Template Perjanjian Pembayaran Gratis untuk Ketentuan Keuangan yang Mengikat Secara Hukum

Pembayaran yang terlewat. Istilah yang tidak jelas. Klien yang menghilang. Cukup satu kalimat samar “kita akan selesaikan nanti” untuk mengacaukan arus kas Anda.

Di situlah templat perjanjian pembayaran membantu.

Jadwal tertulis menetapkan syarat yang jelas—jumlah, tanggal jatuh tempo, metode pembayaran, dan apa yang terjadi jika pembayaran terlambat. Baik Anda menawarkan layanan, menyewakan properti, atau mengelola pinjaman, perjanjian pembayaran melindungi waktu, kerja, dan ketenangan pikiran Anda.

Jika Anda masih mengandalkan obrolan santai atau email, hanya masalah waktu sebelum ada yang terlewat. Mari perbaiki itu dengan templat-templat ini.

Apa Itu Template Perjanjian Pembayaran?

Template perjanjian pembayaran adalah dokumen siap pakai yang menjelaskan syarat-syarat di mana satu pihak setuju untuk membayar pihak lain. Template ini biasanya mencakup detail seperti jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, metode pembayaran, suku bunga, denda keterlambatan, dan hukum yang berlaku.

Template ini membantu membuat kontrak yang mengikat secara hukum untuk berbagai perjanjian keuangan—baik itu pinjaman, perjanjian layanan, pembayaran sewa, atau rencana angsuran.

Mengapa perjanjian pembayaran penting?

Perjanjian pembayaran secara jelas mendefinisikan ekspektasi keuangan antara dua pihak—berapa jumlah yang harus dibayar, kapan jatuh tempo, dan apa yang terjadi jika pembayaran tidak dilakukan.

Ini melindungi kedua belah pihak dengan mengubah janji lisan menjadi ketentuan tertulis yang dapat ditegakkan. Hal ini mengurangi risiko sengketa, penundaan, dan ketidakpembayaran—serta menyediakan bukti tertulis jika tindakan hukum diperlukan.

*Apa yang Membuat Template Perjanjian Pembayaran yang Baik?

Template perjanjian pembayaran yang baik harus jelas, rinci, dan terstruktur untuk melindungi kedua belah pihak. Template tersebut harus mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penegakan hukum jika terjadi sengketa.

Cari fitur-fitur kunci berikut:

Rincian pembayaran: Tentukan jumlah total, tanggal jatuh tempo, dan metode pembayaran

Informasi pihak: Sertakan nama lengkap secara hukum dan alamat surat-menyurat

Syarat dan jadwal: Jelaskan rencana pembayaran, tanggal angsuran, dan fleksibilitas yang mungkin ada

Ketentuan pembayaran terlambat: Tentukan denda keterlambatan, sanksi, dan bunga

Pembayaran di muka: Jelaskan aturan pembayaran di muka (denda atau diskon)

Default: Tentukan tindakan yang akan diambil jika salah satu pihak melanggar atau gagal melakukan pembayaran

Hukum: Tentukan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan penyelesaian sengketa

Peringatan Hukum:Panduan ini menyediakan informasi umum dan contoh templat, dan bukan merupakan nasihat hukum. Undang-undang bervariasi antar yurisdiksi—sebelum menggunakan templat apa pun (termasuk opsi pihak ketiga seperti Signaturely atau Signeasy), pastikan templat tersebut sesuai dengan persyaratan negara/negara bagian Anda (misalnya, batas bunga/bunga, periode pemberitahuan, pengungkapan yang diwajibkan). Pertimbangkan untuk meminta pengacara meninjau perjanjian, terutama untuk pinjaman yang dijamin, syarat bunga/biaya, atau sewa yang spesifik negara.

Template Perjanjian Pembayaran Sekilas

Template Perjanjian Pembayaran Terbaik (20 Pilihan)

Template gratis memang banyak tersedia, tetapi tidak semuanya dapat diandalkan saat berurusan dengan uang, tenggat waktu yang terlewat, atau klien yang menghilang setelah faktur pertama. Template perjanjian pembayaran yang telah diseleksi ini dirancang untuk menghemat waktu, mencegah kekacauan, dan memastikan aspek keuangan kontrak Anda berjalan sebaik mungkin:

1. Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak, kelola, dan tandatangani syarat pembayaran dengan mudah menggunakan Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp.

Ini bukan sekadar dokumen Word biasa dengan kolom yang perlu diisi. Template Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp terintegrasi di dalam alur kerja Anda, bukan di luarnya.

