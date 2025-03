10 Alat Bantu Penentuan Prioritas Kerja Terbaik di Tahun 2025

Tidak ada cukup waktu dalam satu hari kerja untuk menyelesaikan semua tugas harian-apalagi proyek-proyek yang sedang berjalan dengan banyak langkah dan hambatan. Itulah mengapa penentuan prioritas kerja adalah keterampilan yang sangat berharga untuk dipelajari. Untungnya, Anda tidak perlu menjadi ahli produktivitas! Ada banyak alat bantu di luar sana yang dapat menyederhanakan prosesnya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas alat bantu prioritas kerja terbaik yang tersedia saat ini. Masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, dan fitur unik. Mari temukan alat bantu prioritas terbaik untuk tim Anda, jadi anda bisa menyelesaikan banyak hal dalam urutan yang paling optimal.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Bantu Penentuan Prioritas?

Setiap tim akan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal alat bantu penentuan prioritas, namun berikut ini adalah beberapa hal yang harus dimiliki yang perlu diperhatikan saat Anda membuat daftar pilihan.

Alat bantu penentuan prioritas terbaik membantu tim:

Membuat daftar induk dari setiap aktivitas yang direncanakan atau permintaan pembaruan produk

Mengidentifikasi tugas-tugas yang sensitif terhadap waktu dan prioritas utama, dan meninggalkan tugas-tugas dengan prioritas rendah untuk hari lain

Mengumpulkan data dan wawasan pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat

Temukan dan gunakan milik mereka sendiriperetasan produktivitas Lihat apakah mereka memiliki cukup waktu untuk mengirimkan pembaruan produk berdasarkan sumber daya

Merampingkanproses pengambilan keputusan dengan memprioritaskan tugas

Membuat keputusan strategis tentangalokasi sumber daya dan manajemen beban kerja Menghilangkan bias pribadi demi metrik dunia nyata

Fokus pada pembaruan yang berdampak besar, tugas-tugas mendesak, dan kemenangan cepat

Sederhanakan proses dengantemplat manajemen tugas Rencanakan secara visual dengan cara yang sesuai untuk mereka-apakah itu papan Kanban atau bagan Gantt

Gunakan teknik penentuan prioritas standar atau buat matriks prioritas mereka sendiri

Temukan cara untuk mengatur tugas dengan cara yang sesuai dengan keinginan merekametodologi manajemen proyek-seperti Agile atau Scrum

Lihat sekilas apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk menghindari hambatan dan memenuhi tenggat waktu

Selesaikan pekerjaan penting dengan cepat dan dengan cara yang paling efektif

Gunakan daftar ini saat Anda bekerja melalui alat bantu yang potensial. Cari tahu apa yang dibutuhkan tim Anda dan apa yang kurang penting, lalu gunakan panduan ini untuk membantu Anda menemukan alat produktivitas terbaik atau proses penentuan prioritas beban kerja untuk Anda.

10 Alat Perangkat Lunak Penentuan Prioritas Terbaik

Kanan prioritas proyek dapat membantu Anda memfokuskan perhatian pada tugas-tugas yang paling bernilai dan paling penting, sehingga Anda dapat bekerja dengan lebih baik setiap hari. Menemukan alat bantu terbaik untuk tim Anda tidak selalu mudah, namun kami telah mengumpulkan beberapa alat bantu favorit kami untuk membantu Anda mengambil keputusan.

Jelajahi daftar alat bantu perangkat lunak prioritas produk dan tugas terbaik yang tersedia saat ini. Kenali fitur, pro dan kontra, harga, dan peringkatnya.

1. ClickUp

tentukan apa yang akan dikerjakan selanjutnya dengan Templat Matriks Prioritas ClickUp_

ClickUp adalah sebuah platform yang dapat membantu menggantikan beberapa alat tim Anda, memberikan Anda satu tempat sentral untuk mengatur, berkomunikasi, dan bekerja. Sangat ideal untuk tim yang bekerja secara kolaboratif, menghargai produktivitas, dan ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dengan berfokus pada hal-hal yang penting.

Fleksibilitas fitur manajemen proyek ClickUp berarti Anda dapat mengatur dan mengoptimalkan tugas-tugas penting Anda dengan cara yang paling masuk akal bagi tim Anda. Pelajari bagaimana memprioritaskan tugas di tempat kerja kemudian manfaatkan templat kami untuk menyederhanakan prosesnya.

