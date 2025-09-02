15 Alternatif Terbaik untuk Roam Research dalam Pembuatan Catatan (2026)

Ide jarang berjalan lurus.
Ide-ide tersebut saling bertaut, bercabang, dan bersinggungan dengan cara yang tak terduga. Alat pencatatan yang tepat memudahkan Anda untuk mengikuti alurnya. Roam Research memenuhi kebutuhan tersebut dengan pendekatan jaringan pada catatan, namun bukan satu-satunya alat yang dirancang untuk pemikiran nonlinier.
Jika Anda penasaran dengan pilihan lain yang tersedia, daftar alternatif Roam Research ini cocok untuk Anda. Berikut adalah pilihan terbaik yang menawarkan pendekatan unik dalam pencatatan terhubung. 📝
Sekilas tentang Alternatif Terbaik untuk Roam Research
Berikut ini sekilas tentang alternatif terbaik untuk Roam Research dan perbandingannya.
|Alat
|Fitur terbaik
|Pilihan terbaik untuk
|Harga*
|ClickUp
|Dokumen bertingkat dengan halaman yang dapat dilipat, ClickUp Brain untuk penulisan dan penjadwalan berbasis AI, AI Notetaker untuk transkrip dan daftar tindakan, serta papan tulis untuk memetakan ide
|Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar
|Gratis selamanya; tersedia opsi penyesuaian untuk perusahaan
|Obsidian
|Penyimpanan markdown lokal, tautan dua arah antar catatan, ekosistem plugin, tampilan grafik untuk pemetaan ide
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna
|Logseq
|Outline yang dapat dilipat, anotasi PDF, pencarian lanjutan dengan filter dan tag, sistem jurnal harian
|Perorangan
|Gratis
|Evernote
|Pemotongan web dari perangkat apa pun, OCR pada gambar, catatan audio, serta pengorganisasian berdasarkan buku catatan dan tag
|Usaha kecil
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $14,99 per bulan per pengguna
|RemNote
|Fitur pengulangan bertahap bawaan, pembuatan kartu flash dari catatan, dan pelacakan kemajuan belajar
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna
|Joplin
|Enkripsi ujung ke ujung, pengeditan Markdown, pemotong web browser, pasar plugin
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari €2,99 per bulan per pengguna
|Google Keep
|Pengingat berdasarkan waktu dan lokasi, transkripsi catatan suara, sinkronisasi real-time
|Perorangan
|Gratis dengan akun Google
|Fusebase (sebelumnya Nimbus Note)
|Opsi pemformatan yang lengkap, folder dan ruang kerja bertingkat, tautan berbagi publik dengan izin, serta integrasi aplikasi pihak ketiga
|Usaha kecil
|Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $39 per bulan per pengguna; tersedia penyesuaian untuk tim
|Workflowy
|Penumpukan poin tak terbatas, konten cermin, filter tagar, tampilan fokus dengan zoom-in
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $8,99 per bulan per pengguna
|Amplenote
|Penetapan prioritas tugas menggunakan Matriks Eisenhower, tinjauan berkala atas ide-ide, dan sistem jot untuk pencatatan cepat
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $5,99 per bulan per pengguna
|Tana
|Struktur data berbasis skema, tampilan fleksibel termasuk tabel dan papan, kueri cerdas, serta templat yang dapat digunakan kembali
|Usaha kecil
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna
|Anytype
|Berfokus pada mode offline dengan sinkronisasi peer-to-peer, struktur catatan berbasis objek, dan penyesuaian dasbor
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $99/tahun
|DokuWiki
|Sistem teks biasa yang dihosting sendiri, dukungan plugin yang luas, kontrol versi halaman
|Usaha kecil
|Gratis
|Microsoft OneNote
|Tata letak kanvas tak terbatas, alat menggambar dan menulis tangan, sinkronisasi cloud antar perangkat, integrasi dengan aplikasi Microsoft
|Usaha kecil
|Gratis dengan Microsoft 365; tersedia paket pribadi dan bisnis
|TiddlyWiki
|Berkas HTML all-in-one, potongan konten atomik (tiddlers), akses offline penuh, sistem filter dan tag yang canggih
|Perorangan
|Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna
Mengapa Memilih Alternatif Roam Research
Fitur pencatatan catatan terhubung Roam Research memicu kreativitas dalam menghubungkan ide, namun kelemahannya dapat mendorong pengguna untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan alur kerja atau anggaran mereka. 💵
Inilah alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi aplikasi pencatatan lainnya:
- Biaya langganan yang mahal: Biaya $15 per bulan atau $165 per tahun, yang terasa terlalu mahal bagi mahasiswa, pekerja lepas, atau pengguna biasa dengan anggaran terbatas
- Peluncuran fitur yang lambat: Penundaan pembaruan seperti filter pencarian yang ditingkatkan atau integrasi dengan alat seperti Notion, membuat pengguna tingkat lanjut menginginkan lebih
- Kolaborasi tim yang terhambat: Menyediakan opsi berbagi yang minim, tidak dilengkapi dengan pengeditan real-time atau fitur proyek kelompok yang kuat untuk kerja sama tim
- Kustomisasi visual terbatas: Tidak menyediakan tema, font, atau opsi tata letak untuk menyesuaikan ruang kerja sesuai preferensi pengguna
- Kesulitan menangani dataset besar: Sering mengalami lag saat menangani ribuan catatan rapat atau grafik ide yang kompleks, sehingga menghambat produktivitas
🧠 Fakta Menarik: Buku catatan Moleskine menjadi terkenal pada tahun 1980-an setelah para pelancong dan seniman seperti Hemingway dan Picasso menggunakannya untuk mendokumentasikan ide dan pengalaman mereka. Saat ini, buku catatan tersebut identik dengan metode pencatatan kreatif.
Alternatif Terbaik untuk Roam Research yang Dapat Digunakan
Jelajahi alternatif Roam Research terbaik ini untuk menemukan sistem pencatatan yang tepat yang sesuai dengan gaya berpikir, alur kerja, dan pengaturan Anda. ⚙️
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan dokumentasi all-in-one)
Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pencatatan catatan dibandingkan aplikasi catatan mandiri. Aplikasi ini menggabungkan manajemen proyek, dokumentasi pengetahuan, dan alat yang didukung AI dalam satu ruang kerja, menjadikannya alternatif praktis untuk Roam Research yang menghubungkan ide dan tugas Anda.
Tulis di dalam ClickUp Docs
Mulailah dengan ClickUp Docs, editor dokumen yang memadukan penulisan fleksibel dengan pengorganisasian yang nyata.
