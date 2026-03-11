15 Alat Terbaik untuk Startup pada Tahun 2026 (Kelebihan, Kekurangan, Harga)

Saat membangun startup, setiap detik dan setiap dolar sangat berharga.

Sekarang pertimbangkan hal ini: Tool sprawl —fenomena ketika tim menggunakan terlalu banyak alat yang memiliki tujuan tumpang tindih tanpa dapat bekerja sama—menghabiskan biaya sebesar $1 juta per tahun per tim pengembangan. Faktanya, 75% pengembang kehilangan hingga 15 jam setiap minggu untuk menavigasi rata-rata 7,4 alat yang tidak terintegrasi guna membangun aplikasi.

Dalam sebuah startup, Anda membangun, menjual, mengirimkan, merekrut, dan memperbaiki berbagai hal, seringkali secara bersamaan. Jadi, jika alat baru menambah waktu pengaturan, login tambahan, biaya langganan tambahan, atau hal lain yang perlu diperiksa, hal itu secara diam-diam menguras fokus dan anggaran Anda.

Itulah mengapa Anda membutuhkan alat terbaik sejak awal.

Dalam postingan blog ini, kami akan mengulas alat-alat terbaik untuk startup, keunggulan masing-masing, dan cara memilih rangkaian alat yang tetap efisien saat bisnis Anda berkembang.

Alat terbaik untuk startup adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan tahap awal mengelola operasional, berkolaborasi, dan berkembang tanpa terbebani oleh kerumitan yang berlapis-lapis atau biaya tinggi.

Alat-alat ini, yang sering disediakan dalam bentuk SaaS (Software as a Service), mencakup kategori seperti manajemen proyek, komunikasi, pemasaran, dan otomatisasi—masing-masing dirancang untuk mengatasi tantangan operasional spesifik yang dihadapi startup setiap hari.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Menjalankan proyek dan alur kerja dengan Agen AI dan otomatisasi dalam satu ruang kerja Tasks + Views untuk eksekusi cepat, Chat + SyncUps untuk komunikasi real-time, Dashboards, Brain, Super Agents Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion Dokumen dan basis data yang didukung AI untuk pengetahuan startup + operasi yang ringan Database terintegrasi, Notion AI di dalam halaman, halaman yang dapat dipublikasikan untuk pemangku kepentingan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Slack Komunikasi tim dengan ringkasan berbasis AI Saluran + utas, ringkasan AI, Slack Connect, Pembuat Alur Kerja Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $4,38 per pengguna per bulan Asana Perencanaan proyek dengan tujuan, portofolio, dan dukungan status AI Portofolio + Tujuan, Pembaruan status yang ditulis oleh AI, Otomatisasi aturan, Garis waktu Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $13,99 per pengguna per bulan Trello Perencanaan berbasis papan dengan bantuan AI bawaan untuk kartu Papan/daftar/kartu, Atlassian Intelligence dalam kartu, otomatisasi Butler, templat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan monday.com Papan kerja yang dapat disesuaikan dengan AI terintegrasi dalam dokumen dan alur kerja Faktur bermerek, alur waktu hingga faktur, pencatatan pengeluaran, dan laporan inti Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan HubSpot CRM + pemasaran + dukungan dalam satu sistem dengan bantuan AI CRM + pipeline, otomatisasi siklus hidup, draf/ringkasan Breeze AI, pelaporan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan/pengguna Mailchimp Otomatisasi pemasaran berbasis email dan perjalanan pelanggan Customer Journey Builder, templat + Brand Kit, Content Studio untuk aset Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $13/bulan FreshBooks Pembuatan faktur, pelacakan waktu, dan akuntansi sederhana untuk layanan Faktur bermerek, alur waktu hingga faktur, pencatatan pengeluaran, laporan inti Paket berbayar mulai dari $23/bulan Canva Desain cepat dan siap merek untuk tim startup Template, Kit Merek, kolaborasi real-time, pembuat desain berbasis AI Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan per orang Zoom Panggilan video dengan rapat yang andal dan ringkasan AI Rapat + perekaman, ruang diskusi, tautan penjadwalan, ringkasan AI Companion Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan Loom Pembaruan video asinkron dan panduan langkah demi langkah untuk tim yang tersebar Perekaman layar dengan satu klik, berbagi tautan, komentar pada video, pengeditan dasar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan Zapier Mengotomatiskan pekerjaan berulang di berbagai aplikasi dengan alur kerja multi-langkah Pemicu/tindakan, Zaps multi-langkah, filter/jalur, cakupan aplikasi yang luas Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan Deel Perekrutan global, penggajian, dan kepatuhan untuk tim yang tersebar EOR + kontraktor, kontrak yang disesuaikan dengan lokasi, pembayaran global, alur kerja kepatuhan Paket berbayar mulai dari $49 per kontraktor per bulan Semrush Riset SEO, audit situs, dan wawasan tentang pesaing Riset kata kunci, audit situs, pelacakan peringkat, analisis pesaing Paket berbayar mulai dari $199/bulan

