Templat Rencana Pemasaran Gratis untuk Word

Jujur saja: membuat rencana pemasaran bukanlah hal yang menyenangkan bagi siapa pun. Membosankan, penuh dengan detail, dan menghabiskan waktu yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk mendapatkan hasil.

Masukkan template rencana pemasaran di Word-sempurna untuk pemilik usaha kecil, pemasar, dan pelajar yang ingin melewatkan drama pemformatan dan langsung ke perencanaan. 🏃

Kami telah mengumpulkan template Word gratis terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda yang lebih sederhana. Tetapi karena Word tidak ideal untuk kolaborasi waktu nyata atau alur kerja yang terus berkembang, kami juga menyertakan templat terbaik kami yang gratis (dan kaya fitur) untuk Anda.

Tetapi pertama-tama, mari kita bahas tentang apa yang membuat templat layak untuk Anda gunakan.

Apa yang Membuat Templat Rencana Pemasaran yang Baik untuk Word?

Templat pemasaran Word yang bagus membuat Anda tetap terorganisir, berada di jalur yang benar, dan siap mempresentasikan strategi Anda dengan percaya diri. Inilah yang harus dicari:

Struktur dan tata letak : Pilih templat dengan tata letak yang bersih dan logis yang memecah bagian-bagian penting (seperti sasaran, audiens target, dan anggaran), sehingga mudah untuk diisi dan diikuti

: Pilih templat dengan tata letak yang bersih dan logis yang memecah bagian-bagian penting (seperti sasaran, audiens target, dan anggaran), sehingga mudah untuk diisi dan diikuti Pilihan kustomisasi : Pilih templat yang cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan unik Anda tanpa memaksa Anda untuk tetap berpegang pada bagian atau desain yang kaku

: Pilih templat yang cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan unik Anda tanpa memaksa Anda untuk tetap berpegang pada bagian atau desain yang kaku Bagian yang dapat ditindaklanjuti : Pilih templat yang menyertakan area untuk item yang jelas dan dapat ditindaklanjuti-tujuan, jadwal, KPI, dan langkah selanjutnya-sehingga Anda dapat menyelesaikan berbagai hal

: Pilih templat yang menyertakan area untuk item yang jelas dan dapat ditindaklanjuti-tujuan, jadwal, KPI, dan langkah selanjutnya-sehingga Anda dapat menyelesaikan berbagai hal Desain profesional: Pilih templat dengan desain yang dipoles yang menampilkan ide Anda secara profesional, sehingga lebih mudah dibagikan dengan klien, kolega, atau pemangku kepentingan.

💡Kiat Profesional: Kapan membuat peta jalan pemasaran Anda memprioritaskan templat yang membantu memecah tugas besar menjadi subtugas yang lebih kecil. Hal ini akan membuat tim Anda tetap fokus dan mengurangi kewalahan.

Templat Rencana Pemasaran Gratis untuk Word

Templat pemasaran Word menyediakan titik awal yang sederhana namun efektif untuk menyusun upaya pemasaran Anda. Jelajahi sumber daya gratis yang dapat diunduh ini.

1. Templat Rencana Pemasaran Word oleh CoSchedule

melalui Jadwal Bersama The Templat Rencana Pemasaran Word oleh CoSchedule menawarkan kerangka kerja 18 halaman untuk pembuatan strategi. Dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tujuan pemasaran dan KPI yang terukur untuk melacak kemajuan.

Templat ini juga memandu Anda dalam menentukan audiens target Anda dengan persona yang terperinci, memastikan strategi Anda berpusat pada pelanggan. Ini mencakup analisis situasi untuk mengevaluasi kondisi pasar dan pesaing, bersama dengan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan.

Terakhir, ini menguraikan inisiatif dan saluran pemasaran dengan tanggung jawab yang ditugaskan sambil menyediakan bagian penganggaran untuk memastikan kontrol keuangan.

⚡️Best untuk: Pemasar digital yang mencari kerangka kerja terstruktur dengan tujuan dan KPI yang jelas

2. Templat Rencana Pemasaran Word oleh Stakeholdermap.com

melalui Peta Pemangku Kepentingan.com The Templat Rencana Pemasaran Word oleh Stakeholdermap.com menawarkan struktur 16 halaman untuk membantu Anda mengembangkan strategi pemasaran.

Dimulai dengan mendokumentasikan detail bisnis Anda-seperti pernyataan misi dan visi, mengidentifikasi target pasar, dan menyoroti USP Anda. Kemudian, memandu Anda melalui analisis SWOT yang komprehensif.