Berbeda dengan jaringan tautan datar Roam, Docs memberikan hierarki yang jelas untuk mengatur ide, topik, dan tema terkait melalui halaman bersarang. Anda dapat memperluas atau menyembunyikan halaman-halaman ini di dalam dokumen utama untuk menjaga konten terkait tetap terkelompok sambil tetap mudah diakses.
Misalkan Anda sedang membangun pusat riset tentang teknologi iklim. Dokumen utama Anda bisa diberi judul ‘Penelitian Energi Bersih’. Di bawahnya, Anda dapat menambahkan halaman-halaman bertingkat seperti ‘Penerapan Energi Surya di Amerika Selatan’, ‘Studi Kasus Tenaga Angin’, dan ‘Catatan Kebijakan’. Hal ini memungkinkan Anda untuk memperdalam detail tertentu tanpa kehilangan gambaran besarnya.
Anda dapat memformat teks secara kaya, menyematkan gambar dan file, menandai kolaborator, dan bahkan mengubah baris teks apa pun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Semua ini membuat Docs terasa lebih dinamis dan berguna daripada catatan tradisional atau halaman Roam yang terpisah.
Lakukan brainstorming, gunakan fitur pelengkapan otomatis, dan eksekusi dengan ClickUp AI yang sadar konteks
Sekarang tambahkan ClickUp Brain, asisten AI paling lengkap dan peka konteks di dunia yang terintegrasi dalam Docs. Asisten ini dirancang untuk mempercepat proses berpikir dan menulis tanpa mengganggu alur kerja Anda. Anda dapat memintanya untuk merangkum teks yang panjang, menyederhanakan konten yang rumit, atau menghasilkan ide baru berdasarkan apa yang telah Anda tulis.
Misalnya, jika Anda telah mengumpulkan beberapa paragraf catatan dari lima sumber berbeda mengenai teknologi penangkapan karbon, Anda dapat menyorot teks tersebut dan meminta ClickUp Brain untuk membuat ringkasan atau menyederhanakan bahasanya.
Ucapkan ide Anda dan tuangkan menjadi konten yang rapi tanpa perlu mengetik. Baik saat menulis di Docs, menyusun email, atau membuat tugas, fitur Talk to Text akan mengubah ucapan Anda menjadi teks yang rapi secara instan. Anda berbicara; fitur ini mengetik, mengoreksi, dan menyusunnya—tanpa perlu menggerakkan jari.
Talk to Text berfungsi di berbagai aplikasi desktop—seperti Gmail, Slack, dan ClickUp sendiri.
Otomatiskan pencatatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker
Selanjutnya ada ClickUp AI Notetaker, yang mengotomatiskan pencatatan rapat sehingga Anda tidak perlu menulis sambil mendengarkan. Aplikasi ini bergabung dalam panggilan Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet Anda, merekamnya, dan menghasilkan transkrip lengkap, daftar tindakan, serta poin-poin penting—lalu mengirimkan dokumen yang rapi langsung ke Kotak Masuk ClickUp Anda.
Misalkan Anda sedang mewawancarai seorang ahli atau memimpin rapat tim mengenai temuan penelitian Anda.
Alih-alih mengetik kutipan atau cap waktu secara manual, alat AI untuk catatan rapat ini merekam semuanya dan menyimpan transkripnya ke folder atau dokumen yang relevan. Anda tetap fokus pada momen tersebut dan tetap mendapatkan catatan yang rapi.
Buat "otak kedua" Anda dengan templat siap pakai
Terakhir, Template Basis Pengetahuan ClickUp memberikan tempat bagi catatan Anda. Template ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang dan dilengkapi dengan hierarki yang rapi, bagian-bagian yang sudah disiapkan, serta alur kerja yang terintegrasi sehingga informasi Anda tetap mudah dijelajahi dan dapat ditindaklanjuti.
Misalkan Anda sedang mengerjakan proyek penelitian yang berlangsung selama beberapa bulan. Template basis pengetahuan memungkinkan Anda membuat kategori seperti ‘Data Mentah’, ‘Wawancara’, dan ‘Draf Bab’, yang masing-masing berisi dokumen terstruktur dengan halaman bersarang yang terkait.
Jika Roam membantu Anda berpikir secara terhubung, tetapi Anda membutuhkan alat yang menambahkan struktur, kolaborasi, dan eksekusi, ClickUp memberikan yang terbaik dari keduanya. Alternatif Roam Research ini menjaga catatan Anda tetap terorganisir, mudah dicari, dan siap untuk ditindaklanjuti.
Fitur terbaik ClickUp
- Buat Tugas ClickUp langsung dari ringkasan Docs atau AI Notetaker untuk menjembatani kesenjangan antara berpikir dan bertindak
- Catat ide-ide yang muncul seketika di ClickUp Notepad dan ubah menjadi tugas nanti, sehingga memberikan struktur yang lebih baik pada pemikiran dan rencana Anda dibandingkan dengan catatan harian Roam
- Buat peta konsep atau alur proyek di ClickUp Whiteboards dan hubungkan ke Tugas, sebagai alternatif fleksibel untuk tampilan grafik Roam
- Lacak tugas dan rapat yang akan datang di Kalender ClickUp yang didukung AI, menambahkan lapisan manajemen waktu yang tidak dimiliki Roam. Gunakan Kalender untuk menjadwalkan sesi kerja mendalam dan memindahkan item prioritas rendah secara otomatis
- Beralih dari pemikiran mendalam ke panggilan di berbagai platform rapat seperti Google Meet, Microsoft Teams, dan Zoom tanpa harus keluar dari ClickUp
- Biarkan ClickUp Brain menganalisis jadwal Anda dan memprioritaskan tugas secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu lagi menandai atau menyortir secara manual di Roam Research
Keterbatasan ClickUp
- Pengguna perlu mendefinisikan ruang, folder, dan tampilan kustom sejak awal, yang dapat menjadi kendala bagi mereka yang mencari alat manajemen pengetahuan yang siap pakai.
- G2: 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:
Sistem Docs mereka secara diam-diam telah menggantikan sebagian besar pekerjaan Google Docs kami. Segalanya berjalan lebih lancar ketika dokumentasi kami berada di tempat yang sama dengan proyek kami. Tim beradaptasi lebih cepat dari yang saya kira. Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, karena tampak seperti gimmick AI lainnya. Namun, fitur ini telah menyelamatkan saya dari beberapa tugas menulis yang membosankan, terutama ketika saya perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. Tidak sempurna, tapi sangat membantu saat saya kewalahan. Fitur pencatat AI-nya benar-benar mengejutkan. Dulu kami sering kehilangan banyak poin tindakan setelah rapat, tapi sekarang fitur ini mencatat semuanya dan menugaskan tugas secara otomatis. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik…
2. Obsidian (Pilihan terbaik untuk kepemilikan file lokal)
melalui Obsidian
Obsidian mengubah berkas Markdown di komputer Anda menjadi basis pengetahuan yang saling terhubung. Catatan Anda disimpan di perangkat Anda—bukan di server orang lain—sehingga Anda memiliki kendali penuh atas data Anda. Tampilan grafik memetakan hubungan antaride, mengungkap pola dalam pemikiran Anda.
