Template Outline Esai Gratis untuk Penulisan yang Terstruktur dan Efektif

Sebelum Anda mulai menulis, ada satu hal yang dapat menyelamatkan nilai Anda dan menjaga kewarasan Anda: template outline esai yang solid. Baik Anda sedang menyusun esai analisis sastra, mengerjakan esai perguruan tinggi, atau mencari cara untuk menyusun esai persuasif untuk pekerjaan, outline berfungsi seperti blueprint.

Template ini membantu Anda mengatur ide utama, kalimat topik, dan paragraf isi sehingga tulisan Anda tidak menjadi kacau. Sebagian besar siswa menulis dengan lebih baik dan lebih cepat ketika mereka tahu persis di mana setiap bagian harus ditempatkan. Tentu saja, tugas yang berbeda mungkin memerlukan struktur yang berbeda, tetapi format dasar esai tetap sama.

Jika Anda pernah membuka dokumen kosong dan merasa bingung, Anda berada di tempat yang tepat. Template-template ini akan membantu Anda memulai dengan cepat.

Apa Itu Template Outline Esai?

Template esai adalah panduan yang sudah terstruktur sebelumnya yang membantu mengorganisir bagian-bagian utama esai sebelum menulis. Template ini membagi proses penulisan esai menjadi pengantar, pernyataan tesis, paragraf isi, dan kesimpulan.

Setiap bagian dilengkapi dengan ruang untuk kalimat topik, detail pendukung, dan contoh, memungkinkan penulis untuk merencanakan ide-ide utama mereka dengan jelas.

Template-template ini mengikuti struktur esai standar, sehingga berguna untuk menulis berbagai jenis esai—esai persuasif, analisis sastra, naratif, atau esai perguruan tinggi. Template-template ini membantu siswa menulis dengan struktur yang jelas, mengurangi pengulangan, dan tetap fokus pada poin utama setiap paragraf.

🔍 Tahukah Anda: Format esai lima paragraf —pengantar, tiga paragraf isi, dan kesimpulan—menjadi populer pada pertengahan abad ke-20, terutama di Amerika Serikat.

Apa yang Membuat Template Outline Esai yang Baik?

Template esai yang terstruktur dengan baik memberikan arah yang jelas pada tulisan Anda dan membantu Anda mengorganisir pikiran sebelum mulai menulis. Template ini harus mendukung setiap tahap proses penulisan esai, mulai dari perencanaan hingga penyusunan argumen. Berikut adalah beberapa fitur yang harus Anda cari:

Kerangka pengantar bawaan: Sebuah template yang baik harus menyediakan ruang untuk mengatur hook, informasi latar belakang, dan tesis Anda dalam satu tempat untuk pembukaan yang kuat

Tata letak tesis di awal: Pilih templat yang menempatkan tesis di awal, sehingga argumen Anda tetap menjadi fokus utama sepanjang esai

Bagian paragraf tubuh yang terdefinisi: Cari blok-blok terpisah yang mendorong Anda untuk mengisi kalimat topik, menambahkan bukti pendukung, dan menjelaskan alasan Anda langkah demi langkah

Poin utama yang perlu diperhatikan: Template ini harus membantu Anda mengidentifikasi dan melacak ide inti setiap paragraf untuk menghindari tumpang tindih atau kehilangan arah

Dukungan transisi: Gunakan templat yang menyarankan tempat untuk menempatkan frasa penghubung, sehingga paragraf Anda mengalir dengan lancar dari satu ke yang berikutnya

Panduan struktur kesimpulan: Pilih format yang membimbing Anda dalam mengulang tesis, merangkum argumen utama, dan mengakhiri dengan wawasan penutup

Ruangan untuk kutipan dan catatan: Template yang berguna menyediakan ruang untuk mencatat referensi, kutipan, atau sumber saat Anda merencanakan, sehingga memudahkan proses penulisan nanti