Templat ini juga menjabarkan taktik pemasaran, mulai dari penetapan harga hingga aktivitas promosi, di samping placeholder untuk melacak kinerja Anda.

⚡️Best untuk: Tim lintas fungsi di perusahaan kecil yang perlu menyelaraskan taktik pemasaran

3. Templat Rencana Pemasaran Sasaran Strategis oleh Template.Net

melalui Template.Net The Templat Rencana Pemasaran Sasaran Strategis oleh Template.Net menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan aspek inti bisnis Anda, mengidentifikasi audiens target, dan mengembangkan rencana pemasaran yang dapat ditindaklanjuti

Templat ini mencakup bidang khusus untuk bidang-bidang seperti penentuan harga, strategi promosi, dan keterlibatan pelanggan, dengan tempat penampung untuk melacak kinerja dan tujuan keuangan.

⚡️Best untuk: Perusahaan rintisan yang mendefinisikan tujuan pemasaran jangka pendek dan menengah yang selaras dengan pertumbuhan

4. Templat Rencana Pemasaran Pengembangan Produk oleh Template.Net

melalui Template.Net The Templat Rencana Pemasaran Pengembangan Produk oleh Template.Net adalah rencana pemasaran langkah demi langkah untuk meluncurkan produk baru, yang menekankan upaya pra-peluncuran untuk membangun antisipasi Tata letak yang telah dirancang sebelumnya mencakup cakupan untuk iklan video, pemasaran influencer, dan banyak lagi.

Strategi ini juga menguraikan kegiatan untuk konferensi pers dan acara peluncuran untuk melibatkan pengecer dan pelanggan secara langsung. Strategi ini memberikan tanggung jawab yang jelas kepada anggota tim dan menyediakan perincian anggaran untuk memastikan alokasi keuangan yang tepat.

⚡️Best untuk: Manajer produk yang meluncurkan produk baru dengan strategi pasar dan pemosisian yang terfokus

5. Templat Rencana Aksi Penjangkauan oleh Template.Net

melalui Template.NetTemplat rencana aksi sangat penting untuk mengorganisir dan melaksanakan program penjangkauan, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menetapkan tujuan, menentukan tindakan, dan menetapkan tanggung jawab.

Contoh-contohnya Templat Rencana Aksi Penjangkauan oleh Template.Net mengambil langkah lebih jauh, menawarkan struktur yang komprehensif lengkap dengan jadwal, sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Templat ini memastikan setiap anggota tim tetap selaras, sekaligus menyediakan roadmap untuk memantau keberhasilan pada setiap tahap proses.

⚡️Best untuk: Tim yang berfokus pada komunitas yang menyelenggarakan program atau acara pendidikan

6. Templat Perencanaan Sprint Pemasaran oleh Template.Net

melalui Template.Net The Templat Perencanaan Sprint Pemasaran oleh Template.Net adalah satu halaman khusus yang dirancang untuk mengatur pembuatan rencana pemasaran berulang.

Templat ini mengatur tugas ke dalam tahapan-tahapan yang jelas - mulai dari kegiatan sprint hingga verifikasi backlog sprint. Setiap tugas memiliki pemilik yang jelas dan tenggat waktu yang ditetapkan secara keseluruhan. Templat ini memastikan bahwa pada akhir sprint, semua inisiatif pemasaran berkontribusi dalam menciptakan rencana pemasaran yang dapat ditindaklanjuti.

⚡️Best untuk: Tim tangkas yang berfokus pada siklus pemasaran yang cepat dan berulang

7. Templat Kalender Perencanaan Pemasaran Restoran oleh Template.Net

melalui Template.Net The Template Kalender Perencanaan Pemasaran Restoran oleh Template.Net adalah alat praktis bagi restoran untuk mengatur jadwal bulanan dan mingguan mereka proses perencanaan pemasaran .

Templat ini membagi tahun ke dalam tujuan pemasaran, dari tema musiman hingga kampanye promosi. Templat ini juga mencakup bagian untuk melacak aktivitas seperti pemasaran media sosial, acara, dan manajemen anggaran, menjaga semuanya selaras dengan tujuan bisnis Anda.

Anda dapat menunjuk individu atau komite yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, memastikan akuntabilitas.

⚡️Best untuk: Restoran yang mengoordinasikan promosi dan acara musiman mereka

8. Templat Rencana Pemasaran Real Estat oleh Template.Net

melalui Template.Net The Templat Rencana Pemasaran Real Estat oleh Template.Net menguraikan strategi utama untuk mempromosikan proyek real estat komersial.