Artinya, Anda tidak hanya memasukkan nama dan angka—Anda juga dapat menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, mengotomatiskan pengingat, dan melacak status setiap pembayaran secara real-time. Semuanya tetap terorganisir, terhubung, dan dapat ditindaklanjuti, sehingga perjanjian Anda tidak hanya tersimpan di folder—tetapi benar-benar dijalankan.

Anda dapat mengubah kontrak pembayaran Anda menjadi dokumen yang dinamis dan dapat dilacak, yang terintegrasi dengan proyek, pengingat, otomatisasi, dan alur kerja klien. Dirancang untuk menjaga segala sesuatunya jelas, konsisten, dan transparan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Atur tugas berulang untuk meninjau jadwal pembayaran

Gunakan Bidang Kustom untuk jumlah, metode, dan catatan

Tambahkan pemangku kepentingan untuk melihat dan berkolaborasi dengan klien secara real-time

Aktifkan pengingat email otomatis atau pemberitahuan untuk tanggal jatuh tempo yang akan datang

🔑 Ideal untuk: Freelancer, tim kecil, atau penyedia layanan yang mengelola beberapa klien dan membutuhkan pengawasan langsung atas semua perjanjian pembayaran.

📮ClickUp Insight: 39% mengatakan ketidakstabilan finansial adalah kekhawatiran terbesar mereka saat mempertimbangkan karier portofolio—ketidakpastian adalah hambatan utama. Alih-alih menebak ke mana waktu dan uang Anda mengalir, ClickUp memungkinkan Anda melacak setiap jam yang dihabiskan untuk setiap proyek dengan fitur pelacakan waktu bawaan. Anda dapat menandai tugas berdasarkan klien atau sumber pendapatan, mencatat jam kerja yang dapat ditagih, dan menggunakan Bidang Kustom untuk mencatat tarif atau pembayaran. Dengan Dashboard di ClickUp, Anda dapat melihat secara tepat berapa banyak waktu yang Anda investasikan, nilainya, dan proyek mana yang paling menguntungkan—semua dalam waktu nyata.

2. Template Surat Perjanjian ClickUpe

Dapatkan templat gratis Rencanakan syarat dan tanggung jawab proyek dengan Template Surat Perjanjian ClickUp.

Berbeda dengan templat generik yang hanya mencakup istilah dasar, Templat Surat Perjanjian ClickUp ini membantu Anda menetapkan ekspektasi yang jelas antara pihak-pihak terkait sambil mempertahankan pendekatan kolaboratif.

Anda tidak hanya mengetikkan syarat-syarat ke dalam dokumen; Anda sedang membangun tanggung jawab, jadwal, dan syarat-syarat langsung ke dalam alur kerja yang dapat dilacak dan diedit seiring perkembangan proyek. Ini sangat berguna saat memasuki kemitraan atau proyek baru dan ingin menghindari kebingungan seperti “Saya kira kita sudah sepakat…”

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan klausul pembayaran khusus proyek dengan Bidang Kustom

Lacak tahap perjanjian menggunakan status kustom

Kumpulkan tanda tangan elektronik dan lacak persetujuan melalui ClickUp Automations

Buat tampilan visual tanggung jawab menggunakan tampilan Papan

🔑 Ideal untuk: Usaha kecil atau kontraktor yang menangani banyak perjanjian dan ingin kejelasan tanpa harus mengejar pembaruan melalui email atau folder.

3. Template Perjanjian Pinjaman ClickUp

Dapatkan templat gratis Lindungi detail pinjaman dan kelola syarat pembayaran dengan Template Perjanjian Pinjaman ClickUp

Tidak ada ruang untuk kesalahpahaman saat meminjam atau meminjamkan uang. Template Perjanjian Pinjaman ClickUp tidak hanya menyediakan dokumen yang dapat diisi—tetapi juga mengatur alur kerja terstruktur untuk segala hal mulai dari suku bunga hingga jadwal pembayaran.

Template ini membantu Anda membuat perjanjian yang mengikat secara hukum sambil memantau setiap tahap pinjaman secara real-time. Baik untuk pinjaman sekali bayar maupun pembayaran bulanan berulang, setiap pembaruan, revisi, atau perubahan status akan didokumentasikan dan terlihat.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak detail pinjaman, jumlah utang, dan informasi peminjam menggunakan Bidang Kustom

Tugaskan tugas kepada masing-masing pihak untuk meninjau atau memperbarui syarat pembayaran

Gunakan status kustom untuk melacak pinjaman dari draf hingga ditandatangani hingga selesai

Pantau kemajuan pinjaman dan kepatuhan pembayaran dengan tugas berulang dan dasbor

🔑 Ideal untuk: Individu atau bisnis yang mengelola pinjaman internal, pembiayaan mitra, atau pembayaran di muka klien yang membutuhkan kejelasan tanpa perlu follow-up berulang.

