Template Jadwal Wawancara Gratis untuk Memperlancar Proses Perekrutan Anda

Saat mengatur jadwal wawancara, 64% perekrut mengatakan bahwa email bolak-balik adalah masalah terbesar mereka.

Tambahkan tantangan HR seperti ketersediaan pewawancara, konflik jadwal, dan penjadwalan ulang mendadak, dan hal-hal bisa menjadi rumit dengan cepat. Tanpa sistem penjadwalan wawancara yang andal, Anda berisiko kehilangan kandidat potensial dan merusak citra merek perusahaan Anda.

Itulah mengapa kami telah mengumpulkan templat jadwal wawancara gratis terbaik untuk membantu Anda tetap unggul dalam proses rekrutmen.

Baik Anda merekrut untuk satu posisi atau menangani belasan posisi sekaligus, alat-alat ini akan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Mari buat penjadwalan wawancara menjadi satu hal lagi yang tidak perlu Anda khawatirkan.

Apa Itu Template Jadwal Wawancara?

Template jadwal wawancara adalah alat terstruktur yang dirancang khusus untuk mempermudah proses rekrutmen Anda. Tim HR, manajer perekrutan, dan pemilik usaha kecil dapat menggunakan template ini untuk memantau pipeline rekrutmen mereka dan menghindari konflik jadwal. Template ini membantu Anda mengelola setiap tahap proses wawancara, mulai dari wawancara awal hingga umpan balik akhir.

Anda mendapatkan tampilan terpusat dari detail wawancara, termasuk nama kandidat, posisi yang dilamar, dan tahap wawancara, beserta tanggal, waktu yang tersedia, dan pewawancara yang ditugaskan.

Ini membantu Anda memperbarui status wawancara, menjaga setiap fase perekrutan tetap pada jalurnya, berkoordinasi dengan tim internal, dan memberikan umpan balik wawancara.

Singkatnya, templat jadwal wawancara memastikan semua pihak tetap sejalan mengenai siapa yang mewawancarai siapa, kapan, dan mengapa. Templat ini memastikan komunikasi yang lebih lancar, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pengalaman kandidat yang jauh lebih baik.

👀 Tahukah Anda? 51% manajer perekrutan dapat menentukan apakah seorang kandidat cocok untuk posisi yang ditawarkan dalam lima menit pertama wawancara.

Template Jadwal Wawancara

Anda dapat mendapatkan templat penjadwalan wawancara gratis yang dapat disesuaikan dari ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dan sumber tepercaya lainnya. Templat ini dirancang untuk menjaga proses Anda berjalan lancar, tim Anda tetap sinkron, dan kandidat Anda terkesan.

Berikut adalah yang terbaik untuk membantu Anda tetap terorganisir dan efisien:

1. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan jadwal tim HR dan progres tugas wawancara dengan templat jadwal kerja karyawan ClickUp

Mengelola jadwal tim HR, ketersediaan, dan beban kerja dapat menjadi tantangan besar bagi perekrut dan tim HR. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp membantu Anda dengan menyederhanakan perencanaan tenaga kerja, mengatur jadwal tim perekrut, memantau kapasitas, dan melacak kemajuan proses wawancara.

Template ini dapat:

Rencanakan jadwal kerja secara visual untuk tim HR Anda agar mereka memiliki cukup waktu untuk mengelola proses wawancara calon karyawan

Identifikasi dan sinkronkan tugas-tugas wawancara penting dengan ketersediaan dan keahlian rekrutmen HR yang spesifik

Lacak status dan kemajuan tugas perekrutan untuk posisi pekerjaan tertentu dengan Status Kustom

Pantau ketergantungan tugas dalam proses wawancara untuk memastikan semua anggota tim rekrutmen Anda siap menangani wawancara di lokasi dan secara virtual

Tetapkan tenggat waktu untuk mengkomunikasikan jadwal kepada karyawan dengan ClickUp Milestones

🔑 Ideal untuk: Menjadwalkan shift tim perekrutan, memantau ketersediaan, dan membantu perekrut merencanakan sesuai dengan jadwal perekrutan dan beban kerja

2. Template Blok Jadwal ClickUp

Dapatkan templat gratis Blokir jadwal wawancara dengan mudah menggunakan templat Blokir Jadwal ClickUp

40% kandidat mengharapkan undangan wawancara dalam enam hari setelah melamar pekerjaan. Jika melewatkan jendela waktu ini, Anda berisiko kehilangan talenta terbaik.

