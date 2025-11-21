13 Alternatif Terbaik ElevenLabs untuk Text-to-Speech yang Realistis

Pernah mencoba menghasilkan suara narasi yang terdengar seperti manusia, tapi tetap berakhir dengan suara monoton yang robotik?

Meskipun ElevenLabs telah menetapkan standar baru dengan fitur text-to-speech (TTS) yang realistis, itu bukanlah satu-satunya pilihan. Suara yang tepat dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pesan Anda, baik Anda memproduksi podcast, video pelatihan, atau iklan dinamis.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi alternatif terbaik ElevenLabs untuk suara yang realistis, ekspresif, dan terdengar alami. 🔊

Mengapa Memilih Alternatif ElevenLabs?

ElevenLabs merupakan pemain utama di bidang TTS, namun tidak selalu cocok untuk setiap kreator atau bisnis. Berikut alasan mengapa mencari alternatif ElevenLabs mungkin menjadi pilihan yang tepat:

Pembatasan jumlah karakter: Dibatasi hingga 5.000 karakter per permintaan pada paket berbayar dan 2.500 karakter pada paket gratis.

Sistem kredit bulanan yang ketat: Penggunaan diatur oleh batas kredit bulanan, dan melebihi batas memerlukan pembelian kredit tambahan.

Batasan ukuran proyek: Proyek dibatasi hingga 200 bab, dengan setiap bab memungkinkan 400 paragraf dan setiap paragraf hingga 5.000 karakter.

Fitur canggih yang mahal: Proyek multi-speaker, audio berkualitas tinggi (192 kbps), dan kloning suara tingkat profesional hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Dukungan bahasa terbatas: Fitur utama seperti ElevenReader Publishing hanya mendukung bahasa Inggris.

Biaya eksperimen yang tinggi: Kredit digunakan pada setiap upaya, termasuk edit, percobaan ulang, dan generasi uji coba.

Tidak ada hak pelatihan model AI: Output tidak dapat digunakan kembali untuk pelatihan, penyempurnaan, atau pengembangan alat AI lainnya.

Alternatif Terbaik ElevenLabs dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua alternatif ElevenLabs. 📊

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga ClickUp Buat draf skrip di ClickUp Docs, transkrip pertemuan dengan ClickUp AI Notetaker, ringkas dan tautkan catatan pertemuan menggunakan ClickUp Brain, kelola transkrip di dalam tugas dan alur kerja dengan integrasi yang mulus dengan alat pihak ketiga. Tim dari berbagai ukuran, termasuk individu, tim kecil, dan operasi perusahaan. Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Murf. ai Akses API generasi suara real-time, pengubah suara dengan penyesuaian kustom, bangun pengalaman multibahasa, dan deploy audio secara massal. Usaha kecil dan pembuat konten Uji coba gratis tersedia; Mulai dari $29/bulan per pengguna (Paket Starter) PlayHT Akses API generasi suara real-time, kloning suara dengan penyesuaian kustom, dan bangun pengalaman multibahasa. Pengembang dan perusahaan menengah Harga kustom Amazon Polly Generate suara yang realistis dengan suara neural, streaming audio secara instan, kelola leksikon untuk pengucapan, integrasikan dengan aplikasi AWS. Tim pasar menengah dan perusahaan yang terintegrasi dengan layanan AWS. Tersedia tingkat gratis; Harga kustom Google TTS Pilih antara WaveNet atau suara standar, sesuaikan nada dan pitch, konversi teks ke lebih dari 40 bahasa, dan streaming suara secara real-time. Aplikasi, bot, dan bisnis global yang beroperasi di infrastruktur Google Cloud. Tersedia tingkat gratis; Harga kustom Microsoft Azure Bangun aplikasi dengan suara real-time, desain suara neural kustom, konversi teks dengan kontrol SSML, kelola penggunaan dalam ekosistem Azure. Perusahaan dan tim pengembang tingkat lanjut Tersedia tingkat gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Speechify Konversi PDF dan dokumen menjadi audio, atur kecepatan pembacaan, pindai gambar dengan OCR, dengarkan di berbagai perangkat saat bepergian. Perorangan dan tim kecil Tersedia uji coba gratis; Harga kustom Descript Rekam percakapan dengan tangkapan layar, transkrip secara instan, edit menggunakan antarmuka teks, dan buat narasi suara dengan Overdub. Pencipta dan usaha kecil Rencana gratis tersedia; Mulai dari $24/bulan (Hobbyist) Resemble AI Kloning suara dengan lapisan emosi, konversi audio menjadi suara secara real-time, ganti bahasa secara instan, integrasikan suara ke dalam aplikasi. Pengembang dan tim konten berskala menengah Uji coba gratis; Mulai dari $19/bulan WellSaid Labs Pilih suara berkualitas studio, buat narasi yang konsisten, kolaborasi dalam tim suara bersama, ekspor untuk pelatihan dan pemasaran. Pelatihan, pembelajaran, dan pemasaran di tim pasar menengah dan perusahaan. Rencana gratis tersedia; Mulai dari $99/bulan (Creative) Lovo AI Tulis skrip iklan atau narasi, pilih suara yang disesuaikan dengan emosi, atur kecepatan dan jeda, dan hasilkan audio siap siar. Usaha kecil dan pembuat konten Rencana gratis tersedia; Mulai dari $10/bulan (Basic) Listnr Konversi blog menjadi audio dengan satu klik, publikasikan langsung ke platform podcast, sematkan audio di situs web, kelola versi audio. Tim kecil dan kreator solo Harga kustom Synthesia Tulis skrip di dalam editor, pilih dari lebih dari 230 avatar AI, buat suara otomatis, dan lokalkan video dengan dukungan bahasa yang luas (lebih dari 140 bahasa). Perusahaan menengah dan tim perusahaan Rencana gratis tersedia; Mulai dari $29/bulan (Starter)

