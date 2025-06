Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Mana Generator Seni AI yang Terbaik?

Baik Anda seorang desainer profesional atau hanya seseorang dengan bakat kreatif, kemungkinan besar Anda pernah mencoba seni yang dihasilkan oleh AI. Dari desain konsep yang menakjubkan hingga gambar hiper-realistis, alat-alat ini mendorong batas-batas kreativitas sambil membuat proses desain menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Namun, dengan begitu banyak pilihan, memilih generator seni AI yang tepat bisa terasa membingungkan atau bahkan tidak sesuai dengan alur kerja Anda.

Untuk memudahkan, kami telah membandingkan dua kandidat teratas—Leonardo AI dan Stable Diffusion—untuk membantu Anda menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tapi pertanyaan yang lebih besar: Apakah ada cara yang lebih cerdas untuk mengelola alur kerja kreatif Anda? (Petunjuk: ClickUp mungkin saja jawabannya)

Mari kita cari tahu. 👀

ClickUp Whiteboards dan ubah menjadi tugas secara instan Visualisasikan ide dengandan ubah menjadi tugas secara instan

ClickUp untuk tim desain Lacak setiap permintaan desain, revisi, dan persetujuan dengan Jika Leonardo AI adalah kuas Anda dan Stable Diffusion adalah palet Anda—ClickUp adalah studio lengkapnya!

Apa Itu Leonardo AI?

Melalui Leonardo AI

Leonardo AI adalah generator gambar AI yang dirancang khusus untuk desainer grafis, seniman VFX, dan pengembang game. Fitur unggulannya adalah kemampuan untuk melatih model AI kustom. Anda dapat melatihnya menggunakan karya seni Anda sendiri atau gaya favorit, memastikan setiap karya tetap sesuai dengan identitas visual unik Anda.

Selain itu, pengembang game dapat menggunakan Leonardo AI untuk mendesain elemen karakter, antarmuka pengguna (UI), dan lingkungan game, sementara tim pemasaran dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan konten kreatif dan aset iklan.

Fitur Leonardo AI

Leonardo AI menawarkan fitur-fitur yang solid untuk mendukung berbagai kasus penggunaan generasi gambar. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang beberapa fitur terbaiknya.

Fitur #1: Pembuatan tekstur 3D

Jika Anda bekerja dengan model 3D, ini adalah penghemat waktu yang sangat besar. Alih-alih mendesain tekstur secara manual untuk setiap permukaan, Anda dapat mengunggah model 3D (dalam format OBJ). Leonardo AI akan menghasilkan tekstur detail dan realistis yang sesuai dengan tampilan dan nuansa yang Anda inginkan.

Ini sangat berguna bagi pengembang game, animator, dan seniman 3D yang ingin mendapatkan tekstur berkualitas tinggi tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk melukis atau memetakan secara manual.

Fitur #2: Kanvas real-time

Dengan Realtime Canvas, Anda dapat memulai dengan sketsa kasar, dan Leonardo AI akan langsung memperbaikinya, menambahkan detail, dan mengubahnya menjadi karya berkualitas tinggi.

Baik Anda sedang brainstorming konsep, bereksperimen dengan gaya, atau menyempurnakan ide yang digambar tangan, alat ini memastikan sketsa Anda berubah menjadi visual yang rapi—tanpa perlu menggambar ulang semuanya dari awal. `

Fitur #3: Gerakan

Jika Anda pernah ingin menghidupkan gambar statis Anda, fitur Motion baru dari Leonardo AI berfungsi seperti generator video AI, memungkinkan Anda menganimasi visual yang sudah ada dengan mudah—tanpa perlu perangkat lunak tambahan.

Dengan Motion, Anda dapat membuat karakter bergerak, menghidupkan adegan, atau menambahkan gerakan halus pada gambar produk untuk efek yang lebih menonjol. Selain itu, Anda dapat menghasilkan animasi langsung dari gambar Anda, sehingga tidak memerlukan perangkat lunak animasi yang rumit atau keterampilan teknis untuk menciptakan visual yang menarik perhatian.