Template Blok Jadwal ClickUp membantu Anda memenuhi tenggat waktu dengan memperbarui Anda tentang jadwal wawancara, ketersediaan tim, dan tugas yang belum diselesaikan. Template ini memungkinkan Anda menetapkan tanggal secara akurat untuk setiap kandidat, menghindari tumpang tindih jadwal dan penundaan yang lama.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Rencanakan jadwal wawancara tatap muka dan video dengan cepat dan akurat

Tugaskan perekrut yang sesuai untuk tugas wawancara untuk posisi pekerjaan tertentu

Pahami ketergantungan antara tugas-tugas perekrutan dan pastikan pemangku kepentingan tersedia

Buka blok tugas dalam 7 tampilan berbeda dengan Tampilan Kustom sehingga Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan dan mengatur jadwal Anda

🔑 Ideal untuk: Mengatur jadwal wawancara, menghindari konflik kalender, dan menjaga proses perekrutan tetap terarah dan berfokus pada kandidat

3. Template Jadwal Jam ClickUp

Dapatkan templat gratis Izinkan perekrut untuk merencanakan setiap jam dalam hari mereka dengan templat jadwal jam ClickUp

Jadwal jam yang jelas membuat wawancara tetap fokus dan padat. Hal ini membantu Anda mengajukan pertanyaan strategis tanpa memperpanjang waktu, sehingga kandidat tetap terlibat, dan Anda mendapatkan wawasan yang Anda butuhkan.

Template Jadwal Jam ClickUp membantu Anda merencanakan setiap tugas perekrutan, memastikan setiap wawancara tetap fokus, efisien, dan selaras dengan tujuan perekrutan Anda.

Ini akan membantu Anda:

Tingkatkan produktivitas wawancara dengan menetapkan tujuan dan prioritas yang jelas di kalender ClickUp yang dapat dibagikan

Jaga proses rekrutmen tetap terorganisir dengan jadwal harian yang fleksibel namun terstruktur

Pantau kemajuan terhadap tujuan perekrutan melalui Tampilan Tugas

Gunakan empat status kustom seperti Dibatalkan, Selesai, Dalam Proses, dan Belum Dilakukan untuk melihat wawancara mana yang masih dalam antrean, mana yang sudah selesai, dan mana yang dibatalkan dan dijadwal ulang

🔑 Ideal untuk: Mengatur alur kerja perekrutan harian, menjaga jadwal wawancara kandidat tetap teratur, dan memantau seluruh proses perekrutan secara menyeluruh

🧠 Fakta Menarik: Dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, Google pernah menanyakan kepada seorang kandidat, “Berapa banyak bola basket yang bisa muat di ruangan ini?” Spoiler alert: mereka tidak mencari angka—mereka ingin melihat proses pemecahan masalah kandidat.

4. Template Jadwal Blok ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan blok waktu wawancara sesuai dengan preferensi kandidat dan ketersediaan perekrut menggunakan templat penjadwalan blok ClickUp

Menemukan waktu wawancara yang cocok untuk semua orang adalah tantangan utama dalam penjadwalan wawancara yang dihadapi oleh perekrut. Tanpa visibilitas yang jelas tentang ketersediaan tim HR Anda, Anda mungkin mengirim undangan wawancara dengan tanggal yang salah dan kesulitan dalam mengelola tugas perekrutan yang tumpang tindih.

Template Jadwal Blok ClickUp menawarkan cara cepat dan mudah untuk membuat dan menyesuaikan jadwal tim perekrutan.

Gunakan templat ini untuk:

Visualisasikan dan prioritaskan tugas perekrutan dengan fitur seret dan lepas yang mudah

Organisir proyek ke dalam blok di ruang bersama sehingga semua orang tahu kapan harus menjadwalkan wawancara berikutnya

Kelola sumber daya seperti alat penilaian talenta , panduan perekrutan, dan panduan lainnya di seluruh tim perekrutan dalam satu platform

Reschedule wawancara di Kalender ClickUp untuk menjaga semua pihak tetap terinformasi jika terjadi keadaan darurat

🔑 Ideal untuk: Mengkoordinasikan jadwal wawancara untuk berbagai posisi dan memastikan semua pihak tetap terkoordinasi dengan pembaruan kalender real-time

