10 Alternatif Streamlit Teratas untuk Dieksplorasi pada Tahun 2025

Streamlit adalah platform pembuatan aplikasi sumber terbuka yang mengubah skrip Python menjadi aplikasi web interaktif. Platform ini sangat cocok untuk pembuatan prototipe cepat, analisis data cepat, dan membuat demo model pembelajaran mesin (ML).

Meskipun sederhana dan mudah digunakan, Streamlit tidak memiliki fitur untuk membangun aplikasi yang dapat diskalakan dengan kumpulan data yang besar. Ditambah lagi, tata letak Streamlit yang kaku, opsi gaya dasar, kustomisasi terbatas, dan masalah kinerja menyulitkan untuk membuat aplikasi yang kaya fitur.

Jadi, berikut ini adalah alternatif Streamlit terbaik untuk membantu Anda membangun aplikasi yang kompleks dengan mudah. Alternatif-alternatif ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan kolaborasi real-time.

Analisis Dataset Besar dengan Mudah Menggunakan Widget Khusus ClickUp

โฐ Ringkasan 60 Detik

Berikut ini adalah alternatif Streamlit terbaik untuk membantu Anda membuat aplikasi situs web interaktif:

Dash oleh Plotly: Terbaik untuk pengembangan prototipe dalam proyek sains data Gradio: Terbaik untuk membuat demo aplikasi pembelajaran mesin Panel: Terbaik untuk membuat dasbor interaktif di Python Anvil: Terbaik untuk kustomisasi aplikasi tingkat lanjut Shiny untuk Python: Terbaik untuk membuat prototipe aplikasi web Catatan: Terbaik untuk kolaborasi kode secara real-time Mercury Framework: Terbaik untuk pengguna Notebook Jupyter Taipy: Terbaik untuk visualisasi data Datalore: Terbaik untuk bantuan kode AI PixelFree Studio: Terbaik untuk pengguna Figma

Untuk visualisasi data interaktif tanpa kode, coba ClickUp . Ini menyediakan widget, bagan dan grafik, bilah kemajuan, tabel, dll. untuk melacak metrik pengembangan yang penting.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Streamlit?

Sebelum kita menyelami alternatif Streamlit terbaik, berikut ini beberapa fitur yang harus Anda perhatikan ketika memilih alat visualisasi data Anda.

๐Ÿ“Œ Kustomisasi komponen: Pilih alat yang memungkinkan Anda membuat dasbor khusus dengan berbagai elemen interaktif di luar input dasar. Pastikan alat tersebut mendukung visualisasi interaktif dan menawarkan komponen serta tema yang dapat disesuaikan

๐Ÿ“Œ Penanganan kumpulan data besar: Periksa seberapa baik alat tersebut menangani set data besar atau streaming. Pilih alat yang mendukung data tambahan saat membangun aplikasi web sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan aplikasi yang terus berkembang

๐Ÿ“Œ Integrasi alur kerja: Pilih alat yang kompatibel dengan alur kerja Anda yang sudah ada tumpukan teknologi . Pastikan mereka mendukung integrasi pipeline CI/CD, kerangka kerja pengujian, perpustakaan, pembuat diagram alur dan alat bantu MLOps dan DevOps lainnya

Konektivitas sumber data: Pilihlah alat dengan konektor basis data asli dan kemampuan integrasi API. Ini akan membantu menyederhanakan proses dengan mudah. Selain itu, periksa apakah alat tersebut mendukung format file yang berbeda dan menyinkronkan pembaruan data secara real time

10 Alternatif Streamlit Terbaik

1. Dash oleh Plotly (Terbaik untuk pengembangan prototipe dalam proyek ilmu data)

via Dash oleh Plotly Sama seperti Streamlit, Dash by Plotly juga merupakan platform sumber terbuka untuk membuat aplikasi dan dasbor berbasis web yang interaktif. Ini adalah kerangka kerja berbasis Python untuk ilmuwan data yang membuat visualisasi dan memperbarui data secara real time menjadi mudah.

