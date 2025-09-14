11 Alternatif Terbaik Moveworks untuk Dukungan IT Berbasis AI pada Tahun 2025

Anda telah mengotomatisasi sistem tiket dan mengimplementasikan chatbot, namun tim Anda masih menghabiskan berjam-jam untuk mengejar pembaruan dan menjawab pertanyaan IT yang sama.

Jika Anda menggunakan Moveworks—atau sesuatu yang serupa—Anda mungkin dijanjikan alur kerja yang lebih lancar. Namun, bagi banyak tim, kenyataannya tidak sepenuhnya sesuai dengan janji tersebut. Meskipun Moveworks membantu mendefinisikan dukungan IT berbasis AI, biaya yang tinggi, keterbatasan kustomisasi, atau kurva pembelajaran yang curam justru menjadi kendala.

Bagaimanapun, ada lebih banyak alat produktivitas AI inovatif di luar sana. Alternatif Moveworks ini melampaui bot dasar, menawarkan dukungan layanan pelanggan real-time, studio otomatisasi, dan integrasi yang mulus dengan sistem yang sudah ada. Mereka membantu tim HR dan IT bekerja lebih efisien.

Mari kita lihat alternatif terbaik yang dirancang untuk benar-benar memberikan hasil.

Mengapa Memilih Alternatif Moveworks?

Moveworks adalah platform dukungan yang kuat berbasis AI. Namun, seiring dengan pertumbuhan organisasi Anda atau diversifikasi kebutuhan, keterbatasannya mungkin menjadi lebih menonjol. Mungkin itu adalah fleksibilitas kustomisasi alur kerja yang terbatas, biaya tinggi dan waktu implementasi yang lebih lambat, atau kesulitan dalam mengintegrasikan dengan sistem legacy.

Apapun alasannya, berikut beberapa skenario mengapa tim-tim mencari alternatif Moveworks:

Kontrol yang lebih besar atas alur kerja : Beberapa alternatif menawarkan opsi low-code atau open-source untuk penyesuaian yang lebih mendalam pada proses IT dan HR

Transparansi dan fleksibilitas biaya : Platform-platform ini menawarkan rencana harga yang detail dan skalabel, cocok untuk tim kecil dan startup

Pendaftaran yang disederhanakan dan kemudahan penggunaan : Adopsi yang lebih cepat dapat dicapai berkat kurva pembelajaran yang lebih singkat

Kemampuan integrasi yang ditingkatkan : Konektor bawaan atau API terbuka memungkinkan sinkronisasi yang mulus dengan stack teknologi Anda

Kemampuan otomatisasi dan AI tingkat lanjut: Pesaing menawarkan respons AI generatif dan studio otomatisasi kode seret-dan-lepas yang melampaui Moveworks

Intinya? Jika Anda ingin meningkatkan produktivitas, mengotomatisasi tugas dengan lebih cerdas, dan melayani fungsi dukungan IT dan HR secara lancar, alat-alat di bawah ini layak untuk dipertimbangkan dengan serius.

🧠 Fakta menarik: Chatbot pertama di dunia lahir pada tahun 1966 — dan itu adalah seorang terapis. Eliza, yang dikembangkan di MIT, mensimulasikan seorang terapis psikologi Rogerian dan menggunakan pemecahan pola untuk memantulkan pertanyaan kembali kepada pengguna. Meskipun sederhana, hal ini memicu imajinasi awal tentang interaksi manusia-komputer. Agen AI modern, seperti yang dikembangkan oleh IBM dan Espressive, dapat menganalisis bahasa, konteks, bahkan nada emosional. Dari Eliza hingga agen tingkat perusahaan — perjalanan ini sungguh menakjubkan.

Alternatif Moveworks dalam Sekilas

Tidak punya banyak waktu? Berikut perbandingan singkat tentang pesaing utama Moveworks, termasuk keunggulan mereka, fitur unggulan, dan harga bulanan mulai dari.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Otomatisasi alur kerja berbasis AI dan manajemen proyek ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, otomatisasi tugas , obrolan AI Rencana gratis tersedia, penyesuaian untuk perusahaan Aisera Otomatisasi layanan tingkat perusahaan AI percakapan, AiseraGPT, otomatisasi tiket, dukungan omnichannel Harga kustom Leena AI Otomatisasi HR dan dukungan IT Rencana gratis, Rencana berbayar mulai dari $140/bulan Harga kustom IBM Watson Assistant Pemahaman bahasa alami dan chatbot NLP, Watsonx, Dialog Flow, integrasi perusahaan yang aman Rencana gratis, Rencana berbayar mulai dari $140/bulan Kore. ai Platform AI percakapan Pembuat bot low-code, SmartAssist, bot IT/HR yang sudah siap pakai Harga kustom n8n Otomatisasi alur kerja sumber terbuka Pembuat seret dan lepas, lebih dari 200 integrasi, opsi hosting mandiri Rencana gratis, Rencana berbayar mulai dari $65/bulan Rezolve. ai Layanan dukungan AI dengan integrasi Microsoft Teams Respons otomatis, sistem tiket cerdas, LMS bawaan, implementasi berfokus pada Teams Harga kustom ServiceNow Virtual Agent Layanan dukungan teknis skala besar untuk perusahaan Pembuatan bot tanpa kode, kecerdasan prediktif, dan integrasi mendalam dengan ITSM Harga kustom (paket) Espressive AI untuk layanan mandiri karyawan Mesin NLP, chatbot Barista, otomatisasi layanan HR/IT Harga kustom UiPath Otomatisasi proses robotik (RPA) StudioX, AI Center, bot tanpa pengawasan, otomatisasi tanpa kode Paket berbayar mulai dari $25 per bulan OpenDialog Desain percakapan dengan kode minimal Chatbot berbasis skenario, pembentukan logika, dan kontrol perusahaan Rencana gratis, Rencana berbayar mulai dari $65/bulan

