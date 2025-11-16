10 Alat Otomatisasi Excel untuk Menghemat Jam Kerja Manual

Excel ada di mana-mana—baik Anda melacak anggaran, membuat model, atau mengatur dashboard, kemungkinan besar Anda telah membuka spreadsheet hari ini. Namun, tugas-tugas yang perlu dilakukan berulang kali, seperti memperbarui nilai, mentransfer data, atau memformat sel, dapat menjadi pemborosan waktu.

Itulah mengapa banyak profesional beralih ke alat otomatisasi yang menangani pekerjaan rutin dan mengurangi upaya manual.

Dalam panduan ini, kami akan membahas beberapa alat otomatisasi Excel paling berguna untuk menghemat waktu dan mengurangi pekerjaan manual.

Alat Fitur utama Terbaik untuk *Harga ClickUp Mempermudah pelaksanaan proyek berbasis spreadsheet Semua ukuran tim (perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar) Rencana gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Microsoft Power Automate Otomatisasi proses di seluruh aplikasi Microsoft Organisasi enterprise dan yang berfokus pada Microsoft yang mengotomatisasi alur kerja Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15/bulan Zapier Otomatisasi Excel lintas aplikasi Tim berukuran menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29,99/bulan SheetFlash Otomatisasi Excel massal Tim kecil dengan otomatisasi batch tanpa kode Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4,99/bulan Numerous. ai Otomatisasi Excel yang didukung AI Tim kecil dan individu Harga khusus Power Query Pembersihan data tanpa kerja manual Analis yang menggabungkan data dari berbagai sumber Rencana gratis tersedia; Integrasi Power BI berbayar mulai dari $14 per bulan Visual Basic for Applications (VBA) Formulir interaktif dan kotak dialog kustom Pengguna Excel yang mahir Rencana gratis tersedia dengan Excel; Tidak ada biaya tambahan UiPath Otomatisasi Excel end-to-end dengan RPA Tim kecil hingga menengah Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan Microsoft 365 Copilot Otomatisasi bahasa alami di seluruh aplikasi Microsoft Perusahaan dan pengguna tingkat lanjut Rencana gratis tersedia; Rencana Copilot Pro berbayar tersedia Appy Pie Automate Jadwalkan cadangan dan tindakan Excel berbasis pemicu Tim kecil hingga menengah Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Memilih alat otomatisasi Microsoft Excel yang tepat untuk tugas-tugas kompleks bergantung pada alur kerja Anda, ukuran tim, dan kompleksitas tugas. Berikut adalah fitur-fitur kunci yang harus dimiliki oleh alat otomatisasi Anda berikutnya untuk mengotomatisasi proses manual dalam buku kerja Excel:

Kemudahan penggunaan: Cari alat dengan antarmuka yang intuitif, opsi low-code, atau pembuat otomatisasi seret dan lepas.

Cakupan tugas: Evaluasi apakah alat tersebut dapat menangani berbagai tugas berulang di lembar kerja Excel Anda (seperti impor/ekspor data, pembuatan Evaluasi apakah alat tersebut dapat menangani berbagai tugas berulang di lembar kerja Excel Anda (seperti impor/ekspor data, pembuatan laporan Excel , dll)

Kemampuan integrasi: Teliti apakah alat tersebut dapat terintegrasi dengan platform yang sudah Anda gunakan saat ini sehingga Anda dapat Teliti apakah alat tersebut dapat terintegrasi dengan platform yang sudah Anda gunakan saat ini sehingga Anda dapat mengotomatisasi alur kerja Excel di seluruh sistem Anda.

Skalabilitas: Pastikan alat tersebut dapat menangani dataset yang terus berkembang, pengguna yang banyak, dan logika yang kompleks seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda tanpa menghambat kinerja Anda.

AI untuk fitur cerdas: Periksa otomatisasi dasar dengan Periksa otomatisasi dasar dengan alat Excel berbasis AI seperti pengenalan pola data, pembersihan otomatis, atau analisis prediktif untuk meningkatkan akurasi.

Alat otomatisasi Microsoft Excel ini membantu Anda bekerja lebih cepat, tetap akurat, dan fokus pada pekerjaan dengan menghilangkan tugas-tugas spreadsheet yang membosankan. Pilih yang sesuai dengan tujuan Anda!

