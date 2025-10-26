13 Alat Pengelolaan Kalender Terbaik untuk Tetap Teratur

Sebagian besar teman saya lebih suka bekerja pada jam-jam yang paling cocok bagi mereka—dan bukan hanya mereka saja.

Gartner menemukan bahwa ketika organisasi menawarkan 'fleksibilitas radikal' dalam jam kerja dan lokasi kerja, jumlah karyawan berkinerja tinggi meningkat sebesar 40%.

Namun, dengan otonomi yang lebih besar, muncul tantangan dalam mengelola waktu secara efektif.

Faktanya, 94% orang mengatakan bahwa manajemen waktu yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas. Di sinilah alat manajemen kalender berperan penting.

Berdasarkan pengalaman saya dengan alat manajemen kalender dan penelitian tim ClickUp, saya telah menyusun daftar 13 alat manajemen kalender terbaik untuk membantu Anda mengelola proyek secara efektif dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Aplikasi Pengelolaan Kalender?

Sudah berlalu masa-masa ketika kita membawa buku catatan di dalam ransel. Kini, kita memiliki aplikasi agenda harian di ponsel, tablet, dan laptop. Kita dapat mengakses agenda digital tersebut di perangkat apa pun yang kita gunakan. Yang dibutuhkan adalah aplikasi manajemen kalender yang dapat disinkronkan di semua perangkat tersebut.

Berikut adalah fitur-fitur yang wajib ada pada aplikasi manajemen kalender yang unggul:

Keamanan data: Pilih aplikasi kalender yang menawarkan fitur keamanan yang kuat untuk data pribadi dan profesional Anda

Integrasi: Pastikan platform kalender terintegrasi dengan mulus dengan email, manajemen tugas, serta alat dan aplikasi kalender lainnya

Fitur otomatis: Cari fitur penjadwalan, pengingat, dan opsi acara berulang di aplikasi kalender Anda

Kecerdasan Buatan: Periksa apakah Anda dapat menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk Periksa apakah Anda dapat menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk perencana dan kalender AI Anda guna penjadwalan tugas yang intuitif

Kolaborasi: Prioritaskan aplikasi kalender terbaik yang dilengkapi dengan fitur berbagi kalender dan penjadwalan rapat

Kemudahan penggunaan: Pilih aplikasi kalender yang intuitif agar Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk fitur-fitur yang rumit

Kompatibilitas seluler: Pastikan aplikasi kalender ini berfungsi dengan baik di ponsel cerdas, laptop, dan tablet Anda

Antarmuka pengguna: Pilih platform kalender untuk menyesuaikan tampilan harian, mingguan, dan bulanan dengan mudah

Penyesuaian: Cari notifikasi dan pengaturan yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan gaya kerja Anda

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk perencanaan dan penjadwalan proyek terintegrasi)

Mulailah Visualisasikan pekerjaan, atur ulang jadwal tugas, dan kelola garis waktu proyek dengan tampilan kalender ClickUp yang fleksibel

ClickUp adalah platform manajemen proyek serba guna yang menghubungkan tim saya melalui alur kerja bersama, dokumen, dan dasbor real-time. Saya sangat menyukai cara platform ini membantu saya bekerja lebih cerdas dan lebih cepat dengan semua hal terpusat di satu tempat.

ClickUp Calendar View adalah aplikasi kalender gratis yang menonjol karena bukan sekadar tampilan tenggat waktu, melainkan ruang kerja interaktif tempat saya dapat merencanakan apa saja.

Saya dapat menyeret dan meletakkan tugas di aplikasi kalender digital, menyesuaikan tenggat waktu, memberi kode warna pada tugas sesuai prioritas saya, serta menyortir dan menyaring tugas. Aplikasi ini terintegrasi dengan kalender eksternal saya, seperti Google Calendar, dan menyatukan komitmen pribadi dan profesional saya dalam satu tempat.