Fitur #4: Flow State

Alih-alih menghasilkan gambar secara individual, Flow State menyediakan aliran kontinu variasi gambar yang dihasilkan AI berdasarkan prompt Anda. Anda dapat dengan cepat menelusuri variasi, menyesuaikan input Anda, dan memilih yang paling sesuai.

Selain itu, jika Anda ingin gambar Anda sesuai dengan estetika tertentu, gunakan fitur More Like This. Fitur ini memungkinkan Anda memilih gaya, warna, dan pencahayaan yang Anda sukai, sehingga AI tahu persis suasana yang Anda inginkan.

Harga Leonardo AI

Gratis selamanya

Apprentice : $10/bulan

Artisan : $24/bulan

Maestro : $48/bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Apa Itu Stable Diffusion?

Melalui Stable Diffusion

Stable Diffusion adalah alternatif yang kuat untuk Leonardo AI yang mengubah prompt menjadi gambar fotorealistik. Berbeda dengan generator gambar AI lainnya, Stable Diffusion memberikan Anda kendali penuh atas gaya, komposisi, dan preset.

Selain itu, model ini juga dapat menangani inpainting (mengisi bagian yang hilang dari gambar) dan outpainting (memperluas gambar melampaui batasnya).

Pada dasarnya, alat ini mengompres gambar ke dalam ruang laten tersembunyi. Kemudian, alat ini menambahkan noise, yang membuat gambar menjadi buram. Secara bertahap, alat ini menghilangkan noise tersebut dalam langkah-langkah, merekonstruksi gambar berdasarkan pola yang dipelajarinya dari data pelatihan.

💡 Tips Pro: Menulis prompt AI yang sempurna bisa memakan waktu, terutama saat Anda menyesuaikan detail untuk mendapatkan gaya, komposisi, atau tingkat realisme yang tepat. Daripada mencoba dan mengulang, gunakan templat prompt AI untuk menghindari repotnya menyempurnakan prompt berulang kali hanya untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan.

Fitur Stable Diffusion

Berikut ini adalah panduan singkat tentang beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Stable Diffusion 👇

Fitur #1: Basis data prompt

Stable Diffusion menyediakan basis data prompt dengan lebih dari 12 juta prompt yang disumbangkan oleh seniman AI dari seluruh dunia. Anda dapat menggunakan prompt-prompt ini untuk menghasilkan ribuan gambar yang dihasilkan oleh AI.

Prompt dapat ditemukan dengan mudah menggunakan mesin pencari khusus, membantu Anda menghasilkan segala sesuatu mulai dari adegan fotorealistik hingga gambar surreal dan imajinatif. Anda dapat menjelajahi berbagai tema dan gaya, dan bahkan melihat contoh gambar hasil dari prompt tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang efektivitasnya.

Fitur #2: Generasi gambar dari gambar

Stable Diffusion memungkinkan Anda mengunggah gambar apa pun dan membuat gambar baru darinya. Platform ini menggunakan sintesis gambar terarah, di mana Anda mengunggah gambar dan memberikan prompt teks untuk mengarahkan proses pembangkitan gambar.

Teknologi ini menggunakan mekanisme difusi dan pengurangan noise untuk menciptakan gambar baru. Artinya, gambar awal diburamkan dengan menambahkan noise. Setelah gambar menjadi sepenuhnya berisik, gambar tersebut secara bertahap diperhalus sambil menambahkan elemen yang disediakan oleh input teks. Hasil akhir adalah gambar baru yang sesuai dengan karakteristik yang Anda detailkan dalam prompt Anda.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2018, sebuah lukisan yang dibuat oleh AI berjudul Portrait of Edmond de Belamy dilelang di Christie's seharga $432.500. Lukisan tersebut dibuat menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan karya seni klasik! 😱

Fitur #3: Pilih gaya

Stable Diffusion memiliki koleksi gaya preset yang dapat Anda pilih—mulai dari Realistis, Sinematik, dan Cyberpunk, hingga Animasi, Line Art, Karakter 3D, dan banyak lagi, untuk menyesuaikan hasil output Anda.