Template Outline Esai Terbaik Sekilas

Template Outline Esai

Template esai yang sudah jadi membantu Anda menghindari kerumitan pikiran dan langsung menuju pengorganisasian ide-ide Anda. Template yang tepat membuat proses menulis menjadi lebih tajam dan terorganisir. Mari kita mulai:

1. Template Outline Cerita ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan dan susun pembagian esai lengkap Anda dengan Template Outline Cerita ClickUp

Template Outline Cerita ClickUp sangat cocok untuk penulis yang lebih suka membangun esai seperti proyek. Ini bukan sekadar dokumen—ini adalah sistem folder lengkap di mana Anda dapat membagi struktur esai Anda menjadi bagian-bagian seperti pengantar, paragraf isi, dan kesimpulan, semuanya menggunakan kartu seret dan lepas.

Anda akan mendapatkan peta visual yang dapat diedit dari argumen inti esai Anda, alur karakter (jika esai bersifat naratif), atau perkembangan topik. Hal ini sangat berguna untuk esai analisis sastra atau esai menarik lainnya dengan poin-poin yang berlapis-lapis.

⭐ Bonus: ClickUp Brain membantu Anda secara instan menghasilkan, mengatur, dan menyempurnakan kerangka esai dengan saran berbasis AI—membuat proses penulisan Anda lebih cepat dan terstruktur. Dengan pemahaman konteks ruang kerja Anda, ia dapat merangkum penelitian, menyarankan judul, dan bahkan menyusun bagian-bagian untuk menjaga esai Anda tetap jelas dan efektif.

Ini seperti memiliki asisten riset bawaan yang menemukan jawaban dari dokumen Anda sendiri, menyarankan struktur dan perbaikan penulisan, serta menghasilkan ringkasan cepat—semua berdasarkan konteks. Tanpa perlu berganti tab, tanpa waktu terbuang.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Organisasikan poin-poin esai menggunakan kartu tugas dan papan

Buat garis waktu menggunakan tonggak waktu untuk tenggat waktu

Pantau kemajuan dengan delapan status yang dapat disesuaikan

🔑 Ideal untuk: Merencanakan esai yang terstruktur dengan baik yang melibatkan argumen-argumen yang beragam, penelitian yang mendalam, atau alur yang kompleks antar paragraf.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga hambatan adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

2. Template Laporan Penelitian ClickUp

Dapatkan template gratis Ubah penelitian yang kompleks menjadi esai yang terstruktur dan didukung dengan baik menggunakan Template Laporan Penelitian ClickUp

Template Laporan Penelitian ClickUp dirancang untuk penulis yang menangani esai yang melampaui pendapat pribadi—seperti esai argumentatif, analisis sastra, atau tugas yang kaya akan data dan kutipan.

Dirancang untuk esai berbasis data dan tugas kuliah yang detail, templat ini memungkinkan Anda mengorganisir temuan penelitian, bahan referensi, dan bagian-bagian esai dalam satu dokumen yang terintegrasi. Dan karena berbasis di ClickUp Docs, Anda mendapatkan kolaborasi real-time, halaman bertingkat, thread komentar, dan bahkan visual tertanam—semua tanpa perlu berpindah antar alat.

Buat, atur, dan kolaborasi pada seluruh kerangka esai Anda dengan lancar menggunakan ClickUp Docs

Yang membedakan ini dari editor dokumen biasa adalah kemampuannya untuk mengubah penelitian Anda menjadi sistem penulisan yang interaktif dan dapat dilacak. Anda dapat mengedit konten AI, menyisipkan visual, menugaskan tugas revisi, melacak jumlah kata, dan bahkan mengotomatisasi tindak lanjut—semua dalam dokumen yang sama.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Bagi topik yang kompleks menjadi bagian-bagian berlabel seperti konteks, temuan, dan analisis

Sisipkan sumber, kutipan, dan data visual ke dalam dokumen untuk referensi yang mudah

Lacak kemajuan dari tahap penelitian hingga draf akhir menggunakan status kustom

🔑 Ideal untuk: Mengorganisir esai di mana penelitian, bukti, dan kejelasan sangat penting—terutama dalam esai perguruan tinggi, tugas kuliah tingkat lanjut, dan tugas yang didukung data.