Ini termasuk menetapkan tujuan, menentukan target pasar, dan merencanakan konten dan pemasaran media sosial. Rencana ini juga membantu menyelaraskan upaya pemasaran dengan tujuan utama, seperti memamerkan proyek dan menyoroti keahlian agen.

Rencana tindakan ini mencantumkan tugas, jadwal, dan tanggung jawab tim yang spesifik. Dan bagian anggaran menguraikan biaya di seluruh kegiatan, menawarkan peta jalan keuangan yang jelas.

⚡️Best untuk: Agen real estat yang memasarkan properti, open house, dan penjangkauan klien

Keterbatasan Penggunaan Word untuk Templat Rencana Pemasaran

Templat Word berfungsi untuk rencana pemasaran dasar tetapi tidak memiliki fleksibilitas dan fitur tingkat lanjut alat perangkat lunak manajemen kampanye . Inilah yang mungkin Anda hadapi:

Kelemahan kolaborasi : Kerja tim menjadi rumit karena beberapa orang tidak dapat mengedit secara bersamaan tanpa risiko kebingungan versi

: Kerja tim menjadi rumit karena beberapa orang tidak dapat mengedit secara bersamaan tanpa risiko kebingungan versi Kustomisasi terbatas : Anda terjebak dengan templat yang kikuk dan penyesuaian desain manual

: Anda terjebak dengan templat yang kikuk dan penyesuaian desain manual Tidak ada pelacakan kinerja : Word tidak memiliki metrik bawaan atau fitur pelacakan kemajuan untuk kampanye yang sedang berlangsung

: Word tidak memiliki metrik bawaan atau fitur pelacakan kemajuan untuk kampanye yang sedang berlangsung Kesenjangan integrasi: Anda tidak dapat menyinkronkan rencana Anda dengan CRM atau platform pemasaran, sehingga lebih sulit untuk mengukur dan menyesuaikan secara real-time

💡Tip Pro: Untuk mengatasi keterbatasan Microsoft Word dalam visualisasi data, pertimbangkan untuk menggunakannya bersama dengan Excel atau Google Spreadsheet untuk bagian yang banyak data (seperti penganggaran, jadwal, dan KPI).

Templat Rencana Pemasaran Alternatif Alat perangkat lunak manajemen proyek pemasaran yang tidak memungkinkan tim Anda berkolaborasi dapat (terutama) membatasi. Masukkan ClickUp.

ClickUp adalah aplikasi segalanya untuk bekerja yang menghadirkan struktur dan kejelasan pada alur kerja Anda.

Aplikasi ini dilengkapi dengan otomatisasi tingkat lanjut dan alat bantu AI untuk mempercepat pembuatan konten Anda - seperti ringkasan, email, salinan untuk pengoptimalan mesin pencari, dan masih banyak lagi. Solusi manajemen proyek pemasaran ClickUp menyediakan rangkaian komprehensif untuk mengelola semua aspek kampanye pemasaran Anda, seperti Dokumen ClickUp untuk pengembangan strategi bisnis, kalender untuk mengatur jadwal, dan integrasi yang bebas dari kerepotan untuk disinkronkan dengan alat pemasaran lainnya.

Platform ini juga menawarkan Papan tulis dan Pemeriksaan solusi untuk tinjauan tim dan curah pendapat, serta pembaruan waktu nyata melalui berbagai tampilan dan dasbor untuk menjaga agar semua orang tetap selaras dan berada di jalurnya.

Atur tugas Anda dalam daftar dan lacak ketergantungan menggunakan Solusi Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp

🔍Tahukah Anda? Pemasar yang menggunakan alat manajemen proyek yang komprehensif adalah 4% lebih mungkin untuk berhasil daripada mereka yang mengandalkan informasi yang terpisah-pisah dan tersebar di berbagai sistem.

Lihat templat pemasaran gratis terbaik kami di bawah ini untuk memulai kampanye Anda dengan baik.

1. Templat Rencana Pemasaran ClickUp

Templat Rencana Pemasaran ClickUp

The Templat Rencana Pemasaran ClickUp sangat cocok untuk pemula yang ingin mengatur tujuan pemasaran dan melacak kemajuan.

Mulailah dengan menentukan sasaran dalam tampilan daftar 'Sasaran' dan membaginya menjadi hasil utama atau subtugas. Bilah kemajuan secara otomatis diperbarui saat Anda menandai tugas selesai.

