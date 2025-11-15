12 Alat Pembuat Garis Waktu AI Terbaik untuk Proyek pada Tahun 2025

Generator garis waktu AI tidak hanya membuat garis waktu; mereka menyesuaikan garis waktu tersebut ketika ada perubahan.

Deadline berubah? Ketergantungan berubah? Alat ini beradaptasi secara otomatis, sehingga seluruh tim tetap sejalan tanpa perlu pembaruan manual yang terus-menerus.

Jika pembuatan garis waktu selalu menjadi masalah bagi Anda, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai.

Panduan ini menjelaskan hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih generator garis waktu AI dan beberapa alat unggulan yang membuat perencanaan proyek terasa lebih teratur.

Kami telah menyusun tabel perbandingan singkat untuk membantu Anda melihat perbedaan dengan cepat. Kami akan membahas rincian lengkapnya di bawah ini. 📋

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Jadwal proyek dengan kode warna, ClickUp Brain, Diagram Gantt, papan tulis, dan tugas. Terbaik untuk mengubah garis waktu menjadi alur kerja yang dapat dieksekusi dengan AI. Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Venngage AI Timeline Generator Template yang dapat disesuaikan, pembangkitan teks alternatif, pemeriksa kontras, ikon. Terbaik untuk mengubah data menjadi garis waktu Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan MyLens AI Masukan multiple, integrasi dengan Google Sheets dan Excel, ekstensi Chrome. Terbaik untuk mengubah dokumen kompleks menjadi garis waktu interaktif. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Preceden Dilengkapi dengan fitur pencarian bawaan, 4.600 ikon, dan kontrol privasi. Terbaik untuk membuat garis waktu profesional Gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna Piktochart AI Timeline Infographic Generator Editor seret dan lepas, pembuatan garis waktu yang didukung AI Terbaik untuk mengubah informasi kompleks menjadi narasi. Gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan per pengguna MyMap. Pembuat Garis Waktu AI Papan alat bawaan, ekspor garis waktu dalam resolusi 4K. Terbaik untuk membuat garis waktu profesional untuk perencanaan proyek. Gratis; Harga disesuaikan Edraw. Pembuat Garis Waktu AI Chatbot terintegrasi, 210 jenis gambar, impor dari Visio, Word, dan Excel Terbaik untuk mengubah teks menjadi garis waktu Gratis; Paket berbayar mulai dari $7,9 per bulan per pengguna. ChronoZoom Cerita gambaran besar, alat penulisan Terbaik untuk memvisualisasikan sejarah Gratis ClioVis Mode presentasi, penandaan lokasi, dan impor visual dari Wikimedia Commons Terbaik untuk memvisualisasikan koneksi Gratis; Paket berbayar mulai dari $6,99 per bulan per pengguna. Pembuat Grafik AI Jadwal AI yang didukung oleh kecerdasan buatan, ekspor jadwal dalam format seperti PNG, SVG, dan Mermaid. Terbaik untuk membuat garis waktu yang terstruktur Gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna. Tiki‑Toki Tampilan garis waktu 3D, 4 opsi tampilan, dan integrasi dengan YouTube dan Vimeo. Terbaik untuk membuat garis waktu 3D interaktif Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,5 per bulan per pengguna. CallidusAI Timelines Penelitian berbasis AI, add-in Microsoft Word, dan enkripsi AES 256-bit. Terbaik untuk platform hukum untuk mengotomatisasi penelitian hukum. Paket berbayar mulai dari $149/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Garis Waktu AI?

Alat pembuat garis waktu AI yang baik membantu Anda merencanakan tugas dan ketergantungan dalam hitungan menit. Alat ini menyederhanakan alur kerja Anda dan tidak menambah beban kerja tambahan.

Berikut adalah beberapa fitur utama yang perlu diperhatikan:

Mulai dengan cepat: Pilih generator garis waktu AI yang mudah dipelajari dan tidak memerlukan waktu berjam-jam untuk disiapkan atau dipahami.

Sesuaikan garis waktu Anda: Personalisasikan Personalisasikan garis waktu proyek Anda dengan warna merek, logo, dan preferensi tata letak Anda sehingga semuanya terasa familiar dan sesuai dengan merek Anda.

