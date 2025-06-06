11 Alternatif Jamboard Terbaik untuk Kolaborasi Visual Real-Time 2026

Google Jamboard adalah aplikasi papan tulis interaktif untuk pelajar. Aplikasi ini dihentikan pada 31 Desember 2024, di seluruh platform Web, Android, iOS, dan perangkat Google Meet.

Sejak saat itu, pencarian aplikasi papan tulis online gratis di Google Workspace meningkat pesat.

Jika Anda adalah pengguna Jamboard yang sedang mencari alat papan tulis digital pihak ketiga sebagai alternatif, postingan ini cocok untuk Anda.

Mari kami perkenalkan alternatif Jamboard yang memudahkan Anda berkolaborasi dengan tim Anda di Google Workspace!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Jamboard?

Pengguna Jamboard biasanya berkolaborasi secara visual di dalam Google Workspace. Dan hal itu membutuhkan lebih dari sekadar alat menggambar biasa.

Saat memilih alternatif Google Jamboard, perhatikan fitur-fitur canggih berikut ini:

Kolaborasi real-time: Jika Anda bekerja dari jarak jauh, carilah fitur Jika Anda bekerja dari jarak jauh, carilah fitur kolaborasi tim secara langsung seperti komentar, kursor real-time, dan pengeditan bersama agar Anda dan rekan kerja tetap berada di halaman yang sama, secara harfiah

Integrasi Google Workspace : Alat Anda harus terintegrasi dengan Google Drive, Docs, Meet, dan Classroom. Dengan begitu, Anda dapat membagikan papan sebagai tugas, melampirkannya ke pekerjaan kelas, atau mempresentasikannya secara langsung selama sesi Meet

Kemudahan berbagi dan kontrol akses: Anda ingin mengontrol siapa yang dapat melihat, berkomentar, atau mengedit—sama seperti di Google Docs dan Google Slides

Gunakan alat visual yang fleksibel: Untuk memetakan ide-ide Anda, papan tulis online gratis ini harus memungkinkan Anda menambahkan catatan tempel, bentuk, penghubung, dan gambar sesuai keinginan Anda

Ubah ide menjadi tindakan: Cari fitur yang memungkinkan Anda mengubah elemen papan tulis langsung menjadi tugas agar kerja sama Anda tidak terhenti di papan tulis

Template siap pakai: Perangkat lunak papan tulis terbaik menyediakan template siap pakai sehingga Anda dapat langsung memulai sesi brainstorming atau perencanaan tanpa perlu menghabiskan waktu untuk menyiapkan papan untuk berbagai jenis diagram proses

Gambarlah secara alami di perangkat sentuh: Jika Anda menggunakan tablet atau laptop layar sentuh, carilah alat yang mendukung input stylus, layar interaktif, dan gerakan jari untuk menggambar dan memberi anotasi dengan mudah

Didukung AI: Percepat proses perencanaan dengan fitur-fitur premium yang memungkinkan Anda membuat konten papan tulis, gambar, atau ringkasan menggunakan perintah bahasa alami

👀 Tahukah Anda? Papan tulis modern (juga dikenal sebagai papan tulis kering) diciptakan oleh Martin Heit, seorang fotografer dan veteran Perang Korea, pada akhir tahun 1950-an. Sekitar waktu yang sama, Albert Stallion, yang bekerja di Alliance (sebuah perusahaan baja dan pelapis), menyadari bahwa baja berlapis enamel dapat ditulis dan dibersihkan dengan mudah. Pada tahun 1960, ia keluar dari Alliance dan mendirikan Magiboards, sebuah perusahaan yang memproduksi papan tulis putih secara komersial.

Sekilas tentang Alternatif Jamboard

Dengan tidak adanya Jamboard, Anda membutuhkan pengganti yang sama intuitifnya. Semua alat dalam daftar ini adalah pilihan yang sangat layak.

