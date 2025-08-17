11 Generator Catatan SOAP Terbaik untuk Dokumentasi Klinis yang Lebih Cepat dan Akurat

Hari telah berakhir, dan Anda baru saja melayani pasien terakhir. Idealnya, Anda sedang bersantai dan bersiap pulang. Namun, Anda malah menatap tumpukan catatan pasien yang masih harus ditulis—akhir yang menjengkelkan setelah seharian memantau gejala, memperbarui catatan medis, dan melacak perkembangan pasien.

Catatan SOAP—Subjektif, Objektif, Penilaian, dan Rencana—merupakan bagian penting dari praktik klinis, tetapi menulisnya dengan efisien dan akurat, terutama di bawah tekanan, bisa menjadi tantangan. Di sinilah generator catatan SOAP dapat membantu.

Jika Anda mengelola praktik yang sibuk atau masih dalam tahap pelatihan, alat-alat ini akan mempermudah alur kerja Anda sambil memastikan catatan Anda jelas, lengkap, dan sesuai dengan peraturan.

Mari kita lihat. 🧰

Generator Catatan SOAP Sekilas

Catatan SOAP memastikan konsistensi dalam pencatatan data pasien, membantu mengurangi kesalahpahaman antar tim perawatan. Oleh karena itu, untuk memudahkan keputusan Anda, berikut adalah daftar semua generator catatan SOAP:

Nama Alat Terbaik untuk Kasus Penggunaan Harga* ClickUp Alur kerja kustom & dokumentasi SOAP yang didukung AI Mengelola dokumentasi di seluruh tim dan proyek kesehatan Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan SOAPNoteAI. com Pembuatan catatan mandiri tanpa memerlukan sistem EHR Membuat SOAP note dengan cepat dari catatan singkat, rekaman suara, atau sesi telemedisin Harga disesuaikan Suki AI Dokumentasi klinis dengan dukungan suara Menggunakan perintah suara atau pendengaran lingkungan untuk membuat catatan klinis yang terintegrasi dengan EHR Harga disesuaikan SOAP AI Dokumentasi klinis multibahasa dengan ICD-10 Otomatisasi pemformatan catatan klinis ke dalam struktur SOAP menggunakan kecerdasan buatan (AI) Gratis; Paket berbayar mulai dari $60 per bulan per pengguna DeepScribe Pencatatan catatan klinis dalam lingkungan kerja Merekam percakapan antara tenaga medis dan pasien serta menghasilkan catatan secara real-time Harga disesuaikan Notable Health Otomatisasi dalam tugas-tugas klinis Otomatisasi alur kerja administratif dan dokumentasi di organisasi kesehatan Harga disesuaikan Tali AI Asisten suara terintegrasi dengan EHR Pencatatan suara, pengetikan suara, dan pencarian medis dalam sistem EHR Gratis; Paket berbayar mulai dari $49,99 per bulan per pengguna Augmendix Penulisan real-time dan keterlibatan pasien Menyediakan dukungan penulisan jarak jauh secara real-time untuk mendokumentasikan interaksi dengan pasien Harga disesuaikan Carepatron Portal klien online Mengelola janji temu, penagihan, dan catatan pasien Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan Healthie Penyedia layanan telemedisin dan kesehatan Mendukung perawatan virtual, pelacakan kesehatan, dan catatan SOAP yang akurat untuk ahli gizi dan pelatih kesehatan Gratis; Paket berbayar mulai dari $49 per bulan per pengguna SimplePractice Resep elektronik dan pengelolaan obat-obatan Mempermudah proses pendaftaran klien, penjadwalan, penagihan, dan dokumentasi SOAP untuk penyedia layanan kesehatan independen Rencana berbayar mulai dari $49 per bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Catatan SOAP?

Dari kustomisasi hingga otomatisasi, berikut ini ringkasan fitur-fitur penting yang harus dimiliki untuk membuat dokumentasi klinis Anda lebih cepat, lebih cerdas, dan bebas stres. ⚒️

Kepatuhan dan keamanan: Pertama-tama, pastikan generator tersebut sesuai dengan HIPAA. Anda memerlukan enkripsi bawaan untuk data yang disimpan dan dibagikan, serta fitur cerdas seperti pembersihan otomatis data pribadi pasien (PHI) untuk menjaga keamanan data pasien

Penyesuaian dan spesialisasi: Pilih alat dengan Pilih alat dengan templat pencatatan yang sesuai dengan spesialisasi Anda. Poin tambahan jika bidang-bidang dapat disesuaikan dan platform mendukung gaya pencatatan berbeda seperti SOAP, DAP notes, atau BIRP