Banyak pengguna beralih ke Obsidian setelah mencoba alternatif berbasis cloud, karena penyimpanan lokal menghilangkan biaya langganan dan ketergantungan pada internet.
Opsi penyesuaiannya memungkinkan Anda membuat ruang kerja yang dipersonalisasi melalui tema komunitas dan plugin. Fleksibilitas ini menarik minat orang-orang yang ingin mengontrol catatan mereka serta alat yang mereka gunakan untuk mengelolanya.
Fitur terbaik Obsidian
- Buat tautan dua arah antar catatan untuk membangun jaringan pengetahuan yang kompleks yang mengungkap hubungan antara topik-topik yang tampaknya tidak terkait
- Sesuaikan antarmuka melalui potongan kode CSS dan tema komunitas agar sesuai dengan preferensi alur kerja dan kenyamanan visual Anda.
- Perluas fungsionalitas melalui plugin komunitas yang menambahkan fitur mulai dari manajemen tugas hingga alat visualisasi canggih
- Jelajahi pengetahuan Anda melalui berbagai tampilan, termasuk visualisasi grafik, mode garis besar, dan struktur folder tradisional
Keterbatasan Obsidian
- Pengguna harus menulis dalam format Markdown dan melihat pratinjau hasil yang telah diformat secara terpisah, yang mungkin kurang intuitif bagi mereka yang terbiasa dengan editor teks kaya.
- Tidak ada dukungan untuk elemen interaktif seperti kotak centang, tanggal, atau menu tarik-turun di dalam sel tabel dibandingkan dengan beberapa alternatif Obsidian
- Plugin komunitas mungkin tidak berfungsi lagi setelah pembaruan
Harga Obsidian
- Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna
- Harga: $10 per bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Obsidian
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 40 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?
Ulasan Reddit ini menarik perhatian kami:
Namun, buku catatan dan dokumen sering kali berubah menjadi pengetahuan yang hilang, dan seiring berjalannya waktu, saya lupa di mana menyimpannya. Obsidian membantu saya menghubungkannya, sehingga catatan-catatan itu kembali ke ingatan saya bahkan secara tidak sengaja; hal ini juga mengurangi kecemasan bahwa “saya harus menghafal ini”. Saya mengenal diri saya dengan baik dan cara berpikir saya, jadi ketika saya menulis catatan, saya menuliskannya dengan cara yang memudahkan saya menghubungkan titik-titik tersebut. Hal ini membantu saya mengurangi waktu yang saya habiskan hanya untuk berjuang mengingat suatu topik dan tidak perlu meneliti lagi, tetapi juga mencatat perilaku yang saya lakukan sepanjang hari atau kemajuan yang saya capai dalam hidup saya secara umum.
3. Logseq (Terbaik untuk membuat kerangka dan manajemen tugas)
melalui Logseq
Logseq mengadopsi pendekatan pencatatan dengan kerangka hierarkis yang dapat diperluas dan dikompres sesuai kebutuhan. Struktur ini secara alami mengorganisir topik-topik kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami.
Sebagai platform sumber terbuka, Logseq menghilangkan biaya berlangganan sambil tetap mempertahankan pengembangan aktif. Fitur jurnal secara otomatis membuat catatan harian, sehingga memudahkan pelacakan kebiasaan dan pencatatan harian. Bagi para programmer, kemampuan untuk menyematkan blok kode dengan penyorotan sintaksis menambah kegunaan praktis yang tidak dimiliki oleh banyak pesaing.
Fitur terbaik Logseq
- Beri anotasi pada PDF langsung di dalam basis pengetahuan internal Anda, buat tautan antara pemikiran Anda dan sumber aslinya tanpa perlu berpindah antar aplikasi
- Cari catatan Anda menggunakan operator pencarian bawaan yang menyaring berdasarkan tag, properti, dan hubungan untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan secara tepat
- Jadwalkan tugas menggunakan sintaks Markdown yang sederhana dan lacaknya di seluruh catatan harian, sehingga tidak perlu lagi menggunakan alat manajemen tugas terpisah
Keterbatasan Logseq
- Antarmuka pengguna yang kurang halus dibandingkan dengan alternatif komersial yang lebih rapi
- Tidak ada cara untuk membatalkan perubahan atau memulihkan teks yang mungkin telah terhapus secara tidak sengaja
- Pengguna harus membuat tautan antara catatan secara manual, yang dapat memakan waktu
- Logseq tidak memiliki solusi sinkronisasi bawaan dan bergantung pada layanan pihak ketiga, yang mungkin tidak disukai oleh semua pengguna
Harga Logseq
- Gratis
Peringkat dan ulasan Logseq
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Logseq?
Seorang pengguna Reddit memberikan penjelasan yang bermanfaat:
Konsep Logseq sangatlah kuat. Aplikasi ini ingin pengguna membuat basis data di mana pengguna tidak perlu repot mencari dan mengatur informasi yang ada di dalamnya. Gaya jurnal ini bertujuan untuk membuat proses pencatatan menjadi sesederhana mungkin. […] Alasan utama mengapa Logseq kurang memuaskan adalah karena ide tersebut tidak didukung oleh implementasi yang kokoh. Antarmuka pengguna cukup nyaman setelah pengguna terbiasa menggunakannya. Namun, Logseq tidak memadai untuk menangani data terstruktur dalam jumlah besar […]
4. Evernote (Terbaik untuk sinkronisasi lintas platform)
melalui Evernote
Evernote unggul dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber—potongan web, gambar, audio, dan teks semuanya tersimpan bersama dalam buku catatan yang terorganisir.
Sinkronisasi lintas platform terjadi secara otomatis, sehingga catatan Anda dapat diakses di berbagai perangkat tanpa perlu mentransfernya secara manual. Evernote berfokus pada pengorganisasian melalui folder dan tag tradisional, bukan melalui tautan dua arah.
Web clipper ini menyimpan artikel secara utuh, menghapus iklan, dan memformatnya agar mudah dibaca nanti. Meskipun harga baru-baru ini naik, banyak pengguna tetap setia menggunakan Evernote karena fitur pencariannya yang andal dan antarmuka yang sudah familiar.