Nama alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Papan tulis berbasis AI, konversi tugas, kolaborasi langsung, templat, kanvas tak terbatas, integrasi mendalam dengan Google Workspace Bisnis kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar yang mencari ruang kerja serba guna Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Miro Kolaborasi real-time, integrasi (Jira, Slack), fitur AI, mode presentasi, alat fasilitasi kreatif Individu, usaha kecil, dan perusahaan untuk alur kerja yang mengutamakan desain Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Lucidspark Bingkai & wadah, integrasi Azure/Jira, alat pemungutan suara, catatan tempel, integrasi Zoom/Teams Bisnis kecil dan perusahaan menengah yang mencari alat kolaborasi terstruktur Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan FigJam Avatar Bitmoji, perpustakaan templat, obrolan langsung/audio, pengaturan catatan tempel, alat sorotan Individu, desainer, dan tim kecil untuk mendukung pekerjaan kreatif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Microsoft Whiteboard Kanvas tak terbatas, integrasi Teams, reaksi langsung, ringkasan AI Copilot, komponen loop Pendidik, perusahaan, dan tim jarak jauh yang sudah terintegrasi dalam ekosistem Microsoft Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $7,20 per pengguna per bulan Mural Super Lock, Summon, alat fasilitasi, pembuatan templat, integrasi dengan GIPHY dan Noun Project Perorangan, tim kecil hingga menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Creately Pengeditan Markdown, penghubungan data, pencarian universal, papan Kanban, kontrol akses yang aman Individu dan tim skala kecil hingga menengah yang ingin mengintegrasikan papan tulis dan wiki Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Stormboard Dokumen terintegrasi, pengeditan bersama file (Google, Office), templat AI, pencarian mendalam, tautan hiperteks pada catatan tempel Perusahaan menengah dan besar yang suka melakukan brainstorming dengan sticky notes Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Canva Whiteboard Magic Resize, ringkasan AI Magic Write, perpustakaan media kaya, ekspor yang mudah Individu dan usaha kecil yang menyukai templat siap pakai Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12,99/bulan Conceptboard Sesuai dengan GDPR, fitur obrolan/video bawaan, versi papan, antarmuka pengguna yang intuitif Kolaborasi klien untuk tim kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan Zoom Whiteboard Papan tulis real-time selama rapat, templat yang dapat digunakan ulang, konektor cerdas, AI, alat pemungutan suara Layanan papan tulis online untuk tim jarak jauh dan perusahaan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $2,49 per pengguna per bulan

Alternatif Jamboard Terbaik

Jika Anda ingin mengembalikan kolaborasi visual yang begitu mudah dilakukan dengan Jamboard, daftar ini layak untuk dicoba.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mari kita mulai dengan favorit kami sendiri.

1. ClickUp (Ruang kerja all-in-one terbaik untuk kolaborasi visual)

Coba ClickUp secara gratis Rencanakan dan wujudkan ide-ide Anda dengan ClickUp Whiteboards

Kolaborasi sulit didefinisikan, tetapi mudah dirasakan. Ketika orang yang tepat bekerja sama dengan alat yang tepat, percakapan berjalan lancar, ide-ide berkembang lebih cepat, dan hampir semuanya berjalan dengan baik.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan proyek, dokumen, tugas, dan obrolan Anda menjadi satu. Selain itu, ClickUp memungkinkan Anda bekerja lebih cepat dan cerdas, bukan lebih keras, berkat fitur AI bawaan yang peka konteks.

Papan Tulis ClickUp adalah kanvas interaktif untuk Anda melakukan brainstorming, merencanakan, dan mewujudkan ide-ide menjadi tindakan. Ajak tim Anda ke papan tulis dan berkolaborasi dengan teks, catatan tempel, bentuk, dan penghubung untuk mengekspresikan ide secara visual.

Lakukan brainstorming, rencanakan, dan buat alur kerja dengan ClickUp Whiteboards

Dengan pelacakan kursor secara langsung, komentar, dan dukungan stylus, semua orang dapat melihat siapa yang berkontribusi pada papan—baik secara jarak jauh maupun di lokasi.

Video ini menunjukkan kepada Anda cara menggunakan ClickUp Whiteboards untuk merancang ide-ide terbaik dan mewujudkannya:

Aplikasi papan tulis digital ini juga berfungsi dengan sangat baik di perangkat sentuh, sehingga Anda dapat menggambar secara bebas, memindahkan elemen, atau membuat anotasi menggunakan stylus, sangat cocok untuk tablet saat rapat standup atau lokakarya tatap muka.

⏩ Tips Cepat: Ketik /whiteboard di dalam deskripsi tugas apa pun untuk membuat dan menyematkan papan tulis baru secara langsung di dalam ClickUp Tasks. Dengan begitu, sesi brainstorming dan perencanaan Anda tetap terhubung langsung dengan tugas tersebut, tanpa perlu keluar dari ClickUp.

