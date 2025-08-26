11 Alat Pembuat Formulir yang Sesuai dengan HIPAA Terbaik untuk Pengumpulan Data yang Aman

Jika Anda adalah penyedia layanan kesehatan atau mengelola klinik kesehatan, Anda pasti menyadari kelemahan formulir persetujuan berbasis kertas tradisional dalam hal kepatuhan HIPAA.

Formulir kertas dapat dengan mudah hilang, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Tim akan menghabiskan berjam-jam untuk mengarsipkan dan mengelola formulir tersebut, hanya untuk mengulangi proses yang sama selama audit.

Selain itu, memindahkan formulir antara departemen atau ke sistem EHR dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dan tentu saja, menyimpan dan mengambil formulir kertas tidak efisien dan memakan ruang.

Pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA menawarkan cara yang lebih aman untuk mengumpulkan dan mengelola Informasi Kesehatan yang Dilindungi (PHI). Mereka mengurangi beban administratif, meminimalkan risiko kepatuhan, memungkinkan pasien mengirimkan formulir secara aman dari perangkat apa pun, dan membantu Anda tetap siap untuk audit.

Jika Anda mencari pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA untuk menggantikan dokumen kertas di ruang tunggu dengan kenyamanan digital yang aman, daftar ini akan memenuhi kebutuhan Anda.

Perangkat Lunak Pembuat Formulir yang Sesuai dengan HIPAA Terbaik dalam Sekilas

Saat bekerja di bidang kesehatan dan menangani data pasien yang sensitif, membuat survei di Google Forms bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, gunakan pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA ini.

Alat Fitur Terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Pemetaan formulir ke tugas, otomatisasi, dasbor, ringkasan AI Tim yang membutuhkan otomatisasi alur kerja dan integrasi tugas dalam platform yang aman Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Formstack Pembuat formulir seret dan lepas, logika kondisional, tanda tangan elektronik, analisis Organisasi kesehatan berskala menengah yang mencari alur kerja data yang aman dan skalabel Paket berbayar mulai dari $99 per bulan per pengguna FormDr Formulir berbasis mobile, unggahan file, pengingat otomatis Praktisi mandiri dan usaha kecil yang ingin mengatur sendiri Paket berbayar mulai dari $59 per bulan FormHippo Integrasi API, berbagi QR, unggah file, sinkronisasi Drive Tim admin yang menggunakan Google Drive Paket berbayar mulai dari $8,95 per bulan per pengguna HIPAAtizer Konversi PDF ke formulir, editor visual, perlindungan spam Tim kecil hingga menengah yang membutuhkan formulir HIPAA dengan fitur seret dan lepas (drag-and-drop) dan integrasi web Paket berbayar mulai dari $34 per bulan Cognito Forms Kolom perhitungan, integrasi pembayaran, catatan audit Tim manajemen pasien yang membutuhkan logika dan perhitungan canggih Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19 per bulan BlockSurvey Keamanan blockchain, formulir tanpa pengetahuan, survei anonim Perusahaan yang mengutamakan pengumpulan data dengan prioritas privasi Paket berbayar mulai dari $29 per bulan Jotform Perpustakaan template, PDF yang diisi otomatis, bidang persetujuan, alat AI, dan catatan audit Organisasi kesehatan besar yang ingin menggabungkan formulir pendaftaran dengan penjadwalan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $39/bulan 123FormBuilder Dukungan multibahasa, Salesforce, WCAG, dan logika alur kerja Tim dari berbagai ukuran yang membangun formulir multibahasa Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $37/bulan Zoho Forms Data offline, tanda tangan elektronik, logika kondisional, integrasi Pengguna ekosistem Zoho yang membutuhkan pembuat formulir dengan logika kondisional Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan MakeForms Pembuat formulir AI, kata sandi sekali pakai, analitik, tampilan multi Organisasi menengah hingga besar yang mencari formulir yang sesuai dengan peraturan dan memiliki desain responsif Paket berbayar mulai dari $29 per bulan

Alat Pembuat Formulir Online Terbaik yang Sesuai dengan HIPAA

Baik Anda mengumpulkan formulir pendaftaran pasien, dokumen persetujuan, atau umpan balik pasca kunjungan, alat pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA ini membantu Anda memenuhi peraturan tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan integrasi tugas)

Buat formulir kustom dan aman yang sesuai dengan HIPAA menggunakan ClickUp Forms

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan tugas, dokumen, laporan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Alat ini membantu tim mengelola permintaan pasien, masukan staf, dan alur kerja klinik internal di satu tempat, mulai dari tanggapan awal hingga hasil akhir.

Mulailah dengan ClickUp Forms. Misalnya, klinik Anda mengumpulkan data pasien atau permintaan internal untuk pemeriksaan laboratorium secara aman. Anda dapat membuat formulir sederhana yang dibranding dengan dropdown, kotak centang, dan bahkan logika kondisional untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons pasien.

Ubah respons formulir ClickUp langsung menjadi tugas ClickUp

Setiap pengiriman formulir akan menciptakan tugas di ClickUp Tasks, yang sudah diisi dengan semua detail: nama pasien, tindakan yang diminta, tingkat prioritas, dan bahkan dokumen yang discan jika mereka mengunggahnya. Berdasarkan aturan yang telah Anda tetapkan sebelumnya, tugas tersebut akan langsung ditugaskan kepada koordinator atau perawat yang tepat.