Alternatif ElevenLabs Terbaik yang Dapat Digunakan

Ke-13 alternatif ElevenLabs ini menawarkan fitur khusus, seperti teknologi kloning suara untuk penulisan skrip, transkripsi, dan pengelolaan alur kerja audio.

Ayo mulai! 💪

1. ClickUp (Terbaik untuk fitur transkripsi bawaan dan catatan yang dapat ditindaklanjuti)

AI di ClickUp dapat secara instan merekam dan menerjemahkan catatan suara Anda di Chats dan Tasks, sehingga dapat dicari.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform, didukung oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan fitur pencarian canggih.

Alur kerja AI-powered talk to text tersedia di seluruh platform, membantu Anda bekerja secepat pikiran Anda.

ClickUp Brain: Kecerdasan Buatan (AI) yang menghubungkan percakapan Anda dengan alur kerja.

Di inti platform ini terdapat ClickUp Brain, asisten AI yang terintegrasi langsung ke setiap lapisan ruang kerja Anda, mulai dari ClickUp Docs hingga Tasks dan Meetings.

Alat AI kontekstual ini mengubah cara Anda merekam, mentranskrip, dan bertindak atas percakapan di seluruh ruang kerja Anda. Dengan fitur seperti transkripsi suara bertenaga AI, Anda dapat merekam pertemuan atau klip suara langsung di ClickUp, dan Brain akan secara otomatis menghasilkan transkrip yang akurat—tidak perlu lagi repot mencari catatan atau melewatkan detail penting.

Namun, tidak hanya itu: ClickUp Brain secara cerdas memindai transkrip dan obrolan ini untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, langsung mengubahnya menjadi tugas atau pengingat dengan konteks yang kaya, tanpa perlu meninggalkan alur kerja Anda. Baik Anda menggunakan fitur Talk to Text di aplikasi desktop untuk pengetikan tanpa tangan atau memanfaatkan AI Notetaker untuk merangkum pertemuan dan mengekstrak langkah selanjutnya, ClickUp Brain memastikan setiap percakapan dapat dicari, dapat ditindaklanjuti, dan terhubung secara mulus dengan proyek Anda. Ini berarti Anda dapat meminta Brain untuk menemukan tindakan yang perlu dilakukan dari panggilan minggu lalu, menerjemahkan atau merangkum catatan suara, atau bahkan membuat tugas dari thread obrolan—membuat seluruh ruang kerja Anda lebih cerdas, terorganisir, dan benar-benar kolaboratif.

Buat laporan tim, lacak kemajuan, dan temukan wawasan secara instan dengan ClickUp Brain

Jadikan rapat Anda lebih produktif dengan ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung dalam pertemuan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda, menerjemahkan percakapan secara real-time, dan mengidentifikasi poin-poin tindakan penting.

Setelah pertemuan, alat AI untuk pencatatan menghasilkan ringkasan komprehensif dan melampirkannya langsung ke tugas atau proyek ClickUp yang relevan di ruang kerja Anda. Hal ini memastikan bahwa keputusan dan tanggung jawab kritis tercatat dengan jelas dan mudah diakses.

Misalnya, Anda sedang mengelola klien baru untuk proyek voiceover atau kemitraan konten. Anda dapat menggunakan AI untuk catatan rapat; AI tersebut akan bergabung dalam panggilan Anda, mencatat persyaratan klien, tenggat waktu, dan preferensi kreatif, lalu secara otomatis membuat tugas yang ditugaskan kepada penulis skrip, editor suara, atau pengembang Anda.

ClickUp Docs

Ingin membuat brief kreatif, skrip, atau spesifikasi teknis? Gunakan ClickUp Docs.

Tulis draf posting blog, skrip, atau dokumentasi pengembangan dengan pengeditan real-time di ClickUp Docs

Dengan fitur AI bawaan, Anda dapat secara instan merangkum thread umpan balik yang panjang, mengekstrak poin tindakan, dan menyarankan langkah selanjutnya, ideal untuk mengelola persetujuan skrip, catatan pengembangan, atau tinjauan internal di seluruh tim.

Misalnya, saat menyusun kebijakan perusahaan baru, anggota tim dapat berkolaborasi dan berbagi catatan. Cukup minta ClickUp Brain untuk memberikan ringkasan dalam bahasa alami untuk tinjauan cepat, dan Anda akan mendapatkannya dalam hitungan detik. Bagian terbaiknya? Semua catatan, transkrip, templat daftar tugas, dan daftar tugas Anda secara otomatis terhubung ke tugas, tonggak, dan garis waktu.

