11 Alternatif Terbaik Speak AI untuk Konversi Suara ke Teks pada Tahun 2025

Sudah bosan dengan batasan Speak AI? Transkrip Anda terputus di tengah percakapan, atau Anda harus bolak-balik antara aplikasi hanya untuk menugaskan tugas sederhana.

Apa yang awalnya dimaksudkan untuk menghemat waktu justru berakhir dengan menambah beban kerja karena konteks yang terlewat, alur kerja yang berantakan, dan fitur yang tidak cukup memadai. Jika Anda sedang mencari solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja harian Anda, Anda berada di tempat yang tepat.

Kami telah mengumpulkan 11 alternatif Speak AI yang melampaui transkripsi dasar, sambil tetap menjaga akurasi, biaya, dan integrasi.

Ayo mulai! 💪

Mengapa Memilih Alternatif Speak AI?

Speak AI mencakup dasar-dasarnya tetapi tidak mampu mengubah pertemuan Anda menjadi alur kerja yang dapat ditindaklanjuti.

Inilah alasan mengapa Anda mungkin ingin mencoba alternatif Speak AI. 💁

Kemampuan transkripsi terbatas: Tidak memiliki kemampuan untuk membuat tugas otomatis atau item tindakan dari percakapan.

Tidak ada integrasi mendalam: Alat ini tidak terhubung langsung dengan aplikasi manajemen proyek atau kolaborasi tim.

Kemampuan pencarian terbatas: Transkrip tidak dapat dicari di seluruh pertemuan atau panggilan.

Tidak ada transkripsi otomatis klip suara: Pesan suara tidak ditranskripsi atau dihubungkan ke tugas/komentar yang relevan.

Pengaturan alur kerja yang terfragmentasi: Alat bahasa AI ini memerlukan beberapa alat terpisah untuk catatan, tugas, dan komunikasi.

Tanpa ringkasan cerdas: Tidak ada ringkasan pertemuan yang dihasilkan oleh AI secara real-time atau ekstraksi poin kunci.

Alternatif Speak AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua alternatif Speak AI. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Transkripsi dan alur kerja manajemen proyekUkuran tim: Tim dari semua ukuran, termasuk individu, tim kecil, dan operasi perusahaan. Ringkasan rapat otomatis dengan AI Notetaker, ClickUp Brain untuk wawasan kontekstual, Dokumen terintegrasi untuk pengeditan kolaboratif, dan integrasi tugas yang mulus dengan ClickUp Tasks. Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Descript Konten video dan podcast dengan transkripsi bawaanUkuran tim: Pembuat konten dan podcaster Overdub untuk kloning suara, perekaman layar, pengeditan multitrack, penghapusan kata pengisi, dan alat publikasi untuk podcast dan video. Rencana gratis tersedia; Mulai dari $24/bulan (Hobbyist) Otter. ai Transkripsi rapat langsung, ringkasan otomatis, dan pencatatan catatan yang terhubung dengan kalenderUkuran tim: Bisnis kecil hingga menengah Transkripsi real-time, pencatatan catatan AI , pencarian transkrip menggunakan Otter AI Chat, dan integrasi dengan Zoom, Teams, dan Google Meet. Rencana gratis tersedia; Mulai dari $17/bulan per pengguna (Pro) Rev Transkrip yang diverifikasi oleh manusia untuk dokumen hukum, akademik, dan profesionalUkuran tim: Perusahaan besar dan firma hukum Transkripsi oleh manusia dan AI, cap waktu otomatis dan label pembicara, transkrip yang dapat diedit untuk penggunaan perusahaan. Tingkat gratis tidak tersedia; Mulai dari $15/bulan (Basic) Duolingo Bahasa baru melalui pelajaran berbasis suara yang interaktifUkuran tim: Pembelajar bahasa individu Bahasa baru dengan alat AI percakapan seperti Roleplay, tinjauan kesalahan melalui Practice Hub, dan pemahaman konsep yang mudah. Mulai dari $67,89 per tahun (Paket Bisnis) Sonix Transkripsi cepat dan multibahasa dengan terjemahan dan penandaan pembicaraUkuran tim: Perusahaan menengah Transkripsi dan terjemahan audio dalam lebih dari 40 bahasa, analisis teks dengan alat AI, serta pembangkitan subtitle dan transkrip detail dengan akurasi tinggi. Harga kustom Google Cloud Speech-to-Text Transkripsi yang dapat diskalakanUkuran tim: Perusahaan dan pengembang Pengenalan suara real-time dalam berbagai bahasa dan interaksi pengguna, pemisahan pembicara, cap waktu tingkat kata untuk akurasi, integrasi API. Mulai dari $0,024 per menit Bisik Model AI transkripsi sumber terbuka dan dapat disesuaikan untuk penelitianUkuran tim: Peneliti dan pengembang Model sumber terbuka untuk pengenalan ucapan multibahasa (ASR), pemrosesan file offline untuk privasi, penanganan efektif terhadap aksen yang beragam dan kebisingan latar belakang. Rencana gratis tersedia Verbit Transkripsi dan subtitle yang sesuai dengan ADA di lingkungan pendidikan, hukum, dan perusahaanUkuran tim: Perusahaan dan lembaga pendidikan Transkripsi AI dengan penyuntingan manusia, akurasi khusus bidang, dan penulisan teks real-time untuk sektor pendidikan dan hukum. Rencana gratis tersedia; Mulai dari $29/bulan (Layanan mandiri) Amazon Polly Ubah teks menjadi suara yang realistis untuk aplikasi suara, sistem IVR, dan alat pembelajaranUkuran tim: Pengembang dan perusahaan Konversi teks ke suara dengan output yang realistis, penyesuaian nada dan intonasi menggunakan SSML, streaming audio real-time. Rencana gratis tersedia; Mulai dari $4/bulan (Suara Standar) Assembly AI Pembuatan aplikasi dengan deteksi topik dan analisis sentimenUkuran tim: Pengembang dan perusahaan Transkripsi suara dengan deteksi pembicara, analisis sentimen, dan penyuntingan data sensitif. Rencana gratis tersedia; Penawaran harga kustom.