Fitur terbaik Evernote
- Cari catatan tulisan tangan dan teks dalam gambar menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) yang membuat konten non-teks pun mudah ditemukan
- Rekam catatan audio selama rapat atau kuliah yang sinkron dengan catatan yang Anda ketik, sehingga menghasilkan rekaman percakapan yang lengkap
- Atur informasi melalui buku catatan, tumpukan, dan tag yang menciptakan berbagai jalur untuk menemukan konten Anda tanpa perlu mengingat hubungan yang tepat
Keterbatasan Evernote
- Fitur koneksi antar catatan yang terbatas
- Evernote pernah mengalami pelanggaran keamanan di masa lalu, termasuk serangan peretasan besar-besaran pada tahun 2013 yang membahayakan data pengguna
- Tidak mendukung Markdown secara bawaan
- Harganya mahal dibandingkan dengan alternatif Roam Research lainnya
Harga Evernote
- Gratis
- Pribadi: $14,99/bulan
- Profesional: $17,99/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Evernote
- G2: 4,4/5 (2.010+ ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (8.280+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?
Langsung dari ulasan G2:
Menggabungkan pembentukan catatan dengan kecepatan luar biasa kini menjadi jauh lebih mudah dan efisien, yang sangat menarik. Kami berhasil mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi sambil melacak banyak catatan untuk setiap acara tertentu dan mengorganisirnya menggunakan buku catatan dan tag agar informasi yang relevan lebih mudah ditemukan. Menjaga semua orang tetap selaras dan terupdate dalam mengelola proyek, rapat, dan aktivitas harian menjadi mudah dengan Evernote.
⚡️ Pengetahuan dalam Aksi: Sistem TechPort NASA, yang diluncurkan pada tahun 2012, merupakan repositori terpusat untuk upaya penelitian dan pengembangan lembaga tersebut, memastikan berbagi pengetahuan yang efisien dan pelacakan inovasi.
5. RemNote (Terbaik untuk pembelajaran aktif dan pengulangan bertahap)
melalui RemNote
RemNote menjembatani kesenjangan antara pencatatan dan pengingatan dengan mengintegrasikan metode pengulangan terpisah. Perangkat lunak manajemen pengetahuan pribadi ini secara otomatis menghasilkan kartu flash dari catatan Anda, membantu Anda mengingat informasi dalam jangka panjang.
Aplikasi ini mengorganisir konten secara hierarkis melalui ‘rems’, yaitu unit-unit pengetahuan dasar yang saling terhubung untuk membentuk jaringan. Para siswa sangat menghargai cara RemNote mengubah catatan pasif menjadi bahan belajar yang aktif.
Pendekatan yang berpusat pada dokumen membuat transisi dari pencatatan tradisional menjadi intuitif sekaligus memperkenalkan konsep-konsep organisasi yang lebih berguna.
Fitur terbaik RemNote
- Buat peta konsep dan hubungan visual antar ide melalui grafik pengetahuan bawaan yang menampilkan koneksi di seluruh sistem catatan Anda
- Integrasikan bahan referensi seperti PDF dan artikel web langsung ke dalam basis pengetahuan Anda dengan kemampuan anotasi yang mempertahankan konteks
- Lacak kemajuan belajar dengan statistik terperinci dan target harian, yang membantu menjaga konsistensi dan mengukur peningkatan dari waktu ke waktu
- Bekerja sama dalam membuat catatan dengan anggota tim atau kelompok belajar melalui dokumen bersama yang menyimpan riwayat versi dan melacak perubahan
Keterbatasan RemNote
- Antarmuka terasa berantakan saat mengelola basis pengetahuan yang besar
- Anda perlu berlangganan untuk mengakses fitur-fitur lanjutan dari alternatif Roam Research ini
- Pengalaman seluler perlu ditingkatkan
- Mengekspor catatan dan kartu flash ke aplikasi lain bisa menjadi tantangan karena keterbatasan format
Harga RemNote
- Gratis
- Pro: $10/bulan
- Pro dengan AI: $20/bulan
Peringkat dan ulasan RemNote
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RemNote?
Seorang pengguna Reddit mengatakannya seperti ini:
Hal terbaik yang saya sukai dari remNote adalah fitur kartu flash dan manajemennya. Ini adalah salah satu yang terbaik yang saya temukan di tingkat gratis yang terhubung langsung dengan catatan. Mereka juga sedang aktif mengembangkannya. Untuk fitur pencatatan, menurut saya sudah cukup baik.
🔍 Tahukah Anda? Hanya 45% karyawan di perusahaan besar yang secara aktif menggunakan sistem manajemen pengetahuan mereka, menurut penelitian IDC. Hal ini menyoroti kesenjangan besar antara implementasi dan keterlibatan yang sebenarnya.
6. Joplin (Pilihan terbaik untuk pengelolaan catatan yang berfokus pada privasi)
melalui Joplin
Joplin menyediakan aplikasi pencatatan catatan sumber terbuka dengan enkripsi ujung ke ujung yang menjaga kerahasiaan data Anda bahkan saat disinkronkan di berbagai perangkat. Aplikasi ini menyimpan catatan dalam format Markdown standar, sehingga Anda dapat mengakses konten Anda tanpa perlu perangkat lunak khusus.
Platform ini menangani sinkronisasi melalui layanan pilihan Anda: Dropbox, OneDrive, NextCloud, atau server Anda sendiri. Fleksibilitas ini memberi Anda kendali atas lokasi penyimpanan data Anda.
Banyak pengguna beralih ke Joplin khususnya karena kombinasi fitur privasi dan akses gratis ke fungsi lanjutan yang di tempat lain memerlukan langganan.
Fitur terbaik Joplin
- Perluas fungsionalitas melalui plugin yang menambahkan fitur seperti papan Kanban, peta pikiran, dan format ekspor tambahan tanpa menambah ukuran aplikasi dasar
- Simpan konten web menggunakan ekstensi browser yang mempertahankan format dan gambar sambil menyimpan semuanya secara lokal, bukan ke layanan pihak ketiga
- Sisipkan sketsa, diagram alur, atau catatan visual langsung ke dalam entri Anda untuk menggambarkan ide-ide kompleks dengan lebih baik
- Akses dengan cepat ke catatan, tag, atau buku catatan apa pun menggunakan fitur pencarian ‘Goto Anything’ dengan saran otomatis
Keterbatasan Joplin
- Tampilan grafik dan koneksi kurang berkembang dibandingkan Roam
- Pencarian bisa jadi lebih lambat jika koleksi catatan sangat besar
- Aplikasi ini tidak mendukung kolaborasi real-time, yang dapat menjadi kelemahan bagi alur kerja berbasis tim
Harga Joplin
- Dasar: €2,99/bulan (sekitar $3,32/bulan)
- Pro: €5,99/bulan (sekitar $6,65/bulan)
- Tim: €7,99/bulan (sekitar $8,87/bulan)
Peringkat dan ulasan Joplin
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Joplin?
