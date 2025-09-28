Anytype vs. Notion: Mana yang Lebih Baik untuk Produktivitas pada Tahun 2025?

Lingkungan kerja digital modern telah membuat manajemen pengetahuan menjadi jauh lebih mudah. Baik Anda sedang membangun basis pengetahuan pribadi, mengorganisir penelitian, atau merencanakan proyek, ada banyak platform yang dapat membantu.

Anytype dan Notion adalah alat yang membantu mengorganisir, menyimpan, dan mengelola informasi layaknya otak kedua. Anytype adalah pendatang baru yang menonjol dengan janji pendekatan pengelolaan pengetahuan yang sepenuhnya lokal, berfokus pada privasi, dan mengutamakan mode offline. Di sisi lain, Notion adalah platform yang dikenal karena kemampuan pencatatan yang kuat, fitur kolaboratif, dan basis data yang kaya.

Untuk membantu Anda membuat pilihan ini, kami menganalisis Anytype vs. Notion berdasarkan berbagai parameter, seperti fitur, harga, kemudahan penggunaan di dunia nyata, dan lain-lain.

Anytype vs. Notion Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan yang ringkas tentang 5 fitur teratas antara Anytype, Notion, dan ClickUp 🥇:

Fitur Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Privasi & Keamanan ✅ Enkripsi end-to-end, offline-first, penyimpanan terdesentralisasi ❌ Tidak ada enkripsi end-to-end; penyimpanan berbasis cloud 🛡️ Sesuai dengan SOC 2, HIPAA, dan GDPR; kecerdasan buatan kontekstual dengan protokol privasi data yang kuat Kolaborasi 🚫 Belum ada kolaborasi real-time (masih dalam tahap beta) ✅ Kolaborasi tim secara real-time dengan komentar, halaman bersama, dan blok yang disinkronkan ✅ Paket kolaborasi lengkap: pengeditan real-time, komentar menjadi tugas, obrolan, dokumen, dan ringkasan tugas AI Widgets Dukungan widget bawaan untuk tugas, catatan, dan dasbor Tidak mendukung widget bawaan; memerlukan embed pihak ketiga Dashboard yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan widget bawaan; tidak memerlukan pihak ketiga Fitur AI ❌ Belum tersedia saat ini ⚡ Asisten AI bawaan untuk menulis, merangkum, dan memberikan saran 🧠 ClickUp AI + agen berfungsi sebagai AI kerja kontekstual all-in-one, ditambah otomatisasi, integrasi, obrolan, untuk semua tugas, dokumen, dan alat terhubung Template & Dokumen 🧱 Template tanpa kode bawaan untuk catatan dan objek 🧩 Template yang didorong oleh komunitas dan asli untuk setiap kasus penggunaan 🧠 Template yang dirancang secara profesional + dokumen ClickUp yang dinamis dengan media, AI, dan kolaborasi real-time—lebih powerful dan terintegrasi daripada keduanya!

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Anytype?

melalui Anytype

Anytype adalah perangkat lunak open-source yang berfokus pada lokal, peer-to-peer, dan memberikan pengguna kendali penuh serta keamanan atas aset digital mereka.

Fokusnya pada privasi dan penyimpanan data terdesentralisasi memastikan bahwa hanya pengguna yang dapat mengakses informasi mereka tanpa campur tangan dari aplikasi pihak ketiga.

Fitur Anytype

Fitur Anytype berfokus pada pendekatan lokal-pertama, penyimpanan terdesentralisasi, dan enkripsi end-to-end, memastikan kepemilikan data penuh. Berbeda dengan Notion, Anytype berfungsi sepenuhnya offline dan secara otomatis menyinkronkan data di semua perangkat saat terhubung kembali.

Dari basis data yang dapat disesuaikan dan tampilan grafik visual hingga alur kerja yang terstruktur dan kontrol privasi yang kuat, Anytype dirancang untuk mereka yang mengutamakan keamanan tanpa mengorbankan fungsionalitas.

