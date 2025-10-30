11 AI Terbaik yang Mampu Mendengarkan dan Mencatat pada Tahun 2025

Membuat catatan tidak lagi berarti mencoret-coret di buku catatan atau mengetik dengan terburu-buru sambil berusaha mengikuti percakapan.

Berkat AI yang mendengarkan dan mencatat, Anda dapat tetap fokus sepenuhnya dalam rapat, kuliah, atau sesi brainstorming, sementara teknologi menangani tugas-tugas berat. Alat-alat ini menerjemahkan percakapan secara real-time, merangkum poin-poin penting, dan mengorganisir catatan Anda secara otomatis.

Dan ini bukan sekadar tren. Menurut ClickUp Insights, 88% responden menggunakan AI dalam berbagai bentuk, dengan lebih dari setengah (55%) menggunakan alat AI beberapa kali sehari. Asisten rapat dan aplikasi catatan rapat AI termasuk di antara penggunaan utama di sini.

Dalam blog ini, kami telah mengumpulkan alat AI pencatat catatan terbaik yang membantu profesional dan mahasiswa meninggalkan pencatatan manual selamanya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam AI yang Mampu Mendengarkan dan Mencatat?

Tidak semua alat AI pencatat catatan sama.

Beberapa hanya menerjemahkan pertemuan virtual Anda, sementara yang lain mengubah diskusi tim yang tidak terstruktur menjadi ringkasan pertemuan yang ringkas, menyoroti poin-poin tindakan penting, dan mengintegrasikan semuanya dengan rapi ke dalam alur kerja Anda.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih AI yang tepat untuk mendengarkan dan mencatat:

Transkripsi real-time: Pilih alat dengan akurasi transkripsi tinggi, terutama jika rapat Anda berlangsung cepat atau melibatkan beberapa pembicara dengan aksen yang berbeda.

Ringkasan cerdas: Pilih alat yang tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menangkap poin-poin penting, keputusan, ketergantungan, dan langkah selanjutnya.

Integrasi alur kerja: Cari alat yang terintegrasi dengan kalender, pengelola tugas, dan platform dokumentasi Anda sehingga catatan rapat Anda menjadi bagian dari proses kerja yang lebih luas.

Basis pengetahuan yang dapat dicari: Pilih perangkat lunak yang memudahkan Anda mengorganisir dan mengakses catatan dalam sistem Pilih perangkat lunak yang memudahkan Anda mengorganisir dan mengakses catatan dalam sistem manajemen pengetahuan pribadi yang efisien.

AI Terbaik yang Mendengarkan dan Mencatat Catatan Sekilas

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara aplikasi pencatat catatan teratas, sehingga Anda dapat membandingkan fitur AI, harga, dan kasus penggunaan dengan cepat.

Nama Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Pengelolaan tugas, dokumen, dan rapat all-in-one • AI Notetaker dengan ringkasan real-time• Terintegrasi dengan ClickUp Tasks dan Docs• Catatan rapat terpusat dengan ClickUp Brain Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Otter. ai Transkripsi dan teks terjemahan secara real-time • Transkripsi langsung dengan identifikasi pembicara• Otter AI Chat untuk tanya jawab instan• Penangkapan slide otomatis selama rapat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan. Fireflies Ringkasan pertemuan penjualan dan internal • Transkripsi dan pencarian berbasis AI• Kecerdasan percakapan dan analitik• Integrasi CRM dan kalender Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan. Avoma Tim pendapatan dan pertemuan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan • Pencatatan catatan secara real-time & kecerdasan rapat• Sinkronisasi CRM dan konferensi video• Wawasan transaksi dan alat bimbingan Paket berbayar mulai dari $29 per pengguna per bulan. Notta Perekaman catatan yang ringan dan rapat multibahasa • Transkripsi real-time dalam lebih dari 100 bahasa• Ringkasan AI dengan deteksi kata kunci• Unggah file dan kosakata kustom Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan. Tactiq Tim yang menggunakan Google Meet & Zoom • Panel transkrip langsung di pertemuan• Sorot dan bagikan catatan secara instan• Ekspor ke Google Docs & Notion Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan. Sembly Kolaborasi tim dengan analisis percakapan • Ringkasan dan wawasan pertemuan AI• Ruang kerja bersama untuk catatan• Ekstraksi tugas dan item tindakan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan. Krisp Pengurangan kebisingan dengan pencatatan catatan • Pengurangan kebisingan dan gema• Asisten Pertemuan AI dengan ringkasan otomatis• Analisis waktu bicara dan pertemuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $16 per pengguna per bulan. Fathom Catatan AI gratis untuk Zoom dan Google Meet • Ringkasan rapat yang dihasilkan oleh AI• Catatan yang diorganisir secara otomatis berdasarkan topik• Integrasi CRM dan pencarian transkrip Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan. MeetGeek Panggilan video dengan wawasan dan otomatisasi • Ringkasan AI dan sorotan transkrip• Pembagian otomatis ke Slack, Notion, dan HubSpot• Pelacakan kata kunci dan analisis Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan. Jamie AI Pembuatan catatan cepat dan netral bahasa • Tidak memerlukan bot tambahan• Berfungsi di berbagai platform• Ringkasan AI dikirimkan secara instan setelah pertemuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari ~$28/bulan

AI Terbaik yang Mendengarkan dan Mencatat

Mari kita bahas setiap aplikasi AI pencatat catatan secara detail.

