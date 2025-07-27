10 Template CRM Notion Terbaik untuk Mengelola Klien dan Penjualan

Sudah bosan mengelola informasi klien di lima aplikasi dan enam catatan tempel? Kami juga! Di situlah templat CRM Notion dapat menjadi solusi. Templat ini menggabungkan semua kebutuhan manajemen hubungan pelanggan Anda ke dalam satu ruang yang dapat disesuaikan.

Baik Anda seorang wirausaha tunggal atau bagian dari tim yang sedang berkembang, templat CRM menyediakan fitur-fitur CRM esensial untuk melacak prospek, mengelola tindak lanjut, dan menutup transaksi dengan mudah.

Kami telah mengumpulkan 10 templat CRM Notion terbaik untuk membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan penjualan, dan menikmati prosesnya.

Kami juga akan menjelajahi templat dari alternatif Notion. Siap untuk meningkatkan layanan klien Anda dengan alat favorit baru Anda (petunjuk: itu ClickUp )?

Apa yang Membuat Template CRM Notion yang Baik?

Notion menyediakan lebih dari 30.000 templat untuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi—semua dibuat oleh anggota komunitasnya.

Saat memilih templat CRM yang tepat, berikut beberapa hal yang perlu Anda periksa:

Kejelasan: Pilih templat CRM Notion dengan struktur yang jelas dan rapi. Templat tersebut harus mudah dinavigasi dan tidak memerlukan waktu belajar. Hal ini akan memudahkan Anda dan tim Anda dalam menggunakannya

Kelengkapan: Pilih templat Notion yang mencakup semua fitur CRM esensial, seperti alur kerja visual, tampilan status, dan alat pelaporan. Hal ini akan membantu Anda mengintegrasikannya dengan sistem CRM Anda sendiri untuk mencapai hasil yang optimal

Kemudahan penyesuaian: Pilih templat yang memungkinkan Anda menyesuaikan elemen-elemennya agar sesuai dengan Pilih templat yang memungkinkan Anda menyesuaikan elemen-elemennya agar sesuai dengan proses CRM perusahaan Anda. Hal ini akan membantu Anda memenuhi kebutuhan unik bisnis Anda

Skalabilitas: Pilih templat Notion CRM yang mendukung penggunaan individu maupun perusahaan. Hal ini akan membantu Anda melacak prospek bahkan saat perusahaan Anda berkembang

10 Template CRM Notion

Berikut ini adalah templat Notion terbaik untuk membantu Anda memperbaiki proses manajemen hubungan pelanggan (CRM):

1. Template CRM Pribadi oleh Tejit Pabari

melalui Notion

Jika Anda seorang profesional dengan kebutuhan CRM dasar, coba Template CRM Pribadi oleh Tejit Pabari. Ini adalah alat sederhana yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kontak pribadi dan profesional. Anda dapat menetapkan status, prioritas, peran, dan detail lain untuk setiap nomor.

Selain itu, templat ini memungkinkan Anda untuk mengatur pertemuan dan mencatat interaksi, sehingga Anda dapat melacak setiap panggilan dan melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan bidang untuk menyertakan pengingat ulang tahun, tanggal terakhir dihubungi, dan minat yang sama

Organisir kontak berdasarkan jenis hubungan, seperti teman, mentor, atau kenalan

Bagikan pembaruan atau buletin dengan kontak terdekat menggunakan integrasi email

🔑 Ideal untuk: Freelancer, wirausaha tunggal, atau profesional yang mengelola koneksi pribadi dan profesional.

💡 Tips Pro: Jadwalkan sesi pembersihan bulanan atau triwulanan untuk menggabungkan entri duplikat, mengarsipkan prospek yang tidak aktif, dan memperbarui informasi yang sudah usang. CRM yang berantakan dapat menyebabkan keputusan yang buruk dan peluang yang terlewatkan. 🧹

melalui Notion

Template Daftar Kontak (CRM Pribadi) oleh EdriansNotes membantu dalam pengelolaan kontak yang efektif. Dokumen ini berfungsi sebagai direktori telepon profesional Anda, menyimpan dan mengorganisir semua kontak klien penting dalam sistem Anda.