🔎 Tahukah Anda? 55% faktur B2B di AS terlambat dibayar. Tanpa perjanjian pembayaran tertulis, menjadi lebih sulit untuk menegakkan batas waktu.

4. Template Perjanjian Pembelian ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat, lacak, dan tandatangani perjanjian di satu tempat dengan Template Perjanjian Pembelian ClickUp

Jika Anda pernah mengalami syarat pembelian yang hilang dalam thread email atau kontrak yang tersimpan di folder desktop, ini untuk Anda. Template Perjanjian Pembelian ClickUp membantu Anda mengelola seluruh proses pembelian—dari negosiasi hingga tanda tangan—tanpa perlu berpindah antar platform.

Ini menyediakan satu tempat untuk mendefinisikan syarat, menetapkan tanggung jawab, dan melacak langkah persetujuan, terutama ketika melibatkan beberapa pihak atau syarat dapat berubah.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan Bidang Kustom untuk mencatat syarat pembayaran, ketentuan, atau informasi vendor

Tugaskan tugas untuk tinjauan perjanjian, persetujuan hukum, dan tanda tangan

Buat dokumen bersama untuk kedua belah pihak yang terlibat dengan pembaruan real-time

Otomatiskan pengingat tenggat waktu atau berbagi dokumen setelah tanggal berlaku

🔑Ideal untuk: Bisnis yang bekerja dengan vendor, pemasok, atau mitra B2B yang ingin sistem digital-first yang dapat diulang untuk mengelola pembelian tanpa hambatan atau kebingungan.

5. Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat, kelola, dan selesaikan syarat penjualan Anda dengan cepat menggunakan Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan oleh ClickUp tidak hanya tentang mencantumkan barang yang dijual—tetapi dirancang untuk mempermudah seluruh siklus perjanjian penjualan dan pembelian. Anda mendapatkan sistem terpusat untuk menyusun syarat, meninjau rincian pembayaran, mendefinisikan kondisi, dan mengelola persetujuan.

Tidak perlu lagi bolak-balik antara file PDF, kotak masuk, atau folder desktop. Setiap detail transaksi—mulai dari jumlah pembayaran hingga milestone pengiriman—ada tepat di tempat tim Anda membutuhkannya.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail produk atau layanan menggunakan Bidang Kustom

Tetapkan langkah-langkah tinjauan dan persetujuan menggunakan status kustom

Tetapkan tonggak pengiriman dan batas waktu yang terkait dengan tanggal jatuh tempo

Bekerja sama antar departemen secara real-time tanpa meninggalkan platform

Pantau kemajuan dan perubahan pada semua perjanjian yang sedang berjalan dalam satu dasbor

🔑Ideal untuk: Bisnis yang melakukan pembelian dan penjualan barang atau jasa secara rutin memerlukan struktur yang dapat diulang untuk kontrak penjualan mereka dengan kolaborasi yang mudah dan pelacakan versi.

6. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan peran dan jadwal yang jelas menggunakan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Merekrut kontraktor tanpa perjanjian tertulis adalah risiko yang sebagian besar bisnis tidak mampu tanggung. Template Perjanjian Kontraktor dari ClickUp memudahkan penyusunan syarat, penetapan ruang lingkup, penetapan tenggat waktu, dan pengaturan pembayaran—tanpa kehilangan detail penting.

Alih-alih mengelola kontrak di berbagai dokumen Word dan kotak masuk, Anda mendapatkan ruang kerja terpusat untuk mengatur semuanya, mulai dari tanggal berlaku hingga klausul tindakan hukum, semuanya dilacak secara real-time.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tanggung jawab dan syarat pembayaran menggunakan Bidang Kustom

Buat jadwal pengiriman dengan diagram Gantt dan tonggak pencapaian

Otomatiskan pengingat untuk pembayaran terlambat, perpanjangan kontrak, atau pengecekan status

Kumpulkan dan simpan perjanjian yang telah ditandatangani dalam satu dasbor bersama

Pantau pihak-pihak yang terlibat dan kemajuan dengan manajemen tugas visual

🔑Ideal untuk: Bisnis yang bekerja dengan freelancer, konsultan, atau kontraktor pihak ketiga yang membutuhkan perjanjian transparan dan dapat ditegakkan dengan tanggung jawab yang jelas.

💡 Tips Pro: Saat menggunakan templat RFQ (Request for Quote), standarkan format dan kriteria Anda agar lebih mudah membandingkan tanggapan vendor.

7. Template Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan, lacak, dan otomatiskan setiap kontrak dengan Template Manajemen Kontrak ClickUp

Template Manajemen Kontrak dari ClickUp ini lebih dari sekadar pelacak—ini adalah panel kontrol Anda untuk setiap kontrak aktif, baik untuk klien, vendor, atau pemangku kepentingan internal. Alih-alih kehilangan jejak tanggal perpanjangan, kewajiban hukum, atau syarat pembayaran, template ini menggambarkan sistem komprehensif yang mempermudah manajemen kontrak.

