10 Alternatif Tally Forms Terbaik untuk Pembuatan Formulir yang Lebih Baik

Apakah Anda sedang mencari pembuat formulir yang melampaui fitur dasar?

Meskipun Tally Forms menawarkan pendekatan yang sederhana dan tanpa ribet, pemasar, tim startup, manajer produk, pemimpin operasional, dan wirausaha solo seringkali membutuhkan fitur yang lebih canggih.

Bayangkan integrasi yang mulus, otomatisasi yang kuat, dan antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Jika Anda ingin meningkatkan pembuatan formulir, mengumpulkan data yang lebih kaya, atau mengoptimalkan alur kerja Anda, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Kami telah menyusun daftar 10 alternatif Tally Forms terbaik yang menyediakan alat untuk segala hal, mulai dari survei kompleks dan pengumpulan prospek hingga pendaftaran acara dan pengumpulan pembayaran.

Dan tidak, Anda tidak memerlukan pengetahuan pemrograman untuk ini!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Tally?

Ketika Anda siap untuk meningkatkan kemampuan pembuatan formulir Anda melampaui apa yang ditawarkan Tally Forms, penting untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang benar-benar membuat perbedaan.

Aturan pertama? Jangan samakan formulir yang kompleks dengan formulir yang canggih!

Sebagai gantinya, berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan:

✅ Logika canggih dan bidang dinamis: Cari fitur yang memungkinkan formulir Anda "berpikir." Ini berarti menampilkan atau menyembunyikan pertanyaan, melewati bagian tertentu, atau bahkan mengubah alur formulir berdasarkan jawaban pengguna sebelumnya

✅ Penyesuaian mendalam dan kontrol branding: Formulir Anda adalah perpanjangan dari merek Anda. Cari alternatif yang memungkinkan penyesuaian visual yang luas, termasuk font kustom, warna, tata letak, dan opsi penting untuk menggunakan domain kustom Anda sendiri

✅ Integrasi yang mulus dan otomatisasi yang kuat: Data tidak bernilai jika terisolasi dalam sistem terpisah. Alternatif terbaik terintegrasi dengan mudah dengan CRM, platform pemasaran email, alat manajemen proyek, dan aplikasi bisnis lainnya. Lebih baik lagi, mereka memungkinkan Anda mengotomatisasi alur kerja langsung dari pengiriman formulir

✅ Laporan dan analitik yang kuat: Melampaui hitungan respons sederhana. Alternatif yang kuat menyediakan dasbor, grafik, dan wawasan tentang kinerja formulir, memungkinkan Anda mengidentifikasi tren, menemukan titik-titik di mana pengguna berhenti, dan memahami data Anda

✅ Pengumpulan pembayaran yang aman: Jika Anda menjual produk, mengumpulkan biaya acara, atau mengelola langganan, pemrosesan pembayaran yang aman dan terintegrasi adalah fitur yang wajib ada. Cari integrasi langsung dengan gateway pembayaran populer

✅ Pengalaman pengguna (UX) untuk pembuat dan responden: Pembuat formulir yang baik harus intuitif untuk digunakan, dengan antarmuka seret dan lepas yang bersih. Sama pentingnya, formulir yang dihasilkan harus menarik, responsif terhadap perangkat mobile, dan mudah diisi oleh audiens Anda, sehingga meningkatkan tingkat penyelesaian

✅ Fitur kepatuhan dan keamanan: Untuk data sensitif, pastikan alat tersebut menyediakan sertifikasi yang diperlukan seperti HIPAA, GDPR, atau kepatuhan PCI, serta fitur seperti CAPTCHA dan enkripsi data untuk melindungi informasi

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami mengevaluasi perangkat lunak di ClickUp.

10 Alternatif Tally dalam Sekilas

Sebelum kita masuk ke detailnya, berikut ini adalah panduan singkat untuk membantu Anda menemukan pilihan yang tepat:

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga ClickUp Formulir dinamis, otomatisasi, wawasan AI, branding kustom, pembuatan tugas langsung Alur kerja otomatis dari awal hingga akhir Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan NoteForms Integrasi Notion, logika kondisional, branding kustom, notifikasi Mengumpulkan data ke dalam basis data Notion Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24/bulan Typeform Formulir percakapan, lompatan logika, media kaya, dan analitik Formulir percakapan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29/bulan Jotform lebih dari 10.000 templat, integrasi pembayaran, formulir multi-halaman, dan editor PDF Pilihan template yang luas Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $39/bulan Google Forms Formulir tak terbatas, integrasi dengan Google Sheets, kolaborasi Pengumpulan data yang sederhana Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan SurveyMonkey Logika canggih, analisis AI, integrasi, multibahasa Wawasan survei yang lebih mendalam Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $99/bulan Formstack Forms Kepatuhan HIPAA/PCI/GDPR, otomatisasi alur kerja, dan analitik Alur kerja yang aman dan sesuai dengan regulasi Coba gratis selama 14 hari; Paket berbayar mulai dari $99 per bulan Zoho Forms Responsif untuk perangkat mobile, alur kerja persetujuan, dan pembayaran Integrasi dengan Zoho Suite Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan Formsite Seret dan lepas, kepatuhan SSL/PCI/HIPAA, laporan visual Formulir aman, operasi Tidak ada rencana gratis (trial 14 hari); Rencana berbayar mulai dari $24/bulan Cognito Forms Perhitungan canggih, tanda tangan elektronik, portal Perhitungan canggih Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19/bulan