Fitur terbaik ClickUp

Rekam dan bagikan umpan balik: Rekam layar dengan narasi suara untuk meninjau perubahan, menjelaskan perubahan desain, atau memandu tim Anda melalui fitur baru menggunakan Rekam layar dengan narasi suara untuk meninjau perubahan, menjelaskan perubahan desain, atau memandu tim Anda melalui fitur baru menggunakan ClickUp Clips

Organisir alur kerja Anda: Buat alur kerja yang disesuaikan dengan proses Anda, seperti tinjauan skrip, pengiriman audio, atau pelacakan bug dengan Buat alur kerja yang disesuaikan dengan proses Anda, seperti tinjauan skrip, pengiriman audio, atau pelacakan bug dengan Status Tugas Kustom ClickUp

Visualisasikan ide Anda: Gunakan Gunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan skrip, merancang konten video, atau memetakan sprint pengembangan dalam ruang visual bebas yang dirancang untuk brainstorming.

Satukan semuanya: Hubungkan alat seperti Figma, Google Drive, atau GitHub sehingga aset, catatan, dan kode Anda selalu dapat diakses dengan mudah melalui Hubungkan alat seperti Figma, Google Drive, atau GitHub sehingga aset, catatan, dan kode Anda selalu dapat diakses dengan mudah melalui integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena fitur yang luas dan opsi penyesuaian yang banyak.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan mentranskrip klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan banyak alat tambahan. […] Kami menjalankan sprint agile, menerbitkan dokumen, dan mengelola OKR tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Integrasi asli (Slack, Drive, GitHub) mudah dihubungkan.

⭐️ Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang dirancang untuk alur kerja berbasis suara. Fitur talk-to-text canggihnya memungkinkan Anda mengucapkan ide, tugas, atau instruksi, dan langsung ditranskrip, diorganisir, serta ditindaklanjuti. Baik Anda mencatat catatan rapat, memperbarui rencana proyek, atau mengirim pesan cepat, Brain MAX memudahkan Anda mengelola pekerjaan tanpa menggunakan tangan. Pengalaman suara-pertama yang mulus ini menyederhanakan rutinitas harian Anda, mengurangi upaya manual, dan membuat Anda tetap fokus pada hal yang paling penting, sehingga produktivitas menjadi lebih cepat dan alami dari sebelumnya.

2. Murf. ai (Terbaik untuk menghasilkan suara AI berkualitas studio)

Murf. ai adalah alat generasi suara AI yang ideal untuk konten yang membutuhkan kedalaman emosional, seperti buku audio, e-learning, atau kampanye promosi. Alat transkripsi AI ini memberikan Anda kendali penuh atas gaya suara, nada, kecepatan, dan pengucapan, semuanya melalui antarmuka studio yang intuitif atau akses API.

Ruangan kerja bersama, perpustakaan pengucapan, dan preset suara membantu memastikan output Anda tetap konsisten di seluruh proyek, tim, dan bahasa. Selain itu, sumber suara etis dan perpustakaan yang luas berarti Anda tidak perlu memilih di antara lima opsi generik yang sama; Anda mendapatkan suara yang terdengar manusiawi dan sesuai dengan konteks audiens global Anda.

Fitur terbaik Murf. ai

Pengiriman suara langsung dengan Say It My Way untuk meniru nada suara, kecepatan, dan ritme Anda, mengarahkan suara AI baris demi baris.

Buat variasi suara dengan Variability dan buat secara instan berbagai opsi nada dan kecepatan untuk baris yang sama tanpa perlu pengambilan ulang manual.

Sorot kata-kata penting dengan penekanan pada tingkat kata untuk menambahkan penekanan pada kata-kata tertentu untuk narasi dramatis atau kejelasan instruksional.

Edit audio melalui skrip dengan fitur pengeditan suara-nya, termasuk transkripsi dan penulisan ulang suara rekaman langsung sebagai teks sebelum merender ulang secara instan.

Batasan Murf. ai

Paket tingkat bawah tidak menghasilkan suara yang terdengar alami.

Penyesuaian pengucapan kustom tidak selalu efektif atau ramah pengguna.

Harga Murf. ai

Gratis

Pencipta: $29/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $99/bulan per pengguna

Bisnis: $299/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Murf. ai

G2: 4.7/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Murf. ai?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Murf studio mudah digunakan. Kami adalah klinik gigi dan saat ini kami menggunakannya untuk mengubah musik tunggu yang membosankan menjadi pesan pemasaran yang diiringi musik untuk memberitahu pasien kami tentang layanan kami… Terkadang suaranya terdengar sedikit tidak alami… Tapi saya tidak yakin apakah upgrade ini sepadan. Saya berharap bisa mencoba fitur-fitur yang ditingkatkan untuk melihat apakah investasi ini sepadan bagi saya.