Misalnya, jika tugas ditandai sebagai ‘Urgent,’ perangkat lunak manajemen tugas akan secara otomatis memberitahu pemimpin tim, memperbarui status menjadi ‘Dalam Proses,’ dan memindahkannya ke bagian atas antrian.

ClickUp juga menyediakan formulir pendaftaran yang sudah jadi, menghemat waktu dan usaha Anda dalam membuatnya dari awal setiap kali. Misalnya, Template Formulir ClickUp sudah dirancang secara terstruktur untuk membantu Anda mengumpulkan informasi pasien yang penting secara digital dalam format standar dan langsung meneruskannya ke ruang kerja Anda.

Dapatkan templat gratis Kurangi paperwork dan hindari kesalahan input data dengan Template Formulir ClickUp untuk kepatuhan HIPAA

Fitur yang termasuk:

Kolom kustom untuk riwayat medis, detail kontak, dan persetujuan

Opsi otomatisasi untuk memberitahu staf atau menugaskan tugas segera setelah formulir dikirimkan

Tampilan tugas bergaya EHR asli untuk melacak pengiriman dan langkah-langkah pendaftaran

Dukungan integrasi untuk sinkronisasi dengan alur kerja klinis yang lebih luas atau entitas yang tercakup

Fitur terbaik ClickUp

Kontrol akses dengan izin granular: Batasi siapa yang dapat melihat, mengedit, atau mengelola pengiriman formulir, tugas, catatan sensitif, dan bahkan ruang kerja

Pastikan semua pihak berada di halaman yang sama: Hubungkan permintaan atau tugas terkait, seperti formulir pendaftaran pasien dan formulir asuransi, dengan Hubungkan permintaan atau tugas terkait, seperti formulir pendaftaran pasien dan formulir asuransi, dengan Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp

Buat basis pengetahuan: Buat SOP, PDF, dan wiki pengetahuan internal dengan Buat SOP, PDF, dan wiki pengetahuan internal dengan ClickUp Docs dan tambahkan ke tugas-tugas berikutnya

Filter dan urutkan data: Tambahkan Tambahkan Bidang Kustom ClickUp seperti ‘Jenis Rujukan’ atau ‘Status Asuransi’ ke tugas agar data penerimaan dan triase tetap terstruktur

Ringkas pengajuan pendaftaran dengan AI bawaan: Gunakan Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan detail penting—riwayat medis, gejala, dan kunjungan sebelumnya—di dalam tugas yang dibuat dari formulir

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena opsi penyesuaian yang luas

Harga ClickUp

[price-table]

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan ini sudah menjelaskan semuanya:

ClickUp memudahkan pengelolaan tugas, daftar, dan alur kerja dalam satu platform. Kemampuan beralih antara berbagai tampilan (seperti Daftar, Papan, Gantt, dan Kalender) sangat meningkatkan produktivitas. Otomatisasi bawaan yang kuat menghemat banyak pekerjaan manual. Ini adalah alat sempurna untuk kolaborasi tim. Fleksibel, intuitif, dan sangat dapat disesuaikan. ClickUp benar-benar telah menyederhanakan cara tim kami merencanakan, melacak, dan menyelesaikan pekerjaan.

ClickUp memudahkan pengelolaan tugas, daftar, dan alur kerja dalam satu platform. Kemampuan beralih antara berbagai tampilan (seperti Daftar, Papan, Gantt, dan Kalender) sangat meningkatkan produktivitas. Otomatisasi bawaan yang kuat menghemat banyak pekerjaan manual. Ini adalah alat sempurna untuk kolaborasi tim. Fleksibel, intuitif, dan sangat dapat disesuaikan. ClickUp benar-benar telah menyederhanakan cara tim kami merencanakan, melacak, dan menyelesaikan pekerjaan.

📮 ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah mengganti 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan!

2. Formstack (Terbaik untuk alur kerja data yang aman dan skalabel)

melalui Formstack

Formstack memungkinkan Anda membuat formulir aman dan sesuai dengan HIPAA untuk pendaftaran pasien, persetujuan, tindak lanjut, dan lainnya.

Fitur seperti enkripsi bawaan dan kontrol akses berbasis peran memastikan data Anda tetap aman. Pembuat formulir seret-dan-lepas memudahkan Anda menyesuaikan formulir seiring perkembangan proses Anda, dan Anda bahkan dapat menambahkan logika kondisional ke formulir, memungkinkan pasien untuk melewati pertanyaan yang tidak perlu.

Dengan tanda tangan elektronik bawaan, Anda tidak perlu mengejar pasien untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Ini adalah pilihan yang andal untuk praktik kecil hingga menengah yang ingin memodernisasi proses penerimaan pasien.