Fitur #1: Enkripsi end-to-end

Anytype menggunakan enkripsi lokal di perangkat untuk memastikan hanya Anda yang memiliki kunci akses ke data Anda. Hal ini menjaga privasi data, karena tidak ada pihak eksternal yang memiliki akses ke data tersebut. Anda memiliki kepemilikan dan kerahasiaan penuh atas aset digital Anda.

👀 Tahukah Anda: Penelitian Gartner mengungkapkan bahwa CEO memprioritaskan produktivitas karyawan sebagai pendorong pertumbuhan utama, namun empat mitos umum menghambat kemajuan nyata. Ini termasuk: Keyakinan bahwa produktivitas bukanlah tugas HR

Adopsi AI akan secara otomatis meningkatkan produktivitas

Karyawan yang bekerja di kantor outperform pekerja hybrid

Semakin banyak data, semakin tinggi produktivitas Data menunjukkan bahwa keterlibatan HR dapat meningkatkan produktivitas hingga 11%, dan budaya tim yang mendukung memiliki dampak positif tertinggi. Mengatasi mitos-mitos ini dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan hingga 35%, setara dengan 2,8 jam produktif tambahan per karyawan per hari.

Fitur #2: Akses mode offline

Pendekatan offline-first Anytype memungkinkan Anda membuat dan mengelola data tanpa bergantung pada koneksi internet. Vault Anda disimpan secara lokal di perangkat Anda, memberikan akses tanpa gangguan dan waktu muat yang cepat.

Fitur #3: Desain tanpa kode

Anytype menawarkan pengalaman pembuatan tanpa kode, memungkinkan pengguna untuk membuat apa pun yang mereka bayangkan secara visual. Editor berbasis blok, basis data, templat, dan widget memberikan kebebasan mutlak untuk menyesuaikan ruang kerja Anda sesuai keinginan tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Fitur #4: Visualisasi database

Dengan Anytype, Anda dapat memvisualisasikan entri basis data Anda sebagai grafik relasional. Selain itu, format interaktifnya memudahkan pengelolaan, demonstrasi, dan interpretasi hubungan data secara efektif, serta menghubungkan ide-ide di seluruh dataset dan proyek yang kompleks.

Harga Anytype

Explorer : Gratis

Builder : $99/tahun

Co – Creator : $299 untuk 3 tahun

Bisnis: Harga kustom

💡 Tips Pro: Membangun wiki pribadi dapat mengintegrasikan segala hal, mulai dari proyek bisnis yang kompleks hingga upaya pribadi. Ini mengubah pengetahuan tim Anda menjadi aset yang kuat dan terorganisir. Bayangkan ini sebagai otak tim Anda, selalu dapat diakses dan siap digunakan.

Apa Itu Notion?

melalui Notion

Notion adalah aplikasi web serbaguna untuk produktivitas dan pencatatan. Aplikasi ini menggabungkan manajemen pengetahuan, manajemen tugas, dan perencanaan proyek dalam satu platform.

Baik Anda individu maupun tim, Notion membantu Anda tetap terorganisir. Template yang dapat disesuaikan dan integrasi yang mulus dengan alat lain merupakan keunggulan lainnya.

Fitur Notion

Berbeda dengan Anytype, Notion unggul dalam kolaborasi real-time, aksesibilitas berbasis cloud, dan integrasi yang kuat dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan Zapier.

Dengan bantuan berbasis AI, penyaringan database canggih, dan penghubungan halaman yang intuitif, Notion memudahkan pembuatan alur kerja terstruktur dan dinamis untuk individu dan tim.

Berikut adalah daftar fitur utama Notion:

Fitur #1: Asisten AI

melalui Notion

Asisten AI terintegrasi dari Notion membantu menyusun konten, merangkum catatan, dan menjawab pertanyaan berdasarkan data ruang kerja, memberikan peningkatan produktivitas. Fitur-fitur ini sangat berguna saat bekerja pada proyek di mana pembangkitan atau penyempurnaan konten menjadi kunci dalam alur kerja.

Fitur #2: Wiki

melalui Notion

Cara terbaik untuk mengelola pengetahuan profesional atau pribadi secara terpusat di Notion adalah dengan menggunakan wiki. Notion memungkinkan Anda membuat halaman yang saling terhubung, sehingga informasi menjadi mudah diakses dan dinavigasi. Wiki individu dan bisnis ini menciptakan sumber kebenaran tunggal, memudahkan akses ke data.

