10 Alat AI Entri Data Terbaik untuk Mengotomatisasi Alur Kerja Anda

Entri data manual bukanlah pekerjaan impian siapa pun. Menyalin faktur, mencatat hasil survei, memperbarui spreadsheet… itu lambat dan berulang. Dan satu kesalahan ketik saja bisa menyebabkan kekacauan.

Jika hari-hari Anda terasa seperti lingkaran tak berujung salin-tempel, saatnya untuk membawa bantuan tambahan.

Alat AI untuk entri data dirancang untuk menangani tugas-tugas rutin. Mereka mengekstrak, membersihkan, memvalidasi, dan mengorganisir informasi Anda—sambil Anda fokus pada pekerjaan yang benar-benar berdampak.

Dalam daftar ini, kami telah mengumpulkan alat terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja entri data. Mengelola bisnis kecil atau memimpin tim? Atau mungkin Anda hanya menyukai alur kerja yang rapi. Bagaimanapun, alat AI entri data otomatis ini akan membantu Anda menghemat waktu.

Siap untuk bertemu dengan asisten pemrosesan data baru Anda?

🧠 Fakta menarik: Deutsche Bank pernah menggunakan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk memproses lebih dari 500.000 transaksi per tahun, dengan akurasi data 99% dan tanpa istirahat minum kopi. Ini adalah pengingat nyata bahwa ketika bot menangani tugas-tugas membosankan, manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai.

Siap untuk membiarkan bot yang terlatih menangani operasi entri data Anda? Berikut ini gambaran singkat tentang alat otomatisasi AI terbaik sehingga Anda dapat memilih mitra digital Anda dengan percaya diri.

Memilih perangkat lunak entri data otomatis yang tepat berarti menemukan yang sesuai dengan kecepatan, ketepatan, dan gaya alur kerja tim Anda. Berikut hal-hal yang perlu diprioritaskan:

Ekstraksi data otomatis untuk mengambil informasi dari formulir, PDF, dan email dengan pengaturan minimal sambil menjaga integritas data

Pengurangan kesalahan dan validasi dalam tugas pemrosesan data untuk membantu Anda mendeteksi kesalahan sebelum memengaruhi pekerjaan Anda

Integrasi alur kerja kustom* untuk menjaga sistem yang sudah ada, seperti CRM, spreadsheet, atau alat proyek, tetap sinkron

Skalabilitas yang memastikan Anda dapat memproses volume data yang lebih besar tanpa mengganggu kemampuan pemrosesan data Anda

Pengalaman pengguna* yang memungkinkan tim Anda langsung memulai tanpa perlu waktu belajar

👀 Tahukah Anda? Ada beberapa cara untuk mengotomatisasi entri data. Masing-masing menyelesaikan masalah yang berbeda. Berikut beberapa di antaranya: Alat otomatisasi berbasis formulir, seperti Jotform atau Typeform, membantu mengumpulkan data terstruktur langsung dari sumbernya

Alat ekstraksi data dokumen, seperti Docsumo atau Nanonets, memindai faktur, kwitansi, dan PDF menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) untuk mengekstrak bidang-bidang kunci secara otomatis

Parsing email (seperti Rossum) mengekstrak data dari tubuh pesan dan lampiran

Alat web scraping seperti Browse AI mengekstrak informasi real-time dari situs web Dan alat seperti ClickUp menangani segala hal mulai dari input data sederhana, ekstraksi, dan validasi, hingga otomatisasi alur kerja secara keseluruhan. Alat ini menjaga data Anda tetap sinkron di seluruh spreadsheet, CRM, dan papan tugas tanpa input manual.

Sekarang saatnya untuk hal yang menarik. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang solusi entri data cerdas yang akan membantu Anda meningkatkan kualitas entri data Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan manajemen tugas berbasis AI dengan alur kerja entri data)

Otomatisasi entri data dengan ClickUp Atur tugas otomatisasi kompleks untuk validasi data harian, mingguan, atau bulanan menggunakan ClickUp

Entri data bukan hanya tentang mengumpulkan informasi—tetapi juga memastikan informasi tersebut sampai ke tangan yang tepat, diproses dengan cepat, dan tetap terorganisir di berbagai alur kerja.