Alternatif Speak AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah aplikasi pembelajaran bahasa AI terbaik yang menawarkan kontrol lebih besar dan kolaborasi yang lebih baik dibandingkan dengan Speak AI. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk transkripsi dan alur kerja manajemen proyek)

Coba sekarang Transkrip catatan suara, klip video, catatan rapat, dan lainnya dengan AI ClickUp.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, yang menghambat produktivitas kami.

ClickUp mengatasi hal ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan pencatatan AI, transkripsi cepat, otomatisasi kontekstual, dan dokumentasi dinamis, semuanya dalam satu ruang kerja.

Temukan wawasan lebih cepat dengan ClickUp Brain

Semua catatan, diskusi, dan thread Anda dapat dicari melalui AI di seluruh ruang kerja ClickUp.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mengintegrasikan data rapat ke dalam ruang kerja Anda yang lain.

Minta ringkasan wawancara klien bulan lalu atau apa yang masih tertunda dalam alur kerja konten Anda. Alat ini mengekstrak wawasan berharga berdasarkan dokumen, tugas, dan catatan yang sebenarnya; tidak perlu berpindah antar platform atau mencari-cari di folder.

Bagi tim yang mengelola banyak data suara, ClickUp Brain membantu memprioritaskan, mengorganisir, dan memastikan pelaksanaan.

Alat ini memindai ruang kerja Anda dan menyoroti area yang memerlukan perhatian, seperti pekerjaan yang terlambat atau ketergantungan yang hilang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya, dan kemampuan pemrosesan bahasa alaminya akan memahaminya.

Selain itu, semua rekaman suara atau klip video yang Anda rekam di dalam ruang kerja ClickUp akan langsung ditranskrip dan dapat dicari menggunakan ClickUp Brain!

Jangan pernah melewatkan tugas lagi dengan ClickUp AI Notetaker.

Dimulai dengan ClickUp AI Notetaker, yang secara otomatis bergabung dengan panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda untuk merekam dan menerjemahkan percakapan secara real-time. Namun, itu belum semuanya; alat ini juga mengidentifikasi poin-poin tindakan penting dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp, menugaskan mereka kepada orang yang tepat dengan tanggal jatuh tempo dan konteks yang relevan.

Misalkan Anda sedang dalam panggilan perencanaan produk. Alih-alih mengetik dengan terburu-buru atau mengikuti kembali nanti untuk kejelasan, Anda dapat menggunakan AI untuk catatan rapat. AI ini merekam percakapan, menyoroti langkah-langkah berikutnya (seperti ‘perbarui teks halaman arahan hingga Selasa’), dan menghubungkannya langsung ke daftar tugas Anda.

Terlewat panggilan klien? AI Notetaker siap membantu dengan transkrip yang dapat dicari, ringkasan gaya TL; DR, dan sorotan panggilan instan, semuanya disimpan dalam dokumen ClickUp pribadi untuk referensi. Anda bahkan tidak perlu menghabiskan waktu untuk memperbarui catatan rapat secara manual atau mengubah poin suara menjadi daftar tugas.

Catat Setiap Kata dengan AI Notetaker ClickUp Ubah setiap poin penting dari panggilan menjadi tugas yang dapat dilacak dengan ClickUp AI Notetaker.

Kerja sama dalam pembuatan dokumentasi menggunakan ClickUp Docs

Semua ini terintegrasi dengan ClickUp Docs, di mana Anda dapat mengubah transkrip menjadi dokumen kerja.

Buat kerangka konten, spesifikasi produk, atau catatan rapat bersama tim Anda, edit bersama secara real-time, dan ubah sorotan menjadi tugas langsung dari dokumen. Semua tetap terhubung: transkrip, garis waktu, dan daftar tugas, sehingga proyek tetap berakar pada apa yang telah dibicarakan dan disepakati.

Ubah catatan berantakan menjadi dokumen dinamis dengan ClickUp Docs

Fitur terbaik ClickUp

Ubah poin tindakan menjadi tugas secara instan: Buat, tetapkan, dan lacak tugas secara otomatis dari catatan rapat menggunakan Buat, tetapkan, dan lacak tugas secara otomatis dari catatan rapat menggunakan ClickUp Tasks

Akses transkrip yang dapat dicari: Gunakan Gunakan ClickUp Connected Search untuk menemukan kutipan, konteks, atau istilah kunci di seluruh pertemuan atau catatan sebelumnya.

Rekam dan transkrip klip suara: Ubah komentar suara atau rekaman layar menjadi konten yang ditranskrip dan dapat dicari menggunakan Ubah komentar suara atau rekaman layar menjadi konten yang ditranskrip dan dapat dicari menggunakan ClickUp Clips

Posting otomatis di saluran tim: Kirimkan ringkasan rapat dan tugas ke Kirimkan ringkasan rapat dan tugas ke ClickUp Chat yang terhubung dengan Dokumen dan proyek-proyek relevan lainnya.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam akibat opsi penyesuaian yang luas.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan. […] Semua dalam satu ruang kerja. Kami menjalankan sprint agile, menerbitkan dokumen, dan mengelola OKR tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Integrasi asli (Slack, Drive, GitHub) mudah dihubungkan. Izin granular + otomatisasi yang kuat. Mudah memberikan akses komentar saja kepada kontraktor atau memicu alur kerja multi-langkah saat status berubah.

