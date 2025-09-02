15 Alternatif Terbaik untuk Roam Research dalam Pembuatan Catatan (2026)

Ide jarang berjalan lurus.

Ide-ide tersebut saling bertaut, bercabang, dan bersinggungan dengan cara yang tak terduga. Alat pencatatan yang tepat memudahkan Anda untuk mengikuti alurnya. Roam Research memenuhi kebutuhan tersebut dengan pendekatan jaringan pada catatan, namun bukan satu-satunya alat yang dirancang untuk pemikiran nonlinier.

Jika Anda penasaran dengan pilihan lain yang tersedia, daftar alternatif Roam Research ini cocok untuk Anda. Berikut adalah pilihan terbaik yang menawarkan pendekatan unik dalam pencatatan terhubung. 📝

Sekilas tentang Alternatif Terbaik untuk Roam Research

Berikut ini sekilas tentang alternatif terbaik untuk Roam Research dan perbandingannya.

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Dokumen bertingkat dengan halaman yang dapat dilipat, ClickUp Brain untuk penulisan dan penjadwalan berbasis AI, AI Notetaker untuk transkrip dan daftar tindakan, serta papan tulis untuk memetakan ide Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Gratis selamanya; tersedia opsi penyesuaian untuk perusahaan Obsidian Penyimpanan markdown lokal, tautan dua arah antar catatan, ekosistem plugin, tampilan grafik untuk pemetaan ide Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna Logseq Outline yang dapat dilipat, anotasi PDF, pencarian lanjutan dengan filter dan tag, sistem jurnal harian Perorangan Gratis Evernote Pemotongan web dari perangkat apa pun, OCR pada gambar, catatan audio, serta pengorganisasian berdasarkan buku catatan dan tag Usaha kecil Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $14,99 per bulan per pengguna RemNote Fitur pengulangan bertahap bawaan, pembuatan kartu flash dari catatan, dan pelacakan kemajuan belajar Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna Joplin Enkripsi ujung ke ujung, pengeditan Markdown, pemotong web browser, pasar plugin Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari €2,99 per bulan per pengguna Google Keep Pengingat berdasarkan waktu dan lokasi, transkripsi catatan suara, sinkronisasi real-time Perorangan Gratis dengan akun Google Fusebase (sebelumnya Nimbus Note) Opsi pemformatan yang lengkap, folder dan ruang kerja bertingkat, tautan berbagi publik dengan izin, serta integrasi aplikasi pihak ketiga Usaha kecil Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $39 per bulan per pengguna; tersedia penyesuaian untuk tim Workflowy Penumpukan poin tak terbatas, konten cermin, filter tagar, tampilan fokus dengan zoom-in Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $8,99 per bulan per pengguna Amplenote Penetapan prioritas tugas menggunakan Matriks Eisenhower, tinjauan berkala atas ide-ide, dan sistem jot untuk pencatatan cepat Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $5,99 per bulan per pengguna Tana Struktur data berbasis skema, tampilan fleksibel termasuk tabel dan papan, kueri cerdas, serta templat yang dapat digunakan kembali Usaha kecil Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna Anytype Berfokus pada mode offline dengan sinkronisasi peer-to-peer, struktur catatan berbasis objek, dan penyesuaian dasbor Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $99/tahun DokuWiki Sistem teks biasa yang dihosting sendiri, dukungan plugin yang luas, kontrol versi halaman Usaha kecil Gratis Microsoft OneNote Tata letak kanvas tak terbatas, alat menggambar dan menulis tangan, sinkronisasi cloud antar perangkat, integrasi dengan aplikasi Microsoft Usaha kecil Gratis dengan Microsoft 365; tersedia paket pribadi dan bisnis TiddlyWiki Berkas HTML all-in-one, potongan konten atomik (tiddlers), akses offline penuh, sistem filter dan tag yang canggih Perorangan Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna

Mengapa Memilih Alternatif Roam Research

Fitur pencatatan catatan terhubung Roam Research memicu kreativitas dalam menghubungkan ide, namun kelemahannya dapat mendorong pengguna untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan alur kerja atau anggaran mereka. 💵

Inilah alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi aplikasi pencatatan lainnya:

Biaya langganan yang mahal: Biaya $15 per bulan atau $165 per tahun, yang terasa terlalu mahal bagi mahasiswa, pekerja lepas, atau pengguna biasa dengan anggaran terbatas

Peluncuran fitur yang lambat: Penundaan pembaruan seperti filter pencarian yang ditingkatkan atau integrasi dengan alat seperti Notion, membuat pengguna tingkat lanjut menginginkan lebih

Kolaborasi tim yang terhambat: Menyediakan opsi berbagi yang minim, tidak dilengkapi dengan pengeditan real-time atau fitur proyek kelompok yang kuat untuk kerja sama tim

Kustomisasi visual terbatas: Tidak menyediakan tema, font, atau opsi tata letak untuk menyesuaikan ruang kerja sesuai preferensi pengguna

Kesulitan menangani dataset besar: Sering mengalami lag saat menangani ribuan Sering mengalami lag saat menangani ribuan catatan rapat atau grafik ide yang kompleks, sehingga menghambat produktivitas

🧠 Fakta Menarik: Buku catatan Moleskine menjadi terkenal pada tahun 1980-an setelah para pelancong dan seniman seperti Hemingway dan Picasso menggunakannya untuk mendokumentasikan ide dan pengalaman mereka. Saat ini, buku catatan tersebut identik dengan metode pencatatan kreatif.

Alternatif Terbaik untuk Roam Research yang Dapat Digunakan

Jelajahi alternatif Roam Research terbaik ini untuk menemukan sistem pencatatan yang tepat yang sesuai dengan gaya berpikir, alur kerja, dan pengaturan Anda. ⚙️

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan dokumentasi all-in-one)

Manfaatkan fitur pencatatan yang lengkap dengan ClickUp Docs

Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pencatatan catatan dibandingkan aplikasi catatan mandiri. Aplikasi ini menggabungkan manajemen proyek, dokumentasi pengetahuan, dan alat yang didukung AI dalam satu ruang kerja, menjadikannya alternatif praktis untuk Roam Research yang menghubungkan ide dan tugas Anda.

Tulis di dalam ClickUp Docs

Mulailah dengan ClickUp Docs, editor dokumen yang memadukan penulisan fleksibel dengan pengorganisasian yang nyata.

Berbeda dengan jaringan tautan datar Roam, Docs memberikan hierarki yang jelas untuk mengatur ide, topik, dan tema terkait melalui halaman bersarang. Anda dapat memperluas atau menyembunyikan halaman-halaman ini di dalam dokumen utama untuk menjaga konten terkait tetap terkelompok sambil tetap mudah diakses.