Jika Anda sedang mengerjakan iklan bertema futuristik, pilih Cyberpunk; jika Anda ingin sesuatu yang playful, Pixel Art mungkin menjadi pilihan Anda. Opsi-opsi ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan output AI dengan kebutuhan kreatif Anda.

Harga Stable Diffusion

Gratis selamanya

Pro: $7/bulan

Max: $14/bulan

Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Perbandingan Fitur

Berikut adalah perbandingan fitur secara singkat.

Fitur Leonardo AI Stable Diffusion Pemenang 🥇 Kemudahan Penggunaan Antarmuka pengguna yang ramah, berbasis browser Antarmuka sederhana berbasis browser Seri Kustomisasi Terbatas (model eksklusif) Sepenuhnya open-source, dapat disesuaikan Stable Diffusion Fitur 3D tekstur 3D, tanpa dukungan modeling peta Kedalaman 3D dengan ControlNet Stable Diffusion

Mari kita bahas ini secara detail:

Leonardo AI dan Stable Diffusion adalah dua alat yang kuat untuk menghasilkan gambar dan video berbasis AI. Namun, mana yang paling cocok untuk kebutuhan kreatif Anda? Untuk membantu Anda memutuskan, kami membandingkan keduanya secara langsung—melihat kelebihan, keterbatasan, dan apa yang membuat masing-masing menonjol.

Fitur #1: Kemudahan penggunaan dan antarmuka

Leonardo AI memiliki antarmuka pengguna yang ramah dan terasa seperti obrolan, sehingga mudah dinavigasi. Aplikasi ini berjalan langsung di browser web Anda, jadi tidak perlu pengaturan atau instalasi yang rumit. Cukup ketikkan prompt, dan alat AI akan menghasilkan karya kreatif yang Anda butuhkan—sempurna untuk pemula maupun profesional.

Stable Diffusion juga menjaga kesederhanaan dengan antarmuka pengguna yang ramah dan dapat digunakan langsung di browser Anda. Tidak perlu mengunduh apa pun—cukup masukkan teks prompt, dan ia akan segera menghasilkan gambar berkualitas tinggi.

🏆 Pemenang Seri! Leonardo AI dan Stable Diffusion adalah alat pembuat gambar yang mudah digunakan untuk pemula dan pengguna tingkat lanjut. Pengaturan yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikan detail dan menghasilkan gambar fotorealistik dalam hitungan detik.

Fitur #2: Kemampuan open source

Leonardo AI menggunakan model proprietary-nya sendiri, yang berarti seniman dan desainer memiliki kontrol terbatas atas kustomisasi. Tidak ada akses terbuka ke API-nya, sehingga fleksibilitas cukup terbatas. Jika Anda ingin menyesuaikan model itu sendiri, Leonardo AI mungkin membatasi kemampuan Anda untuk menyesuaikan model tersebut.

Stable Diffusion, di sisi lain, sepenuhnya open-source, memberikan pengembang kebebasan untuk menyesuaikan dan memodifikasi data pelatihan. Anda bahkan dapat self-host di komputer atau server pribadi Anda, menjadikannya pilihan yang bagus jika Anda menginginkan lebih banyak kontrol dan kustomisasi.

🏆 Pemenang Semua tergantung pada seberapa banyak kontrol yang Anda inginkan. Jika Anda lebih suka alat AI yang siap pakai dengan pengaturan minimal, Leonardo AI menjaga semuanya tetap sederhana

Namun, jika kustomisasi dan fleksibilitas menjadi prioritas Anda, Stable Diffusion adalah pilihan yang jelas

👀 Tahukah Anda? Menurut survei HubSpot, 83% pemasar melaporkan bahwa AI memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak konten daripada yang bisa mereka lakukan tanpa AI. Mereka memanfaatkan AI untuk tugas pemasaran konten seperti membuat konten baru, mengedit atau merumuskan ulang materi yang sudah ada, menyiapkan kerangka konten, dan banyak lagi.