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan tugas, dokumen, dan rapat all-in-one)

Jaga agar catatan rapat, tugas, dan percakapan Anda tetap terhubung dengan ClickUp.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp adalah pusat komando Anda untuk mengubah percakapan menjadi tindakan yang dapat dilacak.

Untuk memulai, ClickUp Calendar secara cerdas menemukan waktu terbaik untuk tim Anda, menghilangkan proses bolak-balik penjadwalan manual. Baik itu pertemuan rutin atau panggilan strategi satu kali, Anda dapat mengatur pertemuan langsung dari ruang kerja Anda dan biarkan ClickUp menangani logistiknya.

Minta ClickUp Brain untuk menjadwalkan rapat untuk Anda!

Baik itu pertemuan rutin atau panggilan strategi satu kali, ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung dengan pertemuan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda, menyediakan ringkasan pertemuan yang dilengkapi dengan rekaman audio, poin-poin utama pertemuan secara ringkas, dan daftar tugas untuk mengklarifikasi tanggung jawab dan menjaga agar segala sesuatunya berjalan lancar.

Anda juga akan menerima transkrip lengkap percakapan, yang dapat Anda perluas dan merujuk kapan saja diperlukan, beserta rekaman audio lengkap yang ideal untuk pemutaran ulang cepat atau mengejar ketinggalan jika Anda melewatkan pertemuan.

Rekam transkrip rapat yang akurat dengan ClickUp AI Notetaker

Dan keajaiban tidak berhenti di situ. ClickUp Brain, jaringan saraf canggih ClickUp, dapat menerjemahkan catatan rapat ke dalam bahasa apa pun, mengekstrak poin tindakan, mengubahnya menjadi tugas, dan menghubungkannya dengan jadwal proyek yang sudah ada.

AI ini juga dapat mengungkap wawasan dari percakapan sebelumnya, karena transkrip Anda dapat dicari di ClickUp. Dengan begitu, Anda dapat fokus pada percakapan sementara ClickUp menangani dokumentasi dan tindak lanjut.

Ajukan pertanyaan spesifik terkait transkrip rapat Anda dan dapatkan jawaban yang komprehensif dengan ClickUp Brain.

Semua catatan rapat Anda disimpan secara otomatis di ClickUp Docs dan dapat diakses dengan mudah melalui kalender atau pusat Docs. Ingin menyimpan diskusi yang sedang berlangsung? Buat basis pengetahuan internal. Lebih suka format terstruktur? Coba templat catatan rapat untuk rapat harian atau pembaruan klien.

Tapi tidak hanya itu. Di ClickUp, seluruh alur kerja Anda—termasuk obrolan dan komentar tugas—dapat langsung diubah menjadi Tugas ClickUp. Baik Anda sedang brainstorming di saluran obrolan ClickUp, memberikan umpan balik pada dokumen, atau mendiskusikan langkah selanjutnya di komentar tugas, setiap percakapan di ruang kerja dapat diubah menjadi tindakan.

Dengan satu klik, Anda dapat mengubah pesan atau komentar apa pun menjadi tugas yang dapat dilacak, menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat, dan menetapkan batas waktu. Pendekatan terpadu ini berarti setiap diskusi, keputusan, dan ide—terlepas dari di mana terjadi—dapat dicatat, dilacak, dan dieksekusi di dalam ClickUp. Tim Anda dapat beralih dengan lancar dari percakapan ke tindakan, menjaga proyek tetap pada jalurnya dan semua orang tetap sejalan.

Ingin melihat bagaimana AI Notetaker ClickUp membantu membuat rapat lebih produktif? Tonton video ini ⬇️

Fitur terbaik ClickUp

Kalender bertenaga AI: Jadwalkan blok waktu kerja secara otomatis, sinkronkan semua acara, tugas, dan catatan, serta kolaborasi dengan lancar dengan visibilitas ketersediaan rekan tim menggunakan ClickUp Calendar.

Integrasi Kerja + Chat : Hubungkan diskusi dengan Tugas dan Dokumen yang relevan menggunakan ClickUp Chat, dan ubah pesan apa pun menjadi tugas dengan judul, deskripsi, dan tautan yang diisi otomatis menggunakan ClickUp Brain.

Otomatisasi alur kerja: Pilih dari perpustakaan besar alur kerja siap pakai: tugaskan tugas, ubah status, pindahkan daftar, kirim email, dan lebih banyak lagi dengan : Pilih dari perpustakaan besar alur kerja siap pakai: tugaskan tugas, ubah status, pindahkan daftar, kirim email, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Automations

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru pada awalnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp sangat berguna bahkan hanya sebagai daftar tugas! Awalnya, saya yakin akan lebih suka catatan tertulis, tetapi sangat menyenangkan memiliki semua hal terorganisir sesuai preferensi Anda dan dapat mengubah tanggal jatuh tempo serta melampirkan file ke tugas, dll. Hal ini memastikan tidak ada yang terlupakan karena semuanya ada di satu tempat.