Misalkan Anda sedang membangun pusat riset tentang teknologi iklim. Dokumen utama Anda bisa diberi judul ‘Penelitian Energi Bersih’. Di bawahnya, Anda dapat menambahkan halaman-halaman bertingkat seperti ‘Penerapan Energi Surya di Amerika Selatan’, ‘Studi Kasus Tenaga Angin’, dan ‘Catatan Kebijakan’. Hal ini memungkinkan Anda untuk memperdalam detail tertentu tanpa kehilangan gambaran besarnya.

Anda dapat memformat teks secara kaya, menyematkan gambar dan file, menandai kolaborator, dan bahkan mengubah baris teks apa pun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Semua ini membuat Docs terasa lebih dinamis dan berguna daripada catatan tradisional atau halaman Roam yang terpisah.

Lakukan brainstorming, gunakan fitur pelengkapan otomatis, dan eksekusi dengan ClickUp AI yang sadar konteks

Sorot bagian mana pun di dokumen Anda dan minta ClickUp Brain untuk merangkum atau menulis ulang bagian tersebut secara instan

Sekarang tambahkan ClickUp Brain, asisten AI paling lengkap dan peka konteks di dunia yang terintegrasi dalam Docs. Asisten ini dirancang untuk mempercepat proses berpikir dan menulis tanpa mengganggu alur kerja Anda. Anda dapat memintanya untuk merangkum teks yang panjang, menyederhanakan konten yang rumit, atau menghasilkan ide baru berdasarkan apa yang telah Anda tulis.

Misalnya, jika Anda telah mengumpulkan beberapa paragraf catatan dari lima sumber berbeda mengenai teknologi penangkapan karbon, Anda dapat menyorot teks tersebut dan meminta ClickUp Brain untuk membuat ringkasan atau menyederhanakan bahasanya.

💡 Tips Pro: Buat dokumen 4 kali lebih cepat daripada mengetik! Unduh ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, dan aktifkan fitur pengetikan suara dengan Talk to Text. Ucapkan ide Anda dan tuangkan menjadi konten yang rapi tanpa perlu mengetik. Baik saat menulis di Docs, menyusun email, atau membuat tugas, fitur Talk to Text akan mengubah ucapan Anda menjadi teks yang rapi secara instan. Anda berbicara; fitur ini mengetik, mengoreksi, dan menyusunnya—tanpa perlu menggerakkan jari. Talk to Text berfungsi di berbagai aplikasi desktop—seperti Gmail, Slack, dan ClickUp sendiri.

Otomatiskan pencatatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker

Biarkan ClickUp AI Notetaker menangani transkrip dan ringkasan rapat sementara Anda fokus pada diskusi

Selanjutnya ada ClickUp AI Notetaker, yang mengotomatiskan pencatatan rapat sehingga Anda tidak perlu menulis sambil mendengarkan. Aplikasi ini bergabung dalam panggilan Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet Anda, merekamnya, dan menghasilkan transkrip lengkap, daftar tindakan, serta poin-poin penting—lalu mengirimkan dokumen yang rapi langsung ke Kotak Masuk ClickUp Anda.

Misalkan Anda sedang mewawancarai seorang ahli atau memimpin rapat tim mengenai temuan penelitian Anda.

Alih-alih mengetik kutipan atau cap waktu secara manual, alat AI untuk catatan rapat ini merekam semuanya dan menyimpan transkripnya ke folder atau dokumen yang relevan. Anda tetap fokus pada momen tersebut dan tetap mendapatkan catatan yang rapi.

Buat "otak kedua" Anda dengan templat siap pakai

Dapatkan templat gratis

Terakhir, Template Basis Pengetahuan ClickUp memberikan tempat bagi catatan Anda. Template ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang dan dilengkapi dengan hierarki yang rapi, bagian-bagian yang sudah disiapkan, serta alur kerja yang terintegrasi sehingga informasi Anda tetap mudah dijelajahi dan dapat ditindaklanjuti.

Misalkan Anda sedang mengerjakan proyek penelitian yang berlangsung selama beberapa bulan. Template basis pengetahuan memungkinkan Anda membuat kategori seperti ‘Data Mentah’, ‘Wawancara’, dan ‘Draf Bab’, yang masing-masing berisi dokumen terstruktur dengan halaman bersarang yang terkait.

Jika Roam membantu Anda berpikir secara terhubung, tetapi Anda membutuhkan alat yang menambahkan struktur, kolaborasi, dan eksekusi, ClickUp memberikan yang terbaik dari keduanya. Alternatif Roam Research ini menjaga catatan Anda tetap terorganisir, mudah dicari, dan siap untuk ditindaklanjuti.

Fitur terbaik ClickUp

Buat Tugas ClickUp langsung dari ringkasan Docs atau AI Notetaker untuk menjembatani kesenjangan antara berpikir dan bertindak

Catat ide-ide yang muncul seketika di ClickUp Notepad dan ubah menjadi tugas nanti, sehingga memberikan struktur yang lebih baik pada pemikiran dan rencana Anda dibandingkan dengan catatan harian Roam

Buat peta konsep atau alur proyek di ClickUp Whiteboards dan hubungkan ke Tugas, sebagai alternatif fleksibel untuk tampilan grafik Roam

Lacak tugas dan rapat yang akan datang di Kalender ClickUp yang didukung AI, menambahkan lapisan manajemen waktu yang tidak dimiliki Roam. Gunakan Kalender untuk menjadwalkan sesi kerja mendalam dan memindahkan item prioritas rendah secara otomatis

Beralih dari pemikiran mendalam ke panggilan di berbagai platform rapat seperti Google Meet, Microsoft Teams, dan Zoom tanpa harus keluar dari ClickUp

Biarkan ClickUp Brain menganalisis jadwal Anda dan memprioritaskan tugas secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu lagi menandai atau menyortir secara manual di Roam Research

Keterbatasan ClickUp

Pengguna perlu mendefinisikan ruang, folder, dan tampilan kustom sejak awal, yang dapat menjadi kendala bagi mereka yang mencari alat manajemen pengetahuan yang siap pakai.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Sistem Docs mereka secara diam-diam telah menggantikan sebagian besar pekerjaan Google Docs kami. Segalanya berjalan lebih lancar ketika dokumentasi kami berada di tempat yang sama dengan proyek kami. Tim beradaptasi lebih cepat dari yang saya kira. Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, karena tampak seperti gimmick AI lainnya. Namun, fitur ini telah menyelamatkan saya dari beberapa tugas menulis yang membosankan, terutama ketika saya perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. Tidak sempurna, tapi sangat membantu saat saya kewalahan. Fitur pencatat AI-nya benar-benar mengejutkan. Dulu kami sering kehilangan banyak poin tindakan setelah rapat, tapi sekarang fitur ini mencatat semuanya dan menugaskan tugas secara otomatis. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik…

2. Obsidian (Pilihan terbaik untuk kepemilikan file lokal)

melalui Obsidian

Obsidian mengubah berkas Markdown di komputer Anda menjadi basis pengetahuan yang saling terhubung. Catatan Anda disimpan di perangkat Anda—bukan di server orang lain—sehingga Anda memiliki kendali penuh atas data Anda. Tampilan grafik memetakan hubungan antaride, mengungkap pola dalam pemikiran Anda.

