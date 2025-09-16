Template Sertifikat Magang Gratis untuk Pemberi Kerja & Tim HR

Anda baru saja menyelesaikan siklus magang yang sukses. Magang Anda memberikan nilai nyata, berkontribusi pada proyek, belajar dengan cepat, dan menjadi bagian dari tim. Kini saatnya langkah terakhir: mengakui kerja mereka secara resmi.

Namun, daripada repot-repot membuat sertifikat dari awal, bagaimana jika Anda memiliki opsi profesional dan dapat disesuaikan yang siap digunakan? Inilah templat sertifikat magang.

Magang yang dirancang dengan baik mengakui usaha, membangun kredibilitas, dan mencerminkan citra positif organisasi Anda. Template yang tepat menjaga fokus pada pesan, bukan pada format.

Mari jelajahi templat sertifikat magang gratis terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan setiap magang dengan pengakuan yang pantas.

🔍 Tahukah Anda bahwa durasi rata-rata magang adalah sekitar 18,3 minggu?

Apa Itu Template Sertifikat Magang?

Template sertifikat magang adalah format siap pakai yang dapat disesuaikan oleh perusahaan untuk mensertifikasi pengalaman magang. Template ini menghemat waktu dan memastikan semua informasi yang diperlukan tercantum secara profesional dan konsisten.

Berikut adalah elemen standar dari templat sertifikat magang:

Nama magang : Nama lengkap magang memastikan sertifikat dipersonalisasi dan diterbitkan dengan benar kepada magang yang tepat

Logo dan nama perusahaan : Logo dan nama resmi organisasi ditempatkan di bagian atas

Durasi magang : Tanggal mulai dan berakhir yang spesifik dinyatakan dengan jelas, menggambarkan periode magang yang tepat

Peran dan departemen : Posisi magang dan departemen untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan konteks tanggung jawab mereka

Tanda tangan dan tanggal: Tanda tangan pemimpin tim dan manajer untuk memverifikasi bahwa magang telah memenuhi harapan

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-11 hingga ke-16 di Eropa, remaja berusia 12 tahun menjadi murid magang—tinggal bersama tukang ahli, mendapatkan tempat tinggal dan makan, tetapi tanpa upah. Mereka belajar keahlian seperti pandai besi, menenun, atau membuat roti selama 2 hingga 7 tahun.

Apa yang Membuat Template Sertifikat Magang yang Baik?

Template magang bukan sekadar formalitas—ini adalah catatan pengalaman profesional yang menambah nilai pada perjalanan karier seorang kandidat.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu disertakan untuk memastikan templat Anda memenuhi standar HR dan ekspektasi profesional.

Kejelasan dan keterbacaan : Pilih desain yang bersih dengan judul yang jelas dan ruang yang cukup. Hal ini memudahkan penerima untuk membaca dan memverifikasi detail dengan mudah

Fields penting : Pilih templat yang memiliki ruang untuk nama magang, tanggal magang, acara yang ditangani, jenis pekerjaan, nama perusahaan, dan pernyataan penyelesaian yang jelas. Hal ini memastikan sertifikasi yang komprehensif

Ruangan untuk tanda tangan dan cap : Pilih templat yang memiliki bagian untuk tanda tangan manajer, cap resmi, dan jabatan mereka. Hal ini menambah kredibilitas sertifikat

Izinkan penyesuaian : Cari templat yang dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menyesuaikan kotak teks atau menambahkan bagian dan elemen lain dengan mudah

Konsistensi merek: Pilih desain yang sesuai dengan logo, warna, dan gaya font perusahaan Anda. Hal ini meningkatkan profesionalisme dan pengenalan merek

Template Sertifikat Magang

Template sertifikat magang menyediakan format profesional dan terorganisir untuk mencakup detail penting magang. Berikut adalah opsi template magang yang sebaiknya Anda coba:

1. Sertifikat Prestasi dengan Garis Warna

melalui Microsoft

Apresiasi prestasi magang dengan sertifikat profesional dan elegan menggunakan templat yang dapat disesuaikan Color Band Certificate of Achievement by Microsoft. Templat yang dapat diunduh ini menawarkan fleksibilitas, baik untuk dicetak maupun dibagikan secara online.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan dengan foto, grafik, dan elemen desain

Tambahkan animasi, transisi, atau video untuk versi digital

Sertakan bagian-bagian penting untuk menyoroti kinerja magang

🔑 Ideal untuk: Profesional HR, pendiri startup, lembaga pendidikan, dan perekrut yang membutuhkan format profesional untuk mencantumkan prestasi magang pada saat penyelesaian magang.