Hubungkan alat yang sudah ada: Integrasikan dengan platform seperti Google Calendar atau Outlook untuk menjaga semuanya tetap sinkron.

Manfaatkan saran cerdas: Biarkan AI merekomendasikan durasi tugas, mengalokasikan sumber daya, dan menampilkan tonggak pencapaian berdasarkan masukan Anda.

Beralih antar tampilan: Beralih antara diagram Gantt, papan Kanban, atau tata letak kalender sesuai dengan cara tim Anda bekerja.

Pantau kemajuan secara real-time: Buat laporan real-time untuk memantau penyelesaian tugas dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.

Generator Garis Waktu AI Terbaik

Berikut adalah beberapa alat yang dirancang untuk menyederhanakan perencanaan, beradaptasi dengan perubahan, dan membantu tim Anda memenuhi tenggat waktu secara efektif tanpa repot di menit-menit terakhir.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengubah garis waktu menjadi alur kerja yang dapat dieksekusi dengan AI)

Saat mengelola garis waktu, ClickUp membantu membuat blueprint kritis yang menjaga tim Anda tetap fokus pada tenggat waktu dan tonggak penting.

Di inti sistem ini terdapat ClickUp Brain + ClickUp Calendar, yang menghadirkan kecerdasan real-time pada setiap tahap proyek Anda.

Bersama-sama, alat-alat ini menganalisis catatan rapat, percakapan chat, dan data proyek Anda untuk menghasilkan dan mempertahankan garis waktu yang realistis dengan tugas ClickUp yang dapat dilacak di kalender Anda. Ketika prioritas berubah, AI secara otomatis menyesuaikan jadwal Anda.

Misalnya, dalam proyek redesign situs web, tampilan Garis Waktu ClickUp memungkinkan Anda menjadwalkan tugas secara visual, menetapkan ketergantungan, dan menyesuaikan tanggal mulai atau akhir dengan kontrol seret dan lepas yang intuitif. Anda dapat mengelompokkan tugas berdasarkan penugas atau prioritas, sehingga mudah mengidentifikasi konflik sumber daya atau bottleneck dan mengalihkan pekerjaan sesuai kebutuhan.

Berbagai tampilan di ClickUp —termasuk Daftar, Papan (Kanban), Gantt, Kalender, dan Garis Waktu—memungkinkan berbagai pemangku kepentingan melacak kemajuan sesuai dengan alur kerja mereka, baik itu desainer yang mengelola tugas kreatif atau manajer proyek yang menganalisis jalur kritis.

Sementara Anda fokus pada strategi, Brain terus memantau kemajuan, menyesuaikan prioritas, dan mengisi celah, semuanya secara real-time, dengan konteks lengkap dari seluruh alur kerja Anda.

Dapatkan saran tentang garis waktu tugas dan buat diagram Gantt di ClickUp dengan ClickUp Brain.

Ketika dipadukan dengan ClickUp Gantt Charts, garis waktu yang dihasilkan oleh AI ini berubah menjadi peta visual interaktif. Anda dapat dengan mudah menyeret dan menyesuaikan tugas, memperpanjang durasi, menetapkan ketergantungan, dan melihat kemajuan dalam antarmuka yang jelas dan intuitif. Seiring berjalannya tugas, garis waktu diperbarui secara otomatis untuk menjaga seluruh tim tetap selaras dengan tampilan real-time tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Rencanakan, jadwalkan, dan lacak pekerjaan seiring waktu dengan jelas dan mudah di tampilan Gantt Chart ClickUp.

Untuk memvisualisasikan hambatan dengan mudah, Hubungan Ketergantungan mencegah anggota tim memulai tugas sebelum tugas prasyarat selesai.