Dengan memanfaatkan kebebasan berkreasi dari ClickUp Whiteboards, ClickUp Brain meningkatkan sesi Anda dengan bantuan berbasis AI.

Aplikasi ini dapat menganalisis ruang kerja Anda, menyarankan untuk memecah ide-ide yang belum terstruktur menjadi tugas-tugas spesifik, menetapkan prioritas, atau merangkum catatan menjadi poin-poin tindakan yang jelas. Aplikasi ini juga membantu menghasilkan ringkasan rapat berdasarkan diskusi di papan tulis Anda.

Buat tugas yang dapat ditindaklanjuti, rencana proyek, dan ringkasan dari papan tulis Anda dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Ubah teks menjadi visual yang menarik dengan mudah langsung di Whiteboard Anda menggunakan fitur pembuat gambar AI bawaan Brain.

Anda juga dapat mengubah ide-ide dari papan tulis Anda menjadi Tugas ClickUp yang dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, prioritas, dan daftar periksa. Artinya, saat Anda merancang alur kerja, Anda tidak perlu membuatnya ulang secara manual nanti; konten papan tulis Anda langsung dapat ditindaklanjuti.

Undang rekan kerja melalui tautan, atur izin akses, dan bahkan sematkan papan tulis Anda di ClickUp Docs atau tambahkan dokumen ke papan tulis Anda untuk konteks yang lengkap.

Selain itu, ClickUp menawarkan berbagai templat papan tulis, termasuk peta proses, diagram alur proses, papan perencanaan sprint, tata letak brainstorming tim, dan banyak lagi, sehingga Anda dapat segera memulai dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.

💡 Tips Pro: Jika tim Anda sering menggunakan pengaturan papan tulis yang sama, simpanlah sebagai templat. Dengan begitu, Anda dapat langsung meniru struktur yang sama persis, menjaga konsistensi sesi Anda, dan mempercepat alur kerja Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Dashboard ClickUp : Visualisasikan perkembangan ide-ide dari papan tulis Anda dengan AI Cards untuk status tugas, beban kerja tim, kecepatan, grafik burndown, dan banyak lagi

Otomatisasi ClickUp : Ubah hasil papan tulis Anda menjadi alur kerja yang efisien dengan aturan yang secara otomatis menetapkan tugas, menerapkan prioritas, mengubah status, atau mengirim pemberitahuan berdasarkan pemicu yang Anda tentukan

Integrasi ClickUp : Hubungkan papan tulis ClickUp dengan aplikasi populer seperti Slack, Google Drive, Zoom, dan Microsoft Teams untuk integrasi yang mulus guna memperlancar komunikasi dan menjaga semua pekerjaan Anda tetap sinkron di seluruh platform

ClickUp Super Agents : Buat asisten berbasis AI yang dapat bertindak secara mandiri dengan memori tak terbatas dan pengetahuan kontekstual tentang ruang kerja Anda

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dengan ClickUp karena fungsinya yang sangat lengkap

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mulusnya semua fitur bekerja bersama. Kombinasi antara Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk melakukan brainstorming, membagikan tugas, dan melacak pekerjaan, semuanya dalam satu tempat. Platform ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, sehingga sangat cocok untuk mengelola berbagai tim dan proyek lintas departemen.

2. Miro (Pilihan terbaik untuk kolaborasi tim yang dapat disesuaikan dan pembuatan diagram)

melalui Miro

Miro adalah platform papan tulis digital berbasis cloud yang dirancang untuk kolaborasi visual di antara tim yang tersebar dan tim hybrid. Platform ini tidak hanya sekadar menggambar, tetapi juga dirancang khusus untuk manajemen proyek desain.

Dengan Miro AI, Anda dapat mengubah ide-ide di papan Miro Anda menjadi ringkasan produk, prototipe, atau peta jalan.

Untuk memastikan semua anggota tim Anda berkolaborasi secara visual, Anda dapat menggunakan fitur-fitur seperti jajak pendapat cepat, pemungutan suara titik, penggeser dinamis, dan pemutar kejutan. Semua ini adalah cara yang baik untuk mengubah penonton pasif menjadi kontributor aktif.

