Grok vs ChatGPT: Mendalami Kemampuan AI secara Mendalam

AI menjadi prioritas bisnis yang besar. McKinsey melaporkan bahwa 77% perusahaan sudah menggunakan atau mengeksplorasi itu.

Dengan begitu banyak pilihan, ada alat AI untuk semuanya. Tetapi mencari tahu alat mana yang paling cocok untuk Anda? Itu adalah cerita yang berbeda.

Grok AI dan ChatGPT adalah sistem AI yang populer dengan fitur-fitur yang bermanfaat. Tetapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda?

Dalam artikel blog ini, kami akan membahas kekuatan, harga, dan kegunaannya untuk membantu Anda memutuskan.

⏰ Rangkuman 60 Detik

Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari kemampuan utama ChatGPT dan Grok AI

ChatGPT paling cocok untuk Grok AI paling cocok untuk Membuat tanggapan teks berkualitas tinggi dan mirip manusia Menghasilkan keluaran berbasis teks dan gambar yang menarik Ketika Anda membutuhkan tanggapan berdasarkan data yang telah dilatih ulang Data waktu nyata melalui akses internet dan kemampuan integrasi Tanggapan umum dengan kustomisasi terbatas Ketika Anda membutuhkan alat AI yang sangat mudah beradaptasi untuk berbagai alat dan kebutuhan industri Tugas dan komunikasi bisnis umum Otomatisasi dan integrasi tingkat perusahaan

ClickUp menggabungkan kekuatan dari kedua chatbot AI mandiri menjadi aplikasi yang bisa digunakan untuk bekerja

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan manajemen tugas, kolaborasi, dan wawasan berbasis AI di satu tempat, sehingga Anda tidak memerlukan banyak alat. ClickUp Brain menawarkan fitur bertenaga AI seperti pembaruan otomatis, wawasan waktu nyata, dan pembuatan tugas AI untuk merampingkan alur kerja

ClickUp bahkan terhubung dengan aplikasi eksternal seperti Google Drive, GitHub, dan Salesforce untuk akses data yang komprehensif

Menyediakan template yang dapat disesuaikan dan alur kerja otomatisasi yang disesuaikan dengan kasus penggunaan apa pun, meningkatkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi

Apa itu Grok AI?

Grok AI, yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk, adalah model bahasa canggih yang dirancang untuk bersaing dengan aplikasi AI terbaik seperti ChatGPT dan Claude. Aplikasi ini tidak hanya berhenti pada pembuatan teks kreatif dan tugas-tugas berbasis gambar; aplikasi ini juga dapat membantu dalam otomatisasi proses bisnis. Bicara tentang multitasking!

via X

Fitur-fitur Grok AI

Grok dibuat dengan mempertimbangkan pengguna perusahaan dan sekarang tersedia untuk pelanggan X [sebelumnya Twitter]. Dengan integrasi API, Grok sangat mudah disesuaikan dan dapat diskalakan untuk berbagai kebutuhan organisasi.

Berikut ini adalah rincian fitur-fitur utama Grok AI.

Fitur #1: Otomatisasi proses bisnis

Grok AI mengotomatiskan layanan pelanggan, manajemen email, dan tugas pembuatan konten. Chatbot-nya mengelola pertanyaan rutin dengan analisis data tingkat lanjut, memungkinkan tim untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks sambil memastikan pelanggan mendapatkan tanggapan yang tepat waktu.

Ini juga dapat memprioritaskan email dan menyusun balasan berdasarkan gaya yang Anda inginkan. Selain itu, Grok AI mendukung pembuatan materi seperti salinan pemasaran, deskripsi produk, dan laporan.

Namun, Anda mungkin harus meluangkan waktu untuk menyempurnakannya.

Fitur #2: Integrasi sistem bisnis

Grok AI terhubung dengan CRM [Salesforce, HubSpot] dan ERP [SAP, Oracle] untuk mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi. Ini juga terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks, menangani tugas-tugas seperti pembuatan faktur, pelacakan pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

Fitur #3: Pembuatan kode

Grok AI terintegrasi dengan VS Code, membuat pengkodean lebih mudah diakses dengan fitur dukungan pemrogramannya. Gunakan fitur ini untuk membuat cuplikan kode, melakukan debug, atau mendapatkan penjelasan untuk fungsi-fungsi yang kompleks. Ini adalah cara yang praktis untuk menggunakan AI untuk produktivitas dan bereksperimen dengan konsep pengkodean baru di dalam antarmuka.

via Grok AI Fakta Menarik: Kata "grok," yang berarti pemahaman yang mendalam, berasal dari bahasa fiksi Mars \Novel fiksi ilmiah Stranger in a Strange Land karya Heinlein tahun 1961 - cocok untuk misi SpaceX milik Elon Musk untuk membantu kita "menggrogoti" Mars!