📮 ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ rapat per minggu, dengan setiap rapat berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa yang dihabiskan untuk rapat di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? Notetaker AI terintegrasi ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan—sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang terorganisir—mengubah jam-jam rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

2. Descript (Terbaik untuk konten video dan podcast dengan transkripsi bawaan)

via Descript

Descript adalah editor audio dan video profesional yang memudahkan proses produksi bagi kreator, tim, dan pendidik. Transkripsi berbasis AI-nya mengubah rekaman Anda menjadi teks yang dapat diedit, memungkinkan Anda memotong, memangkas, dan menyempurnakan konten dengan mudah seperti mengedit dokumen.

Dari meregenerasi klip suara menggunakan AI hingga menghilangkan kebisingan latar belakang dan menghasilkan konten visual, perekam suara AI memprioritaskan pembuatan konten end-to-end. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi profesional yang membangun strategi konten berbasis media, bukan hanya menganalisis data percakapan.

Fitur terbaik Descript

Perbaiki kesalahan audio, buat intro, atau dub konten menggunakan alat kloning suara AI dan generasi suara sintetis Descript.

Gunakan Edit for Clarity dan Remove Retakes untuk membersihkan suara dengan satu klik dan memperkuat narasi Anda.

Biarkan fitur bawaan Speaker Detective mengidentifikasi dan memberi label pada suara dalam hitungan detik, menghemat waktu penandaan manual Anda.

Gunakan AI untuk mengidentifikasi dan mengekstrak momen terbaik untuk klip media sosial, meningkatkan keterlibatan.

Batasan Descript

Mengedit konten video dengan beberapa pembicara atau berdurasi panjang menyebabkan penundaan.

AI mungkin salah menafsirkan frasa, sehingga memerlukan tinjauan manual.

Harga Descript

Gratis

Hobbyist: $24/bulan per pengguna

Pencipta: $35/bulan per pengguna

Bisnis: $65/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Descript

G2: 4.6/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Lihat ulasan G2 untuk alternatif Speak AI ini:

Fakta bahwa saya dapat mengedit/memotong/menyalin teks dan juga mengedit video/audio yang mendasarinya adalah perubahan besar. Untuk pekerjaan yang saya lakukan (memproduksi video kuliah untuk kursus online), ini sangat penting dan saya belum menemukan aplikasi lain seperti ini… Transkripsi telah menurun. Dulu lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, menyinkronkan skrip dengan audio sangat rumit. Kemampuan menyinkronkan transkrip dengan audio sangat penting dan merupakan salah satu alasan saya menggunakan Descript, tetapi seringkali sangat menjengkelkan karena aplikasi tersebut seringkali tidak dapat mendeteksi dengan akurat di mana teks harus ditempatkan, TERUTAMA jika ada beberapa pengambilan (yang selalu ada karena kami merekam secara langsung di studio).

Fakta bahwa saya dapat mengedit/memotong/menyalin teks dan juga mengedit video/audio yang mendasarinya adalah perubahan besar. Untuk pekerjaan yang saya lakukan (memproduksi video kuliah untuk kursus online), ini sangat penting dan saya belum menemukan aplikasi lain seperti ini… Transkripsi telah menurun. Dulu lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, menyinkronkan skrip dengan audio sangat rumit. Kemampuan menyinkronkan transkrip dengan audio sangat penting dan merupakan salah satu alasan saya menggunakan Descript, tetapi seringkali sangat menjengkelkan karena aplikasi tersebut seringkali tidak dapat mendeteksi dengan akurat di mana teks harus ditempatkan, TERUTAMA jika ada beberapa pengambilan (yang selalu ada karena kami merekam secara langsung di studio).

🧠 Fakta Menarik: Pada awal 1990-an, Dragon Systems meluncurkan ‘Dragon Dictate,’ diikuti oleh ‘Dragon NaturallySpeaking,’ yang mampu mengenali ucapan berkelanjutan dengan kecepatan 100 kata per menit, sebuah perkembangan yang membawa kita lebih dekat ke alat transkripsi AI yang kita gunakan saat ini.

3. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi pertemuan langsung dan ringkasan otomatis)

Otter.ai adalah asisten rapat AI lengkap untuk profesional yang kewalahan dengan rapat berturut-turut.

Yang membedakan Otter adalah AI proaktifnya yang berpartisipasi. Fitur Meeting Agent-nya dapat secara otomatis bergabung dalam sesi Zoom, Teams, dan Google Meet.

Alat AI ini menghasilkan transkripsi langsung dengan akurasi 95%+ dan secara instan mengirimkan catatan ke alat seperti Google Docs, Salesforce, Notion, dan Asana. Selain itu, penyusun ringkasan transkrip AI mendukung transkripsi multibahasa, termasuk Bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam.

Fitur terbaik Otter. ai

Gunakan asisten yang disesuaikan seperti Media Agent untuk pembuatan konten, Sales Agent untuk tindak lanjut CRM, atau Education Agent untuk otomatisasi catatan kuliah.

Tanyakan pertanyaan kepada AI Chat tentang pertemuan sebelumnya dan dapatkan jawaban kontekstual, ringkasan, atau bahkan draf email.

Gunakan Studio Sound untuk meningkatkan kejernihan audio yang direkam dan akurasi transkripsi.