1. ClickUp (Terbaik untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek berbasis spreadsheet)

Ubah lembar kerja Anda menjadi basis data visual dengan tampilan tabel ClickUp.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Platform ini mengubah alur kerja yang bergantung pada spreadsheet menjadi sistem tugas kolaboratif dan otomatis.

Bagaimana? Tampilan Tabel ClickUp mengelola anggaran, persediaan, dan jadwal dengan struktur yang lebih terorganisir, akuntabilitas, otomatisasi, dan kemampuan ekstraksi data. Di mana Excel hanya berhenti pada baris dan rumus, ClickUp memperkenalkan basis data relasional, pengaitan tugas, dan tampilan yang kuat untuk membantu tim Anda bertindak berdasarkan data, bukan hanya menyimpannya.

Setelah data Anda terstruktur, Anda dapat mengatur ClickUp Automations untuk secara otomatis meng assign tugas, memicu notifikasi saat kampanye berpindah ke ‘Siap Diluncurkan,’ atau secara otomatis memperbarui Bidang Kustom saat tugas ditandai selesai.

Gunakan lebih dari 100 templat otomatisasi ClickUp yang sudah siap pakai untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan memakan waktu Anda.

Misalkan Anda sedang mengelola peluncuran produk. Ketika tugas baru diberi label 'Launch Asset,' ClickUp Automation dapat menugaskan tugas tersebut ke tim desain, menetapkan tenggat waktu tiga hari kemudian, dan memberitahu pemangku kepentingan secara instan.

Hasil kerja ini tercermin dalam Dashboard ClickUp, yang menyediakan laporan real-time, visual, dan dinamis tentang segala hal yang terjadi di seluruh tampilan tabel ClickUp Anda. Alih-alih mengekspor grafik Excel atau tabel pivot secara manual, Anda dapat membuat widget secara visual untuk melacak kinerja kampanye, tingkat penyelesaian proyek, atau penggunaan anggaran.

Pantau kinerja Anda dan ambil data untuk informasi detail dengan Dashboard ClickUp

Ingin tahu berapa banyak permintaan klien yang terlambat atau berapa banyak waktu yang dihabiskan tim Anda untuk setiap kampanye? Buat Dashboard ClickUp yang diperbarui secara otomatis saat tim Anda bekerja di Table View dan otomatisasi berjalan di latar belakang.

Lihat video ini tentang cara mengatur Dashboard ClickUp 👇

Jika pekerjaan Anda menggunakan file Excel, CSV, TSV, atau JSON, gunakan Spreadsheet Importer untuk mentransfer data ke ClickUp. Anda dapat mengimpor langsung ke Daftar atau Ruang yang sudah ada, menggunakan kembali pemetaan bidang di seluruh tim, dan menghubungkan data Anda dengan status, prioritas, dan subtugas yang sudah ada.

Impor data Microsoft Excel ke ClickUp dengan Spreadsheet Importer

Fitur terbaik ClickUp

Sortir, saring, dan kelompokkan data Anda, terapkan Bidang Kustom seperti anggaran, pemilik, batas waktu, dan buat Hubungan Ketergantungan antara tugas.

Aktifkan ringkasan otomatis, analisis data, atau pembaruan proyek menggunakan ClickUp Brain di tugas apa pun atau Bidang Kustom.

Pilih dari lebih dari 1.000 integrasi ClickUp atau gunakan webhook kustom untuk menyinkronkan alat seperti CRM, kalender, analitik, dan platform pengembangan.

Beralih antara berbagai model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT, Claude, dll., langsung dari dalam ClickUp Brain.

Batasan ClickUp

Terlalu banyak fitur dapat membingungkan pengguna baru (namun, ClickUp University menawarkan proses panduan untuk memahami cara kerjanya)

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan TrustRadius berbunyi:

Kami menggunakan satu alat untuk melacak pekerjaan sekarang. Itu saja. Tidak perlu lagi bolak-balik antara dua atau tiga alat dan lembar Excel.