Banyak pengguna beralih ke Obsidian setelah mencoba alternatif berbasis cloud, karena penyimpanan lokal menghilangkan biaya langganan dan ketergantungan pada internet.

Opsi penyesuaiannya memungkinkan Anda membuat ruang kerja yang dipersonalisasi melalui tema komunitas dan plugin. Fleksibilitas ini menarik minat orang-orang yang ingin mengontrol catatan mereka serta alat yang mereka gunakan untuk mengelolanya.

Fitur terbaik Obsidian

Buat tautan dua arah antar catatan untuk membangun jaringan pengetahuan yang kompleks yang mengungkap hubungan antara topik-topik yang tampaknya tidak terkait

Sesuaikan antarmuka melalui potongan kode CSS dan tema komunitas agar sesuai dengan preferensi alur kerja dan kenyamanan visual Anda.

Perluas fungsionalitas melalui plugin komunitas yang menambahkan fitur mulai dari manajemen tugas hingga alat visualisasi canggih

Jelajahi pengetahuan Anda melalui berbagai tampilan, termasuk visualisasi grafik, mode garis besar, dan struktur folder tradisional

Keterbatasan Obsidian

Pengguna harus menulis dalam format Markdown dan melihat pratinjau hasil yang telah diformat secara terpisah, yang mungkin kurang intuitif bagi mereka yang terbiasa dengan editor teks kaya.

Tidak ada dukungan untuk elemen interaktif seperti kotak centang, tanggal, atau menu tarik-turun di dalam sel tabel dibandingkan dengan beberapa alternatif Obsidian

Plugin komunitas mungkin tidak berfungsi lagi setelah pembaruan

Harga Obsidian

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Harga: $10 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Ulasan Reddit ini menarik perhatian kami:

Namun, buku catatan dan dokumen sering kali berubah menjadi pengetahuan yang hilang, dan seiring berjalannya waktu, saya lupa di mana menyimpannya. Obsidian membantu saya menghubungkannya, sehingga catatan-catatan itu kembali ke ingatan saya bahkan secara tidak sengaja; hal ini juga mengurangi kecemasan bahwa “saya harus menghafal ini”. Saya mengenal diri saya dengan baik dan cara berpikir saya, jadi ketika saya menulis catatan, saya menuliskannya dengan cara yang memudahkan saya menghubungkan titik-titik tersebut. Hal ini membantu saya mengurangi waktu yang saya habiskan hanya untuk berjuang mengingat suatu topik dan tidak perlu meneliti lagi, tetapi juga mencatat perilaku yang saya lakukan sepanjang hari atau kemajuan yang saya capai dalam hidup saya secara umum.

3. Logseq (Terbaik untuk membuat kerangka dan manajemen tugas)

melalui Logseq

Logseq mengadopsi pendekatan pencatatan dengan kerangka hierarkis yang dapat diperluas dan dikompres sesuai kebutuhan. Struktur ini secara alami mengorganisir topik-topik kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami.

Sebagai platform sumber terbuka, Logseq menghilangkan biaya berlangganan sambil tetap mempertahankan pengembangan aktif. Fitur jurnal secara otomatis membuat catatan harian, sehingga memudahkan pelacakan kebiasaan dan pencatatan harian. Bagi para programmer, kemampuan untuk menyematkan blok kode dengan penyorotan sintaksis menambah kegunaan praktis yang tidak dimiliki oleh banyak pesaing.

Fitur terbaik Logseq

Beri anotasi pada PDF langsung di dalam basis pengetahuan internal Anda, buat tautan antara pemikiran Anda dan sumber aslinya tanpa perlu berpindah antar aplikasi

Cari catatan Anda menggunakan operator pencarian bawaan yang menyaring berdasarkan tag, properti, dan hubungan untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan secara tepat

Jadwalkan tugas menggunakan sintaks Markdown yang sederhana dan lacaknya di seluruh catatan harian, sehingga tidak perlu lagi menggunakan alat manajemen tugas terpisah

Keterbatasan Logseq

Antarmuka pengguna yang kurang halus dibandingkan dengan alternatif komersial yang lebih rapi

Tidak ada cara untuk membatalkan perubahan atau memulihkan teks yang mungkin telah terhapus secara tidak sengaja

Pengguna harus membuat tautan antara catatan secara manual, yang dapat memakan waktu

Logseq tidak memiliki solusi sinkronisasi bawaan dan bergantung pada layanan pihak ketiga, yang mungkin tidak disukai oleh semua pengguna

Harga Logseq

Gratis

Peringkat dan ulasan Logseq

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Logseq?

Seorang pengguna Reddit memberikan penjelasan yang bermanfaat:

Konsep Logseq sangatlah kuat. Aplikasi ini ingin pengguna membuat basis data di mana pengguna tidak perlu repot mencari dan mengatur informasi yang ada di dalamnya. Gaya jurnal ini bertujuan untuk membuat proses pencatatan menjadi sesederhana mungkin. […] Alasan utama mengapa Logseq kurang memuaskan adalah karena ide tersebut tidak didukung oleh implementasi yang kokoh. Antarmuka pengguna cukup nyaman setelah pengguna terbiasa menggunakannya. Namun, Logseq tidak memadai untuk menangani data terstruktur dalam jumlah besar […]

4. Evernote (Terbaik untuk sinkronisasi lintas platform)

melalui Evernote

Evernote unggul dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber—potongan web, gambar, audio, dan teks semuanya tersimpan bersama dalam buku catatan yang terorganisir.

Sinkronisasi lintas platform terjadi secara otomatis, sehingga catatan Anda dapat diakses di berbagai perangkat tanpa perlu mentransfernya secara manual. Evernote berfokus pada pengorganisasian melalui folder dan tag tradisional, bukan melalui tautan dua arah.

