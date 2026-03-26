14 Template Google Sheets Pelacak Tugas Harian Gratis

Bayangkan membuat daftar tugas di awal hari, tetapi lupa dengan semua tugas tersebut saat hari berakhir. Hal ini bisa terjadi ketika Anda memiliki terlalu banyak pekerjaan; pelacakan tugas dan pengelolaan tenggat waktu pun menjadi kacau.

Lalu, apa solusinya? Pelacak tugas Google Sheets.

Pelacak tugas Google Sheets sangat berguna baik bagi Anda yang baru memulai maupun profesional berpengalaman. Templat ini praktis, mudah digunakan, dan berguna untuk merencanakan serta melacak daftar tugas Anda.

Di blog ini, kami akan membagikan templat Google Sheets pelacak tugas harian gratis yang akan membuat pengelolaan tugas dan tim menjadi sangat mudah. Jadi, ikuti terus sampai akhir!

14 Template Pelacak Tugas Google Sheets Gratis

Template pelacak tugas harian Google Sheets adalah alat yang berguna untuk membantu Anda menyederhanakan pengelolaan tugas. Berikut adalah beberapa template pelacak tugas Google Sheets gratis:

1. Template Pelacak Tugas oleh ClickUp

Atur alur kerja Anda menggunakan Template Pelacak Tugas dari ClickUp

Template Pelacak Tugas dari ClickUp adalah template Google Sheets siap pakai untuk mengatur dan melacak tugas Anda secara terstruktur. Template ini mencakup kolom-kolom seperti Nama Tugas, Prioritas, Ditugaskan Kepada, Status, Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, dan Catatan untuk membantu Anda tetap mengontrol pekerjaan harian Anda.

Cara menggunakannya:

Tambahkan tugas dengan tenggat waktu dan prioritas agar tetap teratur

Lacak status tugas menggunakan menu tarik-turun seperti ‘Akan Dilakukan,’ ‘Sedang Berjalan,’ dan ‘Selesai’

Tugaskan tugas dan perbarui kemajuan seiring berjalannya pekerjaan

Gunakan bagian catatan untuk menambahkan konteks atau pembaruan

Didesain khusus untuk:

Para profesional yang mengelola beban kerja harian — sangat cocok untuk manajer proyek yang ingin membagikan tugas, melacak tenggat waktu, dan memantau kemajuan berbagai hasil kerja dalam satu tampilan yang terintegrasi.

Mahasiswa yang menangani tanggung jawab akademik — sangat cocok bagi mahasiswa yang ingin mengatur tugas, proyek kelompok, dan persiapan ujian agar tetap konsisten dan terhindar dari stres di menit-menit terakhir.

Bagi yang harus membagi waktu antara tugas pribadi — ideal bagi siapa saja yang ingin melacak pekerjaan rumah tangga, urusan sehari-hari, dan proyek sampingan sambil menjaga semuanya tetap teratur dalam satu daftar periksa.

2. Template Pelacak Tugas Harian dan Bulanan oleh Template.net

Template Pelacak Tugas Harian dan Bulanan dari Template.net adalah template dasar yang memungkinkan Anda merencanakan dan mengelola tugas dengan efektif. Template ini membantu Anda menyederhanakan alur kerja, melacak kemajuan, dan tidak pernah melewatkan tenggat waktu.

Cara menggunakannya:

Rencanakan dan lihat tugas secara harian dan bulanan

Fokus pada manajemen waktu

Buat daftar tugas kustom, termasuk pembaruan status, prioritas, dan tanggal jatuh tempo

Prioritaskan tugas berdasarkan tenggat waktunya

Pantau kemajuan secara real time

Cocok untuk: Siapa saja yang ingin tetap teratur dan mengelola waktu dengan efektif. Template ini sangat cocok untuk orang-orang sibuk yang harus membagi waktu antara tugas harian dan proyek jangka panjang.

2. Template Pelacak Tugas Harian oleh Template.net

Template Pelacak Tugas Harian dari Template.net adalah template Google Sheets yang sederhana yang membantu Anda tetap teratur dalam menyelesaikan tugas harian. Template daftar tugas yang dapat disesuaikan ini memungkinkan Anda menyusun jadwal kerja dengan efisien.