Harga Grok AI

Grok AI hanya dapat diakses oleh pengguna dengan langganan X berbayar, dengan harga berdasarkan jenis langganan:

X Premium: Dengan harga $8 per bulan; menawarkan akses ke Grok

Dengan harga $8 per bulan; menawarkan akses ke Grok X Premium+: Tersedia dengan harga $16 per bulan; juga menyediakan akses ke Grok

Apa itu ChatGPT?

ChatGPT, yang dikembangkan oleh OpenAI, adalah chatbot AI canggih yang dapat menghasilkan teks yang sadar konteks dan mirip manusia, membantu berbagai tugas, dan beradaptasi dengan berbagai kasus penggunaan. GPT [Generative Pre-trained Transformer] adalah teknologi inti di balik ChatGPT.

via ChatGPT Dilatih dengan kumpulan data yang sangat besar, GPT menggunakan teknik pembelajaran yang mendalam untuk memahami pola bahasa dan memberikan respons yang akurat dan koheren.

Jenis langganan ChatGPT

Tingkat gratis*: Akses dasar ke kemampuan ChatGPT dengan penggunaan terbatas

ChatGPT Plus : Akses ke GPT-4 [fitur yang lebih canggih], waktu respons yang lebih cepat, dan akses prioritas selama penggunaan puncak

: Akses ke GPT-4 [fitur yang lebih canggih], waktu respons yang lebih cepat, dan akses prioritas selama penggunaan puncak akses API: Integrasi ChatGPT ke dalam aplikasi dan alur kerja, dengan penggunaan berdasarkan volume panggilan API

Fitur-fitur ChatGPT

ChatGPT menyediakan serangkaian alat yang disesuaikan untuk pekerjaan profesional dan kreatif. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa fitur unggulannya:

Fitur #1: Analisis dan peramalan prediktif

ChatGPT tidak hanya memproses data-ia bisa menganalisis pola dan tren historis untuk menawarkan prakiraan yang membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat. Memeriksa data masa lalu dari penjualan, perilaku pelanggan, atau pergeseran pasar dapat memprediksi hasil di masa depan, seperti permintaan yang akan datang atau potensi risiko.

Hal ini memungkinkan bisnis untuk tetap menjadi yang terdepan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan memitigasi risiko sebelum menjadi masalah.

Fitur #2: Perencanaan skenario dan pengembangan strategi

ChatGPT dapat mensimulasikan berbagai skenario bisnis berdasarkan masukan Anda. Hal ini membantu para pemimpin bisnis dan manajer proyek mengevaluasi strategi, mengantisipasi potensi hambatan, dan membuat keputusan dengan informasi yang lebih baik.

💡Tip Profesional: Jalankan berbagai skenario "bagaimana-jika" melalui ChatGPT untuk mengeksplorasi hasil yang mungkin terjadi sebelum menyelesaikan strategi. Hal ini dapat mengungkap risiko tersembunyi atau peluang tak terduga, sehingga membantu Anda menyempurnakan rencana dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi kejutan.

Fitur #3: Terjemahan bahasa dan dukungan multibahasa

Perlu berkomunikasi dalam bahasa lain? ChatGPT dapat membantu menerjemahkan teks atau membantu dengan tugas-tugas multibahasa, semua dalam satu antarmuka pengguna. Baik Anda menulis pesan dalam bahasa Spanyol, menerjemahkan laporan ke dalam bahasa Prancis, atau sekadar mempelajari frasa baru, ChatGPT membuat peralihan bahasa menjadi mudah dan dapat diakses.

via ChatGPT 👀 Apakah Anda Tahu? ChatGPT pernah membantu seorang pengguna menulis novel 300 halaman hanya dalam satu hari -berbicara tentang penulis bayangan yang cepat!