Fitur AI dan otomatisasi: Cari alat yang didukung AI yang menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengubah catatan audio atau singkatan menjadi dokumentasi terstruktur

Fleksibilitas output: Pastikan catatan Anda dapat diekspor dalam berbagai format, seperti PDF atau Word, dan dengan mudah dibagikan kepada penyedia layanan kesehatan lain saat diperlukan

📚 Harus Diketahui: Berikut ini adalah glosarium singkat tentang semua istilah yang harus Anda ketahui: HIPAA: Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan

PHI: Informasi kesehatan yang dilindungi

DAP: Data, penilaian, rencana

EHR: Rekam Medis Elektronik

ICD-10: Klasifikasi Internasional Penyakit, Edisi ke-10

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Generator Catatan SOAP Terbaik

Mencari generator catatan SOAP terbaik? Semakin banyak tenaga medis beralih ke alat digital untuk menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan fokus pada perawatan pasien.

Berikut adalah alat-alat terbaik yang menonjol karena antarmuka pengguna yang ramah, fitur cerdas, dan dukungan yang baik. ⚓

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja dokumentasi medis yang disesuaikan)

Di antara kunjungan pasien, pekerjaan administratif, dan upaya untuk menjaga dokumentasi tepat waktu, mudah merasa kewalahan oleh volume informasi yang besar.

ClickUp , aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) kerja paling terintegrasi di dunia. Dengan integrasi yang mulus, ClickUp membantu Anda fokus pada interaksi dengan pasien tanpa perlu beralih antar aplikasi.

Dengan ClickUp Healthcare Project Management Software, tenaga medis mendapatkan platform tunggal dan cerdas untuk mengelola alur kerja pasien, mempermudah pembuatan catatan SOAP, dan menjaga semua informasi tetap terhubung.

Catatan kepatuhan: ClickUp adalah platform manajemen proyek yang mematuhi GDPR dan menawarkan fitur keamanan dan privasi yang kuat. Untuk organisasi kesehatan, ClickUp dapat dikonfigurasi untuk memenuhi standar kepatuhan HIPAA saat digunakan di bawah Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) yang aktif dengan ClickUp. Dengan ClickUp, tim kesehatan dapat mempermudah dokumentasi, kolaborasi, dan manajemen alur kerja—semua dalam satu ruang kerja yang fleksibel.

Optimalkan alur kerja pasien dari awal hingga akhir dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp Healthcare

Tapi bagaimana alat manajemen proyek kesehatan ini membantu?

Misalkan Anda baru saja selesai melakukan kunjungan pasien dan perlu mencatat SOAP notes dengan cepat sebelum melanjutkan tugas lainnya. Tidak perlu lagi menggunakan catatan kertas—cukup buka ClickUp Notepad dan mulai mengetik atau mendiktekan dari ruang kerja Anda. Alih-alih mencari-cari kertas, gunakan ClickUp Notepad dari ruang kerja Anda untuk langsung mengetik (atau mendiktekan) pikiran Anda. Hal ini sangat berguna saat mencatat gejala pasien selama ronde atau konsultasi.

Catat catatan singkat dengan mudah menggunakan ClickUp Notepad

Ini bersifat pribadi, hanya terlihat oleh Anda, sehingga Anda dapat bebas brainstorming atau mencatat catatan kasar sebelum mengonversinya menjadi catatan formal. Setelah catatan Anda masuk, Anda dapat mengonversinya langsung menjadi Tugas ClickUp.

Namun, jika Anda membutuhkan alat dokumentasi yang lebih terstruktur dengan kolaborasi real-time, gunakan ClickUp Docs.

Simpan semua catatan Anda secara terpusat dengan ClickUp Docs

Anda dapat membuat templat catatan SOAP Anda di ClickUp Docs, mengorganisirnya dalam folder, dan berkolaborasi dengan tim Anda. Templat ini dibuat oleh pengguna dan tidak dikonfigurasi secara default untuk bidang kesehatan, tetapi Anda dapat menyesuaikannya sepenuhnya sesuai dengan alur kerja Anda.

Tulis catatan SOAP, hubungkan dengan tugas (seperti penjadwalan tindak lanjut atau pemesanan tes), dan bahkan sisipkan tampilan alur kerja klinis Anda, seperti daftar pasien, kalender, atau tampilan papan, langsung ke dalam dokumen. Docs mengintegrasikan informasi subjektif dan objektif dalam satu tempat, sehingga format catatan SOAP Anda lebih mudah diikuti.

