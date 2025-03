10 Templat Jadwal Orientasi Karyawan Terbaik

Kesan pertama sangat penting-terutama jika menyangkut karyawan baru. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 86% karyawan memutuskan apakah akan tetap bekerja di perusahaan dalam enam bulan pertama. Oleh karena itu, program orientasi yang terorganisir dengan baik sangat penting untuk menentukan pengalaman karyawan baru di perusahaan Anda. Program ini membantu mereka memahami perusahaan dan peran mereka di dalamnya, meletakkan dasar bagi kesuksesan mereka di dalam organisasi Anda.

Templat jadwal orientasi adalah alat yang berharga bagi para profesional HR dan pemimpin tim untuk membuat proses orientasi yang menarik yang membuat karyawan baru tetap terlibat dan termotivasi sejak hari pertama.

**Apa itu Templat Jadwal Orientasi?

Templat jadwal orientasi adalah garis besar yang telah dirancang sebelumnya yang menyediakan kerangka kerja untuk menyusun program orientasi karyawan baru. Templat ini biasanya mencakup kerangka waktu, topik, dan pemilik untuk setiap sesi dalam program orientasi karyawan baru Anda, untuk memastikan pengalaman orientasi yang komprehensif dan terorganisir. Mereka biasanya mencakup:

Perincian hari demi hari

Jadwal dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola, menguraikan aktivitas yang direncanakan untuk setiap hari dalam perjalanan orientasi. Pendekatan terstruktur ini membantu menghindari membebani karyawan baru dengan terlalu banyak informasi sekaligus memungkinkan Anda untuk memenuhi tujuan orientasi .

Tugas-tugas penting

Tugas yang telah ditentukan sebelumnya dalam templat orientasi karyawan baru dapat berupa menyelesaikan dokumen pada hari pertama, menghadiri sesi penyambutan, atau menyiapkan peralatan TI di tempat kerja yang penting. Tugas-tugas tersebut memastikan awal administrasi yang lancar bagi karyawan baru.

Perkenalan dan pertemuan Perkenalan dan pertemuan

Templat jadwal orientasi sering kali menyertakan slot waktu khusus untuk perkenalan dengan personel kunci, anggota tim, dan departemen terkait. Hal ini mendorong rasa keterkaitan dan membantu karyawan baru membangun hubungan.

Sesi pelatihan

Jadwal orientasi sering kali memasukkan sesi pelatihan yang berfokus pada budaya perusahaan, alat dan perangkat lunak yang digunakan, serta keterampilan khusus untuk peran tertentu. Hal ini membekali karyawan baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses.

Apa yang Membuat Template Jadwal Orientasi yang Baik?

Pertimbangkan templat jadwal orientasi sebagai peta jalan, yang memandu karyawan baru melalui langkah-langkah penting untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan Anda. Templat ini menyediakan kerangka kerja yang siap untuk aktivitas utama, perkenalan, dan tugas-tugas untuk setiap hari atau minggu program orientasi. Templat jadwal orientasi yang baik adalah:

Dapat beradaptasi : Dapat dengan mudah disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik budaya perusahaan Anda dan peran karyawan baru

: Dapat dengan mudah disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik budaya perusahaan Anda dan peran karyawan baru Komprehensif : Meliputi semua topik orientasi yang penting, termasuk budaya perusahaan, tunjangan, kebijakan, dan pelatihan khusus pekerjaan

: Meliputi semua topik orientasi yang penting, termasuk budaya perusahaan, tunjangan, kebijakan, dan pelatihan khusus pekerjaan Efisien waktu : Memberikan waktu yang cukup untuk setiap topik sekaligus memanfaatkan waktu yang dialokasikan untuk orientasi dengan sebaik-baiknya

: Memberikan waktu yang cukup untuk setiap topik sekaligus memanfaatkan waktu yang dialokasikan untuk orientasi dengan sebaik-baiknya Jelas dan ringkas: Menguraikan jadwal dengan jelas dengan waktu, topik, dan pembicara yang spesifik untuk setiap sesi

Templat Jadwal Orientasi Gratis

Hari-hari pertama di pekerjaan baru bisa jadi menegangkan, terutama bagi karyawan baru yang memasuki lingkungan kerja yang asing. Program orientasi yang terstruktur dengan baik akan membuat perbedaan besar, memudahkan mereka memasuki peran baru dan menyiapkan mereka untuk sukses.