Gunakan fitur Templat Matriks Prioritas ClickUp atau Templat Matriks Upaya Dampak untuk merencanakan secara visual apa yang harus dikerjakan selanjutnya, atau mengatur tugas kamu dengan Templat Menyelesaikan Pekerjaan . Anda juga dapat membangun sistem Anda sendiri dan menggunakan bendera sederhana kami untuk membantu Anda memprioritaskan apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Fitur terbaik ClickUp

Tetapkan prioritas tugas dengan sistem bendera kami yang mudah digunakan

Mengurutkan daftar tugas berdasarkan prioritas tertinggi, tingkat kepentingan, dan tanggal jatuh tempo untuk membantu Anda membuat prioritas

Lihat di mana letak hambatan dengan bantuan dependensi

Buat filter Anda sendiri untuk membantu Anda bekerja lebih baik

Fitur manajemen tugas yang kuat untuk berkolaborasi, mengatur, dan melaksanakannya tepat waktu

Baru-baru ini dipilihperangkat lunak manajemen proyek # 1 pada tahun 2023 oleh G2

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna merasa perangkat lunak ini sangat berat pada awalnya, jadi perlu beberapa saat untuk menggunakannya secara maksimal

Aplikasi seluler memiliki beberapa keterbatasan, tetapi hal ini berubah dengan hadirnya ClickUp 3.0 Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (6.600+ ulasan)

4.7/5 (6.600+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.600+ ulasan)

2. Rencana Produk

melalui Rencana Produk ProductPlan membantu tim untuk menjadi lebih baik pandangan yang lebih baik tentang strategi produk mereka . Alat perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengguna membuat peta jalan produk untuk tugas-tugas individu, inisiatif tim, dan proyek perusahaan.

Fitur terbaik ProductPlan

Menetapkan nilai dan menggunakannya untuk memprioritaskan tugas dengan cepat

Sinkronkan data Anda dari alat yang paling sering digunakan

Lihat apa yang terjadi dengan tata letak tabel yang sederhana

Integrasikan dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti GitHub atau Jira

Keterbatasan ProductPlan

Beberapa fitur pengeditan dibatasi hanya untuk pembuat lembar kerja, yang dapat menjadi tantangan bagi beberapa tim

Beberapa pengguna berharap lebih mudah untuk membagikan ikhtisar dengan anggota tim dan pemimpin tim

Harga ProductPlan

Dasar: $39 per editor per bulan

$39 per editor per bulan Profesional: $69 per editor per bulan

$69 per editor per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ProductPlan

G2: 4.4/5 (140+ ulasan)

4.4/5 (140+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

3. Scoro

melalui ScoroScoro adalah perangkat lunak manajemen kerja lengkap yang dirancang untuk membantu agensi dan konsultan merampingkan pekerjaan mereka. Alat bantu penentuan prioritas tugas ini membantu pengguna melacak waktu mereka, melihat apakah waktu tersebut digunakan secara optimal, dan mengelola proyek dengan cara yang paling produktif.

Fitur terbaik Scoro

Lakukan pendekatan holistik untuk manajemen waktu dengan bagan Gantt

Berkolaborasi dalam tugas dan proyek dan melihat apa yang terjadi

Melacak dan menganalisis profitabilitas serta mengoptimalkan jadwal dan aktivitas

Mengotomatiskan tugas yang berulang, dan menggunakantemplat prioritas untuk proyek dan tugas

Keterbatasan Scoro

Beberapa pengguna mengatakan bahwa untuk menggunakan perangkat lunak ini secara maksimal, Anda memerlukan pelatihan

Mengubah prioritas atau urutan tugas di hari yang sama bisa terasa memakan waktu

Harga Scoro

Esensial: $28 per pengguna per bulan

$28 per pengguna per bulan Standar: $42 per pengguna per bulan

$42 per pengguna per bulan Pro: $71 per pengguna per bulan

$71 per pengguna per bulan Ultimate: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Scoro

G2: 4.5/5 (300+ ulasan)

4.5/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

4. Mengungkapkan

melalui Mengungkapkan Reveall dirancang dengan penemuan produk dalam pikiran. Ini dibuat untuk tim yang ingin bekerja secara lebih holistik di seluruh strategi produk dan wawasan pelanggan untuk memberikan produk dan pengalaman yang lebih baik.