Fitur terbaik ClickUp:

Pengelolaan tugas: Buat, hubungkan, dan otomatiskan tugas yang terintegrasi dengan dokumen, obrolan, dan papan tulis Anda menggunakan Buat, hubungkan, dan otomatiskan tugas yang terintegrasi dengan dokumen, obrolan, dan papan tulis Anda menggunakan ClickUp Tasks

Mulai percakapan yang mendorong tindakan: Buat saluran, kirim pesan, dan ubah obrolan menjadi tugas, semuanya di dalam ruang kerja Anda dengan Buat saluran, kirim pesan, dan ubah obrolan menjadi tugas, semuanya di dalam ruang kerja Anda dengan ClickUp Chat

Papan tulis digital: Rencanakan ide, hubungkan dengan tugas, dan ubah coretan menjadi strategi dengan Rencanakan ide, hubungkan dengan tugas, dan ubah coretan menjadi strategi dengan ClickUp Whiteboard

Tandai tonggak penting: Ubah tugas-tugas kunci menjadi tonggak untuk menyoroti peluncuran produk, serah terima, atau titik pemeriksaan kritis menggunakan Ubah tugas-tugas kunci menjadi tonggak untuk menyoroti peluncuran produk, serah terima, atau titik pemeriksaan kritis menggunakan ClickUp Milestones

Tetap di depan jadwal: Lacak jam kerja dari perangkat apa pun, hubungkan waktu dengan tugas, dan bandingkan waktu yang tercatat dengan waktu yang diperkirakan menggunakan Lacak jam kerja dari perangkat apa pun, hubungkan waktu dengan tugas, dan bandingkan waktu yang tercatat dengan waktu yang diperkirakan menggunakan ClickUp Time Tracking , sehingga tim Anda selalu tahu apakah Anda tepat waktu atau tertinggal.

Beralih perspektif secara instan: Dari Daftar ke Kalender ke Gantt, Anda dapat beralih antara tampilan untuk mengorganisir, melacak, dan mengelola pekerjaan dari segala sudut pandang dengan Dari Daftar ke Kalender ke Gantt, Anda dapat beralih antara tampilan untuk mengorganisir, melacak, dan mengelola pekerjaan dari segala sudut pandang dengan ClickUp 15+ Tampilan Kustom

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran dapat cukup curam bagi pengguna baru tanpa panduan yang jelas.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah bagaimana semua fiturnya bekerja dengan mulus. Kombinasi antara Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan dalam satu tempat. Platform ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, ideal untuk mengelola tim dan proyek yang berbeda di berbagai departemen.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah bagaimana semua fiturnya bekerja dengan mulus. Kombinasi antara Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan dalam satu tempat. Platform ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, ideal untuk mengelola tim dan proyek yang berbeda di berbagai departemen.

2. Venngage AI Timeline Generator (Terbaik untuk mengubah data menjadi garis waktu)

melalui Venngage

Punya data, tanggal, dan batas waktu? Venngage membantu Anda membuat garis waktu yang terlihat profesional dan mudah diikuti tanpa perlu repot dengan pengaturan format.

Cukup berikan prompt kepada AI, dan ia akan menampilkan milestone Anda dalam hitungan detik.

Platform ini dirancang untuk komunikasi visual, bukan hanya manajemen proyek. Hal ini menjadikannya ideal untuk mengubah laporan teks yang padat, data historis, atau peta proses internal menjadi aset visual profesional seperti infografis.

Dari laporan organisasi nirlaba hingga fase perencanaan rumah sakit, templat yang beragam dan sangat dapat disesuaikan memastikan Anda dapat mempertahankan estetika merek Anda. Yang terpenting, Venngage berfokus pada aksesibilitas, menawarkan fitur seperti pembangkitan teks alternatif dan pemeriksaan kontras tata letak, memastikan setiap infografis jelas, sesuai standar, dan berdampak bagi audiens yang lebih luas.

Fitur terbaik Venngage AI Timeline Generator

Pilih dari lebih dari 10.000 ikon, ilustrasi, dan gambar untuk menghidupkan garis waktu Anda.

Bagikan garis waktu melalui tautan pribadi atau ekspor sebagai gambar, PDF, atau PowerPoint.

Akses foto stok berkualitas tinggi langsung dari Pixabay dan Pexels di dalam editor.

Batasan Penghasil Garis Waktu AI Venngage

Timeline tidak diperbarui secara otomatis seiring perubahan kemajuan proyek, sehingga lebih cocok untuk bercerita daripada perencanaan proyek secara real-time.

Harga Pembuat Garis Waktu AI Venngage

Gratis

Premium : $19 per bulan per pengguna

Bisnis : $49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian generator garis waktu AI Venngage

G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Venngage AI Timeline Generator?