Template manajemen kontrak ini mencakup tampilan seperti Daftar Utama Kontrak, Formulir Permohonan, dan Pelacak Kemajuan, dirancang untuk menyederhanakan siklus hidup kontrak Anda dari draf hingga arsip.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir kontrak berdasarkan jenis, departemen, atau status menggunakan Bidang Kustom

Pantau jadwal dan tenggat waktu menggunakan diagram Gantt dan label tenggat waktu

Bangun alur kerja dengan status seperti Penyusunan, Peninjauan, Negosiasi, dan lainnya

Atur pemberitahuan untuk perpanjangan yang akan datang, masa berlaku yang akan habis, atau revisi yang diperlukan

Simpan semua dokumen, instruksi pembayaran, dan catatan pemangku kepentingan dalam satu pusat berbagi

🔑 Ideal untuk: Tim hukum, manajer pengadaan, dan pemimpin operasional yang menangani banyak kontrak dan membutuhkan sistem terpusat untuk mengelola semuanya tanpa tebak-tebakan.

🔎 Tahukah Anda? 25% kebangkrutan di Eropa terkait dengan pembayaran pelanggan yang terlambat. Perjanjian pembayaran formal dapat berfungsi sebagai perisai pencegahan, memberikan dasar hukum bagi bisnis untuk bertindak sebelum pembayaran terlambat menjadi tidak terkendali.

8. Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas

Dapatkan templat gratis Buat kontrak sewa yang siap digunakan untuk penyewa di Texas dengan Template Perjanjian Sewa ClickUp

Perjanjian sewa di Texas memiliki aturan tersendiri, dan templat Perjanjian Sewa ClickUp Texas ini membantu Anda tetap patuh tanpa terjebak dalam spekulasi hukum. Templat ini dirancang untuk menyederhanakan segala hal, mulai dari syarat sewa dan denda keterlambatan pembayaran hingga tanggung jawab dasar masing-masing pihak.

Anda dapat menyimpan catatan penyewa, melacak tanggal jatuh tempo sewa, mengatur pengingat untuk perpanjangan, dan mendokumentasikan setiap versi perjanjian sewa—semua dalam satu ruang kerja kolaboratif.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat syarat sewa penting dan jadwal pembayaran menggunakan Bidang Kustom

Atur pengingat untuk perpanjangan kontrak dan tanggal jatuh tempo

Buat profil penyewa dan hubungkan dengan dokumen sewa tertentu

Pantau perjanjian khusus properti di seluruh penyewa atau unit

Otomatiskan pemberitahuan untuk pembayaran terlambat, denda pembayaran di muka, atau pembaruan hukum

🔑 Ideal untuk: Pemilik properti, pengelola properti, atau agen properti yang mengelola sewa di Texas yang ingin melindungi kepentingan mereka dan tetap terlindungi secara hukum tanpa kerumitan dalam administrasi.

9. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan hasil kerja, jadwal, dan syarat pembayaran dengan Template Perjanjian Layanan ClickUp

Setiap bisnis berbasis layanan perlu melindungi dirinya sendiri, dan Template Perjanjian Layanan ClickUp dirancang untuk tujuan tersebut. Ini bukan sekadar dokumen yang dapat diunduh; ini adalah ruang kerja aktif di mana Anda dapat merinci ruang lingkup, mengelola ekspektasi, dan menyinkronkan jadwal pembayaran sambil berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Baik untuk proyek sekali jalan maupun hubungan berbasis retainer, templat ini memastikan kedua belah pihak sepaham sebelum pekerjaan dimulai.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan ruang lingkup pekerjaan , hasil kerja, dan jadwal dengan dokumen kustom

Tetapkan dan lacak syarat pembayaran, termasuk penagihan pembayaran atau biaya satu kali

Pantau kemajuan menggunakan tampilan tugas dan pembaruan status

Tugaskan anggota tim ke bagian-bagian tertentu untuk kolaborasi dan pengeditan real-time

Sentralisasikan pengeditan perjanjian, riwayat versi, dan tonggak persetujuan

🔑 Ideal untuk: Freelancer, agensi, dan penyedia layanan yang membutuhkan cara yang jelas dan dapat dilacak untuk mengformalkan pekerjaan klien dan menghindari kejutan atau sengketa di menit-menit terakhir.