Atur preferensi untuk ringkasan, perilaku agen, dan integrasi untuk menyesuaikan alat ini dengan alur kerja Anda.

Batasan Otter.ai

Ketepatan transkrip bervariasi tergantung pada aksen non-standar dan audio yang tidak jelas.

Bahkan dengan versi premium, beberapa nama, istilah, atau kalimat mungkin salah diinterpretasikan, membuat pengguna beralih ke alternatif Otter.ai.

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Berikut ini ulasan G2 tentang alternatif Speak AI ini:

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang yang saya ajak bicara di telepon tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan menjadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih banyak, karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audio… Saat ini, mungkin hal yang bisa diperbaiki adalah bagian dalam catatan tentang poin tindakan. Terkadang bagian tersebut terlewat, jadi saya perlu meninjau bagian percakapan tersebut untuk mendapatkan poin tindakan secara lengkap.

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang yang saya ajak bicara di telepon tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan menjadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih banyak, karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audio… Saat ini, mungkin hal yang bisa diperbaiki adalah bagian dalam catatan tentang poin tindakan. Terkadang bagian tersebut terlewat, jadi saya perlu meninjau bagian percakapan tersebut untuk mendapatkan poin tindakan secara lengkap.

📣 Keunggulan ClickUp: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang menempatkan produktivitas berbasis suara di pusat alur kerja Anda. Dengan fitur pengenalan suara canggih, Anda dapat dengan mudah mengucapkan ide, tugas, pengingat, atau pesan, dan Brain MAX akan langsung menerjemahkan dan mengorganisirnya. Baik Anda sedang mencatat catatan singkat, menyusun email, atau memperbarui daftar tugas, Brain MAX memudahkan Anda untuk tetap terorganisir dan produktif, semuanya tanpa menggunakan tangan. Pengalaman suara yang mulus ini membantu Anda bekerja lebih cepat, mengurangi upaya manual, dan tetap fokus pada hal yang paling penting.

4. Rev (Terbaik untuk transkrip yang diverifikasi oleh manusia dalam dokumen hukum, akademik, dan profesional)

via Rev

Rev adalah perangkat lunak konversi suara ke teks yang berpengalaman, dirancang untuk industri di mana akurasi tidak dapat ditawar, seperti hukum, kesehatan, dan media. Perangkat lunak ini menghasilkan transkrip yang dapat diterima di pengadilan dan sesuai dengan standar HIPAA.

Berbeda dengan Speak AI yang sering mengalami kesulitan dalam kejelasan suara multi-penutur atau presisi tingkat hukum, Rev memberikan peneliti, tim hukum, jurnalis, dan konsultan kemampuan untuk memilih tingkat akurasi yang diinginkan. Dengan aplikasi seluler yang tangguh, keamanan tingkat industri, dan perbandingan multi-file, alternatif ini mendukung analisis mendalam di seluruh percakapan.

Fitur terbaik Rev

Pilih antara transkrip AI dengan akurasi 96%+ atau transkripsi manual untuk akurasi tingkat pengadilan.

Ubah kesaksian panjang, panggilan penemuan, atau wawancara menjadi poin-poin penting dengan cap waktu yang terhubung.

Gunakan fitur Multi-File Insights untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian di antara beberapa rekaman dalam proses tinjauan deposisi.

Gunakan Asisten AI-nya untuk mengidentifikasi bukti kunci, kutipan, atau momen penting di sepanjang jam-jam kesaksian.

Batasan Rev

Beberapa pengguna melaporkan file hilang sementara dan memerlukan pengunggahan ulang.

Ketiadaan pemrosesan batch atau otomatisasi untuk alur kerja skala besar.

Harga Rev

Basic: $14,99/bulan per pengguna

Pro: $34,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian pengguna

G2: 4.7/5 (420+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rev?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Saya suka menggunakan aplikasi ini untuk merekam audio saat saya mengunjungi bangunan untuk cerita yang sedang saya tulis… Saya suka menggunakan transkripsi AI yang terjangkau, yang semakin baik, tetapi berharap mereka akan terus berkembang. Menariknya, transkripsi langsung yang muncul di layar seringkali lebih baik daripada transkripsi AI yang bisa saya pesan nanti, dan saya berharap bisa memilih untuk menggunakan versi itu, tetapi sepertinya Rev tidak menyimpannya.

Saya suka menggunakan aplikasi ini untuk merekam audio saat saya mengunjungi bangunan untuk cerita yang sedang saya tulis… Saya suka menggunakan transkripsi AI yang terjangkau, yang semakin baik, tetapi berharap mereka akan terus berkembang. Menariknya, transkripsi langsung yang muncul di layar seringkali lebih baik daripada transkripsi AI yang bisa saya pesan nanti, dan saya berharap bisa memilih untuk menggunakan versi itu, tetapi sepertinya Rev tidak menyimpannya.

🧠 Fakta Menarik: Transkripsi AI telah berkembang pesat sejak 1952, ketika sistem bernama ‘Audrey’ hanya dapat mengenali angka yang diucapkan. Maju ke era 1960-an, IBM’s Shoebox dapat memahami 16 kata, yang saat itu merupakan terobosan besar.

5. Duolingo (Terbaik untuk belajar bahasa baru melalui pelajaran berbasis suara yang dibalut dengan elemen permainan)

melalui Duolingo

Duolingo mungkin dikenal sebagai platform untuk belajar bahasa, tetapi juga berguna bagi pembuat konten yang bekerja pada proyek multibahasa. Jika Anda membuat konten untuk audiens global atau mengelola berbagai bahasa, fitur pengenalan suara, penjelasan tata bahasa, umpan balik pengucapan, dan basis data bahasa yang luas dari Duolingo dapat membantu Anda menyempurnakan penyampaian konten Anda.

