11 Perangkat Lunak IDP Terbaik untuk Otomatisasi Dokumen pada Tahun 2025

48% responden mengaku kesulitan menemukan dokumen dengan cepat, sementara 47% menganggap sistem pengarsipan online perusahaan mereka membingungkan dan tidak efektif. Akibatnya, waktu terbuang, produktivitas menurun di seluruh proses bisnis, dan lebih banyak kesalahan manusia.

Sebuah perangkat lunak Pemrosesan Dokumen Cerdas (IDP) membantu mengatasi hal ini dengan menghilangkan kebutuhan akan penanganan dokumen secara manual.

Perangkat lunak ini secara otomatis mengekstrak informasi penting dari file yang tidak terstruktur dan mengubahnya menjadi data yang terorganisir dan dapat digunakan. Artinya, tim Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari informasi dan lebih banyak waktu untuk bekerja dengan informasi akurat yang mengalir lancar ke sistem yang sudah ada.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan ringkasan tentang opsi perangkat lunak IDP teratas yang dapat menyederhanakan tugas-tugas yang melibatkan banyak dokumen, mengurangi entri data berulang, dan terintegrasi dengan alat yang sudah Anda gunakan.

10 Perangkat Lunak IDP Teratas dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara solusi perangkat lunak IDP teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Pengelolaan dokumen berbasis AI, alur kerja otomatis, dan kolaborasi tim. Pembuatan dokumen AI, bantuan kontekstual, integrasi OCR, otomatisasi, dan templat. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan ABBYY Ekstraksi data yang didukung AI dan kecerdasan proses AI yang sudah dilatih sebelumnya, OCR multibahasa, penambangan proses, dan fitur plug-and-play. Harga khusus UiPath Menggabungkan IDP dengan RPA Bot end-to-end, validasi dengan keterlibatan manusia, model kustom, alat tanpa kode. Paket berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna IBM Datacap Pengambilan data multichannel tingkat perusahaan NLP, ekstraksi ML, pengeditan berdasarkan peran, deployment cloud/on-premise. Harga khusus Microsoft Azure Alur kerja dokumen AI yang fleksibel untuk perusahaan Model bawaan dan kustom, Power Automate, kepatuhan keamanan. Harga khusus Google Document AI Ekstraksi yang didukung oleh kecerdasan buatan generatif Prosesor siap pakai, alat kustom, integrasi BigQuery/Vertex AI Harga khusus Appvia Layanan mandiri pengembang berbasis cloud yang aman Guardrails, orkestrasi Kubernetes, visibilitas multi-cloud Harga khusus Rossum Alur kerja tanpa kertas berbasis AI Pengambilan data tanpa templat, validasi, ekstensi low-code, dan integrasi Harga khusus Infrrd Pengolahan tanpa sentuhan yang didorong oleh SLA pengolahan 24/7, validasi AI, deteksi gambar cerdas Harga khusus Docsumo Alur kerja tanpa sentuhan dan ekstraksi volume tinggi Tabel cerdas, model yang telah dilatih sebelumnya, alur kerja kustom, dasbor real-time Paket berbayar mulai dari $199 per bulan per pengguna Nanonets Alur kerja AI yang fleksibel, akurasi tinggi AI OCR, mesin pengambilan keputusan tanpa kode, integrasi, dan ROI cepat Harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak IDP?

Di setiap tempat kerja, karyawan membutuhkan akses cepat dan andal ke informasi. Namun, tanpa pemrosesan dokumen yang cerdas, tim menghabiskan banyak waktu untuk mencari-cari di antara berkas-berkas yang tidak terorganisir.

Faktanya, hampir dua dari tiga karyawan pernah harus membuat ulang dokumen yang tidak mereka temukan, dan banyak yang menghabiskan lebih dari empat jam seminggu untuk mencari berkas digital.

Perangkat lunak IDP yang tepat mengurangi pemborosan ini dengan menggunakan machine learning, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan karakter optik untuk mengotomatisasi dokumentasi proses, mengklasifikasikan file, dan mengekstrak data relevan dengan akurat.

Saat memilih solusi pemrosesan dokumen cerdas, perhatikan fitur-fitur perangkat lunak otomatisasi dokumen berikut:

Ekstraksi data yang akurat untuk data terstruktur dan tidak terstruktur

Integrasi yang mudah dengan sistem yang sudah ada dan sistem bisnis lainnya

Fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif

Pengolahan dokumen otomatis yang skalabel untuk volume besar

Pengaturan yang sederhana dan alur kerja yang ramah pengguna untuk mengurangi pengolahan dokumen secara manual

🧠 Tahukah Anda? 66% organisasi sudah mulai menguji coba otomatisasi. Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja menunjukkan cara mengotomatisasi tugas sehari-hari sehingga tim Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan rutin dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting.

11 Perangkat Lunak IDP Terbaik

Ingin menghentikan kebingungan akibat entri data manual yang ketinggalan zaman?