Di sinilah orientasi karyawan daftar periksa dan templat jadwal orientasi. Ini adalah alat bantu yang dirancang untuk memudahkan proses orientasi dan memastikan transisi yang lancar bagi karyawan baru.

1. Templat Orientasi Karyawan oleh ClickUp

Cakup langkah-langkah orientasi penting menggunakan Templat Orientasi Karyawan dari ClickUp dengan menyertakan daftar tugas, daftar periksa, dan dokumen yang dapat disesuaikan

The Templat Orientasi Karyawan ClickUp menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk merampingkan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi Anda. Templat ini digunakan untuk perkenalan perusahaan, pengenalan kebijakan, penyiapan TI, dan pelatihan khusus peran. Ini membantu menciptakan proses orientasi karyawan yang terstandardisasi, meningkatkan pengalaman karyawan baru, dan meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan.

Hal ini membantu memastikan pengalaman orientasi yang lancar bagi karyawan baru, sehingga mereka merasa diterima, terinformasi, dan siap untuk mulai berkontribusi. Selain itu, mengikuti rencana orientasi terstruktur membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri lebih cepat dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan dengan pekerjaan baru sejak awal.

Templat ini mencakup tugas dan daftar periksa yang telah ditentukan sebelumnya untuk langkah-langkah orientasi yang penting, seperti pertemuan dan penyambutan tim, sesi pengenalan kebijakan, penyiapan peralatan TI, dan program pelatihan khusus untuk peran tertentu.

Sesuaikan tugas dan daftar periksa agar sesuai dengan proses spesifik perusahaan Anda dan peran karyawan baru. Tampilan Proses Orientasi akan membantu Anda melacak setiap langkah proses orientasi.

ClickUp memungkinkan komunikasi terpusat di dalam template itu sendiri. Fitur-fitur seperti pemberian tugas, berbagi dokumen, dan pelacakan kemajuan memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif selama proses orientasi.

Ideal untuk: Ini adalah solusi komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan proses orientasi bagi karyawan baru, apa pun peran atau departemennya. Templat ini sangat bermanfaat bagi tim dan departemen SDM orientasi karyawan baru . Unduh Templat Ini

2. Template Penerimaan Karyawan Baru oleh ClickUp

The Templat Penerimaan Karyawan Baru oleh ClickUp mencakup tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk berbagai departemen dalam orientasi karyawan baru. Ini mempromosikan kejelasan dalam peran dan tanggung jawab, mendorong kolaborasi, dan memastikan bahwa semua aspek orientasi ditangani secara efektif.

Hemat waktu HR, tingkatkan daftar periksa orientasi karyawan baru, dan ciptakan pengalaman orientasi yang lebih positif dengan Templat Orientasi Karyawan Baru ClickUp

Ramah untuk pemula templat orientasi membagi semua aktivitas orientasi yang biasa dilakukan ke dalam daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan hari, minggu, dan bulan, dengan pemilik setiap tugas yang didefinisikan dengan jelas.

Templat ini juga menyediakan daftar periksa pra-orientasi karyawan untuk memastikan semua langkah yang diperlukan telah diselesaikan sebelum tanggal mulai kerja karyawan baru. Ini termasuk mengirimkan email selamat datang, mengumpulkan dokumen, dan menyiapkan akses TI. Daftar periksa yang lengkap akan mendorong transisi yang lancar bagi karyawan baru pada hari pertama.

Daftar ini memungkinkan Anda menambah atau menghapus tugas berdasarkan peran dan departemen karyawan baru. Hal ini memastikan proses orientasi yang ditargetkan dengan fokus pada informasi yang paling relevan untuk pertumbuhan bisnis setiap karyawan baru. Menetapkan tanggal jatuh tempo membuat semua orang bertanggung jawab dan memastikan penyelesaian tugas-tugas orientasi tepat waktu.

Cocok untuk: Templat orientasi ini dirancang untuk membantu karyawan baru mengambil alih tanggung jawab atas perjalanan orientasi mereka. Tim dan departemen SDM yang melakukan orientasi karyawan baru dapat memperoleh manfaat besar darinya, terutama mereka yang mencari pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri. Unduh Template Ini

3. Templat Jadwal Tim oleh ClickUp

Sifat visual dari Templat Jadwal Tim ClickUp memungkinkan anggota tim dan pemimpin untuk memprioritaskan tugas dan mengelola waktu secara efektif. Mereka dengan mudah mengidentifikasi potensi hambatan dan mendistribusikan kembali beban kerja untuk memastikan tenggat waktu terpenuhi dan proyek tetap berada di jalurnya.