Harga ChatGPT

Gratis : Akses dasar ke ChatGPT, fitur terbatas, cocok untuk pengguna biasa

: Akses dasar ke ChatGPT, fitur terbatas, cocok untuk pengguna biasa ChatGPT Plus ($ 20/bulan) : Versi berbayar ini memiliki semua fitur dari versi gratis ditambah waktu respons yang lebih cepat, akses ke model terbaru, dan akses prioritas selama waktu sibuk

: Versi berbayar ini memiliki semua fitur dari versi gratis ditambah waktu respons yang lebih cepat, akses ke model terbaru, dan akses prioritas selama waktu sibuk ChatGPT Enterprise [Harga Khusus]: Fitur-fitur canggih untuk bisnis, termasuk peningkatan akses API, integrasi khusus, langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan, dan harga yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi

Grok AI vs ChatGPT: Fitur yang Dibandingkan

Grok AI dan ChatGPT masing-masing menghadirkan kemampuan yang berbeda pada AI percakapan, dengan fokus yang berbeda-beda pada interaksi pengguna, percakapan yang mirip manusia, akses data, dan pembuatan kreatif. Sistem AI mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda?

Berikut ini adalah uraian yang membandingkan Grok AI dan ChatGPT pada fitur-fitur utama.

Fitur Grok AI ChatGPT Pembuatan konten Spesialisasi dalam pembuatan gambar bersama dengan jawaban berbasis teks untuk hasil yang menarik melalui model bahasa yang besar Unggul dalam membuat respons berkualitas tinggi dan mirip manusia, dengan fokus utama pada pemrosesan bahasa alami Akses data Mengintegrasikan akses data waktu nyata, memberikan respons terkini Terbatas pada data yang telah dilatih sebelumnya (pada model terbaru) dan tidak memiliki akses informasi langsung integrasi pengguna Menawarkan akses API, ideal untuk perusahaan yang mengintegrasikan AI dalam platform yang lebih besar Integrasi untuk bisnis tersedia dalam paket Enterprise tetapi terbatas dalam opsi API dibandingkan dengan Grok AI Integrasi untuk bisnis tersedia dalam paket Enterprise tetapi terbatas dalam opsi API dibandingkan dengan Grok AI Integrasi untuk bisnis tersedia dalam paket Enterprise tetapi terbatas dalam opsi API dibandingkan dengan Grok AI Kustomisasi Dirancang untuk kemampuan beradaptasi dengan berbagai alat dan kebutuhan industri Respons yang lebih umum, alur percakapan yang kurang dapat disesuaikan kecuali pada tingkat langganan yang lebih tinggi Harga Membutuhkan langganan X berbayar, dengan opsi berdasarkan tingkat akses Tersedia secara gratis, dengan fitur-fitur canggih dalam paket berbayar mulai dari ChatGPT Plus

Baca terus untuk melihat lebih dekat bagaimana perbandingan Grok AI dan ChatGPT pada fitur-fitur utama, yang akan membantu Anda memutuskan sistem mana yang tepat untuk kebutuhan Anda.

Fitur #1: Kolaborasi real-time dan komunikasi tim

ChatGPT mendukung kolaborasi tanpa batas dengan alat untuk pembuatan konten dan manajemen tugas, memastikan pembaruan dan penyelarasan yang cepat untuk tim. Antarmukanya yang sederhana membantu tim tetap fokus pada tugas tanpa gangguan.

Namun, Grok AI unggul dalam kolaborasi tingkat lanjut dengan pembaruan proyek yang digerakkan oleh AI, penugasan tugas, dan integrasi dengan alat seperti Asana dan Jira. Ini sangat ideal untuk tim yang mengerjakan proyek-proyek kompleks, karena memusatkan komunikasi dan manajemen proyek.

Pemenang 🏆: Grok AI

Grok AI menawarkan kolaborasi yang unggul untuk alur kerja yang kompleks, sementara ChatGPT bersinar dalam komunikasi yang sederhana.

Fitur #2: Kualitas dan akurasi respons

ChatGPT memberikan respons yang akurat berdasarkan data pelatihannya yang ekstensif, tetapi terkadang kesulitan dalam mempertahankan konteks pada percakapan yang lebih panjang atau pertanyaan yang sangat terspesialisasi.

Grok AI, di sisi lain, menawarkan pemahaman kontekstual yang lebih baik dan secara khusus disetel untuk pengetahuan yang mendalam dan terspesialisasi, sehingga sangat efektif untuk tugas-tugas yang membutuhkan ketepatan dan relevansi.

Pemenang 🏆: Grok AI

Grok AI mengungguli ChatGPT dengan pengetahuan khusus dan pemahaman yang lebih baik untuk tugas-tugas yang membutuhkan ketepatan dan konteks yang mendalam.

