Cara Membuat Kalender di Google Sheets

Menjaga catatan tanggal dan tenggat waktu memang sulit—terutama jika sistem Anda terdiri dari campuran catatan tempel, undangan kalender mendadak, dan daftar mental yang Anda yakini tidak akan lupa (tapi pasti akan lupa). Ya, kami juga pernah mengalaminya.

Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengatur jadwal? 🤔

Berita baik: ada!

Google Sheets memungkinkan Anda membuat kalender yang sesuai dengan kebutuhan Anda—baik itu rencana proyek, jadwal konten, atau sekadar untuk mengingat tagihan-tagihan yang mengganggu.

Dalam posting blog ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah dalam membuat kalender Google Sheets. Dan jika itu cocok untuk Anda, bagus—tetapi ada cara yang jauh lebih cepat dan cerdas untuk melakukannya dengan ClickUp. Tetaplah di sini untuk melihat perbedaannya.

Mengapa Menggunakan Google Sheets untuk Kalender?

Membuat jadwal kalender di Google Sheets memberikan Anda ruang untuk fleksibilitas dan penyesuaian. Mari kita lihat mengapa Google Sheets merupakan pilihan yang berguna untuk pengelolaan kalender.

Penampilan dan nuansa yang disesuaikan: Sesuaikan tata letak, warna, dan rumus untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan pribadi atau tim.

Kolaborasi: Bagikan kalender dengan rekan tim untuk pembaruan dan pengeditan real-time pada acara, pertemuan, dan komitmen bersama.

Integrasi Google Workspace: Hubungkan kalender Anda dengan aplikasi lain dalam ekosistem Google, seperti Gmail, tanpa hambatan.

Aksesibilitas: Edit kalender Google Sheets Anda dari perangkat apa pun dengan koneksi internet.

Struktur data: Atur kalender Anda dalam format spreadsheet yang jelas untuk pemantauan visual yang mudah.

Template: Mulailah dengan template yang sudah didesain sebelumnya atau buat tata letak kustom dari awal.

Gratis untuk digunakan: Tersedia secara gratis dalam ekosistem Google Workspace.

Template Terpilih Tidak ingin menghabiskan berjam-jam mencoba membuat kalender sempurna di Google Sheets? Template Kalender Perencana gratis dari ClickUp adalah pilihan yang lebih baik! Tidak perlu repot dengan format sel, rumus, atau kode warna dari awal. Cukup masukkan tugas Anda dan mulai.

🧠 Fakta Menarik: Google Sheets diperkenalkan sebagai bagian dari Google Docs & Spreadsheets pada 6 Juni 2006. Ia menjadi produk mandiri di bawah Google Drive pada tahun 2012.

Langkah-langkah untuk Membuat Kalender di Google Sheets

Berikut ini panduan detail untuk membantu Anda membuat kalender Google Sheets yang fungsional dan dapat disesuaikan. 👇

Langkah #1: Buat lembar kerja baru

Untuk memulai, buka Google Drive dan masuk dengan akun Google Anda.

Setelah masuk, klik tombol +New di bilah sisi kiri. Arahkan kursor ke opsi Google Sheets, lalu pilih Blank spreadsheet untuk membuat kalender baru dari awal.

Buat lembar kerja baru

Sebuah lembar kerja baru akan terbuka. Ubah namanya dengan mengklik Lembar kerja tanpa judul di pojok kiri atas dan masukkan judul baru, misalnya, ‘Kalender Pemasaran’.

Beri nama spreadsheet Anda sesuai dengan proyek Anda.

Langkah #2: Tambahkan bulan

Klik sel A1 dan ketik bulan dan tahun—misalnya, April 2025. Format sel ini agar menonjol dengan memperbesar ukuran font dan menerapkan gaya tebal.

Masukkan bulan dan tahun ke dalam spreadsheet Anda.

Selanjutnya, sorot sel A1 hingga G1 (tujuh kolom untuk tujuh hari dalam seminggu). Klik tombol Gabungkan sel di bilah alat untuk menggabungkannya menjadi satu.

Gabungkan baris atas untuk tampilan kalender yang lebih rapi.

Dengan sel yang digabungkan masih terpilih, klik tombol Horizontal align dan pilih Center untuk menyelaraskan judul bulan dengan benar.

🔍 Tahukah Anda? Awalnya, Google Sheets memiliki batas 400.000 sel, tetapi kini telah diperluas menjadi 10 juta sel, sehingga lebih powerful untuk menangani dataset besar.