Selain penjadwalan, fitur Manajemen Proyek ClickUp membuat pekerjaan saya sangat efisien. Kemampuan untuk membuat ketergantungan tugas telah menjadi terobosan bagi saya saat mengelola proyek yang kompleks. Jika sebuah tugas berubah, ClickUp secara otomatis menyesuaikan semua tugas yang bergantung padanya—tidak perlu pembaruan manual.

Seret dan lepas tugas ke kalender untuk memprioritaskannya menggunakan Manajemen Proyek ClickUp

Tampilan Diagram Gantt dan Tampilan Garis Waktu memberi saya gambaran menyeluruh tentang semua proyek dan tonggak pencapaian, sehingga saya dapat memantau kemajuan secara real-time.

Selain itu, dengan membagikan kalender saya kepada klien dan anggota tim, semua orang tetap berada di halaman yang sama tanpa perlu terus-menerus menelepon atau mengirim email. Dan apakah saya sudah menyebutkan ClickUp Reminders? Dengan pengingat dan notifikasi otomatis di semua perangkat, saya tidak akan pernah melewatkan tugas-tugas penting.

Fitur penyesuaian ClickUp memberikan nilai tambah yang lebih besar. Berikut cara kerjanya:

Anda dapat menyesuaikan kalender Anda sesuai dengan gaya kerja Anda, baik Anda lebih suka rincian harian maupun gambaran umum bulanan.

Tugas berulang membantu mengotomatiskan aktivitas yang berulang

Integrasi yang beragam dengan alat seperti Slack, Zoom, dan opsi penyimpanan cloud seperti Google Drive memastikan ClickUp terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem teknologi yang sudah Anda miliki, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar platform

Integrasi ClickUp dan Google Calendar membantu menyederhanakan jadwal saya. Saya dapat menyinkronkan tugas dari ClickUp ke daftar tugas di Google Calendar dan melihat perubahan apa pun yang dilakukan di salah satu platform langsung tercermin di platform lainnya secara real time.

Lacak tugas Anda di kalender mana pun yang Anda inginkan dengan integrasi ClickUp dan Google Calendar

Fitur unggulan lainnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan visibilitas tugas—saya dapat memilih daftar atau tugas mana yang ditampilkan di kalender saya, sehingga membantu saya tetap fokus pada hal-hal yang penting. Integrasi ini telah meningkatkan manajemen waktu saya dengan menyatukan semua jadwal saya, sehingga saya tidak perlu repot berpindah-pindah antar aplikasi.

Baca Juga: 20 Template Google Kalender Gratis

Template Perencana Kalender ClickUp memiliki fitur-fitur yang telah membawa kalender manajemen proyek saya ke level berikutnya.

Inilah yang paling saya sukai dari templat ini:

Fitur Status Tugas Kustom ClickUp memungkinkan saya menandai tugas sebagai ‘Sedang Berjalan’ atau ‘Ditunda’

Kolom Kustom ClickUp sangat berguna untuk menyimpan detail penting seperti tonggak pencapaian dan biaya

Timeline dan Monthly Planner memberi saya gambaran visual yang jelas tentang alur kerja dan kemajuan saya secara keseluruhan

Template Daftar Tugas Kalender ClickUp telah mengubah cara saya menangani tugas sehari-hari. Template ini memungkinkan saya untuk memvisualisasikan tujuan dan tenggat waktu dengan mudah, sementara kemampuan untuk memprioritaskan tugas membantu saya mengelola waktu dengan lebih efektif. Saya juga menyadari bahwa memiliki template yang terstruktur memberikan wawasan tentang berapa lama biasanya suatu tugas memakan waktu.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat:

Pantau kemajuan dengan mudah menggunakan status kustom

Sortir tugas menggunakan bidang kustom seperti Kategori, Sumber Daya, Tingkat Produktivitas, dan Peran

Akses berbagai tampilan , termasuk Permintaan Rapat, berdasarkan Peran, dan berdasarkan Kategori

Tingkatkan produktivitas dengan pelacakan waktu dan peringatan ketergantungan

Tetap teratur dengan sistem tugas berbasis kode warna untuk pengelolaan tugas secara visual

Selesaikan tugas-tugas prioritas tinggi tanpa merasa kewalahan

Template penjadwalan ini telah menjadi bagian penting dari alur kerja saya, membantu saya menyelesaikan tugas-tugas prioritas tinggi tanpa merasa kewalahan.