Sebuah ulasan di G2 merangkumnya seperti ini:
Saya menyukai struktur organisasi catatannya, di mana Anda dapat memiliki buku catatan dan berbagai catatan di dalamnya. Saya juga menyukai bahwa catatan disimpan dalam format Markdown, yang memudahkan pembacaan berkat panel pratinjau, serta menjaga ukuran file tetap sangat kecil karena tidak menyimpan banyak data yang tidak perlu. Saya menggunakannya setiap hari, dan aplikasi ini sangat mudah digunakan serta diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
🧠 Fakta Menarik: Buku catatan Leonardo da Vinci terkenal ditulis dengan tulisan terbalik atau tulisan cermin. Alasannya? Untuk menjaga kerahasiaan ide-idenya, teks tersebut hanya dapat dibaca jika dilihat di cermin.
7. Google Keep (Pilihan terbaik untuk pencatatan cepat dan pengingat)
melalui Google
Google Keep mengadopsi pendekatan minimalis dalam pencatatan melalui kartu berwarna-warni yang mengatur potongan-potongan informasi. Aplikasi ini andal untuk pencatatan cepat; catat ide, catatan suara, atau daftar periksa yang langsung disinkronkan di seluruh perangkat.
Integrasi dengan layanan Google lainnya memungkinkan Anda membuat dokumen dari catatan atau mengatur pengingat berbasis lokasi. Google Keep sengaja menghindari fitur-fitur yang rumit, dan lebih berfokus pada kecepatan dan kemudahan akses.
Kesederhanaan ini menjadikannya alternatif Roam Research yang ideal untuk mencatat pikiran-pikiran sesaat daripada membangun basis pengetahuan.
Fitur terbaik Google Keep
- Atur pengingat berdasarkan waktu atau lokasi yang memicu notifikasi saat Anda tiba di tempat tertentu atau pada waktu yang dijadwalkan, mengubah catatan pasif menjadi petunjuk yang dapat ditindaklanjuti
- Bekerja sama dalam mencatat dan membuat daftar bersama yang diperbarui secara real-time di perangkat berbagai pengguna, sehingga sangat efektif untuk daftar belanja keluarga atau ide proyek bersama
- Ubah catatan tulisan tangan menjadi teks melalui pengenalan karakter optik (OCR) yang memungkinkan ide-ide yang ditulis dengan terburu-buru pun dapat dicari dan diedit setelah direkam
- Rekam catatan audio saat bepergian, yang secara otomatis ditranskripsikan menjadi teks untuk memudahkan referensi dan pencarian
Keterbatasan Google Keep
- Pilihan format teks kaya yang terbatas untuk catatan
- Tidak ada folder atau label bersarang untuk mendukung struktur hierarkis
- Setiap catatan memiliki batas karakter sebanyak 20.000, yang mungkin terasa membatasi
- Meskipun merupakan bagian dari ekosistem Google, Keep tidak terintegrasi langsung dengan Google Tasks
Harga Google Keep
- Gratis dengan akun Google
Peringkat dan ulasan Google Keep
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 230 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?
Simak ulasan dari pengulas Capterra ini:
Saya suka cara Google Keep yang langsung sinkron di seluruh perangkat atau akun Google saya, sehingga saya bisa membuat catatan saat bepergian dan mengaksesnya nanti.
8. Fusebase (sebelumnya Nimbus Note) (Pilihan terbaik untuk dokumentasi dan basis pengetahuan)
melalui Fusebase
Nimbus Note (sekarang Fusebase) menggabungkan pengeditan dokumen dengan manajemen pengetahuan, menghadirkan alat pengorganisasian yang canggih tanpa kerumitan yang berlebihan. Platform ini unggul dalam menyusun informasi melalui ruang kerja bersarang, folder, dan subfolder.
Opsi pemformatan yang lengkap mencakup tabel, blok kode, dan konten tertanam—semua dapat dicari nanti. Nimbus cocok untuk pengguna yang membutuhkan struktur lebih teratur daripada pendekatan bebas bentuk Roam.
Web clipper layak mendapat perhatian khusus berkat fleksibilitasnya, yang memungkinkan Anda menyimpan halaman lengkap, artikel yang disederhanakan, tangkapan layar, atau teks yang dipilih hanya dengan beberapa klik.
Fitur terbaik Fusebase
- Susun konten melalui ruang kerja bertingkat, folder, dan subfolder tanpa batas yang menciptakan hierarki logis untuk berbagai proyek atau bidang pengetahuan
- Buat tautan berbagi publik dengan pengaturan izin yang terperinci yang menentukan apakah orang lain dapat melihat, memberikan komentar, atau mengedit catatan Anda tanpa perlu memiliki akun
- Sematkan lebih dari 30 jenis konten langsung ke dalam catatan, termasuk video, peta, spreadsheet, dan aplikasi pihak ketiga yang menyatukan informasi terkait
Batasan Fusebase
- Fitur manajemen tugasnya dianggap dasar dan kurang memiliki daftar tugas yang komprehensif
- Beberapa pengguna telah mengutarakan kekhawatiran mereka terkait penghapusan fitur ekspor JSON, yang membuat migrasi data menjadi lebih sulit
Harga Fusebase
- Solo: $39/bulan
- Essentials: $99/bulan (untuk lima anggota)
- Tingkat Lanjut: $399/bulan (untuk 50 anggota)
- Tanpa Batas: Harga disesuaikan
Peringkat dan ulasan Fusebase
- G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 170 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fusebase?
Inilah cara seorang pengulas G2 menggambarkan pengalamannya dengan alternatif Roam Research ini:
FuseBase memiliki editor dokumen yang canggih yang dipadukan dengan portal mirip situs web. Pilihan yang bagus untuk mempersingkat waktu orientasi klien karena kami telah memusatkan pelatihan dan panduan kami. Kami masih terus belajar dan menyempurnakan wiki kami seiring dengan pembaruan dan fitur baru yang dirilis setiap bulan. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja – pengingat tugas otomatis & editor alur kerja langkah demi langkah adalah fitur favorit saya saat ini.
🔍 Tahukah Anda? Metode Zettelkasten, yang digunakan oleh sosiolog Niklas Luhmann, melibatkan penghubungan ribuan kartu catatan individu untuk meningkatkan daya ingat. Ia mengklaim bahwa metode ini membantunya menulis lebih dari 70 buku.