Namun, ketika pengiriman menumpuk atau koordinasi tim terganggu, kesalahan kecil dapat menyebabkan penundaan besar.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, mengubah entri data manual menjadi alur kerja cerdas dan otomatis yang dioptimalkan untuk produktivitas.

ClickUp Automations

Apakah Anda ingin menghilangkan entri data manual yang berulang dengan mengatur pemicu dan tindakan? Misalnya, Anda dapat membuat tugas entri data saat data baru diterima, memperbarui status, menugaskan anggota tim, atau menghasilkan tugas berulang untuk entri data rutin.

ClickUp Automations menghilangkan pekerjaan rutin dari piring Anda.

Atur pemicu berbasis aturan untuk secara otomatis mengelola tugas, memperbarui status, dan memberitahu pemangku kepentingan saat data baru dikirimkan menggunakan ClickUp Automations

Berikut adalah contoh proses otomatisasi. Ketika seorang pelanggan mengisi formulir permintaan, ClickUp dapat secara otomatis membuat Tugas, menugaskan tugas tersebut kepada rekan tim yang tepat, mengubah prioritas tugas, dan bahkan mengirim email tindak lanjut—semua tanpa campur tangan manusia.

Ini sangat cocok untuk pemimpin operasional, tim onboarding klien, dan profesional administrasi yang mengelola volume permintaan yang tinggi.

Anda dapat menyesuaikan ClickUp dengan alur kerja unik Anda dengan menambahkan Bidang Kustom, mengatur aturan validasi, dan mendesain templat untuk kebutuhan input data spesifik. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatur aturan, dan ClickUp akan menangani semuanya di latar belakang.

ClickUp Autopilot Agents Bagi tim yang menangani input data, Anda juga dapat menggunakan ClickUp Autopilot Agents, yang beradaptasi dengan perubahan di Workspace Anda dan bertindak secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan. Agen-agen ini dapat disetel menggunakan opsi pra-bangun atau pembuat tanpa kode untuk agen kustom. Otomatisasi ini tidak hanya mengurangi kesalahan manusia tetapi juga membebaskan waktu berharga untuk analisis dan pengambilan keputusan tingkat tinggi sambil menjaga interaksi yang konsisten. Tonton video di bawah ini untuk informasi lebih lanjut:

ClickUp Brain

Otomatisasi didukung oleh AI. Anda dapat membuat otomatisasi kustom sendiri dengan hanya memberitahu ClickUp Brain apa yang ingin Anda otomatisasi dalam bahasa Inggris yang sederhana. ClickUp Brain akan mengonfigurasi semuanya untuk Anda di ruang, folder, atau daftar mana pun.

Gunakan ClickUp Brain untuk secara otomatis menghasilkan deskripsi tugas, email tindak lanjut, atau label prioritas dari masukan data yang tidak terstruktur

ClickUp Brain pada dasarnya berfungsi sebagai asisten cerdas Anda, mampu mengekstrak data dari dokumen (termasuk PDF melalui integrasi OCR cerdas), menghasilkan Tugas dari catatan rapat, merangkum file, dan menjawab pertanyaan kontekstual tentang ruang kerja Anda secara real-time.

Ingin memastikan kualitas dan integritas data yang tinggi sepanjang proses data Anda? Coba prompt berbasis AI untuk menghasilkan templat spreadsheet terstruktur, otomatisasi ekstraksi data, dan menerapkan mekanisme pengecekan kesalahan.

Brain secara drastis mengurangi entri data manual, meminimalkan kesalahan, dan memastikan data selalu terbaru dan akurat.

Anda dapat melakukan tugas entri data apa pun menggunakan AI di ClickUp, baik itu pemrosesan faktur, pembaruan CRM, pengelolaan database, atau pemrosesan pesanan.

ClickUp bukan hanya ruang kerja andalan Anda untuk kontrol, tetapi juga untuk kejelasan.

Pandang Tabel ClickUp

Jika Anda merindukan Excel untuk visualisasi data, coba ClickUp Table View. Fitur ini meniru antarmuka spreadsheet yang familiar namun memudahkan untuk meninjau, mengedit, dan memperbarui data terstruktur.