Web clipper ini menyimpan artikel secara utuh, menghapus iklan, dan memformatnya agar mudah dibaca nanti. Meskipun harga baru-baru ini naik, banyak pengguna tetap setia menggunakan Evernote karena fitur pencariannya yang andal dan antarmuka yang sudah familiar.

Fitur terbaik Evernote

Cari catatan tulisan tangan dan teks dalam gambar menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) yang membuat konten non-teks pun mudah ditemukan

Rekam catatan audio selama rapat atau kuliah yang sinkron dengan catatan yang Anda ketik, sehingga menghasilkan rekaman percakapan yang lengkap

Atur informasi melalui buku catatan, tumpukan, dan tag yang menciptakan berbagai jalur untuk menemukan konten Anda tanpa perlu mengingat hubungan yang tepat

Keterbatasan Evernote

Fitur koneksi antar catatan yang terbatas

Evernote pernah mengalami pelanggaran keamanan di masa lalu, termasuk serangan peretasan besar-besaran pada tahun 2013 yang membahayakan data pengguna

Tidak mendukung Markdown secara bawaan

Harganya mahal dibandingkan dengan alternatif Roam Research lainnya

Harga Evernote

Gratis

Pribadi: $14,99/bulan

Profesional: $17,99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Evernote

G2: 4,4/5 (2.010+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (8.280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Langsung dari ulasan G2:

Menggabungkan pembentukan catatan dengan kecepatan luar biasa kini menjadi jauh lebih mudah dan efisien, yang sangat menarik. Kami berhasil mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi sambil melacak banyak catatan untuk setiap acara tertentu dan mengorganisirnya menggunakan buku catatan dan tag agar informasi yang relevan lebih mudah ditemukan. Menjaga semua orang tetap selaras dan terupdate dalam mengelola proyek, rapat, dan aktivitas harian menjadi mudah dengan Evernote.

⚡️ Pengetahuan dalam Aksi: Sistem TechPort NASA, yang diluncurkan pada tahun 2012, merupakan repositori terpusat untuk upaya penelitian dan pengembangan lembaga tersebut, memastikan berbagi pengetahuan yang efisien dan pelacakan inovasi.

5. RemNote (Terbaik untuk pembelajaran aktif dan pengulangan bertahap)

melalui RemNote

RemNote menjembatani kesenjangan antara pencatatan dan pengingatan dengan mengintegrasikan metode pengulangan terpisah. Perangkat lunak manajemen pengetahuan pribadi ini secara otomatis menghasilkan kartu flash dari catatan Anda, membantu Anda mengingat informasi dalam jangka panjang.

Aplikasi ini mengorganisir konten secara hierarkis melalui ‘rems’, yaitu unit-unit pengetahuan dasar yang saling terhubung untuk membentuk jaringan. Para siswa sangat menghargai cara RemNote mengubah catatan pasif menjadi bahan belajar yang aktif.

Pendekatan yang berpusat pada dokumen membuat transisi dari pencatatan tradisional menjadi intuitif sekaligus memperkenalkan konsep-konsep organisasi yang lebih berguna.

Fitur terbaik RemNote

Buat peta konsep dan hubungan visual antar ide melalui grafik pengetahuan bawaan yang menampilkan koneksi di seluruh sistem catatan Anda

Integrasikan bahan referensi seperti PDF dan artikel web langsung ke dalam basis pengetahuan Anda dengan kemampuan anotasi yang mempertahankan konteks

Lacak kemajuan belajar dengan statistik terperinci dan target harian, yang membantu menjaga konsistensi dan mengukur peningkatan dari waktu ke waktu

Bekerja sama dalam membuat catatan dengan anggota tim atau kelompok belajar melalui dokumen bersama yang menyimpan riwayat versi dan melacak perubahan

Keterbatasan RemNote

Antarmuka terasa berantakan saat mengelola basis pengetahuan yang besar

Anda perlu berlangganan untuk mengakses fitur-fitur lanjutan dari alternatif Roam Research ini

Pengalaman seluler perlu ditingkatkan

Mengekspor catatan dan kartu flash ke aplikasi lain bisa menjadi tantangan karena keterbatasan format

Harga RemNote

Gratis

Pro: $10/bulan

Pro dengan AI: $20/bulan

Peringkat dan ulasan RemNote

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RemNote?

Seorang pengguna Reddit mengatakannya seperti ini:

Hal terbaik yang saya sukai dari remNote adalah fitur kartu flash dan manajemennya. Ini adalah salah satu yang terbaik yang saya temukan di tingkat gratis yang terhubung langsung dengan catatan. Mereka juga sedang aktif mengembangkannya. Untuk fitur pencatatan, menurut saya sudah cukup baik.

🔍 Tahukah Anda? Hanya 45% karyawan di perusahaan besar yang secara aktif menggunakan sistem manajemen pengetahuan mereka, menurut penelitian IDC. Hal ini menyoroti kesenjangan besar antara implementasi dan keterlibatan yang sebenarnya.

6. Joplin (Pilihan terbaik untuk pengelolaan catatan yang berfokus pada privasi)

melalui Joplin

Joplin menyediakan aplikasi pencatatan catatan sumber terbuka dengan enkripsi ujung ke ujung yang menjaga kerahasiaan data Anda bahkan saat disinkronkan di berbagai perangkat. Aplikasi ini menyimpan catatan dalam format Markdown standar, sehingga Anda dapat mengakses konten Anda tanpa perlu perangkat lunak khusus.

Platform ini menangani sinkronisasi melalui layanan pilihan Anda: Dropbox, OneDrive, NextCloud, atau server Anda sendiri. Fleksibilitas ini memberi Anda kendali atas lokasi penyimpanan data Anda.

Banyak pengguna beralih ke Joplin khususnya karena kombinasi fitur privasi dan akses gratis ke fungsi lanjutan yang di tempat lain memerlukan langganan.

Fitur terbaik Joplin

Perluas fungsionalitas melalui plugin yang menambahkan fitur seperti papan Kanban , peta pikiran, dan format ekspor tambahan tanpa menambah ukuran aplikasi dasar

Simpan konten web menggunakan ekstensi browser yang mempertahankan format dan gambar sambil menyimpan semuanya secara lokal, bukan ke layanan pihak ketiga

Sisipkan sketsa, diagram alur, atau catatan visual langsung ke dalam entri Anda untuk menggambarkan ide-ide kompleks dengan lebih baik

Akses dengan cepat ke catatan, tag, atau buku catatan apa pun menggunakan fitur pencarian ‘Goto Anything’ dengan saran otomatis

Keterbatasan Joplin

Tampilan grafik dan koneksi kurang berkembang dibandingkan Roam

Pencarian bisa jadi lebih lambat jika koleksi catatan sangat besar

Aplikasi ini tidak mendukung kolaborasi real-time, yang dapat menjadi kelemahan bagi alur kerja berbasis tim

Harga Joplin

Dasar: €2,99/bulan (sekitar $3,32/bulan)

Pro: €5,99/bulan (sekitar $6,65/bulan)

Tim: €7,99/bulan (sekitar $8,87/bulan)

Peringkat dan ulasan Joplin

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Joplin?