Namun, Dash lebih cepat daripada Streamlit dan menawarkan pilihan penerapan perusahaan untuk aplikasi tingkat produksi. Ia juga memiliki banyak integrasi-misalnya, ia terintegrasi dengan tumpukan ilmu data Python, termasuk Plotly dan Pandas, membantu Anda membuat dasbor khusus dengan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi. Anda juga bisa mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan Dash untuk membuat Dasbor Google Spreadsheet di dalam aplikasi Dash dan memperbaruinya berdasarkan perubahan pada data Google Spreadsheet.

Fitur terbaik Dash

Menjalankan dasbor dengan Jupyter Notebook menggunakan perpustakaan jupyter-dash

Buat tata letak yang menarik menggunakan Dash Design Kit

Perbarui bagian tertentu dari aplikasi Anda dengan callback dasar dan lanjutan

Batasan dasbor

Perangkat lunak ini memiliki kurva pembelajaran yang curam. Anda harus memahami komponen, tampilan, callback, HTML, dll. untuk membangun aplikasi yang lebih besar

Tata letaknya terbatas tanpa HTML. Jadi, membuat tampilan aplikasi web yang diinginkan bisa jadi sulit

Harga dasbor

Perangkat lunak sumber terbuka dan gratis

Peringkat dan ulasan Dash by Plotly

G2: 4.8/5 (30+ ulasan)

4.8/5 (30+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dash by Plotly?

Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan Dash! Sangat mudah untuk menguasainya dan mulai membuat aplikasi web interaktif. Fakta bahwa aplikasi ini dibangun di atas Python berarti saya dapat menggunakan semua keterampilan Python yang sudah saya miliki, yang merupakan nilai tambah yang sangat besar. Visualisasinya sangat bagus, dan memperbarui data secara real-time terasa seperti sulap. Namun, meskipun saya menikmati menggunakan Dash, saya menemukan bahwa tata letaknya terkadang agak membatasi. Tidak selalu mudah untuk mendapatkan tampilan yang tepat seperti yang saya inginkan untuk aplikasi web saya, terutama ketika saya mengincar desain yang sangat spesifik. Selain itu, ketika aplikasi mulai menjadi lebih kompleks, kinerjanya bisa menurun, dan ini bisa sedikit membuat frustrasi.

Ulasan G2

๐Ÿ’กKiat Pro: Integrasikan Dash dengan pustaka grafis Plotly untuk mengakses berbagai bagan dan peta interaktif serta opsi visualisasi yang kaya.

2. Gradio (Terbaik untuk membuat demo aplikasi pembelajaran mesin)

via Gradio Gradio adalah alternatif Streamlit yang mudah digunakan untuk membuat antarmuka web untuk mendemonstrasikan model ML Anda. Tidak seperti Streamlit, kerangka kerja Python ini cepat disiapkan, lebih intuitif, ramah pemula, dan lebih cocok untuk aplikasi yang lebih sederhana.

Yang membuat Gradio populer adalah kemampuannya untuk menyederhanakan model ML menjadi demo atau aplikasi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens yang lebih luas. Anda dapat menyematkan Gradio di buku catatan Python Anda, menampilkannya sebagai halaman web, dan membagikan aplikasi menggunakan tautan publik, sehingga tim dapat berinteraksi dengan model tersebut dari jarak jauh.

Fitur terbaik Gradio

Membuat dan menggunakan komponen khusus dalam aplikasi Anda dengan pustaka komponen khusus Gradio

Buat dan edit kode dan lihat perubahan langsung dengan taman bermain Gradio

Buat demo dan aplikasi interaktif dengan mudah menggunakan elemen yang sudah dibuat sebelumnya seperti slider, tombol, dropdown, dll.