Kelola entri data volume tinggi dalam tata letak terstruktur di mana setiap baris mewakili tugas yang dapat dieksekusi dengan ClickUp Table View

Setiap tugas ditampilkan sebagai baris, dengan kolom yang dapat disesuaikan untuk bidang data yang berbeda, mendukung tindakan massal, navigasi cepat, dan bahkan pintasan salin-tempel untuk input data yang cepat. Anda juga dapat mengurutkan pengiriman berdasarkan status, menyaring berdasarkan penugas, dan memperbarui beberapa catatan sekaligus.

Pandangan ini sangat efektif untuk mengelola volume data yang besar, memvalidasi entri, dan memastikan kualitas data.

ClickUp juga mendukung lebih dari 100 integrasi dengan pembuat formulir atau sistem CRM, termasuk Salesforce, HubSpot, dan lainnya. Hal ini memungkinkan penangkapan data otomatis dan pembuatan tugas, sehingga data mengalir secara lancar ke ruang kerja ClickUp Anda.

Pusatisasi ini, dengan manajemen proyek otomatis dan teroptimasi, dapat sepenuhnya mengubah sistem organisasi data Anda.

Baik mengelola beberapa tugas entri data manual atau ribuan entri data, arsitektur fleksibel dan kemampuan otomatisasi yang tangguh dari ClickUp membuatnya dapat diskalakan untuk bisnis dari segala ukuran. Fitur-fitur berbasis AI-nya beradaptasi dengan volume data yang terus bertambah dan persyaratan alur kerja yang berkembang, mendukung efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang.

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama secara real-time melalui thread komentar, penugasan tugas, berbagi dokumen, dan obrolan ClickUp dalam aplikasi

Buat dasbor ClickUp dinamis untuk memantau input data di seluruh tim

Impor entri dari CSV atau formulir yang disinkronkan langsung ke tampilan terstruktur

Aktifkan pemberitahuan Slack atau email saat data baru memenuhi kondisi tertentu

Grupkan tugas berdasarkan jenis data, fase proyek, atau asal formulir untuk pelacakan yang lebih teratur

Otomatisasi pemeriksaan kesalahan dan kendalikan izin serta akses tamu untuk meningkatkan keamanan data

Batasan ClickUp

Menyesuaikan alur kerja lanjutan memerlukan waktu untuk terbiasa bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Alat Kritis untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional. Ini adalah satu-satunya alat manajemen proyek yang menghilangkan beban entri data. Ekstensi Chrome dan kemampuan formulirnya SANGAT BERMANFAAT!!!

Alat Kritis untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional. Ini adalah satu-satunya alat manajemen proyek yang menghilangkan beban entri data. Ekstensi Chrome dan kemampuan formulirnya SANGAT BERMANFAAT!!!

💡 Bonus: Jika Anda ingin mengotomatisasi alur kerja entri data Anda dan: Cari secara instan dan intuitif di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk konteks kerja

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan alat AI seperti ChatGPT, Claude, dan DeepSeek langsung dari Brain MAX, dengan konteks lengkap pekerjaan Anda Coba ClickUp Brain MAX — teman AI desktop yang super canggih yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk membuat alur kerja kustom, membuat dokumentasi, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

2. Nanonets (Terbaik untuk pemrosesan dokumen cerdas)

melalui Nanonets

Nanonets dirancang untuk tim yang menangani banjir dokumen harian—seperti faktur, kontrak, KTP, atau formulir yang discan—dan membutuhkan cara yang lebih cerdas dan cepat untuk mendigitalisasikannya. Ia menggunakan deep learning untuk mengenali bidang dan tata letak, bahkan jika dokumen datang dalam format atau bahasa yang berbeda.

Cukup unggah beberapa contoh, labelkan bidang sekali saja, dan AI akan belajar menangani variasi secara mandiri. AI terus meningkatkan kinerjanya dengan setiap dokumen yang diproses, mengurangi kebutuhan untuk melatih ulang atau memeriksa ulang hasil.