Alternatif Moveworks Terbaik yang Dapat Digunakan

Setiap alat yang tercantum di bawah ini memiliki keunggulan unik—baik itu penyelesaian tiket berbasis AI, desain alur kerja kustom, atau implementasi RPA skala penuh.

Alih-alih menawarkan fitur dukungan generik, platform-platform ini spesialis dalam mengatasi masalah operasional nyata, seperti keterlambatan respons, proses yang terpisah-pisah, atau tugas berulang dengan volume tinggi.

Mulai dari ruang kerja cerdas ClickUp hingga chatbot berbasis skenario OpenDialog, para pesaing Moveworks ini dirancang untuk membantu tim IT dan HR melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit hambatan. Mari kita lihat bagaimana masing-masing dari mereka bersaing.

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan manajemen proyek)

Atur tugas menggunakan lebih dari 15 tampilan, termasuk Gantt, Kalender, dan Garis Waktu, dengan ClickUp

Pekerjaan saat ini tidak efisien. 60% waktu kita dihabiskan untuk berbagi, mencari, dan memperbarui informasi di berbagai alat yang berbeda. Proyek, dokumentasi, dan komunikasi kita tersebar di alat-alat yang terputus, yang menguras produktivitas.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan aplikasi all-in-one untuk kerja, yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI kerja paling terintegrasi di dunia.

Ini berfungsi sebagai pusat komando untuk tim IT, HR, dan perusahaan yang ingin beroperasi secara efisien, mengotomatisasi secara besar-besaran, dan berkolaborasi tanpa kekacauan.

Meskipun Moveworks berfokus pada AI untuk tiket layanan dan permintaan karyawan, ClickUp memperluas cakupan dengan menawarkan otomatisasi cerdas, kolaborasi real-time, dan visibilitas proyek end-to-end dalam satu platform terpadu. Ini lebih cocok untuk tim yang membutuhkan fleksibilitas di luar penyelesaian tiket.

ClickUp Brain

Semua dimulai dengan ClickUp Brain — mesin AI generatif yang jauh melampaui penanganan pertanyaan dasar. Berbeda dengan Moveworks yang sebagian besar menjawab pertanyaan karyawan, fitur ClickUp Brain membantu Anda melakukan itu dan lebih banyak lagi.

Brain mengumpulkan informasi dari ruang kerja ClickUp dan alat terhubung Anda, menjadikannya otak kedua yang andal untuk organisasi Anda. Brain juga membantu Anda menyusun SOP, merancang tanggapan IT, merangkum thread pertemuan, dan menghasilkan ringkasan proyek—semua dalam alur kerja Anda.

Buat ringkasan instan, pembaruan tugas, dan jawaban dengan AI yang memahami konteks di dalam ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Bagi manajer layanan pelanggan yang harus menyeimbangkan dukungan dan strategi, alat kolaborasi AI ini berubah dari lapisan layanan pelanggan menjadi mitra sejati.

💡 Bonus: Jika Anda ingin mengotomatisasi alur kerja Anda dan: Cari secara instan dan intuitif di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk konteks kerja

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan alat AI seperti ChatGPT, Claude, dan DeepSeek langsung dari Brain MAX, dengan konteks lengkap pekerjaan Anda Coba ClickUp Brain MAX — teman AI desktop yang super canggih yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk membuat alur kerja kustom, membuat dokumentasi, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

ClickUp Automations

Untuk meningkatkan levelnya, gunakan ClickUp Automations, tulang punggung dari sistem dukungan yang skalabel. Sementara Moveworks mengotomatisasi penyortiran dan pengalihan tiket, ClickUp memungkinkan Anda mengotomatisasi proses onboarding, eskalasi tiket, pengingat SLA, dan bahkan pembaruan pelacakan aset.

Buat rantai otomatisasi multi-langkah yang memicu tindakan di seluruh tugas, penugas, dan status

Anda dapat memilih dari lebih dari 100 aturan atau membuat logika kustom, tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Cukup atur aturan Anda—misalnya, memindahkan pertanyaan karyawan dari status terbuka ke tertutup, atau memindahkan tugas onboarding baru dari satu tim ke tim lain saat kondisi tertentu terpenuhi—dan Automations akan menangani sisanya.