Keterbatasan Gradio

Gradio tidak dioptimalkan untuk mengelola lalu lintas yang padat di lingkungan produksi

Dirancang khusus untuk aplikasi ML/AI dan memiliki kustomisasi yang terbatas

Harga Gradio

Gratis, sumber terbuka

Peringkat dan ulasan Gradio

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

๐Ÿง Tahukah Anda? Gradio telah diakuisisi oleh Hugging Face ๐Ÿค— pada tahun 2022. Sekarang Gradio menjadi bagian dari infrastruktur AI mereka, dan Anda dapat menemukan beberapa demo Gradio publik di Hugging Face Spaces yang menampilkan model AI yang berbeda.

3. Panel (Terbaik untuk membangun dasbor interaktif di Python)

via Panel Seperti Streamlit, pustaka sumber terbuka Panel memungkinkan Anda membuat aplikasi situs web analitik dan dasbor interaktif dalam Python murni. Ini adalah kerangka kerja web yang terintegrasi dengan ekosistem PyData, memungkinkan Anda untuk membuat tabel data interaktif dan visualisasi serta berkolaborasi untuk alur kerja yang lebih efisien.

Dibandingkan dengan Streamlit, Panel lebih fleksibel dan dapat diskalakan dengan beragam pilihan tata letak dan widget. Sangat cocok untuk mengembangkan aplikasi web yang kompleks dengan antarmuka pengguna yang rumit.

Fitur terbaik Panel

Buat aplikasi eksplorasi multi-halaman yang kompleks dengan API reaktif tingkat tinggi dan API berbasis callback tingkat rendah

Gunakan templat Panel untuk membuat tampilan aplikasi yang berbeda

Sesuaikan aplikasi data menggunakan editor kode, sertakan kotak centang sebagai tombol, dan tata letak objek menggunakan spesifikasi kisi

Keterbatasan panel

Memiliki kurva pembelajaran yang curam karena set fitur yang luas-widget, pustaka, dll.

Panel lebih berfokus pada Python dan kurang pada HTML/CSS, yang membuatnya kurang responsif dan terbatas dalam menata aplikasi web

Harga panel

Gratis, sumber terbuka

Peringkat dan ulasan panel

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

4. Anvil (Terbaik untuk kustomisasi aplikasi tingkat lanjut)

via Landasan Jika Anda mencari kustomisasi tingkat tinggi, Anvil adalah alternatif Streamlit yang hebat. Anvil memiliki antarmuka drag-and-drop yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan elemen UI, menerapkan gaya, dan mendesain aplikasi seperti yang Anda inginkan.

Berlawanan dengan Streamlit, Anvil memiliki basis data bawaan yang kuat untuk memperbarui, mengedit, dan menghapus data menggunakan pernyataan Python. Anda bisa menyimpan berkas aplikasi dan model pembelajaran mesin di awan, terhubung ke buku catatan Python, menambahkan domain khusus, terhubung dengan API eksternal, dan memastikan keamanan data dengan autentikasi dua faktor bawaan.

Fitur terbaik Anvil

Menulis dan mengedit kode secara langsung di browser web modern dengan IDE (Integrated Development Environment) berbasis web

Menanyakan, mengedit, dan menghapus data serta menghubungkan aplikasi ke data dengan sistem basis data Python bawaan

Menjalankan aplikasi Anvil di berbagai lingkungan dengan server aplikasi Anvil yang bersifat open-source

Publikasikan aplikasi Anvil secara otomatis dalam satu klik, dengan memilih hosting publik atau privat

Keterbatasan Anvil

Beberapa fitur tidak berfungsi. Misalnya, komponen DataGrid dengan lebar penuh tidak berfungsi, sehingga pengguna hanya mendapatkan teks yang sangat kecil

Beberapa pengguna mengatakan bahwa paywall untuk fitur kustom tinggi

Harga landasan

**Gratis selamanya

Hobi : $ 15 / bulan

: $ 15 / bulan Bisnis : $109 per pengembang/bulan

: $109 per pengembang/bulan Perusahaan (di tempat): Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anvil

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna mengenai Anvil?