Fitur #3: Keamanan data

Pendekatan keamanan data ChatGPT memprioritaskan keamanan dan akurasi pengguna. Sejak peningkatan terbaru ke GPT-4 openAI telah menginvestasikan waktu untuk menyempurnakan keamanan dan penyelarasannya.

Hasilnya, GPT-4 sekarang 82% lebih kecil kemungkinannya untuk merespons permintaan konten yang dibatasi dan 40% lebih mungkin memberikan respons yang akurat dibandingkan dengan GPT-3.5.

Sebaliknya, fitur keamanan data Grok AI disesuaikan dengan ekosistem platform X, di mana fitur-fitur tersebut mendapat manfaat dari kebijakan keamanan umum X. Namun, X baru-baru ini mengubah pengaturannya untuk menggunakan postingan dan interaksi pengguna untuk melatih Grok secara default. Pengguna yang tidak setuju harus memilih keluar secara manual, yang telah memicu kontroversi.

Pemenang 🏆: ChatGPT

Komitmen ChatGPT terhadap keamanan data dan respons faktual memberikan ketenangan bagi pengguna untuk interaksi AI yang aman dan andal.

Grok AI vs ChatGPT di Reddit

Dalam perdebatan yang sedang berlangsung antara ChatGPT dan Grok AI, pengguna Reddit telah mengungkapkan berbagai pendapat berdasarkan pengalaman mereka dengan kedua platform tersebut.

Ada satu komentar yang menonjol:

"Saya akan menggunakan Grok jika gratis, tetapi ternyata tidak, dan saya tidak menggunakan Twitter/X Badan Pialang Sentimen ini mencerminkan keraguan umum di antara calon pengguna yang enggan membayar untuk alat AI, terutama jika mereka tidak menggunakan X.

Redditor lain berkomentar tentang perbedaan mendasar antara kedua AI tersebut, dengan menyatakan,

Perbedaan nyata antara GROK dan ChatGPT: Grok tidak memperlakukan Anda seperti ANAK. SDMegaFan Jadi Grok diperuntukkan bagi pengguna yang mencari gaya interaksi yang lebih lugas dan dewasa.

melalui Reddit Postingan lain di Reddit menyoroti kasus penggunaan yang menarik:

"Saya memintanya untuk membuat beberapa kode Unity3D untuk saya, dan ia melakukannya dengan baik seperti versi GPT saat ini. Kemudian saya memintanya untuk memperbarui kode tersebut menggunakan sebuah aset, dan ia mencarinya di internet - tidak hanya X - dan memperbaruinya dengan benar._ Tersedia_Brain6231 Sekarang, mari kita jelajahi AI Grok terbaik dan Alternatif ChatGPT .

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Grok AI vs ChatGPT

Tidak seperti model AI mandiri seperti ChatGPT atau Grok AI, ClickUp adalah aplikasi untuk bekerja yang menyatukan tugas, pengetahuan, dan percakapan Anda dalam satu platform. Aplikasi ini menggabungkan wawasan berbasis AI dari ruang kerja Anda dengan manajemen proyek yang lancar, sehingga menjadikannya solusi ideal untuk mengelola gambaran besar dan tugas sehari-hari.

Anda bisa melacak pembaruan proyek, mengelola alur kerja, dan berkolaborasi dengan tim Anda, semuanya dari ruang kerja ClickUp Anda

Inilah yang dikatakan Matthew Boulden, Manajer Manajemen Aset dan Kinerja di Aurecon, tentang penggunaan ClickUp AI,

"ClickUp memastikan tingkat visibilitas yang tinggi bagi anggota tim dan manajer mengenai hasil kerja proyek dan bagaimana perkembangannya. Hal ini juga memanfaatkan AI dengan cara yang mengurangi tingkat administrasi yang diperlukan untuk semua aspek proyek._ Matthew Boulden manajer Manajemen Aset dan Kinerja di Aurecon

Berikut ini adalah penjelasan lebih dalam tentang apa yang membuat ClickUp menjadi solusi AI terbaik untuk semua kebutuhan Anda.

Satu Hal Baru dari ClickUp #1: ClickUp Brain Otak ClickUp kemampuan AI yang sadar konteks menjembatani kesenjangan antara alat, tugas, dan tim Anda, menjadikannya wajib dimiliki oleh spesialis AI, manajer proyek, dan pemimpin bisnis.