Fitur terbaik ClickUp

Tampilan harian, mingguan, dan bulanan memungkinkan tim saya mengelola tugas dan jadwal

Fitur penjadwalan seret dan lepas memungkinkan saya memindahkan tugas langsung ke kalender

Alat visual memantau kemajuan dan mengelola ketergantungan tugas

Jadwal tugas dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan pada ketergantungan

Terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi Google Calendar dan platform lain untuk penjadwalan terpadu

Kalender dapat dibagikan kepada klien atau anggota tim agar semua orang tetap mendapat informasi terbaru

Pemberitahuan di berbagai perangkat

Batasan ClickUp

Akses offline terbatas

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna per tahun

Bisnis : $12 per bulan per pengguna (dibayar per tahun)

Enterprise : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Berbagai tampilan (seperti tabel, diagram Gantt, kalender, dan banyak lainnya) yang disediakan dalam opsi tampilan juga memudahkan pengelolaan tugas.

2. Wrike (Pilihan terbaik untuk alokasi sumber daya dalam tampilan kalender)

via Wrike

Wrike adalah alat manajemen proyek yang kuat dan dikenal karena fitur kolaborasinya yang mumpuni. Alat ini memungkinkan tim untuk mengelola berbagai proyek melalui kalender bersama. Tampilan garis waktu Wrike, bersama dengan kalender tim bersama, membantu manajer memvisualisasikan tugas dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Integrasinya dengan platform seperti Google Drive, Slack, dan Microsoft Teams membantu memperlancar komunikasi. Fitur kolaborasi real-time memudahkan pemantauan kemajuan dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga Wrike sangat ideal untuk tim besar yang mengerjakan proyek kompleks dengan banyak kontributor.

Fitur terbaik Wrike

Visualisasikan sumber daya dan hindari konflik penjadwalan dengan kalender beban kerja dinamis

Atur proyek dan tugas dengan garis waktu yang jelas dan tampilan kalender berbasis tugas

Ubah jadwal atau sesuaikan tenggat waktu dengan fitur seret dan lepas di kalender

Pantau kapasitas tim dan kelola beban kerja secara efisien dengan fitur Manajemen Kapasitas di kalender

Batasan Wrike

Antarmuka pengguna yang rumit dapat membingungkan bagi pengguna baru

Versi gratisnya memiliki fitur yang terbatas

Membutuhkan penyesuaian agar sesuai dengan alur kerja yang unik

Harga Wrike

Gratis

Profesional: $9,80/bulan per pengguna

Bisnis: $24,80/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (lebih dari 3.200 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

3. Google Calendar (Pilihan terbaik untuk penjadwalan sederhana dan gratis)

melalui Google Calendar

Google Calendar adalah aplikasi manajemen kalender pertama yang saya gunakan. Ini adalah aplikasi kalender gratis yang andal dengan alat kalender sederhana yang sangat cocok untuk pengguna ekosistem Google Workspace. Dengan integrasi Gmail, Anda dapat menjadwalkan acara, rapat, dan pengingat secara mulus langsung dari kotak masuk Anda. Meskipun tidak menawarkan fitur manajemen proyek tingkat lanjut, aplikasi ini cocok untuk penjadwalan pribadi dan tim startup kecil.

Google Calendar sangat mudah diakses di berbagai perangkat dan menyediakan fitur-fitur dasar seperti berbagi kalender dengan anggota tim dan membuat acara berulang.