Sebuah ulasan di G2 merangkumnya seperti ini:

Saya menyukai struktur organisasi catatannya, di mana Anda dapat memiliki buku catatan dan berbagai catatan di dalamnya. Saya juga menyukai bahwa catatan disimpan dalam format Markdown, yang memudahkan pembacaan berkat panel pratinjau, serta menjaga ukuran file tetap sangat kecil karena tidak menyimpan banyak data yang tidak perlu. Saya menggunakannya setiap hari, dan aplikasi ini sangat mudah digunakan serta diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

🧠 Fakta Menarik: Buku catatan Leonardo da Vinci terkenal ditulis dengan tulisan terbalik atau tulisan cermin. Alasannya? Untuk menjaga kerahasiaan ide-idenya, teks tersebut hanya dapat dibaca jika dilihat di cermin.

7. Google Keep (Pilihan terbaik untuk pencatatan cepat dan pengingat)

melalui Google

Google Keep mengadopsi pendekatan minimalis dalam pencatatan melalui kartu berwarna-warni yang mengatur potongan-potongan informasi. Aplikasi ini andal untuk pencatatan cepat; catat ide, catatan suara, atau daftar periksa yang langsung disinkronkan di seluruh perangkat.

Integrasi dengan layanan Google lainnya memungkinkan Anda membuat dokumen dari catatan atau mengatur pengingat berbasis lokasi. Google Keep sengaja menghindari fitur-fitur yang rumit, dan lebih berfokus pada kecepatan dan kemudahan akses.

Kesederhanaan ini menjadikannya alternatif Roam Research yang ideal untuk mencatat pikiran-pikiran sesaat daripada membangun basis pengetahuan.

Fitur terbaik Google Keep

Atur pengingat berdasarkan waktu atau lokasi yang memicu notifikasi saat Anda tiba di tempat tertentu atau pada waktu yang dijadwalkan, mengubah catatan pasif menjadi petunjuk yang dapat ditindaklanjuti

Bekerja sama dalam mencatat dan membuat daftar bersama yang diperbarui secara real-time di perangkat berbagai pengguna, sehingga sangat efektif untuk daftar belanja keluarga atau ide proyek bersama

Ubah catatan tulisan tangan menjadi teks melalui pengenalan karakter optik (OCR) yang memungkinkan ide-ide yang ditulis dengan terburu-buru pun dapat dicari dan diedit setelah direkam

Rekam catatan audio saat bepergian, yang secara otomatis ditranskripsikan menjadi teks untuk memudahkan referensi dan pencarian

Keterbatasan Google Keep

Pilihan format teks kaya yang terbatas untuk catatan

Tidak ada folder atau label bersarang untuk mendukung struktur hierarkis

Setiap catatan memiliki batas karakter sebanyak 20.000, yang mungkin terasa membatasi

Meskipun merupakan bagian dari ekosistem Google, Keep tidak terintegrasi langsung dengan Google Tasks

Harga Google Keep

Gratis dengan akun Google

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 230 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?

Simak ulasan dari pengulas Capterra ini:

Saya suka cara Google Keep yang langsung sinkron di seluruh perangkat atau akun Google saya, sehingga saya bisa membuat catatan saat bepergian dan mengaksesnya nanti.

8. Fusebase (sebelumnya Nimbus Note) (Pilihan terbaik untuk dokumentasi dan basis pengetahuan)

melalui Fusebase

Nimbus Note (sekarang Fusebase) menggabungkan pengeditan dokumen dengan manajemen pengetahuan, menghadirkan alat pengorganisasian yang canggih tanpa kerumitan yang berlebihan. Platform ini unggul dalam menyusun informasi melalui ruang kerja bersarang, folder, dan subfolder.

Opsi pemformatan yang lengkap mencakup tabel, blok kode, dan konten tertanam—semua dapat dicari nanti. Nimbus cocok untuk pengguna yang membutuhkan struktur lebih teratur daripada pendekatan bebas bentuk Roam.

Web clipper layak mendapat perhatian khusus berkat fleksibilitasnya, yang memungkinkan Anda menyimpan halaman lengkap, artikel yang disederhanakan, tangkapan layar, atau teks yang dipilih hanya dengan beberapa klik.

Fitur terbaik Fusebase

Susun konten melalui ruang kerja bertingkat, folder, dan subfolder tanpa batas yang menciptakan hierarki logis untuk berbagai proyek atau bidang pengetahuan

Buat tautan berbagi publik dengan pengaturan izin yang terperinci yang menentukan apakah orang lain dapat melihat, memberikan komentar, atau mengedit catatan Anda tanpa perlu memiliki akun

Sematkan lebih dari 30 jenis konten langsung ke dalam catatan, termasuk video, peta, spreadsheet, dan aplikasi pihak ketiga yang menyatukan informasi terkait

Batasan Fusebase

Fitur manajemen tugasnya dianggap dasar dan kurang memiliki daftar tugas yang komprehensif

Beberapa pengguna telah mengutarakan kekhawatiran mereka terkait penghapusan fitur ekspor JSON, yang membuat migrasi data menjadi lebih sulit

Harga Fusebase

Solo: $39/bulan

Essentials: $99/bulan (untuk lima anggota)

Tingkat Lanjut: $399/bulan (untuk 50 anggota)

Tanpa Batas: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Fusebase

G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 170 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fusebase?

Inilah cara seorang pengulas G2 menggambarkan pengalamannya dengan alternatif Roam Research ini:

FuseBase memiliki editor dokumen yang canggih yang dipadukan dengan portal mirip situs web. Pilihan yang bagus untuk mempersingkat waktu orientasi klien karena kami telah memusatkan pelatihan dan panduan kami. Kami masih terus belajar dan menyempurnakan wiki kami seiring dengan pembaruan dan fitur baru yang dirilis setiap bulan. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja – pengingat tugas otomatis & editor alur kerja langkah demi langkah adalah fitur favorit saya saat ini.