ClickUp AI Agents

Lebih baik lagi, Agen Autopilot ClickUp dapat secara otomatis merespons pemicu dan membagikan pembaruan, laporan, atau jawaban tepat di tempat yang Anda butuhkan.

Misalnya, tim Manajemen Proyek meluncurkan Agen Jawaban Otomatis di Channel mereka. Ketika seorang pemangku kepentingan bertanya, “Siapa pemimpin proyeknya?” Agen tersebut langsung menjawab dengan nama dan dua sumber informasi.

Atur ClickUp Autopilot Agents untuk menghilangkan pekerjaan rutin dalam menjawab pertanyaan yang berulang dan umum

Ini ideal untuk tim IT yang mendukung karyawan dan mengelola proyek internal atau alur kerja kepatuhan.

Platform ini juga memungkinkan Anda berkomunikasi dengan rekan tim di dalam ruang kerja.

Meskipun Moveworks unggul di Slack atau Teams, ClickUp Chat memungkinkan percakapan Anda tetap berada di dalam ruang kerja Anda. Percakapan penting tetap berada di ClickUp, sehingga tidak perlu berpindah tempat tanpa perlu beralih konteks.

Jaga keselarasan tim IT dan HR dengan diskusi dalam tugas, mention, dan pembaruan real-time melalui ClickUp Chat

Perlu mengklarifikasi tiket atau menyetujui deployment? Tandai rekan tim Anda, tautkan tugas, dan dokumentasikan keputusan langsung di tempat yang tepat—tanpa perlu berpindah-pindah saluran atau kehilangan konteks.

ClickUp memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh Moveworks: visibilitas penuh atas tiket, tugas, dan tim, tanpa biaya yang mahal.

Fitur terbaik ClickUp

Tugaskan tugas secara otomatis menggunakan pemicu seperti pembaruan status, tanggal jatuh tempo, atau pengiriman formulir

Rute tiket IT dengan logika kustom menggunakan pembuat otomatisasi visual

Buat SOP, panduan layanan, dan dokumen internal langsung di dalam ruang kerja Anda

Visualisasikan metrik dukungan dengan dasbor dan widget pelaporan yang sepenuhnya dapat disesuaikan

Kolaborasi secara real-time dengan komentar tingkat tugas, lampiran file, dan mention

Buat rantai ketergantungan untuk mengelola alur kerja IT atau HR yang kompleks di seluruh tim

Lacak pekerjaan dengan perkiraan waktu, tampilan beban kerja, dan opsi pelacakan sprint

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang cukup curam bagi pengguna baru, terutama dengan otomatisasi tingkat lanjut

Kinerja mungkin mengalami keterlambatan di ruang kerja yang sangat besar atau kompleks

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara kami mengelola tugas internal di agensi. Platform ini memungkinkan saya untuk melacak alur kerja seluruh tim di satu tempat, memprioritaskan hal-hal mendesak, dan menjaga komunikasi tetap terpusat. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses, beralih antara berbagai tampilan (seperti daftar, papan, dan kalender), serta terintegrasi dengan alat lain telah secara signifikan meningkatkan produktivitas harian saya. Ini adalah platform all-in-one yang sempurna beradaptasi dengan alur kerja kami dan membuat manajemen tim menjadi jauh lebih efisien.

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara kami mengelola tugas internal di agensi. Platform ini memungkinkan saya untuk melacak alur kerja seluruh tim di satu tempat, memprioritaskan masalah mendesak, dan menjaga komunikasi tetap terpusat. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses, beralih antara berbagai tampilan (seperti daftar, papan, dan kalender), serta mengintegrasikan dengan alat lain telah secara signifikan meningkatkan produktivitas harian saya. Ini adalah platform all-in-one yang sempurna beradaptasi dengan alur kerja kami dan membuat manajemen tim menjadi jauh lebih efisien.

💡 Tips Pro: Gunakan Connected AI di ClickUp untuk mengubah setiap masukan—catatan rapat, permintaan dukungan, atau sesi brainstorming—menjadi tindakan instan. Begini caranya: ringkas catatan Anda dengan ClickUp Brain, otomatiskan tugas dengan pemilik dan batas waktu yang jelas, lalu atur Automations untuk mengingatkan pembaruan atau menindaklanjuti keterlambatan. Bukan hanya cerdas—tetapi juga otomatis. Loop ini menghilangkan kebutuhan untuk tindak lanjut manual dan menjaga proyek tetap berjalan, bahkan saat Anda offline. Atur sekali, dan biarkan Connected AI mengelola ritme alur kerja Anda.

2. Aisera (Terbaik untuk otomatisasi layanan tingkat perusahaan)

melalui Aisera

AI yang menunggu perintah sudah ketinggalan zaman. AI percakapan Aisera dirancang untuk mengantisipasi niat, menyelesaikan permintaan secara mandiri, dan berskala di seluruh tim IT, HR, dan layanan pelanggan —tanpa memerlukan masukan manusia secara terus-menerus.