Cara menggunakannya:

Buat dan atur daftar tugas kustom di satu tempat

Sederhanakan daftar tugas harian Anda untuk meningkatkan produktivitas

Lacak tugas yang tertunda dan yang sudah selesai

Bekerja sama dengan anggota tim dalam mengerjakan tugas

Cocok untuk: Profesional sibuk yang merencanakan dan memprioritaskan tugas mereka setiap hari atau setiap bulan serta memantau kemajuan mereka secara real-time untuk menghindari keterlambatan tenggat waktu.

3. Template Pelacak Tugas oleh Template.net

Template Pelacak Tugas dari Template.net adalah template Google Sheets pelacak tugas harian lainnya untuk memantau tugas dengan mudah. Anda dapat mengunduhnya dalam format Excel atau Google Sheets untuk melacak tugas dan tenggat waktu Anda secara efisien.

Cara menggunakannya:

Kategorikan tugas agar mudah dipantau

Lihat kemajuan tugas menggunakan grafik

Buat status tugas kustom, termasuk ‘akan dilakukan,’ ‘tertunda,’ ‘selesai,’ ‘ditunda,’ dan lain-lain.

Sesuaikan kolom dan catatan untuk setiap tugas

Cocok untuk: Siapa pun yang mencari cara terorganisir untuk mengelompokkan dan memantau kemajuan tugas agar dapat memenuhi tenggat waktu dengan efisien.

4. Template Pelacak Status Tugas oleh Template.net

Template Pelacak Status Tugas dari Template.net menghemat usaha Anda dalam mengingat tugas dan memudahkan pelacakan tugas tersebut. Template ini menyediakan tata letak profesional untuk memantau aktivitas dan pembaruan proyek Anda.

Cara menggunakannya:

Masukkan dan atur data dalam kolom

Tambahkan kolom yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda

Edit bagian-bagiannya untuk menambahkan informasi lebih lanjut

Visualisasikan data dengan diagram dan grafik

Cocok untuk: Para profesional sibuk yang ingin melihat kemajuan tugas secara cepat dan sekilas menggunakan diagram dan grafik.

5. Template Daftar Tugas Google Sheets oleh Zapier

via Google Sheets

Template Daftar Tugas Google Sheets dari Zapier adalah template pelacak tugas harian Google Sheets untuk membuat daftar tugas rutin Anda dan memantau kemajuan tugas-tugas tersebut. Meskipun template ini paling cocok untuk daftar tugas pribadi, Anda dapat menggunakannya untuk pekerjaan dan membagikannya kepada tim Anda agar mereka tetap mendapat informasi terbaru.

Cara menggunakannya:

Gunakan bagian tugas, hari, dan catatan untuk membuat daftar tugas Anda

Berikan label pada tugas-tugas prioritas tinggi dan pilih warna untuk menunjukkan status masing-masing tugas

Tambahkan kolom kustom seperti jenis tugas, perkiraan waktu, tugas yang akan dilakukan nanti, dll.

Centang tugas setelah Anda menyelesaikannya dengan menambahkan status atau mencoretnya

Cocok untuk: Siapa saja yang ingin membuat daftar tugas harian agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu.

📮 Wawasan ClickUp: Ketika sistem gagal, karyawan menjadi kreatif—tetapi hal itu tidak selalu baik. 17% karyawan mengandalkan cara-cara pribadi, seperti menyimpan email, mengambil tangkapan layar, atau dengan susah payah membuat catatan sendiri, untuk melacak pekerjaan. Sementara itu, 20% karyawan tidak dapat menemukan apa yang mereka butuhkan dan terpaksa bertanya kepada rekan kerja—yang mengganggu waktu fokus kedua belah pihak.