Berikut ulasan G2:

Akhirnya, kami memiliki alat yang dirancang untuk pemula untuk membuat grafik yang menarik. Antarmuka pengguna interaktif platform ini membuatnya sangat mudah digunakan oleh siapa pun. Dengan ratusan templat dan grafik yang luar biasa, Venngage menonjol di antara pesaingnya.

Akhirnya, kami memiliki alat yang dirancang untuk pemula untuk membuat grafik yang menarik. Antarmuka pengguna interaktif platform ini membuatnya sangat mudah digunakan oleh siapa pun. Dengan ratusan templat dan grafik yang luar biasa, Venngage menonjol di antara pesaingnya.

3. MyLens AI (Terbaik untuk mengubah dokumen kompleks menjadi garis waktu interaktif)

melalui MyLens AI

MyLens AI secara otomatis mengekstrak tanggal dan peristiwa penting dari dokumen Anda dan mengorganisirnya menjadi garis waktu yang jelas dan dapat diedit.

Alat ini mengidentifikasi tonggak penting proyek, mengaturnya dalam urutan yang benar, membantu Anda mengelola waktu proyek tanpa perlu kerja manual. Alat AI ini juga memungkinkan Anda menambahkan media, menyesuaikan label, dan mengekspor garis waktu Anda sebagai infografis, slide presentasi, atau visual.

Extensi Chrome ini semakin memperluas fungsinya dengan memungkinkan pengguna untuk secara instan merangkum dan mengubah konten web menjadi format visual secara langsung.

Fitur terbaik MyLens AI

Ekstrak tanggal dan tonggak waktu dari PDF, file CSV/Excel, gambar, dan halaman web.

Impor data dengan mudah melalui integrasi dengan Google Sheets dan Microsoft Excel.

Gunakan ekstensi Chrome untuk mengekstrak konten dari situs web atau video YouTube dan mengubahnya menjadi garis waktu visual.

Batasan MyLens AI Timeline Generator

Kinerja alat ini bergantung pada masukan yang bersih dan terstruktur dengan baik. Masukan data yang buruk atau ambigu dapat secara signifikan menurunkan kualitas output.

Harga MyLens AI Timeline Generator

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Pertumbuhan : $200/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian MyLens AI Timeline Generator

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MyLens AI?

Berikut ulasan dari Product Hunt:

Hebat! Sangat keren—saya telah mencoba beberapa garis waktu yang mengesankan dengan alat ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Jika Anda memberikan penjelasan lebih detail, hasilnya akan semakin baik.

Hebat! Sangat keren—saya telah mencoba beberapa garis waktu yang mengesankan dengan alat ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Jika Anda memberikan penjelasan lebih detail, hasilnya akan semakin baik.

4. Preceden (Terbaik untuk membuat garis waktu profesional)

melalui Preceden

Preceden membantu Anda mengubah rencana kompleks menjadi garis waktu yang jelas, tanpa kerumitan spreadsheet atau alat proyek yang berat. Alat ini ideal untuk tim yang perlu memvisualisasikan tonggak pencapaian di seluruh departemen, menyelaraskan pemangku kepentingan dengan cepat, atau menyajikan garis waktu dalam kontrak, presentasi, atau laporan.

Anda dapat membuat garis waktu secara manual atau menghasilkannya dengan AI, lalu menyesuaikan segala hal mulai dari lapisan dan pelacakan kemajuan hingga tema dan format ekspor.

Bagi pengguna tingkat lanjut, alat ini mendukung Ketergantungan, memungkinkan satu acara dimulai secara otomatis saat acara lain berakhir, sehingga meminimalkan penyesuaian manual saat rencana berubah. Alat ini juga dilengkapi dengan Editor Massal untuk entri data cepat dan dapat memproses durasi (misalnya, memasukkan “3 minggu” dan membiarkan perangkat lunak menghitung tanggal akhir), memberikan tingkat detail yang biasanya hanya ditemukan dalam perangkat lunak manajemen proyek kelas atas.

Fitur terbaik Preceden

Masukkan peristiwa dalam berbagai format untuk tanggal, waktu, dan durasi.

Pilih dari perpustakaan 4.600 ikon untuk mewakili berbagai peristiwa.

Kontrol visibilitas garis waktu dengan membuatnya publik, pribadi, dilindungi kata sandi, atau membagikannya melalui URL rahasia.