💡 Tips Pro: Tetap terorganisir dengan fitur Kalender ClickUp —pusat pengelolaan tugas, tenggat waktu, dan ketersediaan tim Anda. Sinkronkan dengan Google atau Outlook, seret dan lepas tugas antar tampilan, dan rencanakan minggu Anda dengan visibilitas penuh di seluruh proyek. Jadwalkan tugas prioritas Anda secara otomatis dengan Kalender AI ClickUp

5. Template Jadwal Ketersediaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Evaluasi jadwal harian dan mingguan rekruter individu dengan templat ketersediaan jadwal pribadi ClickUp

Pertama, Anda harus mengetahui jadwal individu setiap anggota tim untuk menentukan ketersediaan tim perekrutan. Gunakan templat Jadwal Ketersediaan Pribadi ClickUp untuk melihat tugas apa yang sedang mereka kerjakan, kapan, dan apakah tugas-tugas tersebut dapat dipindahkan untuk mengakomodasi wawancara mendesak.

Template ini memungkinkan Anda:

Visualisasikan dan sesuaikan jadwal mingguan Anda di Kalender bersama secara real-time

Gunakan tampilan kalender ClickUp untuk merencanakan jadwal Anda dan menyelesaikan tugas, acara, dan janji temu tepat waktu

Pantau ketersediaan manajer perekrutan dan rekruter lain serta aktivitas mendatang mereka dengan sekali pandang untuk merencanakan jadwal wawancara

Identifikasi dan atasi potensi konflik penjadwalan wawancara secara dini

🔑 Ideal untuk: Memastikan ketersediaan anggota tim dan merencanakan janji temu mingguan untuk mengoptimalkan jadwal wawancara dan mencegah konflik dengan tugas perekrutan yang sedang berlangsung.

💡 Tips Pro: Minta ClickUp Brain untuk menjadwalkan slot gratis untuk Anda dan seorang pewawancara lain—lalu biarkan sistem secara otomatis membuat acara kalender dan mengirim pengingat, sehingga tidak ada yang terlewat. Gunakan ClickUp Brain untuk menjadwalkan pertemuan secara instan

6. Template Perencana Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan wawancara, tambahkan tanggal, dan atur pengingat dengan templat Kalender Perencana ClickUp

Template Perencana Kalender ClickUp mengubah kalender biasa Anda menjadi alat perencanaan wawancara yang strategis. Anda dapat merencanakan tugas perekrutan untuk minggu atau bulan mendatang. Hal ini membantu tim perekrutan mengirim undangan wawancara dan merencanakan jadwal mereka sesuai kebutuhan.

Template ini akan membantu Anda:

Tetap terorganisir dan tetap pada jalurnya dengan tugas harian, mingguan, dan bulanan untuk menjalankan wawancara yang efektif

Analisis tugas dan tujuan Anda untuk menemukan slot wawancara yang optimal dan kirim undangan wawancara secara otomatis ke kandidat dengan ClickUp Calendar

Bagikan tenggat waktu dan tanggal penting lainnya dalam perekrutan di Kalender untuk menjaga kandidat dan perekrut tetap terinformasi

Sesuaikan jadwal wawancara panel tanpa mengganggu jadwal rekrutmen

Periksa alur kerja perekrutan secara keseluruhan dan kemajuan yang telah dicapai

🔑 Ideal untuk: Menyusun pandangan yang jelas dan terpadu tentang jadwal wawancara dan timeline perekrutan untuk menjaga proses tetap efisien dan kolaboratif

7. Template Rapat ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah pertemuan wawancara menjadi tugas yang dapat dilacak dengan templat pertemuan ClickUp

Ketika Anda memiliki banyak wawancara yang dijadwalkan untuk posisi yang berbeda, perekrut mungkin kesulitan mengingat jadwal tersebut. Akibatnya, undangan wawancara terlambat dikirim, wawancara terlewatkan, dan kandidat menjadi frustrasi.