2. Template Sertifikat Penghargaan Magang Berwarna-warni

Template Sertifikat Penghargaan Magang Berwarna-warni dari Template. Net memiliki tata letak yang bersih, dimulai dengan detail perusahaan dan ringkasan prestasi magang. Template ini juga mencakup jenis magang, seperti program co-op atau magang musim panas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan setiap elemen agar sesuai dengan warna merek Anda

Tambahkan logo, gambar, atau elemen desain untuk mempersonalisasi sertifikat

Ubah detail atau tambahkan kotak teks agar sesuai dengan format sertifikasi perusahaan Anda

🔑 Ideal untuk: Profesional HR dan perekrut yang mencari format terstruktur untuk menerbitkan sertifikasi.

3. Sertifikat Penghargaan dengan Gradien Biru

melalui Canva

Template Sertifikat Penghargaan Canva dengan Gradien Biru dapat disesuaikan dengan format perusahaan Anda. Dengan tata letak yang terorganisir, template magang ini membantu Anda menonjolkan detail penting seperti durasi magang, proyek utama, dan pencapaian yang menonjol.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan lencana atau pengakuan resmi yang diperoleh selama magang

Buat spreadsheet terhubung untuk menyimpan dan melacak detail sertifikat untuk semua magang

Sertakan tanda tangan dari masing-masing pemimpin tim

🔑 Ideal untuk: Profesional HR yang ingin mengelola detail magang dan membuat sertifikat yang rapi.

4. Sertifikat Prestasi

melalui Adobe

Membuat sertifikat magang yang rapi dan detail menjadi mudah dengan templat Sertifikat Prestasi dari Adobe. Dengan kustomisasi—mulai dari margin hingga font—Anda dapat dengan mudah menyesuaikan desain agar sesuai dengan branding perusahaan Anda.

Baik dicetak maupun dibagikan secara digital, templat magang ini membantu Anda menerbitkan sertifikat yang terlihat profesional dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan kotak sorotan untuk menonjolkan tanggal penting dan prestasi magang

Sertakan informasi perusahaan dan detail magang yang penting dengan jelas

Hubungkan ke ruang kerja Anda untuk mempermudah pengeditan dan berbagi file

🔑 Ideal untuk: Institusi pendidikan dan perekrut yang ingin menggunakan format profesional untuk membuat sertifikat magang dengan mudah.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Automations untuk memberi tahu Anda atau tim Anda saat magang berakhir, sehingga Anda dapat menghasilkan dan mengirim sertifikat.

5. Sertifikat Magang PDF oleh Jotform

melalui Jotform

Sertifikat Magang PDF dari Jotform mencakup semua informasi penting—nama magang, durasi magang, proyek yang ditangani, dan prestasi. Bagian terbaiknya? Dilengkapi dengan alat Tanda Tangan untuk penerbit untuk mensertifikasi dokumen.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat formulir untuk mengumpulkan detail magang dan secara otomatis menghasilkan sertifikat

Sesuaikan dengan menambahkan gambar, logo, atau ikon untuk meningkatkan daya tarik visual

Bagikan sertifikat secara digital atau cetak

🔑 Ideal untuk: Tim kecil yang mencari templat komprehensif untuk menerbitkan sertifikat.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk membuat dan menyimpan templat sertifikat magang Anda. Anda dapat mendesain templat yang dapat digunakan ulang, berkolaborasi dengan tim Anda, dan dengan mudah menduplikasi atau mengedit sertifikat untuk setiap magang.