Fitur terbaik Google Calendar

Temukan slot waktu yang tersedia dan sesuai dengan jadwal semua orang menggunakan fitur "Find a Time"

Kategorikan acara pribadi, pekerjaan, dan bersama dengan kode warna

Kelola jadwal tim dan pemesanan sumber daya dengan opsi kalender bersama

Keterbatasan Google Calendar

Pilihan penyesuaian terbatas

Tidak ada fitur manajemen proyek tingkat lanjut

Tidak dilengkapi dengan alat manajemen tugas bawaan

Harga Google Calendar

Gratis

Paket bisnis mulai dari $6 per bulan per pengguna (dengan Google Workspace)

Peringkat dan ulasan Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 3.200 ulasan)

Baca Juga: 10 Alternatif Terbaik untuk Google Calendar

4. Clockwise (Terbaik untuk pengelolaan waktu otomatis)

via Clockwise

Clockwise adalah alat kalender lain untuk mengoptimalkan manajemen waktu secara otomatis. Yang luar biasa dari Clockwise adalah kemampuannya untuk mengatur ulang rapat dan tugas Anda agar sesuai dengan jam-jam paling produktif Anda. Aplikasi ini terintegrasi dengan mulus ke Google Calendar, secara otomatis menjadwalkan rapat pada waktu-waktu yang tidak mengganggu jam-jam fokus Anda.

Fitur pembagian waktu membantu Anda menyisihkan waktu untuk pekerjaan mendalam sekaligus mengurangi konflik jadwal. Fitur penjadwalan berbasis AI dari Clockwise menghemat waktu saya dengan meminimalkan penyesuaian manual.

Fitur terbaik Clockwise

Optimalkan hari Anda dengan membuat blok waktu fokus tanpa gangguan menggunakan asisten kalender pintar

Sesuaikan jadwal tim secara dinamis dengan sinkronisasi ketersediaan tim agar sesuai dengan waktu rapat yang optimal

Cegah rapat mengganggu waktu pribadi dengan menyesuaikan jam kerja melalui perlindungan keseimbangan kerja-kehidupan

Batasan Clockwise

Cocok untuk pengguna individu, bukan tim

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Bergantung pada Google Calendar

Harga Clockwise

Gratis

Pro: $6,75 per bulan per pengguna

Bisnis: $11,50 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Clockwise

G2: 4,7/5 (66 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (50 ulasan)

5. Fantastical (Pilihan terbaik untuk pengguna Apple)

via Fantastical

Ini adalah alat kalender eksklusif Apple. Salah satu fitur unggulannya adalah pemrosesan bahasa alami, yang memungkinkan Anda menjadwalkan acara hanya dengan mengetik perintah seperti ‘Makan siang dengan Sarah besok pukul 12.00.’ Alat ini intuitif dan mudah digunakan.

Aplikasi ini memiliki desain yang ramah pengguna dan terintegrasi dengan sebagian besar platform kerja dan ekosistem, seperti Google, iCloud, dan Microsoft Exchange.

Fitur terbaik Fantastical

Gunakan input acara dengan bahasa alami untuk menjadwalkan acara secara intuitif dengan mengetik perintah sederhana

Rencanakan acara Anda dengan mempertimbangkan kondisi cuaca eksternal berkat ramalan cuaca yang terintegrasi dalam kalender

Hemat waktu untuk acara berulang atau serupa, dengan menyederhanakan pengelolaan kalender menggunakan templat acara

Keterbatasan Fantastical

Hanya tersedia di perangkat Apple

Fitur premium memerlukan langganan

Fitur kolaborasi yang terbatas

Harga Fantastical

Gratis

Premium: $4,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fantastical

G2: 4,4/5 (16 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (20 ulasan)

Baca Juga: 10 Alternatif Terbaik untuk Fantastical

6. Hub Planner (Terbaik untuk melacak pemanfaatan sumber daya)

melalui Hub Planner

Hub Planner adalah alat penjadwalan dan pengelolaan sumber daya serba guna, ideal untuk tim yang menangani proyek berskala besar. Tampilan kalendernya yang intuitif memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Yang membedakan Hub Planner adalah fitur peramalan sumber daya, yang membantu manajer proyek mengantisipasi kebutuhan di masa depan berdasarkan pengelolaan beban kerja saat ini. Fitur lembar waktu dan penagihan yang terintegrasi memudahkan pelacakan waktu yang dihabiskan untuk proyek dan pengelolaan anggaran.