Gunakan Template Rapat ClickUp untuk melacak rapat wawancara yang dijadwalkan dan memastikan tim perekrutan tetap pada jalurnya. Template ini memungkinkan Anda:

Tugaskan pertemuan wawancara di lokasi dan virtual kepada recruiter yang tepat

Jadwalkan waktu dan tanggal wawancara sesuai dengan ketersediaan para pemangku kepentingan

Gunakan ClickUp Task Management untuk memberi kode warna atau menandai Tugas berdasarkan jabatan, pewawancara, atau tahap wawancara, sehingga mudah membedakan antara janji wawancara yang berbeda

Tambahkan tautan rapat, daftar periksa, dan pertanyaan wawancara untuk mengevaluasi kepribadian dan kualifikasi untuk setiap jabatan

Atur pengingat untuk memberitahu perekrut dan kandidat tentang wawancara yang akan datang

🔑 Ideal untuk: Mengorganisir wawancara untuk beberapa posisi terbuka dan mengirim pengingat secara sistematis

Dengan ClickUp, kami berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan tugas dan melaksanakannya, dari beberapa hari menjadi beberapa jam. Kini, tim tahu tugas apa yang masih tertunda untuk proses onboarding mereka dan apa yang harus dilakukan—hal yang sangat merepotkan jika diatur melalui email. Manajer hanya perlu satu klik untuk membuat papan onboarding untuk setiap karyawan baru, berkat templat. Perubahan besar.

8. Template Proses Wawancara ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kerangka kerja wawancara kolaboratif dengan Template Proses Wawancara ClickUp

Wawancara terstruktur memiliki koefisien validitas yang lebih tinggi, sehingga lebih efektif dalam memilih kandidat yang sesuai. Untuk menyusun wawancara terstruktur, Anda harus merumuskan proses standar yang harus diikuti oleh setiap perekrut.

Template Proses Wawancara ClickUp memungkinkan Anda membuat kerangka kerja wawancara yang standar dan dapat diulang, sehingga setiap kandidat dievaluasi secara adil dan konsisten.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Desain, uji coba, dan optimalkan proses wawancara Anda

Evaluasi kandidat dengan cepat, akurat, dan adil

Tentukan format dan gaya wawancara yang sesuai secara kolaboratif bersama tim perekrutan Anda

Siapkan pertanyaan wawancara untuk berbagai posisi pekerjaan sehingga perekrut dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan

🔑 Ideal untuk: Mengurangi bias dan memastikan evaluasi kandidat yang konsisten untuk setiap posisi pekerjaan.

💡 Tips Pro: Anda juga dapat meminta agen AI bawaan ClickUp untuk mengingatkan Anda tentang wawancara yang dijadwalkan untuk hari itu. Berdasarkan kalender Anda, agen AI ini dapat mengirimkan pengingat wawancara yang dijadwalkan jika diberikan pemicu yang tepat. Tambahkan prompt ke bidang dan tambahkan pemicu

9. Template Manajemen dan Laporan Wawancara ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan dan kelola laporan kinerja kandidat dengan mudah menggunakan templat Manajemen Wawancara dan Laporan ClickUp

Bingung memilih karena banyaknya wawancara? Template Manajemen Wawancara dan Laporan ClickUp akan membantu Anda memilih kandidat yang tepat dari pool kandidat yang luas. Anda akan mendapatkan gambaran singkat tentang posisi kandidat dalam proses perekrutan dan kinerjanya di satu tempat.

Anda dapat memberikan ID kandidat dan menggunakannya untuk mencari profil tertentu. Bayangkan ini sebagai sistem pelacakan pelamar, tapi jauh lebih sederhana.

Template ini akan membantu Anda:

Simpan daftar semua pelamar kerja dan status mereka dalam satu ruang kerja terorganisir, memastikan tidak ada kandidat yang terlewat selama proses perekrutan

Perbarui status kandidat saat mereka melewati tahap-tahap wawancara, menjaga semua pihak terkait tetap terinformasi dan mengurangi risiko kesalahpahaman atau langkah yang terlewat

Tambahkan bidang kustom seperti Kesesuaian Budaya , Keterampilan Komunikasi, Pengalaman, Berkas Wawancara, dan Keterampilan Teknis ke catatan setiap kandidat

Kumpulkan semua data wawancara dan umpan balik ke dalam laporan komprehensif menggunakan ClickUp Docs , yang dapat dengan mudah dibagikan dengan tim perekrutan untuk pengambilan keputusan kolaboratif

🔑 Ideal untuk: Menyusun cara sederhana dan terorganisir untuk melacak pelamar, mengevaluasi kinerja, dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan budaya perusahaan.

Saya ingat awal 2021, kami sedang berusaha meluncurkan banyak produk. Kami melewatkan tenggat waktu, ada masalah. Orang-orang tidak berkomunikasi. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Kami merekrut beberapa orang cerdas, tetapi saya bisa katakan ClickUp telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, terutama untuk alur kerja yang baik.

