mudah untuk menyaring agar mendapatkan konten yang tepat, antarmuka balasan dan publikasi yang cukup intuitif, dan pengalaman dukungan yang solid berdasarkan pengalaman saya.

💡 Tips Pro: Bingung tentang apa yang harus dikatakan, kapan, dan di mana? Membuat strategi komunikasi pemasaran yang efektif membantu Anda merancang pesan yang benar-benar efektif dan menghasilkan konversi.

8. Google Trends (Terbaik untuk memantau minat pencarian publik secara real-time)

melalui Google

Ketika merek Anda sedang tren, Google Trends seringkali menjadi tempat pertama yang Anda perhatikan.

Alat pangsa suara gratis ini langsung mengakses hasil pencarian mesin pencari global untuk menunjukkan apa yang dicari dunia, menit demi menit.

Berbeda dengan alat yang mengandalkan pemantauan media sosial atau pelacakan manual, Google Trends menyediakan gambaran berbasis pencarian tentang visibilitas merek, permintaan konsumen, dan perbincangan pasar di ekosistem pencarian Google, termasuk YouTube.

Fitur terbaik Google Trends

Visualisasikan minat pencarian real-time di berbagai negara, wilayah, dan kota

Bandingkan pangsa pencarian merek dengan pesaing seiring waktu

Analisis permintaan produk dengan mengamati tren musiman dan jangka panjang

Temukan kueri yang sedang tren, lonjakan berita, dan minat yang sedang berkembang

Gunakan data historis untuk menganalisis dampak kampanye masa lalu atau merencanakan kampanye di masa depan

Batasan Google Trends

Tidak dilengkapi dengan analisis sentimen atau metrik khusus suara

Tidak ada mention media sosial atau merek di luar data pencarian

Tidak ada API untuk otomatisasi kustom atau integrasi dashboard

Harga Google Trends

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Trends

G2 : 4.6/5.0 (230+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google Trends

Ulasan G2 ini menyoroti:

Google Trends memberikan wawasan real-time tentang apa yang dicari orang di seluruh dunia. Saya menghargai betapa mudahnya membandingkan kata kunci pencarian, mengidentifikasi tren yang sedang berkembang, dan mengeksplorasi minat berdasarkan wilayah atau periode waktu. Antarmuka pengguna bersih, interaktif, dan ramah pengguna bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang data.

Google Trends memberikan wawasan real-time tentang apa yang dicari orang di seluruh dunia. Saya menghargai betapa mudahnya membandingkan kata kunci pencarian, mengidentifikasi tren yang sedang berkembang, dan mengeksplorasi minat berdasarkan wilayah atau periode waktu. Antarmuka pengguna bersih, interaktif, dan ramah pengguna bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang data.

👀 Fakta Menarik: Adidas dan Puma didirikan oleh dua bersaudara yang berselisih—Adolf dan Rudolf Dassler. Perselisihan keluarga mereka berubah menjadi perang sepatu global.

9. Digimind (sekarang Onclusive Social) (Terbaik untuk intelijen kompetitif mendalam)

melalui Digimind

Ketika merek mencoba mengukur kehadiran mereka di pasar, data yang tersedia terbatas pada likes, mention, dan jumlah pengikut. Namun, kesadaran merek juga berkaitan dengan narasi.

Digimind (sekarang bagian dari Onclusive Social) membantu perusahaan menganalisis lapisan-lapisan ini menggunakan kombinasi alat pemantauan media sosial dan intelijen pasar yang melampaui metrik-metrik yang hanya mengutamakan penampilan. Dengan alat ini, Anda dapat memantau apa yang dikatakan pelanggan, pesaing, dan industri secara keseluruhan di berbagai platform berita, blog, forum, dan media sosial.

Namun, kekuatan utama platform ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan analisis sentimen, pelacakan influencer, manajemen reputasi, dan peramalan tren untuk memberikan pandangan 360 derajat tentang visibilitas merek Anda.

Fitur terbaik Digimind

Pantau percakapan di media sosial, blog, forum, dan situs berita secara real-time

Analisis sentimen, influencer teratas, dan tren audiens menggunakan wawasan berbasis AI

Pantau reputasi merek dan identifikasi tanda-tanda awal krisis

Bandingkan dampak kampanye, media yang diperoleh, dan pangsa suara dengan pesaing

Buat dasbor yang dapat disesuaikan dan ekspor laporan dalam berbagai format

Batasan Digimind

Harga tidak transparan dan memerlukan penawaran khusus

Beberapa pengguna melaporkan adanya lag sesekali saat mengintegrasikan LinkedIn

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru platform kecerdasan sosial perusahaan

Harga Digimind

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Digimind

G2 : 4.5/5 (210+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Digimind

Ulasan Capterra ini mencatat:

Memantau publikasi ilmiah hampir tidak mungkin tanpa Digimind. Saya sangat merekomendasikannya.