Anda harus memilih alat yang menyatukan semua yang Anda butuhkan dalam satu antarmuka yang intuitif. Singkatnya, inilah yang harus Anda cari:

Kemudahan adaptasi: Apakah anggota tim baru dapat langsung produktif dalam sehari, bukan seminggu? Alat dengan kurva pembelajaran yang curam merupakan biaya tersembunyi bagi startup yang bergerak cepat

Ekosistem integrasi: Apakah aplikasi ini terintegrasi dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti Figma, Google Workspace, atau GitHub? Integrasi yang buruk akan menambah beban kerja manual, sehingga menghilangkan tujuan penggunaan alat tersebut

Skalabilitas: Apakah alat ini masih akan berfungsi saat Anda Apakah alat ini masih akan berfungsi saat Anda memperluas tim startup Anda ? Alat yang sempurna untuk tim yang didanai sendiri mungkin tidak mampu memenuhi tuntutan perusahaan yang telah mencapai putaran pendanaan Seri A

Fitur kolaborasi : Apakah beberapa orang dapat bekerja sama secara real-time tanpa menimbulkan konflik versi atau saling menimpa pekerjaan satu sama lain? Apakah beberapa orang dapat bekerja sama secara real-time tanpa menimbulkan konflik versi atau saling menimpa pekerjaan satu sama lain?

Kemampuan AI: Apakah alat ini menawarkan fitur AI yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, merangkum informasi, atau mengungkap wawasan? Ini merupakan penguat produktivitas yang sangat besar bagi tim kecil

Akses seluler: Apakah tim Anda dapat menggunakannya secara efektif saat bepergian? Bagi Apakah tim Anda dapat menggunakannya secara efektif saat bepergian? Bagi tim jarak jauh , fungsionalitas seluler yang kuat adalah hal yang mutlak diperlukan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mari kita telusuri lebih dalam dan lihat alat-alat terbaik yang Anda butuhkan sebagai startup 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk startup yang ingin mengelola proyek dan alur kerja dengan AI dan otomatisasi dalam satu ruang kerja)

Jadikan startup Anda lebih efisien

Sebagai startup, Anda membutuhkan alat yang meminimalkan penggunaan alat yang berlebihan dan menawarkan pengaturan terpadu di mana pekerjaan, dokumen, dan koordinasi tim dapat dilakukan secara bersamaan.

Itulah ide di balik ClickUp, Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia. Di ClickUp, proyek, dokumen, obrolan, dan analitik bekerja sama dengan asisten dan agen AI yang memiliki konteks ruang kerja yang lengkap.

Mari kita lihat lebih dekat:

Pantau secara menyeluruh elemen-elemen pekerjaan yang bergerak cepat

Bekerja di startup berarti harus menangani ribuan hal yang terus berubah, semuanya sama-sama mendesak. Karena setiap hasil kerja memiliki ketergantungan, penanggung jawab, dan tenggat waktu yang terus berubah. Di sinilah Anda membutuhkan ClickUp Tasks, fondasi yang memberikan satu lokasi tunggal untuk setiap pekerjaan, lengkap dengan status, penanggung jawab, prioritas, tanggal mulai dan jatuh tempo, serta banyak lagi.

Lacak setiap ketergantungan, pemilik, dan tenggat waktu di satu tempat dengan ClickUp Tasks

Untuk menjaga momentum tanpa harus mengulang hal yang sama berulang kali, Anda juga dapat menggunakan Template Tugas ClickUp. Anda juga dapat mengotomatiskan pekerjaan rutin menggunakan Tugas Berulang ClickUp. Tujuannya adalah untuk membebaskan waktu Anda agar dapat mengembangkan bisnis sementara pekerjaan tetap berjalan lancar di latar belakang.

Padukan Tugas ClickUp dengan Tampilan ClickUp untuk melihat pekerjaan sesuai keinginan Anda. Tampilan pada dasarnya adalah sudut pandang yang berbeda terhadap data tugas yang sama, sehingga tim dan mitra Anda dapat bekerja dalam format apa pun yang membantu mereka bekerja lebih cepat.