Dapatkan templat gratis Bangun proses perekrutan yang adil dan inklusif dengan templat ClickUp untuk Calon Karyawan

Kecenderungan tidak sadar dalam perekrutan dapat memengaruhi keadilan proses perekrutan Anda. Dengan sistem penilaian yang dapat diukur, templat ClickUp untuk Calon Karyawan membantu mengurangi kecenderungan tersebut. Anda dapat melacak bagaimana setiap calon dinilai, mengevaluasi keadilan penilaian, dan menjaga proses tetap transparan dan konsisten.

Selain itu, bagikan umpan balik kepada kandidat untuk meningkatkan pengalaman mereka, bahkan jika mereka tidak terpilih.

Gunakan templat ini untuk:

Evaluasi kandidat dengan akurat menggunakan skala penilaian yang dapat disesuaikan

Tetap terorganisir dengan daftar periksa, tenggat waktu, dan pengingat lainnya

Gunakan Tampilan Tabel dan papan pelacakan untuk meninjau dan membandingkan kualifikasi dan penilaian kandidat secara berdampingan

Catat dan atur semua detail penting tentang calon karyawan

🔑 Ideal untuk: Mengurangi bias, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap kandidat dievaluasi secara adil

11. Template Rekrutmen dan Perekrutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Akses lembar penilaian kandidat dan atur tugas perekrutan dengan templat Perekrutan dan Perekrutan ClickUp

Template Rekrutmen dan Perekrutan ClickUp juga merupakan alat yang sangat berguna untuk memastikan proses perekrutan Anda adil dan dapat diukur. Template ini mengorganisir tugas-tugas rekrutmen, menyimpan aplikasi pekerjaan, dan menyediakan lembar penilaian untuk memindahkan kandidat yang tepat ke tahap berikutnya.

Template ini memungkinkan Anda:

Lacak kandidat sepanjang proses perekrutan dengan lembar penilaian wawancara

Organisir formulir lamaran kerja dalam folder untuk setiap posisi yang tersedia

Gunakan ClickUp Automations untuk menugaskan tugas, mengirim pengingat, dan memperbarui status saat kandidat melewati proses, meminimalkan pekerjaan manual dan keterlambatan

Visualisasikan dan kelola jadwal dengan tampilan Gantt dan Timeline, memastikan tenggat waktu dan ketergantungan jelas

Sinkronkan dengan kalender eksternal (Google Calendar, Outlook), papan lowongan kerja, dan email untuk memastikan semua aktivitas rekrutmen terhubung dan selalu terupdate

🔑 Ideal untuk: Membuat sistem terpusat untuk mengelola lowongan pekerjaan, mengevaluasi kandidat secara objektif, dan memperlancar alur perekrutan dari aplikasi hingga perekrutan akhir.

💡 Tips Pro: Email penjadwalan wawancara yang jelas dan tepat waktu dapat meningkatkan tingkat respons kandidat dan menetapkan tone profesional untuk pengalaman wawancara. Sertakan jenis wawancara (telepon atau video), opsi waktu, tautan pertemuan (jika virtual), dan detail pewawancara. Untuk menghindari bolak-balik, Anda juga dapat menggunakan kalender bersama seperti ClickUp Calendar atau mengintegrasikannya dengan alat pemesanan kalender seperti Calendly.

12. Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tambahkan daftar periksa ke setiap tugas perekrutan dengan templat Daftar Periksa Perekrutan ClickUp

Pelamar yang melaporkan pengalaman rekrutmen yang buruk cenderung tidak akan melamar lagi atau merekomendasikan orang lain. Dan selama periode rekrutmen yang sibuk, bahkan tim rekrutmen yang paling teliti pun bisa melewatkan langkah-langkah atau kehilangan jejak kemajuan.

Bantu mereka bekerja lebih mudah dengan Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp. Template ini menampilkan semua langkah penting dalam daftar periksa yang sederhana dan dapat dilacak, yang dapat Anda tambahkan ke bawah tugas perekrutan apa pun.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Pastikan tim Anda telah menyampaikan detail kepada kandidat yang lolos ke tahap berikutnya dan memberitahu mereka yang tidak lolos

Memberikan cara yang konsisten dan terorganisir untuk meninjau lamaran

Tugaskan tindakan tindak lanjut, lacak ketergantungan, dan pastikan tidak ada yang terlewat selama proses perekrutan dengan volume tinggi

Pantau dokumen-dokumen penting seperti bukti kualifikasi, perjanjian kerahasiaan (NDA), dan perjanjian kerja

🔑 Ideal untuk: Membangun proses yang dapat diulang di mana tidak ada langkah penting yang terlewat, terutama selama siklus perekrutan dengan volume tinggi dan tempo cepat.