ClickUp sangat berguna bahkan hanya sebagai daftar tugas! Awalnya, saya yakin akan lebih suka catatan tertulis, tetapi sangat menyenangkan memiliki semua hal terorganisir sesuai preferensi Anda dan dapat mengubah tanggal jatuh tempo serta melampirkan file ke tugas, dll. Hal ini memastikan tidak ada yang terlupakan karena semuanya ada di satu tempat.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang mengubah cara Anda menangkap informasi dengan kemampuan voice-to-text canggihnya. Cukup ucapkan pikiran Anda, diskusi rapat, atau sesi brainstorming, dan Brain MAX mendengarkan secara real-time, langsung menerjemahkan kata-kata Anda menjadi catatan yang terorganisir dan dapat dicari. Dengan integrasi mendalam di seluruh ruang kerja Anda, Brain MAX dapat secara otomatis menghubungkan catatan dengan tugas, proyek, atau kontak yang relevan, memastikan tidak ada yang terlewat atau terlupakan. Baik Anda sedang dalam rapat, melakukan panggilan, atau sekadar berpikir keras, Brain MAX membuat pencatatan menjadi mudah, akurat, dan selalu sinkron dengan alur kerja Anda.

2. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi rapat secara real-time dan kolaborasi tim)

Otter’s AI pencatat catatan gratis mendengarkan percakapan Anda di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, lalu secara instan membuat catatan rapat cerdas yang dapat Anda edit, cari, dan bagikan.

Platform ini terintegrasi secara mulus dengan platform konferensi video utama melalui bot "OtterPilot"-nya, secara otomatis bergabung dalam panggilan untuk merekam transkrip langsung yang dilengkapi dengan cap waktu dan identifikasi pembicara otomatis. Platform ini unggul dalam produktivitas pasca-pertemuan dengan menghasilkan ringkasan AI yang ringkas, menandai tindakan yang perlu dilakukan, dan menyediakan ruang kerja kolaboratif di mana anggota tim dapat mengedit transkrip.

Anda juga dapat menambahkan komentar dan berbagi sorotan langsung ke alat seperti Slack, Notion, dan Salesforce, sambil mempelajari kosakata khusus untuk meningkatkan akurasi.

Fitur terbaik Otter.ai

Dapatkan umpan transkripsi langsung untuk Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, membantu peserta mengikuti percakapan secara real-time.

Gunakan fitur auto-capture untuk slide dan visual penting yang ditampilkan selama rapat virtual, dan gunakan kembali sesuai kebutuhan.

Buat repositori terpusat untuk semua rapat Anda dengan pencarian berdasarkan kata kunci di seluruh transkrip, sehingga memudahkan pencarian dengan cepat.

Batasan Otter.ai

Pengalaman menggunakan aplikasi seluler terasa terbatas dibandingkan dengan paket desktop lengkap, terutama untuk mengedit atau menandai catatan.

Harga Otter.ai

Basic: Gratis

Pro: $16,99 per pengguna/bulan

Bisnis: $30 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka cara Otter AI meninjau seluruh transkrip rapat dan merangkum semua poin penting. Jika ada hal yang tidak tercantum, Anda dapat mengedit bagian ringkasan untuk menambahkannya.

Saya suka cara Otter AI meninjau seluruh transkrip rapat dan merangkum semua poin penting. Jika ada hal yang tidak tercantum, Anda dapat mengedit bagian ringkasan untuk menambahkannya.

3. Fireflies (Terbaik untuk percakapan yang dapat dicari dan kompatibilitas lintas platform)

melalui Fireflies

Fireflies dirancang untuk tim yang mencari asisten pertemuan AI yang melampaui sekadar menghasilkan catatan. Alat ini mendengarkan pertemuan Anda, menerjemahkannya dengan akurasi, dan menyediakan transkrip yang dapat dicari, memungkinkan Anda untuk kembali meninjau percakapan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan kemudian.

Fireflies menonjol dengan kecerdasan percakapan yang mendalam dan fitur "Ask Fred" yang kuat, yang menggunakan fungsi berbasis GPT untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten rapat mereka, secara instan mendapatkan jawaban, mengekstrak detail penting, atau menghasilkan konten tindak lanjut, seperti email atau posting media sosial.

Selain transkripsi otomatis dan ringkasan AI, Fireflies menyediakan analisis mendalam yang melacak waktu bicara pembicara dan sentimen, serta Topic Trackers untuk memantau kata kunci spesifik. Hal ini menjadikannya alat yang andal bagi tim penjualan, pemasaran, dan perekrutan untuk menganalisis percakapan, mencatat data secara otomatis ke CRM seperti Salesforce dan HubSpot, serta mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari panggilan mereka.

Fitur terbaik Fireflies

Dapatkan dukungan rapat multi-platform di Zoom, Google Meet, Webex, dan lainnya, memungkinkan tim yang menggunakan berbagai alat tetap sinkron.

Gunakan fitur pencarian cerdas untuk mengidentifikasi tren, tema berulang, atau keputusan yang diambil dalam panggilan.