Anda juga dapat melacak subtugas di tampilan daftar 'Hasil Utama' dan memvisualisasikan kemajuan Anda di 'Papan Kemajuan' Terdapat juga tampilan 'Timeline' yang membantu mengelola OKR pemasaran Anda, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal proyek sesuai kebutuhan.

⚡️Best untuk: Tim pemasaran yang mencari rencana pemasaran terstruktur, menentukan tujuan dan taktik di satu tempat

2. Templat Rencana Tindakan Pemasaran ClickUp

Templat Rencana Tindakan Pemasaran ClickUp

The Templat Rencana Tindakan Pemasaran ClickUp adalah halaman Wiki yang ramah bagi pemula untuk memulai strategi pemasaran Anda.

Ini termasuk tabel praktis dengan bidang khusus untuk tujuan, opsi tarik-turun berkode warna untuk penandaan penerima tugas, dan file (untuk lampiran yang relevan). Ada juga daftar periksa untuk subtugas agar tetap berada di jalur yang benar, dan bilah persentase penyelesaian membuat Anda tetap termotivasi.

Anda dapat mempercepat rencana tindakan ini dengan jaringan saraf AI dari ClickUp Brain . Dapatkan saran untuk meningkatkan rencana Anda, membuat subtugas, atau bahkan menemukan tugas serupa untuk memperlancar proses Anda.

⚡️Best untuk: Tim pemasaran yang ingin mendokumentasikan langkah demi langkah, mulai dari ide kampanye hingga eksekusi

3. Templat Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Templat Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

The Templat Rencana Pemasaran Strategis ClickUp membantu Anda menyelaraskan bauran pemasaran Anda dari tujuan besar hingga tugas-tugas spesifik.

Diatur pada tingkat folder, templat ini menyertakan sub-folder 'OKR', di mana OKR dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuan, saluran publikasi, dan kuartal target dalam daftar 'Semua OKR'. Anda dapat memprioritaskan tujuan lebih lanjut dalam daftar 'Hasil Utama per Kuartal'.

Selanjutnya, di sub-folder 'Rencana Pemasaran', Anda dapat memetakan 'anggaran' dan 'pengeluaran' untuk setiap sub-tugas dalam tampilan 'Tugas yang Direncanakan berdasarkan OKR'. Anda juga dapat menetapkan tugas dan menetapkan prioritas.

Jika Anda lebih suka belajar secara visual, lihat vlog ini tentang pengaturan Template Rencana Pemasaran Strategis!

Dan dengan Obrolan ClickUp tim Anda dapat menyelaraskan secara instan dalam ruang kerja terpadu ClickUp-tidak perlu lagi bolak-balik email atau berpindah-pindah platform.

📮Wawasan ClickUp: Selesai 60% dari waktu tim dihabiskan untuk mencari konteks, informasi, dan item tindakan.

Menurut penelitian oleh ClickUp tim kehilangan waktu yang berharga karena berpindah-pindah di antara alat yang berbeda. untuk mencegah terputusnya komunikasi, integrasikan perpesanan ke dalam alur kerja Anda dengan platform terpusat yang menyatukan manajemen proyek, kolaborasi, dan komunikasi. Coba ClickUp , aplikasi segalanya untuk bekerja_.

⚡️Best untuk: Tim manajemen yang ingin melacak tujuan bisnis jangka panjang dan taktik pemasaran utama

4. Templat Rencana Pemasaran Konten ClickUp

Templat Rencana Pemasaran Konten ClickUp

The Templat Rencana Pemasaran Konten ClickUp adalah tata letak ramah pemula yang menyederhanakan manajemen alur kerja konten dengan enam tampilan terstruktur.

Mulailah dengan tampilan daftar 'Konten untuk mengurutkan tugas berdasarkan bulan publikasi, memberikan peta jalan yang jelas. Kemudian, lacak kemajuan melalui papan 'Status', mengelompokkan tugas ke dalam kategori seperti 'Dalam persetujuan' atau 'Selesai'.

Papan 'Pipeline' membantu mengelola basis data konten Anda menggunakan sistem seret dan lepas untuk pembaruan cepat. Dan untuk garis waktu, gunakan tampilan 'Garis Waktu Konten' dan 'Garis Waktu Departemen' untuk memvisualisasikan jadwal berdasarkan jenis konten atau tim.