Lihat siapa yang mengerjakan apa dan kapan dari tim Anda, mengurangi kebutuhan untuk pembaruan status secara konstan dan membantu dalam kolaborasi dengan Templat Jadwal Tim Clickup

Templat ini menyediakan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk menguraikan jadwal orientasi, memastikan semua titik kontak penting, mulai dari pertemuan perkenalan hingga sesi pelatihan, direncanakan dan diperhitungkan dengan cermat. Anggota tim dapat terus mendapatkan informasi tentang aktivitas dan tenggat waktu yang dijadwalkan dalam platform yang terpusat, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Template Jadwal Tim ClickUp menawarkan solusi dinamis untuk manajer dan pemimpin SDM yang ingin meningkatkan visibilitas dan kolaborasi tim . Templat ini menawarkan berbagai opsi tampilan, termasuk daftar aktivitas proyek, papan jadwal mingguan, dan tampilan beban kerja.

Templat ini dengan mudah memberikan tugas kepada anggota tim tertentu. Hal ini memberikan kepemilikan yang jelas, akuntabilitas, fokus individu, dan alur kerja yang efisien. Anggota tim dapat melihat perubahan dengan segera, sehingga menghasilkan kolaborasi yang lancar dan pengambilan keputusan yang tepat.

Tampilan beban kerja memberikan gambaran umum tentang jumlah tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim selama periode tertentu. Hal ini mengarah pada manajemen beban kerja yang proaktif, menjamin bahwa tidak ada anggota tim yang menghadapi masalah beban kerja dan tugas-tugas dialokasikan secara adil.

Cocok untuk: Pemimpin tim, manajer proyek, dan tim mana pun yang mengerjakan proyek kolaboratif bisa mendapatkan manfaat dari templat ini. Template ini menyediakan pusat pusat untuk melihat jadwal, tugas, dan tenggat waktu anggota tim. Unduh Templat Ini Baca juga: Berbagai jenis gaya kerja di tempat kerja

4. Templat Jadwal Per Jam oleh ClickUp

The Templat Jadwal Per Jam ClickUp adalah alat bantu yang ampuh yang menyederhanakan manajemen tugas dan pelacakan waktu, terutama untuk peran dengan struktur gaji per jam yang umum.

Catat jam yang dihabiskan untuk tugas-tugas tertentu dalam dukungan Templat Jadwal Per Jam dari ClickUp untuk akurasi

Template ini membantu memberikan tugas kepada beberapa anggota tim, membuatnya ideal untuk proyek kolaboratif atau mengelola jadwal karyawan. Templat ini juga membantu karyawan memvisualisasikan beban kerja mereka dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap tugas.

Templat ini menyertakan status khusus yang telah ditentukan sebelumnya seperti "Dibatalkan", "Selesai", "Sedang Berlangsung", dan "Harus Dilakukan" Status-status ini memungkinkan karyawan untuk melacak kemajuan setiap tugas dalam jadwal per jam mereka, memberikan gambaran yang jelas tentang pekerjaan mereka sepanjang hari.

Dalam templat per jam, jadwalkan waktu untuk bertemu dengan rekan kerja, rehat kopi, dan makan siang. Hal ini dapat membantu karyawan baru merasa lebih nyaman dan terintegrasi ke dalam tim. Memiliki jadwal visual dapat bermanfaat bagi karyawan baru dan mereka yang melakukan orientasi. Jadwal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas hari itu dan membuat semua orang tetap berada di jalur yang sama.

Dengan Pelacakan waktu asli ClickUp karyawan dapat mencatat jam kerja mereka untuk setiap tugas secara langsung di dalam jadwal. Data tersebut kemudian digunakan untuk tujuan penggajian atau untuk menganalisis efisiensi kerja. Kemampuan untuk melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas memungkinkan pelaporan dan analisis yang mendalam.