Otomatiskan ringkasan rapat yang didukung AI dan atur catatan ke dalam bagian-bagian seperti tindakan yang harus dilakukan, pertanyaan, dan tugas untuk tindak lanjut cepat setelah rapat.

Batasan Fireflies

Ketepatan transkrip dapat bervariasi di lingkungan yang bising atau saat ada beberapa pembicara yang saling memotong.

Harga Fireflies

Gratis

Pro: $18 per pengguna/bulan

Bisnis: $29 per pengguna/bulan

Enterprise: $39 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Fireflies

G2: 4.8/5 (700+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Fireflies secara diam-diam bergabung dalam setiap panggilan, mentranskrip percakapan dengan akurasi yang mengejutkan, dan kemudian membuat daftar tindakan, ringkasan, bahkan catatan khusus untuk setiap pembicara—tanpa saya perlu repot. Fitur pencarian AI dan Smart Highlights sangat powerful saat saya perlu mengingat kembali diskusi dari beberapa minggu lalu dalam hitungan detik.

Fireflies secara diam-diam bergabung dalam setiap panggilan, mentranskrip percakapan dengan akurasi yang mengejutkan, dan kemudian membuat daftar tindakan, ringkasan, bahkan catatan khusus untuk setiap pembicara—tanpa saya perlu repot. Fitur pencarian AI dan Smart Highlights sangat powerful saat saya perlu mengingat kembali diskusi dari beberapa minggu lalu dalam hitungan detik.

👀 Tahukah Anda? Catatan tertua dalam sejarah ditulis di tablet tanah liat di Mesopotamia lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Para penulis kuno pada dasarnya adalah pencatat catatan pertama!

4. Avoma (Terbaik untuk tim penjualan dan keberhasilan pelanggan yang membutuhkan intelijen rapat yang terstruktur)

melalui Avoma

Avoma melampaui aplikasi AI pencatat catatan biasa dengan menawarkan kecerdasan pertemuan yang kaya dan kontekstual.

Keunggulan utamanya adalah integrasi empat modul inti: Asisten Rapat AI untuk transkripsi dan pencatatan, Scheduler & Lead Router untuk pemesanan dan pengalihan, Conversation Intelligence untuk analisis panggilan mendalam, dan Revenue Intelligence untuk otomatisasi CRM dan pemantauan risiko transaksi.

Avoma juga dapat menghasilkan lembar penilaian coaching yang dapat disesuaikan dan sadar konteks untuk tim penjualan, melacak kepatuhan terhadap metodologi penjualan (seperti MEDDIC/BANT), dan secara otomatis memperbarui bidang CRM, menyediakan sistem yang kuat untuk pengelolaan kesehatan pipeline dan kinerja tim.

Dari ringkasan rapat berdasarkan peran hingga analisis waktu bicara, wawasan ini disesuaikan untuk tim penjualan, keberhasilan pelanggan, dan produk. Anda bahkan dapat mengintegrasikan wawasan ini ke dalam basis pengetahuan internal untuk menjaga keselarasan tim Anda.

Fitur terbaik Avoma

Izinkan peserta untuk menambahkan masukan secara real-time dengan pengeditan catatan kolaboratif secara langsung.

Dapatkan analisis waktu bicara yang dihasilkan oleh AI untuk melihat seberapa banyak setiap peserta berbicara, membantu manajer mengidentifikasi suara dominan atau ketidakaktifan.

Aktifkan CRM bawaan untuk menyinkronkan wawasan dan tindakan langsung ke platform seperti Salesforce dan HubSpot.

Batasan Avoma

Fitur canggih dirancang untuk tim penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, jadi freelancer atau mahasiswa mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari seluruh fitur yang tersedia.

Harga Avoma

Startup: $29 per bulan/pengguna

Organisasi: $39 per bulan/pengguna

Enterprise: $39 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Avoma

G2: 4.6/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Avoma telah menjadi game-changer bagi organisasi kami. Transkripsi dan ringkasan rapat yang didukung AI memastikan bahwa wawasan pelanggan tercatat dan langkah-langkah tindak lanjut yang jelas bagi semua orang. Ada integrasi asli dengan Zoom, HubSpot (CRM kami saat ini), dan alat lain yang telah meningkatkan alur kerja kami, memudahkan untuk menyelaraskan tim dan menjaga proyek tetap pada jalurnya.

Avoma telah menjadi game-changer bagi organisasi kami. Transkripsi dan ringkasan rapat yang didukung AI memastikan bahwa wawasan pelanggan tercatat dan langkah-langkah tindak lanjut yang jelas bagi semua orang. Ada integrasi asli dengan Zoom, HubSpot (CRM kami saat ini), dan alat lain yang telah meningkatkan alur kerja kami, memudahkan untuk menyelaraskan tim dan menjaga proyek tetap pada jalurnya.

💡 Tips Pro: Pilih metode pencatatan yang sesuai dengan tujuan, gaya, dan seberapa detail catatan yang Anda butuhkan: Metode Outline : Tulis topik utama sebagai header dan letakkan sub-poin di bawahnya.