10. Template Perjanjian Vendor ClickUp

Dapatkan templat gratis Jelaskan syarat vendor, hasil kerja, dan pembayaran dengan Template Perjanjian Vendor ClickUp

Baik Anda sedang mengintegrasikan vendor baru atau memperbarui kemitraan yang sudah ada, ekspektasi yang tidak jelas dapat berujung pada kesalahan yang mahal. Template Perjanjian Vendor dari ClickUp menyediakan cara yang jelas untuk merinci semua detail penting, termasuk syarat pembayaran, jadwal pengiriman, tingkat layanan, dan klausul hukum.

Alih-alih mencari versi kontrak di kotak masuk atau folder, Anda mendapatkan visibilitas penuh atas tanggung jawab, tenggat waktu, dan setiap revisi yang dilakukan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan syarat pembayaran vendor, model harga, dan batas waktu pengiriman dengan Bidang Kustom

Tugaskan tugas tinjauan dan persetujuan internal dengan batas waktu dan label prioritas

Lacak perubahan dan kemajuan dengan status kustom seperti "Dalam Penyusunan" atau "Dalam Peninjauan"

Gunakan komentar dan otomatisasi untuk menandai keterlambatan, informasi yang tidak lengkap, atau tindak lanjut hukum

Buat tampilan bersama untuk kedua belah pihak yang terlibat agar tetap sejalan dengan status perjanjian

🔑 Ideal untuk: Pemimpin pembelian, manajer operasional, atau siapa pun yang bekerja dengan vendor eksternal yang membutuhkan struktur, kejelasan, dan kendali penuh atas alur kerja perjanjian.

🔎 Tahukah Anda? Pemilik usaha kecil menghabiskan 10% waktu mereka untuk mengejar faktur yang belum dibayar. Memiliki syarat pembayaran secara tertulis membantu mengurangi perdebatan dengan menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal.

11. Template Akun Piutang ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap di depan tenggat waktu dan pembayaran vendor dengan Template Akun Piutang ClickUp

Memburu faktur dan mengutak-atik spreadsheet adalah cara cepat untuk melewatkan tenggat waktu atau dikenakan denda keterlambatan. Template Akun Pembayaran ClickUp memberikan pengaturan yang terintegrasi untuk melacak kewajiban pembayaran, memantau status faktur, dan mengotomatisasi tugas berulang—tanpa perlu mengawasi setiap vendor atau transaksi secara detail.

Template ini merupakan peralihan cerdas dari metode manual ke proses yang lebih skalabel, dapat dilacak, dan menghemat waktu.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran awal, jenis pembayaran, dan nama vendor menggunakan Bidang Kustom

Visualisasikan pembayaran yang akan datang dan terlambat melalui tampilan kalender atau daftar

Otomatiskan pengingat pembayaran dan email tindak lanjut dengan otomatisasi ClickUp

Organisasikan seluruh proses pembayaran Anda ke dalam tahap-tahap status seperti Penandaan Kode, Verifikasi, dan Pengiriman

Pantau peluang saldo diskon atau biaya tambahan untuk perkiraan yang akurat

🔑 Ideal untuk: Akuntan, tim keuangan, atau pemilik bisnis yang membutuhkan sistem terstruktur untuk mengelola kewajiban pembayaran, mengurangi kesalahan manual, dan menjaga kepuasan vendor.

12. Template Kontrak Sewa ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat syarat sewa yang jelas dan mengikat secara hukum dengan Template Kontrak Sewa ClickUp

Mengelola sewa tanpa perjanjian yang solid sama seperti mengemudi tanpa asuransi—berisiko dan mahal. Template Perjanjian Sewa ClickUp memberikan pemilik properti dan pengelola properti struktur yang andal dan siap pakai untuk mendefinisikan syarat pembayaran, aturan, dan tanggung jawab sejak hari pertama.

Semua hal, mulai dari rincian sewa hingga deposit keamanan, hak akses, dan denda keterlambatan pembayaran, dapat didokumentasikan dan dilacak dalam satu dasbor kolaboratif.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat jumlah sewa, tanggal jatuh tempo, biaya, dan deposit menggunakan Bidang Kustom

Tugaskan tugas untuk penyusunan perjanjian sewa, komunikasi dengan penyewa, dan pembaruan kontrak

Atur pengingat untuk perpanjangan sewa dan tinjauan rutin dengan otomatisasi

Simpan perjanjian yang telah ditandatangani, foto properti, dan pembaruan di satu tempat

Gunakan Docs, Tampilan Daftar, dan Diagram Gantt untuk memantau jadwal perjanjian

🔑 Ideal untuk: Pemilik properti independen, pengelola properti, atau agen sewa yang membutuhkan sistem sewa yang bersih, terorganisir, dan dapat ditegakkan, tanpa perlu membuat ulang setiap kali.