📮 ClickUp Insight: Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 42% tim menggunakan klip rekaman (21%) atau alat manajemen proyek (21%) untuk pekerjaan asinkron. Namun, alat-alat ini seringkali memerlukan sumber daya tambahan, termasuk langganan terpisah, login, dan kurva pembelajaran. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp memudahkan komunikasi asinkron. Akses klip video, pesan suara, alur kerja proyek, dokumen kolaboratif, dan pencatat catatan AI bawaan —semua dalam satu ruang kerja. Mengapa mengelola langganan dan informasi yang tersebar saat satu solusi dapat mengoptimalkan seluruh alur kerja Anda? 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan sebesar 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

3. PlayHT (Terbaik untuk membuat konten multibahasa)

melalui PlayHT

Terhalang oleh keterbatasan fleksibilitas suara atau hambatan produksi? PlayHT siap membantu. Lebih dari sekadar mengubah teks menjadi suara, PlayHT menyesuaikan pengalaman suara sesuai keinginan Anda. Alih-alih menggunakan bacaan robotik atau preset kaku, Anda mendapatkan suara seperti ‘Mikael,’ ‘Deedee,’ dan ‘Atlas,’ masing-masing dirancang dengan kepribadian manusia yang meyakinkan untuk nada dan kasus penggunaan spesifik.

Ingin menyesuaikan pengiriman untuk modul eLearning dengan banyak akronim? Atau mungkin menambahkan narasi video? Anda bisa melakukannya. Model Dialog-nya memberikan kelancaran dan nuansa percakapan, sangat cocok untuk podcast dan asisten AI. Sementara itu, model 3.0 Mini menjaga agar tetap ringan dan responsif untuk aplikasi real-time seperti game langsung atau agen interaktif.

Fitur terbaik PlayHT

Sesuaikan emosi, kecepatan, nada, intonasi, penekanan, dan bahkan sisipkan jeda sengaja dengan Speech Styles dan Inflections .

Gunakan pratinjau tingkat paragraf untuk menyesuaikan pengiriman sebelum menghasilkan audio akhir.

Tentukan cara pengucapan nama merek, istilah teknis, atau akronim, dan gunakan kembali dengan mudah.

Beralih antara pembicara menggunakan editor Multi-Voice untuk membuat skrip dialog yang kaya dengan beberapa suara AI yang berbeda dalam satu file.

Batasan PlayHT

Variasi dan keaslian yang terbatas pada beberapa aksen, misalnya, pengguna mengeluh bahwa suara Australia terdengar seperti suara Amerika atau Inggris.

Antarmuka pengguna yang kaku dan tidak konsisten, terutama saat beralih antara editor.

Harga PlayHT

Harga kustom

Ulasan dan peringkat PlayHT

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Perjalanan suara buatan AI dimulai dengan perangkat mekanis seperti fonograf Thomas Edison pada tahun 1877, yang dapat merekam dan memutar ulang suara tetapi tidak mampu mensintesis ucapan manusia yang sebenarnya.

4. Amazon Polly (Terbaik untuk menghasilkan sintesis suara berkualitas tinggi)

melalui Amazon Polly

Amazon Polly adalah layanan TTS berbasis cloud yang ditawarkan oleh Amazon Web Services (AWS). Meskipun tidak dirancang untuk pembacaan teater atau karakter yang sangat ekspresif, layanan ini berfungsi dengan baik di mana skalabilitas, dukungan multibahasa, dan kecepatan menjadi prioritas utama.

Pengembang dapat menggunakan Speech Synthesis Markup Language (SSML) untuk menyesuaikan output suara, termasuk aspek seperti pengucapan, volume, nada, dan kecepatan bicara, guna mencapai efek yang diinginkan. Selain itu, bagi yang mengembangkan aplikasi atau pengalaman media berbasis suara, model suara neural berlatensi rendah Polly menawarkan tingkat realisme yang cukup untuk menjaga pendengar tetap terlibat.

Fitur terbaik Amazon Polly

Ubah PDF, artikel, dan halaman web menjadi aliran suara dengan teknologi TTS berbasis neural.

Gunakan tanda kutip dan kamus pelafalan kustom untuk memastikan nama, istilah teknis, atau akronim terucapkan dengan tepat.

Gunakan Amazon Polly API untuk mengaktifkan suara pada aplikasi, situs web, atau sistem yang berinteraksi dengan pelanggan sesuai permintaan.

Produksi ribuan versi audio dari konten yang berubah tanpa perlu mempekerjakan orang atau merekam ulang.

Batasan Amazon Polly

Membutuhkan pemahaman teknis untuk menggunakan SSML secara efektif guna kemampuan kloning suara tingkat lanjut dan penyesuaian suara.

Pengguna melaporkan masalah dalam menangkap suara asli dengan akurat atau mengenali suara regional tertentu.

Harga Amazon Polly

Gratis

Harga kustom

Peringkat dan ulasan alat

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon Polly?

Seorang pengguna membagikan ulasan G2 ini:

Saya sangat menyukai cara Amazon Polly membuat komputer berbicara seperti manusia. Suaranya terdengar sangat alami, dan Anda dapat memilih berbagai suara. Sangat bagus untuk membuat narasi suara untuk video atau membuat aplikasi Anda berbicara. Sangat mudah digunakan! Saya tidak suka bahwa Amazon Polly memiliki biaya penggunaan, artinya Anda harus membayar berdasarkan jumlah karakter yang dibacakan. Biayanya bisa menjadi mahal jika Anda menggunakannya secara intensif.

📖 Baca Juga: Alternatif Otter AI

5. Google TTS (Terbaik untuk menghasilkan konten audio multibahasa)

melalui Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech adalah layanan berbasis cloud yang mengubah teks tertulis menjadi ucapan manusia yang terdengar alami, memanfaatkan teknologi machine learning canggih Google.