👀 Tahukah Anda? Sejak abad ke-12 di Inggris, pengacara dan pegawai kantor menggunakan kumpulan dokumen contoh yang dicetak—disebut form books —untuk menyusun gugatan, surat perintah, kontrak, dan teks resmi lainnya. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai templat standar untuk menghemat waktu dan memastikan keakuratan, dan pada akhirnya memicu penyebaran formulir hukum cetak pada abad ke-17!

Alternatif Tally Terbaik

Mari luangkan waktu untuk menjelajahi beberapa alternatif Tally ini—banyak yang menawarkan uji coba gratis atau paket gratis yang menguntungkan—untuk melihat langsung bagaimana mereka dapat mengubah upaya pengumpulan data Anda dan memberdayakan bisnis Anda. Ayo kita mulai!

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja otomatis dari awal hingga akhir)

Coba ClickUp sekarang! Kumpulkan data dengan mudah dan ubah menjadi tindakan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan ClickUp Forms

Bayangkan dunia di mana data yang Anda kumpulkan tidak hanya tersimpan di spreadsheet, tetapi langsung memicu tindakan, menciptakan proyek, dan bahkan memberikan wawasan cerdas. Itulah kenyataan yang luar biasa dengan ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja!

Membuat formulir di ClickUp sangat sederhana dan intuitif. Dengan antarmuka seret dan lepas, Anda dapat dengan cepat membuat formulir yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda—baik untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, mengelola permintaan layanan, atau menjalankan survei internal. Anda dapat menambahkan branding Anda sendiri, memilih dari berbagai jenis pertanyaan, dan memetakan setiap respons untuk direkam dengan cara tertentu.

Kumpulkan umpan balik karyawan, jalankan survei cepat, kumpulkan ide, dan lacak suasana tim dengan ClickUp Forms

Ketika pengguna mengirimkan respons, respons tersebut secara otomatis menjadi Tugas ClickUp, dengan data kunci dipetakan ke bidang kustom spesifik, lengkap dengan semua detail yang Anda butuhkan—membuatnya mudah untuk dilacak, ditugaskan, dan dikelola langsung dari dashboard Anda.

Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi dengan ClickUp Automations. Anda dapat mengatur pemicu yang kuat sehingga, begitu formulir dikirimkan, tugas secara otomatis ditugaskan ke anggota tim yang tepat atau diprioritaskan berdasarkan informasi yang diberikan. Misalnya, jika tanggapan survei ditandai sebagai “urgent,” ClickUp dapat langsung menandainya sebagai prioritas tinggi dan memberitahu orang yang bersangkutan.

Aktifkan pemicu otomatisasi dan lihat alur kerja berjalan secara otomatis!

Dan jika Anda pernah membutuhkan bantuan dalam membuat survei dari awal atau menganalisis semua tanggapan yang telah Anda kumpulkan, ClickUp Brain siap membantu.

Asisten berbasis AI ini dapat membuat pertanyaan survei, menganalisis data formulir, merangkum umpan balik, dan bahkan mengidentifikasi tren kunci atau tindakan yang perlu diambil. Baik Anda memulai dari nol atau ingin mengekstrak wawasan dari tumpukan respons, ClickUp Brain membuat seluruh proses menjadi lebih cerdas dan lancar—sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.

Analisis data pengiriman formulir secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp

Dan begitulah cara Anda membuat alur kerja formulir otomatis end-to-end tanpa perlu 10 integrasi, teman-teman! Jika Anda membutuhkan bantuan untuk memulai, coba templat formulir sederhana ini dari ClickUp!

Fitur terbaik ClickUp

Buat formulir dinamis dengan logika kondisional: ClickUp Forms memungkinkan Anda menampilkan atau menyembunyikan bidang berdasarkan jawaban sebelumnya, memastikan Anda mengumpulkan informasi yang paling relevan dan detail dari responden, menciptakan pengalaman yang sangat disesuaikan

Sesuaikan formulir Anda untuk profesionalisme yang konsisten: Sesuaikan tampilan dan nuansa formulir ClickUp Anda dengan logo perusahaan, warna merek, latar belakang kustom, dan bahkan domain kustom

Ubah pengiriman formulir langsung menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti: Setiap formulir ClickUp yang selesai dapat langsung menghasilkan tugas baru dalam proyek Anda

Perkaya data dengan bidang kustom yang fleksibel: Mapping respons dari formulir Anda langsung ke bidang kustom di seluruh tugas dan proyek Anda