Sementara Moveworks berfokus pada sistem tiket IT reaktif, Aisera menghadirkan AiseraGPT: lapisan otomatisasi proaktif yang memahami bahasa alami, memicu tindakan di belakang layar, dan belajar dari setiap interaksi.

Ini bukan hanya tentang chatbot. Alternatif Moveworks ini dapat mereset kata sandi, memberikan akses, atau menyarankan artikel basis pengetahuan secara instan, dan berfungsi di berbagai platform seperti Slack, Teams, bahkan suara.

Fitur terbaik Aisera

Personalisasi pengalaman karyawan dengan pembelajaran adaptif berdasarkan perilaku pengguna

Aktifkan persetujuan dan permintaan akses yang didukung AI melalui alur kerja self-service

Mapping jalur penyelesaian insiden menggunakan analisis akar masalah berbasis AI

Pantau kinerja secara real-time dengan analitik layanan yang dikurasi oleh AI

Jaga konsistensi pengetahuan dengan basis pengetahuan terpusat yang diperbarui secara otomatis

Percepat implementasi dengan lebih dari 400 integrasi dan alur kerja pra-bangun yang mengurangi kebutuhan akan pengembangan kustom

Batasan Aisera

Pengguna melaporkan bahwa dukungan implementasi untuk alur kerja kustom diperlukan

Pelatihan dan dokumentasi yang terbatas untuk tim teknik

Harga Aisera

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Aisera

G2 : 4.4/5 (120+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Aisera?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Aisera menggunakan AI untuk menyediakan solusi self-service, seperti chatbot dan agen virtual yang dapat mengelola berbagai pertanyaan konsumen dengan efektif. Hal ini mengurangi ketergantungan pada agen manusia dan menghemat biaya operasional. Platform ini menawarkan ketersediaan yang konsisten, yang sangat penting bagi perusahaan e-commerce yang beroperasi secara global dan memiliki klien di berbagai zona waktu.

Aisera menggunakan AI untuk menyediakan solusi self-service, seperti chatbot dan agen virtual yang dapat mengelola berbagai pertanyaan konsumen dengan efektif. Hal ini mengurangi ketergantungan pada agen manusia dan menghemat biaya operasional. Platform ini menawarkan ketersediaan yang konsisten, yang sangat penting bagi perusahaan e-commerce yang beroperasi secara global dan memiliki klien di berbagai zona waktu.

3. Leena AI (Terbaik untuk otomatisasi HR dan dukungan IT)

melalui Leena AI

Selain menjawab pertanyaan Anda, Leena AI melangkah lebih jauh dan bertindak sebagai asisten HR dan IT virtual tim Anda. Meskipun Moveworks unggul dalam otomatisasi tiket IT, Leena AI menyamakan standar di kedua departemen, menawarkan pengalaman karyawan yang terintegrasi didukung oleh kecerdasan percakapan.

Keunggulan Leena terletak pada kedalaman spesifik bidangnya. Perangkat lunak helpdesk ini tidak hanya menampilkan informasi—ia mengotomatisasi proses onboarding, mengelola pertanyaan terkait gaji, dan membantu karyawan mengakses dokumen kebijakan, semuanya melalui antarmuka Slack atau Teams. AI-nya telah dilatih sebelumnya pada alur kerja HR dan IT, sehingga siap digunakan tanpa perlu penyesuaian yang rumit.

Fitur terbaik Leena AI

Lakukan survei HR yang didukung AI dan analisis sentimen untuk memantau kepuasan karyawan dan pengguna

Konfigurasikan alur kerja untuk proses offboarding, mobilitas internal, dan jalur pelatihan

Berikan dukungan multibahasa untuk tim global menggunakan model bahasa dinamis

Sesuaikan perilaku asisten virtual agar sesuai dengan nada dan norma budaya perusahaan

Jaga jejak audit dan dokumentasi kepatuhan melalui log otomatis

Batasan Leena AI

Visibilitas terbatas terhadap opsi kustomisasi tanpa demo

Bekerja paling baik dengan basis pengetahuan yang terstruktur dan proses yang jelas

Harga Leena AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Leena AI

G2 : 4.6/5 (140+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Leena AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Aplikasi yang menjawab semua pertanyaan untuk rekan kerja kami dan atas nama Departemen HR membuat tim kami dapat fokus pada area kerja penting lainnya. Keuntungan menggunakan agen AI otonom meliputi efisiensi yang meningkat, ketersediaan 24/7, respons yang konsisten dan akurat, kemampuan menangani beberapa tugas secara bersamaan, penghematan biaya, dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan melalui interaksi yang dipersonalisasi.

Aplikasi yang menjawab semua pertanyaan untuk rekan kerja kami dan atas nama Departemen HR membuat tim kami dapat fokus pada area kerja penting lainnya. Keuntungan menggunakan agen AI otonom meliputi efisiensi yang meningkat, ketersediaan 24/7, respons yang konsisten dan akurat, kemampuan menangani beberapa tugas secara bersamaan, penghematan biaya, dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan melalui interaksi yang dipersonalisasi.