6. Template Sertifikat Pelatihan Ruang Terbatas Berbentuk Bingkai dan Profesional

melalui Certifier

Template Sertifikat Pelatihan Ruang Terbatas yang Berborders dan Profesional membantu Anda mengakui penyelesaian pelatihan dalam program keselamatan dan kepatuhan. Template ini juga tersedia dalam format Figma dan Microsoft Word.

Selain itu, templat magang ini memungkinkan Anda menyesuaikan tata letak dan elemen grafis lainnya untuk menyertakan detail pelatihan dan menyajikannya sebagai bukti pencapaian.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar topik kursus yang telah diselesaikan dan tonggak pelatihan penting

Tambahkan lencana atau sertifikat yang diperoleh untuk pengakuan visual

Sesuaikan templat secara online dan terbitkan sertifikat secara massal

🔑 Ideal untuk: Pusat Pendidikan yang Ditunjuk oleh OSHA (OTI) dan instruktur yang ditunjuk oleh OSHA yang ingin mendokumentasikan pelatihan.

7. Sertifikat Keikutsertaan oleh Freepik

via Freepik

Template Sertifikat Partisipasi oleh Freepik menawarkan tata letak yang bersih dan profesional untuk menonjolkan pencapaian utama magang. Template ini memastikan sertifikat Anda terlihat rapi dan mencakup semua informasi penting.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan desainnya agar sesuai dengan merek Anda dengan menyesuaikan warna, kotak teks, dan tata letak

Tambahkan lencana seperti "Magang Terbaik" atau pengakuan lainnya

Sisipkan kode QR untuk akses mudah ke catatan atau portofolio magang

Tautkan ke drive bersama yang berisi dokumen pendukung atau umpan balik

🔑 Ideal untuk: Institusi pendidikan dan tim kecil yang ingin menggunakan format profesional untuk mensertifikasi magang setelah periode magang berakhir.

8. Template Onboarding Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir daftar periksa onboarding, atur pertemuan, dan jadwalkan pelatihan dengan Template Onboarding Karyawan ClickUp

Kesulitan dalam merekrut magang dan melacak perjalanan mereka? Coba templat Onboarding Karyawan ClickUp. Templat ini mendukung daftar tugas terorganisir di berbagai bidang seperti HR, hukum, keamanan, pelatihan, perangkat lunak, dan perangkat keras.

Template onboarding ini memungkinkan Anda mengorganisir setiap tahap, mulai dari berbagi sumber daya dan mengelola dokumen hingga evaluasi dan sertifikasi akhir.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat formulir onboarding magang yang detail untuk melacak kemajuan dan kinerja dengan akurat

Sesuaikan daftar periksa onboarding untuk setiap magang

Atur pemicu otomatis untuk memperbarui status tugas saat setiap tahap selesai

Mempermudah perekrutan, onboarding, dan sertifikasi untuk pengalaman yang lancar dan konsisten bagi tim dan magang

🔑 Ideal untuk: Profesional HR, pendiri startup, dan perekrut yang ingin mengorganisir pengalaman onboarding magang dan mendokumentasikan tonggak pelatihan untuk sertifikasi.

9. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan tujuan magang, lacak kemajuannya, dan buat umpan balik detail dengan templat ClickUp SMART Goals

Template Tujuan SMART ClickUp membantu Anda tetap terorganisir dan fokus pada tujuan selama program magang.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak pencapaian magang Anda di bawah Tujuan Magang untuk transparansi dan umpan balik

Berikan penilaian upaya untuk setiap tugas dari 1 hingga 10 untuk memprioritaskan area pengembangan magang

Buat kartu tugas dengan subtugas, daftar periksa, dan sumber daya untuk memastikan kejelasan

Dengan tampilan papan tulis, Anda dapat menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap magang, dilengkapi dengan visual dan kode warna untuk referensi cepat

Gunakan tampilan papan untuk melacak kemajuan dengan cepat agar Anda dapat membimbing magang secara efektif di setiap tahap

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup, pusat pelatihan, dan perekrut yang mencari struktur terorganisir untuk mengevaluasi magang dan memastikan proses sertifikasi yang lancar.