⭐️ Bonus: Bagaimana Agen AI Clickup dapat menghemat berjam-jam pekerjaan manual Pengelolaan data manual bisa memakan waktu dan melelahkan. AI Agents otomatisasi tugas-tugas berulang, membuat alur kerja Anda lebih cepat dan efisien. Otomatisasi penginputan dan pembersihan data: Agen AI dapat mengimpor, memvalidasi, dan membersihkan data dari berbagai sumber, mengurangi upaya manual dan kesalahan.

Buat laporan secara instan: Atur otomatisasi untuk membuat dan memperbarui laporan, grafik, dan dasbor secara real-time—tidak perlu lagi perhitungan manual.

Otomatisasi penugasan tugas dan pengingat: Aktifkan penugasan tugas atau pengingat tindak lanjut berdasarkan perubahan data atau batas waktu.

Ringkas dan analisis data: Biarkan AI dengan cepat meringkas dataset besar, menyoroti tren, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Mendapatkan dan berbagi informasi secara instan: Gunakan asisten bertenaga AI untuk menjawab pertanyaan atau mengambil data spesifik—tidak perlu lagi mencari melalui baris yang tak berujung. Autopilot Agents di ClickUp memastikan informasi mengalir lancar di seluruh ruang kerja, dengan intervensi manual minimal.

2. Microsoft Power Automate (Terbaik untuk otomatisasi proses di seluruh aplikasi Microsoft)

melalui Microsoft Power Automate

Power Automate adalah platform otomatisasi berbasis cloud dengan kode minimal dari Microsoft yang memungkinkan Anda merancang, membangun, dan menskalakan alur kerja di aplikasi desktop, layanan cloud, dan situs web tanpa keterlibatan IT yang berat.

Alat ini membantu Anda mengidentifikasi peluang otomatisasi melalui analisis tugas dan proses, serta mempermudah pekerjaan berulang—baik saat memicu tindakan saat nilai Excel berubah, mengelola alur persetujuan, atau menyinkronkan data antar aplikasi.

Fitur kecerdasan buatan (AI) canggih terintegrasi dalam platform ini: penulisan alur bahasa alami (didukung oleh Copilot), saran otomatisasi berbasis AI, dan model terintegrasi untuk pemrosesan dokumen, gambar, serta pembangkitan konten. Semua ini dilengkapi dengan alat tata kelola, keamanan, dan pemantauan tingkat perusahaan untuk memastikan upaya otomatisasi Anda dapat berskala dengan aman dan efektif.

Fitur terbaik Microsoft Power Automate

Pantau ROI melalui alat analitik bawaan yang menunjukkan tepat berapa banyak waktu yang Anda hemat dengan setiap otomatisasi.

Gunakan proses mining untuk mengidentifikasi bottleneck dalam alur kerja berbasis Excel Anda dan optimalkan untuk efisiensi yang lebih baik.

Buat otomatisasi yang dapat memperbaiki diri sendiri dan beradaptasi dengan perubahan pada templat spreadsheet atau struktur data Anda, berkat kemampuan AI.

Batasan Microsoft Power Automate

Aplikasi desktop flow runner dapat mengalami crash akibat perubahan kecil pada antarmuka pengguna (UI) di aplikasi target.

Penanganan kesalahan dapat menjadi tantangan dan memakan waktu

Harga Microsoft Power Automate

Gratis

Power Automate Premium: $15 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Proses Power Automate: $150 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Power Automate Hosted Process: $215 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft Power Automate

G2: 4. 4/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Power Automate?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Yang saya sukai dari Power Automate adalah betapa mudahnya mengatur alur kerja antara aplikasi yang saya gunakan sehari-hari seperti Outlook, Teams, dan SharePoint. Saya berhasil membuat alur persetujuan untuk pengajuan dokumen di tempat kerja tanpa perlu keterampilan pemrograman.

🧠 Fakta menarik: Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 90% karyawan mengalami peningkatan produktivitas dan penurunan tingkat stres berkat otomatisasi pekerjaan.

3. Zapier (Terbaik untuk otomatisasi Excel lintas aplikasi)

melalui Zapier

Dengan Zapier, Anda dapat membuat Zaps—alur kerja otomatis yang menghubungkan Excel dengan ribuan aplikasi lain. Zaps ini memungkinkan Anda menetapkan pemicu dan tindakan sehingga pembaruan rutin, notifikasi, atau transfer data terjadi secara otomatis, tanpa usaha manual.