Fitur terbaik Miro

Buat papan tanpa batas dengan ruang tak terbatas untuk bertukar pikiran, merencanakan, dan memvisualisasikan ide tanpa batasan menggunakan Infinite Canvas

Lihat kursor secara langsung, obrolan, panggilan suara/video, dan komentar saat anggota tim bekerja sama

Tiru papan tulis fisik dengan alat seret dan lepas untuk mengelompokkan ide, melakukan retrospeksi, atau menyusun diagram alur

Keterbatasan Miro

Masalah kinerja pada papan besar dengan banyak konten

Harga Miro

Gratis

Paket Pemula : $8/bulan per anggota

Bisnis : $16/bulan per anggota

Enterprise : Harga khusus (mulai dari 30 anggota)

Enterprise Guard: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Miro

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Miro?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Saya menyukai Miro karena ini adalah alat yang mendekatkan orang-orang selama workshop. Bahkan saat mengerjakan proyek global, orang-orang dari berbagai negara dapat berkontribusi secara kolaboratif terhadap hasil workshop. Saya bekerja di lingkungan agile, jadi alat ini sangat berguna selama berbagai jenis workshop, pekerjaan konseptual, atau PI Planning.

📮 Wawasan ClickUp: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan penggalian ide.

3. Lucidspark (Pilihan terbaik untuk brainstorming dengan kolaborasi terstruktur)

melalui Lucidspark

Lucidspark adalah papan tulis virtual berbasis cloud yang memudahkan perencanaan proyek saat Anda bekerja dengan tim lintas fungsi.

Mulailah dengan membuat ruang virtual tempat semua orang dapat berbagi dan mengatur ide-ide mereka. Melalui fitur komentar dan penandaan, semua anggota tim hybrid Anda dapat berkontribusi dalam diskusi.

Beberapa contoh penggunaan Lucidspark yang populer untuk kolaborasi meliputi pengembangan Agile, fasilitasi rapat, perumusan visi strategis, riset pengguna, dan brainstorming.

Dengan alat visual seperti catatan tempel, kotak, dan kelompok yang diberi kode warna, mudah untuk memetakan tugas, jadwal, dan alur kerja; Lucidspark mendukung teknik-teknik inti dalam manajemen proyek visual ini.

Tidak seperti Jamboard, Lucidspark bekerja dengan lancar bersama Zoom, Microsoft Teams, dan WebEx.

Fitur terbaik Lucidspark

Visualisasikan ide-ide Anda dengan menambahkan peta pikiran dinamis ke proyek apa pun hanya dengan beberapa klik

Integrasikan Lucid Cards dengan alat manajemen tugas seperti Jira dan Azure DevOps, dan ubah ide menjadi tindakan

Impor konten Miro ke Lucidspark dengan berbagai opsi, termasuk PDF vektor, salin-tempel, gambar statis, dan file CSV

Keterbatasan Lucidspark

Lucidspark mendukung koneksi visual antar elemen, tetapi tidak dirancang untuk mendefinisikan atau memodelkan hubungan variabel atau ketergantungan secara formal

Harga Lucidspark

Gratis

Perorangan : $9/bulan

Tim: $10/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Lucidspark

G2: 4,5/5 (lebih dari 6.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 370 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lucidspark?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Aplikasi ini cepat dan mudah digunakan untuk mengembangkan ide dan diagram, serta sangat membantu dalam berkomunikasi, terutama bagi tim jarak jauh dan hybrid. Kemampuan untuk beralih ke mode “Lucid” dengan cepat guna menggambar diagram dan gambar yang lebih kompleks sangatlah luar biasa.

4. FigJam (Pilihan terbaik untuk desainer dan brainstorming kreatif)

melalui FigJam

Dengan FigJam sebagai alat papan tulis digital Anda, Anda dapat merumuskan ide, menyepakati keputusan, dan mendorong kemajuan pekerjaan.

Saat Anda melakukan brainstorming, alat ini menyediakan templat di dalam komunitas Figma untuk membantu Anda memulai.

Untuk manajemen kerja kolaboratif, Anda dapat menggunakan timer bawaan, obrolan audio, dan obrolan kursor. Hal ini menghemat waktu Anda karena tidak perlu beralih ke konferensi video untuk berkomunikasi. Rekan tim dapat memberikan umpan balik sesuka mereka, baik dalam bentuk coretan, catatan tempel, teks, atau stiker.

Untuk pembuatan diagram yang cerdas, Anda dapat menggunakan peta situs atau alur pengguna untuk menjembatani kesenjangan antara ideasi dan implementasi.