📣 Suara pelanggan: Inilah pendapat Karthik Itharajula, pemimpin anotasi di carscan.AI, tentang penggunaan ClickUp: Dengan bantuan ClickUp, kami memantau kemajuan harian tugas-tugas terkait produktivitas, dan juga mampu menangani semua masalah terkait status seperti perpindahan dari "dalam proses" ke "selesai" dan kemudian ke "dalam tinjauan", sehingga manajemen puncak dapat mengetahui statusnya. Dengan bantuan ClickUp, kami memantau kemajuan harian tugas-tugas terkait produktivitas, dan juga mampu menangani semua masalah terkait status seperti perpindahan dari "dalam proses" ke "selesai" dan kemudian ke "dalam tinjauan", sehingga manajemen puncak dapat mengetahui statusnya.

10. Template Rencana 30-60-90 Hari ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan magang, catat kemajuan, dan identifikasi kekuatan utama dengan templat Rencana 30-60-90 Hari ClickUp

Mencari templat yang memastikan proses onboarding dan sertifikasi magang berjalan lancar? Coba templat ClickUp 30-60-90 Hari. Templat ini memungkinkan Anda merinci tugas-tugas kunci pada tahap 30, 60, dan 90 hari magang. Selain itu, Anda dapat melacak siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ditugaskan, prioritas tugas, dan tenggat waktu—semua dalam satu tempat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat rencana onboarding yang terstruktur dengan hasil yang jelas sepanjang masa magang

Gunakan tampilan kalender untuk merencanakan tugas dan tetap di depan tenggat waktu

Simpan semua dokumen onboarding, pelatihan, dan evaluasi di tab Referensi

Dengan tampilan papan, Anda dapat memantau kemajuan secara real-time dan memindahkan tugas melalui setiap milestone dengan mudah

🔑 Ideal untuk: Perekrut yang mencari alat untuk mengorganisir tujuan dan dokumentasi magang guna proses sertifikasi yang lancar.

11. Template Wawancara Keluar ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan umpan balik akhir dan data kinerja sebelum menerbitkan sertifikasi menggunakan Templat Wawancara Keluar ClicUp

Ketika saatnya magang berakhir, memiliki semua dokumen terorganisir memastikan proses penerbitan sertifikat berjalan lancar dan tanpa hambatan. Template Wawancara Keluar ClickUp memberikan format terstruktur untuk mengumpulkan dan menyimpan semua detail yang diperlukan.

Template ini membantu Anda dengan mudah membuat pertanyaan wawancara keluar yang jelas dan komprehensif untuk penilaian yang mendalam.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan halaman untuk menyertakan dokumen pendukung, umpan balik, dan referensi

Catat ID profesional manajer magang dan penanggung jawab untuk validasi yang akurat

Tambahkan komentar atau tautkan dokumen terkait ke setiap bagian untuk konteks yang lebih jelas

Bagian khusus untuk detail magang, hasil belajar, pengalaman kerja, kepuasan kerja, umpan balik, dan tanda tangan

🔑 Ideal untuk: Manajer HR yang mencari format terstruktur untuk memfasilitasi umpan balik dan sertifikasi magang.

12. Template Rencana Pelatihan ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping tujuan pembelajaran magang dan kumpulkan umpan balik dengan Template Rencana Pelatihan ClickUp

Template Rencana Pelatihan ClickUp membantu Anda merancang pengalaman belajar yang jelas dan berorientasi pada tujuan. Template ini memungkinkan Anda untuk merinci tujuan belajar magang, tonggak pencapaian, dan modul pelatihan—semua terhubung dengan hasil sertifikasi.

Selain itu, templat ini memastikan proses pelatihan Anda lengkap, dapat diukur, dan selaras dengan standar sertifikasi akhir.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagian khusus untuk tujuan pelatihan, jadwal, ringkasan konten, dan sumber daya

Ubah tujuan pelatihan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan batas waktu

Tentukan metode pelatihan—workshop, tugas praktis, atau modul online

Dokumentasikan umpan balik setelah magang untuk mempercepat persiapan sertifikat

🔑 Ideal untuk: Profesional HR dan lembaga pelatihan yang ingin menggunakan format terstruktur untuk memetakan tujuan dan kesuksesan magang dalam penerbitan sertifikat.

