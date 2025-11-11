Cara Menentukan Prioritas Tugas di Tempat Kerja (Dengan 8 Langkah untuk Meningkatkan Alur Kerja Anda)

Apakah setiap tugas dalam daftar pekerjaan Anda sama-sama mendesak?

Apakah Anda membuat daftar tugas sederhana dan menyelesaikan setiap tugas dari awal hingga akhir?

Nah, jika demikian—itu adalah tanda bahaya yang besar.

Untuk memprioritaskan pekerjaan Anda secara efektif, mulailah dengan menuliskan setiap tugas yang perlu Anda selesaikan—tak peduli seberapa besar atau kecilnya. Setelah Anda memiliki daftar lengkap, evaluasi setiap tugas dengan mengajukan dua pertanyaan kunci: Apakah ini mendesak? Apakah ini penting? Fokuslah terlebih dahulu pada tugas-tugas yang mendesak dan penting, karena tugas-tugas ini memiliki dampak terbesar dan tenggat waktu yang paling ketat. Selanjutnya, lanjutkan ke tugas-tugas penting yang mungkin tidak mendesak tetapi tetap berkontribusi pada tujuan jangka panjang. Tinjau dan sesuaikan kembali prioritas Anda secara teratur seiring masuknya tugas-tugas baru.

Jika Anda tidak benar-benar memprioritaskan tugas, hanyalah masalah waktu sebelum Anda menjadi penghambat proyek yang kronis. Tanpa hierarki tugas yang jelas, Anda berisiko melewatkan tenggat waktu, membuang-buang usaha, dan membuat rekan tim kewalahan hingga mereka berhenti mengandalkan dukungan Anda.

Jadi, mungkin sebaiknya kita hindari skenario tersebut dan pelajari cara terbaik untuk memprioritaskan tugas. Ini adalah panduan Anda untuk fokus pada hal yang paling penting, membangun kepercayaan di tim Anda, dan menghindari kekacauan proyek.

8 Langkah untuk Menentukan Prioritas Tugas di Tempat Kerja

Mengetahui tugas mana yang dapat diselesaikan sekarang atau nanti akan memengaruhi kesuksesan proyek Anda. Mulai dari kurangnya keterlibatan karyawan dan absensi hingga kinerja dan produktivitas yang rendah, prioritas tugas yang tidak efisien berdampak pada proyek-proyek besar dan kompleks.

Dan pada akhirnya, keuntungan perusahaan Anda bergantung padanya. Itulah mengapa Anda harus memahami cara memprioritaskan tugas untuk mengelola waktu Anda dan menentukan tingkat urgensi di antara tim Anda.

Jika tim Anda menganggap Anda akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut hanya karena Anda adalah manajer mereka, komunikasi tim sudah mulai runtuh. Menetapkan prioritas tugas sangat penting bagi tim yang berkinerja tinggi, tetapi apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya?

1. Buat daftar tugas Anda tanpa urutan hierarki tertentu

Pertama-tama, tuliskan daftar semua tugas Anda. Sertakan baik tugas yang sedang berjalan maupun tugas yang akan datang untuk semua proyek Anda dalam daftar tugas ini. Dan jangan biarkan ada satupun tugas yang tidak tercantum dalam daftar tugas ini dengan alasan apapun.

Hal ini mungkin terdengar tidak penting. Namun, memprioritaskan dan mengelola tugas secara efektif hanya di dalam pikiran hanyalah ilusi. Memang, hal itu mungkin dilakukan untuk proyek kecil yang dikerjakan sendiri, tetapi hal itu akan menjadi masalah besar bagi sebagian besar proyek.

Anda harus memiliki gambaran lengkap tentang semua tugas yang sedang berjalan, terjadwal, dan belum dimulai di satu tempat di luar pikiran Anda. Dan bagi sebagian orang, daftar tersebut perlu tidak berurutan agar Anda tidak sekadar mengikuti daftar atau memperlakukan semua tugas secara sama.