Ini bukan alat transkripsi lengkap, tetapi sangat berguna untuk meningkatkan kejelasan, menyesuaikan skrip Anda dengan konteks lokal, dan memastikan kalimat Anda terdengar alami. Anggap saja sebagai pendamping untuk sistem transkripsi utama Anda, terutama jika akurasi dan nuansa bahasa penting bagi pekerjaan Anda.

Fitur terbaik Duolingo

Berinteraksi dengan karakter AI seperti 'Lily' melalui panggilan video, meniru percakapan kehidupan nyata.

Gunakan fitur streak harian, pengingat, dan papan peringkat untuk tetap termotivasi dan mendorong perbaikan kemampuan bicara jangka panjang.

Dorong penggunaan Duolingo for Business untuk meningkatkan komunikasi karyawan melalui program bahasa terstruktur dengan analisis admin.

Gunakan pengenalan suara berbasis AI untuk memperbaiki pelafalan dan meningkatkan kelancaran berbicara secara instan.

Batasan Duolingo

Beberapa pengguna merasa antarmuka terlalu tajam atau menyakitkan mata.

Pendekatan yang mirip permainan mungkin lebih mengutamakan keterlibatan daripada pembelajaran bahasa yang mendalam atau imersif.

Harga Duolingo

Gratis

Paket Bisnis: $67,89 per pengguna per tahun

Ulasan dan penilaian Duolingo

G2: 4.5/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Duolingo?

Lihat ulasan Capterra ini:

Pengalaman saya sangat baik, meskipun ada banyak iklan di aplikasi, saya merasa investasi dalam pendidikan bahasa lain sepadan, itulah mengapa saya berlangganan versi premium aplikasi… Menurut saya, aplikasi ini seharusnya menyediakan lebih banyak bahasa untuk dipelajari, bahkan jika Anda hanya menguasai Portugis. Karena hal ini belum memungkinkan, orang Brasil perlu belajar bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mempelajari sebagian besar bahasa lain di aplikasi.

Pengalaman saya sangat baik, meskipun ada banyak iklan di aplikasi, saya merasa investasi dalam pendidikan bahasa lain sepadan, itulah mengapa saya berlangganan versi premium aplikasi… Menurut saya, aplikasi ini seharusnya menyediakan lebih banyak bahasa untuk dipelajari, bahkan jika Anda hanya menguasai Portugis. Karena hal ini belum memungkinkan, orang Brasil perlu belajar bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mempelajari sebagian besar bahasa lain di aplikasi.

💡 Tips Pro: Gunakan templat daftar tugas di ClickUp untuk secara otomatis meng assign tindakan tindak lanjut dari ringkasan AI Notetaker Anda. Dengan cara ini, setiap poin penting akan berubah menjadi tugas tanpa perlu repot.

6. Sonix (Terbaik untuk transkripsi multibahasa dan penandaan pembicara)

melalui Sonix

Sonix adalah alat transkripsi AI yang mengubah konten audio dan video menjadi teks yang sangat akurat dalam lebih dari 53 bahasa. Anda juga dapat menandai momen penting, meninggalkan komentar, dan mengekspor dalam berbagai format (termasuk SRT, DOCX, dan PDF).

Berbeda dengan alat yang hanya menghasilkan transkrip dasar, Sonix juga membuat pemutar media dengan transkrip untuk dibagikan atau diembed, memudahkan Anda untuk meninjau atau mempresentasikan konten Anda. Dari editor dalam browser yang intuitif hingga pembangkitan subtitle yang mulus, Sonix menyediakan alur kerja komprehensif untuk transkripsi, terjemahan, analisis, dan berbagi catatan dengan mudah.

Fitur terbaik Sonix

Buat ringkasan, deteksi tema dan sentimen, serta label otomatis bab dengan fitur analisis AI canggihnya.

Kelola akses multi-pengguna dengan kontrol penuh atas hak akses unggah, edit, dan komentar.

Bagikan klip atau transkrip lengkap menggunakan pemutar media bawaan, yang juga mendukung publikasi yang dioptimalkan untuk SEO.

Integrasikan dengan Zoom, Dropbox, Adobe Premiere, dan lainnya untuk menyempurnakan alur kerja Anda yang sudah ada.

Batasan Sonix

Alat ini tidak mendukung konversi ucapan ke teks secara real-time.

Alat ini tidak dilengkapi dengan beberapa fitur lanjutan pasca-transkripsi, seperti analisis sentimen dan kategorisasi tematik.

Harga Sonix

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Sonix

G2: 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sonix?

Menurut ulasan Capterra tentang alternatif Speak AI ini:

Ini adalah salah satu dari sedikit layanan yang dapat menangani multibahasa dan terjemahan. Saya menyukai antarmuka pengguna yang ramah dan kemampuan untuk mengekspor ke perangkat lunak seperti Adobe dan Atlas. ti. Bagian terbaiknya adalah cara mudah untuk mengedit transkripsi… Hal yang tidak saya sukai adalah mereka menawarkan analisis kualitatif dasar dengan biaya tambahan. Saya berharap fitur ini termasuk dalam paket, tetapi saya mengerti bahwa lisensi saya adalah versi dasar.

Ini adalah salah satu dari sedikit layanan yang dapat menangani multibahasa dan terjemahan. Saya menyukai antarmuka pengguna yang ramah dan kemampuan untuk mengekspor ke perangkat lunak seperti Adobe dan Atlas. ti. Bagian terbaiknya adalah cara mudah untuk mengedit transkripsi… Hal yang tidak saya sukai adalah mereka menawarkan analisis kualitatif dasar dengan biaya tambahan. Saya berharap fitur ini termasuk dalam paket, tetapi saya mengerti bahwa lisensi saya adalah versi dasar.