ClickUp Docs adalah aplikasi dokumen pencatat yang memungkinkan Anda menggunakan teks kaya, daftar periksa, dan lampiran gambar—ideal untuk membuat draf terstruktur dari entri SOAP, narasi penyakit saat ini, atau catatan prosedur secara instan. Elemen visual ini membuatnya dua kali lebih mudah untuk merujuk temuan pemeriksaan fisik atau catatan pengobatan sebelumnya.

Selain itu, fitur kolaborasi real-time memungkinkan seluruh tim Anda bekerja secara bersamaan pada rencana perawatan yang sama, meninggalkan komentar, atau menandai satu sama lain untuk umpan balik.

Ingin melangkah lebih jauh dengan bantuan AI? Coba ClickUp Brain.

🎥 Berikut ini video singkat untuk memudahkan penulisan dengan AI!

Mesin Brain terintegrasi secara mendalam dalam ruang kerja Anda, memahami konteks, catatan, tugas, dokumen, tim, dan tujuan Anda.

Misalkan Anda telah menulis catatan HPI kasar dan ingin menyempurnakannya menjadi format SOAP yang rapi. Cukup minta asisten AI untuk membantu Anda membersihkannya, merangkum poin penting, dan menyesuaikan terminologi dengan standar dokumentasi klinis.

Anda juga dapat meminta alat AI untuk mencatat:

Buat ringkasan kasus pasien yang sedang ditangani

Membantu Anda menulis instruksi pasien berdasarkan entri terbaru

Buat ringkasan pendidikan singkat berdasarkan literatur medis yang telah Anda tautkan di ruang kerja Anda

Anda juga dapat meminta alat AI untuk pencatatan untuk menghasilkan ringkasan kasus pasien yang sedang berlangsung, membantu Anda menulis instruksi pasien berdasarkan entri terbaru, atau membuat ringkasan pendidikan singkat berdasarkan literatur medis yang telah Anda tautkan di ruang kerja Anda.

ClickUp AI Notetaker untuk Tim Kesehatan

ClickUp’s AI Notetaker dapat secara otomatis bergabung dalam rapat tim Anda, menerjemahkan percakapan, dan menghasilkan ringkasan singkat serta tindakan yang perlu dilakukan—membantu tim kesehatan tetap terorganisir dan selaras.

Catatan: ClickUp AI Notetaker bukanlah alat dokumentasi klinis khusus. Alat ini paling cocok untuk rapat internal, diskusi kasus, dan panggilan administratif.

🚨 ClickUp Insights: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi sudah tercatat dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup tanyakan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

Fitur terbaik ClickUp

Sesuaikan templat catatan SOAP, formulir pendaftaran pasien, atau rencana perawatan untuk menjaga konsistensi dalam dokumentasi Anda dari daftar lebih dari 1.000 templat ClickUp

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan metrik kunci seperti distribusi beban kasus, catatan yang belum diselesaikan, atau jadwal tindak lanjut untuk pengawasan operasional yang lebih baik

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti menetapkan tindak lanjut, mengubah status tugas, atau mengirim pengingat untuk tinjauan dokumentasi menggunakan ClickUp Automations

Ubah entri Notepad menjadi tugas untuk tindak lanjut atau tindakan lebih lanjut.

Bekerja sama secara real-time dengan tim Anda dalam menyusun draf dokumentasi

Batasan ClickUp

Mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (10.080+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2,

Saya membutuhkan blog untuk menulis segala hal yang saya sukai tentang ClickUp. Mereka memiliki segalanya: Tugas (dalam tampilan daftar, tabel, papan, kalender, peta, dll.), Dokumen, AI, Dashboard, otomatisasi… Anda dapat membagikan tautan publik untuk tugas atau dokumen. Tugas memiliki tab aktivitas sehingga Anda dapat melihat riwayat lengkap tentang tugas tersebut. Sangat fleksibel dan profesional. Dengan ClickUp, tidak ada alasan untuk tidak menjadi sangat produktif.

Saya membutuhkan blog untuk menulis segala hal yang saya sukai tentang ClickUp. Mereka memiliki segalanya: Tugas (dalam tampilan daftar, tabel, papan, kalender, peta, dll.), Dokumen, AI, Dashboard, otomatisasi… Anda dapat membagikan tautan publik untuk tugas atau dokumen. Tugas memiliki tab aktivitas sehingga Anda dapat melihat seluruh riwayat tugas tersebut. Sangat fleksibel dan profesional. Dengan ClickUp, tidak ada alasan untuk tidak menjadi sangat produktif.