Ideal untuk: Templat ini sangat berguna bagi pekerja lepas, konsultan, agensi, dan tim mana pun yang bekerja dengan model penagihan per jam. Ini menyederhanakan penghitungan penggajian dengan memberikan catatan yang jelas tentang waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek atau tugas. Unduh Template Ini

5. templat Rencana 30-60-90 Hari oleh ClickUp

The Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp adalah alat yang berharga bagi karyawan baru dan profesional SDM. Manfaatkan fitur-fiturnya untuk menciptakan pengalaman orientasi yang terstruktur dan menarik, yang pada akhirnya menyiapkan karyawan baru untuk sukses dalam organisasi Anda.

Pandu karyawan baru melalui tiga bulan pertama mereka dalam organisasi Anda menggunakan Templat Rencana 30-60-90 Hari dari Clickup, yang menyediakan kerangka kerja terstruktur

Templat ini dibagi menjadi tiga tahap yang berbeda-30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Untuk setiap tahap, rencana orientasi karyawan mencakup tujuan, pencapaian, dan tugas yang disarankan yang disesuaikan dengan jangka waktu tertentu dalam proses orientasi. Pendekatan bertahap ini memastikan pengalaman orientasi yang terstruktur dan progresif bagi karyawan baru.

Para profesional SDM dapat menyesuaikan rencana tersebut dengan kebutuhan spesifik peran karyawan baru dan budaya perusahaan . Hal ini memastikan pengalaman orientasi yang relevan dan mempersiapkan mereka untuk sukses di posisi mereka. Platform ClickUp memungkinkan pelacakan kemajuan yang mudah pada tujuan dan tugas dalam paket 30-60-90 hari.

Ideal untuk: Para profesional SDM dan manajer yang menerima karyawan baru dapat menggunakan templat jadwal orientasi ini untuk merencanakan pendekatan bertahap dalam orientasi, yang dibagi ke dalam tahapan 30 hari, 60 hari, dan 90 hari yang dapat dikelola. Mereka dapat menyesuaikan rencana tersebut agar sesuai dengan kebutuhan spesifik peran karyawan baru dan budaya perusahaan, sementara templat ini melacak kemajuan tujuan dan tugas. Unduh Template Ini

6. Templat Agenda oleh ClickUp

Agenda yang terstruktur dengan baik akan menentukan suasana pertemuan yang produktif. Templat Agenda ClickUp menjaga diskusi tetap fokus pada topik utama dan memastikan semua orang siap untuk berkontribusi.

Memanfaatkan fitur-fitur seperti reaksi komentar, subtugas bersarang, dan menugaskan beberapa peserta untuk setiap item agenda di Templat Agenda ClickUp

Format ini dengan jelas menguraikan maksud, tujuan, item agenda, dan item tindakan rapat.

Kolom yang dapat disesuaikan mencakup tanggal rapat, lokasi, peserta, topik diskusi, dan hasil yang diinginkan. Tingkat penyesuaian ini memastikan bahwa agenda memenuhi kebutuhan spesifik setiap pertemuan.

ClickUp memungkinkan Anda untuk melihat agenda dalam berbagai format yang sesuai dengan preferensi Anda. Ini termasuk "Tampilan Daftar Agenda" yang menawarkan perincian item agenda secara linier, "Tampilan Kalender" yang menampilkan rapat di samping acara kalender lainnya, dan "Tampilan Tabel" yang menyediakan tata letak yang lebih terstruktur untuk referensi yang mudah. Aplikasi ini mengintegrasikan agenda dengan fitur manajemen proyek secara mulus.

Cocok untuk: Pemimpin tim, manajer proyek, atau siapa pun yang memfasilitasi rapat dengan berbagai ukuran dan tujuan dapat menggunakan templat ini untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Manajemen dapat membuat agenda rapat yang jelas, terorganisir, dan dapat disesuaikan untuk memastikan diskusi yang terfokus dan produktif. Unduh Template Ini

7. Templat Jadwal Karyawan oleh ClickUp

The Templat Jadwal Karyawan ClickUp memungkinkan penyesuaian cepat untuk mengakomodasi perubahan beban kerja atau ketersediaan karyawan. Manajer mendapatkan wawasan tentang biaya tenaga kerja dengan memvisualisasikan jadwal karyawan dan melacak waktu yang dihabiskan. Hal ini membantu penganggaran dan alokasi sumber daya yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja yang efisien.