Optimalkan alur kerja dengan otomatisasi cerdas: Manfaatkan mesin otomatisasi yang tangguh dari ClickUp untuk memicu serangkaian tindakan berdasarkan pengiriman formulir

Dapatkan wawasan cerdas menggunakan ClickUp Brain: Gunakan asisten AI canggih ClickUp untuk merangkum data, mengidentifikasi tren, atau mengekstrak poin tindakan penting dari respons

Sentralisasikan semua data yang dikumpulkan dalam ruang kerja terpadu: Setiap pengiriman formulir ClickUp terintegrasi secara mulus dengan tugas terkait, dokumen, dan komunikasi, menciptakan alur kerja yang terhubung secara terintegrasi

Batasan ClickUp

Sifat komprehensif dan fitur yang luas dari ClickUp, meskipun sangat powerful, dapat menyebabkan kurva pembelajaran yang lebih curam bagi tim yang fokus pada pembuatan formulir dasar

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna mengatakan:

Ketika saya pertama kali mengatur otomatisasi ClickUp, itu seperti momen pencerahan. Sekarang, dengan sesuatu sesederhana menambahkan tag, templat subtugas diterapkan secara otomatis. Kami tidak lagi membuang waktu mencari-cari subtugas atau khawatir seseorang lupa langkah penting. Kami juga menambahkan otomatisasi yang meng assign tugas, memperbarui status, dan mengirim pengingat; hal-hal kecil yang secara individual, tetapi bersama-sama telah sepenuhnya mengoptimalkan cara kami beroperasi. Ini bukan hanya tentang menghemat waktu (meskipun kami pasti melakukannya); ini tentang menciptakan lingkungan yang lebih lancar dan kurang stres di mana tim dapat fokus pada pekerjaan terbaik mereka tanpa terganggu oleh tugas administratif.

💟 Bonus: Sebagai asisten AI desktop Anda yang setia, Brain MAX memudahkan setiap langkah alur kerja formulir Anda. Cukup sampaikan persyaratan Anda melalui fitur talk-to-text, dan MAX akan membantu Anda menyusun pertanyaan, menemukan dan mengimpor data relevan dari semua aplikasi terhubung, serta merangkum respons secara instan setelah survei selesai. Ini juga memberikan akses ke multiple LLMs untuk penalaran canggih dan generasi konten, memungkinkan Anda membangun, menganalisis, dan mengoptimalkan formulir lebih cepat dan lebih cerdas—semua dalam satu tempat. Coba ClickUp Brain Max untuk menyelesaikan tugas Anda dengan cepat dan efisien!

💡 Tips Pro: Apakah Anda bagian dari tim QA yang berusaha mengumpulkan umpan balik UX atau NPS? Coba formulir ini untuk tim perangkat lunak!

2. NoteForms (Terbaik untuk mengumpulkan data langsung ke basis data Notion)

melalui NoteForms

Jika tim Anda mengandalkan Notion, NoteForms adalah solusi revolusioner untuk pembuatan formulir. Dengan NoteForms, Anda dapat membuat formulir elegan dan bermerk yang secara otomatis mengisi basis data Notion Anda, menghilangkan entri data manual, dan memastikan semua informasi Anda terorganisir di tempat yang paling Anda butuhkan.

Ini sangat menarik bagi wirausaha tunggal, tim startup, dan manajer produk yang menggunakan Notion sebagai pusat utama untuk segala hal mulai dari CRM hingga perencanaan konten. Lupakan integrasi yang rumit; NoteForms membuat koneksi terasa seperti bagian asli, menawarkan peningkatan signifikan dari alat pembuat formulir dasar.

Fitur terbaik NoteForms

Buat formulir langsung dari basis data Notion yang sudah ada

Otomatis tambahkan pengiriman formulir baru sebagai item baru atau perbarui yang sudah ada

Sesuaikan formulir secara menyeluruh dengan warna, font, dan logo merek Anda, serta tambahkan domain kustom

Termasuk berbagai jenis bidang seperti unggahan file, tanda tangan, dan penilaian bintang

Implementasikan logika kondisional untuk membuat formulir yang lebih cerdas dan dinamis yang menyesuaikan diri dengan respons pengguna

Atur pemberitahuan email, Slack, atau Discord secara real-time untuk pengiriman baru

Izinkan responden untuk mengedit pengiriman mereka setelah mereka mengirimkannya

Batasan NoteForms

Nilai inti terikat pada Notion; jika alur kerja Anda tidak sangat bergantung pada Notion, manfaat utamanya akan berkurang

Sebagai solusi yang lebih spesifik untuk Notion, mungkin tidak menawarkan integrasi yang sama luasnya dengan alat-alat non-Notion seperti pembuat formulir umum

Harga NoteForms

Gratis

Pro: Mulai dari $24/bulan

Tim: Mulai dari $59/bulan

Ulasan dan peringkat NoteForms

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NoteForms?