Fitur #3: Dokumen

melalui Notion

Dokumen di Notion memungkinkan pengguna untuk membuat halaman dan menyampaikan ide-ide mereka dengan efektif. Fitur utamanya adalah editor berbasis blok kolaboratif, di mana tim dapat berkumpul untuk bertukar ide, berbagi umpan balik, dan memanfaatkan AI untuk meningkatkan konten, sehingga dokumentasi menjadi lebih mudah.

Fitur #4: Situs

Notion Sites memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan halaman apa pun sebagai situs web dengan mudah. Baik Anda membuat halaman arahan, berbagi informasi secara publik, atau mendistribusikan sumber daya, Sites mengurangi ketergantungan pada layanan hosting web eksternal.

Antarmuka yang intuitif memudahkan kustomisasi, memungkinkan pengguna mendesain situs mereka tanpa perlu pengetahuan pemrograman sebelumnya. Dengan analitik bawaan, Anda dapat melacak keterlibatan pengguna secara efektif dan mengoptimalkan konten Anda.

Harga Notion

Gratis untuk hingga 10 pengguna

Plus : $12 per pengguna/bulan

Bisnis : $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?” ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda kerjakan, memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

Anytype vs. Notion: Perbandingan Fitur

Saat membandingkan Anytype, Notion, atau alternatif menjanjikan lainnya, mempertimbangkan fitur-fiturnya bersama dengan kebutuhan unik Anda sangat penting. Berikut adalah perbandingan detail fitur-fitur utama:

Fitur #1: Widget

Widget meningkatkan produktivitas dengan memberikan akses langsung ke informasi, fitur, atau alat penting dari dashboard. Widget juga menunjukkan kemampuan platform untuk beradaptasi dengan kebutuhan Anda.

Anytype menawarkan widget yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ruang kerja mereka. Widget ini memberikan akses cepat ke catatan, tugas, dan objek lain yang sering digunakan.

Meskipun Notion tidak menyediakan dukungan widget bawaan, pengguna dapat menyematkan widget pihak ketiga menggunakan layanan seperti Indify atau WidgetBox, yang menawarkan fungsi serupa.

Pemenang: Anytype, karena menyediakan dukungan widget asli untuk pengalaman pengguna yang benar-benar disesuaikan dan dapat dikustomisasi. 🏆

Fitur #2: Kalender dan manajemen waktu

Fitur Kalender Anytype memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memvisualisasikan acara mereka langsung dalam aplikasi. Anda dapat melihat jadwal Anda berdasarkan hari, minggu, bulan, atau tahun, sesuai dengan kebutuhan perencanaan Anda yang beragam.

Serupa dengan itu, Notion memiliki kalender yang kuat yang terintegrasi dengan basis datanya. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengorganisir data atau merencanakan tugas sepanjang garis waktu. Kalender Notion juga mendukung kolaborasi, memungkinkan tim untuk mengelola jadwal mereka dengan efektif.

Pemenang: Seri. Anytype dan Notion keduanya menawarkan fitur kalender yang memudahkan pengelolaan tugas dan penjadwalan yang efektif. 🤝

Fitur #3: Web Clipper

Web Clipper adalah alat yang memungkinkan pengguna menyimpan konten web langsung ke ruang kerja mereka. Hal ini memudahkan penelitian dan pengumpulan informasi dengan cepat dan mudah.

Anytype meluncurkan web clipper-nya pada versi 0.39.0. Gunakan alat ini untuk menyimpan konten dan mengorganisir semua kliping Anda ke dalam kategori yang relevan untuk manajemen pengetahuan pribadi yang efektif. Web clipper ini tersedia sebagai ekstensi Chrome.

Notion juga menyediakan ekstensi web clipper untuk browser populer. Anda dapat menyimpan artikel, bookmark, dan konten web lainnya langsung ke ruang kerja Notion Anda. Fitur penandaan memudahkan Anda untuk mengorganisir dan mengakses kliping web.