🔍 Tahukah Anda? Metode Zettelkasten, yang digunakan oleh sosiolog Niklas Luhmann, melibatkan penghubungan ribuan kartu catatan individu untuk meningkatkan daya ingat. Ia mengklaim bahwa metode ini membantunya menulis lebih dari 70 buku.

9. Workflowy (Terbaik untuk daftar yang dapat disusun secara tak terbatas)

melalui Workflowy

Workflowy menyederhanakan pencatatan menjadi esensinya: kerangka. Pendekatan yang terfokus ini menciptakan lingkungan yang lancar untuk mencatat informasi hierarkis.

Setiap poin berfungsi ganda sebagai konten dan wadah, memungkinkan penumpukan tak terbatas yang menjaga informasi terkait tetap terhubung. Memperbesar poin mana pun akan menjadikannya fokus sementara, sehingga menghilangkan gangguan.

Workflowy menarik bagi pengguna yang lebih mengutamakan kesederhanaan daripada fitur yang berlebihan. Antarmuka minimalisnya sengaja menghindari kerumitan yang tidak perlu, sehingga Anda dapat fokus pada konten daripada kontrol atau pengaturan.

Fitur terbaik Workflowy

Beri tag pada konten dengan hashtag dan mention yang menciptakan filter instan di seluruh basis data informasi Anda, terlepas dari di mana item-item tersebut disimpan

Bagikan cabang-cabang tertentu dari kerangka kerja Anda dengan pengaturan izin yang dapat disesuaikan, sehingga orang lain dapat melihat atau berkolaborasi hanya pada bagian-bagian yang relevan

Cari di semua tingkatan secara bersamaan, dengan hasil yang menampilkan jalur konteks lengkap untuk setiap hasil pencocokan, sehingga membantu Anda menemukan informasi di dalam hierarki yang kompleks

Buat salinan cermin dari poin-poin yang diperbarui secara bersamaan di berbagai lokasi, memastikan konsistensi di seluruh catatan Anda

Keterbatasan Workflowy

Pilihan format yang terbatas dibandingkan dengan alat lain

Workflowy tidak memiliki fitur pengingat, tenggat waktu, atau manajemen waktu bawaan

Tidak ada cara sederhana untuk mengarsipkan item yang telah diselesaikan

Harga Workflowy

Gratis

Pro: $8,99/bulan

Peringkat dan ulasan Workflowy

G2: 4,5/5 (lebih dari 25 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workflowy?

Berikut ini adalah ulasan langsung mengenai alternatif Roam Research ini:

Saya suka fakta bahwa semuanya hanya berupa daftar poin-poin. Poin-poin adalah cara saya biasanya membuat catatan, dan Workflowy memungkinkan saya melakukannya dengan lebih efisien.

⚡️ Pengetahuan dalam Aksi: Platform digital Siemens, ShareNet, memfasilitasi berbagi pengetahuan di antara karyawan, sehingga meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran di seluruh organisasi.

10. Amplenote (Pilihan terbaik untuk pencatatan yang berfokus pada produktivitas)

melalui Amplenote

Amplenote menggabungkan pencatatan dengan manajemen tugas melalui integrasi yang cermat antara ide dan item tindakan. Tugas yang diekstraksi dari catatan secara otomatis mengisi sistem tugas terpadu dengan prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Alternatif Roam Research ini memperkenalkan ‘Jots’, catatan cepat yang nantinya berubah menjadi konten permanen.

Aplikasi ini membedakan dirinya melalui fitur ‘idea gardening’ yang menampilkan kembali catatan untuk ditinjau berdasarkan prinsip pengulangan terpisah.

Fitur terbaik Amplenote

Ubah catatan menjadi tugas dengan metadata yang lengkap, termasuk tanggal jatuh tempo, prioritas, dan perkiraan upaya yang secara otomatis terisi di tampilan tugas

Prioritaskan tugas secara otomatis menggunakan pendekatan Matriks Eisenhower yang menghitung tingkat kepentingan berdasarkan urgensi, nilai, dan upaya yang diperlukan, untuk membantu Anda fokus pada pekerjaan yang berdampak besar

Tinjau ide secara sistematis melalui prompt pengulangan terpisah yang menampilkan kembali catatan pada interval optimal untuk membangun retensi pengetahuan jangka panjang

Teruskan email penting ke Amplenote, yang secara otomatis akan mengubahnya menjadi tugas di dalam catatan yang ditentukan

Keterbatasan Amplenote

Tidak ada perpustakaan templat siap pakai untuk catatan atau tugas

Aplikasi desktop hanya tersedia untuk pelanggan berbayar; pengguna gratis hanya dapat menggunakan versi web dan seluler

Saat menghubungkan catatan menggunakan sintaks [[, hanya lima saran yang ditampilkan, yang mungkin tidak cukup bagi pengguna dengan perpustakaan catatan yang luas

Mengakses catatan harian yang sama dari beberapa perangkat pada hari yang sama dapat mengakibatkan entri ganda

Harga Amplenote

Basic: $5,99/bulan (ditagih per tahun)

Pro: $9,99/bulan (ditagih per tahun)

Pendiri: $24,99/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Amplenote

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amplenote?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit:

Ini adalah aplikasi pencatatan yang bagus, dan ada fitur-fitur yang menjadikannya satu aplikasi serba guna untuk semua hal terkait produktivitas, tapi saya rasa Anda harus mencobanya sendiri untuk melihat apakah cocok. Satu hal yang tidak saya sukai adalah fakta bahwa aplikasi ini secara otomatis mengarsipkan catatan Anda setelah periode tertentu tanpa aktivitas. Menurut saya itu aneh, tapi saya belum sempat memperbaikinya.

11. Tana (Pilihan terbaik untuk kemampuan basis data yang fleksibel)

via Tana

Tana memperlakukan informasi sebagai data terstruktur tanpa mengorbankan fleksibilitas. Setiap konten menjadi sebuah node yang dapat berisi node lain, dengan properti yang dapat disesuaikan yang memungkinkan fungsionalitas seperti basis data.

Aplikasi ini mengadopsi konsep ‘pemikiran skema’, di mana informasi memperoleh struktur melalui properti yang konsisten sambil tetap mempertahankan kebebasan penulisan catatan bebas. Tana menarik bagi pengguna yang merasa frustrasi dengan keterbatasan dokumen tradisional maupun basis data yang kaku.