Hemat $3.000 per tahun dengan menghentikan penggunaan Slack setelah beralih ke ClickUp Chat

Dashboard real-time untuk melacak poin sprint, beban kerja, dan kinerja

Pembayaran bonus lebih cepat berkat data produktivitas yang jelas dan terukur Pendiri Derek Archer mengatakan bahwa perubahan tersebut mengubah cara kerja agensi tersebut. Alih-alih mengumpulkan pembaruan dari berbagai aplikasi, tim kini mengelola pekerjaan klien, komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan dari satu ruang kerja. 🚀

6. Template Pelacak Kemajuan Tugas Google Sheets oleh Unito

via Google Sheets

Template Pelacak Kemajuan Tugas Google Sheets dari Unito adalah template Google Sheets yang lengkap yang memungkinkan Anda menghubungkan alat-alat Anda dan memilih tugas yang ingin disinkronkan. Template spreadsheet ini membantu Anda membuat laporan kemajuan untuk analisis yang mudah.

Cara menggunakannya:

Gunakan tab "Data Dump" untuk menyinkronkan semua tugas proyek Anda

Buat laporan kemajuan untuk melacak tugas yang masih terbuka, sudah selesai, dan terlambat

Buat grafik batang, lingkaran, dan burndown untuk melacak kemajuan berdasarkan tugas dan sprint

Pantau beban kerja per anggota tim dan rencanakan sumber daya

Cocok untuk: Pemimpin proyek dan manajer yang mencari cara cepat dan mudah untuk membuat laporan kemajuan tugas untuk dibagikan kepada pemangku kepentingan.

Keterbatasan Penggunaan Google Sheets untuk Pelacakan Tugas

Meskipun templat pelacak tugas harian Google Sheets dapat membantu Anda melacak daftar tugas dengan efisien, Anda mungkin menghadapi beberapa tantangan.

Berikut adalah kelemahan menggunakan Google Sheets untuk melacak tugas-tugas harian Anda:

Kolaborasi terbatas : Google Sheets bukanlah alat terbaik untuk kolaborasi. Aplikasi ini lebih rentan terhadap kesalahan dan mungkin menjadi lambat jika digunakan oleh banyak orang secara bersamaan

Masalah skalabilitas : Seiring bertambahnya daftar tugas, templat Google Sheets menjadi berantakan. Anda harus mengelola lembar kerja terpisah, yang membuat sulit untuk menemukan dan melacak tugas

Otomatisasi terbatas : Anda tidak dapat mengotomatiskan alur kerja atau penugasan tugas dengan templat Google Sheets. Hal ini memerlukan banyak pekerjaan manual, termasuk memperbarui status tugas, penyesuaian, dan sebagainya.

Masalah keamanan : Tidak ada fitur keamanan yang kuat seperti kontrol akses terperinci, sehingga alat ini berisiko untuk menyimpan data proyek yang sensitif

Kurangnya pemberitahuan: Template Google Sheets tidak menyediakan pengingat otomatis untuk penyelesaian tugas atau tenggat waktu yang akan datang

Template Alternatif untuk Pelacakan dan Pengelolaan Tugas

Jika Anda kesulitan dengan keterbatasan templat Google Sheets, inilah saatnya mencari alternatif. Kami merekomendasikan ClickUp untuk pelacakan dan pengelolaan tugas yang efisien.

ClickUp adalah alat manajemen tugas serba guna yang membantu Anda membuat dan mengelola daftar tugas pribadi maupun profesional. Alat ini memungkinkan Anda menetapkan tujuan dan tonggak pencapaian, membuat daftar tugas, berkolaborasi dengan tim dalam mengerjakan tugas, melacak jadwal, mengelola sumber daya, serta mengotomatiskan pengingat dan alur kerja.

Dengan ClickUp, Anda juga dapat menampilkan tugas sesuai keinginan Anda dengan tampilan kustom, termasuk tampilan Tabel, Daftar, Kalender, dan Papan.

Visualisasikan data Anda dalam lembar kerja menggunakan Tampilan Tabel ClickUp

Misalnya, Tampilan Tabel ClickUp membantu Anda membuat spreadsheet secara instan dan memvisualisasikan data proyek dalam kolom dan baris. Anda juga dapat menggunakan tampilan ini untuk membuat basis data dan mengatur tugas sebagai catatan. Bagian terbaiknya? Dengan tampilan ini, Anda dapat menghubungkan pelanggan dengan pesanan dan tautan ke laporan bug.

Jadi, jika Anda terbiasa menggunakan Google Sheets tetapi tidak ingin terbatasi oleh fitur-fiturnya, Tampilan Tabel ClickUp adalah solusi yang tepat.