Fitur terbaik FigJam

Dapatkan lebih dari 300 templat siap pakai untuk memulai percakapan dan proyek, termasuk templat mindmap, peta perjalanan pelanggan, diagram alur, dan lain-lain

Sortir catatan tempel berdasarkan tema atau rangkum hasil kerja tim Anda menjadi ringkasan secara instan

Arahkan peserta rapat ke konten yang paling penting menggunakan mode Spotlight

Keterbatasan FigJam

Tidak mendukung bentuk kustom, gradien, dan pola, yang biasanya tersedia di lingkungan desain utama Figma

Harga Figma (termasuk FigJam)

Paket Pemula : Gratis

Profesional : Paket Kolaborasi: $5/bulan Paket Pengembang: $15/bulan Paket Lengkap: $20/bulan

Paket Kolaborasi: $5/bulan

Paket Dev: $15/bulan

Paket lengkap: $20/bulan

Organisasi : Paket Kolaborasi: $5/bulan (ditagih per tahun) Paket Pengembang: $25/bulan (ditagih per tahun) Paket Lengkap: $55/bulan (ditagih per tahun)

Paket Kolaborasi: $5/bulan (ditagih per tahun)

Paket Dev: $25/bulan (ditagih per tahun)

Paket Lengkap: $55/bulan (ditagih per tahun)

Enterprise : Paket Kolaborasi: $5/bulan (ditagih per tahun) Paket Pengembang: $35/bulan (ditagih per tahun) Paket Lengkap: $90/bulan (ditagih per tahun)

Paket Kolaborasi: $5/bulan (ditagih per tahun)

Paket Dev: $35/bulan (ditagih per tahun)

Paket Lengkap: $90/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan FigJam

G2: 4,6/5 (440+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FigJam?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Bekerja sama dengan anggota tim berjalan lancar, sehingga kami dapat mewujudkan ide-ide yang matang. Alat ini mendukung kegiatan riset UX kami, seperti memetakan perjalanan pengguna, sesi brainstorming, dan melakukan tinjauan desain.

🧠 Fakta Menarik: Pena papan tulis putih pertama kali ditemukan pada tahun 1975, hampir 20 tahun setelah Martin Heit menemukan papan tulis putih. Sebelum itu, semua papan tulis putih dianggap sebagai papan tulis yang dihapus dengan kain basah, artinya tinta hanya bisa dihapus dengan kain yang dibasahi.

5. Microsoft Whiteboard (Pilihan terbaik untuk pengguna Microsoft 365 dan integrasi perusahaan)

melalui Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard adalah alat kolaborasi digital yang menyediakan kanvas tak terbatas untuk brainstorming, perencanaan, dan kerja sama. Para pendidik menggunakannya untuk membuat pelajaran menjadi lebih interaktif dan kolaboratif.

Gunakan untuk membuat sketsa konsep, memandu diskusi kelompok dengan pengatur visual, atau meminta siswa menyumbangkan ide secara real-time. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Microsoft Teams, sehingga Anda dapat membuka papan tulis selama kelas berlangsung dan memungkinkan siswa berinteraksi dari perangkat mereka sendiri.

Bagi para siswa, fitur komentar berantai yang terintegrasi memudahkan pengelolaan tugas kelompok.

Anda juga dapat melacak kemajuan di berbagai platform seperti Teams atau OneNote, dan semuanya tetap tersinkronisasi.

Saat Anda sedang terburu-buru, Copilot dapat membantu merangkum masukan dari kelas atau bahkan menyarankan cara mengubah ide spontan menjadi pelajaran yang terstruktur dengan baik.

Fitur terbaik Microsoft Whiteboard

Aktifkan mode baca saja untuk mencegah pengeditan pada saat-saat penting

Tambahkan reaksi untuk memberikan suara, memberikan umpan balik, dan meningkatkan keterlibatan

Mulai sesi Anda dengan lebih dari 60 templat gratis yang dapat disesuaikan untuk berbagai skenario, seperti brainstorming, perencanaan, perbandingan, atau permainan pemecah kebekuan seperti ‘dua kebenaran dan satu kebohongan’

Keterbatasan Microsoft Whiteboard

Perangkat lunak ini tidak memungkinkan pembuatan atau penyimpanan templat kustom, sehingga membatasi personalisasi desain dan penggunaan ulang

Harga Microsoft Whiteboard

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 140 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Whiteboard?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Hal terbaik dari menggunakan Microsoft Whiteboard adalah kemampuannya untuk memungkinkan banyak pengguna memberikan saran di satu tempat. Template, catatan tempel, dan komentar membuat kolaborasi menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Saya juga menyukai fitur bereaksi dan memberikan suara.