Fitur terbaik Tana

Lihat informasi yang sama dalam berbagai format, termasuk daftar poin, tabel, papan Kanban, dan kalender yang memberikan sudut pandang berbeda terhadap data Anda

Buat perintah yang mengotomatiskan alur kerja berulang dan mengubah cara informasi diproses atau ditampilkan di ruang kerja Anda

Buat kueri canggih menggunakan bahasa alami yang dapat menyaring dan mengurutkan informasi di seluruh basis pengetahuan Anda

Rancang templat pencatatan untuk pencatatan informasi yang konsisten yang menstandarkan cara Anda mengumpulkan data sambil tetap fleksibel terhadap kebutuhan baru

Keterbatasan Tana

Tana memungkinkan pembuatan beberapa node dengan nama yang sama, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakteraturan

Aplikasi ini hanya mendukung ekspor dalam format JSON

Pengalaman seluler masih terus berkembang

Harga Tana

Gratis

Plus: $10/bulan

Pro: $18/bulan

Peringkat dan ulasan Tana

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tana?

Mari kita lihat ulasan di Reddit tentang alternatif Roam Research ini:

Tana memungkinkan saya untuk sekadar menulis konten dan menambahkan tag. Saya tidak perlu memikirkan folder atau struktur. Saya cukup menambahkan tag, dan tahu bahwa informasi tersebut dapat diakses kembali dengan mudah! Kekurangan terbesar bagi saya saat ini adalah tidak adanya aplikasi seluler yang benar-benar mendukung baca/tulis. Jangan salah paham, Tana Capture memang hebat. Namun, saya selalu dalam perjalanan dan juga perlu merujuk konten saya.

🔍 Tahukah Anda? Proses menghubungkan dua ide yang tidak terkait (ciri khas dari pencatatan terhubung) disebut bisosiasi, dan hal ini telah dikaitkan dengan terobosan kreatif baik dalam seni maupun sains.

12. Anytype (Pilihan terbaik untuk hubungan objek yang berfokus pada privasi)

melalui Anytype

Anytype mengelola pengetahuan melalui desain berorientasi objek, di mana setiap catatan berfungsi sebagai objek terpisah dengan properti yang dapat disesuaikan. Aplikasi ini menyimpan semua data secara lokal dengan sinkronisasi peer-to-peer, sehingga menghilangkan server pusat sepenuhnya.

Model objek-relasi memungkinkan Anda membuat jenis kustom—proyek, tugas, orang, buku—masing-masing dengan atribut dan hubungan yang spesifik. Setiap potongan informasi menjadi blok bangunan yang terhubung dengan yang lain melalui hubungan yang bermakna, bukan sekadar tautan atau tag.

Fitur terbaik Anytype

Hubungkan informasi melalui hubungan yang menentukan cara objek berinteraksi, sehingga menciptakan jaringan semantik yang mencerminkan hubungan dunia nyata antara konsep-konsep

Rancang dasbor pribadi yang mengumpulkan informasi terkait dan memvisualisasikan hubungan antar objek di seluruh basis data pengetahuan Anda

Sesuaikan antarmuka melalui tampilan yang fleksibel, termasuk daftar, tabel, galeri, dan papan yang menampilkan informasi yang sama, yang dioptimalkan untuk konteks yang berbeda

Atur otomatisasi sederhana untuk mengelola alur kerja Anda, seperti memberi tag otomatis pada catatan atau mengatur konten saat Anda menambahkannya

Batasan Anytype

Komunitas yang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif yang sudah mapan

Kueri lanjutan memerlukan pemahaman sintaksis tertentu

Ketiadaan dukungan LaTeX langsung membuatnya kurang cocok untuk pengguna

Harga Anytype

Gratis

Builder: $99/tahun

Co-Creator: $299/tahun

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anytype

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Anytype?

Berikut adalah pendapat seorang pengguna Reddit tentang alternatif Roam Research ini:

Mengenai aplikasinya sendiri, aplikasi ini bagus. Aplikasi ini adalah versi “offline-first” dari Notion, karena berorientasi pada basis data. Konsep di baliknya mungkin lebih sulit dipahami bagi orang yang tidak terbiasa dengan teknologi, tetapi bukan tidak mungkin (maksud saya di sini adalah mereka menggunakan penamaan yang aneh untuk “hal-hal” mereka, dan bahwa segala sesuatu di dalamnya adalah “hubungan”). Yang tidak saya sukai (tetapi mungkin sudah berubah, karena saya menggunakannya 6 bulan yang lalu) adalah bahwa aplikasi iPad/iPhone lebih seperti pendamping yang sangat minim, bukan aplikasi lengkap yang dapat digunakan sebagai pengganti.

13. DokuWiki (Pilihan terbaik untuk tim dokumentasi teknis)

melalui DokuWiki

DokuWiki membuat dokumentasi terstruktur tanpa memerlukan backend basis data. Sistem wiki teks biasa ini menyimpan halaman sebagai file individual, sehingga memudahkan pencadangan dan pengendalian versi.

Aplikasi ini menonjol berkat opsi self-hosting-nya, yang memungkinkan Anda mengendalikan sepenuhnya infrastruktur Anda. Ekosistem plugin yang luas memenuhi kebutuhan khusus, mulai dari menggambar diagram hingga mengelola daftar pustaka, sehingga dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan dokumentasi.

Fitur terbaik DokuWiki

Atur catatan melalui namespace yang menciptakan bagian dan subbagian yang logis sambil mempertahankan URL yang jelas yang mencerminkan arsitektur informasi Anda

Kendalikan akses dengan sistem izin terperinci yang menentukan siapa yang dapat membaca, mengedit, atau mengelola bagian-bagian berbeda berdasarkan grup pengguna atau akun individu

Perluas fungsionalitas melalui ratusan plugin yang menambahkan fitur mulai dari penyorotan sintaks hingga alat menggambar sambil tetap menjaga stabilitas sistem inti

Lacak perubahan dengan kontrol versi bawaan yang menyimpan riwayat lengkap setiap halaman, serta kemampuan untuk membandingkan versi atau mengembalikan ke keadaan sebelumnya

Keterbatasan DokuWiki

Membutuhkan pengetahuan teknis untuk pengaturan dan pemeliharaan

Antarmuka pengguna yang kurang halus dibandingkan dengan opsi untuk konsumen

Sebagai alat sumber terbuka, dukungan profesionalnya terbatas

Fitur kolaborasi real-time yang terbatas

Harga DokuWiki

Gratis

Peringkat dan ulasan DokuWiki

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DokuWiki?

Seorang pengulas G2 yang puas mengatakan hal berikut:

Saya suka karena sangat mudah untuk disiapkan dan dirawat, tanpa perlu mengurus pengaturan database yang rumit. Ini sangat cocok untuk situasi di mana Anda tidak memerlukan wiki multi-pengguna yang besar. Sangat bagus untuk mencatat catatan bagi satu orang, kelompok kerja kecil, atau keluarga. Karena pengguna server web harus dapat menulis ke disk, hal ini menimbulkan masalah keamanan. Namun, konfigurasi akses jaringan yang tepat dan pembaruan rutin dapat memitigasi risiko tersebut.

