16 Template Portofolio Riset UX Gratis untuk Desainer

“Bagaimana cara membuat ini masuk akal?”

Jika Anda pernah menatap dokumen kosong dan tumpukan wawancara, Anda tahu rasanya.

Bagian yang sulit bukan hanya melakukan riset—tetapi mengubahnya menjadi cerita yang jelas dan meyakinkan. Portofolio UX yang hebat melakukan tepat itu—menampilkan proses, strategi, dan struktur Anda dalam aksi.

Berita baiknya? Anda tidak perlu memulai dari nol.

Kami telah mengkurasi 16 template portofolio riset UX gratis untuk membantu Anda membentuk karya Anda menjadi cerita yang tajam dan strategis—sempurna untuk mencari pekerjaan, bekerja lepas, atau membangun merek pribadi.

Ayo mulai! ⚓

Apa Itu Template Portofolio Riset UX?

Template portofolio riset UX adalah kerangka kerja terstruktur, biasanya dalam bentuk dokumen, presentasi slide, atau situs web, yang dirancang untuk membimbing peneliti dalam mengumpulkan dan menampilkan hasil kerja mereka.

Template ini mencakup bagian-bagian yang telah ditentukan sebelumnya untuk ringkasan proyek, metode penelitian, detail peserta, temuan, dampak, dan pertanyaan survei pengalaman pengguna, memastikan bahwa semua elemen penting tercatat secara konsisten.

Apa yang Membuat Template Portofolio Riset UX yang Baik?

Hidup seorang desainer UX berputar di sekitar pengambilan keputusan yang bijaksana, didasarkan pada riset dan kolaborasi. Template yang terstruktur dengan baik, memiliki format konsisten, dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan berbagai jenis riset dan cakupan proyek, membuat hal ini menjadi lebih mudah.

Inilah yang perlu Anda cari. 👇

Struktur proyek yang terdefinisi: Termasuk bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk tujuan, Termasuk bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk tujuan, metode penelitian pengguna , temuan, hasil, dan refleksi

Fields Kustom dan tag: Memungkinkan Anda mengorganisir penelitian berdasarkan jenis, kelompok pengguna, tingkat dampak, atau tahap desain

Pelacakan status: Membantu mengelola pekerjaan yang sedang dikerjakan dengan label seperti Draft, Dalam Review, atau Selesai

Studi kasus dan hasil yang terhubung: Menghubungkan setiap upaya penelitian dengan perubahan desain, prototipe, atau perbaikan usability

Tata letak siap kolaborasi: Mendukung pengeditan real-time, komentar, dan kontribusi dari anggota tim

Format profesional: Menjaga portofolio Anda tetap rapi, mudah dibaca, dan mudah diperbarui di berbagai proyek

16 Template Portofolio Riset UX

Portofolio UX sering tersebar di berbagai alat yang terpisah, yang membuat sulit untuk menyajikan cerita yang kohesif atau menskalakan proses penelitian Anda di seluruh tim.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan template yang mengintegrasikan ringkasan penelitian, dokumentasi, garis waktu, dan umpan balik ke dalam ruang kerja terpadu.

Tapi itu belum semuanya.

Perangkat lunak manajemen proyek desain ClickUp meningkatkan seluruh alur kerja penelitian Anda, membantu Anda memetakan perjalanan dan wawasan, menangkap setiap detail, dan melacak kemajuan secara real-time di seluruh tim.

Ayo mulai! 🛠️

1. Template Portofolio Desain ClickUp

Jika mengatur desain Anda terasa kacau, Template Portofolio Desain ClickUp menyediakan ruang terstruktur untuk memetakan perjalanan kreatif Anda.

Berikut cara membuat portofolio desain dengan template ini:

Review Klien, Review Internal, Menunggu Persetujuan, dan Selesai untuk melacak kemajuan proyek Gunakan Status Kustom ClickUp sepertiuntuk melacak kemajuan proyek

Hasil Akhir, Kategori Desain, dan Tahap Desain untuk mencatat keputusan kunci Tambahkan Bidang Kustom ClickUp sepertidanuntuk mencatat keputusan kunci

Navigasi melalui berbagai tampilan kustom seperti Mulai Di Sini, Proyek, dan Menurut Tahap Desain untuk mengatur narasi Anda secara visual

📌 Ideal untuk: Mahasiswa desain UX yang sedang membuat portofolio berbasis riset.