Ulasan pengguna berbunyi:

Sudah mencoba Notion Forms untuk permintaan internal dan sangat praktis jika Anda sudah menggunakan Notion. Integrasi dengan basis data sangat mulus dan antarmuka pengguna bersih. Masih agak terbatas (belum ada logika kondisional atau kustomisasi yang lebih dalam), tetapi versi pertama yang solid dengan banyak potensi.

💡 Tips Pro: Jika Anda masih ingin menggunakan Excel, kami memiliki panduan langkah demi langkah di sini tentang cara membuat formulir di Excel

3. Typeform (Terbaik untuk pengalaman percakapan)

melalui Typeform

Ingin mengubah formulir dasar menjadi percakapan yang menarik? Itu adalah keunggulan Typeform. Platform ini secara fundamental mengubah cara pembuatan formulir dengan menampilkan pertanyaan satu per satu, menciptakan pengalaman visual yang elegan dan interaktif yang terhubung dengan responden.

Bagi pemasar yang berfokus pada peningkatan tingkat konversi atau manajer produk yang mencari data kualitatif yang lebih kaya, Typeform menawarkan alternatif segar dari formulir tradisional yang statis. Typeform menghadirkan pendekatan yang elegan dan berorientasi pada pengguna, yang membedakannya secara signifikan dari banyak alternatif Tally Forms, sehingga setiap interaksi terasa dirancang dengan cermat dan lebih menarik.

Fitur terbaik Typeform

Buat interaksi yang menarik dengan antarmuka satu pertanyaan per kali

Implementasikan fitur canggih seperti logika kondisional yang kompleks dan "Logic Jumps" untuk membuat jalur dinamis dan personalisasi

Nikmati opsi penyesuaian yang luas, mulai dari font dan warna hingga latar belakang dan tata letak

Integrasikan dengan mulus ke ekosistem luas alat bisnis, termasuk CRM teratas, platform pemasaran email, dan solusi analitik

Memudahkan pengumpulan pembayaran aman langsung di dalam formulir dengan gateway pembayaran terkemuka seperti Stripe dan PayPal

Sematkan media kaya seperti gambar, GIF, dan video langsung ke dalam pertanyaan Anda

Manfaatkan analitik bawaan yang kuat, termasuk tingkat penolakan per pertanyaan, untuk mendapatkan wawasan mendalam

Batasan Typeform

Investasi dalam Typeform dapat lebih tinggi dibandingkan solusi pembuat formulir lainnya, terutama bagi bisnis dengan volume pengiriman yang tinggi atau memerlukan akses ke fitur canggih di tingkat atas

Meskipun tampilannya menawan, format pertanyaan tunggal tidak selalu efisien untuk formulir di mana responden perlu meninjau beberapa bidang secara bersamaan atau memasukkan sejumlah besar informasi dengan cepat

Beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur canggih seperti reCAPTCHA untuk perlindungan dari bot hanya tersedia di paket berlangganan dengan harga lebih tinggi, yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang sensitif terhadap biaya

Harga Typeform

Gratis

Basic: $29/bulan

Plus: $59/bulan

Bisnis: $99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Typeform

G2 : 4.5/5 (870+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Seorang pengguna mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan Typeform sangat positif, terutama berkat desainnya yang intuitif, kemudahan penggunaan, dan kemampuan untuk membuat formulir yang menarik secara visual dan interaktif. Typeform unggul dalam memberikan pengalaman yang lancar dan ramah pengguna bagi baik pembuat formulir maupun responden. Namun, saat bekerja dengan volume proyek yang tinggi atau alur kerja yang kompleks, beberapa keterbatasan mulai terlihat. Ketidakhadiran alat organisasi lanjutan, seperti fungsi seret dan lepas untuk menduplikasi proyek antar folder, dapat memperlambat produktivitas. Saya pikir hal serupa terjadi dengan ketidakhadiran opsi pengeditan massal untuk teks atau pengaturan global untuk slide, yang dapat membuat tugas berulang menjadi lebih membosankan.

📖 Baca Juga: Template Formulir Umpan Balik Gratis

4. Jotform (Terbaik untuk opsi template yang luas)

melalui Jotform

Bagi tim yang membutuhkan fleksibilitas dan beragam pilihan awal, Jotform menonjol sebagai platform pembuatan formulir yang komprehensif. Alat ini memiliki lebih dari 10.000 templat formulir siap pakai, memungkinkan deployment cepat untuk hampir semua tujuan, mulai dari formulir kontak hingga aplikasi pekerjaan.

Ini jauh melampaui kemampuan Tally Forms dengan mengintegrasikan fitur-fitur canggih, seperti logika kondisional yang kuat, integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, dan bahkan database bawaan yang mirip spreadsheet bernama Jotform Tables.

Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menganalisis data pengiriman langsung di dalam platform, mengubah informasi yang dikumpulkan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti daripada sekadar entri mentah.