Berikut adalah 11 program perangkat lunak IDP teratas yang akan membantu bisnis Anda terus berkembang dengan pengolahan dokumen otomatis.

1. ClickUp (Terbaik untuk pengaliran alur kerja dan kolaborasi dokumen antar tim)

Ubah catatan dan draf yang berantakan menjadi dokumen yang jelas dan terstruktur dengan ClickUp Docs yang didukung AI

Seorang pengguna Reddit menggambarkannya dengan sempurna saat menjelaskan perangkat lunak IDP yang ideal:

Jika saya harus memilih solusi IDP hari ini, kemungkinan besar saya akan memilih solusi komersial dengan rekam jejak yang terbukti, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Jika saya harus memilih solusi IDP hari ini, kemungkinan besar saya akan memilih solusi komersial dengan rekam jejak yang terbukti, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Itulah tepatnya yang ditawarkan oleh ClickUp.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan pemrosesan dokumen cerdas, konten yang didukung AI, dan alur kerja otomatis. Platform ini juga menawarkan integrasi yang kuat sehingga tim dapat menangani baik data terstruktur maupun tidak terstruktur.

Buat dan bagikan dokumen yang didukung AI dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs, didukung oleh ClickUp Brain, mengubah file statis menjadi dokumen cerdas.

Tim dapat menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan draf, merangkum pembaruan proyek yang panjang, atau mengubah teks teknis yang rumit menjadi instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang.

Misalnya, tim produk dapat mengubah catatan sprint menjadi dokumentasi proyek terstruktur dalam hitungan menit. Demikian pula, tim dukungan dapat secara instan membuat artikel basis pengetahuan dari pertanyaan yang berulang.

Dapatkan bantuan kontekstual dengan ClickUp Brain

Cari tugas, komentar, dan pembaruan secara instan sehingga tim Anda tidak perlu membuang waktu mencari informasi melalui ClickUp Brain

Selain pembangkitan konten, ClickUp Brain menawarkan layanan kontekstual yang menampilkan informasi relevan tepat saat Anda membutuhkannya.

Baik Anda sedang menyusun dokumen, meninjau proyek, atau mencari jawaban, ClickUp Brain dapat mengumpulkan tugas, komentar, dan sumber daya terkait dari seluruh ruang kerja Anda, menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mencari detail.

Berikut ini adalah video tentang cara mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda dalam hitungan detik di ClickUp Brain:

Dan ClickUp menjadi lebih powerful dengan Brain Max , dengan fitur ini Anda dapat: Pencarian terpadu: Temukan kontrak, faktur, dan dokumen penting lainnya secara instan di ClickUp, Google Drive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda, serta di web

Ubah suara menjadi teks: Gunakan perintah suara untuk mengunggah, mengorganisir, dan mengambil dokumen tanpa menggunakan tangan, sehingga pemrosesan dokumen menjadi lebih cepat dan mudah diakses

Solusi AI All-in-One: Ganti berbagai alat terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan platform tunggal yang siap digunakan oleh perusahaan, yang memahami alur kerja Anda dan mengotomatisasi tugas dokumen yang berulang Brain MAX adalah AI Super App yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, buat dokumen kebijakan, tugaskan tugas kepada anggota tim, dan lebih banyak lagi. Ini adalah teman desktop kontekstual Anda, dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan dokumen dan meningkatkan produktivitas.

Otomatiskan alur kerja Anda menggunakan ClickUp Automations dan AI Agents

Rute dokumen, picu persetujuan, dan tugaskan tugas secara otomatis untuk mengurangi pekerjaan berulang menggunakan ClickUp Automations

Proses serah terima manual, file yang hilang, dan pembaruan berulang dapat menghambat proses bisnis. ClickUp Automations menangani langkah-langkah rutin secara otomatis. Dokumen yang diajukan dapat memicu tinjauan, persetujuan, atau pemberitahuan kepada pemangku kepentingan tanpa intervensi manual.

Bayangkan tim keuangan yang memproses ratusan laporan pengeluaran. Dengan ClickUp, saat faktur yang discan masuk ke sistem, otomatisasi dapat mengarahkan faktur tersebut ke tim keuangan, menandainya dengan tanggal jatuh tempo, dan memperbarui status pembayaran setelah disetujui. Ya, sesederhana itu!🚀

💡 Tips Pro: ClickUp juga dilengkapi dengan agen AI otomatis yang dapat menangani proses berulang, menjawab pertanyaan, dan bahkan memicu tindakan berdasarkan konten dokumen atau pertanyaan pengguna. Agen-agen ini bekerja di latar belakang untuk secara proaktif menyarankan dan menerapkan langkah selanjutnya. Hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi sementara tugas rutin dan pengambilan informasi dikelola secara otomatis.

Coba integrasi OCR dengan ClickUp Custom Fields

Ekstraksi data dari dokumen yang discan dan dorong langsung ke tugas dan bidang kustom untuk pelacakan yang mudah

ClickUp dapat diintegrasikan dengan mudah dengan alat OCR melalui Google Drive, Zapier, atau aplikasi terhubung lainnya. Tim dapat memindai dokumen kertas atau laporan bank, mengekstrak data kunci dengan OCR, dan mengirimkan data tersebut langsung ke ClickUp Tasks atau ClickUp Custom Fields untuk pelacakan.