Sebaliknya, cobalah untuk memprioritaskan tugas dan sampaikan prioritas tersebut kepada tim Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengelola beban kerja dan memahami daftar prioritas Anda sehingga dapat mendistribusikannya kembali jika diperlukan.

SELALU MULAI DENGAN MEMBUAT DAFTAR TERLEBIH DAHULUJangan mencoba melewatkan langkah pembuatan daftar tugas demi mempercepat proses! Itu adalah jebakan. Dan Anda tidak akan bisa menghindari semua konsekuensi buruk akibat kurangnya prioritas tugas yang telah kita bahas sebelumnya. Pecah tugas-tugas besar menjadi subtugas. Hal ini menyederhanakan langkah-langkah selanjutnya, dan di perangkat lunak manajemen tugas seperti ClickUp, Anda bahkan dapat mengatur ulang atau mengedit subtugas secara massal.

Tidak perlu mengurutkan tugas-tugas dalam daftar saat ini. Namun, ini adalah waktu yang tepat untuk mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan hari, minggu, bulan, dan tahun. Hal yang sama berlaku untuk menambahkan durasi dan tanggal jatuh tempo pada setiap tugas.

Perlu diingat bahwa tugas tidak hanya mencakup pekerjaan terkait hasil proyek. Tugas juga mencakup rapat, panggilan telepon dan video, presentasi, serta menjawab pesan instan dan email. Namun, biasanya hal-hal tersebut merupakan bagian dari tugas.

Untuk menyusun daftar tugas Anda, gunakan pena dan kertas atau ClickUp. Namun, izinkan kami memberi tahu Anda sesuatu: Menggunakan alat bantu akan mempermudah pekerjaan yang tak ada habisnya dalam memperbarui daftar saat tugas baru muncul. Dan metode prioritas tugas serta manajemen waktu ini dapat menghemat banyak waktu.

Atur tugas Anda dengan alternatif Taskade!

📮Wawasan ClickUp: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah ini yang terintegrasi. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan yang didukung AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!

2. Tentukan tugas mana yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu

Kita semua cenderung ingin menyelesaikan tugas-tugas kecil, mudah, dan cepat terlebih dahulu, terlepas dari prioritasnya. Itulah bias penyelesaian yang bekerja. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa otak kita melepaskan dopamin ke dalam aliran darah setiap kali kita menyelesaikan tugas penting, yang membuat kita ketagihan untuk terus melakukannya.

Tapi Anda harus melawan hal itu! Dan Anda bisa melakukannya dengan:

Bedakan tugas yang penting dari tugas yang mendesak

Apa itu tugas penting? Dan apa itu tugas mendesak?

Tentu saja, tugas penting yang tidak mendesak harus ada dalam daftar tugas Anda. Anda harus menjadwalkan tugas tersebut, tetapi tidak perlu langsung melaksanakannya. Anda sebenarnya bisa menunda tugas tersebut.

Di sisi lain, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak dan penting hari ini atau dalam beberapa jam ke depan. Namun, tugas-tugas tersebut belum tentu penting, jadi Anda mungkin dapat mendelegasikannya kepada orang lain untuk dilaksanakan.

Selain itu, Anda mungkin memiliki tugas-tugas penting dan mendesak lainnya. Anda harus menyelesaikannya segera untuk menghindari dampak negatif yang serius, seperti melewatkan tenggat waktu klien, kehilangan kontrak klien, tidak meluncurkan produk, atau tidak merilis layanan.

Terakhir, beberapa tugas harian Anda tidaklah penting maupun mendesak. Artinya, Anda dapat menghapusnya dari daftar tugas tanpa berdampak negatif pada tim, departemen, atau seluruh perusahaan.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, memungkinkan Anda menambahkan tag khusus ke tugas untuk menandainya sebagai penting, mendesak, keduanya, atau tidak ada. Selain itu, semua tugas dapat diatur ke prioritas tertentu seperti mendesak, tinggi, normal, dan rendah.

Urutkan tugas berdasarkan nilainya

Tugas mana yang memberikan nilai tinggi bagi bisnis? Tugas-tugas tersebut adalah prioritas, tetapi tidak semuanya bersifat kritis.