2. SOAPNoteAI. com (Terbaik untuk pembuatan catatan SOAP mandiri tanpa memerlukan sistem EHR)

melalui SOAPNoteAI

SOAPNoteAI.com adalah generator berbasis web yang ringan, dirancang untuk membantu tenaga medis membuat catatan SOAP dengan cepat menggunakan prompt berbasis formulir yang sederhana. Alih-alih mengandalkan entri teks bebas, alat ini memandu pengguna melalui setiap bagian—Subjektif, Objektif, Penilaian, dan Rencana—menggunakan bidang yang terstruktur.

Setelah diisi, sistem akan mengompilasi input menjadi catatan yang sudah diformat dan siap untuk disalin atau diunduh. Meskipun tidak terintegrasi langsung dengan EHR, alat ini dapat digunakan oleh penyedia layanan kesehatan individu, mahasiswa, atau praktisi yang ingin membuat catatan secara instan tanpa perlu login.

Fitur terbaik SOAPNoteAI.com

Pilih dari templat khusus untuk berbagai kasus penggunaan seperti fisioterapi, keperawatan, kesehatan mental, dan lainnya

Dikte atau rekam sesi dan biarkan asisten AI secara otomatis membuat catatan SOAP yang detail

Dapatkan rekomendasi kode ICD-10 secara real-time untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan kepatuhan dalam dokumentasi klinis

Batasan SOAPNoteAI.com

Rekaman audio yang digunakan untuk pembuatan catatan akan dihapus dalam waktu 24-48 jam

Harga SOAPNoteAI.com

Paket Audio Saja: $69 per bulan per pengguna

Paket Audio dan Teks Tanpa Batas: $79/bulan per pengguna

Paket Kredit – Bayar sesuai penggunaan:

Paket Dasar: $9/sekali bayar untuk 10 kredit (≈$0,90 per catatan)

Paket Pro: $19/sekali bayar untuk 25 kredit

Paket Ultra: $59/sekali bayar untuk 100 kredit

Peringkat dan ulasan SOAPNoteAI.com

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Terapi okupasi sudah ada sejak 100 SM! Seorang dokter Yunani bernama Asclepiades sudah menggunakan gerakan, musik, dan mandi untuk membantu orang dengan gangguan mental merasa lebih baik. Intinya, Yunani kuno sudah memiliki versi sesi terapi dan strategi pengobatan!

3. Suki AI (Terbaik untuk dokumentasi klinis dengan fitur suara)

melalui Suki AI

Suki AI adalah asisten suara yang dirancang untuk membantu tenaga medis mendokumentasikan dengan lebih cepat dan mengurangi beban kognitif. Alih-alih mengetik atau menavigasi templat, Anda cukup berbicara, dan Suki akan menghasilkan catatan SOAP yang komprehensif secara instan, termasuk tanda vital yang didiktekan, instruksi pasien, dan kode ICD-10.

Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem EHR utama seperti Epic dan Cerner. Suki juga membantu dalam pemasukan pesanan, menjawab pertanyaan klinis, dan meminimalkan dokumentasi di luar jam kerja.

Fitur terbaik Suki AI

Dapat digunakan di lebih dari 99 spesialisasi klinis dengan dukungan untuk alur kerja perawatan primer dan spesialis

Buat catatan SOAP yang komprehensif dari rekaman suara lingkungan menggunakan teknologi pengenalan suara berbasis kecerdasan buatan (AI)

Akses informasi pasien penting dan ringkasan dengan fitur baru ‘Ringkasan Pasien’

Batasan Suki AI

Terkadang mengalami kesulitan dengan aksen, suara latar belakang, atau istilah medis yang kompleks

Harga Suki AI

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Suki AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. SOAP AI (Terbaik untuk dokumentasi klinis multibahasa dengan ICD-10)

melalui SOAP AI

SOAP AI sangat berguna untuk saran diagnostik real-time dan integrasi ICD-10 yang membantu tenaga medis dan perawat praktisi mencapai diagnosis yang lebih akurat. Hal ini sangat berharga untuk meningkatkan akurasi penagihan dan mengurangi beban kognitif selama pengambilan keputusan klinis yang cepat.

Platform ini mendukung dokumentasi telehealth yang lancar dengan mengubah rekaman kunjungan virtual menjadi catatan SOAP yang terstruktur.