Metode Cornell : Bagi halaman menjadi tiga bagian: Catatan (isi utama selama rapat), Kata Kunci (kata kunci, pertanyaan, tindakan yang harus dilakukan), dan Ringkasan (poin penting di bagian bawah).

Metode Pembuatan Grafik: Gunakan tabel untuk melacak siapa yang mengatakan apa, tenggat waktu, atau kategori (misalnya, Topik | Keputusan | Tindakan | Pemilik | Tanggal Jatuh Tempo)

5. Notta (Terbaik untuk transkripsi multibahasa dan konversi catatan)

melalui Notta

Notta mendukung transkripsi real-time melalui Notta Bot, yang dapat bergabung dalam pertemuan di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan Webex, dengan opsi transkripsi monolingual dan bilingual.

AI ini unggul dalam fleksibilitas dan dukungan bahasa, menawarkan kemampuan transkripsi dan ringkasan yang luar biasa dalam 58 bahasa, dengan terjemahan ke 42 bahasa, menjadikannya pilihan utama untuk tim global dan komunikasi multibahasa.

Fitur unggulan Notta meliputi kemampuan merekam dan menerjemahkan hingga lima halaman web secara bersamaan, fitur ringkasan satu klik untuk video YouTube, dan opsi integrasi perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menangkap dan mengorganisir audio dari pertemuan virtual langsung, file yang direkam sebelumnya, bahkan diskusi tatap muka.

Anda dapat menggunakan templat pencatatan dan menambahkan kosakata khusus, seperti istilah teknis perusahaan, untuk meningkatkan akurasi transkripsi. Transkrip dapat diekspor dalam berbagai format, termasuk TXT, DOCX, PDF, dan SRT.

Fitur terbaik Notta

Gunakan transkripsi suara ke teks secara real-time untuk menangkap kata-kata yang diucapkan secara instan, mendukung lebih dari 50 bahasa dan dialek untuk kolaborasi global.

Segmentasikan transkrip secara otomatis dengan pengorganisasian catatan berdasarkan topik, sehingga memudahkan untuk menelusuri rekaman yang panjang.

Ekspor ke Notion, Evernote, dan Word untuk mengintegrasikan catatan Anda dengan alur kerja profesional.

Tidak ada batasan

Dashboard desktop bisa terasa berantakan, terutama saat menangani beberapa rekaman atau catatan yang tumpang tindih.

Harga Notta

Gratis

Pro: $13,49 per bulan/pengguna

Bisnis: $27,99 per bulan/pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notta

G2: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Seret dan lepas tautan video atau file, dan dapatkan ringkasan video lengkap dalam hitungan detik. Saya juga bisa menyeret beberapa file sekaligus (10-20 file) yang saya sukai. Kemudian saya konversi ke format ringkasan YouTube. Saya gunakan ini untuk video kursus dan ini wajib dimiliki!

Seret dan lepas tautan video atau file, dan dapatkan ringkasan video lengkap dalam hitungan detik. Saya juga bisa menyeret beberapa file sekaligus (10-20 file) yang saya sukai. Kemudian saya konversi ke format ringkasan YouTube. Saya gunakan ini untuk video kursus dan ini wajib dimiliki!

6. Tactiq (Terbaik untuk subtitle langsung dan ekspor rapat cepat)

melalui Tactiq

Tactiq menggunakan ekstensi Chrome untuk menerjemahkan rapat secara langsung, tanpa memerlukan bot untuk bergabung dalam panggilan.

Anda dapat menggunakan perintah AI untuk mengekstrak wawasan spesifik, tindak lanjut, ringkasan, pembaruan proyek, dll., dan bahkan mengotomatisasi tugas pasca-pertemuan (membagikan ringkasan, memperbarui CRM, membuat tiket, menyinkronkan wawasan) berdasarkan pemicu.

Alat ini mendukung transkripsi real-time di Google Meet, Zoom, dan MS Teams, dan fitur "Personalized AI Actions" yang dapat disesuaikan memastikan bahwa perintah Anda dapat digunakan kembali.

Karena generator catatan AI ini menjamin keamanan data melalui SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR, dan standar relevan lainnya, ini merupakan pilihan yang baik untuk organisasi yang mengutamakan kerahasiaan dan kepatuhan.

Fitur terbaik Tactiq

Dapatkan transkripsi rapat secara langsung di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams dengan teks terjemahan yang ditampilkan di layar.

Gunakan fitur penangkapan kutipan untuk menyimpan pernyataan penting selama panggilan dan tambahkan konteks untuk memudahkan pengingatan di kemudian hari.

Ekspor ke Google Docs dan Notion untuk menghubungkan alur kerja pencatatan dan dokumentasi secara instan.

Batasan Tactiq

Tidak ada fitur manajemen tugas bawaan, jadi item tindakan yang direkam masih perlu dipindahkan secara manual ke alat produktivitas.

Harga Tactiq

Gratis

Pro: $12 per bulan/pengguna

Tim: $20 per bulan/pengguna

Bisnis: $40 per bulan/pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Tactiq

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ada beberapa fitur, tapi mungkin fitur favorit saya adalah ringkasan yang didukung AI. Setelah rapat, Tactiq memberikan ringkasan cepat, menyoroti poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan. Ini luar biasa, terutama jika saya memiliki rapat berturut-turut dan tidak punya waktu untuk mencatat detail.