Pemenang: Kembali imbang. Keduanya menawarkan alat web clipper yang memudahkan penelitian dan pengorganisasian konten. 🤝

Fitur #4: Portabilitas data

Portabilitas data memungkinkan pengguna untuk mengekspor atau mentransfer data mereka dalam berbagai format, memberikan mereka kendali yang lebih besar atas informasi mereka.

Karena Anytype berfokus pada kepemilikan data, pengguna diberikan kendali penuh atas ekspor data dalam berbagai format. Anda dapat mengimpor data dalam berbagai format, termasuk berkas Markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON, dan Protobuf. Untuk ekspor data, Anytype mendukung format MD, JSON, dan Protobuf.

Notion memungkinkan Anda mengekspor data dalam format PDF, HTML, MD, dan CSV. Namun, prosesnya agak rumit, dan beberapa jenis konten mungkin tidak dapat diekspor dengan lancar. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan saat memigrasikan basis data kompleks atau konten yang terhubung.

Pemenang: Anytype* karena pendekatan yang sederhana dalam impor/ekspor data, yang memberikan kontrol lebih besar atas informasi. 🏆

Fitur #5: Keamanan

Keamanan adalah hal yang paling penting jika Anda menangani informasi yang sangat rahasia atau sensitif.

Anytype memiliki keamanan yang terintegrasi dalam inti sistemnya dengan enkripsi end-to-end. Pendekatan lokal-pertama yang diwujudkan melalui mode offline memastikan data tetap pribadi dan berada di bawah kendali pengguna. Selain akses offline, Anytype mengandalkan node cadangan terdistribusi dalam jaringan peer-to-peer untuk sinkronisasi data. Node cadangan ini mendesentralisasikan server, menambahkan lapisan keamanan tambahan.

Notion menerapkan langkah-langkah keamanan standar dan tidak menyediakan enkripsi end-to-end dalam layanan cloud-nya. Selain itu, semua data Anda disimpan di server Notion, sehingga Anda harus mempercayai protokol keamanan bawaan mereka. Meskipun Notion adalah aplikasi pencatat yang terpercaya, kurangnya kontrol atas data Anda menjadi kekhawatiran bagi banyak orang.

Pemenang: Anytype, berkat fitur keamanan canggihnya, termasuk enkripsi end-to-end dan akses offline, menjanjikan privasi dan keamanan yang lebih baik. 🏆

Fitur #6: Integrasi

Anytype berfokus pada menjadi lingkungan yang mandiri. Oleh karena itu, saat ini tidak mendukung integrasi dengan aplikasi eksternal; namun, rencana dan pipeline pengembangan mencakup dukungan API dan plugin. Anda dapat melakukan embed, yang merupakan solusi alternatif jika perlu menghubungkan alat-alat tersebut.

Notion menawarkan integrasi yang luas yang memperluas kemampuannya melampaui pencatatan dan manajemen pengetahuan. Integrasikan Notion dengan Slack, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Trello, ClickUp, dan beberapa alat lain untuk alur kerja yang terintegrasi. Ruang kerja terintegrasi semacam ini memudahkan pertukaran data dan komunikasi yang lancar.

Pemenang: Notion, karena mendukung berbagai integrasi yang meningkatkan fleksibilitas alat dan efisiensi alur kerja. 🏆

Fitur #7: Template

Anytype menawarkan beberapa templat yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengatur catatan, proyek, dan basis data sesuai dengan kebutuhan unik mereka.

Demikian pula, templat Notion berfungsi sebagai titik awal, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Namun, Notion benar-benar menonjol berkat beragamnya templat yang tersedia. Baik Anda mengelola proyek, mencatat catatan pribadi, membuat konten, atau berkolaborasi dengan tim, Notion memiliki templat untuk setiap kebutuhan.

Pemenang: Notion, berkat perpustakaannya yang luas berisi templat, termasuk perpustakaan templat yang dikelola oleh komunitas. 🏆

Anytype vs. Notion di Reddit

Kami membawa perdebatan Anytype vs. Notion ke Reddit untuk memahami pandangan pengguna tentang kedua platform tersebut.