Anda akan mendapatkan akses ke informasi seperti:

Daftar, Papan, Kalender, saat Anda ingin melihat tugas-tugas individu dengan jelas

Gantt , saat Anda perlu melihat bagaimana tugas-tugas saling terhubung (ketergantungan dan jadwal)

Tim atau Beban Kerja, saat Anda perlu mengidentifikasi siapa yang kelebihan beban sebelum hal itu menjadi hambatan

Ubah percakapan menjadi tindakan yang dapat dieksekusi, tanpa kehilangan konteks

Jangan lagi bergantung pada alat terpisah (dan langganan tambahan!) untuk mengobrol, menelepon, atau mengirim pesan suara. Anda dapat melakukan semua itu dan lebih banyak lagi di ClickUp Chat. Lebih baik lagi, Anda dapat membuat tugas langsung dari pesan jika pesan tersebut penting dan membutuhkan perhatian segera.

Diskusikan dan kerjakan bersama menggunakan ClickUp Chat

Dan jika Anda sedang dalam perjalanan, pastikan Chat selalu terbuka di ponsel Anda, setiap saat, kapan pun!

Di dalam ClickUp Chat, Anda juga dapat membuat SyncUps untuk melakukan diskusi melalui panggilan video.

Mulai SyncUp langsung dari Saluran Obrolan (atau DM) melalui ikon SyncUps atau perintah /SyncUp, dan ClickUp akan mengirimkan pesan undangan di dalam obrolan sehingga orang lain dapat langsung bergabung

Selama SyncUp, Anda dapat membagikan layar dan terus menjelajahi ruang kerja Anda saat panggilan berlangsung, yang sangat berguna saat Anda menjelaskan tugas, dokumen, atau papan tulis secara real-time

Gunakan Syncups dari ClickUp Chat untuk memulai panggilan video dengan tim Anda

Jawaban yang relevan setiap saat berkat kemampuan AI yang cerdas

Ketika tugas-tugas Anda berjalan dengan sangat cepat, bagian tersulitnya jarang terletak pada pengerjaan tugas itu sendiri; melainkan menemukan konteks terbaru dan mengubahnya menjadi langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti. ClickUp Brain adalah lapisan AI dalam ruang kerja ClickUp, sehingga Anda dapat merangkum, menulis, dan mengajukan pertanyaan langsung di tempat-tempat di mana pekerjaan berlangsung (Tugas, Dokumen, komentar, dan lainnya).

📌 Contoh: Buka tugas yang memiliki 60 komentar dan beberapa subtugas, lalu gunakan Brain untuk membuat ringkasan aktivitas tugas yang menjelaskan apa yang terjadi di utas tersebut dan apa yang sedang dilakukan oleh subtugas-subtugas tersebut. Ini memberi Anda informasi terbaru dan perubahan terkini yang Anda butuhkan secara instan.

Telusuri tugas, dokumen, dan obrolan Anda, lalu ajukan pertanyaan dalam bahasa alami ke ClickUp Brain

Dan jika Anda menginginkan lapisan kecerdasan yang sama seperti aplikasi desktop, gunakan saja ClickUp Brain MAX. Ini adalah lapisan pendamping AI desktop untuk saat Anda menginginkan AI yang lebih dari sekadar satu tugas atau dokumen. Lapisan ini dirancang untuk mencari di seluruh Ruang Kerja ClickUp, aplikasi yang terhubung, dan web untuk mendukung Anda dengan solusi yang sepenuhnya kontekstual. Fitur terbaik dari Brain MAX adalah pengalaman dikte tanpa menggunakan tangan dengan Talk-to-Text.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau pelaksanaan startup secara real-time: Pantau peluncuran, sprint, proses perekrutan, dan ketergantungan antar tim di satu tempat menggunakan Pantau peluncuran, sprint, proses perekrutan, dan ketergantungan antar tim di satu tempat menggunakan ClickUp Dashboards

Bagikan konteks asinkron dengan tim Anda: Rekam panduan singkat, reproduksi bug, atau pembaruan produk menggunakan Rekam panduan singkat, reproduksi bug, atau pembaruan produk menggunakan ClickUp Clips , lalu lampirkan ke tugas atau Dokumen spesifik yang sedang dikerjakan tim Anda

Delegasikan pekerjaan rutin kepada rekan tim AI: Gunakan Gunakan ClickUp Super Agents untuk menangani alur kerja berulang yang terdiri dari beberapa langkah, seperti merangkum aktivitas, menyusun draf pembaruan, dan melibatkan rekan tim manusia

Otomatiskan proses serah terima yang menghambat kemajuan startup: Aktifkan Aktifkan Otomatisasi ClickUp untuk menetapkan pemilik tugas, memperbarui status, mengarahkan persetujuan, dan memulai tindak lanjut secara otomatis saat pekerjaan berlanjut

Batasan ClickUp

Kedalaman fitur-fiturnya bisa terasa membingungkan saat pengaturan awal. Dan beberapa pengguna mengalami kurva pembelajaran.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bahwa ClickUp membantu saya mengatur tugas, memprioritaskan hasil kerja, dan menjaga keselarasan tim. Saya menghargai cara ClickUp mengatasi kurangnya transparansi dan ketidakteraturan dalam pelaksanaan. Selain itu, aplikasi ini memudahkan mengubah strategi menjadi tindakan yang dapat diukur. Yang paling saya sukai adalah integrasinya dengan AI, karena membantu saya mengorganisir ide dan mengurangi pekerjaan manual dalam satu platform. Saya juga menemukan bahwa proses pengaturan awalnya cukup intuitif.