Langkah #3: Tambahkan hari dalam seminggu

Di sel A2 hingga G2, tambahkan hari dalam seminggu: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

💡 Tips Pro: Untuk menghemat waktu, ketik "Minggu" di sel A2, lalu klik dan seret handle pengisian (kotak kecil di pojok kanan bawah sel) ke G2. Ini akan mengisi otomatis sisa hari-hari lainnya untuk Anda.

Isi otomatis hari-hari dalam seminggu

🔍 Tahukah Anda? Memberikan karyawan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penjadwalan mereka benar-benar membuat perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa alat penjadwalan digital meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan kerja-hidup, sehingga pekerjaan terasa lebih terkelola.

Temukan kolom awal yang benar dengan memeriksa hari apa dalam seminggu tanggal 1 bulan tersebut jatuh. Misalnya, jika 1 April 2025 jatuh pada hari Selasa, maka harus ditempatkan di kolom C.

Pastikan hari pertama bulan sesuai dengan hari yang benar dalam seminggu.

Di kolom yang benar pada baris 3, ketik 1 untuk menandai awal bulan. Di sel berikutnya ke kanan, masukkan =C3+1 untuk menghasilkan tanggal 2 bulan tersebut. Kemudian, seret handle pengisian ke kanan untuk mengisi otomatis sisa baris dan menyelesaikan minggu pertama.

Pindah ke baris berikutnya dan lanjutkan memasukkan tanggal, selalu mulai dari kolom pertama setiap minggu baru.

Gunakan rumus bawaan untuk menghindari memasukkan setiap tanggal secara manual di kalender Anda.

Ulangi langkah ini untuk setiap baris, pastikan tanggal berurutan secara berkesinambungan.

🧠 Fakta Menarik: Merencanakan hari kerja dapat meningkatkan produktivitas, tetapi penjadwalan yang terlalu ketat untuk aktivitas menyenangkan justru bisa berbalik merugikan. Sebuah studi menemukan bahwa orang cenderung kurang menikmati hobi dan waktu luang jika dijadwalkan terlalu kaku. Meskipun memblokir waktu untuk relaksasi tetap membantu, memberikan ruang untuk spontanitas membuatnya terasa lebih menyenangkan.

Langkah #5: Ubah ukuran dan format tata letak kalender

Anda dapat menambahkan jarak antara minggu dengan mengklik kanan pada nomor baris dan memilih Sisipkan 1 baris di atas. Anda juga dapat mengubah tinggi baris untuk memberi ruang bagi acara—cukup klik dan seret batas baris.

Tambahkan baris ekstra untuk menambahkan acara dan pertemuan di kemudian hari.

Pilih seluruh area kalender untuk menyesuaikan ukuran font, mengubah warna sel, dan memformat teks agar lebih mudah dibaca.

Sesuaikan sel sesuai preferensi Anda.

💡 Tips Pro: Gunakan kode warna untuk jenis acara yang berbeda—seperti biru untuk rapat, hijau untuk tenggat waktu, dan merah untuk hari libur. Sorot seluruh rentang kalender. Gunakan alat batas untuk menambahkan batas di sekitar setiap sel, sehingga tanggal-tanggal individu terpisah dengan jelas.

Langkah #6: Duplikat lembar kerja untuk bulan-bulan lainnya

Di bagian bawah lembar kerja, klik kanan pada tab lembar kerja saat ini dan pilih Duplicate.

Ubah nama lembar kerja baru dengan mengklik kanan tab dan memilih Ubah Nama. Beri nama sesuai bulan berikutnya, misalnya, ‘Mei’.

Selanjutnya, perbarui header di sel A1 untuk mencerminkan bulan dan tahun baru. Kemudian, sesuaikan tanggal kalender berdasarkan hari pertama bulan baru dan jumlah hari, mengikuti langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya.

🔍 Tahukah Anda? Jadwal kerja yang tidak stabil dapat menimbulkan stres, sementara jadwal kerja yang konsisten dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja yang lebih baik. Para peneliti menemukan bahwa mengetahui kapan pekerjaan dimulai dan berakhir membantu karyawan menyeimbangkan tanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas.

Langkah #7: Tambahkan acara, tenggat waktu, dan catatan

Klik pada sel mana pun di bawah tanggal untuk menambahkan daftar tugas harian atau detail acara seperti rapat dan janji temu.

Masukkan tanggal penting, catatan, dan acara, lalu formatnya agar jelas.