🔎 Tahukah Anda? Hanya 44% perusahaan yang telah mengotomatisasi beberapa tugas AR. Menggabungkan perjanjian pembayaran yang kuat dengan otomatisasi memastikan tindak lanjut yang lebih cepat, pengurangan kesalahan, dan pelacakan yang lebih baik atas apa yang harus dibayar.

13. Template Faktur Freelance ClickUp

Dapatkan templat gratis Tagih klien lebih cepat dan lacak setiap pembayaran dengan Template Faktur Freelance ClickUp

Pembayaran terlambat dan spreadsheet yang berantakan dapat menghambat momentum freelance Anda. Template Faktur Freelance ClickUp menjaga proses penagihan Anda tetap tajam, sederhana, dan terpusat di satu tempat.

Ini adalah sistem yang memungkinkan Anda mencatat layanan, melacak tanggal jatuh tempo, mengirim pengingat, dan melakukan tindak lanjut tanpa harus terus-menerus berpindah antar platform. Semua hal mulai dari syarat pembayaran hingga informasi klien tetap terorganisir dan dapat diakses kapan pun diperlukan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan setiap faktur dengan detail klien, tarif, dan ringkasan layanan

Atur pengingat otomatis untuk faktur yang belum dibayar atau pembayaran terlambat

Pantau progres faktur menggunakan status Pending, Paid, atau status kustom

Pantau jadwal dan kirim pengingat tanpa meninggalkan ClickUp

Simpan arsip lengkap faktur dan pembayaran masa lalu di satu tempat

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan pengusaha mandiri yang ingin menjaga proses penagihan mereka tetap profesional, efisien, dan sepenuhnya terkendali—terlepas dari berapa banyak klien yang mereka tangani.

💡Tips Pro: Saat mengelola transaksi online, jangan hanya mengandalkan gateway pembayaran Anda—gunakan perangkat lunak manajemen bisnis yang terintegrasi langsung dengan sistem pengujian dan pembayaran Anda. ClickUp mempermudah operasional dan membantu mengidentifikasi ketidakkonsistenan di antara tim keuangan, dukungan, dan produk secara real-time.

14. Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp

Dapatkan templat gratis Kirim faktur yang jelas dan akurat dengan Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp

Jika Anda menangani beberapa klien dan proyek, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah proses penagihan yang berantakan yang menghambat pekerjaan Anda. Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp memudahkan Anda untuk menagih pekerjaan Anda, menjaga semuanya terorganisir, dan menerima pembayaran tepat waktu.

Semua hal, mulai dari syarat pembayaran hingga rincian pajak dan tanggal jatuh tempo, terintegrasi ke dalam alur kerja sederhana yang dapat disesuaikan seiring dengan pertumbuhan beban kerja Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Isi dan lacak faktur dengan Bidang Kustom untuk layanan, tarif, pajak, dan biaya

Gunakan status "Menunggu" dan "Sudah Dibayar" untuk melacak apa yang masih harus dibayar

Otomatiskan pengingat email untuk faktur yang belum dibayar dan perubahan status

Simpan semua kontrak, faktur, dan informasi klien di satu ruang kerja bersama

Akses riwayat keuangan dengan mudah di seluruh proyek menggunakan tampilan dan filter bawaan

🔑 Ideal untuk: Kontraktor independen dan konsultan yang ingin mengelola proses penagihan mereka tanpa harus mengawasi setiap transaksi atau mengejar klien untuk pembayaran.

15. Template Perjanjian Pembayaran Signaturely

melalui Signaturely

Template Perjanjian Pembayaran Signaturely dirancang dengan kesederhanaan dan integritas hukum. Template ini ideal untuk freelancer, pemberi pinjaman, atau pemilik usaha kecil yang membutuhkan kontrak yang dapat diunduh dan diisi.

Tersedia dalam format PDF dan Word, mencakup semua bagian penting: jumlah utang, jadwal pembayaran, pelanggaran, perubahan, dan hukum yang berlaku. Ini ideal saat Anda membutuhkan kontrak cepat, tanpa basa-basi, untuk dikirim, ditandatangani, dan disimpan segera.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan dengan jelas syarat pembayaran, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo

Tentukan apa yang terjadi jika debitur gagal membayar angsuran apa pun

Tambahkan klausul khusus mengenai pengakhiran, penyelesaian sengketa, atau hukum yang berlaku

Kumpulkan tanda tangan dari semua pihak yang terlibat untuk kontrak yang mengikat secara hukum

Unduh dan edit di Word untuk penyesuaian yang fleksibel

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang membutuhkan perjanjian pembayaran yang sederhana dan profesional dapat mengunduh, menyesuaikan, dan mengirimkannya dalam hitungan menit, tanpa perlu masuk ke platform lengkap.