Tim hukum, misalnya, dapat menyimpan kontrak yang discan dan secara otomatis menangkap tanggal, pihak-pihak, dan kondisi sebagai bidang pencarian di ClickUp.

Selesaikan pekerjaan Anda dengan mudah menggunakan manajemen pengetahuan ClickUp dan Pencarian Terhubung

Tantangan utama dalam IDP bukan hanya mengekstrak data, tetapi juga membuatnya langsung dapat diakses dan digunakan oleh tim. ClickUp Connected Search mengatasi hal ini dengan:

Ambil informasi dari Slack, email, dan alat proyek dengan satu pencarian menggunakan Connected Search ClickUp

Pencarian terintegrasi: Mencari secara instan di seluruh dokumen yang diunggah, data yang diekstraksi, dan tugas atau alur kerja terkait

Pertanyaan dan Jawaban Kontekstual: Pengguna dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami (misalnya, “Tampilkan semua faktur dari Vendor X pada kuartal kedua”) dan mendapatkan jawaban langsung, bukan hanya daftar dokumen

Pengetahuan terintegrasi: Menghubungkan data dokumen yang diekstraksi dengan tugas proyek, komentar, dan basis pengetahuan, sehingga tim dapat bertindak berdasarkan wawasan tanpa perlu beralih alat

💡 Tips Pro: Membuat dokumen itu bagus. Tapi mengubahnya menjadi pengetahuan jangka panjang yang andal adalah yang membedakan yang terbaik dari yang baik. Ingin menjadi yang terbaik? Maka manfaatkan fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah catatan yang tersebar menjadi dokumen yang rapi dengan penulisan bertenaga AI dan ringkasan cerdas

Tampilkan tugas dan komentar yang terkait dengan konteks secara instan dengan bantuan konteks ClickUp Brain

Otomatiskan pengalihan dokumen, persetujuan, dan serah terima tugas dengan alur kerja manajemen dokumen yang mudah

Integrasikan alat OCR untuk mengekstrak data penting dari dokumen kertas atau yang telah discan

Gunakan templat seperti Dokumen Rencana Proses untuk menstandarkan langkah-langkah, pemilik, dan revisi

Batasan ClickUp

Membutuhkan OCR pihak ketiga untuk ekstraksi data penuh

Otomatisasi canggih memiliki kurva pembelajaran

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 4.7/5 (9.400+ ulasan)

Capterra 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Pengguna G2 ini mencatat:

ClickUp telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. Aplikasi ini menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi.

ClickUp telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. Aplikasi ini menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi.

💡Tips Pro: Bosan mencari-cari versi file yang berantakan? Blog “Mengapa Pengendalian Versi Dokumen Penting? ” menunjukkan cara menjaga setiap dokumen tetap terorganisir dan terbaru sehingga tim Anda tidak membuang waktu menebak-nebak file mana yang final.

2. ABBYY (Terbaik untuk ekstraksi data bertenaga AI dan kecerdasan proses)

melalui ABBYY

Pengolahan dokumen manual memperlambat tim saat menangani faktur, klaim, atau dokumen pelanggan dalam puluhan format dan bahasa. ABBYY membantu perusahaan menggantikan tugas penginputan data berulang dengan ekstraksi data otomatis.

Misalnya, tim akuntansi piutang dapat menggunakan ABBYY Vantage untuk menangkap data faktur secara otomatis, mencocokkannya dengan pesanan pembelian, dan menandai pengecualian untuk ditinjau. Perusahaan asuransi dapat memproses ribuan klaim lebih cepat dengan mengklasifikasikan formulir, mengekstrak detail penting seperti nomor klaim, dan meneruskannya ke manajer yang tepat dengan minimal sentuhan manual.

ABBYY menggabungkan ini dengan kecerdasan proses, sehingga pemimpin operasional dapat melihat tepat di mana kemacetan terjadi dan memperbaikinya.

Fitur terbaik ABBYY

Otomatiskan pemrosesan faktur, onboarding, dan klaim dengan mengekstrak data dari berbagai jenis dokumen

Model AI yang telah dilatih sebelumnya dapat menangani berbagai format, bahasa, dan tulisan tangan dengan akurasi tinggi

Gabungkan proses mining dengan IDP untuk mengidentifikasi keterlambatan, biaya tersembunyi, dan cara untuk mengoptimalkan alur kerja

Gunakan ABBYY Marketplace untuk mengunduh keterampilan dokumen plug-and-play dan mulailah dengan cepat

Ubah dokumen kertas dan file yang discan menjadi data terstruktur yang siap digunakan untuk sistem inti Anda

Batasan ABBYY

Mungkin memerlukan pengaturan khusus oleh ahli untuk alur kerja kustom

Hanya optimal jika dipadukan dengan proyek otomatisasi yang lebih luas

Harga ABBYY

Harga khusus

Ulasan dan peringkat ABBYY

G2 4.5/5 (340+ ulasan)

Capterra 4.7/5 (420+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ABBYY

Pengguna G2 ini menyoroti:

ABBYY FineReader Engine menawarkan solusi yang sangat ringkas, sederhana, dan mudah digunakan untuk pemindaian dokumen fisik. Program ini tidak memiliki fitur yang tidak perlu; hanya menyediakan opsi yang paling sering digunakan.