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja kadang-kadang bekerja melebihi jam kerja yang dijadwalkan, sementara 24% bekerja lembur hampir setiap hari. Masalahnya? Tanpa batasan, lembur menjadi hal yang biasa daripada pengecualian. Terkadang, Anda membutuhkan sedikit bantuan untuk menetapkan batasan. Minta ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, untuk membantu Anda membuat jadwal yang dioptimalkan. Terintegrasi langsung ke ruang kerja Anda, ia menunjukkan tugas mana yang sebenarnya mendesak dan mana yang tidak! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

4. IBM Watson Assistant (Terbaik untuk pemahaman bahasa alami dan chatbot AI yang aman)

melalui IBM Watson

IBM Watson Assistant menggabungkan keamanan tingkat perusahaan dengan kecerdasan buatan berbasis percakapan. Dirancang untuk organisasi besar dengan kebutuhan kepatuhan dan privasi yang ketat, Watson berbeda dari Moveworks dengan menawarkan pemahaman bahasa alami yang lebih mendalam, alur percakapan yang dapat disesuaikan, dan integrasi yang mulus dengan sistem internal, tanpa bergantung pada plugin pihak ketiga.

Watsonx, platform AI dan data IBM, membantu Watson Assistant menonjol. Platform ini memberikan perusahaan kendali yang lebih ketat atas data dan model mereka sambil tetap memfasilitasi interaksi cerdas yang mirip manusia. Watsonx mendukung pohon keputusan kompleks, percakapan multi-putaran, dan logika cadangan yang tidak selalu dapat ditangani secara native oleh Moveworks.

Watson dirancang untuk fleksibilitas. Anda dapat mengimplementasikan chatbot di berbagai platform seperti web, suara, atau aplikasi pesan, dan menyesuaikan perilaku mereka menggunakan pengenalan niat canggih dan ekstraksi entitas. Ini memberikan kontrol lebih besar daripada agen AI plug-and-play untuk tim yang menangani data sensitif atau memiliki kebutuhan kepatuhan global.

Fitur terbaik IBM Watson Assistant

Desain percakapan multi-langkah menggunakan logika dialog canggih dan kondisi cadangan

Deploy bot di IVR, aplikasi seluler, dan situs web kustom menggunakan API yang fleksibel

Latih model AI dengan data spesifik bidang untuk interaksi yang disesuaikan

Jaga tata kelola data yang ketat dengan opsi deployment cloud pribadi atau on-premise

Pantau akurasi niat dan keterlibatan pengguna dengan analitik AI real-time

Batasan IBM Watson Assistant

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan platform AI tanpa kode

Membutuhkan konfigurasi teknis tambahan untuk kasus penggunaan non-standar

Harga IBM Watson Assistant

Paket Lite : Gratis (1.000 pesan/bulan)

Paket Plus : Mulai dari $140/bulan (hingga 1.000 pengguna/bulan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian IBM Watson Assistant

G2 : 4.4/5 (320+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson Assistant?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai seberapa baik IBM Watsonx Assistant terintegrasi dengan semua sistem yang sudah kami miliki. Kemampuannya dalam pemrosesan bahasa alami sangat mengesankan, dan membuat layanan pelanggan kami lebih responsif serta antarmuka pengguna lebih intuitif. Kami menghubungkannya dengan CRM dan metode komunikasi lainnya, sehingga pertanyaan pelanggan tercatat secara otomatis dan respons balasan menjadi lebih cepat. Hal ini telah secara signifikan mengurangi waktu respons dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Saya sangat menyukai seberapa baik IBM Watsonx Assistant terintegrasi dengan semua sistem yang sudah kami miliki. Kemampuannya dalam pemrosesan bahasa alami sangat mengesankan, dan membuat layanan pelanggan kami lebih responsif serta antarmuka pengguna lebih intuitif. Kami menghubungkannya dengan CRM dan metode komunikasi lainnya, sehingga pertanyaan pelanggan tercatat secara otomatis dan waktu respons balasan menjadi lebih cepat. Hal ini telah secara signifikan mengurangi waktu respons dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

👀 Tahukah Anda? Pemahaman Bahasa Alami (NLU) adalah subbidang kecerdasan buatan (AI) dan komponen inti dari pemrosesan bahasa alami (NLP) yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan mengambil makna dari bahasa manusia, baik tertulis maupun lisan. Berbeda dengan sistem yang hanya memproses atau menghasilkan teks, NLU bertujuan untuk memahami niat, konteks, dan sentimen di balik bahasa, memungkinkan mesin berinteraksi dengan manusia secara lebih alami dan intuitif.

5. Kore. ai (Pilihan terbaik untuk platform AI percakapan di berbagai departemen)

AI tidak hanya berbicara—ia harus bertindak. Kore. ai menyediakan alat percakapan tingkat perusahaan yang jauh melampaui tiket IT dasar.

Alih-alih agen virtual Moveworks yang berfokus sempit, Kore. ai menyediakan ekosistem manajemen layanan lengkap untuk mengimplementasikan asisten virtual cerdas (IVAs) di bidang IT, HR, penjualan, dan dukungan.