💡Tips Pro: Alih-alih mengandalkan keheningan setelah mengirim faktur, sertakan klausul yang mewajibkan debitur untuk mengonfirmasi penerimaan permintaan pembayaran dalam waktu 48 jam. Baris kecil ini menciptakan pemicu hukum untuk memastikan keterlibatan.

16. Template Perjanjian Pembayaran Signeasy

melalui Signeasy

Template Perjanjian Pembayaran dari Signeasy bukan hanya tentang mencatat angka—ini adalah alat lengkap untuk mengelola syarat pembayaran, tanda tangan, dan manajemen dokumen digital.

Baik Anda menangani pinjaman, perjanjian sewa, atau pembayaran jasa, templat ini memberikan kerangka hukum bagi kreditur dan debitur untuk mengelola utang dan mencegah sengketa. Anda dapat menyesuaikan, menandatangani, dan mengirimkannya—semua dari satu platform.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail pinjaman, frekuensi pembayaran, suku bunga, dan ketentuan pelanggaran

Tentukan denda keterlambatan pembayaran dan klausul pembatalan dengan jelas

Sesuaikan bidang untuk metode pembayaran, tanda tangan, dan hukum yang berlaku

Lampirkan jadwal pembayaran rinci sebagai lampiran

Lacak status dokumen, kirim pengingat, dan kumpulkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum

🔑 Ideal untuk: Startup, pemilik usaha kecil, atau individu yang ingin menghindari paperwork, menghindari kebingungan pembayaran, dan mengesahkan perjanjian utang mereka dalam alur digital sepenuhnya.

17. PandaDoc Template Perjanjian Pembayaran Sederhana

melalui PandaDoc

Template Perjanjian Pembayaran Sederhana PandaDoc dirancang untuk siapa saja yang membutuhkan kontrak siap pakai, cepat, dapat dicetak, dan secara hukum sah.

Baik itu pinjaman pribadi, transaksi bisnis, atau perjanjian pembayaran terstruktur, templat gratis ini mencakup semua hal mulai dari jumlah pinjaman dan suku bunga hingga metode pembayaran, denda keterlambatan, dan klausul sengketa—serta Anda dapat menambahkan tanda tangan elektronik langsung di platform.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dokumentasikan jumlah utang, jadwal pembayaran, dan tanggal jatuh tempo dengan jelas

Tentukan apa yang memicu denda keterlambatan pembayaran atau biaya lainnya

Sertakan bagian hukum penting seperti ketentuan pemisahan, pengakhiran, dan hukum yang berlaku

Tambahkan tanda tangan digital menggunakan alat eSign bawaan PandaDoc

Unduh atau cetak perjanjian sesuai kebutuhan untuk catatan pribadi atau penggunaan offline

🔑 Ideal untuk: Freelancer, pemilik properti, atau usaha kecil yang ingin memiliki perjanjian yang secara hukum terstruktur dengan kemudahan ekspor PDF dan kemampuan tanda tangan online.

💡 Tips Pro: Tambahkan klausul penundaan layanan yang menyatakan bahwa jika pembayaran terlambat lebih dari X hari, semua layanan atau pengiriman akan ditangguhkan sementara hingga pembayaran diselesaikan. Klausul ini tidak agresif tetapi menetapkan batas dan memberi Anda sedikit leverage.

18. Template Perjanjian Rencana Pembayaran eSignMyDocuments

melalui eSign

Jika Anda bekerja dengan pembayaran angsuran, Template Perjanjian Rencana Pembayaran dari eSign.com dirancang untuk menangani semua komponen inti dari jadwal pembayaran terstruktur—bulanan, mingguan, atau kustom.

Ini sangat cocok untuk pinjaman pribadi, pembiayaan informal, atau perjanjian bisnis di mana kejelasan mengenai pembayaran berulang dan denda potensial sangat penting.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan jumlah pinjaman, suku bunga, dan frekuensi pembayaran

Tentukan syarat yang jelas untuk pelanggaran, denda keterlambatan, dan denda pembayaran di muka

Tambahkan klausul opsional seperti saldo diskon, penjamin, atau syarat pelunasan dini

Sertakan instruksi spesifik mengenai metode pembayaran dan tanggal jatuh tempo

Unduh dalam format PDF, Word, atau ODT untuk pengeditan dan penggunaan offline

🔑 Ideal untuk: Individu, teman, atau pemberi pinjaman usaha kecil yang ingin perjanjian fleksibel dan dapat dicetak dengan harapan yang jelas dan perlindungan hukum yang terintegrasi.

19. Template Perjanjian Pembayaran Contractbook

melalui Contractbook

Template Perjanjian Pembayaran Contractbook menyediakan struktur terperinci dan dapat disesuaikan untuk menggambarkan kewajiban utang antara kreditur (Debtee) dan debitur.