Memantau publikasi ilmiah hampir tidak mungkin tanpa Digimind. Saya sangat merekomendasikannya.

📖 Baca Juga: Alat Kesadaran Merek Terbaik untuk Meningkatkan Visibilitas Anda

10. Hootsuite (Terbaik untuk perbandingan kompetitif dan wawasan media sosial yang skalabel)

melalui Hootsuite

Ketika kinerja media sosial Anda mencapai plateau, hal itu seringkali bukan karena konten Anda buruk, tetapi karena Anda tidak mengukur hal-hal yang tepat.

Hootsuite memudahkan Anda untuk memahami mengapa beberapa postingan meledak sementara yang lain tenggelam dengan menyediakan analitik yang kuat dan perbandingan dengan pesaing.

Alat pemantauan media sosial ini membantu tim membandingkan kinerja mereka dengan rata-rata industri, melacak waktu terbaik untuk memposting, dan mengidentifikasi tren sebelum mencapai puncaknya.

Fitur terbaik Hootsuite

Analisis kinerja pesaing di Instagram, Facebook, dan X dengan alat perbandingan

Pantau sentimen, keterlibatan, dan pertumbuhan audiens dengan analitik yang disesuaikan

Gunakan AI untuk menghasilkan caption, hashtag, dan ide posting berdasarkan tren terkini

Sentralisasikan pesan dari semua platform ke dalam kotak masuk terpadu dengan aturan otomatisasi

Pantau mention merek dan sentimen audiens selama 7 hingga 30 hari, tergantung pada paket yang dipilih

Batasan Hootsuite

Biaya rencana dapat meningkat dengan cepat untuk tim yang sedang berkembang

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat menggunakan fitur analitik lanjutan

Pemantauan media sosial terbatas pada paket berlangganan tingkat bawah

Harga Hootsuite

Standard : $149/bulan per pengguna

Lanjutan : $399/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hootsuite

G2 : 4.2/5 (6.200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (3.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hootsuite

Ulasan G2 ini menampilkan:

Saya menyukai analisis mendalam yang disediakannya, yang membuatnya sangat mudah digunakan dan juga memungkinkan saya untuk memposting di beberapa platform sekaligus tanpa perlu login ke berbagai kanal, serta menyediakan alat pemantauan yang memudahkan pemahaman terhadap sentimen pelanggan.

Saya menyukai analisis mendalam yang disediakannya, yang membuatnya sangat mudah digunakan dan juga memungkinkan saya untuk memposting di beberapa platform sekaligus tanpa perlu login ke berbagai kanal, serta menyediakan alat pemantauan yang memudahkan pemahaman terhadap sentimen pelanggan.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Hootsuite

👀 Fakta Menarik: Loyalitas merek dapat mengalahkan logika. Dalam uji coba buta, banyak konsumen lebih menyukai rasa Pepsi, tetapi tetap memilih Coca-Cola berdasarkan persepsi merek.

Berikut adalah empat alat tambahan yang berguna untuk melengkapi atau memperluas kemampuan alat share of voice yang telah dibahas:

BrandMentions: Memantau mention merek di blog, forum, berita, dan situs ulasan, serta mencakup penilaian sentimen dan pengaruh

Zignal Labs: Memantau sentimen, jangkauan, dan informasi yang menyesatkan tentang suatu merek secara real-time di TV, radio, berita online, dan media sosial

Socialbakers (sekarang bagian dari Emplifi): Menyediakan analisis mendalam tentang perilaku audiens, tren konten, dan perbandingan kompetitor untuk tim pemasaran yang membangun strategi media sosial jangka panjang

📖 Baca Juga: KPI Kesadaran Merek: Memaksimalkan Dampak Pemasaran Anda

Jadilah Perbincangan di Kota dengan ClickUp

Setiap tim pemasaran ingin mereknya menjadi yang pertama terlintas di benak konsumen, tetapi hal itu hanya mungkin jika Anda pertama dalam percakapan.

Alat pangsa suara membantu Anda mengukur kehadiran merek, menganalisis cara orang membicarakan merek Anda, dan membandingkan visibilitas Anda dengan pesaing, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis.

Namun, kebanyakan alat hanya berhenti pada mendengarkan. Di situlah ClickUp menonjol. Dengarkan langsung dari tim pemasaran ClickUp sendiri. 👇

ClickUp menghubungkan strategi pemasaran Anda dengan eksekusi nyata: melacak tidak hanya apa yang orang katakan, tetapi juga apa yang tim Anda lakukan terkait hal tersebut.

Baik itu mengelola pembaruan konten, mencatat tindak lanjut influencer, atau mengintegrasikan dasbor GA4, ClickUp memberikan tim konteks lengkap di balik angka-angka tersebut.

Ingin menjalankan kampanye Anda dengan wawasan? Daftar ke ClickUp hari ini!