Fitur terbaik Formstack

Analisis kinerja formulir, tingkat konversi, dan tingkat penolakan formulir digital Anda untuk mengoptimalkan pengumpulan data

Isi formulir dan dokumen secara otomatis berdasarkan data dari pengajuan sebelumnya atau sumber eksternal

Rutekan data langsung ke tim atau sistem menggunakan logika kondisional, pemetaan bidang, dan fitur pengalihan data

Manfaatkan fitur Formstack Go yang didukung AI untuk mengumpulkan data secara offline dan menyinkronkannya secara otomatis saat koneksi kembali tersedia

Batasan Formstack

Formulir memakan waktu lama untuk diperbarui saat Anda ingin mengeditnya secara massal

Struktur harga mungkin lebih cocok untuk organisasi yang lebih besar

Harga Formstack

Formulir: $99/bulan

Paket: $299/bulan

Enterprise: Harga Sesuai Pesanan

Ulasan dan penilaian Formstack

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formstack?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Saya menggunakan Formstack Forms setidaknya sekali seminggu, dan seringkali beberapa kali dalam seminggu. Saya menyukai bahwa kita dapat menambahkan sebanyak mungkin logika yang diperlukan ke setiap formulir. Perusahaan saya memiliki beberapa formulir yang sangat panjang dan kompleks, dan sangat membantu bahwa saya dapat menyembunyikan bagian dan bidang tertentu sesuai kebutuhan untuk mencegah anggota tim harus mengisi "N/A" sebagai jawaban ratusan kali. Otomatisasi email adalah fitur yang sangat berguna.

Saya menggunakan Formstack Forms setidaknya sekali seminggu, dan seringkali beberapa kali dalam seminggu. Saya menyukai bahwa kita dapat menambahkan sebanyak mungkin logika yang diperlukan ke setiap formulir. Perusahaan saya memiliki beberapa formulir yang sangat panjang dan kompleks, dan sangat membantu bahwa saya dapat menyembunyikan bagian dan bidang tertentu sesuai kebutuhan untuk mencegah anggota tim harus mengisi "N/A" sebagai jawaban ratusan kali. Otomatisasi email adalah fitur yang sangat berguna.

👀 Tahukah Anda? Aturan Keamanan, yang ditambahkan ke HIPAA pada tahun 2005, secara khusus membahas informasi kesehatan elektronik yang dilindungi (ePHI), jauh sebelum booming telehealth saat ini.

3. FormDr (Pilihan terbaik untuk praktisi mandiri yang menginginkan solusi DIY)

melalui FormDr

Dengan menggunakan pembuat formulir online yang sesuai dengan HIPAA dari FormDr, pasien Anda dapat mengisi formulir dari ponsel atau laptop mereka sebelum janji temu. Pengiriman formulir ini langsung diteruskan ke staf yang berwenang.

Anda dapat menyesuaikan pengalaman pasien dengan logika kondisional, paket multi-halaman, dan halaman ucapan terima kasih yang dibranding selama proses pembuatan formulir.

Sebagai pembuat formulir tanpa kode, Anda tidak memerlukan dukungan teknis untuk melakukan semua perubahan ini; Anda dapat melakukannya sendiri. Alat ini juga menyediakan perpustakaan templat formulir siap pakai untuk berbagai spesialisasi medis

Fitur terbaik FormDr

Kirim formulir ke pasien melalui email atau pesan teks, memungkinkan mereka mengisi dokumen dari mana saja dan mengurangi waktu tunggu di ruang tunggu

Kumpulkan tanda tangan digital, foto, dan pembaruan file secara langsung dalam perangkat lunak onboarding klien

Otomatiskan pengingat untuk mendorong pasien mengisi formulir, mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir

Ekspor data pasien secara massal ke file CSV yang kompatibel dengan Excel untuk menganalisis respons formulir

Batasan FormDr

Kurang opsi penyesuaian pada templat formulir bawaan

Lebih sedikit integrasi pihak ketiga dibandingkan dengan platform yang lebih besar dan lebih umum

Harga FormDr

Essential: $59/bulan

Platform: Harga disesuaikan

Tim: Harga khusus

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian FormDr

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FormDr?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Sebelum menggunakan FormDr, kami menggunakan sistem berbasis kertas yang penuh dengan kendala, termasuk biaya cetak dan pengiriman paket formulir, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima formulir kembali, serta ketidakmampuan untuk memastikan bahwa bidang tertentu telah diisi sebelum pengiriman. Dengan FormDr, wanita yang mendaftar dalam program kami dapat mengisi formulir dalam waktu sekitar 15 menit sejak mereka menerimanya.

Sebelum menggunakan FormDr, kami menggunakan sistem berbasis kertas yang penuh dengan kendala, termasuk biaya cetak dan pengiriman paket formulir, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima formulir kembali, serta ketidakmampuan untuk memastikan bahwa bidang tertentu telah diisi sebelum pengiriman. Dengan FormDr, wanita yang mendaftar dalam program kami dapat mengisi formulir dalam waktu sekitar 15 menit sejak mereka menerimanya.

⚡ Arsip Template: Template Formulir Umpan Balik Gratis untuk Mengumpulkan Umpan Balik

4. FormHippo (Pilihan terbaik untuk tim admin untuk mengarahkan pengiriman formulir langsung ke Google Drive)

melalui FormHippo

FormHippo memungkinkan Anda membuat formulir pendaftaran pasien kustom yang sesuai dengan HIPAA, dokumen persetujuan, dan alur tanda tangan elektronik. Formulir-formulir ini dapat diintegrasikan ke platform Anda melalui API atau menggunakan tautan yang dihosting.