Meminimalkan risiko kesalahan selama pembuatan jadwal dengan antarmuka visual dan fungsionalitas seret dan letakkan di Templat Jadwal Karyawan

Templat ini secara visual merepresentasikan jadwal karyawan, biasanya dalam format Daftar. Hal ini memungkinkan untuk dengan mudah mengidentifikasi shift yang ditugaskan, waktu istirahat, dan waktu libur untuk setiap karyawan. Pendekatan visual ini menyederhanakan manajemen jadwal dan mengurangi risiko kesalahan.

Ini termasuk status seperti "Open" untuk shift yang belum ditugaskan, "Confirmed" untuk shift yang sudah terisi, "On Leave" untuk ketidakhadiran yang direncanakan, dan "Call-In" untuk ketidakhadiran yang tidak direncanakan. Isyarat visual ini memberikan pemahaman yang jelas tentang ketersediaan karyawan dalam sekejap.

Kolom-kolom tersebut menangkap informasi penting yang spesifik untuk peran atau tim karyawan yang berbeda, seperti "Alasan Ketidakhadiran" atau "Keahlian Khusus yang Dibutuhkan" untuk shift tertentu. Kustomisasi ini memastikan jadwal memenuhi kebutuhan spesifik tenaga kerja Anda.

Cocok untuk: Manajer SDM atau pemimpin tim yang perlu memasukkan anggota baru ke dalam tim besar yang bekerja pada beberapa shift. Pembuatan jadwal, visualisasi, dan komunikasi untuk semua karyawan disederhanakan dengan templat ini. Unduh Template Ini

8. Templat Perencanaan Acara oleh ClickUp Templat Perencanaan Acara dari ClickUp mencakup daftar yang sudah dibuat sebelumnya untuk mengatur dan mengkategorikan aspek-aspek penting dalam perencanaan acara. Daftar dapat mencakup "Kegiatan," "Fasilitas," "Tugas Pra-acara," atau "Penagihan." Fitur ini memberikan titik awal dan memastikan Anda tidak mengabaikan detail penting apa pun selama proses perencanaan.

Lakukan pendekatan yang lebih baik untuk acara dengan perincian tugas yang jelas, tenggat waktu, dan pelacakan anggaran di Templat Perencanaan Acara

Templat ini menawarkan tampilan yang telah dibuat sebelumnya untuk memvisualisasikan berbagai aspek perencanaan acara Anda. Ini termasuk "Tampilan Daftar" untuk format daftar tugas tradisional, "Tampilan Kalender" untuk menjadwalkan tonggak acara utama, dan "Tampilan Papan" untuk mengatur tugas berdasarkan tahapan alur kerja (misalnya, logistik, pemasaran, katering). Keserbagunaan ini memungkinkan Anda memilih tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perencanaan Anda.

Tentukan status seperti "Menunggu Persetujuan Vendor", "Dikonfirmasi", dan "Selesai" untuk melacak kemajuan tugas. Selain itu, kolom khusus harus dibuat untuk menangkap informasi spesifik seperti "Alokasi Anggaran" atau "Pembatasan Diet" untuk peserta.

Tugas dapat diberikan kepada anggota tim tertentu, dan komentar serta diskusi dapat ditambahkan langsung ke tugas atau daftar periksa (misalnya, anggaran, kontrak). Hasilnya adalah pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja.

ClickUp terintegrasi dengan berbagai alat pihak ketiga yang berperan penting dalam perencanaan acara. Anda dapat menghubungkan alat untuk pemasaran email, pembuatan desain, atau posting media sosial secara langsung di dalam platform ClickUp.

Ideal untuk: Tim yang mengadakan orientasi staf baru secara langsung dan acara penyambutan dalam skala besar. Template ini dapat digunakan oleh perencana acara, manajer proyek, dll., untuk mengatur acara apa pun, dari konferensi besar hingga pertemuan tim kecil. Seluruh proses perencanaan acara, dari awal hingga akhir, akan dilakukan secara terpusat dan kolaboratif. Unduh Template Ini

9. Matriks Pelatihan oleh ClickUp

Format visual dari Templat Matriks Pelatihan oleh ClickUp membantu para profesional SDM dan manajer dengan cepat mengidentifikasi area di mana karyawan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Hal ini memungkinkan intervensi pelatihan yang ditargetkan dan memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien.