Pengguna Reddit u/Koko_chu dengan sempurna merangkum perbedaan antara keduanya di bawah ini:

“Perbedaan inti ini saja bisa menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan, tergantung pada apa yang intuitif bagi Anda. Selain itu, berikut beberapa observasi:– Notion adalah perangkat lunak yang lebih matang; Anytype masih dalam tahap Beta (dan sedang dikembangkan secara aktif), jadi harap bersiap dengan lebih banyak bug. – Aplikasi seluler Anytype lebih cepat tetapi lebih kaku di beberapa bagian. Set inline tidak ditampilkan. – Notion memiliki rumus yang lengkap, Anytype belum (hingga saat ini, ini adalah salah satu fitur yang paling banyak diminta)– Notion adalah layanan cloud (dengan enkripsi, menurut saya, tapi bukan end-to-end), cukup lambat saat data besar, dan dengan fungsi offline yang minim. Anytype adalah lokal-offline terlebih dahulu, dengan dukungan cloud end-to-end, dan cepat. Keduanya memungkinkan ekspor ke Markdown, tetapi secara pribadi, ekspor dari Notion tidak berjalan lancar bagi saya dalam hal format catatan dan menemukannya…– Manajemen file saat ini sangat kaku di Anytype. Saya tidak ingat Notion juga bagus, tetapi sudah lama sejak saya menggunakannya dengan benar, jadi saya akan melewatkan yang ini!– Estetika Notion lebih dapat disesuaikan dengan berbagai embed, perubahan font, dan add-on pihak ketiga. Anytype masih dalam tahap pengembangan. – Notion tidak memiliki tampilan grafik atau alur; Anytype memilikinya. – Notion memiliki blok sinkronisasi, sedangkan Anytype tidak. ”

“Perbedaan inti ini saja bisa menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan, tergantung pada apa yang intuitif bagi Anda. Selain itu, berikut beberapa observasi:– Notion adalah perangkat lunak yang lebih matang; Anytype masih dalam tahap Beta (dan sedang dikembangkan secara aktif), jadi harap bersiap dengan lebih banyak bug. – Aplikasi seluler Anytype lebih cepat tetapi lebih kaku di beberapa bagian. Set inline tidak ditampilkan. – Notion memiliki rumus yang lengkap, Anytype belum (hingga saat ini, ini adalah salah satu fitur yang paling banyak diminta)– Notion adalah layanan cloud (ada enkripsi, menurut saya, tapi bukan e2e), cukup lambat saat data besar, dan dengan fungsi offline yang minim. Anytype adalah lokal-offline terlebih dahulu, dengan dukungan cloud e2e, dan cepat. Keduanya memungkinkan ekspor ke Markdown, tetapi secara pribadi, ekspor dari Notion tidak berjalan lancar bagi saya dalam hal format catatan dan menemukannya…– Manajemen file saat ini sangat kaku di Anytype. Saya tidak ingat Notion juga bagus, tetapi sudah lama sejak saya menggunakannya dengan benar, jadi saya akan melewatkan yang ini!– Estetika Notion lebih dapat disesuaikan dengan berbagai embed, perubahan font, dan add-on pihak ketiga. Anytype masih dalam tahap pengembangan. – Notion tidak memiliki tampilan grafik atau alur; Anytype memilikinya. – Notion memiliki blok sinkronisasi, sedangkan Anytype tidak. ”

Banyak yang memilih Anytype karena fitur privasi dan keamanannya, serta akses offline. Pengguna Notion menyukai kemudahan penggunaan dan stabilitas platformnya.

🧠 Fakta Menarik: Analis Gartner memperkirakan bahwa setiap orang di negara maju akan berinteraksi dengan setidaknya satu instance AI setiap hari pada tahun 2030.

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Anytype dan Notion

Meskipun Anytype dan Notion menawarkan fitur-fitur kuat untuk manajemen pengetahuan, keduanya tidak luput dari keterbatasan.

Misalnya, Anytype tidak memiliki kolaborasi real-time, sementara keamanan dan kepemilikan data Notion menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang.

Inilah mengapa ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, merupakan alternatif yang kuat untuk Anytype dan Notion.