Fitur terbaik Nanonets

Unggah dokumen secara massal untuk pemrosesan batch dalam hitungan detik

Tetapkan ambang batas kepercayaan untuk menandai entri yang tidak pasti atau memiliki tingkat kepercayaan rendah

Rute dokumen ke alur kerja yang berbeda berdasarkan jenis konten

Ekspor data terstruktur dalam format JSON, XML, atau Excel

Konfigurasikan pemberitahuan webhook kustom untuk peristiwa ekstraksi

Gunakan jejak audit untuk melacak perubahan dan meningkatkan tata kelola data

Batasan Nanonets

Harga mungkin terlalu mahal untuk tim kecil

Membutuhkan waktu pengaturan untuk melatih model kustom

Harga Nanonets

Gratis (senilai $200 dalam bentuk kredit)

Bayar sesuai penggunaan : Harga berdasarkan penggunaan tanpa komitmen bulanan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nanonets

G2 : 4.8/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nanonets?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Fitur mesin OCR, terutama dalam hal melatih mesin dengan dokumen, rentang jenis dokumen yang didukung yang sangat luas, model tanpa pelatihan, dan kemudahan untuk menambahkan data pelatihan tambahan secara instan, benar-benar sangat baik. Dukungan cepat yang diberikan oleh perwakilan layanan pelanggan Nanonets dan melalui panggilan telepon benar-benar sangat dihargai.

Fitur mesin OCR, terutama dalam hal melatih mesin dengan dokumen, rentang jenis dokumen yang didukung yang sangat luas, model tanpa pelatihan, dan kemudahan untuk menambahkan data pelatihan tambahan secara instan, benar-benar sangat baik. Dukungan cepat yang diberikan oleh perwakilan layanan pelanggan (CSR) dari Nanonets dan melalui panggilan telepon benar-benar sangat dihargai.

👀 Tahukah Anda? Basis data relasional tidak hanya untuk pengembang—mereka sangat berguna untuk mengorganisir pekerjaan sehari-hari. Dengan mengorganisir data Anda ke dalam tabel yang terhubung, Anda dapat menciptakan alur kerja yang lebih cerdas di mana satu pembaruan memicu perubahan di seluruh catatan yang terhubung. Alat seperti ClickUp memungkinkan Anda membuat bidang relasional untuk menghubungkan tugas, klien, atau proyek tanpa perlu menulis baris SQL. Ini berarti dasbor kampanye, pelacak klien, dan kalender konten Anda dapat saling terhubung secara otomatis. Ini adalah cara yang ampuh untuk mengurangi duplikasi data, menyederhanakan pelaporan, dan melihat gambaran besar secara sekilas.

3. Docsumo (Terbaik untuk ekstraksi faktur dan kwitansi)

melalui Docsumo

Dirancang untuk tim keuangan dan operasional yang kewalahan dengan faktur, tagihan, atau laporan bank, Docsumo menangkap semua data, hingga item terakhir di struk. Alat ini mengekstrak data pada tingkat baris item, menjadikannya ideal untuk perusahaan yang perlu melacak setiap biaya, tarif, atau unit dengan akurasi yang tepat.

Docsumo juga menerapkan logika validasi untuk mengidentifikasi kesalahan dan mengarahkan pengecualian untuk ditinjau sebelum mengekspor data ke platform akuntansi, CRM, atau sistem internal. Ini merupakan penghemat waktu yang signifikan untuk proses pembayaran, pembukuan, atau alur kerja yang memerlukan kepatuhan tinggi, di mana ketepatan bukanlah pilihan.

Fitur terbaik Docsumo

Impor dokumen melalui API, email, atau sinkronisasi folder cloud

Tetapkan ambang batas kepercayaan tingkat bidang untuk persetujuan atau tinjauan

Otomatisasi pengelompokan dokumen masuk berdasarkan jenis atau klien

Pantau waktu pemrosesan dan kinerja dengan dasbor visual untuk pemrosesan data keuangan

Ekspor data terstruktur langsung ke platform akuntansi atau alat BI

Jaga riwayat versi untuk audit dan pelacakan internal

Batasan Docsumo

Hanya berfungsi optimal dengan dokumen keuangan yang terstruktur

Antarmuka mungkin terasa teknis bagi pengguna non-spesialis

Harga Docsumo

Paket Pemula: $149/bulan (1.000 halaman/bulan; hingga 3 pengguna)

Paket Pertumbuhan: $499/bulan (5.000 halaman/bulan; hingga 10 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Docsumo

G2: 4.8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Docsumo?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Sebelum menggunakan DocSumo, kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mentransfer informasi dan data dari file PDF ke buku kerja kami karena harus dilakukan secara manual. Sejak menggunakan DocSumo, hanya dengan beberapa klik, dokumen kami dapat dengan mudah dikonversi dan informasi serta data yang diperlukan kini dapat dengan mudah ditransfer ke buku kerja kami.