3. Template Penulisan Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Atur alur kerja penulisan Anda dan penuhi tenggat waktu dengan Template Penulisan Konten ClickUp

Template Penulisan Konten ClickUp dirancang khusus untuk penulis yang harus mengelola beberapa tenggat waktu, ide yang tersebar, dan umpan balik editorial. Dirancang sebagai dokumen siap pakai, template ini mendukung penulisan panjang, outline, dan pelacakan versi—membuatnya menjadi pilihan yang solid untuk penulisan esai, terutama esai persuasif dan tugas kuliah yang memerlukan revisi berlapis atau masukan tim.

Berbeda dengan dokumen biasa, templat ini memberikan keunggulan berbasis tugas: brainstorming, draf, revisi, dan publikasi—semua dalam satu ruang kerja terintegrasi. Anda dapat menyisipkan kerangka esai, menugaskan revisi, memberikan umpan balik, dan bahkan menyertakan visual—tanpa perlu meninggalkan dokumen.

Inilah yang dikatakan Knight Campbell, CEO Cairn Leadership Strategies, LLC, tentang ClickUp:

Template ini sangat berguna untuk tugas-tugas berulang yang kompleks.

Template ini sangat berguna untuk tugas-tugas berulang yang kompleks.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Ubah bagian-bagian dari outline Anda menjadi tugas dan lacak revisi dengan status

Struktur argumen kompleks dengan halaman bertingkat dan header yang dapat dilipat

Sertakan tautan ke penelitian atau media yang relevan dengan file tertanam dan visual

🔑 Ideal untuk: Penulis yang menangani tugas-tugas dengan konten yang padat yang memerlukan perencanaan, pembuatan outline, dan siklus revisi berulang—sempurna untuk mahasiswa, copywriter, atau siapa pun yang sedang membangun esai yang terstruktur dengan baik dengan masukan dari tim.

4. Template Outline Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Pecah ide besar menjadi langkah-langkah yang siap dilaksanakan dengan Template Outline Proyek ClickUp

Template Outline Proyek sangat cocok digunakan ketika esai atau tugas Anda terasa lebih seperti proyek kecil. Template ini memberikan struktur tanpa kaku, memberi Anda ruang untuk mendefinisikan tujuan, daftar hasil kerja, dan merinci kemajuan melalui beberapa titik pemeriksaan.

Yang membuat templat ini unik adalah cara kerjanya yang menyerupai peta jalan proyek. Alih-alih menatap halaman kosong, Anda dapat mengatur alur esai dari tesis hingga kesimpulan, melacak argumen pendukung seperti hasil kerja, dan menetapkan tugas saat Anda mengembangkan setiap paragraf tubuh atau tinjauan sumber.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tentukan tujuan esai dan bagi menjadi langkah-langkah yang dapat dilacak

Organisasikan poin-poin pendukung seperti hasil kerja dengan tenggat waktu

Tugaskan bagian atau sumber yang berbeda kepada kolaborator

🔑 Ideal untuk: Penulis yang menghadapi esai kompleks dengan langkah-langkah berurutan yang memerlukan perencanaan seperti proyek—misalnya esai kelompok, kerangka esai yang kaya argumen, atau penulisan penelitian dengan bagian-bagian bertingkat.

🔊 Suara klien ClickUp: RevPartners berhasil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan sebesar 64% dengan menggunakan panduan pengiriman klien yang dibuat menggunakan templat ClickUp, sehingga secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengorganisir dan mengimplementasikan pekerjaan.

5. Template Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola setiap posting blog dari ide hingga promosi dengan Template Blog ClickUp

Template Blog ClickUp adalah sistem lengkap untuk mengelola konten blog, bukan sekadar tempat untuk menulis. Sistem ini dirancang untuk membantu Anda mengelola ide topik, penulisan draf, optimasi SEO, dan alur kerja penerbitan dalam satu alur kerja yang lancar.