Saya suka bahwa ClickUp membantu saya mengatur tugas, memprioritaskan hasil kerja, dan menjaga keselarasan tim. Saya menghargai cara ClickUp mengatasi kurangnya transparansi dan ketidakteraturan dalam pelaksanaan. Selain itu, aplikasi ini memudahkan mengubah strategi menjadi tindakan yang dapat diukur. Yang paling saya sukai adalah integrasinya dengan AI, karena membantu saya mengorganisir ide dan mengurangi pekerjaan manual dalam satu platform. Saya juga menemukan bahwa proses pengaturan awalnya cukup intuitif.

2. Notion (Terbaik untuk mengubah pengetahuan menjadi dokumen dan basis data yang didukung AI)

via Notion

Notion adalah ruang kerja berbasis dokumen dan basis data yang sangat cocok untuk startup yang ingin mengintegrasikan strategi, spesifikasi produk, catatan, dan pelaksanaan. Dengan AI Notion, Anda dapat merangkum dokumen panjang, mengubah catatan mentah menjadi tindakan yang harus dilakukan, menulis ulang konten dengan nada tertentu, dan menerjemahkan pembaruan internal untuk tim yang tersebar.

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan di dalam Notion dan mengambil konteks yang relevan dari ruang kerja Anda, yang sangat berguna ketika seseorang membutuhkan keputusan terbaru, persyaratan produk, atau status terkini dari suatu inisiatif.

Karena Notion menggabungkan dokumen dengan basis data, Anda juga dapat menjalankan alur kerja yang didukung AI pada data terstruktur, seperti menyusun pembaruan proyek dari basis data peta jalan, membuat deskripsi pekerjaan awal dari saluran perekrutan, atau merapikan catatan rapat dan menghubungkannya kembali ke halaman proyek yang tepat.

Fitur terbaik Notion

Database relasional: Buat tabel yang saling terhubung, sehingga database tugas Anda terhubung dengan direktori tim dan pelacak proyek

Notion AI: Buat draf, ringkas dokumen panjang, dan terjemahkan konten langsung di halaman Anda

Bagikan halaman yang sudah disempurnakan ke luar dengan kontrol: Publikasikan halaman Notion ke web untuk portal pemangku kepentingan, dokumentasi ringan, atau sumber daya publik dengan opsi berbagi yang dapat disesuaikan

Perhatikan batasan-batasannya

Akses offline bergantung pada halaman yang disimpan dalam cache, sehingga keandalan penuh tanpa koneksi internet bisa tidak konsisten kecuali Anda sudah membuka halaman yang dibutuhkan

Halaman yang besar dan berat dengan banyak basis data inline dan properti yang padat dapat menjadi lambat dan sulit dimuat

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per pengguna per bulan

Bisnis: $24 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4,6/5 (lebih dari 9.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Notion AI sangat membantu bagi saya, karena saya sering membuat catatan untuk bisnis saya. Aplikasi ini dengan cepat mengubah catatan tulisan tangan saya menjadi teks digital dalam hitungan detik. Saya juga menggunakan Notion AI sebagai alat manajemen proyek, memastikan semua proyek saya diekspor dengan lancar ke klien saya melalui platform ini.

Notion AI sangat membantu bagi saya, karena saya sering membuat catatan untuk bisnis saya. Aplikasi ini dengan cepat mengubah catatan tulisan tangan saya menjadi teks digital dalam hitungan detik. Saya juga menggunakan Notion AI sebagai alat manajemen proyek, memastikan semua proyek saya diekspor dengan lancar ke klien saya melalui platform ini.

📮 Wawasan ClickUp: Bagi sekitar 20% pengguna, sesi fokus tidaklah praktis. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja tim, perubahan arah yang cepat, dan kolaborasi yang terus-menerus—sehingga kemampuan beradaptasi lebih penting daripada blok waktu yang panjang untuk bekerja secara mendalam. 💫 Jika Anda salah satunya, maka ClickUp adalah pusat kendali terpadu yang didukung AI untuk Anda. Anda dapat menugaskan tugas, melakukan panggilan video, bertukar ide, berkolaborasi pada dokumen, dan bahkan membuat konten atau gambar—semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi. Semua yang Anda butuhkan untuk mengikuti ritme kerja yang cepat ada di sini, dalam satu tempat.

