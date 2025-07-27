Template Inventaris Rumah Gratis untuk Mengatur dan Melindungi Barang-Barang Anda

Coba daftar setiap charger, cangkir kopi, dan kamera setelah terjadi pencurian, pipa bocor, atau pindahan besar—stres saja tidak cukup untuk menggambarkannya.

Perusahaan asuransi tidak dapat mengganti kerugian yang tidak dapat Anda buktikan, dan sekitar 5-6% dari semua klaim asuransi pemilik rumah ditolak sepenuhnya, seringkali karena kurangnya dokumen yang memadai.

Template inventaris rumah yang baik memungkinkan Anda mencatat setiap detail sebelum bencana terjadi. Ini berarti daftar inventaris yang rapi dapat disiapkan dalam hitungan menit, bukan bulan. Baik Anda tinggal di apartemen studio atau rumah dengan enam kamar tidur, template daftar inventaris yang tepat—Google Sheets, PDF, atau aplikasi—membuat pelacakan barang pribadi menjadi jauh lebih mudah.

Panduan ini menjelaskan mengapa membuat inventaris rumah penting, apa saja yang perlu dimasukkan, dan di mana menemukan templat gratis seperti ClickUp (serta lainnya) untuk melindungi barang-barang Anda dan ketenangan pikiran Anda.

👀 Tahukah Anda? Kebakaran menyumbang hampir seperempat dari total biaya klaim asuransi di AS, mencapai 23% dari total pembayaran.

Apa Itu Template Inventaris Rumah?

Template inventaris rumah adalah daftar periksa atau spreadsheet siap pakai yang mengumpulkan semua lampu, laptop, dan barang kenangan yang Anda miliki ke dalam satu file terorganisir. Template ini sudah dilengkapi kolom untuk ruangan, nama barang, nomor seri, tanggal pembelian, harga, garansi, dan foto.

Tapi dulu, apa itu templat inventaris rumah? Itu adalah kerangka kerja yang dapat disesuaikan yang dapat Anda buka di Google Sheets, Excel, aplikasi inventaris seluler, atau sebagai PDF yang dapat diisi. Pindai kode batang, tambahkan detail, dan sisipkan gambar sementara rumus bawaan menangani perhitungan.

Tidak lagi perlu menggunakan catatan tempel, foto yang berserakan, atau buku catatan yang setengah terisi.

Jadi, saat Anda menggunakan templat inventaris rumah, Anda dapat:

Sederhanakan pencatatan dan penilaian setiap barang di satu tempat

Sortir, filter, atau cari daftar Anda dalam hitungan detik untuk jawaban cepat

Bagikan satu file dengan keluarga, pemindahan barang, atau asuransi

Mulailah sistem inventarisasi yang komprehensif dengan membuat sistem inventarisasi yang terintegrasi dengan bukti pembelian dan garansi

Masukkan ke dalam kebiasaan pengelolaan rumah tangga Anda untuk kejelasan yang berkelanjutan

Template inventaris rumah sangat ideal untuk pemilik rumah, penyewa, dan individu yang peduli dengan asuransi yang ingin melacak barang-barang, klaim, atau perpindahan.

Apa yang Membuat Template Inventaris Rumah yang Baik?

Template inventaris rumah yang baik tidak hanya sekadar daftar barang—tetapi juga membantu Anda tetap terorganisir, siap, dan dapat mengajukan klaim dengan cepat. Perhatikan fitur-fitur penting berikut:

Struktur per ruangan: Bagi menjadi ruang tamu, dapur, kamar tidur, garasi, dan bahkan sudut basement

Kolom detail barang: Termasuk merek, model, nomor seri, tanggal pembelian, harga, dan kondisi untuk setiap barang

Foto atau video: Tambahkan gambar atau video tur untuk memberikan bukti visual kepada asuransi tentang barang-barang pribadi Anda

Pembaruan mudah: Gunakan spreadsheet inventaris berbasis cloud atau format fleksibel seperti Google Sheets yang dapat Anda edit seiring waktu

Tata letak yang fleksibel: Pilih templat yang sesuai untuk elektronik, furnitur, koleksi, dan lainnya, karena setiap rumah tangga memiliki kebutuhan yang berbeda

Penyimpanan yang ramah cadangan: Simpan satu versi secara online dan simpan salinan cetak di tempat lain untuk berjaga-jaga jika terjadi kebakaran, pencurian, atau kegagalan teknis

12 Template Inventaris Rumah

Menjaga catatan setiap barang kecil di rumah Anda bisa terasa mustahil. Namun, templat daftar inventaris rumah ini menawarkan cara yang benar-benar sederhana dan bebas stres untuk mendokumentasikan dan melindungi barang-barang Anda.