Misalnya, Anda dapat membuat alur kerja multi-langkah di mana umpan balik pelanggan baru dari Google Form secara otomatis menambahkan baris baru di lembar Excel Anda. Zap yang sama dapat memperbarui sel terkait dengan nilai yang dihitung dan memicu tugas tindak lanjut di alat spreadsheet manajemen proyek Anda.

Dengan menghubungkan beberapa aplikasi dan tindakan, Zapier membantu tim memindahkan data secara mulus antar sistem dan menjaga spreadsheet tetap terupdate tanpa perlu menyalin-tempel.

Fitur terbaik Zapier

Bersihkan dan format data yang masuk sebelum mencapai lembar Excel Anda menggunakan alat transformasi data bawaan Zapier.

Atur logika kondisional untuk mengarahkan jenis data yang berbeda ke lembar Excel tertentu berdasarkan aturan kustom.

Tambahkan penundaan waktu antara langkah-langkah untuk mengontrol kapan tindakan terjadi

Batasan Zapier

Debugging bisa menjadi tantangan jika Zap gagal karena kesalahan aplikasi.

Termasuk kurva pembelajaran dalam membangun Zaps yang kompleks dan bertahap.

Harga Zapier

Gratis selamanya

Profesional: $29,99 per pengguna per bulan

Tim: $103,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.7/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Keuntungan utama Zapier adalah kemampuannya untuk menghilangkan pekerjaan manual dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang antara berbagai aplikasi, dilengkapi dengan sejumlah fitur yang berguna.

📮 ClickUp Insight: 21% orang mengatakan lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja seminggu (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). ClickUp AI Agents membantu menghilangkan rutinitas yang membosankan. Bayangkan pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penulisan email, dan bahkan pembuatan alur kerja end-to-end! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dengan cepat menggunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

4. SheetFlash (Terbaik untuk otomatisasi Excel skala besar)

melalui SheetFlash

SheetFlash adalah add-in Excel tanpa kode yang membawa otomatisasi alur kerja langsung ke lembar kerja Anda. Ia menggantikan makro dan skrip VBA yang kompleks dengan sistem kartu visual—setiap Kartu Aksi mewakili langkah dalam urutan otomatisasi Anda.

SheetFlash memungkinkan Anda merekam dan mendokumentasikan alur kerja multi-langkah dalam format yang mudah dibaca oleh manusia, sehingga tugas-tugas berulang menjadi transparan dan dapat ditransfer.

Karena beroperasi sepenuhnya di dalam Excel, instalasi dapat dilakukan dengan mudah melalui menu Add-in, tanpa memerlukan pengaturan eksternal. Alat ini dirancang untuk mempercepat transformasi data yang kompleks, sehingga tugas yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit—mengoptimalkan operasional bagi pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis.

Fitur terbaik SheetFlash

Buat Proyek untuk mengorganisir otomatisasi harian, mingguan, atau bulanan

Gunakan AI untuk mengambil data eksternal dan mengubah informasi spreadsheet internal, mengurangi waktu penelitian dan pemrosesan.

Ubah logika atau urutan tugas tanpa perlu menulis skrip

Batasan SheetFlash

Rencana gratis membatasi pengguna untuk menyimpan hanya satu proyek

Kapasitas penyimpanan dibatasi hingga 5MB per tindakan pada versi gratis.

Harga SheetFlash

Gratis selamanya

Standar: $4,99 per lisensi per bulan

Premium: $8,99 per lisensi per bulan

Ulasan dan penilaian SheetFlash

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SheetFlash?

Seorang pengguna Reddit menulis:

…Alat seperti SheetFlash sudah dapat mengotomatisasi sebagian besar tugas Excel tanpa perlu coding…

5. Numerous. ai (Terbaik untuk otomatisasi Excel berbasis AI)

Numerous. ai membuat Excel berpikir seperti ChatGPT. Alat ini mengintegrasikan kecerdasan buatan generatif langsung ke dalam Excel dan Google Sheets dengan fungsi sederhana =AI() (atau =NUM. AI).