2. Template Papan Tulis Rencana Desain ClickUp

Ketika setiap orang memiliki versi yang berbeda dari brief, Anda membutuhkan Template Papan Tulis Brief Desain ClickUp untuk membawa kejelasan dalam kekacauan. Dirancang untuk keselarasan pada tahap awal, template ini menyediakan ruang visual bersama untuk merumuskan tujuan proyek, memetakan ekspektasi klien, dan menyelaraskan arah kreatif dengan kebutuhan bisnis.

Begini cara menggunakannya:

Gunakan bagian yang sudah disediakan seperti Sorotan Merek, Tujuan, Pasar Sasaran, dan Arah Pemasaran untuk mengintegrasikan masukan

Tambahkan catatan tempel, referensi, dan catatan di seluruh kanvas untuk memberi ruang bagi pemikiran kreatif

Ubah catatan tempel menjadi Tugas ClickUp langsung dari papan tulis untuk menjaga konteks

📌 Ideal untuk: Peneliti UX pemula yang bekerja sama pada proyek tahap awal dan membutuhkan ruang kerja visual.

🔍 Tahukah Anda? Don Norman dikenal sebagai 'Bapak Pengalaman Pengguna'. Ia memperkenalkan istilah 'pengalaman pengguna' (UX), yang didefinisikan sebagai: 'Pengalaman pengguna mencakup semua aspek interaksi pengguna akhir dengan perusahaan, layanannya, dan produknya.'

3. Template Rencana Penelitian Pengguna ClickUp

Template Rencana Penelitian Pengguna ClickUp adalah dokumen siap pakai yang dirancang untuk membantu tim produk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan penelitian pengguna yang efektif. Template ini memandu Anda dalam mendefinisikan tujuan penelitian, merinci metodologi, dan mengidentifikasi kriteria peserta kunci.

Begini cara kerjanya:

Mulai dengan dokumen yang sudah diformat sebelumnya yang memandu Anda dalam menentukan tujuan, segmen pengguna, metodologi, dan jadwal

Kelola langkah-langkah seperti Perencanaan , Dalam Proses , dan Selesai dengan Status Kustom

Tambahkan tag untuk jenis penelitian dan kelompok pengguna target untuk organisasi yang lebih baik

📌 Ideal untuk: Tim yang sedang menyiapkan rencana penelitian terstruktur untuk menunjukkan kejelasan.

4. Template Ulasan Heuristik ClickUp

Template Heuristic Review ClickUp memberikan alur kerja yang dapat diulang untuk mengorganisir semua temuan Anda di satu tempat.

Berikut cara template ini membantu Anda melakukan tinjauan yang lebih rapi dan cepat:

Evaluasi setiap elemen UI secara bersamaan berdasarkan prinsip-prinsip usability menggunakan tampilan khusus Heuristic Review View

Catat masalah sebagai tugas dan beri label dengan bidang seperti tingkat keparahan atau kategori untuk memudahkan prioritas dalam portofolio pemasaran Anda

Ikuti panduan Getting Started Guide yang sudah terintegrasi untuk mengintegrasikan tim Anda dan menyelaraskan kriteria penilaian

📌 Ideal untuk: Profesional UX tingkat menengah yang melakukan audit secara individu atau tim untuk menampilkan keterampilan evaluasi dan penelitian.

5. Template Desain Studi Kasus ClickUp

Template Desain Studi Kasus ClickUp membantu Anda membangun narasi yang didukung data untuk menampilkan dampak Anda dengan cara yang Anda butuhkan.

Lihat bagaimana hal ini membantu Anda fokus:

Lacak kemajuan studi kasus dari awal hingga akhir dengan status Ulasan Baru, Dalam Peninjauan, dan Perlu Revisi

Tampilkan dampak data dengan bidang yang menandai setiap studi kasus berdasarkan nama klien, hasil, jenis proyek, atau industri

Beralih antar tampilan seperti Kuesioner Studi Kasus, Papan Klien, dan Status Studi Kasus untuk mengumpulkan masukan, menugaskan peninjau, dan memantau alur kerja secara keseluruhan

📌 Ideal untuk: Pelamar pekerjaan UX yang sedang membuat studi kasus rinci dan terukur untuk mempresentasikan keputusan desain yang didukung oleh data pengguna.

💡 Tips Pro: Ruang putih (atau ruang negatif) membantu mengarahkan mata pengguna dan membuat konten lebih mudah dipahami, menciptakan tampilan yang bersih dan rapi; pastikan Anda menggunakannya dengan proporsi yang tepat.