Ada beberapa fitur, tapi mungkin fitur favorit saya adalah ringkasan yang didukung AI. Setelah rapat, Tactiq memberikan ringkasan cepat, menyoroti poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan. Ini luar biasa, terutama jika saya memiliki rapat berturut-turut dan tidak punya waktu untuk mencatat detail.

7. Sembly (Terbaik untuk analisis rapat dan pelacakan keputusan)

melalui Sembly

Sembly spesialis dalam menyediakan ringkasan pertemuan AI yang detail dan terstruktur, dengan fokus kuat pada manajemen tugas dan pengetahuan organisasi.

Fitur unggulannya meliputi kemampuan untuk secara otomatis mengenali dan mengekstrak poin-poin penting, seperti Keputusan, Persyaratan, Risiko, dan Masalah, dari transkrip, memastikan tidak ada poin penting yang terlewat.

Sembly juga menawarkan "Multi-meeting chats" dan "AI Artifacts," yang memungkinkan pengguna mengakses riwayat rapat lengkap mereka untuk menemukan informasi di berbagai diskusi. Ini adalah alat yang berguna bagi manajer proyek dan program yang perlu melacak kemajuan dan mengonsolidasikan informasi seiring waktu.

Fitur terbaik Sembly

Unggah file audio dan video berdurasi hingga 5 jam dan ukuran hingga 500MB untuk memproses rekaman pertemuan secara offline.

Saring rapat-rapat sebelumnya berdasarkan peserta, sumber, kata kunci, rentang tanggal, dll., dengan fungsi pencarian yang kuat.

Grupkan rapat yang terkait ke dalam "Koleksi" untuk struktur yang lebih baik, dan gunakan templat yang dapat disesuaikan serta format catatan rapat.

Batasan Sembly

Antarmukanya tidak terlalu intuitif bagi pengguna baru, dan kurva pembelajaran mungkin memperlambat proses onboarding untuk tim baru.

Harga Sembly

Pribadi: Gratis

Profesional: $15 per bulan/pengguna

Tim: $29 per bulan/pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Sembly

G2: 4.6/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sembly?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka AI Chat. Anda dapat memproses catatan rapat dengan memberikan perintah kepada AI Chat. Ternyata jauh lebih cepat dan lebih baik daripada manusia.

Saya suka AI Chat. Anda dapat memproses catatan rapat dengan memberikan perintah kepada AI Chat. Ternyata jauh lebih cepat dan lebih baik daripada manusia.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi oleh Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa menulis tangan mengaktifkan lebih banyak area otak dan mendukung ingatan yang lebih baik dibandingkan dengan mengetik. Berita baiknya, banyak aplikasi pencatat catatan berbasis AI kini dapat mengenali dan mengindeks tulisan tangan yang berantakan, sehingga bahkan catatan tulisan tangan pun dapat dicari.

8. Krisp (Terbaik untuk audio yang jernih dan transkripsi otomatis)

melalui Krisp

Selain menerjemahkan panggilan/pertemuan dan memberikan catatan yang dihasilkan oleh AI, Krisp mengubah aksen pembicara secara real-time, sehingga pendengar mendengarkan aksen yang lebih netral atau lebih mudah dipahami secara lokal.

Kemampuan inti dan paling terkenal dari Krisp adalah teknologi pembatalan suara latar, gema, dan kebisingan yang didukung oleh AI miliknya. Teknologi ini menghasilkan kualitas audio yang jernih secara konsisten dengan secara cerdas memisahkan suara pengguna dari hampir semua suara sekitar, termasuk klik keyboard, suara lalu lintas, dan percakapan orang lain.

Beroperasi sebagai perangkat audio virtual ringan, Krisp bekerja dengan mulus di semua aplikasi komunikasi tanpa memerlukan bot atau perangkat keras khusus. Fitur canggih, seperti AI Agent Assist untuk ringkasan rapat, melengkapi penawaran ini.

Fitur terbaik Krisp

Pastikan audio yang jelas dengan pembatalan suara latar belakang secara real-time dan penghilangan gema.

Gunakan AI untuk menyoroti kata kunci, tugas, dan poin pembahasan tanpa perlu tinjauan manual secara penuh.

Dapatkan ringkasan setelah panggilan tentang berapa lama setiap peserta berbicara.

Batasan Krisp

Fokus utama pada kualitas audio dan kurang pada ringkasan rapat yang mendalam atau pembangkitan tugas tindak lanjut.

Harga Krisp

Gratis

Pro: $16 per bulan/pengguna

Bisnis: $30 per bulan/pengguna

Ulasan dan penilaian Krisp

G2: 4.7/5 (550+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Krisp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Alat ini terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Teams, dan alat konferensi lainnya, dan pengaturannya cepat dan mudah. Kualitas transkrip telah meningkat secara signifikan seiring waktu, fitur perekaman video sangat bagus, dan asisten AI untuk tindakan yang perlu dilakukan dari rapat selalu akurat!