6. Mural (Pilihan terbaik untuk workshop desain berpikir dan agile)

melalui Mural

Mural adalah platform kolaborasi visual untuk pengembangan ide dan brainstorming, baik saat Anda bekerja bersama secara real-time maupun asinkron.

Kumpulkan tim Anda dan pandu mereka melalui fitur Facilitation Superpowers, mode pribadi, dan pemungutan suara anonim. Berikan kesempatan kepada semua orang untuk menyuarakan pendapat mereka, bukan hanya yang paling vokal, dengan Mural.

Anda bahkan dapat mengumpulkan ide dan umpan balik melalui catatan tempel, pemetaan, dan gambar. Gunakan perangkat lunak brainstorming berbasis web ini untuk memastikan ide-ide terbaik tidak hilang di antara email atau pesan.

Fitur terbaik Mural

Gunakan catatan tempel, GIF, dan gambar dengan fitur seret dan lepas untuk berbagi ide yang rumit

Buat alur kerja, bagan, dan papan brainstorming dengan templat yang dapat disesuaikan

Tambahkan umpan balik, komentar, dan ide langsung di papan untuk menghasilkan hasil yang lebih jelas dan kolaboratif

Keterbatasan Mural

Pengaturan default ke kanvas tak terbatas bisa membuat frustrasi, terutama karena beralih kembali ke kanvas tetap memerlukan beberapa langkah

Harga Mural

Gratis

Team+ : $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $17,99 per bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Mural

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 130 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mural?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Aksesibilitas Mural tidak tertandingi. Kerja kelompok yang mudah, pengembangan ide, dan koordinasi hanyalah beberapa keuntungannya. Saya telah menggunakannya dengan sukses baik secara langsung maupun melalui internet bersama sekelompok besar orang.

7. Creately (Pilihan terbaik untuk perencanaan proyek visual dan integrasi wiki)

via Creately

Di banyak organisasi, perencanaan sering dilakukan secara terpisah-pisah. Tim produk menggambarkan alur kerja dalam slide, insinyur membuat diagram terpisah, dan tim operasional memetakan proses dalam dokumen. Hal ini menyebabkan pengetahuan yang terfragmentasi (alias Work Sprawl ) dan masalah pengendalian versi.

Platform kolaborasi visual Creately memungkinkan tim Anda untuk membuat, memperbarui, dan berbagi diagram canggih (seperti diagram alur, bagan organisasi, peta proses, dan UML) di kanvas tak terbatas.

Dengan fitur pengeditan real-time, bentuk yang terhubung dengan data, dan templat lintas fungsi, semua orang bekerja berdasarkan sumber informasi visual yang sama. Hasilnya adalah perencanaan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi.

Tidak seperti Jamboard yang memiliki fitur terbatas, Creately dilengkapi dengan fitur komentar berurutan, sinkronisasi real-time, serta integrasi dengan MS Teams, Confluence, dan Slack.

Fitur terbaik Creately

Dapatkan dukungan untuk lebih dari 50 diagram teknis dan bisnis

Seret dan lepas item dari sumber data apa pun ke kanvas melalui penghubungan data dua arah

Gambarlah atau buat anotasi dengan menggambar bebas tanpa perlu meninggalkan keyboard menggunakan pintasan Markdown

Keterbatasan Creately

Keterbatasan integrasi dengan versi JIRA dan Confluence tertentu dapat menghambat akses ke diagram

Harga Creately

Gratis

Pribadi : $8/bulan

Tim : $8/bulan per pengguna

Bisnis : $149/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Creately

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Creately?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Dengan platform yang intuitif, Anda dapat mengumpulkan ide, mendiskusikannya, mencapai kesepakatan, dan menghasilkan hasil. Melalui berbagai fitur, termasuk otomatisasi, mind mapping, diagram alur, catatan… dan masih banyak lagi… Anda dapat menghasilkan ide-ide terbaik.

8. Stormboard (Pilihan terbaik untuk brainstorming dengan catatan tempel secara real-time)

melalui Stormboard

Alternatif Jamboard, Stormboard, adalah ruang kerja online untuk tim agile. Platform ini menghadirkan papan tulis ke dalam lingkungan digital kolaboratif di mana setiap orang dapat menyampaikan ide-idenya.

Anda dapat mengatur dan memvisualisasikan rencana sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, gambar, teks, dan video.