6. Template Peta Jalan UX ClickUp

Template Peta Jalan UX ClickUp memberikan Anda garis waktu visual bersama yang memberikan konteks pada inisiatif UX Anda. Dibangun di dalam ClickUp Whiteboards, template ini membantu Anda membagi pekerjaan dengan presisi:

Organisir inisiatif di seluruh kolom Sekarang, Berikutnya, dan Masa Depan agar tim Anda dapat fokus pada apa yang sedang dalam proses

Gunakan blok yang telah ditentukan untuk mencatat Tema, Tujuan, Siapa & Apa, Ringkasan, dan Ketergantungan untuk setiap proyek

Tekankan fase penelitian, prioritas desain, dan tahap implementasi menggunakan alat desain UX , catatan tempel, dan penanda berbasis legenda

📌 Ideal untuk: Peneliti UX yang berencana untuk menyampaikan strategi jangka panjang dan keputusan desain mereka.

💡 Tips Pro: Portofolio UX yang hebat dimulai dengan proyek yang terdokumentasi dengan baik. Video ini akan memandu Anda dalam mengelola pekerjaan kreatif dan desain di ClickUp—sehingga Anda dapat menampilkan tidak hanya hasil akhir, tetapi juga seluruh prosesnya.

7. Template Papan Tulis Uji Kelayakan ClickUp

Uji kegunaan mengevaluasi cara pengguna nyata berinteraksi dengan produk Anda untuk mengidentifikasi titik gesekan dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Template Papan Tulis Uji Kegunaan ClickUp memastikan bahwa wawasan tersebut dicatat dengan jelas dan ditindaklanjuti secara efisien.

Begini cara template pengujian kegunaan membantu:

Gunakan tata letak Whiteboard bawaan untuk merencanakan tujuan, alur tugas, dan detail peserta sebelum uji coba dimulai

Tambahkan Bidang Kustom untuk melacak titik sakit pengguna, tingkat keberhasilan tugas, dan umpan balik kualitatif dalam konteks

Pindahkan item ke status kustom seperti Scheduled, In Testing, atau Analyzed untuk memastikan semua orang tetap sejalan

📌 Ideal untuk: Pembuat portofolio yang ingin menyertakan siklus pengujian kegunaan yang lengkap.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di tempat kerja. Sementara hanya 27% yang mengatakan hal itu mudah, sisanya menghadapi tingkat kesulitan tertentu—dengan 23% menganggapnya sangat sulit. Ketika pengetahuan tersebar di email, obrolan, dan alat-alat lain, waktu yang terbuang akan bertambah dengan cepat. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan ke tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan banyak lagi dalam satu ruang kerja. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

8. Template Rencana Uji Kelayakan ClickUp

Template Rencana Uji Kelayakan ClickUp adalah struktur yang sudah disiapkan sebelumnya yang memandu tim Anda melalui setiap fase uji kelayakan, mulai dari perekrutan hingga pelaporan. Template ini menyediakan alur kerja dengan bidang yang telah ditentukan, subtugas, dan pelacakan kemajuan untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten.

Anda dapat:

Gunakan Nama Proyek, Deskripsi Proyek, Pemimpin Uji Coba, dan Metode Uji Coba sebagai bidang kustom untuk memastikan tim memahami ruang lingkup dan logistik proyek

Bagi pekerjaan menjadi tujuh subtugas yang jelas seperti Perencanaan Uji Coba, Rekrutmen Peserta, Persiapan Materi, Pengaturan Lingkungan, Pelaksanaan Uji Coba, Analisis Data , dan Pelaporan Uji Coba dengan daftar tugas 'To-Do list'

Visualisasikan kemajuan secara real-time dengan bilah Test Progress yang live

📌 Ideal untuk: Peneliti yang mengelola beberapa sesi uji kegunaan dan membutuhkan format yang konsisten.

💡 Tips Pro: Tambahkan elemen yang menyenangkan, seperti animasi, teks yang playful, dan gamifikasi, untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna, serta mengurangi frustrasi. Misalnya, aplikasi seperti TikTok dan Fitbit menggunakan fitur-fitur menyenangkan seperti ini untuk membuat pengguna terus kembali.

9. Template Tugas Portofolio Desain ClickUp

Template Tugas Portofolio Desain ClickUp dirancang untuk desainer yang membutuhkan lebih dari sekadar gambaran umum. Versi berfokus pada tugas ini dari template portofolio desain UX ini menelusuri setiap tahap eksekusi, melacak setiap tahap desain, aset, dan tenggat waktu dengan presisi.