13. Template Rencana Jadwal Wawancara HR oleh Template. Net

Template Jadwal Wawancara HR oleh Template. Net adalah template sederhana untuk menetapkan semua detail tentang wawancara mendatang untuk perusahaan Anda. Anda dapat menentukan alamat kantor, memberikan deskripsi pekerjaan yang detail, dan menetapkan kuesioner standar.

Gunakan templat ini untuk:

Berikan alamat kantor dan petunjuk arah untuk wawancara di lokasi

Susun agenda wawancara untuk memastikan kedua belah pihak tetap sejalan

Buat daftar pertanyaan yang perlu diajukan oleh perekrut dalam wawancara panel

Tentukan kriteria penilaian kandidat dan detail kualifikasi yang diperlukan untuk wawancara yang adil

🔑 Ideal untuk: Menjaga keselarasan antara pewawancara dan kandidat sambil mengstandardisasi proses wawancara di seluruh departemen dan peran pekerjaan.

14. Template Surat Konfirmasi Jadwal Wawancara oleh Template. Net

Menyusun email berbeda untuk mengonfirmasi wawancara adalah tugas berulang lainnya dalam jadwal padat tim HR Anda. Hal ini menjadi lebih sulit selama periode perekrutan dengan volume tinggi. Template Surat Konfirmasi Jadwal Wawancara dari Template. Net menyederhanakan hal ini dengan template email yang dapat disesuaikan.

Template ini dapat membantu Anda:

Buat undangan wawancara yang menarik dengan nama perusahaan, detail posisi pekerjaan, dan waktu wawancara

Undang kandidat untuk beberapa posisi pekerjaan tepat waktu tanpa perlu menulis email individu

Sesuaikan baris subjek dan sesuaikan isi email agar sesuai dengan berbagai lowongan pekerjaan

🔑 Ideal untuk: Mengirim undangan wawancara yang dipersonalisasi dengan semua detail penting dalam nada profesional, dengan cepat.

📖 Baca Juga: Pelajari Tentang Sehari dalam Kehidupan Seorang Perekrut

15. Template Jadwal Wawancara Mingguan oleh Template. Net

Template Jadwal Wawancara Mingguan oleh Template. Net adalah kerangka kerja ideal untuk mengelola jadwal wawancara setiap minggu. Anda dapat mendiskusikan ketersediaan tim Anda dan mencantumkan tanggal serta slot wawancara dalam dokumen bersama.

Template ini memungkinkan Anda:

Beritahu tim perekrutan Anda siapa yang akan mereka wawancarai, kapan, dan untuk posisi apa, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik

Izinkan perekrut untuk meninjau dan meminta penyesuaian jadwal jika mereka memerlukan waktu tambahan

Tulis catatan tentang harapan Anda untuk wawancara minggu ini atau cara memberikan pengenalan perusahaan, membantu tim HR melakukan wawancara yang lebih efektif

🔑 Ideal untuk: Mengorganisir dan mengelola jadwal wawancara mingguan.

16. Template Email Jadwal Wawancara oleh Workable

melalui Workable

Mulailah dengan langkah yang tepat dengan mempersonalisasi undangan wawancara menggunakan Template Email Jadwal Wawancara oleh Workable. Template ini menunjukkan kepada Anda cara membuat subjek email yang tepat, memperkenalkan jabatan Anda, dan mengatur format email untuk meninggalkan kesan yang baik pada calon kandidat.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Komunikasikan waktu, tanggal, dan harapan standar kepada calon kandidat

Minta mereka untuk menanggapi dengan memilih slot waktu yang mereka inginkan dari bagian ‘tanggal berikut’ dalam email

Sesuaikan email massal untuk setiap posisi yang tersedia

Jelaskan langkah-langkah selanjutnya untuk wawancara lanjutan guna mengklarifikasi harapan kandidat

🔑 Ideal untuk: Memastikan jadwal wawancara dan membangun komunikasi awal dengan calon kandidat.