Prioritas mereka bergantung pada nilainya. Tugas kritis bersifat mendesak dan bernilai tinggi. Tugas prioritas tinggi tidak mendesak, namun memberikan nilai tinggi bagi bisnis. Tugas prioritas sedang bersifat mendesak namun bernilai rendah. Terakhir, tugas prioritas rendah tidak mendesak dan bernilai rendah.

Berikut adalah beberapa contoh tugas yang memiliki nilai tinggi bagi bisnis apa pun:

Melakukan pekerjaan proyek klien (daripada pekerjaan proyek internal)

Memperbaiki akses ke platform konferensi video perusahaan dari sebuah perusahaan yang sepenuhnya bekerja jarak jauh (sebelum mencari alternatif yang lebih berkualitas)

Menanggapi tiket dukungan klien (bukan merancang ulang situs web Anda)

Menjelaskan persyaratan produk baru yang akan dibangun oleh tim Anda (berbeda dengan tugas yang tidak bergantung pada tim)

Buat hubungan antara tugas-tugas Anda dan tim Anda di ClickUp untuk menavigasi antar tugas dan memeriksa statusnya dengan mudah. Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp untuk menetapkan ketergantungan antar tugas dan pada akhirnya menentukan urutan pelaksanaannya.

Urutkan tugas-tugas penting berdasarkan tingkat kesulitan

Jika Anda ingin mengatur hari Anda agar produktif, maka andalkan perkiraan upaya. Ini berarti Anda harus menyelesaikan tugas yang membutuhkan upaya paling besar terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain setiap hari.

Tugas-tugas yang membutuhkan upaya paling besar seringkali merupakan tugas-tugas paling kompleks dalam sehari atau yang sangat terkait dengan OKR perusahaan. Menangani tugas-tugas tersebut sebagai hal pertama setiap hari secara drastis mengurangi tingkat stres Anda sekaligus menciptakan momentum dan meningkatkan motivasi.

Dengan bantuan ClickUp, Anda dapat dengan mudah menambahkan bidang kustom dengan nilai “Angka” untuk mengevaluasi dan menentukan perkiraan beban kerja setiap tugas berdasarkan angka (misalnya, 1–5, dengan 5 sebagai yang paling sulit). Proses ini digunakan dalam manajemen proyek Scrum, tetapi dapat diterapkan dengan cara yang serupa untuk tim Anda juga!

Tentukan prioritas untuk hari ini

Anda mungkin merencanakan tugas-tugas penting untuk jangka waktu yang panjang, seperti berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Namun, metode ini membantu Anda merencanakan tugas-tugas mingguan secara harian:

Sebelum Anda pulang, pilih tugas-tugas terpenting yang harus Anda selesaikan keesokan harinya (maksimal enam). Prioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya Keesokan harinya, fokuslah pada tugas pertama dalam daftar dan jangan beralih ke tugas berikutnya sebelum menyelesaikan tugas tersebut, dan seterusnya Pada akhir hari, pindahkan pekerjaan yang belum selesai ke daftar hari berikutnya—baik itu satu tugas atau beberapa tugas—dan ulangi seluruh proses tersebut

3. Terus sesuaikan prioritas Anda

Jika Anda ingin menguasai cara memprioritaskan tugas, kemampuan beradaptasi adalah hal yang harus Anda kuasai. Karena Anda tidak pernah tahu kapan perubahan pesanan atau masalah tak terduga terkait tim, bisnis, atau produk akan muncul.

Namun, Anda dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa tak terduga yang mengubah prioritas tugas. Kembangkan kebiasaan meninjau prioritas tugas dan buat sistem agar tidak lupa melakukannya secara teratur.

Tinjau prioritas tugas setiap hari di awal atau akhir hari. Namun, jika Anda lebih suka, lakukan pada Jumat sore untuk minggu berikutnya dan tinjau prioritas tersebut pada akhir setiap hari.