Platform XO berteknologi low-code dari Kore. ai memungkinkan Anda dengan cepat membangun, melatih, dan mengimplementasikan bot khusus peran menggunakan templat atau logika kustom. Platform ini mendukung multi-saluran—meliputi WhatsApp, MS Teams, suara, dan lainnya—sambil menawarkan kemampuan NLP yang kuat, analitik, dan kustomisasi untuk AI terpadu di seluruh perusahaan.

Fitur terbaik Kore. ai

Tetapkan peran dan izin yang detail untuk mengontrol akses pembuatan bot di seluruh tim

Deploy asisten multibahasa dengan terjemahan real-time dan penyesuaian lokalisasi

Sesuaikan perjalanan pengguna dengan deteksi sentimen bawaan dan penyesuaian nada

Integrasikan bot ke dalam CRM, ERP, dan alat ITSM eksternal melalui API yang aman

Simulasikan percakapan dengan alat pengujian skenario sebelum diluncurkan

Keterbatasan Kore. ai

Kompleksitas platform mungkin terasa membingungkan bagi tim kecil

Waktu pengaturan awal lebih lama dibandingkan dengan solusi plug-and-play

Kore. ai harga

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Kore. ai

G2 : 4.7/5 (390+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kore. ai?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Kore. AI adalah platform terbaik yang membantu orang mengembangkan chatbot dan asisten virtual. Ini adalah platform tanpa kode dan rendah kode di mana kita dapat membuat chatbot dengan mudah. Bagian terbaiknya adalah mereka membantu kita belajar dengan memberikan pelatihan dan membantu memahami konsep-konsep tentang cara membangun dan menguji bot, yang membantu saya mendapatkan bot yang ramah pengguna.

Kore. AI adalah platform terbaik yang membantu orang mengembangkan chatbot dan asisten virtual. Ini adalah platform tanpa kode dan rendah kode di mana kita dapat membuat chatbot dengan mudah. Bagian terbaiknya adalah mereka membantu kita belajar dengan memberikan pelatihan dan membantu memahami konsep-konsep tentang cara membangun dan menguji bot, yang membantu saya mendapatkan bot yang ramah pengguna.

6. n8n (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja open-source)

melalui n8n

Ketika Anda bosan dengan batasan akses berbayar untuk otomatisasi sederhana, n8n memungkinkan Anda membangun alur kerja sesuai keinginan Anda.

Berbeda dengan sistem tertutup Moveworks, alat alur kerja AI sumber terbuka ini memberikan pengembang kendali penuh untuk membangun dan menskalakan otomatisasi di berbagai fungsi. Alat ini tidak terbatas pada dukungan IT—tim dapat menghosting sendiri dan menyesuaikan alur kerja untuk berbagai kasus penggunaan.

antarmuka seret-dan-lepas n8n memungkinkan Anda menghubungkan tindakan di lebih dari 200 alat seperti Jira, GitHub, dan Slack—tanpa ketergantungan pada vendor. Dengan dukungan untuk logika cabang dan alur multi-langkah, ini sempurna untuk mengoptimalkan respons insiden, CI/CD, atau alur kerja HR di belakang layar.

fitur terbaik n8n

Bangun alur kerja yang didorong oleh webhook untuk mengotomatisasi respons layanan real-time

Hubungkan basis data dan API menggunakan node HTTP, MySQL, dan GraphQL asli

Mengelola kontrol versi menggunakan alat CLI dan integrasi Git

Jadwalkan tugas berulang dan pekerjaan pemeliharaan dengan dukungan cron bawaan

Memicu alur kerja dari aplikasi pesan, webhook, atau peristiwa sistem eksternal

batasan n8n

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan pemeliharaan

Tidak memiliki dukungan bawaan untuk kecerdasan buatan percakapan atau kemampuan agen virtual

harga n8n

Rencana gratis

Enterprise: Harga khusus

ulasan dan penilaian n8n

G2 : 4.8/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

7. Rezolve. ai (Pilihan terbaik untuk otomatisasi layanan dukungan di dalam Microsoft Teams)

Jika tim Anda sudah menggunakan Microsoft Teams, Rezolve. ai akan bergabung dengan mereka di sana. Berbeda dengan Moveworks yang terintegrasi di berbagai platform, Rezolve. ai dirancang khusus untuk Teams, mengubahnya menjadi layanan dukungan penuh tanpa perlu menambahkan alat lain ke dalam sistem Anda.

Dirancang untuk organisasi menengah hingga besar, Rezolve. ai menggabungkan sistem tiket berbasis AI, otomatisasi proses, dan microlearning—semua dapat diakses melalui obrolan sederhana.

Rezolve. ai menggabungkan kecerdasan kontekstual dengan integrasi mendalam Microsoft 365 untuk mengoptimalkan dukungan internal. Ia memahami niat pengguna, memicu alur kerja, dan membimbing karyawan secara real-time—mengubah Teams menjadi pusat dukungan proaktif.