Fitur #3: Proyeksi 3D

Leonardo AI tidak mendukung pemodelan 3D dengan kemampuan saat ini. Namun, ia memungkinkan tekstur 3D. Artinya, Anda dapat menerapkan warna, pola, dan detail lainnya pada model 3D untuk membuatnya lebih realistis.

Di sisi lain, Stable Diffusion dapat menghasilkan Depth Map menggunakan ekstensi bernama ControlNet. Fitur ini memungkinkan Anda menambahkan kedalaman 3D yang realistis pada gambar 2D sehingga terlihat lebih sinematik, efek pseudo-3D.

🏆 Pemenang Jika Anda mencari alat yang memberikan fleksibilitas lebih dalam penggunaan depth maps dan proyeksi 3D, Stable Diffusion adalah pilihan yang solid. Gambar yang dihasilkan oleh AI-nya bekerja lebih baik dalam alur kerja 3D, menjadikannya lebih serbaguna daripada Leonardo AI.

Leonardo AI vs Stable Diffusion

Kedua Leonardo AI dan Stable Diffusion menawarkan rangkaian fitur yang kuat untuk pembangkitan gambar dan video. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun akan menarik untuk melihat bagaimana pengguna mempertimbangkan pilihan antara Stable Diffusion dan Leonardo AI.

Kami membawanya ke Reddit, di mana seorang pengguna secara khusus merekomendasikan Leonardo AI karena model eksklusifnya.

Keunggulan Leonardo adalah: 1. Model eksklusif yang cukup baik dalam gaya fotografi. 2. Komputasi di luar perangkat Aplikasi selulernya juga bagus.

Keunggulan Leonardo adalah:

1. Model eksklusif yang cukup baik dalam gaya fotografi. 2. Komputasi di luar perangkat

Aplikasi selulernya juga bagus.

Seorang pengguna Reddit lain menemukan bahwa Stable Diffusion memiliki keunggulan karena ketepatan dalam menghasilkan gambar.

Sebagai seorang seniman, tidak ada yang lebih baik dari Stable Diffusion ketika Anda menginginkan presisi. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba menjual perangkat lunak mereka kepada Anda, TIDAK ADA yang dapat mencapai tingkat presisi generasi yang dimiliki SD.

Sebagai seorang seniman, tidak ada yang lebih baik dari Stable Diffusion ketika Anda menginginkan presisi. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba menjual perangkat lunak mereka kepada Anda, TIDAK ADA yang dapat mencapai tingkat presisi generasi yang dimiliki SD.

Pengguna juga tampaknya menghargai fleksibilitas Stable Diffusion dalam hal kustomisasi.

Stable Diffusion masih memiliki kontrol, kebebasan, dan fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk menyesuaikan tepat apa yang Anda inginkan, yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Stable Diffusion masih memiliki kontrol, kebebasan, dan fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk menyesuaikan tepat apa yang Anda inginkan, yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Leonardo AI vs Stable Diffusion

Jika Anda sedang menjelajahi generasi gambar berbasis AI, Leonardo AI dan Stable Diffusion adalah pilihan yang bagus. Namun, jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar pembuatan gambar (seperti kolaborasi kreatif, otomatisasi tugas, dan alur kerja desain yang efisien), maka saatnya untuk menjelajahi ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan mengirim rata-rata 25 pesan per hari, mencari informasi dan konteks. Ini menunjukkan bahwa banyak waktu terbuang sia-sia untuk menggulir, mencari, dan memahami percakapan yang terfragmentasi di email dan obrolan. 😱 Seandainya saja Anda memiliki platform cerdas yang menghubungkan tugas, proyek, obrolan, dan email (plus AI!) dalam satu tempat. Tapi Anda bisa: Coba ClickUp!

Ini adalah 'aplikasi serba bisa untuk kerja,* dirancang untuk mengintegrasikan tugas-tugas yang tersebar, proyek, dan ide menjadi satu alur kerja yang mulus. Bagi tim desain, ini berarti pusat terpusat untuk mengelola proyek, melacak revisi, menangani permintaan kreatif, dan berkolaborasi dengan mudah—semua dalam satu tempat.