Kecepatan untuk membuat prototipe sangat baik karena komponen hanya tinggal seret dan lepas. Menambahkan pustaka Python dan menyesuaikan paket didukung. Namun, beberapa fitur tidak bekerja dengan baik sehingga untuk mendapatkan hasil tingkat produksi yang disempurnakan sangat sulit atau tidak mungkin. (misalnya komponen Data Grid dengan lebar penuh tidak berfungsi, sehingga pengguna menyipitkan mata pada teks yang kecil). Mendapatkan dukungan secara efektif tidak mungkin dilakukan, dan forum pelanggan tidak konsisten dan terkadang tidak bersahabat.

Ulasan G2

5. Shiny untuk Python (Terbaik untuk membuat prototipe aplikasi web)

via Mengkilap untuk Python Shiny for Python membantu para pengembang membuat prototipe aplikasi web interaktif dan membuat visualisasi sederhana dalam waktu beberapa jam. Ini membuat pembuatan aplikasi menjadi mudah bagi programmer R yang belum tentu ahli dalam pengembangan web.

Apa yang membuat Shiny lebih baik daripada Streamlit adalah eksekusi reaktifnya. Shiny tidak merender ulang aplikasi ketika ada perubahan input. Sebaliknya, Shiny melacak hubungan antar komponen untuk merender ulang komponen yang perlu diperbarui secara minimal. Dengan demikian, ini mempercepat pengembangan aplikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Fitur terbaik Shiny

Bangun aplikasi dengan mudah menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk aplikasi dasar, dasbor, entri data, dan pembaruan streaming

Buat tata letak aplikasi menggunakan berbagai komponen, termasuk navbar, bilah sisi, tab, panel, kartu, dan atur elemen sesuai keinginan Anda

Memperbarui output secara otomatis berdasarkan input pengguna dan membuat UI dinamis dengan pemrograman reaktif

Keterbatasan mengkilap

Integrasi Shiny bisa jadi rumit dan merepotkan pada awalnya

Terlalu rumit untuk membangun dasbor atau alur kerja BI yang sederhana

Penerapan aplikasi cukup merepotkan karena sebagian besar opsi penerapan tersedia dalam paket berbayar

Harga mengkilap

Shiny merupakan platform sumber terbuka dan gratis untuk digunakan. Namun, penerapan aplikasi Shiny mengharuskan Anda untuk menggunakan layanan hosting gratis atau berbayarnya

Peringkat dan ulasan Shiny

G2: Ulasan tidak cukup

Ulasan tidak cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna mengenai Shiny untuk Python?

Secara keseluruhan, kami memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menggunakan Shiny di beberapa proyek analisis kami. Dengan membatasi penggunaannya untuk kasus penggunaan yang tepat, kami dapat memanfaatkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya untuk programmer R yang belum tentu mahir dalam pengembangan web_.

Ulasan Capterra

๐Ÿ’กTip Pro: Gunakan paket 'shiny.react' untuk menggunakan komponen pustaka React dinamis Anda untuk membangun aplikasi dinamis dan visualisasi data interaktif.

6. Deepnote (Terbaik untuk kolaborasi kode secara real-time)

via Deepnote Deepnote diperuntukkan bagi mereka yang mencari alternatif Streamline yang ramah pengguna, berfokus pada kolaborasi, dan digerakkan oleh AI. Ini adalah platform yang sederhana dan kuat yang memungkinkan tim sains data bekerja secara kolaboratif dan mengedit buku catatan secara bersamaan, meningkatkan produktivitas tim.

Hal yang paling berguna dari Deepnote adalah kerangka kerja berbasis awan, yang membantu Anda mengerjakan dasbor proyek dari mana saja dan membagikan hasilnya dengan orang lain. Selain itu, integrasi AI-nya membantu membangun aplikasi web analitik dengan penyelesaian kode cerdas, pembersihan data otomatis, dan berbagai teknik seperti penyetelan hiperparameter dan pemilihan fitur.