Inilah yang Anda dapatkan dengan Brain:

Akses pengetahuan terpadu: Hubungkan aplikasi eksternal seperti Google Drive, GitHub, Figma, dan Salesforce untuk mengakses semua file dan sumber data Anda di satu tempat. Tidak perlu lagi berpindah-pindah platform

Temukan informasi yang tepat dari semua aplikasi Anda di ujung jari Anda dengan ClickUp Brain

**Jawaban instan sesuai konteks pekerjaan: Dapatkan wawasan yang akurat dan real-time tentang tugas, dokumen, dan anggota tim Anda tanpa perlu bertanya-tanya. ClickUp Brain mengkonsolidasikan informasi, menghemat waktu dan tenaga

Selesaikan, atur, dan pantau tugas Anda dengan lancar dengan ClickUp Brain

Pembaruan dan laporan otomatis: Hilangkan pelaporan manual dengan pembaruan progres dan laporan status yang dihasilkan oleh AI untuk tugas, proyek, dan aktivitas tim. Tetap terinformasi tanpa perlu mengangkat jari

Dapatkan pembaruan dan rangkuman aktivitas tugas otomatis untuk periode waktu tertentu menggunakan ClickUp Brain

Saya Mengejar Ketertinggalan : Langsung mengetahui topik-topik penting dan item tindakan yang dibahas di Obrolan ClickUp sehingga Anda dapat langsung masuk ke dalam diskusi apa pun dengan konteks lengkap

: Langsung mengetahui topik-topik penting dan item tindakan yang dibahas di Obrolan ClickUp sehingga Anda dapat langsung masuk ke dalam diskusi apa pun dengan konteks lengkap Pembuatan tugas AI : Secara otomatis membuat, menetapkan, dan menautkan item tindakan dari percakapan Anda di Chat untuk menjaga alur kerja tetap mudah

Ubah pesan menjadi tugas dengan satu klik menggunakan ClickUp AI di ClickUp Chat

Templat khusus dalam hitungan detik : Hasilkan templat siap pakai untuk tugas, dokumen, dan proyek yang disesuaikan dengan kasus penggunaan apa pun

: Hasilkan templat siap pakai untuk tugas, dokumen, dan proyek yang disesuaikan dengan kasus penggunaan apa pun Balasan cepat AI: Tanggapi pesan dengan mudah-cukup ketik singkatan, dan AI akan membuat pesan yang sempurna dengan nada yang tepat untuk Anda

Satu Hal Baru dari ClickUp #2: Dokumen ClickUp Dokumen ClickUp mendefinisikan ulang manajemen dokumen dengan fitur-fitur canggih yang mengintegrasikan AI dan pengeditan kolaboratif, mengungguli alat bantu mandiri seperti ChatGPT atau Grok AI.

Kelola pekerjaan dan kolaborasi Anda dengan mudah dengan ClickUp Docs-solusi lengkap untuk manajemen dokumen yang lebih cerdas

Inilah alasan mengapa aplikasi ini unggul:

Pembuatan dokumen yang dinamis : Buat ClickUp Docs dan wiki yang disesuaikan dengan alur kerja apa pun menggunakan halaman bersarang, templat, dan opsi gaya tingkat lanjut. Sempurna untuk peta jalan, basis pengetahuan, atau wiki tim

: Buat ClickUp Docs dan wiki yang disesuaikan dengan alur kerja apa pun menggunakan halaman bersarang, templat, dan opsi gaya tingkat lanjut. Sempurna untuk peta jalan, basis pengetahuan, atau wiki tim Integrasi alur kerja : Tautkan Dokumen ClickUp secara langsung ke tugas dan proyek. Perbarui alur kerja, ubah status, dan tetapkan tugas-semuanya tanpa meninggalkan Dokumen Anda

: Tautkan Dokumen ClickUp secara langsung ke tugas dan proyek. Perbarui alur kerja, ubah status, dan tetapkan tugas-semuanya tanpa meninggalkan Dokumen Anda Kolaborasi waktu nyata : Berkolaborasi secara bersamaan dengan tim Anda dalam melakukan curah pendapat, mengedit, dan menyelesaikan dokumen tanpa konflik versi

: Berkolaborasi secara bersamaan dengan tim Anda dalam melakukan curah pendapat, mengedit, dan menyelesaikan dokumen tanpa konflik versi Detail yang dapat disesuaikan : Atur gaya Dokumen ClickUp dengan font, spasi, ikon, dan gambar sampul yang unik agar menarik dan teratur secara visual