HINDARI HAL-HAL YANG TERUS-MENERUS MEMBUANG WAKTUKeterampilan manajemen waktu merupakan kunci utama dalam memprioritaskan tugas-tugas Anda. Tinggalkan tugas yang tiba-tiba tidak lagi menjadi prioritas, meskipun Anda ingin menyelesaikannya dan telah menghabiskan banyak waktu serta usaha untuk itu. Melanjutkan tugas yang bukan prioritas hanya akan membuang-buang waktu dan berisiko mengganggu tenggat waktu, terutama jika tugas lain telah menjadi prioritas.

4. Perkirakan secara realistis upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas

Apakah perkiraan upaya Anda didukung oleh catatan waktu penyelesaian tugas? Nah, jika tidak, Anda harus mulai mencatat waktu-waktu tersebut karena Anda akan membutuhkannya, bahkan jika Anda belum memprioritaskan tugas berdasarkan upaya.

Lacak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas Anda dengan perangkat lunak pelacakan waktu proyek ClickUp. Setelah itu, sesuaikan perkiraan waktu kerja Anda berdasarkan catatan tersebut.

Anda perlu mengalokasikan sumber daya berdasarkan kriteria yang berbeda, dan kemungkinan besar salah satu aspeknya adalah waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas tersebut.

Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah membuat perkiraan waktu dan upaya yang tidak realistis untuk tim Anda. Anda akan berakhir terburu-buru dalam pelaksanaan proyek, yang akan menyebabkan kesalahan.

ClickUp membantu Anda membandingkan waktu aktual dengan perkiraan waktu di seluruh tugas dan proyek, sehingga Anda dapat melihat di mana pekerjaan cenderung melebar atau melambat. Namun, jika Anda kekurangan waktu atau tidak yakin harus mulai dari mana, ada opsi yang lebih cerdas.

ClickUp Brain dapat menganalisis deskripsi tugas dan data historis Anda untuk menyarankan tenggat waktu yang realistis, tingkat upaya, dan prioritas tugas.

Sistem ini mendeteksi hambatan, tenggat waktu yang ketat, dan ketidakseimbangan beban kerja—sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa perlu menebak-nebak.

💡 Tips Pro: Biarkan Brain menangani perhitungan rumit, sementara Anda fokus pada pelaksanaannya. Perencanaan upaya yang cerdas dimulai dengan wawasan yang cerdas.

5. Kenali batas produktivitas Anda dan perhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Ada batasan apa yang bisa Anda lakukan dalam sehari atau dalam kondisi pikiran tertentu. Sebuah hari kerja biasanya berlangsung selama delapan jam. Dan kita semua pernah mengalami kebuntuan kreatif sesekali. Selain itu, kebanyakan dari kita tidak bisa bekerja optimal saat merasa stres.

Terkadang lebih produktif untuk menunda suatu tugas hingga hari berikutnya atau bahkan membatalkannya. Namun, tentu saja, hal itu hanya mungkin dilakukan jika tugas tersebut bukan tugas kritis, penting, dan mendesak yang tidak dapat Anda delegasikan atau alihkan kepada orang lain.

Menggunakan Catatan Risiko dapat sangat membantu Anda memahami dampak dan kemungkinan terjadinya masalah jika tugas-tugas tim Anda (atau tugas pribadi Anda) tidak diselesaikan. Memahami risiko potensial ini dapat membantu Anda memahami produktivitas keseluruhan tim Anda dengan lebih baik.

6. Jadwalkan semua tugas dan penugasan kerja Anda

Menjadwalkan tugas bukan sekadar mengisi kalender—melainkan tentang menciptakan jalur yang jelas menuju tujuan Anda. Mulailah dengan menentukan tanggal mulai dan selesai yang realistis untuk setiap tugas dalam daftar prioritas Anda. Tanggal-tanggal ini membantu dalam perencanaan, distribusi beban kerja, dan visibilitas tenggat waktu.

Meskipun Anda sudah menetapkan tanggal jatuh tempo, menjadwalkan tugas di kalender membantu memperhitungkan variabel di dunia nyata seperti rapat, ketergantungan, dan hambatan tak terduga. Anda mungkin merencanakan untuk menyelesaikan tugas lebih awal guna menyediakan waktu cadangan, atau membagi pekerjaan ke beberapa hari agar tetap sesuai dengan kapasitas tim Anda.