Selain mencatat interaksi, Anda dapat mengatur pengingat dan menambahkan catatan pribadi, seperti tanggal ulang tahun dan preferensi, untuk memastikan Anda tidak pernah kehilangan kontak dengan kontak penting.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Grup kontak berdasarkan kategori, seperti klien, vendor, atau karyawan

Tambahkan detail ke konteks log dari panggilan, pertemuan, atau acara networking

Bekerja sama dengan anggota tim dengan menugaskan pemilik kontak atau orang yang bertanggung jawab

🔑 Ideal untuk: Siapa saja yang membutuhkan daftar kontak terpusat dan dapat dicari dengan detail dasar.

3. Template Pelacak Prospek oleh Sentele

melalui Notion

Dengan antarmuka yang bersih, templat Leads Tracker oleh Sentele menyediakan tampilan komprehensif tentang prospek Anda dan status interaksi mereka, memungkinkan Anda menjadwalkan tindak lanjut secara提前.

Itu belum semuanya—templat ini juga menampilkan data menarik, seperti tingkat respons dan tingkat konversi, sehingga Anda tahu leads mana yang layak untuk difokuskan. Semua fitur ini membuat pengelolaan pipeline penjualan menjadi tugas yang mudah.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak status prospek melalui tahap-tahap yang dapat disesuaikan seperti Baru, Telah Dihubungi, Terkualifikasi, dan Ditutup

Buat tampilan papan Kanban untuk mengelola alur pipeline secara visual

Tambahkan daftar tugas ke setiap prospek untuk mempermudah proses outreach dan nurturing

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan atau pemasaran yang melacak upaya pemasaran, status prospek, dan konversi.

4. Template Direktori Karyawan oleh OpenCore Group

melalui Notion

Mencari templat untuk mengelola kontak internal bisnis Anda? Coba Templat Direktori Karyawan oleh OpenCore Group. Ini adalah dokumen terpusat tempat Anda memasukkan informasi kontak semua karyawan bisnis Anda.

Selain itu, sertakan detail relevan lainnya, seperti peran mereka, alamat email, dan lokasi. Hal ini memudahkan Anda menemukan dan menghubungi karyawan yang tepat dari sistem untuk menangani interaksi pelanggan tertentu. Fitur ini juga sangat berguna selama proses onboarding dan offboarding karyawan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Grupkan karyawan berdasarkan tim, lokasi, atau fungsi menggunakan filter dan tampilan

Tambahkan detail onboarding dan dokumen penting di bawah setiap kartu karyawan

Bagikan akses direktori dengan HR, manajer, atau karyawan baru untuk transparansi

🔑 Ideal untuk: Tim HR atau bisnis kecil yang mengelola informasi kontak tim dan peran.

5. Template CRM Kemitraan Notion

melalui Notion

Banyak organisasi begitu fokus pada pengelolaan pelanggan hingga mengabaikan pentingnya manajemen hubungan pelanggan. Namun, di sinilah Template CRM Notion Partnerships berperan.

Template ini membantu Anda mengelola interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal bisnis Anda, mulai dari mitra, vendor, hingga investor.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat dan jadwalkan percakapan untuk tetap mengontrol manajemen klien

Segmentasikan mitra berdasarkan wilayah, industri, atau jenis kolaborasi

Gunakan bidang tanggal untuk melacak perpanjangan, pengecekan, dan penilaian kinerja

Sentralisasikan dan atur detail penting, seperti informasi kontak mitra, kategori, dan Pendapatan Berulang Tahunan (ARR)

🔑 Ideal untuk: Tim pengembangan bisnis yang mengawasi kemitraan strategis dan kolaborasi.

6. Template CRM Properti oleh Osesenaga Okieimen

melalui Notion

Template CRM Real Estate oleh Osesenaga Okieimen dirancang khusus untuk individu dan bisnis yang bergerak di bidang properti. Template ini memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan semua data klien Anda dalam satu tempat, termasuk jenis klien, preferensi, dan properti yang telah diseleksi.

Masukkan informasi tentang penjual dan kelompokkan transaksi ke dalam kategori seperti ‘terbuka’ dan ‘tutup’. Hal ini membantu Anda tetap terinformasi dan memudahkan Anda untuk menghubungi calon klien guna menutup transaksi secepat mungkin.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan bidang untuk jenis properti, lokasi, kisaran harga, dan status

Sematkan gambar properti atau tautan daftar untuk penelusuran visual

Hubungkan tugas seperti kunjungan ke lokasi atau batas waktu pengajuan dokumen ke setiap catatan klien

🔑 Ideal untuk: Agen properti dan manajer properti yang melacak daftar properti, klien, dan prospek.