ABBYY FineReader Engine menawarkan solusi yang sangat ringkas, sederhana, dan mudah digunakan untuk pemindaian dokumen fisik. Program ini tidak memiliki fitur yang tidak perlu; hanya menyediakan opsi yang paling sering digunakan.

3. UiPath (Pilihan terbaik untuk menggabungkan IDP dengan otomatisasi proses robotik)

melalui UiPath

Tim yang kewalahan dengan tumpukan dokumen berulang dan aplikasi yang terpisah seringkali kesulitan untuk memperluas otomatisasi ketika data dokumen masih memerlukan pemeriksaan manual. UiPath mengatasi hal ini secara langsung dengan Document Understanding, sebuah modul yang menggabungkan pemrosesan dokumen cerdas, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi proses robotik (RPA) dalam satu platform yang aman.

Misalnya, perusahaan asuransi yang menangani volume tinggi formulir klaim dapat menggunakan robot UiPath untuk membaca pengajuan yang discan dan mengekstrak detail penting seperti nomor polis, jumlah klaim, dan informasi pelanggan. Ketidaksesuaian apa pun dapat ditandai untuk tinjauan manusia yang cepat.

Demikian pula, penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan parser PDF untuk mengumpulkan catatan pasien dari berbagai format dan secara otomatis meneruskannya ke tim yang tepat, sehingga mengurangi tumpukan pekerjaan administratif.

Fitur terbaik UiPath

Otomatisasi alur kerja kompleks secara end-to-end dengan menggabungkan bot RPA dengan perangkat lunak pemrosesan dokumen cerdas

Gunakan model berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menangani data tidak terstruktur, formulir tulisan tangan, dan file yang discan

Validasi pengecualian dengan Action Center sehingga tim dapat menangani kasus khusus tanpa mengganggu alur otomatisasi

Bangun dan latih model dokumen kustom dengan cepat, menggunakan alat tanpa kode untuk pengguna bisnis

Integrasikan secara mulus dengan CRM, ERP, dan sistem bisnis lainnya untuk pemrosesan langsung

Batasan UiPath

Membutuhkan waktu awal untuk melatih model ekstraksi kustom

Dapat terasa rumit bagi tim yang tidak memiliki pengalaman dengan RPA

Beberapa add-on AI canggih mungkin memerlukan lisensi terpisah

Harga UiPath

Paket Dasar : $25/bulan per pengguna

Standar : Harga khusus

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian UiPath

G2 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang UiPath

Ulasan Reddit ini berbagi:

Setelah mencoba UiPath Studio selama beberapa hari, jujur saja, saya benar-benar terkesan dengan penawaran produk mereka. Perangkat lunak ini mampu bertindak seperti bot yang menjelajahi web dengan otomatisasi yang saya atur, serta memindahkan informasi secara langsung melalui integrasi.

Setelah mencoba UiPath Studio selama beberapa hari, jujur saja, saya benar-benar terkesan dengan penawaran produk mereka. Perangkat lunak ini mampu bertindak seperti bot yang menjelajahi web dengan otomatisasi yang saya atur, serta memindahkan informasi secara langsung melalui integrasi.

📮ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun dapat berakumulasi: hanya dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat dialokasikan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan pribadi. Dengan AI Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan. ”

4. IBM Datacap (Terbaik untuk penangkapan multichannel tingkat perusahaan)

melalui IBM

Industri yang masih bergantung pada dokumen kertas masih menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengetik ulang formulir dan mengirimkan file yang discan melalui sistem yang terputus-putus.

Lalu, apa yang membuat IBM Datacap berbeda? Ia menggabungkan pemrosesan dokumen cerdas, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami untuk menangkap, mengklasifikasikan, dan mengarahkan semua jenis dokumen.

Misalnya, tim pengolahan klaim dapat mengambil foto formulir tulisan tangan di tablet dan membiarkan AI Datacap mengekstrak bidang data kunci dengan pengeditan berbasis peran untuk privasi. Data yang diproses kemudian mengalir langsung ke sistem manajemen kasus mereka.