Berikut cara menggunakannya untuk pelaksanaan sehari-hari:

Rinci pekerjaan desain Anda dengan bidang seperti Tahap Desain, Kategori Desain, dan Hasil Akhir

Tetap terupdate dengan kemajuan proyek menggunakan Tanggal Jatuh Tempo, Prioritas Tugas, dan Penanggung Jawab untuk memantau kemajuan melalui penyelesaian tugas

Navigasi halaman bertingkat di dalam dokumen ClickUp yang terlampir untuk tujuan proyek, ringkasan, strategi UX , dan metrik keberhasilan

📌 Ideal untuk: Desainer pemula yang mendokumentasikan tugas proyek individu, aset desain, dan iterasi.

📖 Baca Juga: Buku Desain UX yang Harus Dibaca oleh Setiap Desainer

10. Template Ringkasan Eksekutif Desainer UI ClickUp

Ketika pemangku kepentingan meminta ringkasan cepat tentang pekerjaan UI Anda, templat Ringkasan Eksekutif Desain UI ClickUp sangat berguna. Anda dapat menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana keputusan desain UI Anda selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis.

Untuk mengelolanya secara optimal, coba:

Tambahkan bidang seperti Nama Proyek, Nama Klien, dan Jenis Desain untuk mendokumentasikan apa yang Anda kerjakan dan untuk siapa

Organisir proyek menggunakan bagian seperti Umpan Balik Menunggu, Dalam Proses, atau Selesai sehingga kolaborator dan peninjau tahu apa yang sudah selesai dan apa yang selanjutnya

Beralih antara Daftar, Papan, atau Kalender untuk mengelola hasil kerja atau mempersiapkan pertemuan dengan pemangku kepentingan

📌 Ideal untuk: Pelamar yang berfokus pada UI dan ingin membuat gambaran visual yang bersih dan terorganisir.

🔍 Tahukah Anda? Perbedaan utama antara pengalaman pelanggan (customer experience) dan pengalaman pengguna (user experience) adalah bahwa pengalaman pelanggan mencakup seluruh hubungan dengan sebuah merek, sedangkan pengalaman pengguna berfokus pada interaksi dengan produk.

11. Template Hasil Kerja ClickUp

Template Deliverables ClickUp memastikan visibilitas atas berbagai deliverables sambil menghindari keterlambatan tenggat waktu.

Begini cara ClickUp membantu Anda tetap mengontrol:

Lacak kemajuan secara real-time dengan status seperti To Do, In Progress, For Approval, dan Complete, sehingga setiap tahap pengiriman pekerjaan menjadi jelas

Catat detail pengiriman menggunakan bidang seperti Penerima Persetujuan, Status RAG, Fase Proyek, dan Status Penyelesaian untuk menghilangkan ambiguitas dan mengidentifikasi hambatan sejak dini

Kelola gambaran besar dengan tampilan bawaan seperti Status Tim, Jadwal, dan Papan Status sehingga Anda dapat memantau jadwal, beban kerja, dan ketergantungan

📌 Ideal untuk: Peneliti UX yang mengelola proyek-proyek multiple dan ingin melacak hasil kerja.

12. Template Portofolio Proyek yang Ditingkatkan dengan AI dari ClickUp

Jika portofolio proyek Anda terasa seperti kotak hitam yang penuh dengan pembaruan yang terlewat dan risiko tersembunyi, templat portofolio proyek ClickUp yang didukung AI memberikan cara yang lebih cerdas untuk mengelola dan mengembangkan seluruh operasional Anda.

Ditenagai oleh ClickUp Brain, templat ini menampilkan wawasan, risiko, dan saran sumber daya secara real-time—tanpa perlu berpindah-pindah dashboard.

Begini cara kerjanya:

Lihat status proyek, pemilik, batas waktu, dan hambatan di semua alur kerja secara instan dengan Dashboard Portofolio

Gunakan Progress Insights (AI) untuk mengidentifikasi tugas yang terlambat, inisiatif yang terhenti, dan kesehatan keseluruhan

Tandai proyek berisiko dan rekomendasikan tindakan korektif dengan Automated Risk Tracker

Manfaatkan Papan Alokasi Sumber Daya untuk memahami kapasitas tim, mengidentifikasi anggota tim yang kurang atau terlalu banyak ditugaskan, dan gunakan saran AI untuk mengalokasikan ulang tugas

📌 Ideal untuk: Profesional UX berpengalaman yang mempresentasikan wawasan lintas proyek dengan ringkasan yang dihasilkan oleh AI.

13. Template Kit Media ClickUp

Template Media Kit ClickUp adalah ruang kerja terpusat untuk mengorganisir dan berbagi aset merek, informasi perusahaan, dan materi pers dalam satu format yang rapi dan mudah diakses. Ini adalah tambahan sempurna untuk sistem mendapatkan klien Anda, membangun kit yang rapi yang menceritakan kisah merek Anda dan dapat diduplikasi untuk klien yang berbeda.