🔍 Tahukah Anda? Beberapa agen properti menggunakan CRM mereka untuk melacak apakah klien lebih suka kucing atau anjing. Hal ini membantu dalam memberikan hadiah rumah yang dipersonalisasi—dan sesekali menawarkan properti yang ramah hewan peliharaan! 🐕

7. Template Formulir Pertanyaan Klien oleh TingDesign

melalui Notion

Mencari templat yang membantu Anda mengelola permintaan klien tanpa kerumitan? Templat Formulir Permintaan Klien oleh TingDesign menawarkan desain sederhana untuk menyederhanakan seluruh proses permintaan klien, mulai dari pengumpulan, pelacakan, hingga pengelolaan.

Selain itu, Anda dapat mengubah tata letak, menyesuaikan bidang, dan berbagi formulir hanya dengan satu tautan. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat menanggapi pertanyaan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan memperkuat upaya CRM perusahaan Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tugaskan anggota tim untuk menindaklanjuti permintaan baru dengan cepat

Lacak waktu respons dan kepuasan klien untuk meningkatkan alur kerja

Gunakan tampilan tabel atau papan untuk memantau pengiriman formulir dan kemajuan

🔑 Ideal untuk: Bisnis berbasis layanan yang ingin mencatat permintaan klien langsung ke Notion.

8. Template CRM Influencer Notion

melalui Notion

Template CRM Influencer Notion memungkinkan Anda untuk mengelola informasi tentang setiap influencer yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Informasi ini mencakup detail seperti nama, kanal, negara, iklan, dan hasil kerja.

Dengan demikian, hal ini membantu Anda mengelola hubungan dengan influencer dan memantau kemajuan setiap kampanye.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan halaman kampanye ke masing-masing influencer untuk memusatkan kolaborasi

Tambahkan metrik kinerja seperti jangkauan, CTR, dan ROI untuk mengukur dampak

Bekerja sama dengan tim pemasaran Anda dengan menugaskan pemilik untuk setiap influencer

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran atau agensi yang mengelola kampanye dan kolaborasi dengan influencer.

9. Template Dashboard Agen oleh Jake Pretty

melalui Notion

Seperti namanya, Template Dashboard Agen oleh Jake Pretty adalah sumber daya CRM yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis bermodel agen. Anda dapat menggunakannya untuk melacak setiap interaksi klien dan perkembangan proyek, sehingga mempermudah upaya CRM secara keseluruhan di agensi Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan kartu proyek dengan informasi anggaran, ruang lingkup, dan fase

Organisir tugas berdasarkan tim atau lini layanan menggunakan tampilan yang difilter

Sematkan laporan kinerja dan dasbor untuk setiap proyek klien

Sentralisasikan detail proyek, mitra, tugas, dan proses Anda

🔑 Ideal untuk: Agen kreatif atau digital yang melacak klien, kampanye, dan aktivitas tim.

10. Template Pengelola Faktur Sederhana oleh Jo Lodge

melalui Notion

Sederhana, efisien, dan mudah digunakan, templat Simple Invoice Manager oleh Jo Lodge berfungsi sebagai pusat pengelolaan semua faktur Anda. Anda dapat melihat, mengorganisir, dan mengelola semua faktur—baik yang sudah dibayar maupun yang masih tertunda.

Ini membantu Anda melacak keuangan dan mengirim pengingat tepat waktu untuk memastikan setiap faktur dibayar.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak faktur berdasarkan klien, tanggal jatuh tempo, status, dan jumlah

Hubungkan faktur dengan proyek terkait atau basis data klien

Tambahkan metode pembayaran dan detail transaksi untuk pencatatan akuntansi yang cepat

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan bisnis kecil yang mengelola faktur dan status pembayaran.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Contoh Perangkat Lunak CRM Terbaik dan Kasus Penggunaannya untuk Meningkatkan Produktivitas

Batasan Notion

Meskipun Notion menawarkan berbagai templat CRM yang serbaguna, templat-templat ini memiliki beberapa kelemahan yang mengurangi efektivitasnya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Kurva pembelajaran: Sebagian besar templat Notion memiliki tata letak yang sederhana. Meskipun demikian, menyesuaikannya untuk kebutuhan CRM yang lebih canggih merupakan tugas yang menantang. Hal ini menambah kompleksitasnya dan membuatnya tidak cocok untuk tim dengan keahlian teknis terbatas