Fitur terbaik IBM Datacap

Dukungan penangkapan multichannel dari pemindai, email, perangkat seluler, dan aplikasi

Gunakan NLP dan machine learning untuk mengekstrak data dari tata letak yang kompleks atau tidak familiar

Terapkan pengeditan berdasarkan peran untuk melindungi data sensitif selama proses pengolahan

Integrasikan data yang bersih secara langsung dengan alat otomatisasi bisnis IBM lainnya

Deploy di cloud dengan Datacap on Cloud untuk skalabilitas yang fleksibel

Batasan IBM Datacap

Mungkin memerlukan konfigurasi lanjutan untuk alur kerja yang spesifik industri

Dapat terasa berat bagi tim kecil yang hanya membutuhkan pemrosesan dokumen dasar

Integrasi di luar ekosistem IBM mungkin memerlukan pengaturan tambahan

Harga IBM Datacap

Harga khusus

Ulasan dan peringkat IBM Datacap

G2 : 4. 1/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang IBM Datacap

Ulasan G2 ini mencakup:

IBM Datacap adalah alat low-code/no-code (tidak selalu) untuk penangkapan konten dokumen, dan alat ini melakukan apa yang dijanjikannya. Alat ini mudah digunakan dengan alat pengembangan berbasis aturan, yang menawarkan banyak fungsi untuk menangani OCR/ICR/AI (dengan ADP) untuk mengekstrak/mengidentifikasi konten dari dokumen terstruktur dan tidak terstruktur yang discan.

IBM Datacap adalah alat low-code/no-code (tidak selalu) untuk penangkapan konten dokumen, dan alat ini melakukan apa yang dijanjikannya. Alat ini mudah digunakan dengan alat pengembangan berbasis aturan, yang menawarkan banyak fungsi untuk menangani OCR/ICR/AI (dengan ADP) untuk mengekstrak/mengidentifikasi konten dari dokumen terstruktur dan tidak terstruktur yang discan.

👀 Fakta Menarik: Upaya pertama yang tercatat dalam "pengolahan dokumen" berasal dari abad ke-19, ketika Christopher Sholes, penemu mesin ketik, ingin mempercepat proses penulisan tangan. Tata letak keyboard QWERTY yang masih Anda gunakan hingga kini awalnya dirancang untuk memperlambat kecepatan pengetik agar tombol tidak macet.

5. Microsoft Azure (Pilihan terbaik untuk alur kerja dokumen AI tingkat perusahaan yang fleksibel)

melalui Microsoft

Beberapa perusahaan memerlukan kontrol ketat atas cara dan tempat dokumen diproses. Microsoft Azure memberikan kontrol tersebut. Anda dapat menjalankan ekstraksi dokumen berbasis AI di cloud, di lokasi, atau di tepi jaringan, tergantung pada kebutuhan keamanan dan kepatuhan Anda.

Azure AI Document Intelligence menggabungkan templat siap pakai untuk kwitansi dan faktur dengan alat untuk membuat model kustom Anda sendiri. Anda dapat menyesuaikan ekstraksi untuk industri, format, atau bahasa tertentu. Selain itu, tim dapat menghubungkan data yang diekstraksi ke Power Automate dan Azure Search untuk membangun alur kerja end-to-end yang lengkap.

Fitur terbaik Microsoft Azure

Jalankan ekstraksi dokumen AI di cloud atau di server lokal

Mulai dengan cepat menggunakan templat yang sudah jadi atau latih model kustom

Hubungkan data dokumen ke Microsoft Power Automate dan Azure Search

Terapkan keamanan dan kepatuhan di setiap tahap.

Sesuaikan skala pemrosesan sesuai dengan beban kerja.

Batasan Microsoft Azure

Biaya dapat meningkat dengan cepat jika penggunaan melonjak.

Pengaturan kustom yang kompleks memerlukan pengembang berpengalaman.

Portal Azure dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Harga Microsoft Azure

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Microsoft Azure

G2 : 4.4 (2.080+ ulasan)

Capterra: 4.6 (1.920+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Microsoft Azure

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Salah satu fitur unggulan Microsoft Azure adalah rangkaian layanan komprehensifnya, mencakup segala hal mulai dari komputasi dan penyimpanan hingga kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin.

Salah satu fitur unggulan Microsoft Azure adalah rangkaian layanan komprehensifnya, mencakup segala hal mulai dari komputasi dan penyimpanan hingga kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin.

6. Document AI (Terbaik untuk ekstraksi berbasis AI generatif yang fleksibel)

melalui Google

Kualitas data yang buruk merugikan hampir setiap bisnis—namun hanya sebagian kecil yang menjadikannya prioritas. Dalam survei terbaru, 91% profesional data mengatakan data buruk memengaruhi kinerja, tetapi hanya 23% yang mengatakan itu adalah area fokus yang sebenarnya.

Google Document AI mengatasi celah ini dengan mengubah file yang berantakan dan tidak terstruktur menjadi data yang rapi dan terstruktur yang dapat diandalkan.

Tim dapat memulai dengan cepat menggunakan pemroses siap pakai untuk faktur, slip gaji, atau kartu identitas, atau membangun model kustom dengan hanya beberapa contoh. Hasil langsung terintegrasi ke BigQuery untuk analisis mendalam atau terhubung ke alur kerja melalui Vertex AI dan alat Google Cloud lainnya.