Batasan Preceden

Tidak menampilkan dengan jelas hubungan antara peristiwa dan sub-peristiwa, sehingga membuat garis waktu yang kompleks lebih sulit dipahami.

Harga Preceden

Gratis

Basic : $25 per bulan per pengguna

Pro: $40/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Preceden

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Preceden?

Berikut ulasan G2:

Preceden membantu Anda memantau setiap proyek dengan membuat jadwal real-time untuk setiap tugas Anda. Alur peristiwa benar-benar rapi dan tanpa cela.

Preceden membantu Anda memantau setiap proyek dengan membuat jadwal real-time untuk setiap tugas Anda. Alur peristiwa benar-benar rapi dan tanpa cela.

5. Piktochart AI Timeline Infographic Generator (Terbaik untuk mengubah informasi kompleks menjadi narasi)

melalui Piktochart AI

Piktochart AI membuat pembuatan garis waktu menjadi cepat, menakjubkan, dan sangat mudah, bahkan jika Anda bukan seorang desainer. Cukup deskripsikan ide Anda dalam satu kalimat, dan alat ini akan mengubah konten Anda menjadi infografis garis waktu dalam hitungan detik.

Alat ini membantu dalam memetakan tonggak proyek, menggambarkan perjalanan perusahaan, atau memvisualisasikan peristiwa sejarah. Editornya memungkinkan Anda menyesuaikan tata letak, menambahkan ikon atau media, dan tetap konsisten dengan merek menggunakan perpustakaan alat desain mereka.

Anda dapat mengekspor garis waktu Anda sebagai gambar atau PDF dan membagikannya dengan sekali klik. Fitur AI Outline-nya secara cerdas menganalisis teks yang disalin atau dokumen yang diunggah (PDF, DOCX) untuk menciptakan struktur yang jelas dan logis sebelum proses desain dimulai, memastikan garis waktu yang dihasilkan terorganisir dan mudah dibaca.

Fitur terbaik Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Buat garis waktu dari prompt apa pun dengan menggambarkan ide Anda dalam 120 karakter atau kurang.

Atur ulang peristiwa, tambahkan tonggak pencapaian, dan sesuaikan desain dengan editor seret dan lepas.

Bekerja sama dengan hingga 3 anggota tim pada rencana gratis untuk kolaborasi tim yang mudah.

Batasan Generator Infografis Garis Waktu Piktochart AI

Unduhan terbatas pada format PNG jika Anda menggunakan paket Free atau Pro.

Harga Pembuat Infografis Garis Waktu AI Piktochart

Gratis

Pr0 : $29 per bulan per pengguna

Bisnis : $49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat generator infografis garis waktu AI Piktochart

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Piktochart AI Timeline Infographic Generator?

Berikut ulasan Capterra:

Pengalaman saya dengan Piktochart sungguh luar biasa! Alat ini telah mempercepat alur kerja saya, dan fitur AI-nya merupakan solusi ideal bagi siapa pun yang ingin membuat laporan, infografis, dan presentasi yang menarik tanpa memerlukan keterampilan desain yang canggih.

Pengalaman saya dengan Piktochart sungguh luar biasa! Alat ini telah mempercepat alur kerja saya, dan fitur AI-nya merupakan solusi ideal bagi siapa pun yang ingin membuat laporan, infografis, dan presentasi yang menarik tanpa memerlukan keterampilan desain yang canggih.

6. MyMap. AI Timeline Maker (Terbaik untuk membuat garis waktu profesional untuk perencanaan proyek)

MyMap. AI membuat mengubah ide menjadi visual sesederhana berbicara. Cukup beritahu apa yang sedang Anda kerjakan, apakah itu rencana proyek, catatan kuliah, atau strategi konten, dan secara instan akan menghasilkan diagram alur, peta pikiran, matriks, atau bahkan presentasi lengkap.

Berbeda dengan alat lain, MyMap mengumpulkan konteks dari berbagai sumber.

Tempelkan file PDF, masukkan tautan, atau biarkan alat ini mencari informasi di web secara real-time; alat ini akan menggabungkan informasi kunci menjadi visual yang rapi dan dapat diedit.