📆 Kalender ClickUp membuat seluruh proses ini menjadi visual, fleksibel, dan kolaboratif. Gunakan fitur ini untuk menyeret dan meletakkan tugas ke dalam jadwal harian, mingguan, atau bulanan Anda. Anda dapat menyesuaikan garis waktu, mengatur pengingat berulang, dan menghubungkan tanggal tugas dengan tonggak proyek yang lebih besar. Baik Anda mengelola sprint internal maupun hasil kerja untuk klien, Kalender ClickUp memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Dapatkan gambaran umum tingkat tinggi mengenai kapasitas tim Anda dengan Workload View, lalu sesuaikan jadwal untuk mencegah kelebihan beban. Gabungkan fitur ini dengan Portfolio widget ClickUp untuk memantau kemajuan di seluruh departemen atau inisiatif—semuanya dari satu dasbor.

💡 Tips Pro: Beralihlah antara tampilan Kalender, Garis Waktu, dan Tabel di ClickUp sesuai dengan cara Anda merencanakan. Apa pun cara kerja Anda, selalu ada tampilan yang sesuai.

7. Atur waktu Anda agar dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Jadwalkan blok waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda tanpa gangguan. Hal ini mencegah Anda melakukan multitasking, yang merupakan kebalikan dari strategi prioritas tugas.

Lakukan tugas proyek dalam setiap blok waktu tersebut atau bahkan tugas yang tidak termasuk dalam proyek mana pun. Anda juga dapat mengerjakan beberapa tugas dalam satu blok waktu, tetapi tugas-tugas tersebut haruslah tugas-tugas kecil dan tidak saling terkait.

Tandai blok waktu di kalender bersama Anda sebagai “waktu fokus” dan matikan notifikasi selama waktu tersebut. Ini adalah cara agar rekan kerja dan atasan Anda tidak mengganggu Anda saat Anda sedang fokus menyelesaikan tugas-tugas Anda, terutama yang berprioritas tinggi.

Jika Anda memilih ClickUp untuk mengelola tugas-tugas Anda, pertimbangkan untuk menggunakan templat pembagian waktu kami.

8. Berkomunikasilah dengan tim Anda sesuai kebutuhan

Mengetahui cara memprioritaskan tugas merupakan salah satu landasan utama untuk bekerja secara efektif dalam tim. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melibatkan tim ketika mereka sedang menunggu pekerjaan Anda dimulai atau menyelesaikan pekerjaan mereka?

Dan bagaimana perasaan mereka jika Anda terus-menerus membuat mereka menunggu hingga tugas-tugas Anda selesai tanpa batas waktu? Anda harus memberi tahu rekan tim Anda setiap kali terjadi keterlambatan dalam kemajuan tugas Anda. Dan beritahukan kepada mereka kapan Anda berencana menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Anda juga harus memberitahu atasan Anda tentang setiap hambatan yang Anda temui saat menjalankan tugas-tugas Anda. Tugas mereka adalah membantu Anda mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

ClickUp sangat cocok untuk berbagi pembaruan dan melakukan tindak lanjut dengan memberikan komentar pada tugas tertentu. Komentar tersebut dapat disertai rekaman layar yang dapat Anda ambil langsung di dalam aplikasi. Atau, Anda dapat menandai rekan tim dalam komentar untuk memberi tahu mereka bahwa Anda sedang menunggu mereka menyelesaikan tugas.

Ringkasan Kerangka Kerja Prioritas

Tidak semua strategi prioritas diciptakan sama. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang kerangka kerja populer yang dapat membantu Anda menentukan mana yang paling sesuai:

Kerangka Kerja Cocok untuk Ringkasan Singkat Matriks Eisenhower Pengelompokan tugas harian Mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya untuk membantu Anda fokus secara strategis Metode MoSCoW Perencanaan produk dan proyek Mengelompokkan tugas ke dalam kategori Harus, Sebaiknya, Bisa, atau Tidak Akan Penilaian RICE Menyusun peta jalan untuk fitur atau tugas besar Menggunakan kriteria Jangkauan, Dampak, Keyakinan, dan Upaya untuk menentukan prioritas secara objektif Metode Ivy Lee Produktivitas pribadi Fokuslah pada enam tugas setiap hari sesuai urutan prioritas—tidak lebih, tidak kurang

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp, Anda dapat menerapkan semua hal ini menggunakan Bidang Kustom, Label Prioritas, Tampilan, dan Template yang sesuai dengan alur kerja Anda.