Tidak ada kolaborasi real-time: Sebuah CRM yang efisien memerlukan koordinasi yang lancar antara berbagai departemen, seperti penjualan dan pemasaran. Namun, templat CRM Notion tidak menyediakan fitur kolaborasi real-time, sehingga menyulitkan tim untuk bekerja sama dan mencapai hasil yang diinginkan

Fitur visualisasi terbatas: Salah satu kelemahan utama dari templat CRM Notion adalah tidak mendukung fitur visualisasi lanjutan, seperti diagram dan grafik. Hal ini membuat dashboard CRM menjadi kurang menarik dan intuitif untuk digunakan

Masalah kinerja: Notion, sebagai platform, cenderung mengalami crash dan melambat seiring pertumbuhan ruang kerja Anda. Hal ini membuatnya kurang cocok untuk tim yang berkembang karena tidak dapat menggunakan beberapa templat secara bersamaan

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion

Templat Notion Alternatif

Template CRM Notion memang bagus. Namun, template ini tidak efektif untuk tim dengan kebutuhan yang lebih kompleks. Tapi jangan khawatir—di mana Notion kurang, ClickUp hadir untuk membantu.

Aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp, dilengkapi dengan semua alat dan templat yang Anda butuhkan untuk mengelola hubungan pelanggan secara efektif. Jadi, apakah Anda ingin mengonsolidasikan data pelanggan atau memantau pipeline penjualan, Anda dapat melakukannya semua.

Lihat templat-templat ini dari ClickUp dan tingkatkan CRM Anda hari ini:

1. Template CRM ClickUp

Dapatkan templat gratis Sinkronkan upaya CRM tim Anda dengan templat CRM ClickUp

Jika Anda mencari templat CRM terintegrasi yang dapat membantu tim Anda memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, pilihlah Templat CRM ClickUp. Templat yang mudah digunakan dan ramah pemula ini memungkinkan Anda melacak penjualan dan memantau kepuasan pelanggan, sehingga Anda dapat mengevaluasi efektivitas strategi CRM Anda dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Selain itu, template ini juga membantu Anda dalam manajemen prospek. Template ini menyediakan informasi tentang status prospek—terbuka, terhubung, atau telah dicoba untuk dihubungi—sehingga Anda dapat memprioritaskan tindak lanjut dan memanfaatkan peluang penjualan yang tersedia dengan efisien.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sentralisasikan semua aktivitas CRM ke dalam sistem yang terstruktur dan dapat diskalakan

Visualisasikan transaksi di berbagai tahap dan perkirakan pendapatan

Sesuaikan tampilan untuk eksekutif akun, SDR, dan tim operasional penjualan

Integrasikan dengan alat email dan kalender untuk menyinkronkan catatan komunikasi

🔑 Ideal untuk: Tim yang menginginkan CRM yang dapat disesuaikan dan all-in-one di dalam ruang kerja proyek mereka.

📚 Baca Juga: Cara Membuat CRM Sendiri di ClickUp

2. Template CRM Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan cara Anda mengelola CRM dengan templat ClickUp Simple CRM!

Bagi pengguna yang lebih menyukai alat yang bersih dan sederhana, templat ClickUp Simple CRM dirancang untuk fokus pada hubungan dengan klien. Templat ini menghilangkan fitur yang tidak perlu sambil menawarkan bidang pintar, alur kerja Kanban, dan penandaan kontak.

Template ini mengorganisir data kontak pelanggan, melacak kemajuan penjualan, dan menganalisis tren pelanggan serta umpan balik untuk memberikan wawasan detail tentang kerangka kerja CRM Anda. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan bidang-bidang template ini agar relevan untuk mitra, vendor, dan investor.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Simpan catatan interaksi dan catatan hubungan dengan mudah

Buat tampilan yang difilter untuk onboarding klien atau prospek dingin berdasarkan tahap, jenis, atau wilayah

Sederhanakan pelacakan kontak dengan mengelompokkan tugas sebagai klien individu

Gunakan Bidang Kustom untuk menambahkan detail penting seperti nomor telepon dan ukuran transaksi

🔑 Ideal untuk: Pemilik startup atau bisnis kecil yang membutuhkan CRM ringan untuk melacak klien.