Gunakan kanvas digital ini sebagai sarana bagi tim global Anda untuk mengubah percakapan yang tidak terstruktur menjadi rapat kerja yang produktif.

Setelah rapat, Anda dapat mengekspor ide-ide ini ke dalam dokumen, spreadsheet, dan gambar. Ubah obrolan Anda menjadi file yang dapat dibagikan.

Fitur terbaik Stormboard

Sematkan Storms ke situs web atau aplikasi untuk berbagi dan berkolaborasi dengan mudah tanpa perlu berpindah platform

Tambahkan tautan pada catatan tempel untuk menghubungkan ide dengan sumber daya eksternal dengan cepat

Gunakan Storm AI untuk membuat templat, merangkum ide, dan mengatur papan Anda secara otomatis

Keterbatasan Stormboard

Menavigasi catatan bisa jadi sulit karena teks yang kecil dan sulit diubah ukurannya, serta indikator gulir yang tidak jelas

Harga Stormboard

Pribadi : Gratis

Bisnis : $10/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Stormboard

G2: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stormboard?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Sebagai peneliti pasar, tugas saya adalah menyaring sejumlah besar informasi menjadi wawasan dan rekomendasi yang terfokus dan dapat ditindaklanjuti. Storyboard membantu saya memberikan struktur pada proses tersebut, yang menghemat banyak waktu.

9. Canva Whiteboard (Pilihan terbaik untuk papan tulis yang menarik secara visual dengan templat)

melalui Canva Whiteboard

Whiteboard Canva adalah alat kanvas digital tanpa batas yang terintegrasi dalam ekosistem desain Canva. Alat ini menawarkan kolaborasi real-time, catatan tempel, bentuk, garis, video, gambar, pengatur waktu, serta akses ke perpustakaan template dan media Canva yang sangat luas.

Gunakan papan tulis online gratis ini untuk membuat lokakarya interaktif dan sesi brainstorming.

Anda juga mendapatkan alat AI untuk desainer seperti Magic Design untuk templat yang dibuat secara otomatis dan Magic Write untuk bantuan dalam membuat prompt teks.

Sementara Jamboard hanya mendukung gambar sederhana dan catatan tempel, Canva memungkinkan Anda menyematkan gambar, video, audio, dan elemen interaktif langsung dari perpustakaan konten bawaan.

Fitur terbaik Canva Whiteboard

Gunakan Magic Resize untuk mengubah papan tulis Anda menjadi dokumen, sesuaikan ukurannya untuk platform apa pun, dan terjemahkan dengan satu klik

Ringkas konten papan tulis Anda secara instan dengan alat Ringkasan dari Magic Write

Akses jutaan foto, ikon, grafik, dan audio dari perpustakaan media lengkap Canva

Keterbatasan Canva Whiteboard

Karena Canva tidak terintegrasi dengan alat manajemen proyek, Anda tidak dapat mengubah item papan tulis menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti

Harga Canva Whiteboard

Gratis

Pro : $12,99/bulan per pengguna

Bisnis : $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Canva Whiteboard

G2: 4,7/5 (lebih dari 5.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 12.800 ulasan)

10. Conceptboard (Pilihan terbaik untuk kolaborasi visual dengan klien dan tim jarak jauh)

melalui Conceptboard

Conceptboard mengubah proyek yang rumit menjadi perjalanan visual yang jelas. Platform ini memungkinkan kolaborasi real-time dengan kursor langsung dan umpan balik terstruktur melalui komentar dan catatan tempel.

Conceptboard juga mendukung kebutuhan perusahaan dengan kepatuhan terhadap GDPR, sertifikasi ISO, dan hosting yang aman di Jerman.

Fitur terbaik Conceptboard

Lacak perubahan dan pulihkan versi sebelumnya dari papan Anda untuk menjaga pekerjaan Anda tetap aman dan teratur

Pastikan keamanan data dengan kepatuhan terhadap GDPR, single sign-on (SSO), dan enkripsi data

Ekspor papan Anda dalam format seperti PDF, PNG, atau SVG agar mudah dibagikan dan dipresentasikan di luar platform

Keterbatasan Conceptboard

Conceptboard tidak memiliki fitur tabel bawaan, sehingga pengguna harus menggambar tabel secara manual alih-alih membuatnya seperti di Excel