ClickUp menggabungkan fitur terbaik dari Anytype dan Notion, ditambah lagi. Sebagai alat kerja AI kontekstual, ClickUp menyediakan platform yang mengintegrasikan manajemen pengetahuan, manajemen proyek, komunikasi real-time, kolaborasi tim, serta otomatisasi, agen, dan AI kontekstual.

Inilah yang membuat ClickUp menonjol:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Chat

Lupakan berpindah-pindah antara alat untuk diskusi dan alat manajemen proyek untuk tugas. Fitur Chat ClickUp memungkinkan tim berkomunikasi secara real-time, dengan percakapan terorganisir berdasarkan proyek atau topik.

Jaga koneksi tim remote dan di kantor dalam alur kerja dengan ClickUp Chat

Selain itu, dengan fitur Assign Comments dari ClickUp, diskusi tidak akan terlewat—ubah komentar apa pun menjadi tugas dengan batas waktu, sehingga tidak ada yang terlewat.

📌 Anda pasti penasaran apa yang membuat ClickUp benar-benar unik ?

Chat, tapi dengan konteks —percakapan tetap terhubung dengan tugas

Percakapan yang dapat ditindaklanjuti —ubah pesan menjadi tugas yang harus dilakukan

Tanpa batasan pesan*—berbeda dengan rencana gratis Slack, ClickUp memungkinkan Anda menyimpan seluruh riwayat obrolan Anda

Inilah yang dikatakan Thomas Clifford, Manajer Produk di TravelLocal, tentang penggunaan ClickUp:

Kami menggunakan ClickUp untuk semua manajemen proyek dan tugas, serta sebagai basis pengetahuan. Alat ini juga telah diadopsi untuk memantau dan memperbarui kerangka kerja OKR kami, serta beberapa kasus penggunaan lainnya, termasuk diagram alur dan formulir permintaan cuti serta alur kerja. Sangat bagus dapat mengelola semua ini dalam satu produk, karena semua elemen dapat dengan mudah dihubungkan.

Kami menggunakan ClickUp untuk semua manajemen proyek dan tugas, serta sebagai basis pengetahuan. Alat ini juga telah diadopsi untuk memantau dan memperbarui kerangka kerja OKR kami, serta beberapa kasus penggunaan lainnya, termasuk diagram alur dan formulir permintaan cuti serta alur kerja. Sangat bagus dapat mengelola semua ini dalam satu produk, karena semua elemen dapat dengan mudah dihubungkan.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Docs

Buat dan edit dokumen bersama tim Anda secara real-time dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah pusat dokumen terintegrasi sepenuhnya yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen secara real-time. Antarmuka intuitif editor Docs menawarkan kemudahan penggunaan yang mirip dengan platform pengolah dokumen seperti Google Docs atau Microsoft Word.

Selain konten teks, Docs mendukung media kaya seperti foto, video, GIF, dan lainnya. Baik saat membuat wiki pribadi atau mengelola daftar periksa interaktif, ClickUp Docs mendukung berbagai format. Anda dapat dengan mudah mengekspor dokumen ini sebagai PDF, HTML, atau MD dan mencetaknya.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain dan Brain MAX

Manfaatkan kekuatan agen AI dan model AI eksternal (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan lainnya) yang memiliki konteks lengkap dari ekosistem kerja Anda yang lebih luas, termasuk aplikasi terhubung, serta jaminan privasi tingkat perusahaan.

Jaga agar pekerjaan tetap berjalan—melintasi tim, departemen, dan zona waktu—dengan jawaban cepat ClickUp Brain

Dan itulah tepatnya yang ditawarkan oleh ClickUp Brain. Sebagai jaringan saraf berbasis AI yang secara mulus menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan sistem pengetahuan perusahaan Anda secara keseluruhan, membuat pekerjaan menjadi lebih cerdas dan efisien. Itulah kekuatan AI kerja ambient.