Alat ini terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Teams, dan alat konferensi lainnya, dan pengaturannya cepat dan mudah. Kualitas transkrip telah meningkat secara signifikan seiring waktu, fitur perekaman video sangat bagus, dan asisten AI untuk tindakan yang perlu dilakukan dari rapat selalu akurat!

💡 Tips Pro: Beberapa profesional lebih suka templat terstruktur, sementara yang lain lebih suka pencatatan bebas. Tidak yakin mana yang cocok untuk Anda? Metode pencatatan ini dapat membantu Anda menentukannya.

9. Fathom (Terbaik untuk sorotan berdasarkan peran dan pencatatan CRM otomatis)

melalui Fathom

Bagi manajer proyek yang menginginkan waktu tunggu minimal antara akhir rapat dan tindak lanjut, Fathom adalah pilihan yang baik, karena dapat menghasilkan ringkasan dalam waktu sekitar 30 detik setelah rapat berakhir.

Tersedia juga antarmuka asisten AI di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang rekaman Anda (misalnya, “Apa yang dibicarakan tentang X?”) dan mendapatkan jawaban cepat.

Alat ini juga menawarkan integrasi yang luas, terutama untuk tim penjualan dan keberhasilan pelanggan, dengan secara otomatis menyinkronkan video panggilan, transkrip, dan ringkasan terstruktur langsung ke platform CRM seperti Salesforce dan HubSpot, serta asisten AI "Ask Fathom" untuk menanyakan konten rapat.

Dengan alat AI ini untuk catatan rapat, tim dapat membuat repositori bersama dan dapat dicari dari panggilan/transkrip sebelumnya, menjaga pengetahuan, memungkinkan anggota tim baru untuk mengejar ketinggalan, dan memudahkan akses ke wawasan di seluruh rapat.

Fitur terbaik Fathom

Sorot bagian-bagian penting dalam rapat selama atau setelah panggilan, dan bagikan dengan anggota tim daripada membagikan transkrip lengkap.

Ajukan pertanyaan tentang rapat, dan dapatkan wawasan melalui cap waktu, dll.

Lacak wawasan spesifik transaksi (masalah utama, peran pembeli, dll.) dan sinkronkan dengan CRM untuk menyelaraskan konten rapat dengan alur kerja pendapatan.

Pahami batasan

Hanya kompatibel dengan Zoom, yang mungkin membatasi bagi tim yang menggunakan platform rapat lain seperti Google Meet atau MS Teams.

Harga Fathom

Gratis

Premium: $20 per bulan/pengguna

Tim: $18 per bulan/pengguna

Bisnis: $28 per bulan/pengguna

Ulasan dan penilaian Fathom

G2: 5/5 (5.400+ ulasan)

Capterra: 5/5 (790+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Fathom memudahkan pencatatan catatan rapat — saya dapat fokus pada diskusi tanpa khawatir melewatkan detail penting. Transkrip otomatis, ringkasan, dan fitur sorotan sangat menghemat waktu dan memastikan tindak lanjut yang akurat.

Fathom memudahkan pencatatan catatan rapat — saya dapat fokus pada diskusi tanpa khawatir melewatkan detail penting. Transkrip otomatis, ringkasan, dan fitur sorotan sangat menghemat waktu dan memastikan tindak lanjut yang akurat.

10. MeetGeek (Terbaik untuk analisis pasca-pertemuan dan wawasan coaching)

melalui MeetGreek

Dengan MeetGreek, Anda dapat mengontrol rapat mana yang akan diikuti oleh alat AI: apakah semua rapat kalender, hanya rapat yang Anda tuan rumah, atau Anda dapat secara manual mengundang pencatat catatan atau menempelkan tautan rapat.

Keunggulan platform ini terletak pada kemampuannya untuk secara otomatis mendeteksi jenis pertemuan (misalnya, penjualan, pertemuan tim, orientasi) dan menerapkan templat ringkasan yang sangat kontekstual yang sesuai, memastikan catatan yang dihasilkan langsung relevan dan dapat ditindaklanjuti.

Alat ini dapat menyediakan analisis mendalam dengan lebih dari 100 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada keterlibatan, efisiensi, dan wawasan pembicara, yang dapat digunakan oleh manajer untuk pelatihan tim.

Untuk privasi yang lebih baik, alat ini memungkinkan Anda memilih siapa yang menerima email ringkasan rapat yang dihasilkan secara otomatis: semua orang yang ikut dalam panggilan, orang-orang di domain perusahaan Anda, atau hanya diri Anda sendiri.

MeetGeek juga menyediakan API terbuka, memungkinkan Anda mengimpor transkrip, sorotan, ringkasan, dan data rapat ke alat Anda sendiri atau memicu alur kerja.

Fitur terbaik MeetGeek

Analisis ketepatan waktu, tingkat keterlibatan, dan keseimbangan berbicara seiring waktu dengan metrik kinerja rapat.

Dapatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI dengan format terstruktur (misalnya, poin kunci, tugas, risiko) untuk memudahkan tindak lanjut setelah pertemuan.

Latih alat ini dengan kosakata khusus untuk membantu alat tersebut beradaptasi dengan istilah-istilah perusahaan Anda, sehingga transkripsi menjadi lebih akurat.