📮 Wawasan ClickUp: Bagi sekitar 20% pengguna, sesi fokus tidaklah praktis. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja tim, perubahan arah yang cepat, dan kolaborasi yang terus-menerus—sehingga kemampuan beradaptasi lebih penting daripada blok waktu yang panjang untuk bekerja secara mendalam. 💫 Jika Anda salah satunya, maka ClickUp adalah pusat kendali terpadu yang didukung AI untuk Anda. Anda dapat menugaskan tugas, melakukan panggilan video, bertukar ide, berkolaborasi pada dokumen, dan bahkan membuat konten atau gambar—semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi. Semua yang Anda butuhkan untuk mengikuti ritme kerja yang cepat ada di sini, dalam satu tempat.

📮 Wawasan ClickUp: Bagi sekitar 20% pengguna, sesi fokus tidaklah praktis. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja tim, perubahan arah yang cepat, dan kolaborasi yang terus-menerus—sehingga kemampuan beradaptasi lebih penting daripada blok waktu yang panjang untuk bekerja secara mendalam. 💫 Jika Anda salah satunya, maka ClickUp adalah pusat kendali terpadu yang didukung AI untuk Anda. Anda dapat menugaskan tugas, melakukan panggilan video, bertukar ide, berkolaborasi pada dokumen, dan bahkan membuat konten atau gambar—semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi. Semua yang Anda butuhkan untuk mengikuti ritme kerja yang cepat ada di sini, dalam satu tempat.

📮 Wawasan ClickUp: Bagi sekitar 20% pengguna, sesi fokus tidaklah praktis. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja tim, perubahan arah yang cepat, dan kolaborasi yang terus-menerus—sehingga kemampuan beradaptasi lebih penting daripada blok waktu yang panjang untuk bekerja secara mendalam. 💫 Jika Anda salah satunya, maka ClickUp adalah pusat kendali terpadu yang didukung AI untuk Anda. Anda dapat menugaskan tugas, melakukan panggilan video, bertukar ide, berkolaborasi pada dokumen, dan bahkan membuat konten atau gambar—semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi. Semua yang Anda butuhkan untuk mengikuti ritme kerja yang cepat ada di sini, dalam satu tempat.

3. Slack (Pilihan terbaik untuk komunikasi tim yang didukung AI dan penyelarasan internal yang cepat bagi startup)

melalui Slack

Slack adalah platform komunikasi tim yang populer yang dibangun berdasarkan saluran, utas, huddles (panggilan audio dan video 1:1), serta riwayat pesan yang dapat dicari. Di dalam Slack, Anda dapat mengatur pekerjaan Anda berdasarkan fungsi (seperti #product, #growth, atau #support) atau berdasarkan inisiatif (seperti #launch-week atau #fundraising), dengan percakapan dan file yang tetap terhubung ke saluran yang tepat seiring berjalannya waktu.

Bagi tim startup yang bergerak cepat, lapisan AI Slack adalah yang membantu produk tetap mengikuti perkembangan. Fitur ini mencakup kemampuan AI, seperti ringkasan percakapan, ringkasan harian, ringkasan file, dan pencarian AI, yang membantu tim mengejar ketertinggalan setelah sibuk dengan pelaksanaan.

Fitur terbaik Slack

Saluran: Atur percakapan berdasarkan proyek, tim, atau topik agar diskusi tetap terfokus dan mudah diakses

Slack Connect: Undang kolaborator eksternal ke saluran khusus tanpa memberi mereka akses ke seluruh ruang kerja Anda

Buat otomatisasi internal yang ringan: Gunakan Workflow Builder untuk mengotomatisasi permintaan berulang dan serah terima tugas di dalam Slack

Keterbatasan Slack

Volume notifikasi bisa dengan cepat menjadi berisik, terutama di berbagai saluran aktif dan saluran Connect yang dibagikan

Slackbot tidak dapat secara andal menjadwalkan rapat berdasarkan alamat email (misalnya, membuat Google Meet secara otomatis dan mempostingnya di saluran yang tepat)

Harga Slack

Gratis

Kelebihan: $4,38 per pengguna per bulan

Business+: $9 per pengguna per bulan

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4,5/5 (lebih dari 38.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Aplikasi ini mudah dipelajari dan berfungsi sebagai platform pesan yang memungkinkan kita menandai orang lain di saluran atau dalam pesan langsung. Otomatisasi menggunakan bot AI-nya luar biasa, dan organisasi kami menggunakannya untuk melacak suku cadang stasiun pengisian daya yang sedang dikirim, dan bot tersebut bekerja dengan sangat baik. Bahkan opsi huddle untuk menelepon seseorang memiliki semua fitur seperti berbagi layar dan pesan di dalam huddle. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat baik, terutama untuk pekerjaan profesional.