Dengan lebih dari 380 suara dan lebih dari 50 varian bahasa, alat ini menawarkan dukungan yang kuat, mulai dari skalabilitas konten global hingga branding audio yang sangat lokal. Selain itu, streaming latensi rendah dari Chirp 3 dan realisme yang didukung oleh penelitian WaveNet menghasilkan output yang halus.

Fitur terbaik Google TTS

Pilih suara WaveNet untuk menghasilkan ucapan berkualitas tinggi dengan intonasi dan ritme yang realistis, didukung oleh model canggih DeepMind.

Gunakan suara Neural2 untuk menghasilkan ucapan yang lebih alami dan ekspresif dengan teknologi jaringan saraf generasi terbaru.

Gunakan suara Chirp 3 (HD) untuk menciptakan audio yang spontan dan percakapan dengan ketidaklancaran suara manusia dan intonasi yang halus.

Gunakan dukungan SSML untuk memformat tanggal, angka, jeda, dan menonjolkan frasa kunci.

Batasan Google TTS

Setiap permintaan API dibatasi hingga maksimum 5.000 byte teks masukan, dengan teks yang lebih panjang dibagi menjadi beberapa permintaan.

Ini tidak dioptimalkan untuk skenario streaming real-time.

Harga Google TTS

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Google TTS

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👋🏾 Pelajari cara menggunakan AI untuk produktivitas yang lebih baik. Tonton tutorial ini!

6. Microsoft Azure (Terbaik untuk menjalankan aplikasi berbasis suara)

melalui Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech menyediakan platform suara lengkap yang memungkinkan Anda untuk mentranskrip, mensintesis, menganalisis, dan bahkan membuat suara neural kustom. Bagian terbaiknya? Semua layanan ini berada di cloud Microsoft yang terpercaya, memberikan alat berstandar perusahaan tanpa mengorbankan skalabilitas atau kontrol.

Speech Studio memungkinkan Anda membuat suara merek Anda dari awal atau meningkatkan pengalaman audio menggunakan model bawaan beresolusi tinggi. Suara HD semakin memperkaya ini, menyesuaikan nada bicara secara real-time sesuai dengan sentimen teks masukan, memastikan output yang lebih ekspresif dan sadar konteks.

Fitur terbaik Microsoft Azure

Tambahkan sintesis suara realistis dengan memanfaatkan suara neural pra-bangun beresolusi tinggi (48 kHz) untuk output yang lebih realistis.

Manfaatkan API sintesis batch-nya untuk menghasilkan audio berdurasi panjang seperti buku audio atau materi pelatihan secara asinkron.

Generate data viseme untuk menganimasi avatar atau manusia digital dengan sinkronisasi bibir yang akurat dalam bahasa Inggris Amerika.

Batasan Microsoft Azure

Implementasi API TTS memerlukan keahlian dalam layanan cloud dan API.

Membuat suara neural kustom memerlukan investasi yang signifikan, termasuk persetujuan dari Microsoft dan waktu pelatihan yang cukup lama.

Harga Microsoft Azure

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (2000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Azure?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra:

Hal yang paling saya sukai saat menggunakan Microsoft Azure adalah adanya database seperti SQL dan fitur DevOps yang luar biasa, yang sangat membantu saat membangun situs web dan aplikasi… Hal yang paling saya tidak sukai adalah kadang-kadang layanan berjalan lambat dan terkadang terjadi gangguan yang menyebabkan downtime.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1950-an, Bell Labs menciptakan Audrey, sebuah sistem yang dapat mengenali angka nol hingga sembilan. Puluhan tahun kemudian, teknologi suara berkembang dengan Model Markov Tersembunyi, yang menggerakkan alat-alat tahun 1990-an seperti Dragon Dictate, yang akhirnya dapat memahami lebih dari sekadar angka.

7. Speechify (Terbaik untuk mengubah teks apa pun menjadi audio secara instan)

melalui Speechify

Speechify adalah platform TTS berbasis AI yang mengubah konten tertulis menjadi audio yang terdengar alami. Tersedia sebagai aplikasi seluler, aplikasi desktop, dan ekstensi browser, platform ini melayani berbagai kalangan pengguna, termasuk pelajar, profesional, dan individu dengan kesulitan membaca seperti disleksia.

Mulai dari memindai konten fisik dengan ponsel Anda dan mengubahnya menjadi audio secara instan, hingga mendubbing konten multibahasa untuk jangkauan global, platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menghilangkan hambatan produksi.

Fitur terbaik Speechify

Manfaatkan fitur Optical Character Recognition (OCR) untuk memindai dokumen fisik atau gambar dan membacanya secara lisan.

Gunakan sebagai ekstensi Chrome untuk membaca halaman web, email, dan dokumen langsung di dalam browser Anda.

Manfaatkan fitur Voice Cloning untuk mereplikasi suara Anda sendiri hanya dengan 20 detik rekaman audio.

Baca hingga 4,5 kali lebih cepat dengan pemutaran bertenaga AI untuk melihat pratinjau skrip, dokumen, atau konten panjang saat bepergian.

Batasan Speechify

Layanan ini mungkin mengalami masalah latensi dalam aplikasi streaming real-time.