1. Template Inventaris ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak tingkat persediaan, pengiriman, dan titik pemesanan ulang dengan Template Inventaris ClickUp

Template Inventaris ClickUp mengumpulkan semua barang Anda dalam satu ruang kerja yang terintegrasi, sehingga Anda selalu dapat melacak barang-barang Anda. Template ini juga berfungsi sebagai alat pelacak untuk memantau tingkat persediaan, melacak pesanan, dan tanggal pengiriman untuk peralatan rumah tangga atau peralatan kantor di rumah Anda.

Fitur Bidang Kustom memungkinkan Anda mencatat detail vendor, poin pemesanan ulang, dan biaya per unit. Enam tampilan bawaan membantu Anda memfilter data berdasarkan item, lokasi, atau status pesanan.

Gunakan templat ini untuk:

Simpan catatan detail tentang informasi pembelian, kontak penjual, dan biaya di satu tempat

Atur otomatisasi ClickUp untuk pengingat tentang persediaan rendah dan kebutuhan restocking

Bekerja sama dengan mudah dengan berbagi pembaruan inventaris secara real-time melalui ClickUp Docs yang terintegrasi

Sederhanakan pengelolaan peralatan rumah tangga, perlengkapan kantor, dan barang-barang lainnya tanpa perlu mengelola berkas-berkas yang berantakan

🎯 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil, manajer gudang, dan pengguna kantor rumahan yang mencari cara sederhana namun powerful untuk mengurangi kesalahan pelacakan inventaris.

2. Template Pengelolaan Inventaris ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pergerakan stok, ketersediaan, dan perubahan biaya dengan Template Manajemen Inventaris ClickUp

Baik Anda sedang mempersiapkan pindahan, mengurus dokumen asuransi, atau hanya ingin tetap terorganisir dengan barang-barang yang Anda miliki, Template Manajemen Inventaris ClickUp akan membantu Anda mengatur barang-barang Anda dengan rapi, tanpa perlu menggunakan buku catatan atau spreadsheet yang berantakan.

Template ini mengorganisir barang-barang Anda ke dalam satu folder, di mana Status Kustom dapat menandai barang sebagai tersedia, tidak tersedia, atau menunggu tinjauan. Otomatisasi bawaan mengirimkan pengingat stok rendah sehingga Anda tidak kehabisan barang penting dan dapat memperbarui catatan dari desktop atau perangkat seluler. Padukan tampilan "Nilai" dengan panduan ClickUp untuk perencanaan inventaris yang lebih cerdas agar Anda dapat menentukan tepat waktu untuk restock.

Template ini memungkinkan Anda:

Catat perubahan biaya dan kondisi dengan Bidang Kustom untuk penilaian asuransi yang akurat

Visualisasikan inventaris Anda dalam bentuk tabel, daftar, garis waktu, dan tampilan nilai untuk mengidentifikasi kekurangan dengan cepat

Otomatiskan pengingat restock dan analisis tren untuk memprediksi kebutuhan di masa depan

Bekerja sama dalam pembaruan dari desktop atau perangkat seluler untuk pengelolaan rumah tangga yang lancar

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah, penyewa, dan individu yang peduli dengan asuransi yang menginginkan visibilitas real-time dan pengendalian inventaris yang proaktif

Sementara itu, tonton video ini tentang cara membuat dan mengelola status kustom:

3. Template Laporan Inventaris ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat laporan inventaris real-time dengan tabel otomatis, grafik, dan alur kerja persetujuan menggunakan Template Laporan Inventaris ClickUp

Template Laporan Inventaris ClickUp memudahkan pemilik rumah dan penyewa untuk mengubah data barang di rumah menjadi laporan profesional untuk klaim asuransi atau daftar periksa pindahan.