9. Workflowy (Terbaik untuk daftar yang dapat disusun secara tak terbatas)
melalui Workflowy
Workflowy menyederhanakan pencatatan menjadi esensinya: kerangka. Pendekatan yang terfokus ini menciptakan lingkungan yang lancar untuk mencatat informasi hierarkis.
Setiap poin berfungsi ganda sebagai konten dan wadah, memungkinkan penumpukan tak terbatas yang menjaga informasi terkait tetap terhubung. Memperbesar poin mana pun akan menjadikannya fokus sementara, sehingga menghilangkan gangguan.
Workflowy menarik bagi pengguna yang lebih mengutamakan kesederhanaan daripada fitur yang berlebihan. Antarmuka minimalisnya sengaja menghindari kerumitan yang tidak perlu, sehingga Anda dapat fokus pada konten daripada kontrol atau pengaturan.
Fitur terbaik Workflowy
- Beri tag pada konten dengan hashtag dan mention yang menciptakan filter instan di seluruh basis data informasi Anda, terlepas dari di mana item-item tersebut disimpan
- Bagikan cabang-cabang tertentu dari kerangka kerja Anda dengan pengaturan izin yang dapat disesuaikan, sehingga orang lain dapat melihat atau berkolaborasi hanya pada bagian-bagian yang relevan
- Cari di semua tingkatan secara bersamaan, dengan hasil yang menampilkan jalur konteks lengkap untuk setiap hasil pencocokan, sehingga membantu Anda menemukan informasi di dalam hierarki yang kompleks
- Buat salinan cermin dari poin-poin yang diperbarui secara bersamaan di berbagai lokasi, memastikan konsistensi di seluruh catatan Anda
Keterbatasan Workflowy
- Pilihan format yang terbatas dibandingkan dengan alat lain
- Workflowy tidak memiliki fitur pengingat, tenggat waktu, atau manajemen waktu bawaan
- Tidak ada cara sederhana untuk mengarsipkan item yang telah diselesaikan
Harga Workflowy
- Gratis
- Pro: $8,99/bulan
Peringkat dan ulasan Workflowy
- G2: 4,5/5 (lebih dari 25 ulasan)
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workflowy?
Berikut ini adalah ulasan langsung mengenai alternatif Roam Research ini:
Saya suka fakta bahwa semuanya hanya berupa daftar poin-poin. Poin-poin adalah cara saya biasanya membuat catatan, dan Workflowy memungkinkan saya melakukannya dengan lebih efisien.
⚡️ Pengetahuan dalam Aksi: Platform digital Siemens, ShareNet, memfasilitasi berbagi pengetahuan di antara karyawan, sehingga meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran di seluruh organisasi.
10. Amplenote (Pilihan terbaik untuk pencatatan yang berfokus pada produktivitas)
melalui Amplenote
Amplenote menggabungkan pencatatan dengan manajemen tugas melalui integrasi yang cermat antara ide dan item tindakan. Tugas yang diekstraksi dari catatan secara otomatis mengisi sistem tugas terpadu dengan prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Alternatif Roam Research ini memperkenalkan ‘Jots’, catatan cepat yang nantinya berubah menjadi konten permanen.
Aplikasi ini membedakan dirinya melalui fitur ‘idea gardening’ yang menampilkan kembali catatan untuk ditinjau berdasarkan prinsip pengulangan terpisah.
Fitur terbaik Amplenote
- Ubah catatan menjadi tugas dengan metadata yang lengkap, termasuk tanggal jatuh tempo, prioritas, dan perkiraan upaya yang secara otomatis terisi di tampilan tugas
- Prioritaskan tugas secara otomatis menggunakan pendekatan Matriks Eisenhower yang menghitung tingkat kepentingan berdasarkan urgensi, nilai, dan upaya yang diperlukan, untuk membantu Anda fokus pada pekerjaan yang berdampak besar
- Tinjau ide secara sistematis melalui prompt pengulangan terpisah yang menampilkan kembali catatan pada interval optimal untuk membangun retensi pengetahuan jangka panjang
- Teruskan email penting ke Amplenote, yang secara otomatis akan mengubahnya menjadi tugas di dalam catatan yang ditentukan
Keterbatasan Amplenote
- Tidak ada perpustakaan templat siap pakai untuk catatan atau tugas
- Aplikasi desktop hanya tersedia untuk pelanggan berbayar; pengguna gratis hanya dapat menggunakan versi web dan seluler
- Saat menghubungkan catatan menggunakan sintaks [[, hanya lima saran yang ditampilkan, yang mungkin tidak cukup bagi pengguna dengan perpustakaan catatan yang luas
- Mengakses catatan harian yang sama dari beberapa perangkat pada hari yang sama dapat mengakibatkan entri ganda
Harga Amplenote
- Basic: $5,99/bulan (ditagih per tahun)
- Pro: $9,99/bulan (ditagih per tahun)
- Pendiri: $24,99/bulan (ditagih per tahun)
Peringkat dan ulasan Amplenote
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amplenote?
Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit:
Ini adalah aplikasi pencatatan yang bagus, dan ada fitur-fitur yang menjadikannya satu aplikasi serba guna untuk semua hal terkait produktivitas, tapi saya rasa Anda harus mencobanya sendiri untuk melihat apakah cocok. Satu hal yang tidak saya sukai adalah fakta bahwa aplikasi ini secara otomatis mengarsipkan catatan Anda setelah periode tertentu tanpa aktivitas. Menurut saya itu aneh, tapi saya belum sempat memperbaikinya.
11. Tana (Pilihan terbaik untuk kemampuan basis data yang fleksibel)
via Tana
Tana memperlakukan informasi sebagai data terstruktur tanpa mengorbankan fleksibilitas. Setiap konten menjadi sebuah node yang dapat berisi node lain, dengan properti yang dapat disesuaikan yang memungkinkan fungsionalitas seperti basis data.
Aplikasi ini mengadopsi konsep ‘pemikiran skema’, di mana informasi memperoleh struktur melalui properti yang konsisten sambil tetap mempertahankan kebebasan penulisan catatan bebas. Tana menarik bagi pengguna yang merasa frustrasi dengan keterbatasan dokumen tradisional maupun basis data yang kaku.