Mengungkapkan fitur terbaik

Sistem penilaian yang berguna membantu pengguna mengidentifikasi tugas dan peningkatan yang paling berharga

Memprioritaskan saran dan pembaruan produk dengan cara yang lebih efektif

Melacak hasil di samping sasaran produk terkait

Integrasi yang tersedia dengan perangkat lunak Anda yang sudah ada

Mengungkapkan keterbatasan

Beberapa pengguna berharap desain alat ini terasa lebih modern dan kontemporer

Melaporkan kepada klien atau pemimpin tim dengan cara yang berdampak secara visual bisa menjadi tantangan

Mengungkapkan harga

Pemula: $24 per pengguna per bulan

$24 per pengguna per bulan Bisnis: $49 per pengguna per bulan

$49 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Ungkapkan peringkat dan ulasan

G2: 3.5/5 (1 ulasan)

3.5/5 (1 ulasan) Capterra: 4.7/5 (5+ ulasan)

5. Papan Produk

melalui Papan Produk Productboard dirancang dengan mempertimbangkan tim produk yang berpikiran maju. Alat ini membantu tim mengidentifikasi apa yang penting bagi pelanggan, lalu memprioritaskan apa yang harus dibangun selanjutnya. Fitur wawasan dan penentuan prioritas membantu membuat hal ini terasa mudah.

Fitur terbaik Productboard

Atur daftar tugas fitur produk Anda dengan cara yang efisien

Sesuaikan formula prioritas untuk memberi bobot lebih pada hal yang penting bagi Anda

Melihat skor dan memprioritaskan tugas berdasarkan wawasan pelanggan

Lacak semua proyek Anda dan lihat statusnya di satu tempat

Keterbatasan papan produk

Banyaknya pilihan dan kustomisasi bisa membuat sebagian orang kewalahan

Beberapa pengguna berharap lebih mudah untuk memberikan presentasi atau berbagi data dengan cara visual

Harga papan produk

Esensial: $25 per pengguna per bulan

$25 per pengguna per bulan Pro: $90 per pengguna per bulan

$90 per pengguna per bulan Skala: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan papan produk

G2: 4.3/5 (200+ ulasan)

4.3/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Periksa ini Pesaing papan produk !

6 . airfocus

via airfocus Airfocus adalah platform manajemen produk dirancang untuk membantu tim mengerjakan hal yang paling penting. Alat bantu penentuan prioritas produk seperti Airfocus membantu proses pengambilan keputusan Anda. Model penentuan prioritasnya dilengkapi dengan fitur-fitur yang mempertimbangkan umpan balik pelanggan, strategi, dan memprioritaskan tugas secara efektif.

airfocus fitur terbaik

Atur peta jalan dan alur kerja Anda di sekitar tugas-tugas yang paling penting

Gunakan kerangka kerja prioritas bawaan atau yang disesuaikan untuk bekerja lebih efektif

Mengidentifikasi tugas-tugas yang membuang-buang waktu dan peluang tersembunyi di backlog produk Anda

Menyelenggarakan sesi "Poker Prioritas" untuk memprioritaskan tugas dan menilai tugas tersebut secara kolaboratif

keterbatasan airfocus

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka berharap ada lebih banyak opsi presentasi

Kurva pembelajaran bisa jadi cukup curam bagi pengguna baru

harga airfocus

Esensial: $23 per pengguna per bulan

$23 per pengguna per bulan Lanjutan: $83 per pengguna per bulan

$83 per pengguna per bulan Pro: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Enterprise: Hubungi untuk harga

peringkat dan ulasan airfocus

G2: 4.4/5 (100+ ulasan)

4.4/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

7. Aha!

via Aha!Aha! adalah alat bantu penentuan prioritas yang dibangun dengan mempertimbangkan tim pengembangan produk. Fitur-fiturnya memudahkan pengguna untuk membuat peta jalan produk, mengumpulkan ide, serta mengelola dan mengoptimalkan pengiriman pembaruan produk.

Aha! fitur terbaik

Membuat peta jalan produk yang sangat visual

Fitur proses penilaian dan penentuan prioritas berdasarkan skor nilai produk Anda sendiri

Bangun satu tempat untuk melihat dan menggunakan wawasan pelanggan untuk keuntungan Anda

Sederhanakan pengiriman dengan papan alur kerja yang menghubungkan tim produk dan teknik

Aha! Keterbatasan

Beberapa pelanggan mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan lebih banyakotomatisasi alur kerja fitur

Sifat produk yang fleksibel berarti produk ini bisa membuat Anda kewalahan pada awalnya

Aha! harga

Aha! mengelompokkan harga mereka per produk. Anda bisa berlangganan pada area(-area) platform yang ingin digunakan oleh tim Anda.

Aha! Peta Jalan: Mulai dari $59 per pengguna per bulan

Mulai dari $59 per pengguna per bulan Aha! Ideas: Mulai dari $39 per pengguna per bulan

Mulai dari $39 per pengguna per bulan Aha! Create: Paket gratis tersedia dengan paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan

Paket gratis tersedia dengan paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Aha! Develop: Mulai dari $9 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Aha!

G2: 4.3/5 (200+ ulasan)

4.3/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Membandingkan_ Aha Vs Jira !