Selain menulis, templat ini berfokus pada momentum. Anda dapat merencanakan kalender editorial, mengotomatisasi pembuatan konten, menandai kolaborator, menugaskan tugas untuk visual atau ulasan, dan melacak status setiap posting—Outline, Draft, Review, dan Published.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Buat alur kerja penulisan yang dapat diulang untuk esai bergaya blog

Buat kalender konten dan tetapkan tugas dengan batas waktu

Organisasikan konten berdasarkan topik, penulis, atau pembaca sasaran menggunakan bidang kustom

🔑 Ideal untuk: Penulis yang sedang membangun blog pribadi, tugas berbasis konten, atau esai apa pun yang melibatkan unsur penerbitan—terutama di mana struktur, waktu, dan visibilitas sangat penting.

6. Template Pedoman Penulisan ClickUp

Dapatkan template gratis Standarkan kualitas konten Anda dengan Template Pedoman Penulisan ClickUp

Template Pedoman Penulisan ClickUp membantu menjaga konsistensi nada, format, dan gaya penulisan di antara penulis yang berbeda atau jenis konten yang berbeda. Baik Anda bagian dari tim konten atau mendokumentasikan aturan struktur esai untuk penulisan akademik, template ini membantu menghilangkan tebak-tebakan dan membuat ekspektasi menjadi jelas.

Anda dapat menyusun contoh, mengorganisir bagian berdasarkan jenis konten (misalnya, esai, posting blog, studi kasus), menetapkan pembaruan, dan mempertahankannya seperti dokumen yang terus berkembang. Jika tim atau kelas Anda secara rutin menghasilkan konten, templat ini berfungsi sebagai acuan yang andal dan berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Bagi ekspektasi penulisan menjadi kategori seperti nada, format, tata bahasa, dan kutipan

Sertakan ‘hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan’ dengan contoh nyata untuk memperkuat konsistensi

Berikan pembaruan atau tinjauan kepada pemangku kepentingan seiring dengan perkembangan standar penulisan Anda

🔑 Ideal untuk: Pendidik, pemimpin konten, atau kelompok siswa yang perlu menetapkan standar penulisan yang jelas dan memastikan setiap esai, tugas, atau posting sesuai dengan harapan bersama.

7. TemplateLab Template Outline Esai

via Templatelab

Template Outline Esai dari TemplateLab adalah sumber daya berharga bagi siswa, pendidik, dan penulis yang menginginkan struktur siap pakai tanpa perlu mengatur alur kerja digital secara keseluruhan. Template ini menonjol karena kedalaman yang dapat diperluas.

Alih-alih mengunci Anda dalam format lima paragraf yang kaku, template ini memberi Anda kebebasan untuk menambahkan sebanyak mungkin paragraf pendukung sesuai kebutuhan argumen Anda, tanpa mengganggu strukturnya.

Setiap bagian diberi label dengan rapi, dilengkapi dengan petunjuk untuk transisi, pengulangan tesis, dan referensi. Membantu Anda merencanakan esai yang terstruktur dengan baik, koheren, dan fleksibel.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Pilih dari 37 struktur esai yang sudah diformat sebelumnya

Unduh segera dan cetak untuk penggunaan offline

Ideal untuk guru yang memberikan tugas kerangka esai atau siswa yang membutuhkan struktur cepat

🔑 Ideal untuk: Siswa SMA dan perguruan tinggi, terutama yang lebih suka merencanakan di atas kertas atau membutuhkan outline cetak untuk tugas, aktivitas di kelas, atau draf awal.

8. Template. net Template Outline Esai

Template kerangka esai yang dapat diedit ini dari Template.net dirancang untuk fleksibilitas—ideal untuk siswa yang lebih suka format isian kosong yang dapat disesuaikan sebelum proses penulisan dimulai.