Contoh Nyata: Penerapan Prioritas dalam Praktik

Mari kita terapkan teori ini ke dalam praktik. Berikut adalah cara berbagai profesional dapat memprioritaskan tugas dengan ClickUp:

Manajer Proyek : Menggunakan diagram Gantt dan ketergantungan untuk mengidentifikasi hambatan dan tugas-tugas jalur kritis.

Manajer Keberhasilan Pelanggan : Menyaring tugas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelanggan menggunakan tag dan prioritas.

Desainer UX: Mengorganisir permintaan fitur dalam tampilan papan MoSCoW, dengan memprioritaskan “Must-haves” terlebih dahulu.

💡 Tips Pro: Gunakan fitur Workload View di ClickUp untuk mengelola kapasitas tim dan menyesuaikan penugasan berdasarkan ketersediaan real-time.

💼 Cara Menjawab Pertanyaan “Bagaimana Anda Menentukan Prioritas Pekerjaan Anda?” dalam Wawancara Ini adalah salah satu pertanyaan wawancara yang paling umum—dan juga salah satu yang paling mengungkap. Jawaban Anda harus mencerminkan pikiran strategis, kemampuan organisasi, dan kemampuan Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan. Berikut cara menyusun jawaban yang baik: Mulailah dengan kerangka kerja (seperti Matriks Eisenhower, aturan 1-3-5, atau dampak versus usaha) Sebutkan alat yang Anda gunakan untuk mengatur dan menyesuaikan tugas secara dinamis Akhiri dengan contoh nyata tentang bagaimana Anda berhasil menangani perubahan prioritas Contoh 1: “Saya mulai dengan memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya menggunakan kerangka kerja seperti Matriks Eisenhower. Saya membuat daftar tugas, menandai item berdasarkan prioritas, dan meninjaunya setiap hari. Alat seperti ClickUp membantu saya mengelola tenggat waktu yang berubah-ubah dengan mengelompokkan tugas ke dalam tampilan—sehingga saya dapat melihat apa yang memerlukan perhatian saya dan apa yang bisa ditunda.” “Saya mulai dengan memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya menggunakan kerangka kerja seperti Matriks Eisenhower. Saya membuat daftar tugas, menandai item berdasarkan prioritas, dan meninjaunya setiap hari. Alat seperti ClickUp membantu saya mengelola tenggat waktu yang berubah-ubah dengan mengelompokkan tugas ke dalam tampilan—sehingga saya dapat melihat apa yang memerlukan perhatian saya dan apa yang bisa ditunda.” Contoh 2: “Setiap malam, saya merencanakan hari berikutnya dengan mengidentifikasi 1 tugas utama, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Saya menyisihkan waktu khusus di kalender saya dan menggunakan fitur tugas berulang dan pengingat di ClickUp untuk tetap berada di jalur yang benar. Jika prioritas berubah, saya menggunakan tampilan seret dan lepas untuk menjadwal ulang tanpa kehilangan momentum.” “Setiap malam, saya merencanakan hari berikutnya dengan mengidentifikasi 1 tugas utama, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Saya menyisihkan waktu khusus di kalender saya dan menggunakan fitur tugas berulang dan pengingat di ClickUp untuk tetap berada di jalur yang benar. Jika prioritas berubah, saya menggunakan tampilan seret dan lepas untuk menjadwal ulang tanpa kehilangan momentum.” 🧠 Tips Wawancara: Jika Anda sudah menggunakan ClickUp, soroti fitur-fitur spesifik seperti Tag Prioritas, Tampilan Kalender, atau Grafik Beban Kerja untuk menunjukkan bagaimana Anda menyeimbangkan urgensi dengan dampak—serta mengomunikasikan prioritas kepada tim Anda.