Fitur terbaik SOAP AI

Template catatan kustom yang disesuaikan untuk bidang spesifik seperti psikiatri, keperawatan, fisioterapi, dan patologi bahasa dan bicara

Menghapus semua data sesi secara otomatis setelah diproses, tanpa menyimpan data PHI setelah pembangkitan

Dukung pasien dengan latar belakang yang beragam dengan dukungan untuk 19 bahasa

Batasan SOAP AI

Kadang-kadang, alat ini mungkin menerjemahkan catatan rapat dan audio dengan tidak akurat

Harga SOAP AI

Gratis

Profesional: $60 per bulan per pengguna

Tak terbatas: $99 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan SOAP AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Gunakan metode pencatatan SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, dan Review) untuk meningkatkan efisiensi penulisan catatan SOAP Anda. Metode ini membantu Anda berinteraksi secara aktif dengan materi, meningkatkan daya ingat, dan dengan cepat mengidentifikasi informasi penting, seperti riwayat pasien, tanda vital, diagnosis, dan pengobatan.

5. DeepScribe (Terbaik untuk pencatatan klinis dalam lingkungan kerja)

melalui DeepScribe

Bagaimana jika catatan klinis Anda dapat ditulis sendiri sementara Anda fokus pada pasien? DeepScribe menggunakan teknologi suara ambient untuk merekam percakapan alami antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, lalu secara otomatis mengubahnya menjadi catatan klinis yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.

Dengan templat yang dapat disesuaikan untuk lebih dari 50 spesialisasi, DeepScribe dirancang untuk menyesuaikan diri dengan alur kerja unik Anda. Aplikasi ini juga meningkatkan akurasi pencatatan kode dan mempercepat waktu penutupan rekam medis, membantu Anda meningkatkan produktivitas dan hasil perawatan pasien.

Fitur terbaik DeepScribe

Edit dan tinjau catatan secara interaktif dengan fitur pengeditan teks sinkron dan alat pengecekan ejaan menggunakan DeepScribe Notes

Dorong kolaborasi tim internasional dengan dokumentasi multibahasa dalam lebih dari 25 bahasa

Akses petunjuk klinis real-time dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti selama perawatan pasien dengan DeepScribe Assist, menampilkan informasi paling relevan saat Anda membutuhkannya

Batasan DeepScribe

Pengguna mengeluhkan bahwa terkadang catatan temuan pasien dan rencana perawatan dihapus, dan disusun di bagian yang salah

Harga DeepScribe

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan DeepScribe

G2: 4. 1/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DeepScribe?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2,

Saya mengandalkan catatan transkripsi AI DeepScribe, dan DeepScribe mengandalkan server Amazon, yang kadang-kadang down tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan terkadang semua transkripsi saya untuk hari itu hilang! Saya ingin ada cara agar audio saya dapat disimpan di perangkat saya dan diunggah kembali saat server kembali online. Fitur tersebut mungkin sudah ditambahkan, saya tidak tahu pasti karena saya hanya pernah kehilangan transkripsi!

Saya mengandalkan catatan transkripsi AI DeepScribe, dan DeepScribe mengandalkan server Amazon, yang kadang-kadang down tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan terkadang semua transkripsi saya untuk hari itu hilang! Saya ingin ada cara agar audio saya dapat disimpan di perangkat saya dan diunggah kembali saat server kembali online. Fitur tersebut mungkin sudah ditambahkan, saya tidak tahu pasti karena saya hanya pernah kehilangan transkripsi!

6. Notable Health (Terbaik untuk otomatisasi tugas klinis secara menyeluruh)

via Notable Health

Notable Health adalah platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengelola pendaftaran pasien, penjadwalan janji temu, persetujuan sebelumnya, dokumentasi yang lengkap, serta pengelolaan rujukan dan pasien.

Platform ini juga meninjau dokumentasi klinis untuk menangkap diagnosis yang lengkap dan Kategori Kondisi Hierarkis (HCC) guna meningkatkan skor risiko.

Fitur 'Pertumbuhan, Akuisisi, dan Akses' menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengidentifikasi dan melibatkan pasien baru, mempermudah penjadwalan, dan meningkatkan akses ke perawatan. Fungsi 'Manajemen Siklus Pendapatan' juga mengotomatisasi proses pengkodean, penagihan, dan klaim untuk mempercepat pembayaran dan mengurangi penolakan.