Fitur terbaik Deepnote

Bekerja dengan banyak orang di buku catatan secara real time dengan kontrol versi dan komentar bawaan

Bangun dan gunakan aplikasi data interaktif langsung dari notebook dan bagikan wawasan dan laporan dengan tim

Sesuaikan lingkungan dengan menentukan pustaka dan ketergantungan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi

Keterbatasan Deepnote

Bahkan perubahan fitur kecil dalam satu blok kode mengharuskan Anda menjalankan seluruh notebook, membuat prosesnya membosankan dan tidak praktis

Waktu pemuatan yang lama untuk proyek yang lebih besar dan sering terjadi crash yang dapat mengganggu alur kerja Anda

Harga Deepnote

**Gratis

Tim : $59 per editor/bulan

: $59 per editor/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Deepnote

G2: 4.5/5 (220+ ulasan)

4.5/5 (220+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna tentang Deepnote?

Saya suka UI Deepnote. Itu membuat bekerja dengan dataset kecil hingga menengah menjadi sangat mudah dan menambahkan fitur kolaboratif yang berguna. Pendekatan "Aplikasi" mereka untuk dasbor internal mengingatkan saya pada Retool dan merupakan fitur fantastis untuk berbagi wawasan yang dihasilkan dengan anggota tim non-teknis tanpa persiapan yang menyita banyak waktu (menempelkan grafik yang dihasilkan ke dalam PowerPoint atau semacamnya). Namun, untuk kumpulan data yang sangat kecil, terutama jika kolaborasi tidak diperlukan, Deepnote bisa jadi sedikit terlalu berat, dan menjalankan Jupyter (atau perkakas serupa) secara lokal menghindari kebutuhan untuk mengekspos Data Anda melalui API atau mengunggahnya terlebih dahulu.

Ulasan G2

๐Ÿ“– Baca Lebih Lanjut: Alternatif React Terbaik untuk Pengembang Frontend ๐Ÿ“ฎKlik Wawasan: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak butir-butir tindakan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah.

Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin terkubur dalam obrolan, email, spreadsheet, atau bahkan alat bantu lainnya. Dengan ClickUp, Anda bisa langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang bisa ditindaklanjuti di semua tugas, obrolan, dan dokumen Anda-memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Coba ClickUp Secara Gratis

7. Mercury Framework (Terbaik untuk pengguna Notebook Jupyter)

via Kerangka Kerja Merkuri Kerangka kerja aplikasi web Mercury terutama ditujukan untuk pengguna Notebook Jupyter. Dengan menggunakan platform ini, Anda tidak perlu menulis ulang analisis data Anda dari notebook Jupyter ke skrip Python.

Fitur visualisasi datanya membantu menganalisis dan menginterpretasikan data. Alat ini juga memiliki serangkaian fitur yang kuat untuk membuat aplikasi interaktif, situs web, aplikasi web full-stack, laporan, dan dasbor. Selain itu, Anda bisa menggunakan OutputDir untuk mengunduh file buku catatan dan mengekspor buku catatan PDF/HTML.

Fitur terbaik Mercury Framework

Buat UI dinamis dengan berbagai widget interaktif seperti slider, dropdown, kotak teks, dll.