Anda dapat memperbarui jumlah barang dengan bidang tanpa kode dan mengarahkan setiap laporan melalui tahap draf, tinjauan, dan publikasi tanpa perlu beralih antar aplikasi. Template ini menjaga barang-barang Anda tercatat, dapat dibagikan, dan siap digunakan kapan pun Anda membutuhkan bukti atau kejelasan.

Anda juga dapat dengan mudah melacak metrik inventaris penting, sehingga memudahkan pemantauan tren dan mendeteksi masalah sebelum menjadi masalah serius.

Dapatkan templat ini untuk:

Buat laporan penilaian dengan perhitungan real-time—tanpa perlu rumus manual

Pantau perubahan pola inventaris untuk mempersiapkan asuransi atau pindahan di masa depan

Lampirkan bukti pembelian atau foto langsung ke dalam laporan untuk bukti instan

Bagikan ringkasan yang rapi dan siap untuk pihak terkait kepada asuransi atau anggota keluarga

Jadwalkan audit berkala untuk menjaga catatan inventaris yang terbaru

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah dan penyewa yang peduli dengan asuransi dan membutuhkan laporan profesional yang mudah dibagikan untuk klaim dan pindahan.

🧠 Fakta menarik: Orang Mesopotamia kuno (sekitar 3000 SM) menggunakan token tanah liat untuk melacak barang dan ternak, yang dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol inventarisasi tertua.

4. Template Daftar Periksa Pindahan ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur setiap tugas pindahan dengan daftar periksa bertahap, tampilan papan, dan garis waktu, serta pengingat cerdas menggunakan Template Daftar Periksa Pindahan ClickUp

Template Daftar Periksa Pindahan ClickUp mengubah kekacauan pindahan rumah menjadi rencana yang jelas dan terperinci untuk pemilik rumah dan penyewa. Template ini membantu Anda mengelola packing, pemindahan utilitas, dan pemeriksaan akhir.

Dalam satu ruang kerja yang terintegrasi, Anda akan menemukan fase-fase yang sudah disiapkan, mulai dari persiapan sebelum pindah hingga penyesuaian setelah pindah, masing-masing dilengkapi dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan dan batas waktu. Lampirkan foto barang-barang rapuh, tetapkan tanggung jawab kepada anggota keluarga atau jasa pindahan, dan atur pengingat untuk perubahan alamat.

Dengan tampilan Papan, Daftar, dan Garis Waktu, Anda dapat melihat semua tenggat waktu dengan sekilas dan menghindari kotak yang terlewat atau tugas yang terlupakan.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Bagi tugas ke dalam fase seperti Pra-Pindahan, Hari Pindahan, dan Penyesuaaan untuk jadwal yang sempurna

Tentukan zona pengepakan dan tanggung jawab kepada anggota tim atau anggota keluarga

Lampirkan foto barang dan catatan penanganan khusus untuk barang-barang yang rapuh

Otomatiskan pengingat untuk pemindahan tagihan utilitas, pengalihan surat, dan deposit keamanan

🎯 Ideal untuk: Penyewa dan pemilik rumah yang membutuhkan panduan andal dan ramah seluler untuk mengatur setiap langkah pindahan.

5. Template Renovasi Rumah ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan setiap detail renovasi di satu ruang kerja bersama dengan Template Renovasi Rumah ClickUp

Template Renovasi Rumah ClickUp mengintegrasikan semua aspek renovasi Anda ke dalam satu ruang kerja yang terhubung, memudahkan Anda untuk merencanakan, menganggarkan, dan melacak kemajuan secara real-time.

Anda dapat menetapkan tujuan proyek, membaginya menjadi tugas-tugas dengan perkiraan biaya, dan menugaskan tanggung jawab kepada kontraktor atau anggota keluarga. Tampilan Garis Waktu Interaktif dan Daftar Tugas memungkinkan Anda beralih antara tampilan ringkasan dan daftar detail, sehingga tidak ada yang terlewat.