💡 Tips Pro: Alat berbasis AI seperti ClickUp Brain adalah cara yang bagus untuk membuat sertifikat magang yang disesuaikan. Buat sertifikat profesional dengan detail khusus untuk magang

Buat umpan balik dan catatan untuk tugas magang dalam format yang mudah diikuti

Buat ringkasan kemajuan magang dan status tugas untuk tinjauan cepat dan dokumentasi

Pilih dari berbagai gaya visual, termasuk fotografi, anime, seni, dan lainnya

13. Template Manajemen Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak tugas dan penyelesaian magang untuk mengevaluasi kemajuan dengan Template Manajemen Tugas ClickUp

Magang sering kali harus menangani beberapa tugas sekaligus. Template Manajemen Tugas ClickUp memudahkan baik magang maupun tim untuk tetap berada di jalur yang benar. Dengan tampilan kustom yang sudah dibangun sebelumnya, template ini membantu melacak penugas, tanggal jatuh tempo, dan perkiraan waktu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sertakan kartu tugas terperinci untuk visibilitas yang lebih baik dan referensi cepat

Gunakan fitur seret dan lepas (drag-and-drop) dalam tampilan kalender untuk perencanaan yang fleksibel

Tentukan ketergantungan tugas untuk menghindari keterlambatan dan mengelola jadwal dengan lancar

Sortir tugas berdasarkan prioritas dan departemen untuk merencanakan dan memantau kemajuan dengan mudah dari dasbor pusat

🔑 Ideal untuk: Manajer HR dan lembaga pelatihan yang ingin mendokumentasikan tugas magang dan tingkat penyelesaian untuk menerbitkan sertifikasi.

14. Template Daftar Kehadiran ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak jam kerja magang, pantau ketersediaan, dan atur pengingat dengan templat Lembar Kehadiran ClickUp

Template Lembar Kehadiran ClickUp menyediakan format terstruktur untuk mencatat dan meninjau catatan kehadiran dengan mudah. Formulir kehadiran yang dapat disesuaikan membantu Anda melacak apakah seorang magang hadir, terlambat, atau cuti, sehingga data tetap jelas dan siap untuk tinjauan sertifikasi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail kontak magang untuk referensi yang mudah

Catat waktu yang dilacak, proyek yang ditugaskan, instruktur, dan catatan belajar harian untuk pelacakan yang efisien

Atur pengingat fleksibel untuk magang mengenai jadwal kerja mereka

Secara otomatis menyinkronkan semua input formulir ke lembar pelacakan utama, menghilangkan entri manual

🔑 Ideal untuk: Tim kecil dan pusat pelatihan yang ingin melacak jam kerja magang untuk menentukan kelayakan sertifikat.

15. Template Dokumen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Dokumentasikan proyek magang dan tugas-tugas spesifik dengan Template Dokumentasi Proyek ClickUp

Template Dokumen Proyek ClickUp berfungsi sebagai pelacak kinerja dan bukti sertifikasi, menjadikan dokumentasi proyek menjadi lancar dan andal.

Ini membantu Anda mengubah tujuan magang menjadi tonggak pencapaian yang dapat diukur. Bagaimana caranya? Dengan bagian khusus untuk tujuan proyek, latar belakang, dan ringkasan, Anda dapat mendokumentasikan peran magang dengan jelas. Selain itu, tinjauan proyek membantu Anda mengevaluasi kinerja dan hasil belajar mereka.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat tabel terstruktur yang mencantumkan tonggak pencapaian magang, pemimpin tim, dan umpan balik atau catatan

Buat garis waktu visual dengan tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas guna memantau produktivitas magang

Tentukan metrik kinerja kunci untuk mengevaluasi kontribusi magang secara efektif

🔑 Ideal untuk: Profesional HR dan lembaga pelatihan yang ingin melacak kontribusi magang dalam proyek dan memvalidasi sertifikasi.

📮 ClickUp Insight: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Kumpulkan 200 profesional dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.