17. Template Jadwal Wawancara oleh Pocket HRMS

melalui Pocket HRMS

Template Jadwal Wawancara oleh Pocket HRMS sangat ideal untuk mengundang calon kandidat ke wawancara di kantor. Template ini menunjukkan cara memberikan petunjuk kepada kantor Anda dan dokumen apa yang perlu dibawa oleh calon kandidat. Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan jabatan yang Anda buka.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Konfirmasi wawancara di lokasi dengan calon kandidat

Izinkan calon kandidat untuk memilih tanggal dan waktu yang mereka inginkan untuk wawancara

Tentukan kode berpakaian dan dokumen yang diperlukan untuk wawancara di perusahaan Anda

🔑 Ideal untuk: Mengirim undangan wawancara di lokasi secara personal dan massal.

19. Template Formulir Jadwal Wawancara oleh Jotform

melalui Jotform

Sudah bosan terus-menerus menanyakan ketersediaan setiap calon kandidat? Gunakan Template Formulir Jadwal Wawancara oleh Jotform untuk memungkinkan calon kandidat memilih tanggal, slot waktu, dan lainnya melalui formulir yang dapat disesuaikan.

Template ini akan membantu Anda:

Kumpulkan detail penting calon kandidat

Biarkan calon kandidat memilih jadwal wawancara dari slot waktu yang tersedia

Pilih format yang diinginkan dari wawancara telepon, wawancara video, atau wawancara di lokasi

🔑 Ideal untuk: Menghilangkan hambatan penjadwalan dan memberikan kandidat lebih banyak kendali atas proses wawancara.

💡 Tips Pro: Kirim daftar periksa wawancara video sebelumnya, termasuk persyaratan teknis, opsi cadangan, dan kode berpakaian. Pastikan juga koneksi internet stabil dan pengaturan latar belakang untuk menghindari gangguan. Hal ini memastikan interaksi yang lancar dan membantu kandidat mempresentasikan pengalaman profesional mereka dengan efektif. Untuk informasi lebih lanjut, baca tips tentang cara mempersiapkan diri untuk wawancara jarak jauh.

Apa yang Membuat Template Jadwal Wawancara yang Baik?

Template HR gratis dapat menghemat waktu, anggaran, kesehatan mental, dan reputasi Anda. Namun, untuk itu, template tersebut harus memiliki beberapa kualitas spesifik, seperti:

Struktur dan kriteria yang jelas: Daftar nama perusahaan, nama kandidat, peran, tahap wawancara, waktu, dan detail pewawancara dalam format yang terorganisir. Termasuk kolom di mana perekrut dapat memasukkan ketersediaan mereka untuk mengkoordinasikan wawancara panel

Visibilitas konflik: Menyoroti jadwal yang tumpang tindih dan ketidak Tersediaannya pewawancara untuk menghindari masalah pemesanan. Membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan untuk mencegah penjadwalan ulang yang sering dan menjaga nada profesional sejak awal

Opsi penyesuaian: Memungkinkan Anda menambahkan atau menghapus bidang sesuai dengan proses wawancara dan kebutuhan spesifik peran. Memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan templat untuk siklus perekrutan yang berbeda

Pelacakan tahap: Melacak kandidat melalui setiap tahap—wawancara awal, putaran teknis, dan Melacak kandidat melalui setiap tahap—wawancara awal, putaran teknis, dan tindak lanjut setelah wawancara . Termasuk email undangan wawancara yang dapat disesuaikan dengan subjek dan templat yang dapat diotomatisasi di setiap langkah

Alat kolaborasi: Memungkinkan perekrut, manajer perekrutan, dan pewawancara untuk menambahkan catatan, berbagi umpan balik, dan memperbarui ketersediaan di satu tempat. Menjaga semua pihak tetap terkoordinasi dan memastikan pengalaman kandidat yang konsisten

Perencanaan tindak lanjut: Menyediakan ruang untuk mencatat langkah selanjutnya seperti wawancara tindak lanjut, tanggal pengambilan keputusan, dan batas waktu umpan balik. Menjaga kandidat tetap terinformasi dan terlibat sepanjang proses wawancara

Dukungan multi-peran: Mengelola jadwal wawancara untuk berbagai peran dan departemen dalam satu templat. Menghilangkan kebutuhan untuk menjaga kalender terpisah untuk setiap lowongan pekerjaan