Gunakan templat ini untuk:

Gambarkan fase-fase seperti pembongkaran, pemasangan rangka, dan penyelesaian dengan garis waktu yang jelas dan ketergantungan antar tahap

Tugaskan tugas dan lacak biaya tenaga kerja dan bahan dengan Bidang Kustom

Beralih antara tampilan Gantt, Papan, dan Daftar untuk menyeimbangkan jadwal keseluruhan dan tugas sehari-hari

Bekerja sama dalam catatan, foto, dan persetujuan dengan kontraktor menggunakan Docs yang terintegrasi

Pantau anggaran versus pengeluaran aktual untuk menghindari pengeluaran berlebihan yang tidak terduga

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah yang melakukan renovasi besar-besaran dan kontraktor yang membutuhkan alur kerja renovasi yang terpusat dan transparan.

6. Template Pesanan Pembelian dan Inventaris ClickUp

Dapatkan templat gratis Kirim pesanan, pantau pengiriman, dan otomatiskan pemberitahuan stok rendah untuk barang-barang berharga di rumah menggunakan templat Pesanan Pembelian & Inventaris ClickUp

Bagi pemilik rumah dan penyewa yang mengelola barang-barang berharga, templat Pesanan Pembelian & Inventaris ClickUp membantu mengatur peralatan rumah tangga, gadget, dan perlengkapan lainnya mulai dari pembelian hingga pengiriman.

Tetap mengontrol setiap pesanan dengan mengelola permintaan pembelian dan stok saat ini dalam satu folder real-time. Kirim pesanan baru, catat detail vendor, dan lacak tanggal pengiriman—bersama dengan tingkat stok real-time. Peringatan otomatis menandai barang dengan stok rendah, sementara Status Kustom memindahkan setiap pesanan dari “Dikirim” ke “Dalam Pengiriman” ke “Diterima” tanpa perlu menebak-nebak.

Template ini memungkinkan Anda:

Catat dan prioritaskan pesanan pembelian untuk barang-barang rumah tangga yang mahal

Bandingkan pesanan yang belum diproses dengan stok yang tersedia untuk mencegah pembelian berlebihan

Lacak detail vendor, tanggal pengiriman yang diharapkan, dan status pembayaran

Otomatiskan pemberitahuan stok rendah untuk peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah, penyewa, dan pemilik properti yang membutuhkan pelacakan akurat untuk peralatan rumah tangga berharga tinggi, elektronik, dan peralatan kantor di rumah.

📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara pengadopsi awal meraih manfaat yang dapat diukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dalam mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain menjembatani kesenjangan ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antara alat penting atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

7. Template Inventaris Perlengkapan Kantor ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat jumlah persediaan, atur pengingat restock otomatis, dan kategorikan berdasarkan departemen atau proyek dengan Template Inventaris Persediaan Kantor ClickUp

Bayangkan Anda perlu mencetak formulir penting… dan menyadari bahwa Anda kehabisan kertas, lagi. Template Inventaris Perlengkapan Kantor ClickUp membantu menjaga persediaan perlengkapan kantor di rumah dan area belajar keluarga tetap terisi tanpa perlu terburu-buru membeli di menit-menit terakhir.

Dalam satu daftar, Anda dapat mencatat jumlah barang seperti kertas printer, buku catatan, dan pulpen, serta menetapkan batas stok minimum yang akan memicu pengingat otomatis. Kolom Kustom memungkinkan Anda mencatat siapa yang meminta setiap persediaan dan lokasinya, sementara tampilan multi-pandangan memudahkan Anda melihat ruangan atau meja mana yang perlu diisi ulang.

Selain itu, hal ini memastikan Anda tidak kehabisan pulpen, kertas printer, atau map, yang merupakan barang-barang penting untuk bekerja dari rumah, saat Anda membutuhkannya.

Gunakan templat ini untuk:

Pantau tingkat persediaan dan dapatkan pemberitahuan otomatis saat stok rendah untuk mencegah gangguan selama bekerja atau belajar

Kategorikan barang-barang Anda berdasarkan ruang kerja di rumah, ruang kelas, atau proyek untuk pencarian dan pemesanan yang lebih cepat

Beralih antara tampilan Tabel, Papan, dan Kalender untuk merencanakan pembelian sesuai jadwal Anda

Tugaskan tugas restocking dan bagikan pembaruan langsung melalui ClickUp Docs untuk visibilitas tim

🎯 Ideal untuk: Keluarga dan profesional remote yang membutuhkan sistem proaktif untuk menjaga persediaan perlengkapan kantor dan sekolah di rumah tetap terisi tanpa kekacauan mendadak.