Selain itu, ClickUp menawarkan beberapa templat untuk pengelolaan tugas. Templat-templat ini membuat pekerjaan sehari-hari Anda menjadi lebih mudah dan merupakan alternatif yang bagus untuk Google Sheets. Mari kita lihat templat-templat ini secara detail.

1. Template Manajemen Tugas Sederhana ClickUp

Buat sistem manajemen tugas yang terorganisir dengan Template Manajemen Tugas Sederhana ClickUp

Jika Anda baru memulai pengelolaan tugas dan mencari aplikasi daftar periksa harian, cobalah Template Pengelolaan Tugas Sederhana ClickUp.

Template pelacak proyek ini sangat cocok untuk mengatur tugas-tugas Anda—baik itu aktivitas sehari-hari maupun tugas pekerjaan. Template ini menawarkan tampilan Daftar, Papan, dan Dokumen untuk memvisualisasikan tugas sesuai keinginan Anda. Dengan template ini, Anda dapat:

Visualisasikan dan prioritaskan tugas

Pantau daftar tugas Anda

Tambahkan detail tugas menggunakan Bidang Kustom

Mengapa kami merekomendasikannya

Salah satu cara termudah untuk menjaga pekerjaan Anda tetap teratur adalah dengan menggunakan templat yang dilengkapi petunjuk bawaan untuk membuat sistem pengelolaan tugas yang berkelanjutan.

Didesain khusus untuk:

Tim kecil yang membutuhkan sistem tugas yang jelas — cocok untuk startup SaaS yang mengelola peluncuran fitur, permintaan klien, dan perbaikan bug tanpa proses yang rumit.

Tim pemasaran yang mengoordinasikan kampanye — sangat cocok untuk melacak pembuatan konten, peluncuran iklan, dan tugas media sosial dalam satu daftar sederhana yang mudah diperbarui.

Tim penjualan yang mengelola kegiatan penjangkauan dan tindak lanjut — ideal untuk SDR dan manajer akun yang mengatur tugas prospek, jadwal panggilan, dan aktivitas pipeline tanpa kerumitan.

2. Template Pengelolaan Tugas Harian ClickUp

Jadwalkan tugas harian Anda dengan Template Manajemen Tugas Harian ClickUp

Template Manajemen Tugas Harian ClickUp adalah alat perencanaan yang memungkinkan Anda menjadwalkan pertemuan, tugas, acara, dan urusan sehari-hari. Alat perencanaan yang dapat disesuaikan ini membantu Anda tetap tepat waktu sehingga Anda tidak harus bekerja sepanjang hari.

Dengan perencanaan harian ini, Anda dapat:

Kategorikan tugas sebagai pekerjaan, pribadi, atau tujuan

Pantau kemajuan dengan diagram dan grafik

Prioritaskan tugas

Tingkatkan manajemen waktu

Template ini membantu Anda tetap fokus dan termotivasi sehingga Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa menunda-nunda.

Mengapa kami merekomendasikannya

Anda dapat menetapkan tujuan spesifik dan tonggak penting, menjadwalkan hari Anda menggunakan Tampilan Kalender, serta memantau kemajuan menggunakan diagram Gantt.

Didesain khusus untuk:

Tim pengembangan produk — sangat cocok untuk melacak item sprint harian, tugas pengujian QA, dan perbaikan bug cepat agar proses rilis berjalan lancar.

Tim pemasaran — sangat cocok untuk mengelola hasil kerja harian seperti draf konten, postingan media sosial, dan optimasi kampanye tanpa kehilangan momentum.

Tim keberhasilan pelanggan — ideal untuk mengatur pemeriksaan harian klien, langkah-langkah orientasi, dan tindak lanjut dukungan guna memastikan kepuasan pelanggan.

3. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Rencanakan dan prioritaskan pekerjaan Anda dengan Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Template Daftar Tugas Harian ClickUp adalah alat perencanaan dan pelacakan rutinitas yang membantu Anda membangun kebiasaan baik serta merencanakan dan memprioritaskan pekerjaan sehari-hari tanpa merasa kewalahan. Template ini juga menawarkan opsi penyesuaian, seperti tampilan kustom, kolom, status, dan alur kerja, termasuk Gantt, Daftar, dan Kalender.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Buat dan kelola daftar tugas yang terperinci

Atur tugas dan fokuslah pada hal yang paling penting

Lacak semua tugas di satu tempat

Mengapa kami merekomendasikannya

Template daftar tugas ini dilengkapi dengan integrasi bawaan dan pemberitahuan otomatis untuk membantu Anda memenuhi tenggat waktu.

Didesain khusus untuk:

Tim desain — sangat cocok untuk membagi tugas kreatif harian seperti wireframe, mockup, dan revisi agar tenggat waktu tidak menumpuk.

Tim penjualan — membantu menyusun daftar prospek, tindak lanjut, dan tenggat waktu proposal agar proses penjualan tetap berjalan setiap hari.

Tim HR — sangat cocok untuk mengelola tugas rekrutmen, jadwal wawancara, dan permintaan karyawan tanpa terlewatkan.

4. Template Daftar Tugas Proyek ClickUp

Kelola tugas pribadi dan profesional Anda dengan Template Daftar Tugas Proyek ClickUp

Template Daftar Tugas Proyek ClickUp menggabungkan fitur dasar dan lanjutan, menjadikannya salah satu template manajemen tugas terbaik.

Template manajemen proyek ini dapat digunakan untuk melacak dan mengelola tugas pribadi maupun tim. Template ini dilengkapi dengan lima tampilan: Dokumen, Papan, Daftar, Kalender, dan Embed. Selain itu, Anda dapat menambahkan status kustom seperti ‘To-Do’, ‘Sedang Berjalan’, dan ‘Selesai’ untuk melacak tugas secara efisien.

Mengapa kami merekomendasikannya

Fitur unggulan dari templat ini adalah tampilan Embed yang memungkinkan Anda menyematkan video ke dalam templat untuk kejelasan kerja yang lebih baik.

Didesain khusus untuk:

Tim produk — kelola peluncuran fitur, item backlog, dan hasil sprint dalam daftar tugas terstruktur yang memastikan keselarasan antara pengembang, QA, dan manajer proyek.

Tim pemasaran — rencanakan tugas kampanye, produksi konten, dan persetujuan di satu tempat agar tidak ada tenggat waktu yang terlewat.

Tim Operasional — lacak proyek lintas departemen seperti perbaikan proses, onboarding vendor, dan tugas kepatuhan dalam format yang jelas dan akuntabel.

5. Template Manajemen Tugas ClickUp

Selesaikan proyek dengan Template Manajemen Tugas ClickUp

Template Manajemen Tugas ClickUp adalah template manajemen proyek yang dibutuhkan setiap tim untuk memastikan hasil proyek yang sukses. Dengan alat bawaan, template ini sangat ideal untuk mengelola berbagai proyek dan berkolaborasi dengan tim Anda untuk mengerjakan alur kerja yang berbeda di satu tempat.

Template ini dilengkapi dengan enam tampilan dinamis, di mana tampilan Tim menjadi yang paling menonjol.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Kategorikan tugas ke dalam tiga daftar—Ide, Tugas Tertunda, dan Tindakan

Bekerja sama dengan tim

Atur tugas berdasarkan prioritas, status, atau departemen

Lacak dan optimalkan alur kerja

Mengapa kami merekomendasikannya

Tampilan Tim (sebelumnya Box) memungkinkan Anda melihat beban kerja setiap orang untuk penugasan tugas yang terencana. Fitur ini menyediakan Bidang Kustom bawaan sehingga Anda dapat melihat siapa yang ditugaskan untuk tugas apa, kapan tenggat waktunya, dan kemajuan real-time-nya. Selain itu, Anda dapat menambahkan Bidang Kustom untuk detail seperti anggaran, tautan, atau lampiran lainnya.

Didesain khusus untuk:

Tim Manajemen Produk — jangan biarkan permintaan fitur atau bug terlewatkan lagi. Rencanakan sprint, lacak rilis, dan selaraskan tim pengembang, QA, dan PM dengan mudah agar roadmap Anda benar-benar terwujud.