💡 Tips Pro: Jangan mencoba mengubah proses penjualan atau proyek Anda untuk menyesuaikan dengan templat CRM. Sebaliknya, sesuaikan bidang, alur kerja, dan dasbor agar sesuai dengan cara tim Anda sudah bekerja. ✂️

3. Template Pelacakan Komisi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak penjualan dan berikan insentif kepada tim Anda dengan akurat menggunakan templat Pelacakan Komisi ClickUp

Ketika insentif mendorong kinerja, pelacakan komisi secara akurat menjadi hal yang esensial. Template Pelacakan Komisi ClickUp menyediakan sistem komprehensif untuk melacak penjualan, menerapkan tingkat komisi, dan menghitung penghasilan per perwakilan.

Dengan rumus terintegrasi, dasbor tingkat pengguna, dan tampilan laporan, ini memastikan semua orang tahu posisi mereka, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola spreadsheet terpisah atau dokumen Notion yang tidak terhubung. Hal ini membantu melacak dan menghitung komisi untuk setiap anggota tim, memungkinkan Anda menetapkan tujuan sesuai kebutuhan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Hitung komisi menggunakan bidang rumus di dalam tugas

Catat transaksi penjualan dan terapkan struktur komisi berjenjang

Lacak pembayaran dan status seperti Menunggu, Disetujui, atau Telah Dibayar

Otomatiskan pembaruan perhitungan komisi saat status transaksi berubah

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan atau manajer yang menghitung dan melacak komisi penjualan.

📣 Suara pelanggan: Inilah yang dikatakan Brenna Keenan, Direktur Pemasaran Digital di SSM Creative Collective, tentang penggunaan ClickUp: ClickUp adalah alat manajemen proyek dan CRM terbaik yang pernah saya temui. Fleksibilitasnya memungkinkan Anda menangani semua tugas Anda di satu tempat tanpa perlu berlangganan layanan lain. ClickUp adalah alat manajemen proyek dan CRM terbaik yang pernah saya temui. Fleksibilitasnya memungkinkan Anda menangani semua tugas Anda di satu tempat tanpa perlu berlangganan layanan lain.

4. Template Pipelines Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan seluruh alur penjualan Anda dalam satu tampilan dengan templat ClickUp Sales Pipeline!

Pipa penjualan yang dioptimalkan memungkinkan Anda mengidentifikasi peluang penjualan sejak dini, menghilangkan ketidakefisienan dalam perjalanan pelanggan, dan memberikan pengalaman penjualan yang lebih lancar bagi pelanggan Anda. Template Pipa Penjualan ClickUp melakukan hal ini dengan tepat.

Ini adalah dokumen yang menghubungkan kedua ujung funnel penjualan Anda, memungkinkan Anda untuk memvisualisasikannya dengan mudah dalam satu tampilan. Tim penjualan dapat mengelola pipeline mereka, sementara manajer mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja tim. Selain itu, Anda dapat mengorganisir data pelanggan dan memprioritaskan prospek untuk fokus pada calon pembeli yang paling mungkin, menggunakan waktu dan sumber daya Anda secara efisien. Hal ini, pada gilirannya, membantu meningkatkan tingkat konversi.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir prospek menggunakan tampilan Papan dengan tahap-tahap seperti Prospek, Demo, Proposal, dan Ditutup

Gabungkan papan transaksi seret-dan-lepas, riwayat panggilan terintegrasi, dan pelaporan visual menjadi satu alat yang terintegrasi

Sesuaikan bidang untuk ukuran transaksi, informasi kontak, dan tanggal penutupan diperkirakan

Filter transaksi berdasarkan prioritas, industri, atau sumber prospek untuk tindakan yang terarah

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang mengelola transaksi di berbagai tahap pipeline.

📮 Wawasan ClickUp: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewat dan pelaksanaan tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpecah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi mulus percakapan menjadi tugas, memungkinkan tim Anda bertindak cepat dan tetap selaras.

5. Template CRM Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kinerja penjualan dan kelola prospek dengan lebih efisien menggunakan templat CRM Penjualan ClickUp

Dirancang untuk manajemen siklus penjualan end-to-end, templat CRM Penjualan ClickUp menawarkan pengelolaan data yang kuat tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan. Mulai dari kontak awal hingga tindak lanjut pasca penjualan, semua aktivitas tercatat, terhubung, dan dapat dilacak.