Fitur terbaik Jotform

Desain formulir dengan opsi penyesuaian mendalam, termasuk kemampuan CSS

Proses pembayaran secara aman langsung melalui formulir dengan integrasi lebih dari 40 gateway pembayaran

Implementasikan logika kondisional canggih untuk membuat formulir yang sangat dinamis dan adaptif

Manfaatkan Jotform Tables, basis data bawaan, untuk mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data

Manfaatkan fitur-fitur andal seperti kepatuhan HIPAA, tanda tangan elektronik, dan editor PDF khusus

Batasan Jotform

Meskipun cukup lengkap, mencapai desain estetika yang unik atau mutakhir mungkin masih memerlukan pengetahuan CSS kustom, dibandingkan dengan alternatif Jotform lainnya

Harga dapat menjadi faktor penting seiring dengan peningkatan penggunaan; volume pengiriman yang lebih tinggi dan jumlah formulir yang lebih banyak dengan cepat mendorong pengguna ke tingkatan berbayar yang lebih mahal

Harga Jotform

Gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Jotform

G2 : 4.7/5 (Lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (Lebih dari 2.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Ulasan pengguna berbunyi:

Jotform memudahkan dan mempercepat pembuatan formulir sederhana menggunakan alat seret dan lepas untuk mengumpulkan data. Kami telah menggunakannya untuk membuat formulir untuk berbagai tugas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pengiriman pesanan produk kustom, permintaan informasi di situs web kami, pendaftaran akun baru, tanda tangan pembebasan tanggung jawab, persetujuan bukti, dan lain-lain. Saya menyukai bahwa formulir/pengiriman dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi untuk mempermudah proses kami lebih lanjut. Misalnya, kami mengintegrasikan sebagian besar formulir kami dengan Google Sheets untuk secara otomatis membuat spreadsheet yang terus diperbarui dengan informasi pengiriman. Kami juga mengintegrasikan beberapa formulir dengan Adobe Sign, yang memudahkan pengumpulan tanda tangan.

📮ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda dapat berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

5. Google Forms (Terbaik untuk pengumpulan data sederhana dan kolaboratif)

melalui Google Forms

Ketika kebutuhan Anda adalah pengumpulan data sederhana tanpa biaya, Google Forms adalah solusi yang tak tertandingi. Terintegrasi secara mendalam dalam Google Workspace, alat ini memungkinkan siapa saja dengan akun Google untuk membuat survei, kuis, atau formulir umpan balik dengan cepat dan tanpa ribet.

Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan penggunaannya dan kemampuan kolaborasi real-time, menjadikannya pilihan favorit bagi pendidik, kelompok komunitas kecil, atau wirausaha tunggal yang membutuhkan pengumpulan informasi cepat dan berbagi data dengan mudah.

Meskipun tidak memiliki banyak fitur canggih atau kustomisasi yang luas seperti platform pembuat formulir premium, Google Forms secara konsisten memberikan hasil yang andal, menjadikannya pilihan yang sangat berharga bagi pengguna dengan anggaran terbatas.

Fitur terbaik Google Forms

Manfaatkan formulir dan pengiriman tanpa batas!

Nikmati integrasi yang mulus dengan Google Sheets untuk analisis, penyortiran, dan pelaporan secara instan

Memudahkan kolaborasi real-time, memungkinkan pengguna multiple untuk mengedit dan mengelola formulir

Gunakan logika kondisional dasar untuk cabang sederhana dalam formulir

Manfaatkan opsi berbagi yang luas, termasuk tautan langsung, email, media sosial, dan penyisipan langsung

Dapatkan ringkasan otomatis dan grafik respons yang dihasilkan langsung di antarmuka Forms

Akses pilihan templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk skenario umum seperti konfirmasi kehadiran acara

Batasan Google Forms

Formulir seringkali memiliki tampilan generik, sehingga sulit untuk disesuaikan dengan estetika merek tertentu

Banyak fitur canggih, seperti pemrosesan pembayaran bawaan, tanda tangan elektronik, kontrol unggah file yang detail, atau logika multi-halaman yang kompleks, tidak tersedia secara bawaan

Menghubungkan dengan CRM pihak ketiga atau alat otomatisasi pemasaran biasanya memerlukan ekspor data manual atau langganan Zapier berbayar

Tidak dirancang untuk alur kerja data yang sangat kompleks atau riset pasar tingkat profesional, namun optimal untuk tugas pengumpulan informasi yang lebih sederhana

Harga Google Forms

Gratis

Paket Pemula Bisnis: $6 per pengguna per bulan

Paket Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Business Plus: $18 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Google Forms

G2 : 4.6/5 (Lebih dari 40.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (Lebih dari 11.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Forms?

Ulasan pengguna berbunyi:

Secara keseluruhan, saya puas dengan kemudahan penggunaan, fitur otomatisasi (terutama dalam mengatur pengiriman email setelah seseorang mengisi formulir), dan penggunaan Google Sheets, karena saya sudah familiar dengan platform ini. Saya juga dapat mengintegrasikan dengan alat lain seperti Zapier untuk otomatisasi lebih lanjut.