🧠 Fakta Menarik: Jauh sebelum kita memiliki keyboard dan penyimpanan awan, para juru tulis kuno adalah pencatat sejarah yang paling andal! Di Mesir, mereka adalah orang-orang penting yang dipercaya oleh firaun untuk mencatat sejarah, pajak, dan upacara menggunakan hieroglif yang rumit. Di Israel kuno, para juru tulis adalah ahli hukum dan cendekiawan agama yang membantu melestarikan Alkitab Ibrani.

7. Google Cloud Speech-to-Text (Terbaik untuk transkripsi terintegrasi dan skalabel)

Google Cloud Speech-to-Text adalah API pengenalan suara yang memanfaatkan Chirp, model dasar yang dilatih menggunakan jutaan jam audio dan miliaran kalimat multibahasa. Hal ini berarti kinerja yang lebih baik dalam mengenali aksen, istilah teknis spesifik bidang, dan kebisingan latar belakang.

Alat ini beroperasi dalam tiga mode fleksibel: sinkron, asinkron, dan streaming, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi real-time, pemrosesan batch, dan segala kebutuhan di antaranya. Peneliti yang bekerja dengan data sensitif atau perusahaan dengan persyaratan kepatuhan yang ketat akan menemukan API V2-nya berguna, yang menawarkan pencatatan tingkat perusahaan dan kontrol transkripsi regional.

Fitur terbaik Google Cloud Speech-to-Text

Latih model untuk memprioritaskan kosakata spesifik domain atau terminologi spesifik merek guna meningkatkan kualitas output.

Pilih dari model yang dioptimalkan untuk tugas-tugas seperti telepon, video, atau perintah, atau buat sendiri dengan antarmuka pengguna (UI) konversi suara ke teks.

Transkripsikan konten audio untuk audiens global dengan dukungan tingkat native dalam dialek utama dan minor.

Batasan Google Cloud Speech-to-Text

Menyesuaikan dan mengonfigurasi model untuk memenuhi kebutuhan spesifik dapat menjadi tantangan.

Ketepatan menurun secara signifikan dengan adanya kebisingan latar belakang atau rekaman yang tidak jelas.

Harga Google Cloud Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1: $0,024 per menit

API Speech-to-Text V2: $0,016 per menit

Ulasan dan penilaian Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4.6/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Cloud Speech-to-Text?

Langsung dari ulasan G2:

Menambahkan anggota tim pertama ke bisnis saya sangat mudah… Pengaturan admin yang detail bisa sedikit sulit untuk dinavigasi. Namun, jika Anda mengelola tim yang sangat kecil, Anda mungkin tidak perlu repot dengan semua itu. Dan jika Anda berada di perusahaan yang lebih besar, Anda mungkin memiliki sumber daya untuk menugaskan seorang staf atau departemen khusus untuk mengurus pengaturan pengguna admin.

Menambahkan anggota tim pertama ke bisnis saya sangat mudah… Pengaturan admin yang detail bisa sedikit sulit untuk dinavigasi. Namun, jika Anda mengelola tim yang sangat kecil, Anda mungkin tidak perlu repot dengan semua itu. Dan jika Anda berada di perusahaan yang lebih besar, Anda mungkin memiliki sumber daya untuk menugaskan seorang staf atau departemen khusus untuk mengurus pengaturan pengguna admin.

8. Whisper (Terbaik untuk model transkripsi sumber terbuka dan dapat disesuaikan)

melalui Whisper

Whisper, yang dikembangkan oleh OpenAI, dilatih menggunakan data audio multibahasa dan multitask sebanyak 680.000 jam untuk bekerja secara andal dalam kondisi dunia nyata, bukan hanya pada rekaman berkualitas studio.

Alat ini beroperasi menggunakan model Transformer encoder-decoder yang kuat, yang dapat mengidentifikasi bahasa, menambahkan cap waktu, mendukung audio multibahasa, dan bahkan menerjemahkan ucapan ke dalam bahasa Inggris, semua dalam satu proses yang mulus. Dan karena sepenuhnya open-source, pengembang, peneliti, dan tim produk dapat menyesuaikan dan mengembangkan alat ini secara bebas, tanpa masalah lisensi.

Fitur terbaik Whisper

Buat cap waktu secara otomatis untuk frasa guna mempermudah pengeditan media dan sinkronisasi konten.

Akses dan modifikasi arsitektur model dan kode inferensi Whisper untuk membangun aplikasi suara yang disesuaikan atau alat penelitian akademik.

Deploy Whisper secara offline di mesin lokal atau server pribadi untuk privasi data yang lebih baik.

Batasan Whisper

Alat ini mungkin menghasilkan kata atau frasa yang tidak akurat (hallucination), terutama pada audio yang berisik atau kompleks.

Alat ini memproses audio dalam potongan 30 detik, yang dapat menyebabkan transkripsi yang tidak lengkap atau terputus-putus untuk input yang lebih panjang.

Harga Whisper

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Whisper

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Whisper?

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengguna:

Whisper menonjol dengan antarmuka pengguna yang mulus, memastikan komunikasi yang lancar. Implementasinya cukup mudah, meskipun panduan awal yang lebih baik dapat meningkatkan pengalaman onboarding… Meskipun umumnya efektif, Whisper dapat diuntungkan dengan panduan onboarding yang lebih baik untuk pengguna baru. Selain itu, terkadang terjadi penundaan dalam waktu respons dukungan pelanggan.