Fitur terbaik Tana
- Lihat informasi yang sama dalam berbagai format, termasuk daftar poin, tabel, papan Kanban, dan kalender yang memberikan sudut pandang berbeda terhadap data Anda
- Buat perintah yang mengotomatiskan alur kerja berulang dan mengubah cara informasi diproses atau ditampilkan di ruang kerja Anda
- Buat kueri canggih menggunakan bahasa alami yang dapat menyaring dan mengurutkan informasi di seluruh basis pengetahuan Anda
- Rancang templat pencatatan untuk pencatatan informasi yang konsisten yang menstandarkan cara Anda mengumpulkan data sambil tetap fleksibel terhadap kebutuhan baru
Keterbatasan Tana
- Tana memungkinkan pembuatan beberapa node dengan nama yang sama, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakteraturan
- Aplikasi ini hanya mendukung ekspor dalam format JSON
- Pengalaman seluler masih terus berkembang
Harga Tana
- Gratis
- Plus: $10/bulan
- Pro: $18/bulan
Peringkat dan ulasan Tana
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tana?
Mari kita lihat ulasan di Reddit tentang alternatif Roam Research ini:
Tana memungkinkan saya untuk sekadar menulis konten dan menambahkan tag. Saya tidak perlu memikirkan folder atau struktur. Saya cukup menambahkan tag, dan tahu bahwa informasi tersebut dapat diakses kembali dengan mudah! Kekurangan terbesar bagi saya saat ini adalah tidak adanya aplikasi seluler yang benar-benar mendukung baca/tulis. Jangan salah paham, Tana Capture memang hebat. Namun, saya selalu dalam perjalanan dan juga perlu merujuk konten saya.
🔍 Tahukah Anda? Proses menghubungkan dua ide yang tidak terkait (ciri khas dari pencatatan terhubung) disebut bisosiasi, dan hal ini telah dikaitkan dengan terobosan kreatif baik dalam seni maupun sains.
12. Anytype (Pilihan terbaik untuk hubungan objek yang berfokus pada privasi)
melalui Anytype
Anytype mengelola pengetahuan melalui desain berorientasi objek, di mana setiap catatan berfungsi sebagai objek terpisah dengan properti yang dapat disesuaikan. Aplikasi ini menyimpan semua data secara lokal dengan sinkronisasi peer-to-peer, sehingga menghilangkan server pusat sepenuhnya.
Model objek-relasi memungkinkan Anda membuat jenis kustom—proyek, tugas, orang, buku—masing-masing dengan atribut dan hubungan yang spesifik. Setiap potongan informasi menjadi blok bangunan yang terhubung dengan yang lain melalui hubungan yang bermakna, bukan sekadar tautan atau tag.
Fitur terbaik Anytype
- Hubungkan informasi melalui hubungan yang menentukan cara objek berinteraksi, sehingga menciptakan jaringan semantik yang mencerminkan hubungan dunia nyata antara konsep-konsep
- Rancang dasbor pribadi yang mengumpulkan informasi terkait dan memvisualisasikan hubungan antar objek di seluruh basis data pengetahuan Anda
- Sesuaikan antarmuka melalui tampilan yang fleksibel, termasuk daftar, tabel, galeri, dan papan yang menampilkan informasi yang sama, yang dioptimalkan untuk konteks yang berbeda
- Atur otomatisasi sederhana untuk mengelola alur kerja Anda, seperti memberi tag otomatis pada catatan atau mengatur konten saat Anda menambahkannya
Batasan Anytype
- Komunitas yang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif yang sudah mapan
- Kueri lanjutan memerlukan pemahaman sintaksis tertentu
- Ketiadaan dukungan LaTeX langsung membuatnya kurang cocok untuk pengguna
Harga Anytype
- Gratis
- Builder: $99/tahun
- Co-Creator: $299/tahun
- Bisnis: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Anytype
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Anytype?
Berikut adalah pendapat seorang pengguna Reddit tentang alternatif Roam Research ini:
Mengenai aplikasinya sendiri, aplikasi ini bagus. Aplikasi ini adalah versi “offline-first” dari Notion, karena berorientasi pada basis data. Konsep di baliknya mungkin lebih sulit dipahami bagi orang yang tidak terbiasa dengan teknologi, tetapi bukan tidak mungkin (maksud saya di sini adalah mereka menggunakan penamaan yang aneh untuk “hal-hal” mereka, dan bahwa segala sesuatu di dalamnya adalah “hubungan”). Yang tidak saya sukai (tetapi mungkin sudah berubah, karena saya menggunakannya 6 bulan yang lalu) adalah bahwa aplikasi iPad/iPhone lebih seperti pendamping yang sangat minim, bukan aplikasi lengkap yang dapat digunakan sebagai pengganti.
13. DokuWiki (Pilihan terbaik untuk tim dokumentasi teknis)
melalui DokuWiki
DokuWiki membuat dokumentasi terstruktur tanpa memerlukan backend basis data. Sistem wiki teks biasa ini menyimpan halaman sebagai file individual, sehingga memudahkan pencadangan dan pengendalian versi.
Aplikasi ini menonjol berkat opsi self-hosting-nya, yang memungkinkan Anda mengendalikan sepenuhnya infrastruktur Anda. Ekosistem plugin yang luas memenuhi kebutuhan khusus, mulai dari menggambar diagram hingga mengelola daftar pustaka, sehingga dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan dokumentasi.
Fitur terbaik DokuWiki
- Atur catatan melalui namespace yang menciptakan bagian dan subbagian yang logis sambil mempertahankan URL yang jelas yang mencerminkan arsitektur informasi Anda
- Kendalikan akses dengan sistem izin terperinci yang menentukan siapa yang dapat membaca, mengedit, atau mengelola bagian-bagian berbeda berdasarkan grup pengguna atau akun individu
- Perluas fungsionalitas melalui ratusan plugin yang menambahkan fitur mulai dari penyorotan sintaks hingga alat menggambar sambil tetap menjaga stabilitas sistem inti
- Lacak perubahan dengan kontrol versi bawaan yang menyimpan riwayat lengkap setiap halaman, serta kemampuan untuk membandingkan versi atau mengembalikan ke keadaan sebelumnya
Keterbatasan DokuWiki
- Membutuhkan pengetahuan teknis untuk pengaturan dan pemeliharaan
- Antarmuka pengguna yang kurang halus dibandingkan dengan opsi untuk konsumen
- Sebagai alat sumber terbuka, dukungan profesionalnya terbatas
- Fitur kolaborasi real-time yang terbatas
Harga DokuWiki
- Gratis
Peringkat dan ulasan DokuWiki
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DokuWiki?
Seorang pengulas G2 yang puas mengatakan hal berikut:
Saya suka karena sangat mudah untuk disiapkan dan dirawat, tanpa perlu mengurus pengaturan database yang rumit. Ini sangat cocok untuk situasi di mana Anda tidak memerlukan wiki multi-pengguna yang besar. Sangat bagus untuk mencatat catatan bagi satu orang, kelompok kerja kecil, atau keluarga. Karena pengguna server web harus dapat menulis ke disk, hal ini menimbulkan masalah keamanan. Namun, konfigurasi akses jaringan yang tepat dan pembaruan rutin dapat memitigasi risiko tersebut.