Terakhir, akhiri dengan 'Kalender Tanggal Penerbitan', yang menandai tugas-tugas yang sudah jatuh tempo, terlambat, dan tidak terjadwal untuk memudahkan pelacakan.

⚡️Best untuk: Tim konten yang ingin membuat dan melacak peta jalan strategi konten

5. Templat Paket Konten ClickUp

Templat Paket Konten ClickUp

The Templat Paket Konten ClickUp membuat eksekusi konten menjadi sederhana dan menarik bagi pemula.

Tugas-tugas dalam daftar 'Rencana Konten' dikelompokkan berdasarkan urgensi-Tinggi, Sedang, atau Rendah-dan dikemas dengan detail seperti tindakan yang diambil, jenis konten (seperti infografis atau video), pemirsa target, kata kunci, dan status persetujuan

'Dewan Persetujuan' kemudian melacak penandatanganan secara efisien, sementara 'Kalender Konten' menawarkan tata letak visual tugas, kode warna berdasarkan pilar konten seperti konten yang dibuat pengguna atau seri mingguan.

⚡️Best untuk: Manajer konten yang mengatur dan menjadwalkan kalender editorial untuk berbagai platform

6. Templat Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Templat Rencana Pemasaran Acara ClickUp

The Templat Rencana Pemasaran Acara ClickUp adalah opsi yang ramah bagi pemula untuk perencanaan dan pelacakan acara yang lancar.

Mulailah dengan menguraikan kegiatan acara Anda dalam tampilan daftar 'Tugas Pemasaran', tambahkan detail seperti tim yang bertanggung jawab dan salinan tanda terima untuk penganggaran. Selanjutnya, pindah ke tampilan 'Papan Fase untuk memvisualisasikan tugas sebagai kartu Kanban yang dikelompokkan berdasarkan fase (seperti perencanaan, evaluasi, dan implementasi).

Ada juga 'Event Timeline' yang menawarkan tampilan yang jelas tentang durasi tugas, sementara 'Event Calendar' memplot tugas-tugas Anda di kalender, sehingga Anda dapat dengan cepat menjadwalkan ulang dan menyesuaikan tenggat waktu sesuai kebutuhan.

⚡️Best untuk: Perencana acara yang ingin mengoordinasikan upaya promosi, logistik, dan jadwal acara

7. Templat Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Templat Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Strategi promosi yang efektif meningkatkan sinyal untuk merek Anda, dan ramah bagi pemula Templat Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp menyederhanakan prosesnya.

Tata letaknya dimulai dengan daftar 'Aktivitas', di mana tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan jenis pemasaran (seperti nasional, lokal, atau PR). Anda bisa menandai tim kampanye, menugaskan pemimpin penjualan dan pemasaran, dan bahkan menetapkan tanggal akhir penjualan.

Selanjutnya, Anda dapat memvisualisasikan kemajuan di papan 'Marketing Pipeline' yang dikelompokkan berdasarkan tahapan (seperti penelitian, perencanaan, dan pengembangan). Selain itu, Anda dapat menggunakan tampilan tabel 'Goals' untuk mengevaluasi penjualan aktual dan hasil kampanye.

⚡️Best untuk: Tim penjualan dan pemasaran yang ingin menyelaraskan strategi mereka untuk meningkatkan perolehan pendapatan

8. Templat Rencana Kampanye Pemasaran ClickUp*

Templat Rencana Kampanye Pemasaran ClickUp

The Templat Rencana Kampanye Pemasaran ClickUp sangat cocok untuk pengguna tingkat menengah yang mencari analisis dan pengorganisasian yang lebih dalam untuk kampanye. Templat daftar periksa kampanye pemasaran diatur pada tingkat folder.

Dalam sub-folder 'Analisis Kampanye', terdapat daftar 'Biaya' yang mengelompokkan biaya khusus tugas berdasarkan jaringan/sumber publikasi. Daftar ini menampilkan metrik seperti CPC (biaya per klik), CPM (biaya per mil), dan CPA (biaya per tindakan) yang digerakkan oleh rumus.

Selain itu, ada daftar 'Metrik Konversi' yang melacak metrik seperti klik, konversi, dan tayangan oleh jaringan. Anda bahkan bisa menandai jenis pemirsa (seperti teknologi, produktivitas, atau spektrum penuh).

Selanjutnya, dalam sub-folder 'Kampanye', Anda dapat memantau tautan langsung, rasio konversi, dan status untuk setiap kampanye di tiga tampilan yang terorganisir.