6. SurveyMonkey (Terbaik untuk wawasan survei tingkat lanjut)

melalui SurveyMonkey

Pernah penasaran apa yang sebenarnya dipikirkan pelanggan Anda? Atau butuh cara untuk mengetahui tren pasar tanpa repot?

SurveyMonkey adalah platform survei yang berpengalaman dan andal, ideal untuk tim yang membutuhkan analisis mendalam terhadap umpan balik. Platform ini memungkinkan Anda merancang survei profesional menggunakan perpustakaan template yang luas dan dibuat oleh ahli, serta berbagai jenis pertanyaan, termasuk opsi peringkat dan pertanyaan NPS (Net Promoter Score) yang spesifik.

Fitur tambahan meliputi "skip logic" (pertanyaan berubah berdasarkan jawaban sebelumnya), "piping" (menyisipkan jawaban sebelumnya ke pertanyaan baru), dan "randomization" untuk membuat survei terasa lebih personal dan menarik. Bagi pemasar, manajer produk, atau siapa pun yang melakukan riset serius, SurveyMonkey menyediakan alat-alat kuat untuk mengumpulkan data yang paling relevan.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Gunakan AI untuk menganalisis suasana hati komentar terbuka, analisis teks, dan bahkan membandingkan data dengan standar industri

Manfaatkan SurveyMonkey Audience, panel global besar, untuk mendapatkan respons dengan cepat

Integrasikan dengan mulus ke lebih dari 200 aplikasi bisnis populer

Buat survei Anda terlihat sepenuhnya sesuai merek dengan menyesuaikan menggunakan elemen visual

Dapatkan dukungan survei multibahasa, yang memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik dalam berbagai bahasa

Batasan SurveyMonkey

Meskipun sangat powerful, beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna, terutama untuk survei yang sangat kompleks, tidak sehalus atau semodern beberapa pembuat formulir baru yang lebih berfokus pada desain

Keunggulan utamanya tentu saja survei, jadi jika Anda hanya membutuhkan alat pembuat formulir yang sangat sederhana, ini mungkin terlalu berlebihan

Harga SurveyMonkey

Rencana gratis

Paket Bulanan Standar: Mulai dari $99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Catatan: Tersedia paket berlangganan tahunan berbayar lainnya di situs web

Ulasan dan peringkat SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (Lebih dari 23.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (Lebih dari 10.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyMonkey?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya berharap ada dukungan AI yang lebih baik. Dari apa yang saya coba sejauh ini, opsi AI cukup membantu untuk memulai, tetapi setelah template dibuat, tidak terlalu mudah untuk menyesuaikan atau melakukan perubahan dalam prompt AI.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing SurveyMonkey

7. Formstack Forms (Terbaik untuk formulir aman dan ramah kepatuhan)

melalui Formstack

Apakah keamanan data dan kepatuhan regulasi merupakan hal yang mutlak bagi Anda? Maka Formstack Forms menjadi solusi yang unggul. Platform ini dirancang dengan fokus kuat pada perlindungan informasi sensitif, dilengkapi sertifikasi seperti HIPAA dan PCI compliance, menjadikannya pilihan ideal untuk sektor kesehatan, keuangan, atau hukum.

Ini melampaui sekadar pembuatan formulir sederhana, memberdayakan tim operasional dan perusahaan untuk menciptakan alur kerja cerdas di mana data yang dikumpulkan secara otomatis memicu langkah berikutnya, tanda tangan elektronik, atau pembangkitan dokumen. Formstack menawarkan peningkatan signifikan dari Tally Forms dengan memastikan formulir Anda tidak hanya aman tetapi juga terintegrasi secara mendalam ke dalam proses bisnis kritis Anda.

Fitur terbaik Formstack Forms

Pastikan keamanan data tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap standar industri seperti HIPAA dan GDPR

Otomatisasi alur kerja kompleks dengan pemicu untuk mengirim notifikasi, menghasilkan dokumen, dan lain-lain.

Manfaatkan analisis formulir yang mendalam untuk mengidentifikasi titik-titik tepat di mana pengguna berhenti mengisi formulir

Buat dokumen atau kontrak yang rapi dan sudah terisi otomatis dari pengiriman formulir

Implementasikan pengaturan akses dan izin pengguna yang detail, memungkinkan kolaborasi tim yang aman

Batasan Formstack Forms

Meskipun sangat fungsional, beberapa pengguna merasa desain estetika dan antarmuka pengguna platform ini kurang modern atau intuitif

Dukungan domain kustom penuh untuk URL formulir langsung terutama terbatas pada subdomain (yourcompany. formstack. com)

Harga Formstack Forms

uji coba gratis selama 14 hari

Formulir: Mulai dari $99/bulan

Paket: Mulai dari 2$99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Formstack Forms

G2 : 4.3/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formstack Forms?