Fitur terbaik Hub Planner

Lacak jadwal anggota tim dan rencanakan dengan kalender ketersediaan sumber daya

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang distribusi sumber daya menggunakan kalender alokasi proyek

Dapatkan gambaran visual tentang tenggat waktu proyek dan pemanfaatan tim dengan grid penjadwalan terintegrasi

Optimalkan kapasitas tim dengan laporan pemanfaatan di kalender

Keterbatasan Hub Planner

Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula

Harganya tergolong mahal untuk tim kecil

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Harga Hub Planner

Paket Pemula: $7 per bulan per pengguna

Premium: $18 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Hub Planner

G2: 4,2/5 (44 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

7. Zoho Projects (Terbaik untuk membuat alur kerja yang dapat disesuaikan)

melalui Zoho Projects

Zoho Projects unggul dalam menyediakan tampilan kalender yang dapat disesuaikan untuk manajemen proyek. Hal ini sangat berguna bagi tim yang membutuhkan fleksibilitas. Anda dapat menyesuaikan alur kerja, mengintegrasikan dengan aplikasi Zoho lainnya seperti CRM dan Books, serta mengotomatiskan tugas berdasarkan kebutuhan proyek.

Tampilan garis waktu proyek membantu memastikan semua anggota tim tetap pada jalurnya, dan kalender bersama memudahkan untuk melihat tenggat waktu. Paket berbayar menawarkan banyak fitur untuk tim yang sedang berkembang, dan beragam integrasi memungkinkan pengalaman manajemen proyek yang sepenuhnya disesuaikan.

Fitur terbaik Zoho Projects

Kelola ketergantungan tugas langsung di kalender menggunakan integrasi diagram Gantt

Lihat gambaran visual yang jelas mengenai tenggat waktu proyek utama di kalender dengan fitur pelacakan tonggak pencapaian

Pantau kemajuan tugas seluruh tim dan tenggat waktu yang akan datang dengan tampilan kalender bersama

Keterbatasan Zoho Projects

Versi gratisnya memiliki fitur yang terbatas

Hal ini bisa terasa membingungkan, dengan terlalu banyak fitur

Membutuhkan ekosistem Zoho untuk fungsi penuh

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per bulan per pengguna

Perusahaan: $10/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoho Projects

G2: 4,2/5 (lebih dari 440 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 650 ulasan)

8. Microsoft Outlook (Pilihan terbaik untuk ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Outlook

Kalender Microsoft Outlook cocok untuk tim besar yang terbiasa menggunakan Microsoft Office 365. Kalender ini terintegrasi dengan email dan semua aplikasi Office lainnya, sehingga memudahkan penjadwalan rapat, pengingat, dan berbagi kalender dengan anggota tim. Kalender Outlook menawarkan berbagai fitur yang dapat disesuaikan dan andal.

Fitur terbaik Microsoft Outlook

Dapatkan saran mengenai waktu yang tersedia bagi peserta menggunakan asisten penjadwalan rapat berdasarkan kalender mereka

Identifikasi jenis rapat dan prioritas dengan cepat menggunakan kategori warna di kalender

Lihat ketersediaan seluruh tim Anda dalam sekali pandang dengan tampilan kalender tim

Keterbatasan Microsoft Outlook

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek yang canggih

Aplikasi ini memiliki pengaturan yang rumit dan memerlukan bantuan ahli bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan Microsoft Office.