Fitur terbaik Rezolve. ai

Luncurkan modul microlearning IT dan HR langsung dalam sesi obrolan

Otomatisasi penyortiran tiket dukungan secara otomatis menggunakan pohon percakapan dinamis dan rute AI

Aktifkan onboarding real-time, persetujuan, dan FAQ di dalam antarmuka Teams

Integrasikan dengan sistem back-end seperti Workday, Freshservice, dan Active Directory

Aktifkan otomatisasi latar belakang untuk tugas administratif berulang melalui alur kerja tanpa kode

Batasan Rezolve. ai

Desain yang berfokus pada tim mungkin tidak cocok untuk organisasi yang menggunakan Slack atau platform lain

Kustomisasi terbatas di luar ekosistem Microsoft

Harga Rezolve. ai

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Rezolve. ai

G2 : 4.9/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. ServiceNow Virtual Agent (Pilihan terbaik untuk layanan dukungan perusahaan berskala besar)

melalui ServiceNow

Saat mengelola perusahaan berskala besar, alat dukungan yang "cukup baik" tidak lagi memadai. Virtual Agent dari ServiceNow dirancang khusus untuk organisasi besar yang membutuhkan otomatisasi yang terintegrasi secara mendalam dan terkelola dengan ketat—terutama dalam lingkungan alat ITSM.

Berbeda dengan Moveworks, yang menawarkan kustomisasi terbatas dan bergantung pada integrasi pihak ketiga, ServiceNow mengintegrasikan agen virtualnya secara native ke dalam platformnya.

ServiceNow memungkinkan perusahaan untuk membangun chatbot cerdas yang melampaui FAQ—mengupdate tiket, memicu alur kerja, dan mengakses data real-time. Pembuat tanpa kode dan integrasi mendalam dengan Platform Now menjadikannya ideal untuk menskalakan otomatisasi di seluruh IT, aset, dan operasi—semua di bawah satu atap.

Fitur terbaik ServiceNow Virtual Agent

Buat alur percakapan kustom menggunakan pembuat drag-and-drop di platform Now

Lakukan operasi backend yang kompleks seperti reboot sistem atau penyediaan akses melalui obrolan

Pantau kinerja bot dengan akurasi pengenalan niat dan dasbor resolusi

Lokalkan konten bot menggunakan dukungan multi-bahasa bawaan dan memori terjemahan

Hubungkan bot ke modul HR, keuangan, atau fasilitas untuk otomatisasi lintas fungsi

Batasan Agen Virtual ServiceNow

Palin cocok untuk perusahaan yang sudah menggunakan rangkaian alat ITSM ServiceNow

Investasi awal yang tinggi dan kompleksitas implementasi bagi pengguna baru

Harga ServiceNow Virtual Agent

Harga kustom

Ulasan dan penilaian ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4.4/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

9. Espressive (Terbaik untuk layanan mandiri karyawan dengan presisi NLP)

melalui Espressive

Karyawan tidak perlu membuat tiket hanya untuk mengetahui cara mereset kata sandi. Itulah prinsip dasar di balik Espressive, agen dukungan virtual berbasis AI yang dirancang untuk bertindak sebagai pintu masuk ke semua layanan internal.

Berbeda dengan Moveworks yang beroperasi di dalam aplikasi pesan, agen Barista dari Espressive menawarkan antarmuka khusus yang ramah pengguna dengan pemrosesan bahasa alami yang mendalam dan fokus pada layanan mandiri skala perusahaan.

Barista memahami niat karyawan di balik pertanyaan tentang cuti, akses perangkat lunak, atau gaji—memberikan jawaban cepat dan akurat tanpa dukungan tambahan. Model bahasa karyawan uniknya beradaptasi dengan bahasa alami, sementara alur kerja bawaan Espressive mempercepat dukungan IT, HR, dan fasilitas dengan lebih sedikit tiket dan rute yang lebih cerdas.

Fitur terbaik Espressive

Analisis tren penggunaan dan tingkat penyelesaian dengan analitik dukungan berbasis AI

Berikan jawaban yang dipersonalisasi berdasarkan lokasi karyawan, departemen, dan peran mereka

Perbarui pengetahuan secara dinamis melalui pembelajaran mesin dari interaksi sebelumnya

Hubungkan dengan sistem tiket seperti Jira, Zendesk, dan ServiceNow untuk proses serah terima hibrida

Rutekan pertanyaan yang belum terjawab ke agen layanan pelanggan langsung dengan riwayat obrolan dan konteks yang utuh

Batasan ekspresif

Kurang fleksibel untuk organisasi yang mencari otomatisasi backend yang mendalam

Mungkin memerlukan penyesuaian ulang konten internal untuk kinerja AI yang optimal

Penetapan harga yang fleksibel

Harga kustom

Ulasan dan penilaian yang informatif

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

10. UiPath (Terbaik untuk otomatisasi proses robotik skala besar)

melalui UiPath

Tidak setiap tugas memerlukan manusia—atau bahkan chatbot. UiPath menghilangkan alur kerja berulang dengan otomatisasi proses robotik (RPA) yang bekerja secara diam-diam di latar belakang, membebaskan tim Anda dari tugas-tugas rutin sepenuhnya.