Fitur unggulan Notable Health

Alat bawaan menangkap dan menganalisis umpan balik pasien secara massal untuk mengidentifikasi tren kepuasan dan mengidentifikasi celah layanan

Mendukung lebih dari 150 bahasa untuk suara dan teks, memudahkan pelayanan bagi pasien dengan latar belakang bahasa yang beragam

Kirim pengingat janji temu otomatis dan pemberitahuan tindak lanjut untuk mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir

Batasan Kesehatan yang Perlu Diperhatikan

Mungkin sulit untuk mengikuti standar keamanan yang terus berkembang untuk penyedia layanan kesehatan

Harga Notable Health

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan dari Notable Health

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Berikut adalah beberapa strategi pencatatan yang perlu Anda ketahui: Mendengarkan secara aktif: Alih-alih mencatat secara literal, ulangi poin-poin penting dengan kata-kata Anda sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat

Pewarnaan: Gunakan warna yang konsisten untuk mengidentifikasi pola, prioritas, dan tindakan yang perlu dilakukan secara instan

Mind mapping: Ubah catatan yang tersebar menjadi jaringan visual sehingga Anda dapat melihat bagaimana ide-ide terhubung dan mengingatnya lebih cepat di kemudian hari

7. Tali AI (Terbaik untuk asisten suara terintegrasi dengan EHR)

melalui Tali AI

Tali AI memungkinkan Anda mengucapkan catatan langsung ke dalam EHR. Jika Anda perlu memeriksa kembali pedoman selama kunjungan, Anda cukup bertanya, dan sistem akan mengambil jawaban dari sumber klinis tepercaya.

Aplikasi ini juga mendukung pengetikan suara multibahasa, menyarankan kode medis, mengenali pembicara yang berbeda dalam percakapan, dan dapat menangani tugas administratif seperti mengatur pengingat atau mengisi formulir. Aplikasi ini dapat digunakan di desktop, perangkat seluler, dan browser, serta memenuhi standar keamanan data HIPAA dan SOC 2 Tipe 2.

Fitur terbaik Tali AI

Cari riwayat medis menggunakan perintah suara untuk dosis obat dan pertanyaan klinis dari sumber tepercaya seperti Merck Manuals dan OpenFDA

Pisahkan pembicara secara otomatis selama percakapan untuk mengaitkan dialog dengan akurat selama dokumentasi

Otomatiskan pencatatan catatan klinis dengan ‘Ambient Scribe,’ yang menghasilkan catatan medis berdasarkan percakapan

Batasan Tali AI

Pengguna mengeluhkan pengulangan dan organisasi yang buruk dalam catatan yang ditranskrip dari audio

Harga Tali AI

Pribadi: $0 per bulan per pengguna

Premium: $49,99 per bulan per pengguna

Pro: $150 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Tali AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tali AI?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra:

Membantu saya lebih fokus pada pasien selama konsultasi, karena saya tahu catatan saya sedang ditranskrip. Catatan yang sangat rinci dalam waktu satu menit setelah konsultasi selesai… Terkadang sistem salah menangkap kata-kata, dan saya harus memperbaiki beberapa kata.

Membantu saya lebih fokus pada pasien selama konsultasi, karena saya tahu catatan saya sedang ditranskrip. Catatan yang sangat rinci dalam waktu satu menit setelah konsultasi selesai… Terkadang aplikasi ini salah menangkap kata-kata, dan saya harus memperbaiki beberapa kata.

8. Augmedix (Terbaik untuk penulisan real-time dan keterlibatan pasien)

melalui Augmedix

Augmedix menyediakan rangkaian alat dokumentasi berbasis AI yang fleksibel, dirancang untuk semua tingkat dukungan klinis, mulai dari pembuatan catatan cepat dan mandiri hingga layanan penulisan lengkap.

Dengan ‘Augmendix Go,’ Anda dapat membuat catatan medis berkualitas tinggi dalam hitungan detik menggunakan kecerdasan buatan (AI). Selain itu, aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem EHR seperti Epic, Cerner, dan Athena, memastikan aliran data dua arah yang lancar.

Aplikasi ini juga mendukung teknologi wearable, seperti kacamata pintar, untuk mengakses informasi pasien dan mendokumentasikan secara hands-free sambil tetap fokus pada perawatan.

Fitur terbaik Augmedix

Edit, kode, dan finalisasi catatan yang dihasilkan AI dengan dukungan EHR pasca kunjungan melalui ‘Augmedix Assist’

Dapatkan dukungan alur kerja klinis lengkap sebelum, selama, dan setelah kunjungan dengan ‘Augmedix Live,’ termasuk layanan pribadi dari spesialis dokumentasi medis (MDS) yang khusus ditugaskan

Akses pengingat celah perawatan dan penagihan secara real-time dengan ‘CareCues,’ membantu tenaga medis menangani skrining pencegahan, kontraindikasi obat, dan tugas lainnya

Batasan Augmedix

Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa alat ini tidak dilengkapi dengan pemeriksa ejaan bawaan dan sering mengalami gangguan listrik

Harga Augmedix

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Augmedix

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Augmedix?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Augmedix scribes telah membuat hari saya jauh lebih efisien. Seperti halnya hal lain, ada kurva pembelajaran. Saya suka membuat rencana yang sangat detail agar bisa merujuknya nanti. Scribes tidak bisa membaca pikiran saya, jadi yang terbaik adalah saya mendiktekan beberapa kalimat singkat kepadanya segera setelah selesai memeriksa pasien. Tetap jauh lebih efisien daripada sistem lain yang pernah saya gunakan.