Pilihan pengelolaan tugas yang terbatas

Harga Microsoft Outlook

Gratis dengan langganan Office 365

Peringkat dan ulasan Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.990 ulasan)

9. Hive (Terbaik untuk kolaborasi tim dan tugas)

via Hive

Hive menawarkan kombinasi antara manajemen tugas dan integrasi kalender, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi tim yang membutuhkan solusi all-in-one.

Tampilan kalender Hive sangat dapat disesuaikan, dan saya dapat menugaskan tugas langsung dari kalender itu sendiri, yang menghemat waktu saya saat mengelola beberapa proyek. Hive memiliki fitur kolaborasi yang baik, seperti obrolan real-time dan berbagi file, yang memperlancar komunikasi. Hive juga terintegrasi dengan baik dengan Slack dan Google Drive.

Fitur terbaik Hive

Pantau tenggat waktu dan kemajuan tugas dengan jelas menggunakan tampilan kalender berbasis tugas

Ubah acara kalender menjadi tugas yang dapat langsung ditindaklanjuti menggunakan kartu tindakan terintegrasi

Tampilan kalender yang dapat disesuaikan menawarkan opsi Gantt, Kanban, dan kalender tradisional untuk perencanaan proyek yang fleksibel

Batasan Hive

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi tim yang lebih kecil

Harganya agak mahal untuk tim yang lebih kecil

Versi gratis terbatas

Harga Hive

Gratis

Teams: $12/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga atas permintaan

Peringkat dan ulasan Hive

G2: 4,2/5 (60 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

10. Doodle (Terbaik untuk membuat jadwal rapat berbasis polling)

melalui Doodle

Doodle memudahkan penjadwalan rapat dengan menawarkan fitur polling yang intuitif, yang memungkinkan peserta memilih waktu rapat yang mereka inginkan. Aplikasi ini berguna untuk menjadwalkan rapat dengan klien atau kelompok besar di mana ketersediaan waktu masing-masing peserta berbeda-beda. Doodle menampilkan gambaran umum slot waktu yang tersedia secara visual.

Meskipun unggul sebagai perangkat lunak manajemen rapat dasar, aplikasi ini paling cocok untuk tim yang membutuhkan alat eksternal untuk mengelola proyek dan tugas. Versi premiumnya bebas iklan dan dapat disinkronkan dengan mudah ke kalender Anda.

Fitur terbaik Doodle

Sederhanakan penentuan waktu rapat untuk kelompok besar dengan menggunakan penjadwalan polling kelompok

Prioritaskan ketersediaan untuk rapat kelompok dengan peringkat ketersediaan

Berikan sentuhan profesional pada undangan rapat dengan menggunakan branding acara yang disesuaikan

Keterbatasan Doodle

Tidak ada fitur manajemen proyek

Fitur terbatas pada versi gratis

Opsi penyesuaiannya terbatas

Harga Doodle

Gratis

Pro: $6,95 per bulan per pengguna

Team: $8,95/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Doodle

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

11. Apple Calendar (Terbaik untuk mengelola acara lokal)

melalui Apple Calendar

Apple Calendar adalah kalender yang sederhana dan ramah pengguna. Saya menyukai betapa mudahnya membuat acara, mengundang peserta, dan mengatur pengingat. Integrasi dengan Siri adalah fitur lain yang menonjol. Dengan fitur ini, Anda dapat menjadwalkan acara menggunakan perintah suara.

Meskipun terbatas pada ekosistem Apple, aplikasi ini berfungsi dengan baik untuk penggunaan pribadi dan tim kecil. Antarmuka yang bersih dan minimalis memudahkan proses penjadwalan.