Sistem ini kesulitan dalam menyampaikan emosi yang halus atau nuansa konteks yang subtile.

Harga Speechify

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Speechify

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Speechify?

Menurut salah satu pengulas G2:

Saya pertama kali menggunakan Speechify untuk salah satu proyek saya dan langsung menyukainya. Hal terbaiknya adalah, API-nya sangat mudah digunakan, dan outputnya sangat jernih dan jelas. Ini menghemat banyak waktu bagi saya dan memberikan output yang tepat… Ada batasan dalam hal jumlah teks yang dapat diterjemahkan sekaligus dalam versi gratis. Jika mereka menyediakan versi premium untuk pengujian, itu akan sangat membantu dalam memvalidasi alat ini.

🧠 Fakta Menarik: Speechify didirikan oleh Cliff Weitzman, yang awalnya mengembangkan platform ini untuk membantu mengatasi disleksianya sendiri. Kini, platform ini bertujuan untuk membuat membaca menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh semua orang.

8. Descript (Terbaik untuk membuat dan mengedit podcast dan tutorial)

melalui Descript

Jika pembuatan voiceover, video, atau podcast yang berkualitas tinggi menghabiskan waktu Anda atau, lebih parah lagi, anggaran Anda, Descript menawarkan solusi cerdas.

Ini adalah platform pengeditan audio dan video yang didukung AI, dirancang untuk memudahkan proses pengeditan Anda dengan memungkinkan pengeditan berkas media melalui transkrip berbasis teks. Ditujukan untuk pembuat konten, podcaster, pendidik, dan pemasar, alat ini memungkinkan Anda menghilangkan kebiasaan bicara yang umum dalam rekaman Anda hanya dengan beberapa klik, sehingga meningkatkan kualitas konten Anda.

Fitur terbaik Descript

Gunakan Overdub untuk menghasilkan klon suara realistis untuk koreksi kesalahan, narasi, atau suara sintetis sepenuhnya.

Potong, salin, tempel, atau regenerasi ucapan dari teks menggunakan Script Editor , dan gunakan AI untuk mensimulasikan kontak mata langsung, bahkan saat membaca skrip.

Gunakan Regenerate untuk mengganti bagian yang terputus atau hilang dengan suara AI yang dihasilkan secara mulus.

Batasan Descript

Mengelola podcast video dengan beberapa pembicara atau rekaman panjang dapat menyebabkan lag, audio yang tidak sinkron, atau aplikasi crash.

Meskipun pengeditan dasar mudah dilakukan, alat dan fungsi yang lebih kompleks seringkali kurang jelas atau tidak didukung oleh panduan onboarding.

Harga Descript

Gratis

Pengguna Hobi: $24/bulan per pengguna

Pencipta: $35/bulan per pengguna

Bisnis: $35/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Descript

G2: 4.6/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengulas G2:

Saya suka fitur teks-ke-suara AI ini. Sangat mudah digunakan dan melakukan perubahan pada skrip secara langsung sangat luar biasa dibandingkan dengan menyewa artis suara. Juga bagus untuk merekam demo layar di dalam lingkungan… Namun, saya tidak suka beberapa fitur pengeditan. Membekukan frame dan memperbesar/memperkecil tampilan agak merepotkan dibandingkan dengan program pengedit video tradisional seperti Premiere Pro.

9. Resemble AI (Terbaik untuk menghasilkan aplikasi suara sintetis real-time)

melalui Resemble AI

Resemble AI menyediakan rangkaian alat untuk teks-ke-suara (TTS), suara-ke-suara (STS), dan konversi suara real-time, yang cocok untuk berbagai aplikasi seperti proses pembuatan konten, asisten virtual, dan media interaktif.

Butuh suara yang berkembang seiring dengan karakter, konten, atau merek Anda? Alat ini memungkinkan Anda menghasilkan karakteristik suara kustom dalam hitungan detik hanya dengan deskripsi teks. Anda dapat memperluas dan mengintegrasikan fitur suara realistis melalui paket Python atau API untuk membangun agen real-time dan pengalaman suara interaktif.

Fitur terbaik Resemble AI

Gunakan Voice Design untuk menciptakan suara unik dari deskripsi teks sederhana tanpa memerlukan sampel audio atau keahlian teknis.

Gunakan Original Detection untuk melindungi integritas merek dengan deteksi real-time terhadap manipulasi audio, gambar, dan video.

Lokalkan ucapan dalam lebih dari 142 bahasa dan dialek regional dengan intonasi yang akurat dan nuansa budaya yang tepat.

Batasan Resemble AI

Pengguna perlu menyesuaikan pengucapan secara manual menggunakan slider, yang dapat memakan waktu.

Suara yang dihasilkan dapat terdengar robotik atau menyeramkan, terutama saat mencoba meniru aksen asli.

Harga Resemble AI

Bayar sesuai penggunaan

Pencipta: $19/bulan per pengguna

Profesional: $99/bulan per pengguna

Bisnis: $699/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Resemble AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. WellSaid Labs (Terbaik untuk menghasilkan narasi audio berkualitas tinggi untuk pelatihan)

melalui WellSaid Labs

WellSaid Labs menyederhanakan proses dubbing AI untuk tim yang mengutamakan kecepatan, konsistensi, dan kontrol. Keunggulannya? Dibangun untuk kolaborasi dan skalabilitas. Anda dapat mengelola proyek, membuat perpustakaan fonetik bersama, dan menguji berbagai opsi suara di seluruh kampanye atau alur produk.