Anda dapat menggunakan ChatGPT di dalam spreadsheet Anda untuk tugas-tugas seperti merangkum teks, membersihkan data, mengkategorikan item, atau menghasilkan konten—tanpa perlu API, pemrograman, atau pengaturan. Alat ini memampukan individu dan tim untuk mengotomatisasi tugas-tugas massal, menggunakan spreadsheet seperti pengguna ahli, dan merancang alur kerja AI secara efisien.

Fitur terbaik Numerous. ai

Buat konten kampanye langsung di perangkat lunak spreadsheet Anda — buat kata kunci AdWords, struktur iklan Facebook, dan konten SEO tanpa perlu beralih konteks.

Bersihkan entri data yang berantakan secara otomatis menggunakan AI, menghemat berjam-jam pekerjaan manual dalam pemformatan dan standarisasi.

Uji prototipe AI dan bagikan hasilnya dengan tim Anda menggunakan format spreadsheet terstruktur.

Banyak batasan. ai

Efisiensi Anda di Numerous. ai bergantung pada keahlian aplikasi AI pihak ketiga.

Harga Numerous. ai

Gratis

Pro: Harga kustom

Banyak ulasan dan penilaian ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Numerous. ai?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya menggunakan alat ini setiap hari dan telah membuat banyak pekerjaan rutin saya menjadi lebih mudah diselesaikan, sehingga saya bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting.

👀 Tahukah Anda? 96% organisasi kesulitan untuk memodifikasi atau membangun ulang otomatisasi.

6. Power Query (Terbaik untuk pembersihan data tanpa kerja manual)

melalui Power Query

Jika Anda pernah membuka Excel, mengimpor file CSV yang berantakan, dan menghabiskan setengah jam untuk membersihkannya, Anda tahu betapa menyebalkannya persiapan data yang berulang. Power Query menghilangkan beban tersebut. Alat ini memungkinkan analis untuk terhubung ke, mengubah, dan menggabungkan data dari berbagai sumber melalui antarmuka visual langkah demi langkah—tanpa perlu coding.

Anda dapat memformat, menyaring, dan merestrukturisasi data sekali saja, lalu menyimpan langkah-langkah tersebut agar berjalan otomatis pada kali berikutnya. Baik menggabungkan beberapa lembar kerja, mengambil data dari basis data, atau mengubah file mentah menjadi tabel yang rapi, Power Query mengubah tugas pembersihan yang berulang menjadi alur kerja yang dapat diulang. Bagi pengguna bisnis, hal ini berarti lebih sedikit waktu untuk mengelola data dan lebih banyak waktu untuk menganalisis.

Fitur terbaik Power Query

Hapus kolom, ubah tipe data, pisahkan atau gabungkan kolom, dan urutkan data dengan operasi klik dan pilih yang sederhana yang diingat dan diulang oleh Power Query.

Impor data dari berbagai sumber, termasuk templat database , file CSV, dan halaman web, lalu bentuk data tersebut sesuai kebutuhan Anda.

Bersihkan data yang berantakan dengan menangani nilai yang hilang, mencari dan mengganti teks, mengubah data pivot menjadi data biasa, dan menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu dataset yang bersih.

Batasan Power Query

Pengaturan awal memerlukan pemahaman antarmuka Power Query dan konsep dasar kode M.

Harga Power Query

Power Query merupakan bagian dari ekosistem Power BI

Gratis Selamanya

Power BI Pro: $14 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Power BI Premium Per Pengguna: $24 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Power BI Embedded: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Power Query

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Power Query?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Power Query memiliki keunggulan tersendiri. Dibutuhkan sedikit cara berpikir yang berbeda. Di Excel, kita berpikir dalam baris dan kolom serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Di Power Query, kita lebih banyak berpikir dalam tabel dan bagaimana hubungan di antara tabel-tabel tersebut. Namun sebagai pedoman umum: jika seseorang dapat memahami Excel, mereka juga dapat memahami Power Query.

📖 Baca juga: Cara Menggunakan Excel untuk Manajemen Proyek

7. Visual Basic for Applications (VBA) (Terbaik untuk pengguna Excel yang mahir)

Visual Basic for Applications (VBA) adalah bahasa pemrograman bawaan Microsoft untuk Excel dan aplikasi Office lainnya. Dapat diakses melalui tab Pengembang, VBA memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menyesuaikan lembar kerja, dan bahkan membangun alur kerja lintas aplikasi.