8. Craft.io

via Craft.io Craft.io adalah platform manajemen produk lengkap yang membantu tim membangun produk yang lebih kuat, berkat keputusan pengembangan produk berbasis bukti. Fitur prioritas platform ini memudahkan tim untuk merencanakan siklus rilis produk yang lebih efektif-sehingga Anda dapat mengelola semua tugas dalam sebuah papan bergaya daftar tugas.

Fitur terbaik Craft.io

Gunakan dengan mudah jenis prioritas yang Anda sukai - termasuk MoSCoW, WSJF, RICE, dan banyak lagi

Gunakan pembuat formula untuk membuat sistem prioritas produk Anda sendiri

Memberikan bobot pada area keunggulan non-standar dengan skor prioritas khusus tim

Rencanakan siklus produk berdasarkan prioritas Anda terhadap hal-hal yang penting

Keterbatasan Craft.io

Beberapa pengguna menyatakan bahwa antarmuka pengguna terkadang bisa sangat membingungkan

Platform ini sangat ditujukan untuk tim manajemen produk, yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan orang lain

Harga Craft.io

Esensial: $49 per pengguna per bulan

$49 per pengguna per bulan Pro: $109 per pengguna per bulan

$109 per pengguna per bulan Usaha: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Craft.io

G2: 4.5/5 (40+ ulasan)

4.5/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (30+ ulasan)

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep adalah aplikasi pencatatan versi raksasa perangkat lunak ini. Meskipun tidak memiliki fitur selengkap alat bantu prioritas lain di pasaran, Google Keep bisa menjadi alternatif gratis yang bagus jika tim Anda mencari sesuatu yang sangat ringan dan ramah pengguna.

Fitur terbaik Google Keep

Menulis dan berbagi catatan dengan anggota tim Anda di satu tempat

Memprioritaskan tugas dan tindakan dengan menyematkannya ke Google Keep Anda

Atur pengingat berbasis waktu agar tetap berada di jalur yang benar

Terintegrasi secara mulus dengan rangkaian produk Google lainnya

Keterbatasan Google Keep

Kurangnya alat bantu prioritas produk tradisional, sehingga beberapa pengguna mungkin merasa fiturnya kurang lengkap

Penilaian dan penentuan prioritas didasarkan pada pemikiran pribadi Anda sendiri, bukan sistem penilaian yang canggih

Harga Google Keep

**Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

10. Tim Evernote

via Tim EvernoteTim Evernote adalah versi aplikasi pencatatan untuk tim, yang dirancang dengan kolaborasi sebagai fokusnya. Pengguna bisa menulis dan berbagi catatan, bekerja secara kolaboratif, dan menyimpan pengetahuan tim dalam satu lokasi. Meskipun terutama untuk catatan dan berbagi pengetahuan, aplikasi ini dapat digunakan sebagai prioritas ringan atau alat perencanaan proyek .

Fitur terbaik Evernote Teams

Berkolaborasi dengan lebih mudah secara real-time atau asinkron dengan catatan bersama

Gunakan templat untuk membuat matriks prioritas Anda sendiri

Bagikan proses penentuan prioritas Anda dengan para pemangku kepentingan di luar aplikasi

Buat wiki perusahaan Anda sendiri yang memberikan saran tentang cara memprioritaskan tugas dan pembaruan

Keterbatasan Tim Evernote

Aplikasi ini tidak dibuat secara ketat sebagai alat bantu penentuan prioritas, jadi semua yang relevanalat manajemen proyek yang relevan terbatas

Beberapa pengguna berharap ada lebih banyak opsi kustomisasi

Harga Evernote Teams

Mulai dari $14,99 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Evernote Teams

G2: 4.3/5 (70+ ulasan)

4.3/5 (70+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

Fokus pada Hal yang Penting dengan Bantuan Alat Penentuan Prioritas

Apakah Anda ingin menggunakan metode penentuan prioritas yang sudah terstandardisasi atau membuatnya sendiri, alat bantu perangkat lunak ini akan membantu Anda melakukannya. Gunakan panduan ini untuk membantu Anda menemukan alat bantu penentuan prioritas terbaik untuk tim Anda, sehingga Anda dapat memprioritaskan pekerjaan dengan cara yang paling efektif.

Jika tim Anda siap untuk berinvestasi dalam sistem manajemen proyek atau tugas yang lebih dari sekadar membantu Anda membuat prioritas, coba ClickUp . Fitur Prioritas Tugas kami memudahkan Anda untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan selanjutnya dan merupakan bagian dari sistem produktivitas dan manajemen proyek kami yang lengkap.