Sementara Moveworks berfokus pada dukungan percakapan, UiPath mengotomatisasi proses di belakang layar—seperti pembaruan sistem, transfer data, dan integrasi aplikasi perusahaan tanpa memerlukan interaksi pengguna.

StudioX dari UiPath, pembuat low-code, memungkinkan pengguna non-teknis merancang otomatisasi, sementara tim IT dapat mengembangkan bot tingkat perusahaan dengan alat tata kelola.

Dari pengolahan formulir hingga penyortiran tiket, solusi ini meningkatkan efisiensi operasional belakang layar dan terintegrasi dengan platform bisnis utama. Bot berbasis AI-nya memungkinkan pengambilan keputusan cerdas secara real-time—sempurna untuk membangun tenaga kerja digital yang tangguh.

Fitur terbaik UiPath

Kelola bot independen di seluruh mesin virtual dan lingkungan cloud

Amankan otomatisasi dengan akses berbasis peran, pencatatan, dan jejak audit

Manfaatkan AI Center untuk melatih model yang memandu pengambilan keputusan secara real-time

Hubungkan alur kerja di antara sistem legacy dan alat SaaS modern secara mulus

Pantau kinerja bot, kesalahan, dan ROI dari pusat komando terpusat

Batasan UiPath

Membutuhkan tim khusus untuk pengelolaan RPA dan manajemen siklus hidup

Lisensi dapat menjadi rumit dengan armada bot yang lebih besar

Harga UiPath

Basic : Mulai dari $25 per bulan

Paket Standard dan Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian UiPath

G2 : 4.6/5 (6.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

💡 Tips pro: Sebelum mengotomatisasi apa pun, peta alur kerjanya. Gunakan templat peta proses ClickUp untuk memvisualisasikan setiap langkah alur kerja IT atau HR Anda—lalu tandai langkah-langkah yang berulang, memerlukan persetujuan, atau sensitif waktu. Inilah titik-titik otomatisasi Anda. Setelah dipetakan, hubungkan langkah-langkah tersebut ke ClickUp Automations atau alat seperti n8n untuk menghilangkan penundaan dan serah terima manual. Semakin jelas peta proses Anda, semakin cepat Anda mengubah alur kerja lambat menjadi sistem otomatis.

11. OpenDialog (Terbaik untuk desain percakapan kustom dan pengendalian skenario)

melalui OpenDialog

Ketika kepatuhan bertemu dengan percakapan, OpenDialog hadir. Berbeda dengan Moveworks yang menawarkan alur kerja yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dan kustomisasi terbatas, OpenDialog memberikan perusahaan kendali penuh atas perilaku chatbot melalui desain berbasis skenario—ideal untuk industri dengan alur percakapan yang kompleks dan kebutuhan regulasi.

Mesin percakapan unik OpenDialog memisahkan logika dari bahasa, memungkinkan interaksi chatbot yang adaptif dan non-linear.

Platform ini menangani percakapan berbasis kebijakan secara real-time, jalur cabang, dan dialog berlapis. Cocok untuk perusahaan di bidang keuangan, kesehatan, dan hukum, platform ini mendukung deployment on-premise, konfigurasi berfokus pada privasi, dan integrasi IT yang mendalam—menawarkan kontrol dan fleksibilitas melampaui agen AI SaaS standar.

Fitur terbaik OpenDialog

Pisahkan konteks percakapan, logika, dan lapisan antarmuka pengguna (UX) untuk desain chatbot modular

Desain percakapan multi-threaded dengan fragmen dialog yang dapat digunakan ulang

Hosting di lokasi untuk kepemilikan data penuh dan kepatuhan terhadap regulasi

Integrasikan secara mulus dengan sistem pengetahuan internal dan lapisan otentikasi

Gunakan alat pemodelan percakapan visual untuk menyelaraskan tim hukum, teknologi, dan UX

Batasan OpenDialog

Membutuhkan pemikiran desain strategis dan kolaborasi tim sejak awal

Komunitas dan ekosistem yang lebih kecil dibandingkan dengan platform AI yang lebih besar

Harga OpenDialog

Uji Coba : Gratis

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian OpenDialog

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

ClickUp menyediakan layanan dukungan AI yang lebih dari sekadar chatbot

Moveworks membantu memperkenalkan AI ke dalam dukungan IT, tetapi kini bukan lagi satu-satunya atau pilihan terbaik. Bagi tim yang mencari kustomisasi yang lebih mendalam, otomatisasi yang lebih kuat, dan skalabilitas tingkat perusahaan, ClickUp menonjol.

Platform ini menggabungkan kecerdasan buatan, otomatisasi alur kerja, dan kolaborasi tim dalam satu platform yang fleksibel.

Berbeda dengan alat khusus, ClickUp menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik tim Anda di bidang manajemen layanan, dukungan HR, dan tugas backend. Siap untuk menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan, mempercepat dukungan karyawan, dan membangun sistem yang lebih cerdas yang tumbuh bersama Anda? ClickUp menyediakan semuanya dalam satu platform.

Daftar ke ClickUp hari ini dan ubah meja layanan Anda menjadi pusat kekuatan strategis.