3 Template Prioritas Pekerjaan yang Menghemat Waktu

Template ClickUp berikut ini akan menerapkan teori di balik metode prioritas yang baru saja Anda pelajari:

1. Template ‘Getting Things Done’ ClickUp

Unduh Template Ini Template Getting Things Done (GTD), yang didasarkan pada sistem GTD karya David Allen, membantu Anda mengatur tugas dan proyek dengan mencatatnya dan membaginya menjadi item pekerjaan yang dapat dilaksanakan

Template ClickUp Getting Things Done adalah template komprehensif untuk memprioritaskan dan melacak tugas di satu tempat. Template ini sangat dapat disesuaikan dengan bidang kustom dan bahkan memungkinkan Anda berkolaborasi pada dokumen dengan anggota tim lainnya.

Lihat aplikasi GTD dan templat GTD ini!

Anda dapat menggunakan templat prioritas tugas ini untuk:

Bagi tugas-tugas menjadi kategori—atau konteks, sesuai dengan templat—yang dapat Anda buat dari bidang kustom

Tetaplah disiplin dan prioritaskan tugas berdasarkan konteks, tanggal jatuh tempo, perkiraan durasi, dan tingkat kesulitan

Jadwalkan tugas dalam tampilan kalender

Atur tugas-tugas dalam papan Kanban yang dapat disesuaikan berdasarkan prioritas

2. Template Matriks Dampak dan Upaya ClickUp

Unduh Template Ini Dengan menggunakan matriks dampak dan upaya, Anda dapat membuat representasi visual dari upaya yang diperlukan untuk setiap fitur sehingga Anda dapat memprioritaskan tugas dan sumber daya dengan lebih baik

Jika Anda kehabisan waktu untuk menilai prioritas tugas secara menyeluruh, templat ini sangat cocok! Templat Matriks Dampak dan Upaya ClickUp membantu Anda memprioritaskan tugas berdasarkan jumlah upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Bagi yang perlu mengevaluasi dampak atau biaya suatu proyek dengan cepat, templat matriks dampak dan upaya ini membantu Anda menentukan apa yang harus diprioritaskan. Selaraskan tim Anda agar memahami apa yang paling penting bagi kesuksesan tim secara keseluruhan dengan templat visual ini.

3. Template Matriks Prioritas ClickUp

Unduh Template Ini Tingkatkan efisiensi tim dan kelola sumber daya Anda untuk menentukan ide, konsep, dan tugas mana yang paling membutuhkan perhatian.

Kami merancang Template Matriks Prioritas ClickUp untuk memprioritaskan daftar tugas Anda berdasarkan dua kriteria yang Anda pilih. Misalnya, kategorikan tugas Anda berdasarkan tingkat signifikansi dan tingkat ketercapain, dari rendah hingga tinggi. Dengan demikian, tugas-tugas prioritas tinggi Anda adalah yang memiliki tingkat signifikansi dan ketercapain tinggi.

Selain itu, gunakan warna untuk mengelompokkan tugas. Misalnya, berikan warna yang berbeda untuk tugas dari berbagai proyek. Ini adalah cara untuk memprioritaskan semua tugas Anda dari berbagai proyek di satu tempat.

Tips AI: Prioritaskan Tugas dengan Lebih Cerdas Menggunakan ClickUp Brain Bingung memilih? Biarkan ClickUp Brain membantu Anda menentukan fokus. ClickUp Brain menyarankan tugas apa yang harus dikerjakan berdasarkan tenggat waktu, beban kerja, ketergantungan, dan hambatan. Baik Anda sedang mengorganisir umpan balik atau mempersiapkan peluncuran produk, Brain mengubah kekacauan menjadi kejelasan. Contoh penggunaan: Tambahkan poin-poin ke dalam dokumen → Minta Brain untuk mengubahnya menjadi tugas-tugas yang diprioritaskan → Tetapkan dan jadwalkan segera.