Tautkan sumber daya pelatihan yang relevan (dokumen, video, kursus online) secara langsung di dalam Templat Matriks Pelatihan ClickUp

Template ini memungkinkan Anda untuk membuat matriks yang memetakan keterampilan penting yang diperlukan untuk berbagai peran organisasi. Anda dapat menugaskan masing-masing karyawan ke dalam matriks dan mengidentifikasi program pelatihan yang diperlukan bagi mereka untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan. Representasi visual ini dengan jelas menunjukkan kebutuhan pelatihan dan kesenjangan pengembangan karyawan.

Templat ini mencakup kursus pelatihan yang telah dibuat sebelumnya untuk area keterampilan umum seperti aplikasi perangkat lunak, kebijakan perusahaan, dan peraturan industri. Ini memberikan titik awal untuk program pelatihan Anda dan menghemat waktu saat mengembangkan garis besar kursus.

Ideal untuk: Matriks pelatihan sangat berguna bagi para profesional SDM, manajer pelatihan, dan siapa pun yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan mengembangkan program pelatihan untuk tenaga kerja mereka. Matriks ini dapat mengidentifikasi area-area di mana karyawan membutuhkan pengembangan keterampilan, dan rencana pelatihan yang ditargetkan akan dibuat untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Unduh Template Ini

10. Daftar Pelatihan untuk Orientasi oleh ClickUp

Yang terdefinisi dengan baik Daftar Pelatihan untuk Orientasi oleh ClickUp memberikan karyawan baru pemahaman yang jelas tentang pengetahuan dan keterampilan yang perlu mereka peroleh selama orientasi. Hal ini mendorong rasa keterarahan dan memastikan mereka fokus pada informasi yang paling relevan.

Tetapkan tugas, tetapkan tenggat waktu, dan lacak penyelesaian untuk memastikan jalur pembelajaran yang terstruktur untuk karyawan baru dengan Daftar Pelatihan untuk Orientasi ClickUp

Templat ini telah diisi sebelumnya dengan daftar topik pelatihan umum yang relevan dengan orientasi, seperti budaya perusahaan, kebijakan dan prosedur, aplikasi perangkat lunak, dan keterampilan khusus untuk peran tertentu. Ini menjadi titik awal bagi tim SDM untuk menyesuaikan program pelatihan berdasarkan kebutuhan spesifik peran karyawan baru.

Tugas yang telah ditentukan sebelumnya dapat disesuaikan dengan mudah. Tambahkan, hapus, atau edit topik pelatihan untuk memastikan daftar tersebut selaras dengan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan karyawan baru agar sukses. Anda juga dapat menetapkan tenggat waktu untuk setiap modul pelatihan untuk memastikan penyelesaian komponen pelatihan yang penting secara tepat waktu.

Sumber daya pelatihan seperti dokumen, video, atau kursus online ditautkan langsung ke setiap tugas pelatihan dalam platform ClickUp. Hal ini memberikan karyawan baru akses yang mudah ke materi untuk menyelesaikan setiap modul pelatihan secara efektif.

Ideal untuk: Templat ini adalah rencana pelatihan bergaya daftar periksa untuk orientasi karyawan baru oleh tim SDM dan masing-masing departemen. Modul-modul tersebut dapat mencakup berbagai topik, seperti kebijakan perusahaan, aplikasi perangkat lunak, atau peraturan industri. Unduh Template Ini

Sederhanakan Alur Kerja Anda dan Tingkatkan Produktivitas dengan ClickUp

Sederhanakan semua hasil kerja untuk tim HR Anda dengan ClickUp

Templat jadwal orientasi membantu tim HR dan manajer perekrutan merancang program orientasi karyawan baru yang efektif. Orientasi yang terencana dengan baik memastikan bahwa karyawan baru memahami peran mereka dalam organisasi dan siap untuk sukses.

Ketika Anda bekerja untuk membuat jadwal orientasi yang efisien dan merencanakan acara orientasi yang sukses, ClickUp adalah mitra Anda untuk tetap terorganisir, berkolaborasi secara efektif, dan mencapai tujuan Anda.

Dengan antarmuka yang mudah digunakan, fitur-fitur canggih, dan integrasi yang luas, ClickUp adalah solusi lengkap yang Anda cari untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kinerja puncak. Daftar untuk mendapatkan akun ClickUp gratis hari ini.