Yang membuatnya menonjol adalah integrasi yang erat dengan ekosistem AI Google yang lebih luas. Tim dapat memanfaatkan OCR tingkat perusahaan dalam lebih dari 200 bahasa, pengenalan tulisan tangan yang unggul, dan pendekatan yang sederhana untuk mengembangkan aplikasi dokumen cerdas.

Fitur terbaik Google Document AI

Mulai dengan pemroses bawaan untuk formulir umum.

Gunakan Workbench untuk membuat alat ekstraksi kustom dengan data pelatihan minimal.

Hubungkan ke BigQuery dan Vertex AI untuk analisis canggih.

OCR yang kuat dengan pengenalan tulisan tangan dalam lebih dari 50 bahasa.

Mudah diimplementasikan melalui API atau Google Cloud Console.

Batasan Google Document AI

Tidak dilengkapi dengan pemrosesan batch berkapasitas tinggi untuk file besar.

Kurang spesialis dibandingkan penyedia IDP khusus.

Otomatisasi di luar proses penangkapan data seringkali memerlukan pengaturan tambahan dengan alat lain.

Harga Google Document AI

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Google Document AI

G2 : 4.2 (35+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google Document AI

Ulasan G2 ini mencatat:

Document AI telah sangat berguna bagi kami dalam implementasi OCR. Proses pelatihan, pengoperasian, dan integrasinya ke dalam alur kerja yang sudah ada sangatlah mudah.

Document AI telah sangat berguna bagi kami dalam implementasi OCR. Proses pelatihan, pengoperasian, dan integrasinya ke dalam alur kerja yang sudah ada sangatlah mudah.

👀 Fakta Menarik: NASA telah menggunakan teknik pemrosesan dokumen canggih sejak tahun 1960-an untuk mendigitalkan catatan tangan astronaut, log misi, dan rencana penerbangan, sehingga melestarikan jutaan halaman sejarah antariksa.

7. Appvia (Terbaik untuk transformasi cloud-native yang aman dan layanan mandiri untuk pengembang)

melalui Appvia

Appvia membantu organisasi mengoptimalkan operasi cloud modern tanpa kehilangan kendali atau mengorbankan keamanan. Fokus utamanya adalah menyederhanakan dan mengamankan infrastruktur cloud yang kompleks.

Dengan Wayfinder (platform pengembang internal self-service Appvia), pengembang Anda dapat mengimplementasikan dan mengelola sumber daya cloud sesuai permintaan, sementara tim platform Anda tetap menjaga batasan yang ketat.

Fitur terbaik Appvia

Aktifkan layanan mandiri yang aman untuk pengembang dengan batasan yang jelas

Kontrol terpusat dan visibilitas di seluruh penyedia cloud yang berbeda

Otomatisasi deployment kluster Kubernetes dan manajemen siklus hidup dokumen

Tingkatkan keterampilan tim dengan dukungan praktis dan transfer pengetahuan

Kurangi waktu implementasi sambil memenuhi standar keamanan yang ketat

Batasan Appvia

Mungkin memerlukan pengaturan khusus untuk lingkungan hybrid yang sangat kompleks

Ulasan komunitas yang terbatas dibandingkan dengan penyedia layanan cloud besar

Hasil terbaik seringkali bergantung pada penggunaan konsultasi Appvia bersama dengan platform tersebut

Harga Appvia

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Appvia

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Appvia

Ulasan G2 ini berbagi:

Fitur self-service end-to-end merupakan aset berharga untuk tugas manajemen cloud saya, didukung oleh kontrol terpusat yang meningkatkan efisiensi saya. Selain itu, visibilitas dan otomatisasi cloud semakin mempermudah beban kerja saya.

Fitur self-service end-to-end merupakan aset berharga untuk tugas manajemen cloud saya, didukung oleh kontrol terpusat yang meningkatkan efisiensi saya. Selain itu, visibilitas dan otomatisasi cloud semakin mempermudah beban kerja saya.

8. Rossum (Terbaik untuk alur kerja tanpa kertas berbasis AI)

melalui Rossum

Banyak bisnis masih tenggelam dalam tumpukan kertas. Tepatnya, hampir setengah dari perusahaan kecil dan menengah. Namun, Rossum membantu menutup kesenjangan tersebut.

Platform AI-first dan cloud-native Rossum menangkap, memvalidasi, dan mengirimkan data bersih langsung ke sistem Anda. Dengan kesalahan yang lebih sedikit dan alur kerja yang lebih cepat, tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang mendorong pertumbuhan bisnis tanpa templat kaku atau waktu yang terbuang.