Sebelum menggunakan DocSumo, kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mentransfer informasi dan data dari file PDF ke buku kerja kami karena harus dilakukan secara manual. Sejak menggunakan DocSumo, hanya dengan beberapa klik, dokumen kami dapat dengan mudah dikonversi dan informasi serta data yang diperlukan kini dapat dengan mudah ditransfer ke buku kerja kami.

4. Rossum (Terbaik untuk konversi email ke data)

melalui Rossum

Kotak masuk Anda penuh sesak. Rossum melihatnya sebagai peluang. Perusahaan ini spesialis dalam mengubah percakapan email yang berantakan dan dokumen terlampir menjadi data terstruktur dan dapat digunakan—tanpa Anda perlu membuka spreadsheet.

Fitur terkuatnya adalah pemrosesan email berbasis AI. Alih-alih mengunduh lampiran secara manual dan menyalin bidang, Rossum membaca isi pesan, membuka file PDF, dan mengekstrak data secara otomatis.

Model AI yang telah dilatih sebelumnya juga dapat menangani faktur, pesanan pembelian, dan dokumen bisnis standar lainnya, sehingga proses pengaturan menjadi sangat cepat.

Fitur terbaik Rossum

Tetapkan kotak masuk email sebagai sumber masukan data untuk alur kerja tertentu

Anotasi dokumen secara kolaboratif untuk meningkatkan pembelajaran AI

Sorot bidang yang tidak pasti untuk tinjauan manusia sehingga tidak ada yang lolos tanpa verifikasi

Pantau pengecualian dan tandai anomali sebelum ekspor

Atur sinkronisasi real-time dengan sistem ERP atau manajemen faktur

Visualisasikan kinerja dari kotak masuk ke data dengan analitik ekstraksi

Batasan Rossum

Kustomisasi terbatas di luar jenis dokumen inti

Harga Rossum

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Rossum

G2 : 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rossum?

Ulasan pengguna di G2 mengatakan:

Rossum membantu kami mempercepat waktu pemrosesan faktur sehingga kami memiliki lebih banyak waktu untuk menangani pertanyaan. Membantu mengurangi faktur ganda dan menghindari pembayaran ganda. Rossum juga memungkinkan kami menemukan masalah dan kesalahan pada faktur sebelum masuk ke sistem akuntansi kami.

Rossum membantu kami mempercepat waktu pemrosesan faktur sehingga kami memiliki lebih banyak waktu untuk menangani pertanyaan. Membantu mengurangi faktur ganda dan menghindari pembayaran ganda. Rossum juga memungkinkan kami menemukan masalah dan kesalahan pada faktur sebelum masuk ke sistem akuntansi kami.

5. Nintex RPA (Pilihan terbaik untuk RPA perusahaan dan otomatisasi entri data)

melalui Nintex RPA

Nintex RPA memungkinkan Anda membuat pekerja digital yang meniru tindakan manusia—menyalin, menempel, mengklik, memvalidasi—tanpa perlu istirahat. Keunggulan utamanya adalah pembuat proses robotik seret-dan-lepas, yang membuat desain bot terasa lebih seperti bermain blok daripada pemrograman.

Anda dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan di berbagai alat perusahaan seperti SAP, Oracle, Citrix, atau sistem warisan internal. Baik itu menyinkronkan faktur vendor atau memproses dokumen onboarding pelanggan, bot menjalankan alur kerja volume tinggi dengan presisi tingkat mesin.

Anda dapat mengontrol secara tepat bagaimana setiap bot berperilaku, kapan bot tersebut diaktifkan, dan kondisi apa yang ditandai untuk masukan manusia.

Fitur terbaik Nintex RPA

Deploy bot tanpa pengawasan untuk menjalankan tugas sesuai jadwal atau pemicu

Hubungkan bot RPA dengan tanda tangan elektronik, formulir, dan alat alur kerja

Pantau kinerja bot melalui dasbor analitik terpusat

Manfaatkan templat bawaan untuk otomatisasi umum di perusahaan

Gunakan brankas kredensial aman untuk melindungi data login sensitif

Terapkan akses berbasis peran untuk mengelola siapa yang membuat, menjalankan, dan mengedit bot

Batasan Nintex RPA

Tidak ramah bagi pemula untuk tim kecil atau non-teknis

Membutuhkan penawaran harga khusus berdasarkan lingkungan dan penggunaan bot

Harga Nintex RPA

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nintex

G2: 4.2/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nintex?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Nintex memiliki peta jalan profesional yang paling komprehensif dan lengkap untuk merencanakan otomatisasi proses yang sukses, dengan penekanan kuat pada fase pertama yaitu digitalisasi proses menggunakan Nintex promapp secara kolaboratif.