Augmedix scribes telah membuat hari saya jauh lebih efisien. Seperti halnya hal lain, ada kurva pembelajaran. Saya suka membuat rencana yang sangat detail agar bisa merujuknya nanti. Scribes tidak bisa membaca pikiran saya, jadi yang terbaik adalah saya mendiktekan beberapa kalimat singkat kepadanya segera setelah selesai memeriksa pasien. Tetap jauh lebih efisien daripada sistem lain yang pernah saya gunakan.

9. Carepatron (Terbaik untuk membuat portal klien online)

melalui Carepatron

Carepatron adalah platform manajemen praktik yang mengintegrasikan komunikasi klien, penagihan, dokumentasi, dan penjadwalan.

Di platform ini, klien dapat memesan janji temu melalui portal online, yang mengurangi komunikasi bolak-balik. Dan AI bawaan menangani tugas administratif rutin, membantu penyedia layanan kesehatan menghemat waktu dalam seminggu.

Fitur ini juga mendukung kolaborasi tim, dengan kalender bersama, pencatatan kolaboratif, dan akses berdasarkan peran sehingga setiap orang hanya melihat informasi yang relevan dengan tugasnya.

Fitur terbaik Carepatron

Atur penagihan berulang untuk klien yang sedang berjalan dan buat faktur dengan portal penagihan dan pembayaran bawaan

Izinkan klien mengakses janji temu, catatan kemajuan, berkas, pemesanan, dan mengisi formulir melalui portal klien khusus

Trigger tindakan berdasarkan aktivitas klien dan otomatisasi pengingat, tindak lanjut, serta saran dokumentasi dengan ‘Carepatron AI’

Batasan Carepatron

Beberapa pengguna melaporkan bahwa proses pembuatan formulir terasa rumit dan memakan waktu

Harga Carepatron

Gratis

Esensial: $19/bulan

Plus: $24/bulan

Lanjutan: $29/bulan

Peringkat dan ulasan Carepatron

G2: 4.5/5 (380+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (510+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Carepatron?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2,

Kedua, perangkat lunak itu sendiri sangat ramah pengguna dan efektif, tetapi memerlukan beberapa langkah tambahan untuk versi gratis (sangat wajar), dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang ditawarkan versi berlangganan. Sangat mudah untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam bisnis saya. Karena ini akan menjadi sumber utama koneksi saya, saya menantikan pertumbuhan bersama untuk kita berdua!

Kedua, perangkat lunak itu sendiri sangat ramah pengguna dan efektif, tetapi memerlukan beberapa langkah tambahan untuk versi gratis (sangat wajar), dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang ditawarkan versi berlangganan. Sangat mudah untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam bisnis saya. Karena ini akan menjadi sumber koneksi utama saya, saya menantikan pertumbuhan bersama untuk kita berdua!

10. Healthie (Terbaik untuk penyedia layanan telehealth dan kesehatan)

via Healthie

Dirancang khusus untuk ahli gizi, nutrisionis, dan profesional kesehatan, Healthie membantu menjadwalkan janji temu, mengadakan sesi video aman, mengelola rekam medis elektronik (EHR), menagih klien, dan menjaga alur kerja Anda tetap lancar.

Alat ini juga dilengkapi dengan formulir yang dapat disesuaikan dan portal klien untuk membantu Anda menjaga catatan yang terorganisir, mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan, dan memberikan perawatan yang terasa personal. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur pengisian otomatis cerdas yang secara otomatis mengambil data klien yang relevan, seperti catatan sesi sebelumnya, tujuan, tanda vital, atau makanan yang dicatat, untuk mengisi catatan Anda.