Whisper menonjol dengan antarmuka pengguna yang mulus, memastikan komunikasi yang lancar. Implementasinya cukup mudah, meskipun panduan awal yang lebih baik dapat meningkatkan pengalaman onboarding… Meskipun umumnya efektif, Whisper dapat diuntungkan dengan panduan onboarding yang lebih baik untuk pengguna baru. Selain itu, terkadang terjadi penundaan dalam waktu respons dukungan pelanggan.

👋🏾 Pelajari cara menggunakan AI untuk catatan rapat. Tonton tutorial ini:

9. Verbit (Terbaik untuk transkripsi dan subtitle yang sesuai dengan ADA)

melalui Verbit

Verbit menggunakan pendekatan hybrid unik: pertama, AI-nya secara cepat menghasilkan transkrip, kemudian jaringan editor manusia profesional memperbaikinya. Model berlapis ini memungkinkan Verbit memenuhi standar akurasi tinggi, bahkan pada rekaman yang kompleks, teknis, atau berisik.

Yang membedakan Verbit adalah fokusnya pada kebutuhan perusahaan. Platform ini dirancang khusus untuk industri seperti pendidikan, hukum, dan media yang memerlukan standar hukum, akademik, dan aksesibilitas yang ketat. Platform ini juga menawarkan subtitle langsung, ekstraksi kata kunci, ringkasan catatan otomatis, dan format yang dapat disesuaikan.

Fitur terbaik Verbit

Sediakan teks terjemahan yang dapat diakses dan sesuai dengan standar ADA untuk acara langsung maupun konten yang direkam.

Ekspor transkrip dalam format seperti PDF, Word, CSV, JSON, dan SRT dengan fitur seperti kode waktu SMPTE dan identifikasi pembicara.

Sematkan transkrip dengan Smart Player yang dilengkapi dengan transkrip yang dapat dicari, klip pemutaran, dan teks tertutup di layar.

Gunakan alat khusus seperti Captivate™ dan Gen. V™ untuk mengubah konten suara menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti.

Batasan Verbit

Format transkrip tidak dioptimalkan untuk keterbacaan dan kurang memiliki segmentasi alami.

Sulit untuk memperbaiki kesalahan penjadwalan, seperti memperbaiki kesalahan, yang memerlukan kontak dengan perwakilan.

Harga Verbit

Gratis (hingga 30 menit)

Layanan mandiri: $29/bulan per pengguna

Layanan lengkap: Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Verbit

G2: 4.4/5 (70+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Verbit?

Berikut ini adalah ulasan G2 tentang alternatif Speak AI ini:

Beberapa hal yang saya sukai dari Verbit adalah antarmuka pengguna yang ramah, ASR yang akurat, dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Saya menggunakannya setiap hari; terintegrasi ke dalam sistem kami… Verbit tidak menawarkan layanan peer-to-peer; Anda perlu menandatangani kontrak untuk menggunakannya.

Beberapa hal yang saya sukai dari Verbit adalah antarmuka pengguna yang ramah, ASR yang akurat, dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Saya menggunakannya setiap hari; terintegrasi ke dalam sistem kami… Verbit tidak menawarkan layanan peer-to-peer; Anda perlu menandatangani kontrak untuk menggunakannya.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1970-an, Universitas Carnegie Mellon, didukung oleh Departemen Pertahanan AS, mengembangkan sistem pengenalan suara bernama ‘Harpy’ untuk memahami kalimat lengkap menggunakan kosakata 1.000 kata, sebuah lompatan besar dalam teknologi transkripsi AI.

melalui Amazon Polly

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara menambahkan narasi suara ke video, alat ini adalah solusinya. Amazon Polly adalah mesin text-to-speech (TTS) canggih dari Amazon Web Services yang dirancang untuk membangun pengalaman suara interaktif. Ia mengubah teks biasa, dokumen, dan bahkan skrip multibahasa menjadi ucapan realistis, menghasilkan suara yang terdengar alami berkat jaringan saraf.

Keunggulan Polly terletak pada kemampuannya untuk memahami konteks yang kompleks, menangani homograf, teks multibahasa, satuan, dan tanggal dengan akurasi mendekati manusia. Dengan dukungan untuk 47 suara dalam 24 bahasa, alat ini menawarkan cakupan linguistik yang luas. Alat ini sangat berguna bagi tim yang mengembangkan modul e-learning, alat aksesibilitas, atau aplikasi suara global.

Fitur terbaik Amazon Polly

Tambahkan tag Speech Synthesis Markup Language untuk menyesuaikan penekanan, nada suara, kecepatan bicara, dan pelafalan.

Ekspor audio sebagai file MP3, Ogg, atau PCM, cocok untuk berbagai keperluan mulai dari podcasting hingga sistem IVR.

Integrasikan Polly dengan layanan AWS lainnya seperti Lambda atau S3 untuk otomatisasi dan alur kerja deployment yang lebih canggih.

Batasan Amazon Polly

Pengguna melaporkan kemampuan yang terbatas untuk menyesuaikan nada suara, pelafalan, atau membuat profil suara unik secara mendalam.

Meskipun telah mengalami perbaikan, beberapa pengguna masih merasa suara Polly kurang memiliki kedalaman emosional atau intonasi alami.

Harga Amazon Polly

Gratis

Suara Standar: $4 per bulan per 1 juta karakter

Neural Voices: $16 per bulan per 1 juta karakter

Suara Generatif: $30/bulan per 1 juta karakter

Suara Berdurasi Panjang: $100 per bulan per 1 juta karakter

Ulasan dan peringkat Amazon Polly

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon Polly?