Nintex memiliki peta jalan profesional yang paling komprehensif dan lengkap untuk merencanakan otomatisasi proses yang sukses, dengan penekanan kuat pada fase pertama yaitu digitalisasi proses menggunakan Nintex promapp secara kolaboratif.

6. Jotform (Terbaik untuk pengumpulan data berbasis formulir)

melalui Jotform

Jotform dirancang untuk tim yang perlu mengumpulkan data terstruktur dengan cepat, baik dari pelanggan, klien, maupun tim internal.

Pembuat formulir bertenaga AI dengan logika kondisional membantu Anda membuat formulir yang lebih cerdas dan dinamis dalam hitungan menit. Alih-alih setiap responden melihat tata letak yang sama, Jotform menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya, menciptakan alur yang dipersonalisasi yang meningkatkan kecepatan dan akurasi.

Anda dapat menyematkan formulir di mana saja, mengumpulkan respons secara real-time, dan bahkan memicu pengiriman email atau penugasan tugas begitu formulir dikirimkan. Ini cocok untuk penangkapan prospek, pendaftaran klien, pendaftaran acara, dan hampir semua kasus penggunaan di mana kelelahan formulir menjadi masalah.

Fitur terbaik Jotform

Aktifkan enkripsi formulir untuk pengumpulan data sensitif yang aman

Gunakan templat siap pakai untuk survei, kuis, dan formulir permintaan

Integrasikan respons secara langsung dengan Google Sheets, Slack, atau Airtable

Menerima unggahan file atau tanda tangan digital di dalam bidang formulir

Sesuaikan tema untuk sesuai dengan identitas merek Anda

Buat pengajuan PDF untuk kebutuhan arsip atau pencetakan

Batasan Jotform

Kontrol desain terbatas tanpa CSS kustom

Kemampuan AI bersifat spesifik untuk formulir dan memiliki celah pengetahuan

Harga Jotform

Starter: Gratis untuk hingga 5 formulir

Bronze: $39/bulan (25 formulir)

Silver: $49/bulan (50 formulir)

Gold: $129/bulan (100 formulir)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jotform

G2: 4.6/5 (3.600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Organisasi kami menggunakan Jotform untuk beberapa hal yang berbeda, tetapi kami terutama menggunakannya untuk klien situs web kami ketika mereka membutuhkan formulir yang lebih kompleks di situs web mereka yang melampaui formulir 'kontak' biasa. Jotform memiliki begitu banyak opsi berbeda dalam pembuat formulirnya, dan sangat mudah untuk menyeret dan meletakkan apa pun yang Anda butuhkan.

Organisasi kami menggunakan Jotform untuk beberapa hal yang berbeda, tetapi kami terutama menggunakannya untuk klien situs web kami ketika mereka membutuhkan formulir yang lebih kompleks di situs web mereka yang melampaui formulir 'kontak' biasa. Jotform memiliki begitu banyak opsi berbeda dalam pembuat formulirnya, dan sangat mudah untuk menyeret dan meletakkan apa pun yang Anda butuhkan.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama adalah kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini mungkin. Ia mampu melakukan pemrosesan bahasa alami dan memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

7. Typeform (Terbaik untuk pengumpulan data berbasis formulir percakapan)

melalui Typeform

Ingin mengubah survei dan formulir statis menjadi pengalaman yang mulus dan mirip obrolan yang juga meningkatkan tingkat penyelesaian? Alur survei yang didukung AI dari Typeform terasa lebih seperti percakapan daripada formulir, membantu Anda mengumpulkan data yang akurat dan bermakna tanpa membebani audiens Anda.

Ini memungkinkan Anda membuat jalur pertanyaan yang sepenuhnya disesuaikan berdasarkan jawaban sebelumnya, sehingga pengguna melihat satu pertanyaan relevan demi satu.