Aplikasi ini mudah dipelajari dan berfungsi sebagai platform pesan yang memungkinkan kita menandai orang lain di saluran atau dalam pesan langsung. Otomatisasi menggunakan bot AI-nya luar biasa, dan organisasi kami menggunakannya untuk melacak suku cadang stasiun pengisian daya yang sedang dikirim, dan bot tersebut bekerja dengan sangat baik. Bahkan opsi huddle untuk menelepon seseorang memiliki semua fitur seperti berbagi layar dan pesan di dalam huddle. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat baik, terutama untuk pekerjaan profesional.

4. Asana (Terbaik untuk perencanaan proyek yang didukung AI dengan tujuan dan portofolio)

via Asana

Asana adalah platform manajemen proyek dan pekerjaan yang dirancang untuk startup yang membutuhkan eksekusi di berbagai bidang, seperti produk, GTM, operasional, dan perekrutan. Di Asana, Anda dapat membagi inisiatif menjadi proyek-proyek, memetakan ketergantungan, serta memastikan transparansi pemilik dan tenggat waktu saat pekerjaan berpindah antar tim. Ketika perencanaan membutuhkan lapisan yang lebih tinggi, Asana juga mendukung portofolio dan pelacakan tujuan, sehingga pimpinan dapat melihat bagaimana kemajuan proyek berkontribusi pada hasil akhir.

Fitur AI Asana juga membantu mempermudah banyak proses bagi tim yang bergerak cepat. Misalnya, ‘Smart Assists’ menyusun draf pembaruan proyek dengan mengambil konteks dari pekerjaan dan aktivitas, dan ‘Smart Summaries’ merangkum konteks tugas dan proyek menjadi poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan saat percakapan menjadi panjang.

Fitur terbaik Asana

Tampilan garis waktu: Rencanakan proyek secara visual dengan garis waktu bergaya Gantt yang menampilkan ketergantungan dan tenggat waktu

Buat pembaruan proyek yang lebih jelas: Buat pembaruan status yang ditulis oleh AI yang menyoroti hambatan, pertanyaan terbuka, dan langkah selanjutnya berdasarkan aktivitas proyek secara real-time

Otomatisasi tata kelola alur kerja: Picu penugasan, perubahan status, dan serah terima dengan Aturan berdasarkan kondisi di dalam proyek

Batasan Asana

Ketergantungan, aturan, dan kepemilikan memerlukan pemeliharaan yang konsisten agar rencana tetap akurat seiring bertambahnya proyek

Alur kerja utamanya berbasis cloud, sehingga akses offline bukanlah keunggulan utamanya

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,99 per pengguna per bulan

Advanced: $30,99 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 12.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Asana adalah fleksibilitasnya dalam membangun alur kerja operasional yang nyata, bukan sekadar daftar tugas sederhana. Asana memungkinkan kami menyusun pekerjaan dengan kepemilikan yang jelas, ketergantungan, dan tugas-tugas terstandarisasi yang mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung di seluruh tim. Asana memberikan visibilitas yang kuat tanpa perlu melakukan pengawasan yang berlebihan dan terintegrasi dengan baik dengan alat-alat seperti Slack dan HubSpot, yang membuat otomatisasi dan koordinasi lintas tim menjadi jauh lebih efisien.

Yang paling saya sukai dari Asana adalah fleksibilitasnya dalam membangun alur kerja operasional yang nyata, bukan sekadar daftar tugas sederhana. Asana memungkinkan kami menyusun pekerjaan dengan kepemilikan yang jelas, ketergantungan, dan tugas-tugas terstandarisasi yang mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung di seluruh tim. Asana memberikan visibilitas yang kuat tanpa perlu melakukan pengawasan yang berlebihan dan terintegrasi dengan baik dengan alat-alat seperti Slack dan HubSpot, yang membuat otomatisasi dan koordinasi lintas tim menjadi jauh lebih efisien.

5. Trello (Terbaik untuk perencanaan yang didukung AI yang dapat dijalankan oleh startup di papan)

Melalui Trello

Trello adalah alat manajemen kerja visual yang dibangun berdasarkan papan, daftar, dan kartu, dirancang untuk startup agar dapat melacak pekerjaan produk, peluncuran, alur kerja, dan kalender konten tanpa perlu pengaturan manajemen proyek yang rumit. Setiap kartu mencakup seluruh alur kerja, termasuk penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, daftar periksa, dan lampiran, sehingga pelaksanaan tetap mudah dipahami meskipun prioritas berubah.

Untuk dukungan AI, Trello menyertakan Atlassian Intelligence di dalam deskripsi kartu dan komentar. Fitur ini dapat menghasilkan teks baru, mengubah teks yang sudah Anda tulis, meringkas teks panjang, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan memperbaiki susunan kalimat sesuai kebutuhan.