Berikut ini cuplikan dari ulasan G2:

Saya sangat menyukai cara Amazon Polly membuat komputer berbicara seperti manusia. Suaranya terdengar sangat alami, dan Anda bisa memilih berbagai suara. Sangat bagus untuk membuat narasi suara untuk video atau membuat aplikasi Anda berbicara. Sangat mudah digunakan!…Saya tidak suka bahwa Amazon Polly memiliki biaya penggunaan, artinya Anda harus membayar berdasarkan jumlah karakter yang dibacakan. Biayanya bisa menjadi mahal jika Anda menggunakannya secara intensif.

Saya sangat menyukai cara Amazon Polly membuat komputer berbicara seperti manusia. Suaranya terdengar sangat alami, dan Anda bisa memilih berbagai suara. Sangat bagus untuk membuat narasi suara untuk video atau membuat aplikasi Anda berbicara. Sangat mudah digunakan!…Saya tidak suka bahwa Amazon Polly memiliki biaya penggunaan, artinya Anda harus membayar berdasarkan jumlah karakter yang dibacakan. Biayanya bisa menjadi mahal jika Anda menggunakannya secara intensif.

11. Assembly AI (Terbaik untuk pengembangan aplikasi dengan deteksi topik dan analisis sentimen)

melalui Assembly AI

AssemblyAI dirancang khusus untuk pengembang dan tim teknis: mereka yang membutuhkan pengenalan suara yang andal dan dapat terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja kustom. Alih-alih hanya mengubah audio menjadi teks, AssemblyAI membantu tim untuk menganalisis lebih dalam apa yang dikatakan dan siapa yang mengatakannya.

Alat ini mendukung lebih dari 99 bahasa, memisahkan pembicara, mengenali istilah khusus industri, dan secara otomatis mendeteksi bahasa, semuanya melalui API. Alat ini sangat praktis bagi tim produk, peneliti, dan insinyur yang ingin memiliki kontrol lebih besar atas cara data suara diproses.

Fitur terbaik Assembly AI

Rekam dan transkrip percakapan langsung dengan latensi di bawah 500ms dan deteksi akhir ucapan yang canggih.

Gunakan model Universal yang dilatih pada lebih dari 12,5 juta jam data multibahasa untuk akurasi lebih dari 93,3% dan tingkat kesalahan kata terendah di industri.

Konversikan angka, tanggal, dan huruf besar/kecil secara otomatis untuk teks yang bersih dan mudah dibaca, tanpa perlu pengolahan tambahan.

Atur setiap kata yang diucapkan ke pembicara yang tepat untuk transkrip yang lebih jelas dan analisis percakapan yang lebih mendalam.

Batasan Assembly AI

Meskipun ada lingkungan uji coba, antarmuka API dapat terasa menakutkan bagi non-pengembang.

Hasil API mungkin tidak memiliki format yang tepat, berbeda dengan versi antarmuka gratis.

Harga Assembly AI

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Assembly AI

G2: 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Assembly AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang alternatif Speak AI ini:

Saya menggunakan AssemblyAI untuk mendapatkan transkrip episode podcast saya, dan akurasinya cukup baik. Cap waktu yang terkait dengan setiap kata memungkinkan kita untuk dengan mudah menghubungkannya dengan audio podcast dan langsung melompat ke bagian yang dibutuhkan. Layanan pelanggan sangat baik… Terkadang agak rumit ketika podcaster menyebutkan ejaan kode promo yang dia gunakan. Misalnya, jika kode promo adalah SUMMER. Saya mungkin mendapatkan S-U-M-M-E-R, yang sulit untuk diolah. Tapi ini kasus khusus.

Saya menggunakan AssemblyAI untuk mendapatkan transkrip episode podcast saya, dan akurasinya cukup baik. Cap waktu yang terkait dengan setiap kata memungkinkan kita untuk dengan mudah menghubungkannya dengan audio podcast dan langsung melompat ke bagian yang dibutuhkan. Layanan pelanggan sangat baik… Terkadang agak rumit ketika podcaster menyebutkan ejaan kode promo yang dia gunakan. Misalnya, jika kode promo adalah SUMMER. Saya mungkin mendapatkan S-U-M-M-E-R, yang sulit untuk diolah. Tapi ini kasus khusus.

🔍 Tahukah Anda? AI membantu menghidupkan kembali sejarah! Aaron Newcomer, seorang kolektor surat-surat sejarah, menggunakan passion-nya untuk meluncurkan startup AI yang mentranskrip tulisan tangan abad ke-19. Berkat machine learning, kini kita dapat membaca dokumen berabad-abad yang dulu hampir mustahil untuk diterjemahkan.

Dengarkan Alur Kerja Anda dan Pilih ClickUp

Setiap alternatif Speak AI ini menawarkan nilai tambah yang unik, baik itu transkripsi, kolaborasi real-time, atau analisis suara canggih. Namun, jika Anda mencari lebih dari sekadar konversi suara ke teks, ClickUp menonjol sebagai solusi all-in-one yang menghubungkan percakapan Anda langsung ke pekerjaan Anda.

Dengan ClickUp AI Notetaker, Anda dapat merekam dan menerjemahkan pertemuan secara otomatis, sementara ClickUp Brain menyediakan dukungan AI kontekstual di seluruh ruang kerja Anda. Dan jangan lupa ClickUp Docs, di mana Anda dapat berkolaborasi pada konten, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, dan menjaga semuanya terhubung untuk pengambilan keputusan yang terinformasi.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp hari ini! ✅