Fitur terbaik Rossum

Ekstrak data dari dokumen transaksi tanpa templat yang telah ditentukan sebelumnya

Otomatiskan persetujuan, tindak lanjut pemasok, dan validasi data dengan agen AI

Skalakan alur kerja dokumen end-to-end secara aman, mulai dari pra-pemrosesan hingga pasca-pemrosesan

Integrasikan dengan mudah dengan SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics, dan lainnya

Kelola platform melalui ekstensi low-code, microservices, dan SaaS siap pakai

Batasan Rossum

Mungkin memerlukan manajemen perubahan untuk tim yang baru menggunakan IDP

Kebutuhan kustomisasi dapat memperpanjang waktu implementasi untuk kasus khusus

Pendekatan tanpa templat sepenuhnya mungkin memerlukan pelatihan untuk dokumen yang tidak biasa

Harga Rossum

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Rossum

G2 : 4.5/5 (110+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Rossum

Ulasan G2 ini menampilkan:

Platform ini mengotomatisasi seluruh siklus hidup dokumen, mulai dari penerimaan dokumen hingga penginputan data ke sistem internal, sehingga secara signifikan mengurangi upaya manual. Rossum AI dirancang untuk implementasi yang mudah, memungkinkan bisnis untuk dengan cepat mengintegrasikan dan memulai otomatisasi alur kerja pemrosesan dokumen mereka dengan pengaturan minimal.

Platform ini mengotomatisasi seluruh siklus hidup dokumen, mulai dari penerimaan dokumen hingga penginputan data ke sistem internal, sehingga secara signifikan mengurangi upaya manual. Rossum AI dirancang untuk implementasi yang mudah, memungkinkan bisnis untuk dengan cepat mengintegrasikan dan memulai otomatisasi alur kerja pemrosesan dokumen mereka dengan pengaturan minimal.

9. Infrrd (Terbaik untuk pemrosesan dokumen tanpa sentuhan yang didorong oleh SLA)

melalui Infrrd

Infrrd melampaui OCR tradisional dengan menawarkan pemrosesan dokumen cerdas tanpa sentuhan, didorong oleh SLA. Seperti apa ini? Bayangkan tim HR perusahaan yang mengelola ratusan catatan karyawan, kontrak, dan dokumen kepatuhan setiap minggu di bawah tenggat waktu yang ketat.

Alih-alih staf menghabiskan berjam-jam memeriksa detail yang hilang atau kesalahan input data manual, AI Infrrd mengotomatisasi ekstraksi, validasi, dan pengalihan dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Infrrd

Sediakan ekstraksi data yang terikat SLA tanpa intervensi manual

Tangani lebih dari 1.000 jenis dokumen dalam 22+ bahasa dengan tingkat kesalahan di bawah 0,1%

Otomatiskan alur kerja end-to-end dengan agen AI dan aturan ekstraksi kustom

Aktifkan deteksi gambar cerdas dan obrolan dokumen langsung untuk wawasan real-time

Skalakan operasi secara aman dengan pemrosesan 24/7 yang selalu aktif

Batasan Infrrd

Mungkin memerlukan waktu awal untuk menyesuaikan aturan ekstraksi yang kompleks

Harga disesuaikan, jadi perencanaan anggaran memerlukan konsultasi langsung

Tim yang lebih kecil mungkin menemukan implementasi skala penuh lebih canggih daripada yang dibutuhkan

Harga Infrrd

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Infrrd

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Infrrd

Ulasan G2 ini menyoroti:

Infrrd memiliki tim yang berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman dokumen dan ekstraksi data bagi bisnis, di ruang lingkup dokumen tidak terstruktur yang unik dan menantang, yang kami tangani dalam volume besar dengan dokumen konstruksi.

Infrrd memiliki tim yang berkomitmen untuk menghadirkan pemahaman dokumen dan ekstraksi data bagi bisnis, di ruang lingkup dokumen tidak terstruktur yang unik dan menantang, yang kami tangani dalam volume besar dengan dokumen konstruksi.

10. Docsumo (Terbaik untuk alur kerja tanpa sentuhan dan ekstraksi dokumen volume tinggi)

melalui Docsumo

Docsumo menghilangkan kelelahan akibat salin-tempel dan entri data berulang dengan mengubah dokumen tidak terstruktur menjadi tabel terstruktur yang rapi. Bayangkan tim operasional yang menangani tumpukan kontrak vendor dan laporan pengeluaran bulanan di berbagai departemen.

Daripada terjebak dalam entri data yang membosankan, mereka dapat menggunakan AI Docsumo untuk menangkap detail penting, menandai anomali untuk tinjauan cepat, dan mengorganisir semuanya dalam format terstruktur dan dapat dicari. Ini berarti persetujuan yang lebih cepat, kesalahan manual yang lebih sedikit, dan lebih banyak waktu bagi tim untuk fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi.