Jadi, apa lagi yang bisa dilakukan ClickUp? Dan apakah ClickUp bisa menjadi alternatif yang kuat untuk Stable Diffusion dan Leonardo AI?

Mari kita cari tahu 👇

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Generator gambar AI seperti Leonardo AI dan Stable Diffusion sangat bagus untuk membuat visual, tetapi tidak membantu tim desain berkolaborasi atau mengelola alur kerja. Anda masih harus menggunakan beberapa alat untuk menjaga proyek tetap berjalan.

ClickUp melihat celah ini dan mengembangkan ClickUp Brain — asisten AI yang mengoptimalkan alur kerja, mengorganisir pengetahuan, dan menghasilkan konsep gambar serta prompt AI untuk mendukung proses desain visual Anda.

Dengan Brain, Anda dapat:

Buat gambar kreatif dan ide secara instan berdasarkan tujuan proyek, panduan gaya, atau kampanye sukses sebelumnya

Gunakan prompt yang didukung AI untuk menjelajahi arah kreatif yang berbeda seperti skema warna, inspirasi tata letak, atau tren tipografi

Otomatiskan pembuatan ringkasan desain detail berdasarkan masukan Anda, mencakup tujuan utama, target audiens, aset yang diperlukan, dan pedoman kreatif

Ringkas umpan balik klien, permintaan revisi, dan catatan internal agar tim dapat fokus pada hal yang penting

Lacak secara otomatis perubahan desain, riwayat versi, dan persetujuan untuk menghilangkan kebingungan

Sarankan langkah selanjutnya berdasarkan umpan balik revisi, agar proyek kreatif tetap berjalan lancar tanpa rantai email yang tak berujung

Buat ringkasan desain dan langkah selanjutnya dengan cepat menggunakan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk brainstorming dan membuat prompt seni AI yang dapat membantu Anda mewujudkan visi artistik Anda. Misalnya, masukkan 'Berikan saya lima prompt seni AI unik untuk kota cyberpunk pada malam hari, termasuk detail tentang atmosfer, karakter, pencahayaan, dan perspektif,' dan ClickUp Brain akan menghasilkan berbagai prompt yang sangat detail untuk Anda!

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan prompt seni yang sangat detail untuk membantu dalam proses ideasi desain

2. ClickUp's One Up #2: Papan Tulis ClickUp

Tapi apa yang terjadi dengan ide-ide setelah mereka terbentuk? Dengan ClickUp Whiteboards, ucapkan selamat tinggal pada catatan yang tersebar dan ide-ide kreatif yang terpisah. Berbeda dengan alat tradisional, Whiteboards memiliki kanvas interaktif di mana tim dapat brainstorming ide menggunakan catatan tempel, gambar bebas, dan peta pikiran.

Lebih baik lagi, Whiteboards (didukung oleh Brain) membantu Anda menghasilkan prompt gambar yang didukung AI dan konten visual tanpa perlu beralih alat. Ini adalah tempat di mana ide-ide terbentuk, berkembang, dan menjadi aset kreatif yang nyata.

Buat dan modifikasi gambar AI langsung di ClickUp Whiteboards

Keuntungan tambahan? Anda tidak perlu berpindah-pindah aplikasi hanya untuk membuat gambar. Baik Anda membutuhkan ilustrasi konsep atau visual kreatif, Brain memungkinkan Anda untuk menghasilkan, menyempurnakan, dan meminta ulang gambar hingga sesuai dengan visi Anda—membuatnya menjadi alat AI yang sempurna untuk desainer.

Setelah Anda finalisasi ide-ide Anda, ubah menjadi Tugas ClickUp langsung dari Whiteboards dan tugaskan kepada anggota tim Anda hanya dengan beberapa ketukan tombol.

📌 Contoh: Seorang desainer memasukkan sketsa wireframe, tim pemasaran merencanakan pesan, dan manajer proyek menghubungkan semuanya dengan tenggat waktu—semua dalam satu papan.