Untuk mengetik beberapa baris dalam satu sel, tekan Alt + Enter (di Windows) atau Option + Enter (di Mac). Aktifkan pengaturan teks otomatis agar semua detail acara tetap terlihat di dalam sel, terlepas dari apa yang Anda tambahkan.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun sebagian besar dunia menggunakan kalender Gregorian, beberapa negara menggunakan sistem yang berbeda. Misalnya, Ethiopia menggunakan kalender 13 bulan, dan China menggunakan kalender lunisolar untuk perayaan tradisional.

Langkah #8: Bagikan kalender dengan tim Anda

Google Sheets secara otomatis menyimpan perubahan, tetapi Anda harus memastikan dokumen diberi nama yang tepat untuk memudahkan identifikasi. Berikut caranya:

Klik tombol ‘Bagikan’ di pojok kanan atas layar.

Tambahkan alamat email kolaborator Anda atau buat tautan yang dapat dibagikan.

Tetapkan tingkat izin (Lihat, Komentar, atau Edit) sesuai dengan apa yang ingin Anda izinkan orang lain untuk lakukan.

Bagikan kalender Anda dengan rekan kerja.

Langkah #9: Sesuaikan lebih lanjut dan jelajahi templat

Jangan ragu untuk berkreasi—tambahkan format kondisional, atur tampilan bulanan, atau sertakan kolom perencanaan konten sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat membuat menu tarik-turun untuk kategori acara menggunakan validasi data, yang membantu menjaga konsistensi jenis acara dan memudahkan pengelolaan.

Untuk memulai dengan cepat, jelajahi templat Google Calendar untuk melihat apakah format kalender yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan Anda.

🔍 Tahukah Anda? Standar kalender internasional ISO 8601 menetapkan Senin sebagai hari pertama dalam seminggu, berbeda dengan kalender tradisional Amerika Serikat yang dimulai pada Minggu.

Batasan Penggunaan Google Sheets untuk Kalender

Meskipun Google Sheets dapat berfungsi sebagai kalender online dasar, hal ini memerlukan upaya manual yang signifikan dan tidak memiliki fitur canggih yang terdapat pada alat penjadwalan khusus.

Mari kita jelajahi beberapa alasan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk mencari alternatif Google Sheets.

Tidak ada pengingat atau notifikasi bawaan: Google Sheets tidak menyediakan pengingat atau notifikasi bawaan untuk acara yang akan datang. Ini berarti Anda perlu mengandalkan alat eksternal atau pemeriksaan manual untuk tetap terinformasi tentang jadwal Anda.

Pembaruan manual untuk acara berulang: Mengelola acara berulang di Google Sheets cukup rumit. Setiap instance harus dimasukkan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakkonsistenan.

Otomatisasi dan manajemen tugas yang terbatas: Google Workspace tidak dilengkapi dengan fitur otomatisasi dan manajemen tugas yang canggih untuk merencanakan tujuan. Mengintegrasikan fitur-fitur tersebut memerlukan solusi alternatif yang rumit atau alat pihak ketiga, yang dapat memakan waktu dan mungkin tidak menawarkan fungsionalitas yang mulus.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi menemukan bahwa orang yang menggunakan asisten digital untuk penjadwalan merasa lebih produktif dan terlibat di tempat kerja. Fitur seperti otomatisasi dan rekomendasi AI membuat perencanaan menjadi lebih lancar dan efisien.

Menggunakan ClickUp untuk Pengelolaan Kalender

Membuat kalender di Google Sheets dapat menjadi proyek DIY yang memuaskan bagi sebagian orang. Ini menyediakan kerangka dasar untuk menjadwalkan acara. Namun, seiring waktu, kalender ini menjadi alat statis yang sangat bergantung pada pembaruan manual.

ClickUp, di sisi lain, adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan tugas, dokumen, percakapan, dan acara Anda dalam satu alat. Sebagai perangkat lunak manajemen kalender dan rapat, ia menghidupkan jadwal Anda dengan manajemen tugas dinamis, alur kerja otomatis, kolaborasi real-time, dan dukungan berbasis AI—semua dalam satu tempat.

Inilah yang dibagikan oleh pengguna ClickUp di G2:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan. Pembaruan kalender dan Gantt baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan pertemuan ke dalam tampilan kalender tunggal dan menambahkan pemblokiran waktu yang didukung AI; diagram Gantt memuat lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.