Platform ini dapat mengubah formulir PDF yang sudah ada menjadi dokumen online interaktif yang dapat diisi, yang dapat diisi dan ditandatangani secara elektronik oleh pasien di perangkat apa pun. Antarmuka pengguna yang ramah, drag-and-drop, memudahkan untuk membuat formulir baru dari awal.

Anda juga dapat memilih dari templat siap pakai yang dapat disesuaikan dan sesuai dengan HIPAA untuk berbagai spesialisasi kesehatan.

Fitur terbaik FormHippo

Publish formulir secara instan dan sebarkan melalui tautan web unik atau kode QR

Dapatkan berbagai jenis bidang yang sesuai dengan HIPAA, termasuk teks, dropdown, kotak centang, tombol radio, gambar, dan unggahan file

Kumpulkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum pada formulir atau dokumen apa pun

Kirimkan formulir yang dikirimkan dan file yang diunggah secara otomatis ke Google Drive Anda, dan atur ke dalam folder untuk akses yang mudah

Batasan FormHippo

Antarmuka pengguna mungkin terlihat sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesaingnya

Harga FormHippo

Uji coba gratis

Basic: $8,95/bulan per pengguna

Pro: $11,95/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian FormHippo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Undang-Undang HITECH memperluas cakupan HIPAA untuk mencakup penyedia layanan pihak ketiga dan memperkenalkan aturan pemberitahuan pelanggaran yang ketat, sehingga meningkatkan tuntutan dalam perlindungan data.

5. HIPAAtizer (Terbaik untuk formulir yang sesuai dengan HIPAA dengan fitur seret dan lepas)

melalui HIPAAtizer

HIPAAtizer adalah alat pembuat formulir dan solusi dokumen yang sesuai dengan HIPAA, dirancang untuk mengubah formulir kertas, PDF, atau formulir web yang sudah ada menjadi format digital yang aman. Anda dapat menyematkan formulir ini langsung ke situs web praktik Anda dengan hanya beberapa klik.

Proses pengumpulan data sangat sederhana. Pasien dapat mengisi formulir dari perangkat apa pun, dan pengiriman formulir akan diteruskan secara aman ke tim Anda. Mereka dapat menerima pemberitahuan atau mengekspor data sesuai kebutuhan.

Enkripsi yang sesuai dengan FIPS 140-2 dan catatan akses terperinci memastikan keamanan data di organisasi kesehatan Anda. Alat ini juga menyediakan templat formulir persetujuan telemedisin, skrining COVID-19, dan formulir pendaftaran yang sudah jadi, yang dapat Anda sesuaikan dengan editor visual.

Fitur terbaik HIPAAtizer

Buat formulir kustom dengan editor seret dan lepas yang dilengkapi lebih dari 40 komponen, seperti tanda tangan elektronik dan unggahan file

Aktifkan ReCAPTCHA untuk membedakan antara pengguna manusia dan pengguna otomatis guna menghindari spam

Ubah formulir digital, PDF, kertas, atau Word yang sudah ada menjadi paket formulir online yang aman

Sembunyikan dan lindungi PHI dalam pengiriman formulir dan email notifikasi untuk memastikan kepatuhan HIPAA

Batasan HIPAAtizer

Platform ini sangat berfokus pada kepatuhan formulir dan mungkin tidak menawarkan rangkaian alat otomatisasi alur kerja yang lebih luas

Pengalaman pengguna dapat ditingkatkan

Harga HIPAAtizer

Akun Sandbox Pengembang: Gratis

Simple Compliance Gold: $34/bulan

Simple Compliance Gold Plus: $45/bulan

Simple Compliance Platinum: $125/bulan

Harga kustom

Ulasan dan peringkat HIPAAtizer

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HIPAAtizer?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna:

Alat ini sangat fleksibel dan tim dukungan sangat membantu Kemampuan untuk membuat alur kerja dan kuesioner kesehatan yang kompleks. Mereka bahkan dapat mengubah formulir kertas menjadi formulir online yang sesuai dengan HIPAA.

Alat ini sangat fleksibel dan tim dukungan sangat membantu Kemampuan untuk membuat alur kerja dan kuesioner kesehatan yang kompleks. Mereka bahkan dapat mengubah formulir kertas menjadi formulir online yang sesuai dengan HIPAA.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Database Gratis Terbaik

6. Cognito Forms (Terbaik untuk logika formulir dan perhitungan yang canggih)

melalui Cognito Forms

Cognito Forms menawarkan logika kondisional canggih, bidang yang dihitung, dan dukungan formulir multi-halaman. Alat ini berguna untuk membuat formulir medis kompleks seperti formulir pendaftaran pasien, penilaian risiko, atau daftar gejala.

Fitur menonjolnya adalah pembuat formulir bertenaga AI, yang memungkinkan pengguna membuat templat formulir fungsional hanya dengan menjelaskan kebutuhan mereka dalam bahasa yang sederhana

Formulir online yang sesuai dengan HIPAA ini tidak memiliki integrasi EHR bawaan. Namun, Cognito Forms mendukung webhooks, dan Anda dapat menyesuaikan alur kerja untuk mengarahkan pengiriman formulir atau memicu tindakan tindak lanjut.