Akses kontrol tingkat sel untuk memantau sel yang dieksekusi ulang selama modifikasi aplikasi untuk mengoptimalkan kinerja

Gunakan kontrol akses untuk memastikan keamanan aplikasi dengan otentikasi bawaan

Keterbatasan Mercury Framework

Mercury memiliki kustomisasi yang terbatas

Untuk pengguna non-Jupyter, menggunakan Mercury mungkin memerlukan pelatihan

Dirancang untuk bekerja dengan Notebook Jupyter, yang mungkin tidak cocok untuk aplikasi web mandiri

Harga Mercury Framework

Mercury adalah platform sumber terbuka yang gratis. Namun, ia menawarkan paket gratis dan berbayar untuk penerapan aplikasi

Paket-paket Mercury Cloud:

Pemula : Gratis

: Gratis Pro : $49/bulan

: $49/bulan Bisnis: $149/bulan

Paket yang dapat di-host sendiri:

Gratis

Komersial : $1000/tahun

: $1000/tahun Perusahaan: $10.000/tahun

Peringkat dan ulasan Kerangka Kerja Merkurius

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

๐Ÿ“– Baca Lebih Lanjut: 10 Alternatif dan Pesaing Notebook Jupyter

8. Taipy (Terbaik untuk visualisasi data)

via Taipy Suka perangkat lunak dasbor taipy memiliki alat visualisasi data yang kuat untuk membantu Anda membuat dasbor interaktif menggunakan tabel, bagan, grafik, dan peta. Ini adalah platform yang dapat diskalakan yang melayani aplikasi kompleks yang menuntut kinerja tinggi.

Sementara Streamlit terutama untuk pembuatan prototipe, Taipy dibangun untuk pembuatan prototipe dan produksi. Ini menjalankan front-end dan back-end pada utas yang terpisah, sehingga aplikasi tidak macet ketika Anda memiliki aplikasi yang berjalan di latar belakang.

Fitur terbaik Taipy

Gunakan kemampuan visualisasi data tingkat lanjut untuk menyajikan wawasan data dengan beragam cara

Sesuaikan aplikasi dan dasbor menggunakan tema yang sudah dibuat sebelumnya atau tema khusus

Integrasikan dengan Taipy Studio untuk mengakses editor grafis

Menjalankan tugas-tugas berat di latar belakang tanpa memperlambat alur kerja saat ini

Keterbatasan Taipy

Taipy Cloud memiliki beberapa gangguan pengunggahan, dan perenderan ulang halaman lambat

Karena masih relatif baru, Taipy kekurangan sumber daya untuk membantu pengguna memanfaatkan platform secara maksimal

Harga Taipy

Taipy merupakan pustaka sumber terbuka yang gratis. Namun, ia juga menawarkan paket bisnis dan perusahaan khusus

Peringkat dan ulasan Taipy

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

๐Ÿ“– Baca Lebih Lanjut: Mencari lebih banyak alat bantu untuk membangun dasbor proyek kustom? Lihat ini Alternatif Softr untuk Membangun Dasbor Proyek

9. Datalore (Terbaik untuk bantuan kode AI)

via Datalore Datalore, dari JetBrains, adalah platform kolaboratif yang cerdas untuk visualisasi dan analisis data. Platform ini menggabungkan Notebook Jupyter dengan bantuan kode AI yang membantu melengkapi kode dan membuat dasbor interaktif untuk kasus penggunaan bisnis Anda.

Datalore memungkinkan manajer lingkungan untuk menyesuaikan lingkungan khusus dan kontrol interaktif untuk membuat dasbor dan aplikasi yang dinamis. Datalore juga dapat di-host di cloud pribadi atau di lokasi, untuk memenuhi kebutuhan kustomisasi dan keamanan ekstra Anda.

Fitur terbaik Datalore

Gunakan bantuan pengkodean cerdas untuk Python, Scala, Kotlin, dan R untuk membuat berbagai aplikasi

Ubah buku catatan menjadi cerita data interaktif dan bagikan laporan statis atau interaktif dengan para pemangku kepentingan

Berkolaborasi dalam kode dengan tim Anda secara real time dan berbagi buku catatan menggunakan tautan atau undangan email

Keterbatasan Datalore

Menurut beberapa pengguna, Datalore memiliki penyimpanan yang terbatas, yang mengakibatkan kehilangan data saat bekerja dengan kumpulan data yang besar

Perangkat lunak ini memiliki bug dan membutuhkan pengaktifan ulang

Harga Datalore

Bebas Biaya Cloud

Cloud : $35 per pengguna/bulan

: $35 per pengguna/bulan Di tempat: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Datalore

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa pendapat pengguna mengenai Datalore?