Berbeda dengan unduhan PDF statis, templat ini dapat diedit langsung di browser Anda atau diunduh dalam format Word, Google Docs, atau Apple Pages. Templat ini memandu Anda melalui semua elemen penting—pengantar, tesis, kalimat topik, poin pendukung, dan kesimpulan—sambil menyediakan ruang untuk catatan dan referensi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Isi pernyataan tesis, kalimat topik, dan poin-poin utama langsung di setiap bagian

Tambahkan bukti pendukung dan petunjuk referensi untuk memastikan esai Anda siap dengan sumber yang valid

Atur ulang bagian-bagian dengan mudah untuk mencoba struktur esai yang berbeda

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin memiliki kerangka esai profesional dan dapat diedit, yang dapat disesuaikan untuk esai kuliah, tulisan persuasif, atau tugas apa pun yang membutuhkan struktur yang jelas sebelum draf lengkap.

9. Template. net Template Outline Esai Naratif

Template kerangka esai naratif dari Template.net ini dirancang untuk membantu Anda menceritakan kisah yang menarik tanpa kehilangan arah. Template ini ideal untuk siswa yang sedang mengerjakan esai naratif dengan struktur kronologis, namun tetap membutuhkan transisi yang kuat, alur emosional, dan poin utama yang jelas.

Format ini membimbing Anda melalui setiap bagian penting alur cerita—mulai dari menggambarkan latar belakang hingga merefleksikan pengalaman—sehingga cerita Anda tetap fokus dan bermakna.

Template ini sepenuhnya dapat diedit, memungkinkan Anda menyesuaikan setiap bagian sebelum mulai menulis. Baik Anda sedang menyusun anekdot pribadi, esai reflektif, atau tugas bercerita, outline ini memberikan kerangka kerja yang tepat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Bagi bagian awal, konflik, klimaks, dan penyelesaian menjadi bagian-bagian yang terstruktur

Tambahkan nuansa emosional dan pelajaran yang dipetik untuk menghubungkan cerita secara utuh

Gunakan petunjuk bagian untuk tetap fokus pada alur cerita dan struktur naratif

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang menulis narasi pribadi, esai reflektif, atau tugas bercerita yang perlu memiliki dampak kuat, ritme yang baik, dan urutan logis.

10. Template. net Template Outline Esai Sebab Akibat

Template kerangka esai sebab-akibat ini dirancang untuk membantu Anda menghubungkan ide-ide dengan jelas dan terarah. Template ini membimbing Anda untuk memecah ide utama menjadi penyebab, akibat, atau keduanya, menjadikannya sempurna untuk tugas-tugas yang memerlukan penalaran logis, alur argumen yang terstruktur, dan analisis yang rinci.

Tata letak ini memastikan bahwa poin-poin Anda mengikuti urutan logis, baik saat menulis tentang peristiwa sejarah, isu sosial, maupun fenomena ilmiah.

Tersedia untuk pengeditan langsung di browser atau unduhan, templat ini dirancang dengan rapi untuk penggunaan akademik dan dapat disesuaikan untuk esai pendek atau pembahasan mendalam berparagraf banyak.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Pisahkan penyebab dan akibat dengan jelas untuk menghindari tumpang tindih dan kebingungan

Gunakan bagian khusus untuk tesis, informasi latar belakang, dan kesimpulan

Tambahkan petunjuk transisi untuk memperkuat alur antara paragraf

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang sedang mengerjakan esai analitis, tugas dengan struktur logis, atau esai yang mengeksplorasi alasan dan konsekuensi dari suatu peristiwa atau topik tertentu.

11. Template. net Template Outline Esai Tesis

Template kerangka esai tesis dari Template.net dirancang untuk membantu Anda mengembangkan argumen yang terfokus dan merencanakan konten pendukung di sekitarnya.

Struktur ini menekankan kejelasan tesis, dengan bagian-bagian yang ditentukan untuk kalimat topik, bukti pendukung, dan argumen lawan. Hal ini membuatnya sangat berguna untuk esai argumentatif, esai persuasif, atau penulisan tingkat perguruan tinggi di mana posisi yang jelas diperlukan.