Gunakan suara untuk membuat tugas, merangkum rapat, mengotomatisasi tindak lanjut, atau menghasilkan gambar dengan fitur Talk to text

Cari dan ambil informasi dari aplikasi terhubung mana pun, lalu ambil tindakan dengan AI

Berinteraksi dengan model AI terbaru seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk pemrograman, penulisan, penalaran kompleks, dan lainnya, tanpa perlu berpindah antar aplikasi

Buat gambar, tugas, pesan, proyek, dan lebih banyak lagi—tanpa perlu teknik prompt atau input manual

Buat sumber informasi tunggal untuk semua dokumentasi grup dengan ClickUp Knowledge Management

Work AI menjadi lebih mudah diakses dengan ClickUp Brain MAX , asisten AI desktop khusus yang mengintegrasikan AI, pencarian, dan otomatisasi di seluruh aplikasi kerja. Ini menandai dimulainya era baru AI kontekstual dan mengakhiri kekacauan alat AI yang terpisah-pisah. Karena Anda hanya membutuhkan satu, dan ia memiliki pemahaman penuh tentang tugas-tugas Anda.

🧠 Fakta Menarik: 21% orang percaya bahwa alat AI akan membantu mereka menampilkan performa terbaik mereka!

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Tasks

Bayangkan sistem manajemen tugas yang memprediksi kebutuhan Anda daripada menambah kekacauan. ClickUp Tasks bertujuan untuk melakukan hal itu dengan menghilangkan titik gesekan yang umum. Alih-alih mengejar pembaruan, fitur ini langsung dikirimkan ke ruang kerja Anda.

Identifikasi hambatan proyek potensial jauh-jauh hari atau temukan tugas penting secara instan, terlepas dari di mana tugas tersebut disimpan.

Kelola dan otomatiskan tugas dengan AI di ClickUp Tasks

Di luar fitur dasar, ClickUp Tasks dapat menghubungkan semua pekerjaan Anda dalam satu ruang. Bayangkan sebagai pusat utama di mana dokumen, papan tulis, dan percakapan Anda secara alami terhubung dengan tugas-tugas Anda. Kustomisasi memainkan peran besar, memungkinkan Anda menyesuaikan bidang dan alur kerja sesuai kebutuhan tim Anda.

Berikut ini video singkat tentang jenis-jenis tugas di ClickUp:

Karena otomatisasi menangani tugas-tugas berulang, Anda dapat fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Dengan fitur seperti ringkasan bertenaga AI dan pelacakan kemajuan dengan ClickUp Brain, ClickUp Tasks bertujuan untuk memberikan wawasan, membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi.

ClickUp’s One Up #5: Integrasi ClickUp

Integrasikan dan impor dari alat lain di ClickUp

ClickUp Integrations terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi pihak ketiga, memberikan Anda fleksibilitas untuk memilih fungsi dan fitur tambahan yang Anda butuhkan. Baik Anda menggunakan GitHub untuk pengembangan, Google Drive untuk penyimpanan file, atau Slack untuk komunikasi, ClickUp mengintegrasikan semuanya menjadi satu.

Selain itu, integrasi asli dan akses API menjanjikan pengalaman yang lebih terhubung saat Anda menyinkronkan data antar platform, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan bekerja secara mulus di aplikasi favorit Anda!

Coba ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Anytype dan Notion

Baik Anytype maupun Notion memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Anytype lebih cocok untuk manajemen pengetahuan pribadi, dengan fokus pada privasi, keamanan, dan akses offline.

Di sisi lain, Notion unggul dalam kolaborasi, dokumentasi proyek, dan organisasi berbasis database. Beberapa orang mungkin menganggap Anytype sebagai alternatif terbaik Notion dalam hal keamanan, sementara yang lain mungkin menganggap Notion jauh lebih unggul berkat fitur kolaborasinya. Keputusan akhirnya bergantung pada kebutuhan Anda.

Namun, jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, ClickUp adalah alternatif terbaik. Ia menawarkan keamanan end-to-end dengan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap SOC 2, GDPR, dan HIPAA. Pada saat yang sama, ia menyediakan berbagai fitur kolaboratif yang membantu Anda mengorganisir ide dan terhubung dengan orang-orang yang penting.

ClickUp memberikan dorongan produktivitas yang kuat untuk manajemen pengetahuan, memungkinkan Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Daftar ke ClickUp dan rasakan perbedaannya!