👀 Tahukah Anda? Hanya 47% pemilik rumah yang menyiapkan inventaris rumah sebelum mengajukan klaim.

8. Template Inventaris Rumah Excel oleh Vertex42

via Vertex42

Butuh tata letak Excel yang efisien dan sederhana untuk mendokumentasikan semua barang rumah tangga Anda? Template Daftar Inventaris Rumah Excel oleh Vertex42 adalah template yang sederhana dan praktis, di mana Anda dapat menambahkan informasi untuk segala hal mulai dari furnitur hingga elektronik, dalam satu file.

Template ini menyediakan kolom yang sudah diformat untuk deskripsi, nomor seri, tanggal pembelian, dan biaya, serta kategori contoh untuk memudahkan Anda memulai. Template ini memungkinkan Anda:

Catat detail dan nilai barang dalam format spreadsheet yang familiar untuk pengisian data yang mudah

Sortir dan filter aset berdasarkan ruangan atau kategori untuk menemukan barang dengan cepat

Sertakan foto bersama entri untuk memberikan bukti kepemilikan yang jelas

Sesuaikan kolom untuk tanggal garansi atau biaya penggantian sesuai kebutuhan pelacakan Anda

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah yang mencari solusi sederhana berbasis spreadsheet untuk melindungi barang-barang mereka dan mempermudah klaim asuransi.

ClickUp sangat fleksibel. Saya dapat menggunakan "tugas" atau item untuk berbagai hal: tugas aksi, proyek, acara lengkap (dengan subtugas sebagai tugas aksi), kontak, dokumen dan sumber daya, barang fisik/inventaris, artikel, kliping web, dan apa pun yang saya butuhkan. Tidak hanya tugas dapat berupa apa pun yang Anda butuhkan, tetapi Anda juga dapat melihatnya dengan cara apa pun yang Anda inginkan. Kemampuan untuk beralih antara tampilan daftar, papan, atau kalender untuk sekelompok tugas/item meningkatkan kemampuan sistem sebagai platform multi-fungsi untuk manajemen proyek dan sumber daya.

9. Template Inventaris Rumah Excel oleh Spreadsheet123

melalui Spreadsheet123

Tidak semua rumah membutuhkan perangkat lunak canggih—kadang-kadang spreadsheet yang solid sudah cukup. Misalnya, Home Inventory Spreadsheet dari Spreadsheet123 adalah pilihan praktis bagi siapa saja yang ingin mencatat barang-barang mereka dalam satu file Excel yang rapi.

Tambahkan nomor seri, tanggal pembelian, kondisi, dan bahkan foto. Baik Anda sedang bersiap pindah rumah atau hanya ingin mengingat dari mana blender itu berasal, ini adalah solusi yang praktis dan sangat berguna.

Gunakan templat ini untuk:

Masukkan, simpan, dan perbarui detail barang dalam format Excel

Sortir dan filter barang-barang Anda berdasarkan ruangan, kategori, atau nilai untuk pencarian cepat

Sematkan foto di samping entri untuk membuktikan kepemilikan secara visual

Sesuaikan kolom untuk garansi, biaya penggantian, atau nomor seri

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah, pemilik properti, dan pengelola properti kecil yang membutuhkan alat sederhana dan offline untuk mendokumentasikan barang-barang untuk keperluan asuransi atau persiapan pindahan.

10. Template Inventaris Rumah dalam Spreadsheet oleh Coefficient

via Coefficient

Template Inventaris Rumah Spreadsheet oleh Coefficient menyediakan spreadsheet yang ramah cloud, mengubah daftar aset yang berantakan menjadi sistem manajemen sumber daya yang terorganisir.

Tersedia dalam format Excel dan Google Sheets, templat ini mengatur kolom data untuk nama barang, model, nomor seri, detail pembelian, dan nilai perkiraan. Dengan perhitungan otomatis dan grafik bawaan, Anda dapat melihat dengan jelas apa yang Anda miliki dan nilainya.