Pengembang dan tim produk dapat menggunakan akses API yang aman untuk menarik atau mengirim data ke sistem lain dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja teknologi kesehatan yang lebih luas.

Fitur terbaik Cognito Forms

Otomatiskan alur kerja dengan logika kondisional, tampilan bidang dinamis, dan pemberitahuan

Buat dokumen PDF atau Word kustom, seperti ringkasan pasien atau catatan persetujuan, langsung dari pengiriman formulir

Integrasikan dengan gateway pembayaran seperti Stripe, PayPal, dan Square untuk menerima pembayaran melalui formulir dinamis, termasuk pemrosesan yang sesuai dengan PCI

Audit semua aktivitas menggunakan log detail, melacak perubahan pengiriman, tindakan alur kerja, dan status pengiriman email

Batasan Cognito Forms

Kepatuhan HIPAA dan Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) yang terkait hanya tersedia pada paket Enterprise dengan biaya lebih tinggi, yang mungkin membuatnya tidak terjangkau bagi praktik medis skala kecil.

Perubahan format saat mencetak yang tidak praktis

Harga Cognito Forms

Perorangan: Gratis

Pro: $19 per pengguna per bulan

Tim: $39 per pengguna per bulan

Enterprise: $129/bulan

Ulasan dan peringkat Cognito Forms

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cognito Forms?

Menurut salah satu pengulas:

Mudah membuat formulir responsif menggunakan logika kondisional, pengalihan jawaban, dan otomatisasi dengan Stripe/Zapier. Mudah berbagi templat antar akun. Mudah menyematkan formulir ke dalam situs web.

Mudah membuat formulir responsif menggunakan logika kondisional, pengalihan jawaban, dan otomatisasi dengan Stripe/Zapier. Mudah berbagi templat antar akun. Mudah menyematkan formulir ke dalam situs web.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Anggota

7. BlockSurvey (Terbaik untuk pengumpulan data yang mengutamakan privasi)

melalui BlockSurvey

BlockSurvey adalah perangkat lunak otomatisasi formulir dengan pendekatan privasi yang terintegrasi (privacy-by-design) menggunakan teknologi blockchain. Alih-alih menyimpan respons formulir di server terpusat, data dienkripsi end-to-end dan sepenuhnya dimiliki oleh responden.

Tim Anda tidak dapat mengakses data mentah kecuali diberikan akses secara eksplisit. Dengan kata lain, alat ini dapat digunakan untuk produk teknologi kesehatan di mana minimisasi data dan arsitektur zero-trust sangat penting.

Platform ini juga menyediakan domain kustom, pemasangan aman, dan akses API untuk mengontrol cara dan tempat formulir Anda digunakan.

Fitur terbaik BlockSurvey

Buat survei dan formulir dengan pembuat berbasis AI yang menghasilkan pertanyaan berkualitas tinggi, logika tindak lanjut adaptif, dan analisis data otomatis

Kumpulkan tanggapan secara anonim tanpa iklan, pelacak, atau cookie untuk meningkatkan kepercayaan

Sesuaikan survei Anda dengan domain, logo, dan tema yang disesuaikan

Analisis data yang dikumpulkan melalui dasbor real-time dengan grafik dan ringkasan

Batasan BlockSurvey

Masuk dengan frasa sandi dapat menimbulkan risiko keamanan; siapa pun yang memiliki frasa sandi tersebut dapat mengakses akun, dan pemilik akun tidak dapat mengamankan kembali akun tersebut

Model keamanan canggih dan terdesentralisasi platform ini mungkin menimbulkan tantangan bagi beberapa departemen TI kesehatan tradisional

Harga BlockSurvey

Standar: $29/bulan

Premium: $49/bulan

Tim: $69/bulan

Enterprise: $499/bulan

Ulasan dan penilaian BlockSurvey

G2: 4.8/5 (120+ ulasan) 4.8/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BlockSurvey?

Seorang pengguna berbagi umpan balik ini:

Blocksurvey sangat mudah digunakan dan diimplementasikan. Alat ini dengan cepat menjadi pilihan utama saya untuk pembuat formulir. Inovasi utamanya terletak pada fakta bahwa hasil disimpan dalam blockchain, yang merupakan lapisan keamanan tambahan yang saya sambut dengan baik

Blocksurvey sangat mudah digunakan dan diimplementasikan. Alat ini dengan cepat menjadi pilihan utama saya untuk pembuat formulir. Inovasi utamanya terletak pada fakta bahwa hasil disimpan dalam blockchain, yang merupakan lapisan keamanan tambahan yang saya sambut dengan baik

8. Jotform (Terbaik untuk variasi template dan integrasi)

melalui Jotform

Dengan opsi kepatuhan HIPAA yang tersedia pada paket Gold dan Enterprise, Jotform menyediakan alat pemetaan PDF seret-dan-lepas yang ramah pengguna. Dengan PDF Editor, klinik dapat menghasilkan PDF yang terisi otomatis dari pengiriman formulir yang terlihat identik dengan dokumen internal yang sudah ada.