Template ini menyediakan berbagai data penjualan yang memberikan wawasan tentang proses CRM, memungkinkan Anda untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses tersebut demi hasil yang lebih baik. Dengan tampilan siap pakai untuk penilaian prospek, penjadwalan panggilan penjualan, dan pelacakan kinerja, ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan alur kerja Notion CRM yang terpisah-pisah.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kinerja penjualan, lihat interaksi pelanggan, dan identifikasi prospek untuk memanfaatkan setiap peluang

Lacak tindak lanjut dan catatan rapat menggunakan subtugas atau komentar

Otomatiskan pengingat untuk tindakan selanjutnya atau transisi tahap transaksi

Buat keputusan yang lebih baik dan berbasis data dengan analisis real-time

🔑 Ideal untuk: Tim yang sedang berkembang dan membutuhkan CRM terintegrasi dengan kolaborasi tugas dan tim.

6. Template Laporan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan wawasan kuantitatif tentang kinerja penjualan tim Anda dengan templat Laporan Penjualan ClickUp

Apakah Anda merasa ada yang tidak beres dengan strategi penjualan Anda, tetapi tidak yakin apa tepatnya? Jika ya, templat Laporan Penjualan ClickUp adalah sumber daya yang Anda butuhkan dalam toolkit CRM Anda! Templat yang mudah digunakan ini memanfaatkan indikator kinerja utama (KPI) seperti tingkat konversi, tingkat churn, dan Biaya Akuisisi Pelanggan (CAC) untuk memberikan wawasan detail tentang kemajuan dan kinerja penjualan Anda.

Selain itu, fitur ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan tren, mengidentifikasi peluang, dan menganalisis perilaku pelanggan, sehingga pada akhirnya Anda dapat menutup lebih banyak transaksi dengan mengoptimalkan strategi manajemen klien Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Filter data berdasarkan periode waktu, tim penjualan, atau sumber prospek untuk wawasan yang lebih spesifik

Ukur tingkat konversi dan durasi siklus berdasarkan sumber lead

Buat tugas berulang untuk tinjauan dan pembaruan laporan bulanan

Lacak tingkat konversi dan kinerja penjualan mingguan, bulanan, atau kuartalan menggunakan bidang rumus

🔑 Ideal untuk: Manajer dan eksekutif yang menghasilkan laporan kinerja penjualan visual.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Sistem Perangkat Lunak CRM Kustom Terbaik

7. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat ClickUp Sales Tracker untuk melacak dan meningkatkan upaya penjualan Anda

Template Pelacak Penjualan ClickUp menawarkan cara cepat dan intuitif untuk mencatat panggilan, pertemuan, demo, dan upaya pemasaran melalui email. Dirancang untuk tim dan bisnis yang ingin meningkatkan upaya penjualan mereka, template ini sangat berguna untuk menjaga konsistensi harian dan mengidentifikasi pola dalam proses prospek.

Template gratis ini menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk memahami dan meningkatkan pendekatan penjualan Anda. Itu belum semuanya—template ini memungkinkan Anda melacak kinerja individu dan tim secara real-time, mengidentifikasi area di mana upaya penjualan memberikan hasil yang diinginkan, dan mengambil keputusan berbasis data untuk menyederhanakan pipeline Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan daftar periksa dan templat tugas berulang untuk memantau produktivitas individu dan tim secara berkala

Tambahkan bidang kustom untuk status prospek, nilai, jenis produk, dan tahap penjualan

Lacak pembaruan tugas untuk memantau kemajuan penjualan dan tindak lanjut

Filter dan urutkan transaksi berdasarkan prioritas atau probabilitas penutupan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang melacak aktivitas harian, target, dan kemajuan transaksi.

8. Template Panggilan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan setiap panggilan penjualan sebagai presentasi yang memukau dengan templat Panggilan Penjualan ClickUp!

Ingin memberikan struktur pada cara tim Anda menangani panggilan penjualan? Gunakan templat ClickUp Sales Calls. Templat ini membantu Anda mencatat hasil setiap panggilan, termasuk dengan siapa panggilan dilakukan dan langkah selanjutnya, sehingga tidak ada yang terlewat.