Struktur ini mendorong pemikiran yang teratur. Ia memastikan Anda tetap setia pada pernyataan tesis Anda dan memastikan setiap paragraf isi mendukungnya secara berarti.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Bangun tesis yang kuat dan perkuatnya dengan petunjuk paragraf tubuh yang sesuai

Sertakan argumen kontra dan bantahan untuk memperkuat argumen Anda

Gunakan struktur bawaan untuk menghindari pembahasan yang melenceng atau klaim yang tidak didukung

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang menulis esai berargumen, makalah penelitian, atau esai posisi di mana tesis menjadi inti struktur keseluruhan dan setiap detail pendukung harus terkait dengan klaim utama.

12. Template. net Template Outline Esai Perbandingan dan Perbedaan

Template kerangka esai perbandingan dan perbandingan ini memberikan format yang bersih dan terorganisir untuk menyajikan dua atau lebih ide secara berdampingan. Baik Anda mengevaluasi karya sastra, peristiwa sejarah, atau argumen yang bertentangan, template ini membantu Anda mengklarifikasi poin-poin kunci dan mengidentifikasi pola atau kontradiksi dengan presisi.

Template ini mendukung kedua metode blok dan poin per poin, memberikan fleksibilitas sesuai dengan persyaratan tugas Anda. Template ini siap diedit secara online atau diekspor dalam berbagai format, memudahkan penyesuaian untuk penggunaan di sekolah menengah, perguruan tinggi, atau profesional.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Gunakan bagian terpisah untuk kesamaan dan perbedaan agar menghindari tumpang tindih konten

Tambahkan judul untuk setiap topik dan bukti pendukung di bawah setiap perbandingan

Masukkan frasa transisi untuk memperlancar alur antara poin-poin perbandingan

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang membandingkan teori, teks, ide, atau peristiwa—terutama dalam esai analisis sastra, tugas sejarah, atau esai perguruan tinggi yang memerlukan perbandingan dan kontras yang detail.

13. Template. net Template Outline Esai Kasus Bisnis

Template kerangka esai kasus bisnis ini dirancang untuk membantu Anda membangun argumen yang kuat, didukung data, yang logis dan meyakinkan. Template ini memandu Anda melalui bagian-bagian seperti ringkasan eksekutif, pernyataan masalah, analisis solusi, dan kesimpulan.

Template ini memastikan argumen Anda jelas, bukti Anda terorganisir, dan proposal Anda meyakinkan. Template ini dirancang untuk kejelasan, bukan basa-basi, sehingga memudahkan Anda untuk menyajikan ide bisnis yang kompleks secara terstruktur dan ramah pembaca.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Susun esai Anda dengan bagian-bagian khusus untuk masalah, solusi, dan analisis biaya-manfaat

Sajikan temuan dalam urutan logis yang mencerminkan gaya penulisan bisnis di dunia nyata

Akhiri dengan ringkasan yang meyakinkan yang memperkuat rekomendasi utama Anda

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa atau profesional yang menulis esai berorientasi bisnis, analisis kasus, atau argumen terstruktur yang memerlukan logika yang jelas, hasil yang dapat diukur, dan relevansi dengan dunia nyata.

Organisir Diri, Tulis Lebih Cepat, dan Tetap di Jalur dengan ClickUp

Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah antara aplikasi, format, atau file Word acak. Baik Anda sedang menyusun esai perguruan tinggi, membuat analisis sastra, atau merencanakan argumen persuasif, menggunakan templat esai yang tepat dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menulis.

Template yang ditampilkan di atas memberikan keunggulan—tetapi menggabungkannya dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, akan membawa hasil kerja Anda ke level berikutnya.

Dari merumuskan ide utama hingga menyempurnakan kesimpulan, ClickUp memungkinkan Anda menulis, mengedit, berkolaborasi, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan semua dalam satu tempat. Tanpa gangguan, tanpa kekacauan—hanya satu platform terintegrasi untuk menyelesaikan semuanya.

✍️ Tulis dengan lebih cerdas, tetap fokus, dan kelola proses penulisan Anda seperti seorang profesional.

Coba ClickUp secara gratis hari ini