Antarmuka obrolan AI-Native-nya menggabungkan kemampuan memproses berbagai format input (berkas, URL, teks) dengan pencarian web real-time Google/Bing. Artinya, Anda dapat meminta AI untuk menghasilkan rencana untuk acara terkini atau topik yang sedang tren, dan AI akan mengambil konteks terbaru dari web untuk menyusun garis waktu, menjadikannya ideal untuk strategi konten yang bergerak cepat atau analisis kompetitif.

Fitur terbaik MyMap. AI Timeline Maker

Simpan garis waktu sebagai gambar atau PDF, atau bagikan tautan dengan tim.

Gunakan bilah alat bawaan untuk beralih ke mode presentasi guna memamerkan pekerjaan Anda selama rapat.

Ekspor garis waktu sebagai gambar berkualitas tinggi, termasuk resolusi 4K.

Batasan MyMap. AI Timeline Maker

Paket dasar hanya mencakup unggahan file terbatas (1 file) (cocok untuk penggunaan sesekali), upgrade ke paket berbayar untuk fitur tambahan.

Harga MyMap. AI Timeline Maker

Uji coba gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian MyMap. AI Timeline Maker

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Edraw. AI Timeline Maker (Terbaik untuk mengubah teks menjadi garis waktu)

Edraw. AI membantu Anda membuat garis waktu profesional dengan chatbot terintegrasinya yang menghasilkan prompt untuk Anda. Setelah garis waktu Anda siap, Anda dapat memperbaikinya dengan menyeret dan meletakkan simbol dan ikon dari bagian Clipart, serta menyesuaikan tata letak menggunakan panel Canvas di sisi kanan.

Edraw. Fitur terbaik AI Timeline Maker

Pilih dari lebih dari 210 jenis diagram, mulai dari peta pikiran hingga diagram alur, untuk membuat konten yang beragam.

Impor file dari Excel, Word, dan Visio untuk mengubah data menjadi garis waktu yang terorganisir.

Berfungsi dengan lancar di berbagai platform, termasuk Windows, macOS, dan perangkat seluler.

Batasan Edraw. AI Timeline Maker

Edraw. AI adalah aplikasi berbasis cloud sepenuhnya.

Edraw. Harga Pembuat Garis Waktu AI

Gratis

Pro : $7,9 per bulan per pengguna

Tak Terbatas: $9,9/bulan per pengguna

Edraw. AI Timeline Maker ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Edraw. AI Timeline Maker?

Berikut ulasan dari Product Hunt:

Edraw. AI telah menjadi game-changer bagi saya dengan memudahkan pembuatan garis waktu proyek visual. Dengan templat diagram alur dan diagram Gantt-nya, saya dapat mengalokasikan tugas secara efisien, melacak tenggat waktu, dan memantau kemajuan.

Edraw. AI telah menjadi game-changer bagi saya dengan memudahkan pembuatan garis waktu proyek visual. Dengan templat diagram alur dan diagram Gantt-nya, saya dapat mengalokasikan tugas secara efisien, melacak tenggat waktu, dan memantau kemajuan.

8. ChronoZoom (Terbaik untuk memvisualisasikan sejarah)

melalui ChronoZoom

ChronoZoom bukanlah alat garis waktu proyek biasa; dirancang untuk narasi skala besar.

Dasar teknologinya adalah teknologi Seadragon deep zoom yang dibangun di atas Windows Azure, yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar skala waktu yang sangat besar—dari Big Bang hingga masa kini (faktor zoom hampir 5 triliun)—tanpa lag, menjadikannya alat visualisasi yang kuat untuk penelitian Big History dan narasi interdisipliner.

Bagi tim B2B SaaS, ini adalah alat pemetaan waktu kreatif untuk memetakan evolusi industri Anda, fitur produk, atau kebutuhan pelanggan. Bayangkan presentasi keynote atau konten berdampak tinggi di mana Anda ingin memukau dengan konteks, seperti menunjukkan bagaimana alat dukungan berbasis AI menjadi tak terhindarkan setelah puluhan tahun sistem tiket yang kaku.

Fitur terbaik ChronoZoom

Gunakan alat authoring untuk membuat garis waktu historis yang menceritakan kisah interdisipliner.

Hubungkan peristiwa, tren, dan tema sepanjang waktu menggunakan wawasan dari berbagai bidang.

Jelajahi berbagai perspektif melalui garis waktu siap pakai, media, dan sumber daya yang telah diseleksi.