Fitur terbaik Typeform

Sematkan formulir sebagai pop-up, pengalaman halaman penuh, atau widget dalam teks

Sesuaikan font, warna, dan gambar untuk sesuai dengan gaya merek Anda

Pantau tingkat keterlibatan dan penyelesaian dengan analisis detail

Terjemahkan formulir ke dalam berbagai bahasa untuk audiens global

Hubungkan langsung ke CRM, alat email, dan Notion

Aktifkan logika kalkulator untuk memperkirakan harga, skor, atau hasil secara real-time

Batasan Typeform

Opsi ekspor terbatas pada paket gratis dan dasar

Biaya dapat menjadi mahal saat memperluas ke tim atau wilayah lain

Harga Typeform

Rencana gratis tersedia

Basic: $29/bulan

Plus: $59/bulan

Bisnis: $99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Typeform

G2: 4.5/5 (850+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Antarmuka yang elegan, mudah digunakan, dan menarik bagi responden. Logika kondisional dan integrasi membuat alur kerja menjadi lancar.

Antarmuka yang elegan, mudah digunakan, dan menarik bagi responden. Logika kondisional dan integrasi membuat alur kerja menjadi lancar.

8. Zapier (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja lintas aplikasi)

melalui Zapier

Zapier adalah versi internet dari selotip. Didesain untuk pengguna yang ingin menghubungkan aplikasi favorit mereka tanpa perlu belajar coding, Zapier unggul dalam mengotomatisasi alur kerja multi-langkah di berbagai alat seperti Google Sheets, Typeform, Slack, dan CRM.

Fitur utamanya adalah otomatisasi multi-aplikasi, yang memungkinkan Anda dengan mudah mentransfer data antar platform.

Misalnya, pengiriman formulir baru dapat secara instan memicu notifikasi Slack, memperbarui spreadsheet, dan mengirim email selamat datang—tanpa memerlukan intervensi manual.

Dari otomatisasi pemasaran hingga keberhasilan pelanggan hingga proses perekrutan, Zapier adalah alat tanpa kode yang membuat sistem Anda terhubung dan tangan Anda bebas dari keyboard.

Fitur terbaik Zapier

Bangun Zaps (alur kerja) menggunakan filter, kondisi, dan logika multi-langkah

Jadwalkan Zaps untuk dijalankan setiap hari, setiap minggu, atau pada interval kustom

Salin dan bagikan otomatisasi di antara tim atau departemen

Lacak riwayat tugas dan tingkat keberhasilan untuk setiap Zap

Kelola integrasi di lebih dari 6.000 aplikasi dari satu dasbor

Lindungi alur kerja dengan otentikasi dua faktor dan kontrol izin

Batasan Zapier

Zaps yang kompleks bisa sulit untuk diatasi

Batasan tugas pada paket gratis dan dasar membatasi otomatisasi volume tinggi

Harga Zapier

Gratis

Profesional: $22,81 per bulan

Tim: $78,72 per bulan untuk 25 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Keuntungan utama Zapier adalah kemampuannya menghilangkan pekerjaan manual dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang antar aplikasi yang memiliki banyak fitur. Sangat mudah untuk disetel, bahkan tanpa keterampilan pemrograman, dan menghemat waktu saya dengan menjaga alat-alat saya tetap sinkron (frekuensi penggunaan). Kemudahan implementasi dan proses integrasi dengan alat lain sangat cepat, luar biasa, dan bebas stres. Layanan pelanggan juga tidak buruk.

Keuntungan utama Zapier adalah kemampuannya menghilangkan pekerjaan manual dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang antar aplikasi yang memiliki banyak fitur. Sangat mudah untuk disetel, bahkan tanpa keterampilan pemrograman, dan menghemat waktu saya dengan menjaga alat-alat saya tetap sinkron (frekuensi penggunaan). Kemudahan implementasi dan proses integrasi dengan alat lain sangat cepat, luar biasa, dan bebas stres. Layanan pelanggan juga tidak buruk.