Anda dapat memperluas fungsionalitasnya dengan Power-Ups untuk integrasi dan bidang kustom, serta menggunakan otomatisasi alur kerja untuk tindakan sederhana dan berulang.

Trello cocok untuk tim kecil dan alur kerja sederhana, tetapi mengalami kesulitan saat proyek menjadi lebih kompleks.

Fitur terbaik Trello

Buat konten kartu yang didukung AI: Buat, ringkas, persingkat, dan ekstrak poin tindakan langsung di dalam deskripsi dan komentar kartu dengan Atlassian Intelligence

Otomatisasi pengelolaan papan: Jalankan aturan dan perintah ‘Butler’, dengan batasan yang terdokumentasi untuk mencegah otomatisasi yang tidak terkendali dan kelebihan beban pada papan besar

Rancang alur kerja yang dapat diulang: Gunakan templat dan pola papan untuk membuat alur kerja startup yang berulang, seperti daftar periksa peluncuran, alur kerja konten, dan papan onboarding

Keterbatasan Trello

Hadapi tumpukan "lautan kartu" di papan besar, di mana item lama semakin sulit ditemukan dan inisiatif kompleks terasa terkendala tanpa alat pelaporan bawaan dan alat ketergantungan yang lebih kuat

Anda akan menemui batasan otomatisasi saat penggunaan Butler meningkat, karena Trello memberlakukan batasan pada jumlah eksekusi otomatisasi dan operasi per eksekusi

Harga Trello

Gratis

Standar: $5 per pengguna per bulan

Premium: $10 per pengguna per bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Trello adalah salah satu alat termudah dan paling efektif untuk mengatur pekerjaan secara visual. Tata letak papan dan kartunya terasa intuitif dan fleksibel, serta berfungsi dengan baik untuk segala hal mulai dari pelacakan tugas sederhana hingga manajemen proyek ringan. Aplikasi ini cepat disiapkan, mudah diadopsi oleh tim, dan menjaga alur kerja tetap jelas tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Fitur seperti daftar periksa, label, tanggal jatuh tempo, dan otomatisasi (Butler) membantu proyek tetap berjalan, sementara integrasi dengan alat seperti Slack dan Google Drive membuatnya semakin berguna sebagai pusat pengelolaan tugas.

Trello adalah salah satu alat termudah dan paling efektif untuk mengatur pekerjaan secara visual. Tata letak papan dan kartunya terasa intuitif dan fleksibel, serta berfungsi dengan baik untuk segala hal mulai dari pelacakan tugas sederhana hingga manajemen proyek ringan. Aplikasi ini cepat disiapkan, mudah diadopsi oleh tim, dan menjaga alur kerja tetap jelas tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Fitur seperti daftar periksa, label, tanggal jatuh tempo, dan otomatisasi (Butler) membantu proyek tetap berjalan, sementara integrasi dengan alat seperti Slack dan Google Drive membuatnya semakin berguna sebagai pusat pengelolaan tugas.

6. Monday.com (Pilihan terbaik untuk manajemen pekerjaan yang ringan dan didukung AI bagi startup)

Monday.com memposisikan dirinya sebagai ‘Work OS’ yang membantu startup merencanakan proyek, menjalankan alur kerja lintas fungsi, dan menjaga transparansi seiring pertumbuhan tim. Platform ini dibangun di sekitar papan kerja yang dapat disesuaikan, di mana Anda dapat melacak peluncuran produk, proses perekrutan, permintaan pelanggan, kalender pemasaran, atau tugas onboarding dengan pemilik, jadwal, dan status yang selalu terlihat.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan Monday AI. Dengan Sidekick, Anda dapat menggunakan AI langsung di dalam papan kerja dan Workdocs untuk merangkum pembaruan, menyusun draf konten, dan mengambil tindakan di seluruh papan kerja saat situasi berkembang dengan cepat.

Dari sisi ekosistem, monday.com menawarkan pasar integrasi dan aplikasi, serta alat pengembangan untuk memperluas alur kerja, yang penting ketika tim Anda ingin tetap terhubung dengan Slack, Drive, CRM, atau alat analitik.