Model AI tertutup platform ini memastikan bahwa data, merek dagang, dan karya kreatif Anda tidak pernah meninggalkan ekosistem Anda. Selain itu, Anda dapat secara intuitif menyesuaikan nada, kecepatan, dan volume dengan perintah suara, memungkinkan kontrol output suara yang presisi tanpa perlu menggunakan bahasa markup yang rumit.

Fitur terbaik WellSaid Labs

Bekerja sama secara real-time antar tim dengan ruang kerja bersama yang dirancang untuk proyek suara berskala besar.

Cari suara dengan presisi menggunakan filter seperti dialek, kepribadian, atau gaya produksi untuk menemukan pilihan yang sempurna.

Lakukan perubahan instan pada audio dengan AI Director tanpa perlu me-restart seluruh alur kerja.

Integrasikan pembuatan suara ke dalam sistem Anda melalui API dengan latensi rendah yang menghasilkan aliran MP3 dalam hitungan milidetik.

Batasan WellSaid Labs

Fitur seperti sistem cue (saat ini dalam tahap Beta) mungkin memerlukan waktu untuk dikuasai oleh pengguna non-teknis.

Fokus utama pada suara bahasa Inggris, yang membatasi kegunaan bagi pembuat konten global.

Harga WellSaid Labs

Gratis

Creative: $55/bulan per pengguna

Bisnis: $160 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat WellSaid Labs

G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WellSaid Labs?

Inilah yang dikatakan dalam salah satu ulasan G2:

Variasi persona/suara sangat membantu, dan kemampuan untuk memecahnya per kalimat atau paragraf. Tim yang saya kerjakan sangat spesifik tentang cara pengucapan nama organisasi mereka, dan saya dapat memastikan pengucapannya benar… Meskipun sebagian besar waktu pengucapan kata-kata akurat, ada beberapa masalah pengucapan yang membuat saya harus mencoba berulang kali untuk mengeja pengucapannya.

11. Lovo AI (Terbaik untuk membuat narasi suara siap iklan dan audio bermerk)

melalui Lovo AI

Lovo AI adalah generator suara AI canggih yang mengubah teks tertulis menjadi ucapan yang terdengar alami. Alat andalannya, Genny, menggabungkan suara yang dihasilkan AI dengan editor video bawaan, memungkinkan Anda menghasilkan konten voiceover berkualitas tinggi dan video yang disinkronkan dalam satu tempat.

Pertimbangkan Genny sebagai studio. Dari penulisan skrip hingga subtitle hingga gambar yang dihasilkan AI, Genny dilengkapi dengan alat-alat yang membuat proses kreatif Anda lebih lancar. Baik Anda sedang menganimasi video penjelasan, membuat konten eLearning, atau menguji opsi suara untuk prototipe game, alat ini menawarkan platform terintegrasi dengan lebih dari 500 suara AI dalam berbagai bahasa (lebih dari 100 bahasa).

Fitur terbaik Lovo AI

Tambahkan nuansa emosional pada narasi suara, seperti kegembiraan atau kesedihan, untuk meningkatkan kualitas cerita dan keterlibatan audiens.

Gunakan Genny yang terintegrasi untuk mengedit konten audio dan video.

Buat naskah voiceover dalam hitungan detik menggunakan Genny’s AI Writer, yang dirancang untuk mempercepat proses kreatif.

Batasan Lovo AI

Meskipun menghasilkan suara yang mirip manusia, beberapa pengguna memperhatikan adanya kualitas robotik yang sedikit, terutama bagi telinga yang terlatih.

Pengguna tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan jeda, istirahat, dan intonasi dalam skrip yang sama, yang membatasi presisi.

Harga Lovo AI

Basic: $10/bulan per pengguna

Pro: $48/bulan per pengguna

Pro +: $149/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Lovo AI

G2: 4. 4/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

💡 Tips Pro: Pastikan Anda mengkustomisasi gaya narasi suara Anda. Dokumentasikan ini dalam Panduan Gaya Suara untuk digunakan kembali di berbagai proyek. Pertahankan konsistensi dalam: Voice persona (pilih model aktor suara reguler)

Tone (ramah, profesional, sarkastik)

Kecepatan (lambat untuk tutorial, cepat untuk TikTok)

12. Listnr (Terbaik untuk menghasilkan audio TTS dan menghosting podcast)

melalui Listnr

Listnr hadir sebagai solusi ketika rekaman suara tradisional tidak memadai, terutama saat waktu, konsistensi, dan keragaman bahasa menjadi kendala. Platform ini menawarkan cara cepat dan skalabel untuk membuat rekaman suara yang terdengar alami dalam lebih dari 142 bahasa.

Dengan lebih dari 1000 suara ultra-realistis, platform ini membantu Anda mengoptimalkan konten di berbagai format seperti Reels, video YouTube, podcast, game, dan buku audio, tanpa mengorbankan nada atau kejernihan suara. Perbedaan utama dari ElevenLabs? Listnr memungkinkan Anda menghosting dan mempublikasikan podcast, menyematkan pemutar audio langsung ke situs web Anda, bahkan mengubah seluruh blog menjadi episode audio.