Membandingkan Google Sheets dan ClickUp untuk Pengelolaan Kalender

Fitur Google Sheets ClickUp Kemudahan pengaturan Pengaturan manual diperlukan (membuat tabel, memformat sel, menambahkan rumus) Template Perencana Kalender yang sudah jadi + Saran penjadwalan AI Tampilan Kalender ❌ Tidak ada tampilan kalender bawaan—harus membuatnya menggunakan rumus atau add-on. ✅ Tampilan Kalender Bawaan dengan mode hari, minggu, bulan, dan garis waktu Bantuan kalender AI ❌ Tidak tersedia ✅ AI secara otomatis menyarankan waktu pertemuan, menjadwal ulang konflik, dan memprioritaskan tugas berdasarkan beban kerja. Alat pengelolaan rapat ❌ Tidak tersedia ✅ AI dapat secara otomatis menghasilkan agenda, merangkum rapat, menugaskan tindakan, dan menghubungkan catatan dengan tugas. Penjadwalan seret dan lepas ❌ Tidak didukung ✅ Penjadwalan ulang yang intuitif dengan drag-and-drop secara real-time Tugas berulang Harus diduplikasi secara manual atau menggunakan skrip. Fitur bawaan untuk penjadwalan tugas dan acara berulang Otomatisasi Membutuhkan Google Apps Script atau add-on pihak ketiga. Fitur otomatisasi bawaan untuk pengingat, tindak lanjut, dan perubahan status. Rincian tugas & konteks Terbatas—harus terhubung ke tab atau dokumen lain Kontekstual tugas lengkap: lampiran, subtugas, obrolan, dokumen, dan catatan rapat dapat dengan mudah dilampirkan ke acara. Ringkasan dan saran AI ❌ Tidak didukung ✅ AI merangkum rapat, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan menyoroti hambatan. Pemberitahuan & pengingat Harus dibuat secara khusus Pengingat cerdas dan pemberitahuan yang diprioritaskan oleh AI di semua perangkat. Integrasi Terintegrasi dengan Google Workspace Kompatibel dengan Google Calendar, Zoom, Slack, Outlook, dan lainnya. Pengalaman seluler Fungsional tetapi tidak dioptimalkan untuk penjadwalan Aplikasi seluler dengan akses penuh ke AI dan kalender saat bepergian.

Fitur kalender dan manajemen rapat yang powerful dari ClickUp

Berikut adalah beberapa fitur yang menjadikan ClickUp sebagai alternatif yang kuat untuk kalender statis. 📆

Rencanakan dan jadwalkan dengan ClickUp Calendar dan Calendar View

Biarkan ClickUp Calendar merencanakan hari Anda.

Kalender AI ClickUp dirancang untuk menjadwalkan baik pertemuan Anda maupun pekerjaan aktual Anda, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi atau mengejar tugas yang terlambat. Dengan cara ini, Anda tidak perlu repot mengatur baris di spreadsheet atau memberi kode warna pada acara Anda sendiri, karena ClickUp akan menangani pekerjaan rutin tersebut untuk Anda.

Misalnya, Anda memiliki pembaruan situs web yang harus diselesaikan minggu ini, presentasi klien yang harus dipersiapkan, dan tiga pertemuan tim.

ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, membantu menjadwalkan tugas prioritas Anda secara otomatis, memblokir waktu fokus di sekitar rapat, dan menyarankan untuk beralih ke kerja fleksibel saat ada hal mendesak yang muncul. Jadwal harian Anda diperbarui secara otomatis, sehingga Anda tetap fokus tanpa perlu mengatur ulang semuanya. 🧠

Optimalkan jadwal Anda dengan saran AI untuk prioritas tugas melalui ClickUp Brain.

Ikut serta dalam panggilan? Anda dapat melakukannya langsung dari kalender AI.

Ikuti rapat berikutnya langsung dari Kalender ClickUp.

Acara kalender akan menarik tautan Zoom, Google Meet, dan Teams Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi mencari-cari tautan di email. Dan dengan ClickUp’s AI Notetaker, catatan rapat Anda akan diubah menjadi transkrip yang dapat dicari dan item tindakan yang terhubung tanpa perlu transkripsi manual atau penugasan tugas.

Jadi, daripada bertanya, ‘Tunggu, apa yang seharusnya kita lakukan setelah pertemuan itu?’ Anda sudah memiliki jawaban yang siap digunakan.

Bekerja sama dengan tim Anda di Tampilan Kalender ClickUp

Tapi itu belum semuanya! Tampilan Kalender ClickUp memberi Anda kendali penuh atas cara Anda menampilkan jadwal Anda. Anda dapat beralih antara tampilan harian, mingguan, dan bulanan, atau menyesuaikan tata letak Anda dengan filter untuk fokus pada tugas dan prioritas utama.