16. Template Laporan Status Mingguan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kemajuan mingguan magang dengan templat Laporan Status Mingguan ClickUp

Kelola catatan kinerja dan keterlibatan magang dengan mudah menggunakan Template Laporan Status Mingguan ClickUp. Template ini memberikan gambaran jelas tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh magang, memudahkan untuk mendokumentasikan kontribusi dan melacak perkembangan seiring waktu.

Hal ini juga memudahkan evaluasi dan mendukung proses sertifikasi yang lancar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan pratinjau daftar tugas minggu depan untuk menjaga kelancaran

Sesuaikan tabel atau tambahkan tabel baru untuk mencatat metrik kinerja spesifik

Buat subhalaman untuk mengatur dengan rapi catatan tugas mingguan selama magang

Membantu Anda menjaga catatan mingguan tentang magang dengan detail seperti tanggal jatuh tempo, tanggal penyelesaian, pemimpin tim, dan umpan balik

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup, perekrut, dan lembaga pendidikan yang ingin melacak kinerja mingguan magang untuk evaluasi yang efisien saat sertifikasi.

17. Template Penilaian Kinerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan yang jelas dan tinjau kinerja magang secara komprehensif dengan Template Penilaian Kinerja ClickUp

Dirancang untuk evaluasi 360 derajat, Template Penilaian Kinerja ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik dari rekan kerja, melacak pencapaian yang dapat diukur, dan menilai kelayakan untuk sertifikasi—semua dalam satu tempat.

Baik itu angka penjualan, skor kepuasan pelanggan, atau tingkat penyelesaian tugas, templat penilaian kinerja ini membantu Anda mendokumentasikan semuanya.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar metrik kinerja yang jelas untuk mengevaluasi kontribusi magang

Sertakan bagian evaluasi diri untuk mendorong refleksi magang

Buat halaman untuk magang yang berbeda agar ulasan magang tetap terorganisir

Mempermudah tindak lanjut pasca-penilaian dengan magang, sehingga keputusan perekrutan ulang menjadi lebih terorganisir dan efisien

🔑 Ideal untuk: Usaha kecil dan lembaga pelatihan yang membutuhkan alat komprehensif untuk mengevaluasi kinerja magang.

🔍 Tahukah Anda? Rata-rata, 53% magang yang memenuhi syarat diubah menjadi karyawan tetap tingkat pemula.

18. Template Catatan Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir tugas magang, evaluasi, dan catatan keluar dengan Template Catatan Karyawan ClickUp

Mengelola tugas dan evaluasi magang kini tidak lagi merepotkan dengan Template Catatan Karyawan ClickUp. Ini adalah solusi all-in-one untuk melacak, mengelola, dan mendokumentasikan setiap langkah perjalanan magang.

Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menyimpan tugas, evaluasi, dan detail keluar. Subhalaman memungkinkan Anda menambahkan dokumen penting seperti kontrak karyawan, laporan kemajuan, dan lainnya, sehingga pengelolaan magang menjadi lancar dari awal hingga akhir.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail latar belakang lengkap, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, perekrutan, dan proses keluar

Tetapkan metrik kinerja dalam format daftar periksa untuk menyederhanakan evaluasi

Tambahkan komentar dan rekomendasi untuk referensi di masa depan atau sertifikasi

🔑 Ideal untuk: Manajer HR, tim kecil, dan lembaga pelatihan yang ingin menjaga data magang tetap terorganisir.

Catat dan Pantau Kinerja Magang dengan ClickUp

Template sertifikat magang memudahkan Anda untuk menyertakan semua detail penting perjalanan magang dalam format yang terstruktur.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu Anda mempermudah seluruh proses ini. Mulai dari mencatat dokumen dan melacak kinerja hingga menerbitkan sertifikat yang mencerminkan kontribusi magang, ClickUp siap membantu Anda.

Dengan templat yang dapat disesuaikan dan fitur pelacakan yang kuat, pengelolaan catatan magang menjadi lebih mudah.

Jadi, jangan biarkan data yang tersebar menyebabkan kesalahan sertifikasi. Daftar dengan ClickUp hari ini untuk menyederhanakan proses dokumentasi magang Anda.