Ini bagus, terutama untuk manajemen paket dan pelaporan. Namun, diperlukan manajemen izin yang baik untuk berbagi buku catatan dan laporan, saya pikir sebagian besar perusahaan perusahaan memerlukan ini.

Ulasan Capterra

10. PixelFree Studio (Terbaik untuk pengguna Figma)

via PixelFree Studio PixelFree Studio adalah platform pengembangan aplikasi dengan kode rendah yang secara mulus mengubah desain menjadi kode yang dapat dimengerti. Dengan PixelFree, Anda dapat menghasilkan PRO-Code dalam enam bahasa pemrograman - HTML5, React, Vue, Angular, C# untuk desktop, dan #C untuk aplikasi web agar sesuai dengan desain aplikasi yang Anda inginkan.

Selain itu, Anda dapat meng-host-nya dari mana saja tanpa bergantung pada library atau framework, sehingga membantu Anda menerapkan proses pengembangan yang lebih fleksibel.

Fitur terbaik PixelFree Studio

Mengimpor desain Figma dengan cepat dan mengotomatiskan pengubahan desain menjadi kode yang dapat dibaca manusia

Menghasilkan kode asli yang sesuai dengan desain aplikasi visual Anda

Berkolaborasi dengan tim Anda dalam kode secara real time

Keterbatasan PixelFree Studio

Perangkat lunak ini sangat bergantung pada Figma untuk mengimpor desain. Jadi, pengguna non-Figma mungkin akan merasa kurang bisa mengaksesnya

Tanpa pustaka atau kerangka kerja, PixelFree mungkin kekurangan komponen bawaan untuk aplikasi dan dasbor

Harga PixelFree Studio

PixelFree Studio memiliki paket terpisah untuk lisensi tunggal dan bisnis. Berikut ini adalah paket lisensi bisnis.

$49,95/bulan

$499/tahun

Harga khusus untuk solusi perusahaan

Peringkat dan ulasan PixelFree Studio

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

๐Ÿ“– Baca Selengkapnya: Pemisahan Kekhawatiran dalam Aplikasi Flutter

Alat Aplikasi Data Interaktif Lainnya

Streamlit dan sebagian besar alternatif Streamlit berfokus pada kode. Mereka membutuhkan keahlian teknis untuk visualisasi data. Hal ini membatasi akses mereka ke pengguna non-teknologi.

Namun, visualisasi data tidak harus serumit ini. ClickUp adalah alat aplikasi data interaktif serbaguna, bebas kode yang membuat interpretasi data menjadi mudah. Infrastruktur tingkat perusahaannya mendukung visualisasi dan analisis kumpulan data yang besar untuk membantu Anda mengambil keputusan yang tepat.

Memvisualisasikan data dengan dasbor khusus

memvisualisasikan data dengan Dasbor ClickUp

Bangun interaktif yang luas Dasbor ClickUp yang memberikan pemangku kepentingan pandangan sekilas tentang proses saat ini, tujuan, tugas yang akan datang, prioritas, peningkatan, dan detail lainnya. Tambahkan widget, bagan dan grafik, bilah kemajuan, tabel, dll. untuk memberikan gambaran umum tentang segala hal - mulai dari produktivitas tim hingga metrik pengembangan yang penting.

Ingin tahu tentang cara menggunakan Dasbor ClickUp? Tonton video ini. ๐Ÿ‘‡

Tingkatkan produktivitas dengan integrasi data

Terhubung dengan lebih dari 1000 Integrasi ClickUp dari Figma hingga GitHub, untuk mengimpor data, merampingkan proses, dan mengakses semua alur kerja tanpa berpindah platform. Integrasi asli ClickUp memungkinkan Anda untuk menghubungkan platform dengan tumpukan teknologi yang sudah ada untuk operasi yang lancar.