Jika Anda bekerja dengan klien atau tim eksternal, Tampilan Kalender memudahkan kolaborasi dengan:

Berbagi kalender dengan aman: Berikan akses kepada tamu eksternal sambil tetap mengontrol apa yang mereka lihat.

Sinkronisasi kalender eksternal: Integrasikan ClickUp dengan Google Calendar, Outlook, dan Integrasikan ClickUp dengan Google Calendar, Outlook, dan aplikasi kalender bersama lainnya agar semua data tetap terpusat.

Anda juga dapat menampilkan tugas ClickUp langsung di kalender Anda. Tambahkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo ke tugas, dan mereka akan muncul bersamaan dengan acara Anda—memberikan gambaran lengkap tentang hari Anda. Dan berkat sinkronisasi dua arah, setiap pembaruan yang dilakukan di ClickUp atau kalender eksternal Anda akan tercermin di kedua tempat secara otomatis.

Bekerja sama dan jadwalkan pertemuan dalam hitungan detik

Bekerja sama secara instan dengan penjadwalan pertemuan yang mudah di ClickUp Calendar

Kolaborasi yang efektif dimulai dengan ruang bersama di mana semua orang dapat tetap sejalan. ClickUp memudahkan hal ini dengan mengintegrasikan kalender Anda dengan ClickUp Chat.

Bekerja sama secara real-time atau asinkron di DM dan saluran obrolan grup, dan jaga agar percakapan tetap terhubung dengan tugas dan proyek Anda untuk konteks yang lengkap. Ingin melakukan panggilan mendadak? Coba SyncUp di ClickUp Chat. 📞

Perlu merencanakan pertemuan dan memeriksa jadwal rekan tim? Ketuk nama mereka di Chat untuk melihat kalender dan prioritas mereka. Menemukan slot kosong? Jadwalkan pertemuan langsung dari dalam Chat.

Rapat sudah dijadwalkan? ClickUp secara otomatis memperbarui kalender semua orang! Apakah bisa lebih baik lagi? 🤩

Tetap terorganisir dengan templat

Untuk mempermudah manajemen waktu, ClickUp juga menyediakan berbagai templat jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Template Perencana Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fleksibel dan beradaptasi dengan prioritas yang berubah-ubah menggunakan Template Perencana Kalender ClickUp.

Template Perencana Kalender ClickUp membantu Anda dan tim Anda tetap terorganisir dengan mengumpulkan semua jadwal Anda di satu tempat. Dengan template kalender ini, Anda dapat:

Pantau acara dan tonggak penting yang akan datang agar tidak pernah melewatkan acara atau tugas penting.

Bagi proyek menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan buat catatan untuk mengatur pekerjaan dengan efisien.

Kelola sumber daya untuk memastikan distribusi beban kerja jelas dan terstruktur.

Tingkatkan efisiensi kerja dan visibilitas dengan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemajuan proyek dan beban kerja tim.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan mengandalkan strategi manajemen waktu yang disesuaikan untuk tetap produktif. Namun, banyak alat alur kerja masih kekurangan fitur bawaan yang mendukung prioritas yang sebenarnya, sehingga tim harus mengandalkan solusi manual dan tebak-tebakan. ClickUp membantu Anda melampaui itu dengan fitur penjadwalan bawaan, pelacakan waktu, dan saran kalender yang didukung AI. Bahkan, ia merekomendasikan jendela fokus berdasarkan daftar tugas dan kalender Anda, sehingga jadwal Anda bekerja untuk Anda—bukan melawan Anda. Butuh tempat untuk memulai? Pilih dari templat kalender mingguan dan bulanan yang siap pakai untuk membangun sistem manajemen waktu yang sesuai dengan cara Anda bekerja.

Google Sheets telah membawa Anda sejauh ini—ClickUp akan membawa Anda lebih jauh!

Meskipun kalender Google Sheets menawarkan fitur penjadwalan dasar, ClickUp menyediakan solusi komprehensif, terintegrasi, dan cerdas yang mengatasi tantangan multifaset dalam pengelolaan kalender modern.

ClickUp Calendar memberikan satu tempat untuk merencanakan, melacak, dan berkolaborasi tanpa perlu berpindah antar alat. Lihat tugas, tenggat waktu, dan prioritas Anda terintegrasi dalam Tampilan Kalender, tetap selaras dengan tim Anda melalui ClickUp Chat, dan jadikan setiap pertemuan produktif dengan AI Notetaker yang mencatat transkrip dan secara otomatis menetapkan langkah selanjutnya.