Batasan ChronoZoom

Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dan tidak terlalu intuitif, yang mungkin memperlambat pengalaman pengguna.

Harga ChronoZoom

Gratis

Ulasan dan peringkat ChronoZoom

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChronoZoom?

Berikut ulasan Edutopic:

ChronoZoom menghidupkan sejarah. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak siswa yang telah memberitahu saya bahwa mereka selalu merasa sejarah membosankan sebelumnya. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi mereka. Mereka melihat bagaimana berbagai aspek masa lalu saling berkaitan.

ChronoZoom menghidupkan sejarah. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak siswa yang telah memberitahu saya bahwa mereka selalu merasa sejarah membosankan sebelumnya. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi mereka. Mereka melihat bagaimana berbagai aspek masa lalu saling berkaitan.

9. ClioVis (Terbaik untuk memvisualisasikan koneksi)

melalui ClioVis

ClioVis menggabungkan garis waktu interaktif, pemetaan cerita, dan pemetaan pikiran untuk membantu Anda memvisualisasikan bagaimana ide, peristiwa, dan orang terhubung sepanjang waktu.

Ingin menunjukkan hubungan sebab-akibat?

Anda dapat memberi kode warna pada peristiwa, menggambar koneksi di antara mereka, dan bahkan mengutip sumber utama atau sekunder Anda langsung di dalam platform.

Alat ini memungkinkan pengguna tingkat lanjut (seperti mereka yang menulis tesis atau melakukan penelitian jangka panjang) untuk menyusun dan memvisualisasikan hubungan dan koneksi antara orang, peristiwa, dan konsep sepanjang waktu, bukan hanya mencatat kapan peristiwa tersebut terjadi. Fokus pada pemodelan hubungan ini sangat penting bagi peneliti dan genealogis yang ingin mengungkap dan membenarkan kausalitas dan koneksi dalam dataset besar.

Fitur terbaik ClioVis

Tampilkan garis waktu menggunakan mode presentasi bawaan ClioVis—tidak perlu menggunakan PowerPoint atau Prezi.

Tambahkan geo-tag dengan menempatkan pin di peta atau mengunggah peta kustom.

Unggah gambar dan audio, atau impor visual langsung dari Wikimedia Commons dan sumber lain.

Batasan ClioVis

Hanya mendukung URL gambar, yang biasanya berakhir dengan .jpg atau .png.

Harga ClioVis

Gratis

Premium : $6,99/bulan

Enterprise : Harga khusus

Kelompok: Harga khusus

Ulasan dan peringkat ClioVis

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. AI Graph Maker Timeline (Terbaik untuk membuat garis waktu yang terstruktur)

melalui AI Graph Maker

AI Graph Maker memungkinkan Anda membuat garis waktu secara otomatis dengan bantuan AI dan mengorganisir peristiwa dalam urutan kronologis. Baik Anda sedang mengerjakan proyek pendidikan, perencanaan pribadi, atau manajemen proyek, alat ini membantu Anda membuat garis waktu yang rapi dan profesional.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan peristiwa kunci secara manual atau mengunggah file. Fitur “Generate with AI” akan menangani sisanya. Anda kemudian dapat menyesuaikan garis waktu dengan mengubah warna, font, tata letak, dan konten.

Fitur terbaik AI Graph Maker

Ekspor garis waktu dalam format PNG, SVG, dan Mermaid untuk berbagi dengan mudah.

Sesuaikan tata letak, konten, dan elemen desain dengan mudah.

Tata letak visual yang terstruktur membuat garis waktu mudah dibaca dan diikuti.

Batasan AI Graph Maker

Meskipun Anda dapat berbagi file yang diekspor, tidak ada dukungan kolaborasi dan komentar secara real-time.

Harga AI Graph Maker

Gratis

Hobi: $5/bulan

Peringkat dan ulasan AI Graph Maker

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

11. Tiki‑Toki (Terbaik untuk membuat garis waktu 3D interaktif)

Tiki-Toki bukan sekadar pembuat garis waktu biasa, melainkan perpaduan antara desain yang indah dan fungsionalitas yang kuat. Fitur unggulannya? Tampilan garis waktu 3D yang berputar, memberikan proyek Anda nuansa dinamis dan hampir seperti film.