Fitur terbaik Docsumo

Otomatisasi ekstraksi data kompleks untuk faktur, laporan bank, slip gaji, dan lainnya

Ubah data yang berantakan dan tidak terstruktur menjadi tabel serupa Excel yang siap untuk dianalisis

Tangani PDF yang discan, gambar, dokumen panjang, dan formulir tulisan tangan

Latih model kustom atau gunakan lebih dari 100 model yang sudah dilatih sebelumnya untuk kasus penggunaan spesifik industri

Bangun alur kerja kustom dengan aturan validasi, penanganan pengecualian, dan integrasi

Dapatkan dasbor real-time, catatan audit, dan pencarian canggih untuk visibilitas data yang lengkap

Batasan Docsumo

Beberapa pengguna mencatat adanya kurva pembelajaran saat menyesuaikan model ekstraksi

Implementasi untuk dokumen yang sangat bervariasi dapat memerlukan waktu penyiapan tambahan

Manfaat penuh memerlukan contoh awal dan perencanaan proses yang jelas

Harga Docsumo

Starter : $199/bulan per pengguna

Pertumbuhan : $499/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Docsumo

G2 : 4.8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Docsumo

Ulasan G2 ini menandai:

Hal ini telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ekstraksi data manual hingga sekitar 80-90%, bahkan ketika termasuk pemeriksaan sampel manusia terhadap data output.

Hal ini telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ekstraksi data manual hingga sekitar 80-90%, bahkan ketika termasuk pemeriksaan sampel manual terhadap data output.

11. Nanonets (Terbaik untuk alur kerja AI yang fleksibel dan penangkapan data dengan akurasi tinggi)

melalui Nanonets

Nanonets dirancang untuk tim yang ingin mengotomatisasi pemrosesan dokumen yang membosankan tanpa templat kaku atau dukungan IT yang rumit. Baik Anda mengotomatisasi pembayaran tagihan, pemrosesan klaim, atau rekonsiliasi pesanan, Nanonets menggabungkan OCR, machine learning, dan alur kerja tanpa kode.

Ini memungkinkan tim Anda untuk mengekstrak data dari dokumen yang berantakan dan langsung memindahkannya ke CRM, ERP, atau sistem pencatatan apa pun.

Fitur terbaik Nanonets

Ekstraksi data dari faktur, pesanan pembelian, kartu identitas, kwitansi, dan lainnya dengan teknologi AI OCR canggih

Otomatiskan alur kerja dokumen yang kompleks dengan mesin pengambilan keputusan tanpa kode

Integrasikan dengan mudah dengan alat seperti Slack, Salesforce, Dropbox, atau Microsoft Dynamics

Validasi, tandai, atau perkaya data secara otomatis sebelum diekspor ke sistem hilir

Capai ROI yang terukur dengan cepat, dengan rata-rata pengembalian 3,5 kali lipat dalam waktu enam bulan

Batasan Nanonets

Mungkin memerlukan waktu awal untuk menyesuaikan alur kerja pada tata letak dokumen yang kompleks atau warisan

Tinjauan manual mungkin masih diperlukan untuk kasus khusus atau format yang jarang

Harga Nanonets

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nanonets

G2 : 4.8/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Nanonets

Ulasan G2 ini berbagi:

Secara default, pengenalan OCR-nya cukup baik. Tim Nanonets juga melakukan pelatihan model awal serta menyediakan logika khusus untuk mencocokkan bidang dalam ERP kami untuk integrasi.

Secara default, pengenalan OCR-nya sudah cukup baik. Tim Nanonets juga melakukan pelatihan model awal serta menyediakan logika khusus untuk mencocokkan bidang-bidang dalam ERP kami untuk integrasi.

Jika Anda sedang mencari cara lain untuk mengotomatisasi alur kerja dokumen, berikut tiga alat pemrosesan dokumen cerdas lainnya yang layak dipertimbangkan selain pemimpin utama yang telah kami bahas:

Hyperscience: Menggunakan AI untuk mengotomatisasi klasifikasi dokumen dan ekstraksi data sambil tetap melibatkan manusia dalam penanganan pengecualian

Kofax TotalAgility: Menggabungkan IDP dengan orkestrasi proses, otomatisasi alur kerja, dan RPA untuk pemrosesan faktur yang canggih

Amazon Textract: Mendeteksi teks cetak, tulisan tangan, tabel, dan pasangan kunci-nilai tanpa memerlukan templat yang telah ditentukan sebelumnya

Otomatisasi yang Lebih Cerdas, Bekerja Lebih Cepat—Keunggulan ClickUp

Dari berkas yang terselip hingga waktu yang terbuang percuma untuk entri data berulang, tim di mana pun kehilangan waktu berharga dan akurasi setiap hari.

Perangkat lunak pemrosesan dokumen cerdas (IDP) mengubah paradigma dengan data yang bersih, dapat dicari, dan dapat ditindaklanjuti. Namun, meskipun banyak alat IDP mengotomatisasi ekstraksi data atau mempercepat persetujuan, mereka seringkali gagal menghubungkan dokumen Anda dengan sisa pekerjaan harian Anda.

Itulah celah yang diisi oleh ClickUp.

ClickUp menggabungkan pemrosesan dokumen cerdas, penulisan didukung AI, pengalihan otomatis, dan alur kerja kolaboratif dalam satu ruang kerja terpadu. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara aplikasi yang terpisah, khawatir tentang kontrol versi, atau mencari informasi yang hilang.

Siap untuk mengembalikan waktu Anda? Daftar ke ClickUp hari ini!