Anda dapat mengatur:

Apa yang Anda lakukan dan mengapa hal itu penting dalam bagian Tentang Saya dan Metrik Utama

Unggah logo, foto produk, atau foto profil Anda langsung ke dalam dokumen

Daftar penawaran dan tarif dengan jelas untuk menghindari negosiasi berulang di bagian Tabel Layanan

Pastikan media sampai ke orang yang tepat dengan cepat menggunakan bagian Detail Kontak

📌 Ideal untuk: Desainer UX lepas yang sedang membangun kit media pribadi yang mencakup layanan, metrik, dan contoh pekerjaan.

14. Template Rencana Proyek ClickUp untuk Penelitian

Template Rencana Proyek ClickUp untuk Penelitian memberikan kerangka kerja untuk mengorganisir setiap fase penelitian, mulai dari menetapkan tujuan hingga menyajikan hasil.

Begini cara templat ini membantu Anda mengelola kompleksitas:

Tetapkan dasar proyek menggunakan bidang bawaan untuk Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal, dan Peran Tim

Bagi alur kerja menjadi tugas-tugas yang jelas dan dapat dilacak dengan status kustom seperti Perencanaan, Pengumpulan Data, Analisis, dan Selesai

Tentukan fase seperti tinjauan literatur, pengumpulan data, dan analisis dengan List View yang dikelompokkan berdasarkan tahap proyek

📌 Ideal untuk: Peneliti yang memimpin studi UX end-to-end dan membutuhkan cara terstruktur untuk merinci fase-fase penelitian.

📖 Baca Juga: Konferensi dan Acara Desain UX untuk Profesional

15. Template Papan Riset ClickUp

Tidak semua proyek penelitian UX dimulai dengan daftar tugas; terkadang, Anda perlu berpikir secara terbuka, memetakan ide, dan berkolaborasi secara visual. Di sinilah Template Papan Riset ClickUp berperan. Template ini dirancang untuk brainstorming bebas, kolaborasi, dan pemetaan ide.

Gunakan templat ini untuk:

Kumpulkan temuan penelitian mentah menggunakan catatan tempel digital, dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema

Temukan tren lebih cepat dengan kanvas visual yang menonjolkan pola dan masalah utama

Bekerja sama dengan rekan tim secara langsung—tambahkan, edit, dan berikan komentar langsung pada penelitian yang dibagikan

Beralih dari brainstorming ke tindakan dengan mengubah catatan menjadi tugas yang dapat dilacak

📌 Ideal untuk: Peneliti pemula yang lebih suka memetakan temuan secara visual sebelum mengubahnya menjadi wawasan yang terstruktur.

16. Template Laporan Penelitian ClickUp

Anda telah melakukan riset, kini saatnya bagian yang sulit: mengubahnya menjadi laporan yang jelas dan dapat dibagikan. Template Laporan Riset ClickUp dirancang khusus untuk dokumentasi pengalaman pengguna dan menyajikan temuan Anda dalam format profesional yang siap dibagikan.

Dengan template ini, Anda dapat:

Gunakan bagian yang sudah diformat sebelumnya untuk Ringkasan Eksekutif, Metodologi, Hasil, Pembahasan, dan Lampiran

Lacak kontribusi dan perubahan dengan bidang seperti Penulis Laporan dan Kontributor

Terapkan status seperti Draft, Dalam Review, atau Disetujui untuk mengelola kemajuan

📌 Ideal untuk: Profesional yang mengubah data mentah menjadi studi kasus penelitian UX.

Belum yakin dengan template portofolio riset UX ini? Dengarkan pengalaman pengguna nyata ini:

Saya menggunakan ClickUp secara berkala untuk mengelola beberapa proyek UX sekaligus. Alasan utama saya menyukai ClickUp adalah karena saya dapat memisahkan semua pekerjaan saya ke dalam proyek dan tim, lalu melihat semuanya pada tingkat detail yang saya inginkan.

Dapatkan Tingkat Konversi yang Anda Butuhkan

Penelitian Anda memiliki kedalaman, dan portofolio Anda harus mencerminkan hal itu.

Baik Anda sedang menyempurnakan narasi untuk manajer perekrutan atau hanya ingin menata kekacauan kreatif, opsi template portofolio riset UX ClickUp adalah langkah awal yang tepat untuk Anda.

Template ini dilengkapi dengan ClickUp Brain untuk merangkum wawasan secara otomatis, Whiteboards untuk memetakan perjalanan pengguna dalam konteks, dan tampilan fleksibel untuk mengorganisir segala hal mulai dari rencana penelitian hingga hasil uji usability.