Ulasan pengguna berbunyi:

Formstack telah menerapkan langkah-langkah keamanan ketat untuk melindungi data sensitif, baik saat dikumpulkan, dibagikan, maupun disimpan. Kata sandi keamanan dapat digunakan untuk mengenkripsi data dan memastikan hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Selain itu, sistem persetujuan alur kerja telah diterapkan, sehingga pengguna hanya dapat mengakses formulir melalui masukan yang diotorisasi. Pengguna dapat memantau dan melacak setiap entri formulir dengan cermat berkat fitur ini.

8. Zoho Forms (Terbaik untuk pembuatan formulir terintegrasi dalam paket bisnis Zoho)

melalui Zoho Forms

Zoho Forms terasa seperti perpanjangan dari operasi bisnis Anda yang sudah ada, terutama jika Anda sudah menggunakan produk Zoho lainnya. Zoho Forms bekerja paling baik sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, dirancang untuk memudahkan aliran data secara lancar di seluruh alat CRM, pemasaran, dan dukungan Anda.

Dibandingkan dengan kemampuan dasar banyak alternatif Tally Forms, alat ini menawarkan rangkaian fitur yang kaya, seperti formulir multi-halaman, opsi simpan dan lanjutkan untuk responden, serta logika kondisional kompleks untuk menciptakan pengalaman formulir yang dinamis dan ramah pengguna.

Fitur terbaik Zoho Forms

Buat formulir responsif mobile yang dapat beradaptasi dengan perangkat apa pun, dan bahkan mengumpulkan data secara offline

Buat alur kerja persetujuan yang canggih untuk pengiriman formulir

Mudahkan pengumpulan pembayaran yang aman dengan integrasi asli untuk gateway populer termasuk PayPal

Sesuaikan formulir secara menyeluruh dengan berbagai tema, warna kustom, font unik, dan domain kustom

Dapatkan pemberitahuan instan melalui email, Slack, atau saluran lain setiap kali formulir baru dikirimkan

Batasan Zoho Forms

Menghubungkan dengan aplikasi pihak ketiga non-Zoho terkadang bisa lebih rumit atau memerlukan usaha ekstra dibandingkan dengan pembuat formulir yang terintegrasi secara universal

Beberapa jenis bidang atau skenario penggunaan tertentu mungkin menghadapi batasan jumlah karakter atau ukuran data, yang dapat memengaruhi kebutuhan pengumpulan data yang sangat spesifik atau kompleks

Harga Zoho Forms

Rencana gratis

Basic: $12/bulan

Standar: $30/bulan

Profesional: $60/bulan

Premium: $110/bulan

Ulasan dan peringkat Zoho Forms

G2 : 4.4/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Forms?

Ulasan pengguna berbunyi:

Sistem Zoho secara keseluruhan sangat membingungkan karena sebagian besar alat memerlukan biaya tambahan. Saat mengimplementasikan Zoho Form, kami mengalami kebingungan besar dengan Zoho Landing Pages dan juga akun pribadi klien dengan akun kerja. Hal ini menyebabkan klien harus membayar dua kali untuk layanan yang sama, karena kami tidak dapat menghubungkan akun pribadi dengan CRM yang terhubung dengan akun kerja.

9. Formsite (Terbaik untuk membuat formulir aman)

melalui Formsite

Ketika berbicara tentang mengumpulkan data secara aman dan mengintegrasikannya dengan mudah ke dalam sistem bisnis Anda, Formsite adalah platform yang dapat diandalkan. Platform ini bukanlah pendatang baru di dunia pembuatan formulir; ini adalah platform berpengalaman yang dikenal karena memprioritaskan fitur keamanan terbaik seperti enkripsi SSL dan kepatuhan PCI, yang sangat penting bagi bisnis yang menangani informasi sensitif.

Alat ini merupakan pilihan cerdas untuk pemimpin operasional dan bisnis yang sedang berkembang, menawarkan pendekatan yang praktis dan efisien untuk penangkapan data yang aman, fungsional, dan terintegrasi.

Fitur terbaik Formsite

Desain formulir profesional menggunakan pembuat formulir seret dan lepas yang sederhana

Pilih dari lebih dari 50 jenis item yang fleksibel dan terapkan penyesuaian yang luas untuk tata letak yang presisi

Pastikan keamanan data yang kuat dan kepatuhan dengan fitur seperti enkripsi SSL, pencegahan spam CAPTCHA, dan kepatuhan HIPAA opsional (pada paket Enterprise)

Gunakan fitur "Simpan & Kembali" untuk menyimpan pengisian formulir yang belum selesai dan memungkinkan pengguna menyelesaikan formulir kapan saja sesuai kebutuhan mereka

Buat laporan visual yang informatif langsung dari data yang dikumpulkan, menggunakan grafik dan tabel bawaan, dengan opsi ekspor yang mudah

Batasan Formsite

Opsi penyesuaian untuk estetika visual, terutama tanpa memerlukan pengetahuan CSS tingkat lanjut, dapat sedikit terbatas

Laporan dari beberapa pengguna menunjukkan keterbatasan dalam fungsi aplikasi seluler atau respons desain yang kurang optimal pada perangkat seluler tertentu

Integrasi dengan platform pihak ketiga yang kurang umum atau sangat spesialis mungkin memerlukan pengembangan API khusus, yang menambah tingkat kompleksitas untuk konfigurasi khusus

Harga Formsite

Uji coba gratis selama 14 hari

Pribadi: $24/bulan

Profesional: $39/bulan

Bisnis: $69/bulan

Business Plus: $99/bulan

Enterprise: $249/bulan

Ulasan dan peringkat Formsite

G2 : 4.4/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formsite?