Harga Conceptboard

Uji coba gratis selama 30 hari

Paket Pemula : €5/bulan per pengguna (~ $6/bulan per pengguna)

Tingkat Lanjut : Mulai dari €10/bulan per pengguna (~$12/bulan per pengguna)

Perusahaan dan Pemerintah : Mulai dari €14/bulan per pengguna (~$16/bulan per pengguna)

Paket Khusus: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Conceptboard

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Conceptboard?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Kami adalah firma arsitektur dan kami menggunakan Conceptboard setiap hari. Semua gambar, spesifikasi, sketsa, foto, dan sebagainya kami tempatkan di papan proyek khusus, dan kami meninjau, memberi anotasi, mendiskusikan, dan sebagainya secara real-time. Sangat mudah, ramah pengguna, dan intuitif. Kami mulai menggunakan Conceptboard pada tahun 2019 dan saat ini kami tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa platform ini.

11. Zoom Whiteboard (Pilihan terbaik untuk papan tulis kolaboratif selama panggilan video)

melalui Zoom Whiteboard

Jika Anda menggunakan Zoom untuk rapat, Zoom Whiteboard adalah ekstensi yang membantu Anda berkolaborasi secara visual tanpa harus meninggalkan platform. Anda dapat memulai papan tulis sebelum rapat, berkolaborasi selama rapat, dan melanjutkan pengerjaannya setelah rapat, semuanya dalam platform Zoom.

Setelah Anda membuat tata letak atau alur kerja yang efektif, Anda dapat mengubahnya menjadi templat yang dapat digunakan kembali dan membagikannya kepada tim Anda untuk digunakan di masa mendatang. Seiring berkembangnya ide, buatlah diagram yang lebih canggih menggunakan konektor cerdas, perpustakaan bentuk yang lengkap, dan kontrol lapisan yang intuitif.

Dan saat Anda siap meningkatkan keterlibatan, Anda dapat menambahkan timer, alat pemungutan suara, tombol tindakan, atau bahkan blok kode untuk mengubah papan tulis Anda menjadi ruang kolaborasi yang dinamis.

Fitur terbaik Zoom Whiteboard

Simpan bentuk dan ikon favorit Anda di ‘Bentuk yang disimpan’ untuk digunakan kembali dengan cepat di seluruh papan tulis

Ekspor bingkai ke PowerPoint (PPTX) dengan visual berkualitas tinggi tetap terjaga

Hubungkan alat manajemen tugas pihak ketiga untuk menyinkronkan dan menyederhanakan alur kerja Anda

Keterbatasan Zoom Whiteboard

Opsi ekspornya cukup dasar, biasanya memungkinkan ekspor dalam bentuk gambar atau PDF

Harga Zoom Whiteboard

Basic : Gratis

Whiteboard : $2,49/bulan per pengguna

Whiteboard Plus: $7 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoom Whiteboard

G2: 4,5/5 (lebih dari 54.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 14.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom Whiteboard?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengguna Reddit:

Ini jauh lebih dari sekadar papan tulis. Anda dapat membuat diagram kolaboratif, papan tugas, papan tulis, catatan tempel, menambahkan suara dan reaksi, serta berbagai hal lainnya. Dan dengan AI yang terintegrasi, Anda dapat menggunakan AI untuk membuat papan tulis Anda terlebih dahulu.

Alternatif Jamboard Terbaik, ClickUp, Lebih dari Sekadar Catatan Tempel

Penghentian layanan Jamboard memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan kolaborasi visual Anda.

Saat memilih alternatif Jamboard, Anda sebaiknya bertanya pada diri sendiri:

Apakah tim Anda hanya membutuhkan visual, atau juga pelaksanaan tugas?

Apakah alat ini dapat digunakan di tablet dan perangkat sentuh?

Apakah papan tulis digital tersebut terintegrasi dengan alat-alat dalam tumpukan teknologi Anda?

Apakah platform ini memungkinkan Anda untuk merangkum, menugaskan, dan mengotomatisasi dari ruang yang sama?

ClickUp menyatukan semuanya. Anda dapat menggambar di papan tulis, mengubah catatan tempel apa pun menjadi tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan di kanvas yang sama. Dengan AI bawaan, integrasi Google Workspace, dan fitur kolaborasi langsung, ClickUp tidak hanya menggantikan Jamboard—tetapi juga meningkatkan fungsinya.

Coba alternatif Jamboard nomor 1 hari ini. Daftar di ClickUp secara gratis.