Dan jika Anda membutuhkan inspirasi, gunakan Template Papan Tulis Baru ClickUp untuk mulai menggambar sketsa ide Anda. Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan dan dirancang untuk membantu Anda mengeksekusi proyek dengan lebih jelas. Template ini dapat digunakan oleh tim pemasaran, desainer, atau manajer proyek untuk merencanakan ide kampanye, membuat wireframe, atau menggambarkan alur kerja.

Buat alur kerja, kembangkan ide, dan selesaikan proyek lebih cepat dengan Template Papan Tulis Baru ClickUp

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Design

Dan untuk mengintegrasikan semuanya, gunakan ClickUp Design. Kelola proyek desain, buat proses terstruktur untuk menangkap permintaan kreatif, dan atur prioritas Anda dalam solusi terpusat.

🎨 Di dalam pusat kreatif ini, Anda dapat:

Buat persona desain dan alur pengguna secara instan melalui ClickUp Brain

Lacak permintaan desain, revisi, dan tenggat waktu di satu tempat

Gunakan ClickUp Docs , Whiteboards, dan file Figma yang terintegrasi untuk berbagi dan menyempurnakan ide

Berikan umpan balik langsung pada mockup dan tetapkan perubahan—tanpa rantai email yang tak berujung

Hubungkan dengan InVision, Miro, dan lebih dari 200 alat lainnya untuk menjaga alur kerja Anda tetap lancar

Desain yang bagus hanyalah salah satu bagian dari puzzle—apa yang terjadi selanjutnya?

Setelah tim desain mengubah ide kreatif menjadi visual, tim pemasaran mengubah visual tersebut menjadi kampanye yang berdampak besar. Dari perencanaan konten hingga pelaksanaan kampanye, pemasar menghadapi tenggat waktu yang ketat, saluran yang beragam, dan umpan balik yang terus-menerus sambil menjaga konsistensi merek.

Itulah mengapa orang memilih ClickUp untuk Tim Pemasaran. Sama seperti ClickUp yang mempermudah alur kerja desain, ClickUp membantu tim pemasaran merencanakan, berkolaborasi, dan melacak kinerja—semua dalam satu platform.

Organisir, selaraskan, dan pantau kampanye pemasaran dengan Solusi Tim Pemasaran ClickUp

Secara singkat,

🎯 Atur kalender konten, lacak tenggat waktu, dan pastikan kampanye berjalan sesuai jadwal📢 Sinkronkan tim, kelola persetujuan, dan konsolidasikan umpan balik tanpa email yang berantakan📊 Pantau hasil kampanye, analisis keterlibatan, dan sesuaikan strategi secara real-time

💡 Tips Pro: Untuk meningkatkan efisiensi tim desain Anda, pilih perangkat lunak kolaborasi yang menawarkan komunikasi real-time, kontrol versi, dan integrasi yang mulus dengan alat yang sudah Anda gunakan. Hal ini memastikan alur kerja yang efisien dan kerja tim yang efektif.

Tingkatkan Alur Kerja Desain Anda dengan ClickUp

Pada akhirnya, baik Leonardo AI maupun Stable Diffusion keduanya berfungsi dengan baik sebagai generator gambar AI yang powerful.

Tapi mari kita jujur: visual yang bagus hanyalah salah satu bagian kecil dari menyelesaikan sebuah proyek. Yang lebih baik lagi adalah memiliki sesuatu yang juga membantu Anda dalam proses pembuatan dan eksekusi.

Dan di situlah ClickUp berperan.

Dengan fitur-fitur canggih untuk manajemen proyek, kolaborasi tim, otomatisasi, dan bantuan AI bawaan, ClickUp memastikan tim Anda tetap terkoordinasi dan bekerja dengan efisien. Baik Anda mengelola persetujuan desain, melacak kampanye, atau menangani tenggat waktu, ClickUp menghilangkan kekacauan dan memastikan semua orang (dan semua hal) tetap sinkron dengan sempurna.

Daftar gratis di ClickUp dan tinggalkan tugas-tugas yang tersebar selamanya! ✅