Batasan MeetGeek

Antarmuka desktop dapat sedikit lambat selama rapat langsung, terutama saat melakukan multitasking.

Harga MeetGeek

Basic: Gratis

Pro: $19 per bulan/pengguna

Bisnis: $39 per bulan/pengguna

Enterprise: $59 per bulan/pengguna

Ulasan dan peringkat MeetGeek

G2: 4.6/5 (400+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang perlu saya lakukan hanyalah mengizinkan bot masuk ke rapat, dan sisanya akan ditangani untuk saya. Sangat mudah digunakan, dan add-on membantu saya memantau jika diperlukan.

Yang perlu saya lakukan hanyalah mengizinkan bot masuk ke rapat, dan sisanya akan ditangani untuk saya. Sangat mudah digunakan, dan add-on membantu saya memantau jika diperlukan.

11. Jamie AI (Terbaik untuk catatan rapat instan tanpa perekaman)

melalui Jamie AI

Banyak alat rapat memerlukan bot untuk bergabung dalam rapat guna merekam transkrip. Jamie AI menghindari hal ini dengan merekam audio secara diam-diam di latar belakang melalui perangkat/aplikasi Anda. Karena itu, Jamie AI merupakan pilihan yang solid untuk rapat di lapangan, diskusi tatap muka, atau lingkungan hybrid.

Dengan alat pencatat catatan AI ini, Anda mendapatkan pusat terpusat untuk semua transkrip dan ringkasan rapat Anda yang terorganisir rapi, dapat dicari, dan diberi tag.

Fokusnya adalah menghasilkan catatan rapat berkualitas tinggi yang mirip dengan catatan manusia, dilengkapi dengan deteksi topik canggih yang membagi diskusi panjang menjadi ringkasan terorganisir dan berbab. Desain yang mengutamakan privasi, dikombinasikan dengan fitur seperti identifikasi speaker cerdas dan kemampuan untuk berinteraksi dengan AI untuk jawaban instan yang memahami konteks, menjadikannya ideal bagi pengguna yang mengutamakan kerahasiaan dan dokumentasi yang bersih serta terstruktur.

Fitur terbaik Jamie AI

Dapatkan pengingat berbasis mikrofon yang mengingatkan Anda untuk memulai Jamie saat rapat dimulai.

Tentukan templat untuk tampilan ringkasan dan bagikan dengan mudah, bahkan kepada orang yang tidak menggunakan Jamie.

Tambahkan kosakata khusus atau istilah teknis untuk tim yang bekerja di bidang teknis, multibahasa, atau bidang khusus.

Batasan Jamie AI

Kurang integrasi dengan alat umum seperti Notion atau Slack, yang dapat memperlambat alur kerja dokumentasi Anda.

Harga Jamie AI

Gratis

Standard: ~$28 (€25) per bulan/pengguna

Pro: ~ $55 (€47) per bulan/pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jamie AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Siap untuk meninggalkan pencatatan manual? Coba ClickUp.

Ada banyak alat AI pencatat catatan yang dapat menerjemahkan pertemuan atau merangkum percakapan.

Beberapa cocok untuk tim multibahasa, yang lain untuk wawasan coaching atau integrasi CRM. Kabar baiknya? Anda punya banyak pilihan.

Namun, jika Anda mencari lebih dari sekadar asisten pertemuan AI biasa, ClickUp menyatukan semuanya—catatan, tugas, dokumen, dan AI—dalam satu tempat. Dengan ClickUp AI Notetaker, Anda dapat mencatat ringkasan pertemuan, menghubungkannya dengan alur kerja Anda, dan benar-benar menyelesaikan tugas tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Ingin mengubah catatan rapat Anda menjadi tindakan? Coba ClickUp secara gratis dan lihat bagaimana hal itu mengubah hari Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, AI dapat mendengarkan audio dan mencatat. Alat-alat AI modern dapat menerjemahkan kata-kata yang diucapkan dalam rapat, kuliah, atau percakapan, serta secara otomatis menghasilkan ringkasan atau catatan detail, sehingga memudahkan untuk menangkap informasi penting tanpa usaha manual.

Ya, ada beberapa alat AI yang dirancang untuk mencatat untuk Anda. Aplikasi-aplikasi ini dapat mengikuti rapat, merekam audio, menerjemahkan percakapan, dan menyediakan catatan terorganisir atau tindakan yang perlu dilakukan, membantu pengguna tetap fokus dan menghemat waktu dalam mencatat secara manual.

ChatGPT sendiri tidak secara default mendengarkan audio, tetapi ketika diintegrasikan dengan alat atau platform lain yang menyediakan transkripsi audio, ia dapat membantu merangkum atau mengorganisir konten yang ditranskripsi menjadi catatan yang jelas. Beberapa platform menggabungkan ChatGPT dengan pengenalan suara untuk menawarkan fungsi ini.

Ya, ada banyak aplikasi yang tersedia yang dapat mendengarkan percakapan atau rapat dan mencatat secara otomatis. Contohnya termasuk Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom dengan fitur transkripsi, dan alat asisten rapat lainnya yang menggunakan AI untuk mentranskrip dan merangkum diskusi secara real-time.