Fitur terbaik Listnr

Hosting podcast lengkap dan ubah konten tertulis menjadi episode podcast menggunakan alat podcasting bawaan.

Gunakan fitur pemutar audio yang dapat disesuaikan untuk menambahkan narasi suara ke situs web, LMS, atau aset pemasaran Anda.

Gunakan Emotion Fine-Tuning untuk menyesuaikan nada dan ekspresi guna menciptakan narasi atau dubbing yang lebih menarik.

Batasan Listnr

Tidak ada fitur pelaporan masalah bawaan melalui API untuk kata-kata yang diucapkan salah atau tidak umum.

Kualitas yang tidak konsisten pada beberapa aksen, terutama untuk bahasa tertentu.

Harga Listnr

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Listnr

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Listnr?

Salah satu ulasan G2 menjelaskannya seperti ini:

…Yang saya sukai dari Listnr adalah pendirinya. Selalu berkembang, meningkatkan fitur, dan meminta umpan balik langsung untuk memperbaiki produk. Mudah untuk disetel dan digunakan, serta menghemat banyak waktu untuk membuat konten audio dari postingan yang sudah ada…Hanya saja kadang-kadang agak lambat dengan sedikit lag, tapi itu juga sedang diperbaiki, jadi seiring perkembangan teknologi, semoga kecepatannya juga akan meningkat. Kekurangan dalam distribusi adalah hal yang perlu diprioritaskan, serta penjadwalan podcast.

13. Synthesia (Terbaik untuk membuat video dengan avatar AI yang dilengkapi narasi suara)

melalui Synthesia

Synthesia mengubah teks tertulis menjadi video berkualitas profesional dengan avatar realistis dan narasi suara yang alami. Awalnya dikembangkan pada tahun 2017 sebagai alternatif berbasis riset untuk produksi video tradisional, Synthesia kini digunakan oleh lebih dari 50.000 tim untuk membuat pelatihan internal, materi pendukung penjualan, penjelasan produk, dan konten video yang disesuaikan dengan lokal.

Dengan menggabungkan teknologi teks-ke-suara (TTS) canggih dengan presenter digital yang dapat disesuaikan, alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat konten menarik menggunakan kamera, mikrofon, atau aktor. Hal ini menjadikannya solusi ideal bagi bisnis, pendidik, pemasar, dan pembuat konten yang ingin memproduksi video berkualitas tinggi secara efisien.

Fitur terbaik Synthesia

Buat video dengan lebih dari 230 avatar realistis yang dapat menyampaikan pesan Anda dengan cara yang mirip manusia.

Sematkan video di LMS, CMS, CRM, atau alat authoring Anda tanpa perlu mengekspor.

Perindah video Anda dengan jutaan gambar, video, ikon, GIF, dan soundtrack bebas royalti yang tersedia di platform ini.

Batasan Synthesia

Kustomisasi karakter, pengiriman suara, dan opsi pengucapan terbatas.

Avatar sering terasa kaku dan kurang memiliki gerakan alami seperti berputar, menggunakan properti, atau mengetik.

Harga Synthesia

Gratis

Starter: $29/bulan per pengguna

Pencipta: $89/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Synthesia

G2: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (270+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra:

Dengan Synthesia, saya dapat membuat video berkualitas tinggi dan profesional dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya, meskipun saya sudah berpengalaman menggunakan alat pembuatan video lain seperti Adobe Premiere Pro… Terkadang saya kesulitan mengatur tempo yang tepat untuk narasi suara, misalnya saat avatar berbicara, saya perlu menambahkan banyak jeda, dll., ke dalam skrip, bahkan ketika saya sengaja memilih suara yang berbicara lambat dan jelas. Saya juga kadang-kadang mengalami kesulitan dalam mengedit teks. Misalnya, saya sering tidak dapat langsung memilih teks yang ingin diedit dan harus mengklik/mencoba 2-3-4 kali sebelum dapat mengubah ukuran font, misalnya, atau font itu sendiri. Tidak tahu mengapa ini terjadi.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1936, Bell Labs memperkenalkan Voder, sintetizer suara elektronik pertama. Alat ini tidak dapat 'berbicara' sendiri; ia membutuhkan operator terlatih yang menggunakan tombol dan pedal untuk menghasilkan suara yang mirip dengan suara manusia.

Dari Voiceovers hingga Alur Kerja dengan ClickUp

Memilih alat teks-ke-suara yang tepat bergantung pada seberapa baik alat tersebut terintegrasi dengan alur kerja Anda secara keseluruhan.

Meskipun alternatif ElevenLabs yang kami bahas ini menawarkan kualitas suara yang sempurna dan kustomisasi, sebagian besar hanya berhenti pada pembangkitan suara.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, melampaui batas. Fitur ClickUp AI Notetaker mengubah rapat menjadi transkrip terstruktur yang dapat langsung diubah menjadi materi siap TTS. Dengan ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX, Anda dapat menghasilkan konten siap suara dan bahkan mengotomatisasi pembaruan. Dan dengan ClickUp Docs, Anda dapat berkolaborasi, mengorganisir, dan menyempurnakan skrip bersama tim Anda.

Jadi, tunggu apa lagi? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