Alat berbasis AI Jotform dapat menghasilkan formulir dari prompt teks atau merangkum data pengiriman secara instan. Perpustakaan templat formulir pendaftaran yang sudah jadi memungkinkan Anda memulai dengan cepat.

Anda juga dapat mengaktifkan penjadwalan janji temu langsung di dalam formulir. Pasien dapat memilih slot waktu, dan jadwal tersebut akan sinkronisasi dengan kalender terhubung Anda.

Fitur terbaik Jotform

Lindungi data sensitif dengan mengaktifkan perlindungan PHI pada bidang-bidang tertentu

Kumpulkan pembayaran, jadwalkan janji temu, dan kumpulkan tanda tangan elektronik semuanya dalam satu formulir yang aman

Integrasikan dengan lebih dari 150 aplikasi pihak ketiga, termasuk EMR, layanan penyimpanan cloud, dan pemroses pembayaran

Lacak tindakan alur kerja, pengiriman email, dan pembayaran dengan catatan audit terperinci

Aktifkan logout otomatis setelah satu jam tidak aktif untuk akun yang diaktifkan HIPAA

Batasan Jotform

Alat ini memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas desain dibandingkan dengan formulir yang dikodekan secara khusus

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jotform

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

Jotform sangat fleksibel dalam jenis formulir yang dapat saya buat. Mulai dari formulir pendaftaran, formulir minat, formulir pendaftaran, dan formulir pembayaran (dan itu baru permulaan)… Ketika saya mengubah nama bidang, terkadang saya lupa untuk mengubah kondisi yang telah saya atur, sehingga formulir tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Peringatan atau pengingat akan sangat membantu! Selain itu, saya hampir tidak punya keluhan.

Jotform sangat fleksibel dalam jenis formulir yang dapat saya buat. Mulai dari formulir pendaftaran, formulir minat, formulir pendaftaran, dan formulir pembayaran (dan itu baru permulaan)… Ketika saya mengubah nama bidang, terkadang saya lupa untuk mengubah kondisi yang telah saya atur, sehingga formulir tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Peringatan atau pengingat akan sangat membantu! Selain itu, saya hampir tidak punya keluhan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Pelacakan Pelamar untuk Tim

9. 123FormBuilder (Terbaik untuk membuat formulir multibahasa)

melalui 123FormBuilder

123FormBuilder menawarkan kepatuhan HIPAA pada paket Enterprise-nya. Alat ini melindungi privasi dengan formulir yang sesuai dengan GDPR, protokol keamanan canggih seperti SSO, peran kustom, jejak audit, otentikasi email SPF/DKIM, dan cadangan harian.

Anda dapat mengatur alur kerja kondisional di mana, jika pasien memilih gejala tertentu, hal itu memicu serangkaian pertanyaan yang berbeda atau mengarahkan pengiriman ke departemen tertentu. Anda juga dapat menggunakan dukungan formulir multibahasa untuk melayani populasi pasien yang beragam.

fitur terbaik 123FormBuilder

Kumpulkan data dengan aman menggunakan enkripsi SSL 256-bit, enkripsi data dan formulir, serta penyimpanan aman di server AWD dengan opsi penempatan data yang dapat disesuaikan

Perbaiki aksesibilitas dengan formulir yang memenuhi standar WCAG 2.1 Level A dan AA, termasuk fungsi teks alternatif (alt-text) untuk pengguna dengan disabilitas kognitif

Buat faktur atau kontrak langsung dari pengiriman formulir

Otomatiskan tugas rutin dengan mengirimkan data formulir langsung ke alat lain dalam sistem kesehatan Anda

batasan 123FormBuilder

Formulir dapat bermasalah; misalnya, pengguna mengeluh kesulitan dalam menetapkan pengalihan URL untuk halaman ucapan terima kasih

Antarmuka pengguna secara keseluruhan, meskipun sangat fungsional, mungkin tidak terasa semodern beberapa pesaing baru

harga 123FormBuilder

Basic: Gratis

Gold: $37/bulan

Platinum: $49/bulan

Diamond: $99/bulan

Enterprise: $225/bulan (dibayar secara tahunan)

ulasan dan peringkat 123FormBuilder

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 123FormBuilder?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer ini:

Membuat formulir sangat mudah. Antarmuka pengguna bagus dan sesekali diperbarui untuk memudahkan penggunaan. Integrasi dengan Salesforce dan metode pengisian otomatis serta pengiriman data jelas… Sesekali Anda menemui hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi biasanya dalam situasi seperti itu, ada solusi alternatif atau metode lain yang bisa digunakan. Sumber daya bantuan, meskipun melimpah dan bermanfaat, terkadang agak sulit dinavigasi (sepertinya mereka sedang mengerjakan hal ini).

Membuat formulir sangat mudah. Antarmuka pengguna bagus dan sesekali diperbarui untuk memudahkan penggunaan. Integrasi dengan Salesforce dan metode pengisian otomatis serta pengiriman data jelas… Sesekali Anda menemui hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi biasanya dalam situasi seperti itu, ada solusi alternatif atau metode lain yang bisa digunakan. Sumber daya bantuan, meskipun melimpah dan bermanfaat, terkadang agak sulit dinavigasi (sepertinya mereka sedang mengerjakan hal ini).