14. Microsoft OneNote (Pilihan terbaik untuk catatan kanvas bebas bentuk)
melalui Microsoft OneNote
OneNote membebaskan diri dari batasan dokumen linier dengan menawarkan kanvas tak terbatas di mana informasi dapat ditempatkan di mana saja. Teks, gambar, tabel, dan gambar tangan berpadu dalam halaman yang menyerupai buku catatan fisik namun melampaui kemampuannya.
Alternatif Roam Research ini terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem Microsoft, secara otomatis terhubung dengan tugas-tugas di Outlook dan menyimpan buku catatan di OneDrive. Bagi para pemikir visual yang lebih menyukai pengorganisasian spasial daripada hierarki yang kaku, OneNote menawarkan kebebasan penempatan yang unik.
Fitur terbaik Microsoft OneNote
- Rekam catatan audio atau video yang sinkron dengan ketikan Anda, sehingga menghasilkan cap waktu yang memungkinkan Anda langsung melompat ke bagian yang sedang dibicarakan saat Anda menulis catatan tertentu
- Gambarlah dan berikan anotasi dengan bebas menggunakan input pena pada perangkat sentuh yang dilengkapi sensitivitas tekanan dan berbagai jenis pena yang meniru alat tulis fisik
- Atur penelitian Anda dengan alat terintegrasi yang memungkinkan Anda mencari bahan referensi dan mengutip sumber secara langsung di dalam catatan Anda
Keterbatasan Microsoft OneNote
- Fitur penghubungan antar catatan yang terbatas dibandingkan dengan Roam
- Masalah sinkronisasi dapat terjadi pada buku catatan yang lebih besar
- Tidak ada dukungan Markdown bawaan dalam alat pencatatan AI ini
Harga Microsoft OneNote
Untuk penggunaan di rumah
- Microsoft 365 Family: $12,99/bulan (untuk satu hingga enam orang)
- Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan (untuk satu orang)
Untuk bisnis
- Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna
- Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna
- Microsoft 365 Business Premium: $26,40/bulan per pengguna
- Microsoft 365 Apps for business: $9,90/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (lebih dari 1.830 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.870 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft OneNote?
Ulasan G2 ini mengangkat sudut pandang yang menarik:
Menurut saya, fitur terbaik dari Microsoft OneNote adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya dalam mengatur catatan di berbagai platform. Fleksibilitas untuk membuat banyak buku catatan, bagian, dan halaman menciptakan cara yang sangat terstruktur namun sangat adaptif dalam menyusun informasi. Selain itu, catatan dapat diakses di perangkat apa pun berkat integrasi dengan alat Microsoft lainnya dan fitur sinkronisasi berbasis cloud—yang membuat segalanya menjadi jauh lebih mudah. Saya juga sangat menghargai dukungan media yang kaya, yang memungkinkan saya untuk menyematkan gambar, file audio, dan bahkan file langsung ke dalam catatan saya.
🧠 Fakta Menarik: Otak Anda sebenarnya memproses informasi spasial lebih cepat daripada teks linier, itulah sebabnya pencatatan berbasis grafik terasa begitu intuitif dan ‘mudah diingat’ bagi banyak pengguna.
15. TiddlyWiki (Pilihan terbaik untuk kontrol penyesuaian penuh)
melalui TiddlyWiki
TiddlyWiki menghadirkan pendekatan unik dalam manajemen pengetahuan pribadi melalui satu berkas HTML yang berisi konten Anda dan aplikasi itu sendiri. Desain mandiri ini memungkinkan portabilitas yang belum pernah ada sebelumnya; cukup simpan berkas tersebut secara lokal atau di ruang web mana pun.
Aplikasi ini mengorganisir informasi sebagai ‘tiddlers’, potongan-potongan kecil konten yang terhubung melalui tautan dan tag. Opsi penyesuaian yang sangat fleksibel ini menarik bagi pengguna yang menyukai personalisasi alat kerja mereka.
Meskipun tampilannya sederhana, TiddlyWiki menawarkan kemampuan layaknya pemrograman tanpa memerlukan server atau instalasi.
Fitur terbaik TiddlyWiki
- Susun informasi sebagai ‘tiddlers’ atomik yang terhubung melalui tautan, transklusi, tag, dan filter untuk menciptakan sistem pengetahuan non-linear yang fleksibel
- Saring konten dengan sintaks kueri yang canggih yang menggabungkan operator logika, ekspresi reguler, dan metadata untuk mengambil informasi secara tepat
- Gunakan di mana saja, mulai dari file lokal hingga server web tanpa persyaratan instalasi, sehingga cocok untuk penggunaan pribadi maupun dokumentasi tim kecil
Keterbatasan TiddlyWiki
- Antarmuka defaultnya terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi modern
- Pengalaman pengguna di perangkat selulernya kurang optimal tanpa penyesuaian khusus
- Penyimpanan berkas ganda memerlukan plugin tambahan
Harga TiddlyWiki
- Gratis
- Standar: $8/bulan
- Premium: Harga khusus
Peringkat dan ulasan TiddlyWiki
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Ulasan belum cukup
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TiddlyWiki?
Seorang pengguna Reddit membagikan apa yang berhasil (dan apa yang tidak):
Saya sudah menggunakan TiddlyWiki sejak lama (serius: sejak 2005). Dan saya terus kembali menggunakannya, karena platform ini melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, serta memungkinkan Anda untuk benar-benar berpikir, mengumpulkan informasi, dan mengubahnya menjadi pengetahuan dengan cara yang lebih fleksibel dan berbeda dibandingkan platform lain yang pernah saya gunakan. Memang sulit untuk diskalakan, tapi saya tidak menulis kode JavaScript.
Berpikir Lebih Besar dengan ClickUp
Roam Research telah mengubah cara orang menghubungkan ide, tetapi aplikasi ini memiliki keterbatasan nyata. Jika Anda menemui kendala tersebut, beralih ke alat lain adalah langkah yang cerdas.
Namun demikian, tidak semua alat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda. Beberapa sangat cocok untuk pemikir mandiri, yang lain untuk tim yang terstruktur, tetapi hanya sedikit yang dapat menggabungkan semuanya dalam satu tempat.
ClickUp menonjol dengan menggabungkan dokumentasi yang fleksibel, penulisan yang didukung AI, dan pelaksanaan proyek ke dalam satu ruang kerja. Anda dapat berpikir bebas di Docs, menangkap wawasan secara otomatis dengan AI Notetaker, dan mengubah wawasan tersebut menjadi tindakan—semuanya tanpa perlu berpindah tab atau alat.