Fitur terbaik Apple Calendar

Jadwalkan rapat di berbagai wilayah dengan penyesuaian otomatis berkat dukungan zona waktu

Aktifkan notifikasi berdasarkan lokasi Anda menggunakan pengingat berbasis lokasi

Sederhanakan koordinasi jadwal dengan orang lain menggunakan kalender keluarga atau grup yang dibagikan

Keterbatasan Kalender Apple

Tidak ada fitur manajemen proyek tingkat lanjut

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk tim

Harga Apple Calendar

Gratis (tersedia di perangkat Apple)

Peringkat dan ulasan Apple Calendar

G2: 4,1/5 (194 ulasan)

12. Bitrix24 (Pilihan terbaik untuk integrasi CRM dan kalender)

melalui Bitrix24

Bitrix24 adalah paket manajemen bisnis lengkap, dan alat manajemen kalender merupakan salah satu fiturnya. Selain itu, Bitrix24 juga dilengkapi dengan CRM, manajemen tugas, dan alat komunikasi. Fitur kalender ini bekerja dengan baik bersama sistem manajemen tugas Bitrix24. Anda dapat menjadwalkan tugas dan mengatur pengingat langsung di dalam aplikasi.

Bitrix24 sangat cocok untuk perusahaan besar yang mengelola semua operasi internal dan eksternal mereka dalam satu platform. Bitrix24 juga menyediakan kalender bersama yang dapat Anda gunakan untuk berkoordinasi dengan tim Anda.

Fitur terbaik Bitrix24

Lacak pertemuan dengan klien, peluang penjualan, dan tugas-tugas di satu tempat dengan CRM dan kalender yang terintegrasi

Otomatiskan penjadwalan tugas berdasarkan aturan proyek menggunakan alur kerja kustom yang terintegrasi dengan kalender

Batasan Bitrix24

Rumit bagi pemula

Beberapa fitur memerlukan pembaruan

Harga yang lebih tinggi untuk tim yang lebih kecil

Harga Bitrix24

Gratis (versi dasar)

Basic: $49/bulan per 5 pengguna

Standar: $99/bulan per 50 pengguna

Profesional: $199/bulan untuk pengguna tak terbatas

Peringkat dan ulasan Bitrix24

G2: 4,1/5 (540 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (860+ ulasan)

13. Calendly (Terbaik untuk penjadwalan janji temu otomatis)

melalui Calendly

Calendly mudah digunakan dan dirancang khusus untuk para profesional yang perlu menjadwalkan rapat saat sedang dalam perjalanan.

Calendly terintegrasi dengan kalender Anda, baik Google maupun Outlook. Aplikasi ini secara otomatis menyesuaikan zona waktu, sehingga sangat cocok untuk rapat internasional. Aplikasi ini andal dan hemat biaya.

Fitur terbaik Calendly

Pilih waktu rapat yang sesuai dengan ketersediaan Anda menggunakan tautan penjadwalan rapat otomatis

Cegah pemesanan berlebihan dengan secara otomatis memblokir waktu pribadi menggunakan jendela ketersediaan yang dapat disesuaikan

Bagikan rapat secara merata di antara anggota tim menggunakan penjadwalan bergiliran

Keterbatasan Calendly

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek

Fitur penyesuaian terbatas pada versi gratis

Diperlukan paket berbayar untuk fitur-fitur lanjutan

Harga Calendly

Gratis

Essentials: $10/bulan per pengguna

Profesional: $15/bulan per pengguna

Teams: $20/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Clockwise

G2: 4,7/5 (2.220+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.360 ulasan)

Baca Juga: 10 Alternatif Terbaik untuk Calendly

ClickUp: Aplikasi Pengelolaan Kalender Terbaik yang Bisa Anda Miliki

Sekarang setelah Anda mengetahui 13 alat manajemen kalender terbaik, saatnya untuk mengendalikan jadwal Anda dan meningkatkan produktivitas. Dengan aplikasi manajemen kalender yang tepat, Anda dapat menyederhanakan penjadwalan, meningkatkan manajemen waktu, dan memperkuat kolaborasi dalam tim Anda.