Tim pemasaran — jalankan kampanye seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik. Pantau konten, persetujuan, peluncuran iklan, dan acara di satu tempat, sehingga setiap tenggat waktu terpenuhi tanpa kekacauan atau kebingungan.

Tim penjualan — selesaikan transaksi lebih cepat dengan pelacakan tugas yang jelas dan terperinci. Kelola upaya pemasaran, tindak lanjut, proposal, dan kontrak dalam satu daftar, dan jangan biarkan peluang terlewat.

6. Template Daftar Tugas ClickUp

Kelola tugas—mulai dari pembuatan, penugasan, hingga pelacakan dengan Template ClickUp Work To Do

Template ClickUp Work To Do adalah alat yang sempurna untuk mengatur tugas mingguan Anda. Template ini membantu Anda merencanakan tugas harian sesuai dengan rencana mingguan Anda untuk memastikan minggu yang produktif. Singkatnya, template ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dengan Template Tugas yang Harus Dilakukan dari ClickUp, Anda dapat:

Pantau kemajuan dengan diagram Gantt dan papan Kanban

Fokus pada tugas-tugas prioritas

Pecah tugas proyek yang rumit menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola

Lacak durasi tugas

Untuk menggunakan templat ini, tetapkan tujuan yang jelas dan mulailah membuat tugas Anda. ClickUp Tasks memungkinkan Anda merencanakan dan mengatur tugas dengan deskripsi, subtugas, dan tanggal jatuh tempo. Anda dapat menambahkan tag ke tugas untuk memudahkan pencarian, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan bahkan melihat garis waktu tugas Anda dengan tampilan Kalender.

Mengapa kami merekomendasikannya

Template ini sangat cocok untuk merencanakan dan memprioritaskan jadwal kerja mingguan Anda berkat tampilan Kalender Mingguan yang dimilikinya.

Didesain khusus untuk:

Tim produk mengubah permintaan fitur, perbaikan bug, dan item sprint menjadi tugas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya

Tim pemasaran mengelola kampanye, hasil konten, dan tugas peluncuran di satu tempat untuk memenuhi setiap tenggat waktu

Tim penjualan mengatur kegiatan penjangkauan harian, tindak lanjut, dan tonggak pencapaian kesepakatan untuk menjaga alur kerja yang sehat dan visibilitas yang jelas

7. Template Daftar Tugas Sederhana ClickUp

Kelola semua daftar tugas Anda di satu tempat dengan Template Daftar Tugas Sederhana ClickUp

Template ClickUp Simple To-Dos menyederhanakan pengelolaan tugas dengan menyatukan semua daftar tugas Anda di satu tempat. Template ini memungkinkan Anda melihat prioritas, penanggung jawab, dan tanggal jatuh tempo sehingga Anda tidak melewatkan informasi penting.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Atur tugas ke dalam kategori yang berbeda

Tugaskan tugas kepada anggota tim

Buat daftar tugas yang jelas yang dapat diikuti oleh semua orang

Seperti templat ClickUp lainnya, templat ini juga dilengkapi dengan status, kolom, dan tampilan yang dapat disesuaikan. Templat ini memiliki papan status untuk memastikan akses mudah ke semua tugas. Templat ini juga memungkinkan Anda melacak tugas dengan tag dan mempermudah pengelolaan tugas dengan otomatisasi.

Mengapa kami merekomendasikannya

Template sederhana ini sangat membantu saat Anda harus menangani banyak tanggung jawab sekaligus. Anda dapat memprioritaskan tugas-tugas Anda dan menggunakan Tampilan Tugas Prioritas untuk memastikan Anda mengerjakannya dalam urutan yang benar.

Didesain khusus untuk:

Tim produk melacak tugas fitur harian, perbaikan cepat, dan item sprint tanpa memperumit alur kerja

Tim pemasaran yang mengatur draf konten, tugas kampanye, dan persetujuan dalam daftar periksa yang sederhana dan mudah diperbarui

Tim penjualan mengelola kegiatan penjangkauan, tindak lanjut, dan tindakan terkait kesepakatan secara efisien di satu tempat

8. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan gambaran umum tentang tugas mingguan atau bulanan Anda dengan Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Template Daftar Tugas Kalender ClickUp adalah alat yang memberikan gambaran singkat tentang rencana tugas mingguan, dua mingguan, atau bulanan Anda. Alat ini membantu Anda tetap terorganisir sehingga Anda dapat mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Jadwalkan tugas agar tidak melewatkan tenggat waktu

Atur tugas ke dalam kategori untuk kejelasan

Lihat detail tugas secara rinci

Lacak kemajuan tugas

Dapatkan wawasan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas

Template ini dilengkapi dengan lima tampilan khusus dalam konfigurasi ClickUp yang berbeda: Berdasarkan Peran, Permintaan Rapat, Berdasarkan Kategori, Jadwal, dan Panduan Memulai. Anda juga dapat meningkatkan pelacakan daftar tugas kalender dengan peringatan ketergantungan, pelacakan waktu, dan banyak lagi.

Mengapa kami merekomendasikannya

Template ini dilengkapi dengan tampilan Permintaan Rapat untuk melacak rapat yang akan datang dan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum rapat tersebut.

Didesain khusus untuk:

Tim produk menjadwalkan peluncuran fitur, tenggat waktu sprint, dan perbaikan bug langsung di kalender untuk visibilitas yang jelas

Tim pemasaran merencanakan tugas kampanye, tenggat waktu konten, dan jadwal peluncuran dalam satu tampilan untuk tetap berada di jalur yang benar

Tim penjualan mengatur kegiatan penjangkauan, tindak lanjut, dan tonggak pencapaian kesepakatan di sekitar tanggal-tanggal penting untuk menjaga kelancaran alur pipeline

Cocok untuk: Siapa pun yang memiliki jadwal padat dan ingin melihat gambaran umum semua janji temu dan tugas mereka dalam beberapa minggu ke depan.

Itu belum semuanya. Selain templat-templat ini, fitur Templat Tugas ClickUp juga memungkinkan Anda membuat templat sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat membuat templat untuk tugas dan alur kerja yang berulang serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, templat-templat ini sederhana, dapat disesuaikan, dan tidak memerlukan pelatihan.

Apa yang Membuat Template Pelacak Tugas yang Baik?

Template pelacak tugas membantu Anda melacak dan mengelola tugas-tugas harian Anda. Template pelacak tugas yang baik mencakup hal-hal berikut:

Deskripsi tugas : Templat ini harus memiliki ruang untuk deskripsi tugas, seperti menambahkan tautan, gambar, dokumen, dan sumber daya lainnya

Penentuan Prioritas : Template pelacak tugas yang baik memungkinkan Anda mengelompokkan setiap tugas berdasarkan tingkat prioritasnya, baik berdasarkan tanggal jatuh tempo maupun tingkat kepentingannya.

Tag tugas : Templat ini memungkinkan Anda menggunakan tag untuk memberi label pada tugas agar mudah dicari dan diakses

Penyesuaian : Templat harus dapat diedit dan disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis tertentu

Visualisasi data : Template pelacak tugas harus menyediakan diagram dan grafik untuk melihat tugas yang tertunda, tugas yang telah diselesaikan, dan sebagainya.

Catatan: Harus ada bagian catatan untuk menambahkan detail tugas tambahan agar lebih jelas

Kelola Tugas Anda dengan Lebih Baik Menggunakan ClickUp

Tidak diragukan lagi, templat Google Sheets untuk pelacakan tugas harian sangat membantu dalam mengelola tugas dan daftar pekerjaan.

Namun, Google Sheets tidaklah sempurna. Jika Anda secara rutin harus menangani banyak tugas dan berkolaborasi dengan berbagai tim, melacak semuanya menggunakan templat Google Sheets akan menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah perangkat lunak manajemen tugas seperti ClickUp berperan.

Galeri templat ClickUp menawarkan berbagai templat spreadsheet yang ideal untuk mengelola daftar tugas pribadi dan proyek profesional. Templat gratis ini menawarkan banyak opsi penyesuaian dan fitur tambahan, termasuk notifikasi dan otomatisasi alur kerja.

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak kemudahan berkat fitur manajemen tugas dan kecerdasan buatan (AI)-nya.

Jadi, mengapa repot-repot menggunakan Google Sheets? Daftar ke ClickUp dan unduh templat-templat ini sekarang juga.