Fitur terbaik Healthie

Lakukan sesi telemedisin yang aman, termasuk kunjungan video satu lawan satu dan kelompok

Catat interaksi dengan pasien dan kelola catatan kesehatan elektronik dengan templat yang dapat disesuaikan

Tugaskan dan lacak tugas dengan 'Smart Tasks' untuk mengotomatisasi tindak lanjut rutin

Batasan Healthie

Tidak dilengkapi dengan AI bawaan untuk analisis nutrisi mendalam dan tidak memiliki dukungan pelanggan

Harga Healthie

Gratis

Fitur Utama: $49 per bulan per pengguna

Plus: $129 per bulan per pengguna

Paket: $149 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Healthie

G2: Tidak cukup pengguna

Capterra: 4.3/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Healthie?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra,

Saya suka bahwa aplikasi ini sesuai dengan HIPAA, memungkinkan fitur untuk berkomunikasi dengan klien melalui aplikasi, fitur penagihan sangat bagus, dan layanan pelanggan sangat baik. Saya pikir aplikasi ponsel memiliki banyak bug dan bisa jauh lebih baik; misalnya, fitur penagihan, pengeditan gambar untuk memberikan umpan balik pada bagian tertentu (misalnya), sering crash saat digunakan oleh klien, serta tidak menawarkan banyak koneksi jejaring sosial.

Saya suka bahwa aplikasi ini sesuai dengan HIPAA, memungkinkan fitur untuk berkomunikasi dengan klien melalui aplikasi, fitur penagihan sangat bagus, dan layanan pelanggan sangat baik. Saya pikir aplikasi ponsel memiliki banyak bug dan bisa jauh lebih baik; misalnya, fitur penagihan, pengeditan gambar untuk memberikan umpan balik pada bagian tertentu (misalnya), sering crash saat digunakan oleh klien, serta tidak menawarkan banyak koneksi jejaring sosial.

11. SimplePractice (Terbaik untuk resep elektronik dan pengelolaan obat)

melalui SimplePractice

Jika Anda mencari praktik yang lebih ramah pasien, SimplePractice adalah alat yang tepat. Dengan pengingat janji otomatis melalui pesan teks, email, atau telepon, Anda dapat mengurangi pasien yang tidak hadir tanpa repot. Layanan telemedisin juga sangat mudah dengan fitur video dan berbagi layar yang terintegrasi.

Platform ini juga dilengkapi dengan Portal Klien yang aman, di mana klien dapat mengisi formulir, melakukan pembayaran, dan memesan janji temu kapan saja. Fitur 'ePrescribe' memungkinkan Anda mengirim resep secara elektronik ke lebih dari 40.000 apotek di seluruh Indonesia.

Fitur terbaik SimplePractice

Sesuaikan dan selesaikan proses dokumentasi klinis dengan templat catatan fleksibel dan Wiley Treatment Planners

Pantau kemajuan klien dengan penilaian bawaan seperti PHQ-9 dan GAD-7, serta grafik kemajuan visual

Otomatisasi pencatatan asuransi dengan laporan pembayaran terintegrasi untuk pencatatan keuangan yang akurat menggunakan fitur 'Asuransi'

Batasan SimplePractice

Kurang fleksibilitas untuk faktur dan 'superbills'

Harga SimplePractice

Paket Pemula: $49 per bulan per pengguna

Esensial: $79 per bulan per pengguna

Plus: $99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat SimplePractice

G2: 4. 1/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimplePractice?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra,

Kalendernya sangat bagus, mudah digunakan, dan Anda dapat melihat jadwal klien. Anda dapat mengatur pemberitahuan untuk diberitahu tentang waktu janji temu. Layanan pelanggan sangat membantu dan responsif. Mereka menawarkan banyak fitur hebat… Saya lebih suka ada lebih banyak opsi kustomisasi untuk faktur dan Superbills.

Kalendernya sangat bagus, mudah digunakan, dan Anda dapat melihat jadwal klien. Anda dapat mengatur pemberitahuan untuk diberitahu tentang waktu janji temu. Layanan pelanggan sangat membantu dan responsif. Mereka menawarkan banyak fitur hebat… Saya lebih suka ada lebih banyak opsi kustomisasi untuk faktur dan Superbills.

Cara Lebih Cerdas untuk Mengelola Catatan SOAP

Kami telah meninjau beberapa generator catatan SOAP terbaik yang tersedia, tetapi untuk solusi komprehensif yang melampaui dokumentasi, ClickUp menonjol.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat dan mengorganisir catatan SOAP dalam folder terstruktur. Fitur Notepad memudahkan Anda mencatat observasi cepat selama pengelolaan pasien, sementara ClickUp Brain memastikan Anda dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa perlu mencari-cari.

ClickUp mengintegrasikan semua hal dalam satu platform aman dan terintegrasi—membantu profesional kesehatan, terapis fisik, mahasiswa kedokteran, dan klinisi mendokumentasikan dengan lebih efisien dan fokus pada hal yang paling penting: perawatan pasien.

👉 Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini. ✅