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Alur Kerja Manajemen Klien

10. Zoho Forms (Terbaik untuk integrasi dengan ekosistem Zoho)

melalui Zoho Forms

Pilihan yang baik untuk tim teknologi kesehatan yang sudah beroperasi dalam ekosistem Zoho, Zoho Forms adalah pembuat formulir yang terintegrasi dengan mulus dengan CRM, help desk, atau dashboard internal. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengimpor data formulir langsung ke aplikasi atau memicu alur kerja berbasis logika.

Meskipun kepatuhan HIPAA hanya tersedia pada paket Premium dan Enterprise, fitur ini mencakup perjanjian BAA yang ditandatangani, enkripsi SSL, penyamaran data tingkat kolom, dan jejak audit.

Zoho Forms dapat diintegrasikan ke dalam alat yang berinteraksi langsung dengan pasien yang menangani PHI dan proses pengumpulan data pasien sensitif.

Fitur terbaik Zoho Forms

Bagikan formulir melalui media sosial, email, kode QR, atau dengan mengembannya di situs web Anda

Kumpulkan data secara offline dan manfaatkan fitur seperti penandaan lokasi geografis, pemindaian kode QR, formulir dengan logika kondisional, tanda tangan elektronik, unggahan file/gambar, pemindaian kartu, dan mode kiosk

Bekerja sama dengan anggota tim dengan berbagi formulir tanpa batas (pada paket berbayar), mengatur izin, dan bekerja bersama secara real-time

Analisis kinerja formulir dengan laporan dan analitik bawaan untuk melacak pengiriman dan tingkat penyelesaian

Batasan Zoho Forms

Meskipun logika kondisional didukung, seringkali dianggap rumit dan sulit dikelola, terutama pada formulir multi-halaman atau yang sangat dinamis

Meskipun sangat powerful dalam ekosistemnya sendiri, alat ini mungkin menawarkan lebih sedikit keunggulan jika digunakan sebagai alat mandiri

Harga Zoho Forms

Gratis: Gratis

Basic: $12/bulan

Standar: $30/bulan

Profesional: $60/bulan

Premium: $110/bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Forms

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Forms?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Mudah dan sederhana untuk memasukkan item yang Anda butuhkan, seperti nama dan alamat pelanggan, pekerjaan yang dilakukan, dan apa pun yang ingin Anda catat untuk pesanan kerja.

Mudah dan sederhana untuk memasukkan item yang Anda butuhkan, seperti nama dan alamat pelanggan, pekerjaan yang dilakukan, dan apa pun yang ingin Anda catat untuk pesanan kerja.

11. MakeForms (Pilihan terbaik untuk desain formulir modern dan responsif)

melalui Makeforms

MakeForms adalah pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA, dan Undang-Undang Perlindungan Data Australia (DPA).

Tergantung pada kebutuhan interaksi pengguna Anda, Anda dapat memilih antara jenis formulir, seperti formulir satu halaman, alur multi-langkah, atau formulir all-at-once. Asisten AI menyarankan bidang dan struktur berdasarkan deskripsi formulir Anda.

Selain itu, Anda dapat menetapkan kode satu kali untuk memverifikasi pengguna sebelum mereka mengirimkan data sensitif. Fitur ini berguna dalam layanan telemedisin atau proses onboarding aplikasi.

Fitur terbaik MakeForms

Gunakan 'sumber' untuk melacak respons dari setiap saluran distribusi untuk analisis detail

Pilih dari tiga jenis formulir: Satu Per Satu, Formulir Bertahap, dan Semua Sekaligus

Sesuaikan formulir dengan lebih dari 160 templat, seperti templat formulir umpan balik, dan 100 tema desain dengan branding kustom, logo, dan font

Bekerja sama dengan tim Anda di ruang kerja bersama untuk mempermudah pembuatan, tinjauan, dan pengelolaan formulir

Kelola dan analisis data pengiriman formulir menggunakan berbagai tampilan, seperti Tampilan Tabel dan Tampilan Ringkasan

Batasan MakeForms

Tingkat harga gratis tidak termasuk kepatuhan HIPAA (Perjanjian Mitra Bisnis, BAA, penandatanganan). Anda memerlukan paket berbayar untuk ini

Harga MakeForms

Essentials: $29/bulan

Pro: $69/bulan

Agen: $149/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat MakeForms

G2: 4.9/5 (30+ ulasan) 4.9/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MakeForms?

Langsung dari ulasan G2:

Pertama, nilainya sangat baik. Dengan 5.000 pengiriman hanya seharga $29 per bulan, ini terjangkau untuk menangani volume tinggi tanpa membebani anggaran. Saya juga memperhatikan bahwa formulir ini memuat dengan cepat saat diintegrasikan ke situs web saya, yang membuat pengalaman pengunjung tetap lancar – ini merupakan nilai tambah besar untuk pengalaman pengguna… Opsi integrasi terasa terbatas. Ada koneksi dengan alat otomatisasi seperti Zapier, tetapi saya lebih memilih tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk Zapier hanya untuk terhubung dengan alat lain. Memperluas integrasi langsung akan membuat segalanya jauh lebih mudah.