Ulasan pengguna berbunyi:

Sangat mudah digunakan dan terintegrasi dengan Slack dan perangkat lunak lainnya. Membantu dalam segala hal, mulai dari pesanan penjualan hingga pengumpulan informasi.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1790, sensus pertama di Amerika Serikat (yang dianggap sebagai survei pemerintah resmi pertama negara tersebut) dipimpin oleh Mahlon Dickerson dan diawasi oleh Samuel Washington, saudara George Washington. Dan tahukah Anda? Sensus tersebut hanya meminta enam poin data—termasuk berapa banyak "laki-laki kulit putih bebas di atas 16 tahun" yang ada di rumah tangga Anda.

10. Cognito Forms (Terbaik untuk formulir dengan perhitungan canggih)

melalui CognitoForms

Jika pekerjaan Anda melibatkan perhitungan kompleks, logika rumit, atau interaksi data dinamis dalam formulir, Cognito Forms bisa menjadi solusi ideal untuk Anda. Platform ini merupakan pilihan yang solid bagi manajer produk, pemimpin operasional, atau wirausaha tunggal yang membutuhkan alat pembuat formulir yang mampu melakukan lebih dari sekadar mengumpulkan entri dasar.

Formulir ini unggul dalam membuat formulir cerdas yang dapat menangani segala hal, mulai dari kalkulator harga hingga formulir pesanan detail dengan logika kondisional dan bagian yang dapat diulang.

Fitur terbaik Cognito Forms

Buat formulir dengan perhitungan kustom yang canggih, harga dinamis, penilaian otomatis, dan banyak lagi.

Memicu tugas tindak lanjut, mengirim notifikasi, dan mengarahkan data untuk persetujuan langsung di dalam platform

Izinkan pengguna untuk menambahkan entri multiple (misalnya, beberapa peserta, produk multiple)

Manfaatkan tanda tangan elektronik untuk mengumpulkan persetujuan atau perjanjian yang sah secara hukum

Sediakan portal self-service yang aman di mana pengguna eksternal dapat melihat pengajuan mereka sebelumnya

Pastikan keamanan data dan kepatuhan dengan fitur seperti kesiapan HIPAA

Batasan Cognito Forms

Kustomisasi untuk desain estetika mungkin kurang fleksibel dibandingkan beberapa pesaing, yang berpotensi membuatnya sulit untuk mencapai branding visual yang sangat unik atau khusus tanpa CSS lanjutan

Rencana gratis menawarkan titik awal yang baik, tetapi dengan cepat menjadi terbatas bagi pengguna aktif, terutama dalam hal penyimpanan dan ketersediaan fitur canggih

Beberapa pengguna telah mengutarakan keinginan untuk memiliki variasi template bawaan yang lebih beragam dan disesuaikan dengan industri niche tertentu, di luar penawaran umum yang tersedia

Harga Cognito Forms

Rencana gratis

Pro: $19/bulan

Tim: $39/bulan

Enterprise: $129/bulan

Ulasan dan peringkat Cognito Forms

G2 : 4.5/5 (Lebih dari 80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (Lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cognito Forms?

Seorang pengguna mengatakan:

Kemungkinan yang ditawarkan oleh alat ini hampir tak terbatas, dapat digunakan sebagai daftar tugas, metode pengumpulan data, penyimpanan, dokumentasi, dan banyak lagi.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Otomatisasi Formulir untuk Analisis dan Pengumpulan Data yang Lebih Cepat

Buat Formulir Anda dengan ClickUp

Inilah dia—panduan lengkap tentang beberapa alternatif Tally Forms terbaik yang tersedia saat ini. Apakah prioritas Anda adalah kustomisasi mendalam, otomatisasi yang mulus, atau integrasi yang kokoh dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada, ada solusi pembuat formulir yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.

Jika Anda mencari solusi yang benar-benar mengintegrasikan pengumpulan data dengan manajemen proyek dan mengotomatisasi alur kerja dari setiap pengiriman formulir, ClickUp menonjol sebagai pilihan yang kuat. Kemampuannya untuk mengubah data formulir langsung menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan wawasan dalam satu platform terintegrasi dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tim Anda.

Siap untuk mengubah cara Anda membuat formulir dan mempercepat alur kerja Anda? Coba ClickUp secara gratis hari ini!