Dengan dukungan bawaan untuk tanda tangan elektronik dan bidang pintar, templat ini memudahkan individu dan bisnis untuk merumuskan rencana pembayaran dengan mudah.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan jumlah utang, metode pembayaran, dan rencana pembayaran kustom dalam Lampiran A

Tetapkan klausul percepatan yang jelas dalam kasus keterlambatan pembayaran (misalnya, saldo penuh menjadi jatuh tempo setelah 15 hari keterlambatan)

Sertakan klausul untuk ganti rugi, pengalihan hak, pembebasan, dan penyelesaian sengketa

Lakukan perubahan hanya dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak

Simpan dan lacak kontrak di dalam Contractbook untuk referensi di masa depan

⚖️ Catatan Hukum: Klausul percepatan mungkin dibatasi oleh undang-undang setempat; pastikan kelayakannya sebelum diterapkan.

🔑 Ideal untuk: Freelancer, pemilik usaha kecil, atau pemberi pinjaman yang perlu mengformalkan dan mengelola rencana pembayaran terstruktur.

💡 Tips Pro: Jika Anda menawarkan layanan—baik sebagai freelancer maupun agensi penuh—mengetahui cara menulis perjanjian layanan yang kuat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Perjanjian yang jelas dan terstruktur dengan baik melindungi Anda dari perluasan ruang lingkup, pembayaran tertunda, dan ekspektasi yang tidak sejalan. Pelajari cara menulis perjanjian layanan dan klausul-klausul yang wajib ada di dalamnya.

20. Template Perjanjian Pembayaran SignWell

melalui SignWell

Template Perjanjian Pembayaran SignWell menjaga segala sesuatunya tetap rapi dan terfokus, dengan tata letak yang sederhana dan jelas dirancang untuk mengikat persyaratan antara kreditur dan debitur dengan cepat. Bahasa yang digunakan cukup formal untuk memiliki bobot hukum, namun cukup sederhana agar dapat dipahami oleh non-pengacara.

Template ini tidak dipenuhi dengan format berlebihan atau isi yang tidak perlu—hanya hal-hal esensial: jumlah utang, rencana pembayaran, ketentuan default, dan perlindungan hukum, seperti klausul pembebasan dan catatan yurisdiksi. Dokumen ini sudah siap untuk tanda tangan elektronik sejak awal, yang membuatnya sangat berguna jika Anda ingin menandatangani perjanjian secara online dalam hitungan menit tanpa perlu mengutak-atik file PDF.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan dan dokumentasikan jumlah pinjaman, syarat, dan tanggung jawab

Tambahkan klausul yurisdiksi, ganti rugi, dan wanprestasi tanpa perlu menebak-nebak secara hukum

Kirim untuk ditandatangani dan dapatkan pemberitahuan saat kedua belah pihak telah menandatangani

Unduh atau simpan perjanjian secara aman setelah selesai

🔑 Ideal untuk: pekerja lepas, pemilik usaha kecil, atau individu yang membutuhkan perjanjian pembayaran yang sah secara hukum dan mudah ditandatangani tanpa perlu menyewa pengacara.

Jadikan Syarat Pembayaran Tidak Dapat Disangkal dengan ClickUp

Ketentuan pembayaran yang tidak jelas atau ekspektasi yang samar tidak hanya membingungkan—mereka juga menghabiskan waktu, uang, dan kepercayaan Anda. Template perjanjian pembayaran ini dirancang khusus untuk mencegah hal tersebut.

Baik Anda mengelola faktur klien, mengatur pinjaman, atau menyusun kontrak untuk kontraktor atau vendor, templat ClickUp (dan beberapa tambahan) memudahkan Anda untuk membuat, melacak, dan mengelola komitmen keuangan—secara hukum dan operasional.

Semua sudah terintegrasi, mulai dari otomatisasi hingga tanda tangan elektronik dan pelacakan tugas. Tinggalkan kekacauan PDF dan email yang tersebar, dan sederhanakan proses pembayaran Anda dari awal hingga akhir.

Siap untuk mengontrol syarat pembayaran Anda? Mulailah dengan ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Template Perjanjian Pembayaran

Ya, jika ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan peraturan setempat.

Seringkali ya, tetapi suku bunga dan pengungkapan diatur—periksa yurisdiksi Anda.

Perjanjian Anda harus mencantumkan sanksi (denda keterlambatan, percepatan pembayaran, penghentian layanan, atau penagihan).

Tidak selalu—tetapi tinjauan hukum disarankan untuk jumlah yang lebih besar, pinjaman yang dijamin, atau sewa yang spesifik untuk negara tertentu.