Lacak interaksi perangkat lunak dengan diagram konteks

membuat diagram konteks menggunakan Papan Tulis ClickUp_

Memvisualisasikan hubungan sistem yang kompleks dengan Papan Tulis ClickUp . Gunakan garis dengan kode warna yang berbeda untuk membedakan interaksi, tambahkan catatan rinci untuk setiap titik koneksi, dan buat penyesuaian waktu nyata menggunakan antarmuka seret dan lepas.

Berkolaborasi dengan tim Anda dalam diagram konteks dan buat Tugas ClickUp langsung dari komponen diagram. Anda juga dapat menggunakan ClickUp templat diagram konteks untuk mempercepat proses.

๐Ÿ“– Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing Draw.io/Diagrams.net terbaik

Menganalisis tren dengan AI

ClickUp Brain

Otomatiskan analisis dataset dan dapatkan wawasan bertenaga AI dengan ClickUp Brain . Mengekstrak pola utama, mengidentifikasi korelasi, dan menghasilkan ringkasan set data yang kompleks. Anda dapat meminta AI untuk menjelaskan tren data dalam bahasa yang sederhana agar lebih jelas. Selain itu, Anda dapat membuat laporan, mendapatkan saran berdasarkan tren historis, dan mengidentifikasi anomali sebelum berdampak pada proyek Anda.

Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan secara real time

selalu beri tahu tim Anda tentang perkembangan terbaru secara real time dengan ClickUp Chat_

Memanfaatkan Dokumen ClickUp dan Obrolan ClickUp untuk berkolaborasi dalam desain aplikasi, kode, diagram konteks, dan alur kerja. Meskipun ClickUp Docs dapat membantu Anda memusatkan sumber daya pengembangan aplikasi, permintaan fitur, dan umpan balik, fungsionalitas chatting-nya dapat menyederhanakan komunikasi di antara anggota tim sehingga tidak ada yang melewatkan apa pun.

Merampingkan alur kerja dan mengotomatiskan tugas rutin

merampingkan alur kerja dengan Otomatisasi ClickUp_

Gunakan 100+ fitur ClickUp Templat Otomatisasi Khusus untuk mengelola pekerjaan rutin, menganalisis data, membuat laporan standar, dan mengelola serah terima proyek. Anda dapat mengotomatiskan alur kerja pengembangan seperti tinjauan kode, persetujuan desain, mengirim pemberitahuan penyelesaian tinjauan, membuat daftar periksa penerapan, dan banyak lagi.

Dengan semua fitur ClickUp yang tangguh, Anda pasti bertanya-tanya tentang paket harga. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang harga ClickUp.

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik AI: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Dapatkan Alternatif Streamlit Terbaik untuk Visualisasi Data dan Pembuatan Aplikasi

Streamlit sangat bagus untuk membangun aplikasi yang berpusat pada data. Tetapi, jika Anda mencari alat untuk membuat aplikasi atau dasbor yang lebih dinamis dan interaktif, pertimbangkan daftar alternatif Streamlit kami.

Meskipun semua alternatifnya bagus, mereka memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, pilih Taipy untuk operasi front-end dan back-end yang lebih baik, Dash untuk fitur interaktivitas tingkat lanjut, dan Gradio untuk membuat demo.

Demikian pula, jika Anda menginginkan alat visualisasi data yang sederhana namun dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, pertimbangkan ClickUp. Alat ini memungkinkan Anda melihat dan menganalisis data dengan dasbor khusus, mengotomatiskan alur kerja dan mengekstrak wawasan utama dengan AI, berkolaborasi secara real time, dan berintegrasi dengan lebih dari 1000 alat.

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang ClickUp? Daftar secara gratis !