⚡️Best untuk: Manajer kampanye yang mencari analisis kompetitif dari kampanye pemasaran mereka

9. Templat Rencana Pemasaran Media Sosial ClickUp

Templat Rencana Pemasaran Media Sosial Agensi Pemasaran Digital ClickUp

The Templat Rencana Pemasaran Media Sosial ClickUp adalah halaman Wiki yang mudah digunakan yang dirancang untuk mendokumentasikan strategi media sosial Anda dengan jelas.

Templat ini memiliki tata letak tabular dengan bidang-bidang untuk anggaran pemasaran, pengeluaran, tagihan, dan bahkan catatan dan tag untuk biaya. Tahapan-Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi-dapat dipilih melalui menu tarik-turun, dan ada bilah penyelesaian untuk melacak kemajuan.

Tabel terpisah menangani daftar periksa tugas-tugas. Anda bisa mempertimbangkan untuk memasukkan kalender konten yang dirancang untuk media sosial untuk meningkatkan efisiensi perencanaan Anda.

⚡️Best untuk: Manajer media sosial yang ingin menyusun konten dan memantau keterlibatan

10. Templat Kalender Pemasaran ClickUp

Templat Kalender Pemasaran ClickUp

Membuat rencana proyek pemasaran adalah proses langkah demi langkah, dan Templat Kalender Pemasaran ClickUp membuatnya mudah untuk pemula.

Anda bisa mulai dengan membuat daftar tugas dalam tampilan 'Proyek Pemasaran', dikelompokkan berdasarkan status, dengan bidang khusus seperti komentar terbaru untuk kolaborasi cepat. Kemudian, pindah ke 'Jadwal Proyek' untuk tampilan yang terorganisir secara departemen, lengkap dengan jadwal yang dapat disesuaikan.

Tampilan 'Kalender' memungkinkan Anda menjadwalkan tugas dengan mudah, sementara papan 'Proses Pemasaran' menunjukkan kemajuan di seluruh tahapan proyek. Terakhir, Anda dapat melacak pengeluaran dengan 'Tabel Anggaran' dan menjaga keuangan Anda tetap terkendali.

⚡️Best untuk: Tim pemasaran yang ingin merencanakan, menjadwalkan, dan melacak secara visual kampanye dan tenggat waktu utama

11. Templat Ringkasan Kampanye Pemasaran ClickUp

Templat Ringkasan Kampanye Pemasaran ClickUp

The Templat Singkat Kampanye Pemasaran ClickUp menyederhanakan manajemen kampanye pemasaran dengan tata letak Wiki yang ramah pemula.

Ini termasuk bagian untuk rincian klien untuk memastikan keselarasan merek dan tabel 'Ikhtisar Kampanye' untuk menentukan tema, tujuan, dan deskripsi.

Segmentasi audiens dan wawasan perilaku membantu mendefinisikan persona yang berbeda di bawah target pasar Anda, sementara bagian Anggaran yang Diusulkan membantu mendokumentasikan keuangan.

Anda dapat melacak lebih lanjut tonggak-tonggak penting di bawah 'Tanggal Penting' dan menguraikan hasil dalam tabel 'Materi Pemasaran'. Selain itu, Anda dapat menambahkan materi referensi dari kampanye sebelumnya untuk konsistensi branding.

⚡️Best untuk: Pemasar yang ingin menguraikan dengan cepat tujuan dan taktik kampanye untuk penyelarasan di antara para pemangku kepentingan

Memulai Rencana Pemasaran Anda dengan ClickUp

Templat Word sangat bagus dalam menangani tugas-tugas yang lebih sederhana namun tidak dapat menangani pekerjaan berat ketika proyek pemasaran Anda berkembang.

Di situlah ClickUp dapat membantu. 🤝

Beralih di antara tata letak gaya Wiki untuk mengatur info, papan Kanban untuk pelacakan tugas, bagan Gantt untuk memvisualisasikan jadwal, dan banyak lagi. Dengan ClickUp, kolaborasi menjadi mudah dengan pembaruan secara real-time.

Platform ini terintegrasi dengan perangkat teknologi pemasaran Anda: pikirkan Google Drive, Figma, dan HubSpot. Selain itu, Anda bisa menggunakan asisten AI bawaannya untuk mengotomatiskan pembuatan laporan atau menindaklanjuti tugas.

Dan perkembangan terakhir? Templat-templat ini benar-benar gratis! Daftar di ClickUp secara gratis dan mulai melacak ide kampanye Anda dengan cepat hingga eksekusi.