Pertama, nilainya sangat baik. Dengan 5.000 pengiriman hanya seharga $29 per bulan, ini terjangkau untuk menangani volume tinggi tanpa membebani anggaran. Saya juga memperhatikan bahwa formulir ini memuat dengan cepat saat diintegrasikan ke situs web saya, yang membuat pengalaman pengunjung tetap lancar – ini merupakan nilai tambah besar untuk pengalaman pengguna… Opsi integrasi terasa terbatas. Ada koneksi dengan alat otomatisasi seperti Zapier, tetapi saya lebih memilih tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk Zapier hanya untuk terhubung dengan alat lain. Memperluas integrasi langsung akan membuat segalanya jauh lebih mudah.

📚 Baca Lebih Lanjut: Kekuatan Formulir ClickUp: Memperlancar Pekerjaan Tim Perangkat Lunak

Fitur yang Perlu Diperhatikan dalam Alat Pembuat Formulir yang Sesuai dengan HIPAA

Jika Anda mengumpulkan data pasien secara digital, memilih alat pembuat formulir online yang sesuai dengan HIPAA adalah hal yang wajib. Berdasarkan regulasi HIPAA, setiap platform yang menangani Informasi Kesehatan yang Dilindungi (PHI) harus memenuhi persyaratan privasi dan keamanan yang ketat.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diperhatikan:

Menjamin Perjanjian Mitra Bisnis (BAA): Memastikan penyedia layanan menyediakan BAA yang ditandatangani, dasar dari pedoman kepatuhan HIPAA, ketika pihak ketiga menangani Informasi Kesehatan yang Dilindungi (PHI)

Mengenkripsi semua data dari ujung ke ujung: Melindungi informasi sensitif dengan enkripsi kuat selama transmisi data aman (pengiriman formulir) dan saat disimpan (setelah disimpan)

Mengontrol akses pengguna: Menetapkan batasan yang jelas dalam tim Anda dengan kontrol akses berbasis peran untuk meminimalkan risiko

Menyediakan catatan audit terperinci: Mencatat semua tampilan, pengeditan, pengiriman, dan ekspor, untuk membantu Anda membuktikan kepatuhan selama audit

Terintegrasi dengan sistem EHR/EMR Anda: Terhubung dengan sistem catatan kesehatan elektronik atau sistem manajemen praktik yang sudah ada

Mengumpulkan tanda tangan elektronik yang aman untuk persetujuan: Mendapatkan tanda tangan pasien secara sah pada formulir pendaftaran, dokumen persetujuan, atau otorisasi pasca kunjungan

Mengotomatisasi tugas rutin: Mempercepat alur kerja Anda dengan otomatisasi seperti pengingat pasien, pemberitahuan kepada staf tentang pengajuan baru, dan Mempercepat alur kerja Anda dengan otomatisasi seperti pengingat pasien, pemberitahuan kepada staf tentang pengajuan baru, dan penggunaan logika kondisional untuk menyesuaikan pertanyaan

Perbandingan singkat antara pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA dan yang tidak sesuai

Fitur Pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA Pembuat formulir yang tidak sesuai Pelindungan data Mengenkripsi data selama transmisi dan saat disimpan Tidak menjamin enkripsi atau penyimpanan yang aman Kontrol akses Otentikasi pengguna, izin berdasarkan peran, dan catatan audit Proteksi login dasar, tanpa riwayat audit terperinci Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) Menyediakan BAA yang ditandatangani, yang secara hukum diwajibkan untuk menangani PHI Tidak menyediakan Perjanjian Kesepakatan Bisnis (BAA), tidak secara hukum sesuai untuk Informasi Kesehatan Pribadi (PHI) Kasus penggunaan Mengumpulkan data pasien, riwayat medis, dan detail asuransi Survei umum, formulir umpan balik, dan pengumpulan prospek Risiko penggunaan dalam bidang kesehatan Memenuhi peraturan HIPAA, meminimalkan risiko hukum/keuangan Penggunaan alat ini untuk PHI dapat mengakibatkan denda dan kebocoran data

👀 Tahukah Anda? HIPAA awalnya tidak dirancang untuk privasi kesehatan. Undang-undang ini dimulai pada tahun 1996 sebagai peraturan untuk membantu pekerja mempertahankan asuransi kesehatan saat berganti pekerjaan.

Jaga Keamanan Formulir Anda dengan ClickUp

Menemukan pembuat formulir yang sesuai dengan HIPAA merupakan langkah penting dalam melindungi data pasien. Namun, formulir HIPAA hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar.

Setelah data pasien dikumpulkan, Anda memerlukan cara yang aman dan terorganisir untuk melacak tugas, serah terima, persetujuan, dan dokumentasi.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan formulir, file, tugas, laporan, dan percakapan Anda ke dalam platform AI yang ramah pengguna. Rencana Enterprise-nya menawarkan kepatuhan HIPAA, dengan Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) yang ditandatangani.

Formulir dan data pasien Anda dilindungi dengan enkripsi, kontrol akses, dan catatan audit, memenuhi persyaratan HIPAA untuk PHI elektronik (ePHI).

Alat ini fleksibel, aman, dan sangat cocok untuk tim kesehatan.

Daftar gratis di ClickUp hari ini! ✅