Alat ini mendukung empat opsi tampilan berbeda selain tampilan 3D helix standar (termasuk fungsi "zoom out" untuk menghindari kekacauan), yang, dikombinasikan dengan integrasi mulus dengan video YouTube dan Vimeo, memungkinkan pembuatan garis waktu multi-moda yang imersif dan sangat efektif untuk tujuan pendidikan dan presentasi proyek.

Baik Anda ingin menampilkan tonggak sejarah perusahaan atau membuat proyek historis untuk kelas, Tiki-Toki membantu Anda mengubah tanggal statis menjadi cerita interaktif yang menarik perhatian.

Fitur terbaik Tiki-Toki

Buat garis waktu 3D yang imersif dengan fitur zoom, pengaturan ukuran panel, dan pengaturan arah.

Tambahkan gambar, video, dan audio untuk pengalaman multimedia yang kaya.

Berikan kode warna pada acara dan atur mereka berdasarkan kategori untuk kejelasan.

Sematkan garis waktu ke blog atau situs web Anda (dengan paket premium)

Batasan Tiki-Toki

Aplikasi desktop tidak dapat digunakan untuk membuat garis waktu berbasis web.

Harga Tiki-Toki

Gratis

Guru : $150 per tahun

Bronze : $9,50/bulan

Silver: $25/bulan

Ulasan dan penilaian Tiki-Toki

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

12. CallidusAI Timelines (Terbaik untuk platform hukum untuk mengotomatisasi penelitian hukum)

melalui CallidusAI

CallidusAI dirancang khusus untuk pengacara yang menangani litigasi kompleks. Alat ini secara otomatis mengekstrak fakta dan tanggal penting dari dokumen Anda dan mengorganisirnya menjadi garis waktu yang jelas, yang dapat diintegrasikan secara mulus ke dalam memo kasus, pernyataan fakta, atau ringkasan.

Bagian terbaiknya? Fitur AI Timelines-nya terintegrasi ke dalam sistem yang lebih besar yang melakukan pemeriksaan anti-halusinasi eksklusif untuk memastikan 0% halusinasi nama kasus dalam output penelitian hukumnya. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan dokumen berkualitas produksi yang kompatibel dengan Word dan dilengkapi dengan fitur redlining yang dapat dilatih menggunakan panduan gaya firma sendiri, jauh melampaui fungsi alat ekstraksi tanggal sederhana untuk litigasi.

Alat ini pada dasarnya berfungsi seperti asisten hukum all-in-one, membantu Anda menyusun memo penelitian hukum, menandai perubahan pada kontrak, meninjau dokumen penemuan, dan memeriksa ulang dengan berbagai perspektif.

Fitur terbaik CallidusAI

Otomatiskan pembuatan garis waktu litigasi langsung dari berkas kasus yang diunggah.

Buat draf memo hukum berhalaman 20–30 dalam 10 menit, lengkap dengan kutipan dan format yang benar.

Periksa dan bandingkan kontrak 10 kali lebih cepat menggunakan panduan gaya Anda sendiri.

Gunakan add-in Microsoft Word untuk mengintegrasikan garis waktu, memo, dan lainnya.

Batasan CallidusAI

Modul Hukum Umum tidak termasuk fitur penulisan dokumen.

Harga CallidusAI

Perorangan : $149/bulan per pengguna

Standar : $249/bulan per pengguna

Premium: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat CallidusAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Kuasai garis waktu proyek Anda dengan AI di ClickUp

Timeline tidak hanya sekadar terlihat bagus, tetapi juga harus benar-benar mendorong kemajuan pekerjaan.

Dari rencana peluncuran hingga kasus hukum, generator garis waktu AI yang baik menampilkan semuanya dengan jelas. Ia menunjukkan di mana posisi saat ini, apa yang terlambat, dan apa yang perlu diperhatikan tanpa harus membuka lima tab.

Di situlah ClickUp berperan. Ia menggabungkan semua elemen: tugas, tujuan, dan tim, ke dalam satu garis waktu yang diperbarui seiring perkembangan pekerjaan Anda.

Jadi, jika sistem Anda saat ini tidak mengintegrasikan semua hal dalam satu platform, saatnya untuk melakukan pembaruan.