: Atur gaya Dokumen ClickUp dengan font, spasi, ikon, dan gambar sampul yang unik agar menarik dan teratur secara visual Kontrol privasi dan berbagi : Kelola izin dengan opsi berbagi yang aman untuk tim, tamu, atau akses publik

: Kelola izin dengan opsi berbagi yang aman untuk tim, tamu, atau akses publik Arsipkan dengan percaya diri: Arsipkan Dokumen dan ambil dengan mudah saat dibutuhkan. Setiap halaman juga dapat diarsipkan atau dipulihkan sesuai kebutuhan

Memanfaatkan ClickUp Brain untuk menghasilkan dan menyempurnakan konten di ClickUp Documents

Alat-alat AI ClickUp dapat membantu lebih lanjut dalam menghasilkan ide konten, mengoptimalkan bahasa, dan bahkan memformat dokumen Anda.

One Up dari ClickUp #3: Suite Manajemen Proyek

Ubah pengalaman manajemen proyek Anda dengan rangkaian manajemen proyek lengkap dari ClickUp

Optimalkan pengalaman manajemen proyek Anda dengan Manajemen Proyek ClickUp platform. ClickUp menggunakan kecerdasan buatan untuk menyempurnakan setiap fase manajemen proyek, mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan pemantauan. Platform ini juga menawarkan berbagai macam alur kerja otomatisasi untuk lebih menyederhanakan hal ini.

📮Klik Wawasan: 92% dari pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang penting akan hilang dalam kebisingan digital.

Dengan Manajemen Tugas ClickUp anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan sekali klik!

Inilah cara kerjanya:

Berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan menggunakan ClickUp Docs untuk menguraikan visi proyek

Otomatisasi ClickUp menangani tugas yang berulang seperti perubahan status, serah terima proyek, dan persetujuan, sehingga tim dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi

Dapatkan visibilitas penuh ke dalam detail proyek dengan 15+ Tampilan Khusus di Clickup termasuk Tampilan Tabel, Tampilan Daftar, bagan Gantt, papan Kanban, dan banyak lagi

Pantau kemajuan proyek dan KPI secara real time dengan tampilan yang dapat disesuaikan Dasbor ClickUp

Satu Peningkatan ClickUp #4: Obrolan ClickUp Obrolan ClickUp menggabungkan komunikasi dan manajemen tugas dalam satu platform, menyederhanakan kolaborasi dalam tim jarak jauh.

Jaga agar tim Anda tetap terhubung dan berkolaborasi dengan mudah dengan ClickUp Chat

Inilah yang bisa Anda lakukan dengannya:

Memeriksa prioritas rekan tim dan menjadwalkan rapat secara langsung di dalam Chat

Gunakan AI untuk mendapatkan jawaban instan, membalas pesan yang terlewat, membuat tugas dari obrolan, dan menemukan tugas atau dokumen terkait secara real time

Tautkan obrolan ke Daftar, Folder, dan Ruang di dalam ClickUp untuk mengelola proyek dan pembaruan dengan lancar dari antarmuka Obrolan

Mengatur obrolan sebagai publik atau pribadi, dengan opsi untuk mengontrol akses dan privasi

Sematkan obrolan penting untuk referensi cepat dan tambahkan deskripsi atau tajuk untuk mempertahankan konteks

Menemukan percakapan atau informasi dengan cepat di dalam dan di seluruh obrolan

Mendefinisikan Ulang Pengalaman AI Anda dengan ClickUp

Sejauh ini, bahaya terbesar dari Kecerdasan Buatan adalah orang-orang menyimpulkan terlalu dini bahwa mereka memahaminya. Eliezer Yudkowsky salah satu pendiri dan peneliti di Machine Intelligence Research Institute

Dia menggarisbawahi kebutuhan pengguna untuk mengevaluasi secara kritis alat yang mereka pilih daripada mengasumsikan bahwa mereka sepenuhnya memahami fungsi dan keterbatasannya.

Alat-alat seperti Grok AI memiliki ceruk pasarnya sendiri, dan ChatGPT bersinar dalam hal keserbagunaan, tetapi ClickUp melangkah lebih jauh. Dengan menggabungkan manajemen tugas, kolaborasi, dan fitur-fitur bertenaga AI seperti ClickUp Chat dan alur kerja yang dapat disesuaikan ke dalam satu alat, ClickUp meningkatkan produktivitas Anda tidak seperti yang lain. Ini benar-benar aplikasi segalanya untuk menyelesaikan lebih banyak hal dengan mudah. Mulailah dengan ClickUp hari ini!