Mulailah Menetapkan Prioritas Tugas untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Anda

Saran kami: Ikuti langkah-langkah dan metode prioritas tugas yang tercantum dalam panduan ini. Selanjutnya, lanjutkan ke langkah berikutnya dan coba ClickUp, solusi perangkat lunak otomatisasi tugas kami.

Mengetahui cara memprioritaskan tugas sangat penting untuk mengurangi stres dan menghentikan kebiasaan bekerja di bawah tekanan. Namun, hanya ketika Anda mengotomatiskan tugas-tugas tersebut, Anda akan melihat nilai di balik daftar tugas yang diprioritaskan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa cara terbaik untuk memprioritaskan tugas di tempat kerja?

Pendekatan terbaik bergantung pada beban kerja dan tujuan Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Kerangka kerja seperti Matriks Eisenhower membantu Anda fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi, sementara metode RICE Scoring atau MoSCoW sangat cocok untuk tim produk dan proyek yang mengambil keputusan dengan sumber daya terbatas. Apa pun metode yang Anda pilih, kuncinya adalah memastikan prioritas Anda tetap terlihat, dapat ditindaklanjuti, dan diperbarui secara teratur.

Bagaimana cara menentukan mana yang mendesak dan mana yang penting?

Tugas mendesak memerlukan perhatian segera, seringkali karena tenggat waktu atau ketergantungan. Tugas penting berkontribusi pada tujuan jangka panjang atau kesuksesan secara keseluruhan, tetapi mungkin tidak bersifat mendesak. Aturan praktis yang baik: Mendesak = reaktif, Penting = strategis. Gunakan kerangka kerja visual (seperti matriks 2×2) untuk mengelompokkan daftar tugas harian atau mingguan Anda ke dalam kategori-kategori ini.

Apa yang harus saya lakukan ketika semuanya terasa seperti prioritas?

Jika semuanya dianggap prioritas, maka tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas. Ambil langkah mundur dan tanyakan pada diri sendiri:

Apa yang paling berdampak pada bisnis atau tim?

Apa yang menghambat pekerjaan orang lain?

Apa yang memiliki tenggat waktu yang tidak bisa saya ubah?

Kemudian, batasi fokus Anda pada 1–3 prioritas utama per hari. Pertimbangkan teknik time blocking atau Metode Ivy Lee untuk menghindari kelelahan dan tetap fokus.

Bagaimana cara saya menangani tugas-tugas yang tidak terduga atau mendadak?

Mulailah dengan menanyakan apakah tugas tersebut bersifat mendesak dan penting. Jika ya, sesuaikan rencana harian Anda dan sampaikan perubahan tersebut kepada pemangku kepentingan. Jika tidak, jadwalkan untuk nanti. Alat seperti penjadwalan seret dan lepas, tanda prioritas, atau bahkan penataan ulang yang disarankan AI dapat mempermudah hal ini jika Anda menggunakan aplikasi pengelola tugas seperti ClickUp.

Seberapa sering saya harus meninjau prioritas saya?

Idealnya, setiap hari. Tinjauan singkat selama 5 menit di pagi hari (atau malam sebelumnya) dapat membantu Anda memfokuskan kembali perhatian Anda. Untuk proyek yang lebih besar, lakukan tinjauan mingguan untuk mengevaluasi kembali jadwal, ketersediaan sumber daya, dan perubahan tujuan. Atur pengingat berulang di kalender Anda atau gunakan daftar periksa tinjauan tugas untuk tetap konsisten.

Anda bisa memulainya dengan pena dan kertas, tetapi alat digital menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Carilah aplikasi yang memungkinkan:

Label atau tag khusus (misalnya, mendesak, membutuhkan usaha besar, berdampak besar)

Tampilan perencanaan visual seperti papan atau kalender

Tugas berulang dan pengingat

AI atau otomatisasi untuk mengurangi pengambilan keputusan secara manual

ClickUp, misalnya, menawarkan templat prioritas, matriks upaya-dampak, pembagian waktu, dan penjadwalan cerdas untuk membantu Anda tetap fokus dan fleksibel