9. Telusuri AI (Terbaik untuk pengambilan data web)

melalui Browse AI

Bayangkan jika Anda dapat melatih robot untuk melakukan penelusuran web—dan robot tersebut benar-benar mendengarkan. Browse AI memungkinkan Anda mengekstrak data dari situs web seperti daftar produk, tabel harga, atau papan lowongan kerja tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Robot pra-bangun untuk situs web populer membantu Anda memulai pengambilan data secara instan. Pengaturannya sesederhana mengklik elemen halaman yang Anda inginkan. Setelah dilatih, robot Anda dapat dijalankan sesuai jadwal, menyimpan data ke spreadsheet, atau memicu peringatan saat informasi baru muncul.

Ini menghilangkan jam-jam pekerjaan salin-tempel dari persamaan bagi tim yang mengelola riset, operasi pertumbuhan, atau prospek penjualan.

Telusuri fitur terbaik AI

Jadwalkan robot untuk mengekstrak data setiap jam, setiap hari, atau setiap minggu

Ambil data terstruktur dari hasil yang dipagination dengan satu pengaturan

Ekspor konten yang di-scrape ke CSV, Google Sheets, atau endpoint API

Salin konfigurasi robot di situs atau domain yang serupa

Atur pemberitahuan saat konten baru terdeteksi

Visualisasikan hasil ekstraksi dengan pelacakan kesalahan dan tingkat keberhasilan

Telusuri batasan AI

Tidak berfungsi dengan baik pada halaman yang kompleks dan berat JavaScript

Mungkin memerlukan pembersihan manual tergantung pada struktur situs

Lihat harga AI

Gratis (50 kredit per bulan)

Pribadi: $48/bulan (2000 kredit)

Profesional: $87/bulan (5000 kredit)

Premium: Mulai dari $500/bulan (dibayar secara tahunan dengan 600.000+ kredit)

Lihat peringkat dan ulasan AI

G2: 4.8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Browse AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Browse AI telah mempermudah proyek pengambilan data web dan otomatisasi data saya. Pengaturan bot tidak memerlukan pemrograman, integrasi dengan Google Sheets dan Zapier memudahkan pengambilan data – dan jauh lebih cepat.

Browse AI telah mempermudah proyek pengambilan data web dan otomatisasi data saya. Mengatur bot tidak memerlukan pemrograman, integrasi dengan Google Sheets dan Zapier memudahkan pengambilan data – dan jauh lebih cepat.

10. OpenRefine (Terbaik untuk pembersihan dan transformasi data)

melalui OpenRefine

OpenRefine seperti sikat gigi untuk data Anda—ia membersihkan, mengkilapkan, dan menjangkau celah-celah kecil yang terlewatkan oleh spreadsheet. Alat sumber terbuka ini dirancang untuk siapa saja yang mengelola dataset berantakan yang membutuhkan pembersihan mendalam.

Keunggulannya terletak pada fitur Faceted browsing, yang memungkinkan Anda menyortir data berdasarkan kategori, filter, atau pola—sehingga Anda dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan dan memperbaikinya secara massal.

Fitur terbaik OpenRefine

Gunakan ekspresi reguler dan skrip transformasi untuk melakukan pengeditan massal

Grupkan entri serupa untuk menggabungkan duplikat dengan satu klik

Sinkronkan dataset dengan mencocokkan bidang data dengan basis data eksternal

Undo/redo langkah untuk membatalkan perubahan selama proses pembersihan data

Impor/ekspor data dalam format seperti CSV, TSV, JSON, atau XML

Gunakan pelacakan riwayat untuk mendokumentasikan setiap perubahan untuk audit atau rollback

Batasan OpenRefine

Hanya untuk desktop tanpa sinkronisasi cloud bawaan

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk pengguna non-teknis yang hanya ingin menyederhanakan proses input data

Harga OpenRefine

Gratis

Ulasan dan penilaian OpenRefiner

G2: 4.8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpenRefine?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka betapa mulusnya penggunaan alat ini! Setiap kali saya berpikir alat ini sempurna, saya menemukan bahwa data saya menjadi lebih baik. Saya menggunakan alat ini baik secara pribadi maupun profesional, dan saya menemukan bahwa alat ini sangat memudahkan pekerjaan saya.

Saya suka betapa mudahnya menggunakan alat ini! Setiap kali saya berpikir alat ini sempurna, saya menemukan bahwa data saya menjadi lebih baik. Saya menggunakan alat ini baik secara pribadi maupun profesional, dan saya menemukan bahwa alat ini sangat memudahkan pekerjaan saya.