Dapatkan templat ini untuk:

Hitung nilai barang dan total nilai rumah Anda secara instan

Sinkronkan pembaruan secara otomatis antara Excel dan Google Sheets dengan mudah

Visualisasikan distribusi aset berdasarkan ruangan atau kategori dalam grafik

Lacak nomor seri, tanggal pembelian, dan masa berlaku garansi

Bagikan lembar inventaris secara real-time dengan asuransi atau keluarga untuk dukungan klaim yang cepat

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah, penyewa, dan individu yang peduli dengan asuransi yang membutuhkan pelacakan inventaris akurat dan ramah cloud untuk mempermudah klaim dan pindahan.

11. Template Daftar Inventaris Rumah PDF oleh Budget Insurance

via Budget Insurance

Apakah Anda membutuhkan panduan cetak yang terperinci per ruangan untuk mencatat semua barang Anda? Daftar Inventaris Rumah PDF oleh Budget Insurance mungkin tepat untuk Anda.

Dari elektronik premium hingga alat kebun, semua barang Anda tercatat dalam satu dokumen yang mudah digunakan. Kolom yang dihitung otomatis menangani jumlah barang dan nilai total, sementara bidang bawaan memungkinkan Anda mencatat sumber pembelian menggunakan templat daftar vendor. Anda juga dapat melampirkan bukti pembelian dan foto langsung, sehingga inventaris Anda lengkap dan siap untuk asuransi.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Catat barang dengan jumlah dan hitung total nilai secara otomatis

Lampirkan bukti pembelian dan gambar untuk bukti kepemilikan yang jelas

Catat sumber pembelian menggunakan templat daftar vendor terintegrasi

Jaga daftar cek terstruktur per ruangan untuk dokumentasi cepat

Siapkan inventaris yang siap diajukan klaim tanpa alat digital

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah dan penyewa yang lebih menyukai daftar periksa sederhana, offline, dan dapat dicetak untuk menyiapkan inventaris yang lengkap dan siap diajukan klaim.

👀 Tahukah Anda? Para profesional asuransi mengatakan bahwa proses klaim dapat menjadi hingga 100% lebih cepat jika pelanggan sudah memiliki inventaris lengkap yang siap.

12. Template Inventaris Rumah dalam Spreadsheet oleh Superjoin

via Superjoin

Template Inventaris Rumah Spreadsheet oleh Superjoin menggunakan pengaturan default berbasis AI untuk menyederhanakan pelacakan Anda. Template ini mengubah spreadsheet apa pun menjadi perangkat lunak optimasi inventaris yang powerful untuk penggunaan di rumah.

Saat Anda mencatat barang, sistem akan menyarankan kategori, nilai, dan kondisi sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak secara manual. Fitur penyisipan foto dan bidang kustom memungkinkan Anda mencatat nomor seri, tanggal pembelian, dan masa berlaku garansi dalam satu antarmuka pengguna yang ramah dan dapat diakses di semua perangkat tanpa perlu instalasi yang rumit.

Gunakan templat ini untuk

Manfaatkan saran AI untuk pengelompokan dan penilaian barang yang akurat

Sematkan foto dan catatan untuk bukti kepemilikan instan

Lacak nomor seri, tanggal pembelian, dan detail garansi dengan mudah

Sinkronkan pembaruan di semua perangkat untuk akses inventaris real-time

🎯 Ideal untuk: Pemilik rumah, penyewa, dan individu yang peduli dengan asuransi yang ingin spreadsheet cerdas bertenaga AI untuk melindungi barang berharga mereka.

Lindungi Rumah Anda dan Ketenangan Pikiran Anda dengan ClickUp

Mengelola inventaris tidak perlu rumit atau berantakan dengan spreadsheet dan catatan tempel. ClickUp memudahkan Anda untuk menghubungkan semuanya—tingkat inventaris, pesanan pembelian, peringatan restock, dan tugas terkait—semua dalam satu tempat.

Tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau khawatir kehilangan barang penting. Dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan otomatisasi, Anda selalu tahu apa yang ada di stok dan apa yang perlu diperhatikan.

Tentu saja, ada banyak templat di luar sana. Namun, ClickUp memberikan lebih dari sekadar daftar—ini adalah sistem lengkap untuk mengoptimalkan inventaris dan alur kerja terkait.

Daftar sekarang di ClickUp dan mulailah!