14. Microsoft OneNote (Pilihan terbaik untuk catatan kanvas bebas bentuk)

melalui Microsoft OneNote

OneNote membebaskan diri dari batasan dokumen linier dengan menawarkan kanvas tak terbatas di mana informasi dapat ditempatkan di mana saja. Teks, gambar, tabel, dan gambar tangan berpadu dalam halaman yang menyerupai buku catatan fisik namun melampaui kemampuannya.

Alternatif Roam Research ini terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem Microsoft, secara otomatis terhubung dengan tugas-tugas di Outlook dan menyimpan buku catatan di OneDrive. Bagi para pemikir visual yang lebih menyukai pengorganisasian spasial daripada hierarki yang kaku, OneNote menawarkan kebebasan penempatan yang unik.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Rekam catatan audio atau video yang sinkron dengan ketikan Anda, sehingga menghasilkan cap waktu yang memungkinkan Anda langsung melompat ke bagian yang sedang dibicarakan saat Anda menulis catatan tertentu

Gambarlah dan berikan anotasi dengan bebas menggunakan input pena pada perangkat sentuh yang dilengkapi sensitivitas tekanan dan berbagai jenis pena yang meniru alat tulis fisik

Atur penelitian Anda dengan alat terintegrasi yang memungkinkan Anda mencari bahan referensi dan mengutip sumber secara langsung di dalam catatan Anda

Keterbatasan Microsoft OneNote

Fitur penghubungan antar catatan yang terbatas dibandingkan dengan Roam

Masalah sinkronisasi dapat terjadi pada buku catatan yang lebih besar

Tidak ada dukungan Markdown bawaan dalam alat pencatatan AI ini

Harga Microsoft OneNote

Untuk penggunaan di rumah

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan (untuk satu hingga enam orang)

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan (untuk satu orang)

Untuk bisnis

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40/bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for business: $9,90/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.830 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.870 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft OneNote?

Ulasan G2 ini mengangkat sudut pandang yang menarik:

Menurut saya, fitur terbaik dari Microsoft OneNote adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya dalam mengatur catatan di berbagai platform. Fleksibilitas untuk membuat banyak buku catatan, bagian, dan halaman menciptakan cara yang sangat terstruktur namun sangat adaptif dalam menyusun informasi. Selain itu, catatan dapat diakses di perangkat apa pun berkat integrasi dengan alat Microsoft lainnya dan fitur sinkronisasi berbasis cloud—yang membuat segalanya menjadi jauh lebih mudah. Saya juga sangat menghargai dukungan media yang kaya, yang memungkinkan saya untuk menyematkan gambar, file audio, dan bahkan file langsung ke dalam catatan saya.

🧠 Fakta Menarik: Otak Anda sebenarnya memproses informasi spasial lebih cepat daripada teks linier, itulah sebabnya pencatatan berbasis grafik terasa begitu intuitif dan ‘mudah diingat’ bagi banyak pengguna.

15. TiddlyWiki (Pilihan terbaik untuk kontrol penyesuaian penuh)

melalui TiddlyWiki

TiddlyWiki menghadirkan pendekatan unik dalam manajemen pengetahuan pribadi melalui satu berkas HTML yang berisi konten Anda dan aplikasi itu sendiri. Desain mandiri ini memungkinkan portabilitas yang belum pernah ada sebelumnya; cukup simpan berkas tersebut secara lokal atau di ruang web mana pun.

Aplikasi ini mengorganisir informasi sebagai ‘tiddlers’, potongan-potongan kecil konten yang terhubung melalui tautan dan tag. Opsi penyesuaian yang sangat fleksibel ini menarik bagi pengguna yang menyukai personalisasi alat kerja mereka.

Meskipun tampilannya sederhana, TiddlyWiki menawarkan kemampuan layaknya pemrograman tanpa memerlukan server atau instalasi.

Fitur terbaik TiddlyWiki

Susun informasi sebagai ‘tiddlers’ atomik yang terhubung melalui tautan, transklusi, tag, dan filter untuk menciptakan sistem pengetahuan non-linear yang fleksibel

Saring konten dengan sintaks kueri yang canggih yang menggabungkan operator logika, ekspresi reguler, dan metadata untuk mengambil informasi secara tepat

Gunakan di mana saja, mulai dari file lokal hingga server web tanpa persyaratan instalasi, sehingga cocok untuk penggunaan pribadi maupun dokumentasi tim kecil

Keterbatasan TiddlyWiki

Antarmuka defaultnya terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi modern

Pengalaman pengguna di perangkat selulernya kurang optimal tanpa penyesuaian khusus

Penyimpanan berkas ganda memerlukan plugin tambahan

Harga TiddlyWiki

Gratis

Standar: $8/bulan

Premium: Harga khusus

Peringkat dan ulasan TiddlyWiki

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TiddlyWiki?

Seorang pengguna Reddit membagikan apa yang berhasil (dan apa yang tidak):

Saya sudah menggunakan TiddlyWiki sejak lama (serius: sejak 2005). Dan saya terus kembali menggunakannya, karena platform ini melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, serta memungkinkan Anda untuk benar-benar berpikir, mengumpulkan informasi, dan mengubahnya menjadi pengetahuan dengan cara yang lebih fleksibel dan berbeda dibandingkan platform lain yang pernah saya gunakan. Memang sulit untuk diskalakan, tapi saya tidak menulis kode JavaScript.

Berpikir Lebih Besar dengan ClickUp

Roam Research telah mengubah cara orang menghubungkan ide, tetapi aplikasi ini memiliki keterbatasan nyata. Jika Anda menemui kendala tersebut, beralih ke alat lain adalah langkah yang cerdas.

Namun demikian, tidak semua alat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda. Beberapa sangat cocok untuk pemikir mandiri, yang lain untuk tim yang terstruktur, tetapi hanya sedikit yang dapat menggabungkan semuanya dalam satu tempat.

ClickUp menonjol dengan menggabungkan dokumentasi yang fleksibel, penulisan yang didukung AI, dan pelaksanaan proyek ke dalam satu ruang kerja. Anda dapat berpikir bebas di Docs, menangkap wawasan secara otomatis dengan AI Notetaker, dan mengubah wawasan tersebut menjadi tindakan—semuanya tanpa perlu berpindah tab atau alat.