VBA dapat merekam makro yang mengulang tindakan Anda, atau memungkinkan Anda menulis kode untuk membuat fungsi baru yang disesuaikan dengan aturan bisnis Anda. VBA dapat merespons peristiwa—seperti penginputan data, pembukaan buku kerja, atau pembaruan lembar kerja—membuat otomatisasi menjadi dinamis dan sadar konteks. Selain Excel, VBA dapat terhubung dengan Word, Outlook, dan Access, mengubah suite Office menjadi lingkungan yang dapat diprogram untuk otomatisasi end-to-end.

Fitur terbaik Visual Basic for Applications (VBA)

Buat laporan Excel otomatis dengan mengambil data dari beberapa lembar kerja, menghitung total, dan memformatnya secara konsisten.

Buat formulir interaktif dan kotak dialog kustom untuk mengotomatisasi tugas penginputan data dan mendukung pengambilan keputusan.

Akses model objek Excel untuk memanipulasi rentang, grafik, dan perilaku buku kerja.

Batasan Visual Basic for Applications (VBA)

Ada kurva pembelajaran jika Anda ingin melampaui perekaman makro dasar.

Harga Visual Basic for Applications (VBA)

Gratis Selamanya

Ulasan dan penilaian Visual Basic for Applications (VBA)

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Visual Basic for Applications (VBA)?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

VBA saat ini adalah satu-satunya bahasa yang secara native terintegrasi dengan seluruh aplikasi Microsoft Office. Selama Office terus digunakan secara luas di lingkungan bisnis, VBA akan tetap ada.

📖 Baca juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Airtable

8. UiPath (Terbaik untuk otomatisasi Excel end-to-end dengan RPA)

melalui UiPath

UiPath menawarkan rangkaian alat otomatisasi Excel yang kuat, dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas kompleks di lembar kerja. Baik Anda perlu memperbarui ratusan sel, mengelola data di beberapa lembar kerja, atau menjalankan perhitungan di seluruh buku kerja, aktivitas yang sudah dibangun ini akan mempermudah proses tersebut.

Add-in Excel yang mulus memungkinkan Anda memilih sel, tabel, dan rentang dengan klik dan pilih—tidak perlu memasukkan referensi sel atau rumus secara manual. Integrasi yang erat ini membuat pembuatan alur kerja menjadi jauh lebih intuitif, memungkinkan Anda mengonfigurasi operasi Excel secara visual tanpa perlu mengkodekan detail tingkat rendah.

Fitur terbaik UiPath

Buat alur kerja Excel visual menggunakan aktivitas seret dan lepas

Buat otomatisasi visual di UiPath Studio

Gunakan AI untuk mengklasifikasikan dokumen dan mengekstrak data terstruktur

Batasan UiPath

Tidak dilengkapi dengan fitur pemindaian barcode

Studio dapat mengalami lag saat menangani alur kerja yang lebih besar atau kompleks.

Harga UiPath

Basic: $25 per pengguna per bulan

Standar: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian UiPath

G2: 4. 6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang UiPath?

Seorang pengguna G2 menulis:

Saya menghargai bagaimana UiPath menyederhanakan otomatisasi dengan antarmuka yang intuitif dan mudah diakses baik bagi pemula maupun ahli.

👀 Tahukah Anda? 78% perusahaan sudah menggunakan AI dalam setidaknya satu fungsi bisnis.

9. Microsoft 365 Copilot (Terbaik untuk otomatisasi bahasa alami di seluruh aplikasi Microsoft)

melalui Microsoft 365 Copilot

Misalnya, Anda meminta Excel, “Ringkas tren pendapatan selama kuartal terakhir,” dan langsung mendapatkan grafik, wawasan, dan rekomendasi. Microsoft 365 Copilot membuat hal itu mungkin.

Terintegrasi langsung ke dalam aplikasi Microsoft 365—termasuk Excel, Word, Outlook, dan Teams—Copilot menggunakan perintah bahasa alami untuk membuat, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam konteks. Di Excel, Copilot tidak hanya menghasilkan rumus atau grafik; ia dapat menyoroti faktor kunci, mengidentifikasi nilai penyimpangan, dan menyarankan skenario berdasarkan data bisnis Anda yang sebenarnya.