Baik itu panggilan awal, tindak lanjut, atau negosiasi, semuanya tercatat di satu tempat. Seiring waktu, hal ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana tim Anda bergerak melalui funnel penjualan dan di mana percakapan cenderung terhenti.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan bidang terstruktur untuk keberatan, langkah selanjutnya, dan hasil

Jadwalkan dan lacak panggilan penjualan sebagai tugas dengan waktu panggilan dan detail klien

Catat catatan langsung di deskripsi tugas atau di ClickUp Docs

Tugaskan panggilan ke tim penjualan dan gunakan daftar periksa untuk langkah persiapan atau tindak lanjut

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan internal yang menjadwalkan dan mengelola panggilan klien atau prospek.

🧠 Fakta Menarik: Versi analog dari CRM adalah Rolodex, yang berarti para salesperson secara harfiah menggunakan file kartu berputar untuk melacak dan mengelola kontak sebelum alat digital muncul! 😱

9. Template Proses Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola seluruh pipeline penjualan Anda tanpa kerumitan dengan templat Proses Penjualan ClickUp

Proses penjualan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas tim, memperpendek siklus penjualan, dan mengurangi tebak-tebakan. Template Proses Penjualan ClickUp memaparkan setiap fase funnel penjualan Anda, mulai dari penangkapan prospek hingga onboarding.

Dengan kerangka kerja ini, Anda dapat mengidentifikasi celah, memantau kinerja tim, dan memastikan setiap peluang penjualan ditangani dengan tujuan yang jelas. Selain itu, kerangka kerja ini menggabungkan diagram alur kerja, SOP, dan penugasan tugas nyata untuk membimbing tim penjualan melalui praktik terbaik, menawarkan jauh lebih banyak daripada templat CRM generik di Notion.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dokumentasikan SOP dan templat untuk langkah-langkah email atau proposal

Pantau seberapa baik tim mengikuti proses standar

Rencanakan setiap langkah dalam proses penjualan Anda sebagai tugas atau daftar periksa

Tugaskan tanggung jawab kepada anggota tim penjualan untuk setiap fase

🔑 Ideal untuk: Tim yang mendokumentasikan dan mengikuti proses penjualan terstruktur langkah demi langkah.

10. ClickUp Sales Pipeline Management

Dapatkan templat gratis Lacak dan kelola prospek dengan alat terstruktur menggunakan templat Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp

Bagi tim yang ingin menyederhanakan proses penjualan end-to-end, templat Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp menawarkan alur kerja yang dapat disesuaikan untuk melacak setiap transaksi mulai dari prospek hingga penutupan. Templat ini membantu Anda memvisualisasikan funnel penjualan, mengelola kontak, dan memantau kemajuan transaksi. Dengan mudah sesuaikan tahap, bidang, dan tampilan untuk menyesuaikan siklus penjualan dan kebutuhan pelaporan Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan seluruh alur penjualan Anda dengan tahap-tahap yang dapat diseret dan dilepas

Lacak nilai transaksi, tanggal penutupan, dan langkah selanjutnya menggunakan Bidang Kustom

Tugaskan tugas dan atur pengingat untuk memastikan tim Anda tetap fokus pada tujuan

Buat laporan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan

Ideal untuk: Tim yang mencari alur kerja terstruktur dan dapat disesuaikan untuk mengelola transaksi dan meningkatkan visibilitas di seluruh siklus penjualan.

Perbarui Proses CRM Anda dengan Template CRM ClickUp

Template CRM Notion menawarkan fleksibilitas dan kustomisasi untuk mengelola kontak, melacak prospek, dan mengatur alur penjualan, menjadikannya pilihan yang solid untuk individu dan tim kecil.

Namun, seiring pertumbuhan operasional bisnis Anda dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan, mengandalkan Notion saja dapat menimbulkan batasan dalam otomatisasi, pelaporan, dan kolaborasi tim.

Di situlah ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, hadir. Dirancang untuk mengintegrasikan semua pekerjaan Anda dalam satu tempat, ClickUp menggabungkan manajemen proyek, penyimpanan dokumen, komunikasi, dan fitur CRM.

Berkat templat ClickUp yang dilengkapi dengan otomatisasi canggih, analisis detail, dan alat kolaborasi yang mulus, Anda dapat mengoptimalkan dan mengembangkan proses CRM Anda.