Karena didasarkan pada dokumen, email, kalender, obrolan, dan spreadsheet organisasi Anda, Copilot memberikan respons kontekstual alih-alih output generik. Hasilnya adalah cara yang lebih alami untuk berpikir, menganalisis, dan bekerja—membantu Anda beralih dari data mentah ke wawasan lebih cepat dari sebelumnya.

Fitur terbaik Microsoft 365 Copilot

Ambil konten relevan dari rapat terbaru, email, atau obrolan.

Ajukan pertanyaan tentang data Anda dan dapatkan jawaban yang relevan.

Ubah bahasa alami menjadi tindakan Excel—tidak perlu lagi mencari-cari menu atau mengingat rumus yang rumit.

Dapatkan bantuan analisis data dengan wawasan instan dan visualisasi.

Batasan Microsoft 365 Copilot

Hanya berfungsi dengan file Excel yang disimpan di cloud Microsoft.

Terkadang dapat memberikan saran yang tidak relevan

Harga Microsoft 365 Copilot

Gratis Selamanya

Microsoft Copilot Pro: $20 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 3/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft 365 Copilot?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Bagi saya, Copilot telah menjadi alat paling membantu di Excel. Fakta bahwa saya tidak perlu repot memikirkan cara memvisualisasikan data sendiri sungguh luar biasa.

10. Appy Pie Automate (Terbaik untuk menjadwalkan cadangan di Excel)

melalui Appy Pie Automate

Perlu memperbarui lembar inventaris berdasarkan data penjualan?

Appy Pie Automate memudahkan Anda menghubungkan Excel dengan aplikasi favorit Anda—seperti platform e-commerce, CRM, atau alat pemasaran—tanpa perlu coding.

Setiap kali terjadi peristiwa baru (seperti penjualan atau kontak baru), Anda dapat secara otomatis menambahkan atau memperbarui baris di tabel Excel. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menyalin, menempel, atau mentransfer rumus secara manual, dan memungkinkan tim Anda fokus pada analisis daripada tugas-tugas berulang.

Fitur terbaik Appy Pie Automate

Atur tindakan berdasarkan waktu atau pemicu peristiwa untuk memperbarui file Excel saat kondisi tertentu terpenuhi.

Jadwalkan cadangan otomatis untuk file Excel penting untuk mencegah kehilangan data.

Buat alur kerja Excel kustom menggunakan antarmuka visual tanpa kode yang terasa alami, bahkan jika Anda belum pernah mengotomatisasi apa pun sebelumnya.

Batasan Appy Pie Automate

Semakin kompleks otomatisasi Excel Anda, semakin tinggi tingkatan harga yang Anda butuhkan.

Harga Appy Pie Automate

Standar: $12 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Profesional: $30 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $80 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Appy Pie Automate

G2: 4.7/5 (1.380+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.390+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Appy Pie Automate?

Seorang pengulas G2 menulis:

Bahkan jika Anda tidak tahu cara coding, Anda tetap bisa membuat produk yang Anda rencanakan tanpa harus menghabiskan banyak waktu sendiri. Anda tidak perlu berusaha keras untuk belajar coding dan detailnya. Anda bisa mendapatkan bantuan satu-satu dan menyelesaikan masalah saat terjebak.

👀 Tahukah Anda? 41% tenaga penjualan percaya bahwa integrasi penuh AI dalam organisasi mereka akan mendorong pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Melampaui Otomatisasi Microsoft Excel dengan ClickUp

Mengotomatisasi tugas Excel dapat menghemat waktu, tetapi seringkali memerlukan upaya manual yang signifikan, membuat Anda kesulitan dengan file yang terputus-putus, kolaborasi yang terbatas, dan pengawasan manual. Jika tim Anda berkembang atau proses bisnis Anda menjadi lebih kompleks, pertimbangkan untuk beralih ke platform terintegrasi.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengelola data Anda dengan Tampilan Tabel, menghilangkan pekerjaan rutin dengan lebih dari 100 otomatisasi, membuat dasbor real-time, dan mengimpor lembar Excel yang sudah ada dalam hitungan menit.

Siap untuk meningkatkan pengalaman otomatisasi Anda?