Fitur terbaik Monday.com

Ubah dokumen menjadi hasil yang berguna: Gunakan AI di monday Workdocs untuk menghasilkan ringkasan dokumen yang ringkas dalam bentuk paragraf atau daftar poin utama dari konten dan file dalam dokumen tersebut

Tambahkan blok bangunan yang didukung AI: Gunakan fitur AI monday di seluruh papan dan alur kerja melalui Katalog Fitur AI, termasuk tindakan dan asisten AI bergaya otomatisasi

Perluas fungsi Workdocs dengan tindakan yang didukung AI: Gunakan kerangka kerja asisten AI dari monday agar aplikasi dapat merangkum, menerjemahkan, mengekspor, atau membuat konten di dalam Workdocs

Batasan Monday.com

Kinerja menurun pada papan yang sangat besar di mana jumlah item menjadi sangat banyak, dan navigasi menjadi lambat

Tabrakan dengan batas kuota API dan ketidakkonsistenan tipe kolom yang memperlambat integrasi yang lebih kompleks dan sinkronisasi data

Harga Monday.com

Gratis (hingga 2 pengguna)

Basic: $9 per pengguna per bulan

Standar: $12 per pengguna per bulan

Kelebihan: $19 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Monday.com

G2: 4,7/5 (lebih dari 17.500 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari monday.com adalah tampilannya yang visual dan dapat disesuaikan. Saya dapat dengan cepat melihat status pekerjaan, tim, dan tenggat waktu sekilas, tanpa harus menelusuri spreadsheet. Hal ini membantu menjaga semua orang tetap selaras, dan menghemat banyak waktu dalam pekerjaan sehari-hari saya.

Yang paling saya sukai dari monday.com adalah tampilannya yang visual dan dapat disesuaikan. Saya dapat dengan cepat melihat status pekerjaan, tim, dan tenggat waktu sekilas, tanpa harus menelusuri spreadsheet. Hal ini membantu menjaga semua orang tetap selaras, dan menghemat banyak waktu dalam pekerjaan sehari-hari saya.

7. HubSpot (Pilihan terbaik untuk startup yang menginginkan CRM, pemasaran, dan dukungan pelanggan dalam satu sistem yang didukung AI)

via Hubspot

HubSpot adalah platform CRM yang menggabungkan kebutuhan inti startup dalam satu tempat: pelacakan kontak dan transaksi, otomatisasi email dan pemasaran, tiket dukungan pelanggan, serta CMS untuk halaman arahan atau situs sederhana. Seiring pertumbuhan pipeline Anda, platform ini membantu menjaga agar pencatatan prospek, tindak lanjut, dan percakapan pelanggan tetap terhubung ke catatan yang sama, sehingga proses serah terima tidak terputus antar alat.

Di sisi AI, ‘Breeze’ dari HubSpot dirancang untuk mempercepat pekerjaan sehari-hari di dalam platform, seperti menyusun draf email dan halaman, membuat ringkasan, serta membantu tim bekerja lebih cepat tanpa harus keluar dari lingkungan CRM.

Bagi startup yang ingin mengetahui apa yang berhasil, laporan HubSpot mengintegrasikan data dari CRM dan aktivitas pemasaran, membantu Anda melihat kampanye mana yang menghasilkan prospek dan di mana kesepakatan terhambat.

Fitur terbaik HubSpot

CRM Lengkap: Lacak kontak, perusahaan, kesepakatan, dan tugas di satu tempat

Marketing Hub: Buat halaman arahan, kampanye email, dan postingan media sosial secara otomatis

Sales Hub: Kelola pipeline Anda dengan tahap-tahap kesepakatan, perkiraan, dan pelacakan aktivitas

Batasan HubSpot

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk alur kerja yang lebih kompleks dapat membatasi

Masalah kecil pada fitur inti dapat mengganggu operasional sehari-hari ketika tim mengandalkan HubSpot sebagai sistem pencatatan utama

Harga HubSpot

Alat gratis

Starter: $9/bulan/pengguna

Paket Profesional: $1.300/bulan (termasuk 6 lisensi)

Perusahaan: $4.700/bulan

Ulasan dan penilaian HubSpot

G2: 4,4/5 (lebih dari 34.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai adalah sifat all-in-one dari platform ini. Integrasi yang sempurna antara CRM, pemasaran email, dan alur kerja otomatisasi menghemat banyak waktu bagi kami. Antarmuka pengguna sangat intuitif, sehingga memudahkan anggota tim baru untuk segera beradaptasi tanpa perlu pelatihan yang panjang. Kemampuan segmentasinya juga sangat unggul

Yang paling saya sukai adalah sifat all-in-one dari platform ini. Integrasi yang sempurna antara CRM, pemasaran email, dan alur kerja otomatisasi menghemat banyak waktu bagi kami. Antarmuka pengguna sangat intuitif, sehingga memudahkan anggota tim baru untuk segera beradaptasi tanpa perlu pelatihan yang panjang. Kemampuan segmentasinya juga sangat unggul

8. Mailchimp (Pilihan terbaik untuk otomatisasi pemasaran berbasis email dan perjalanan pelanggan seiring pertumbuhan startup Anda)

melalui Mailchimp

Mailchimp adalah platform pemasaran email dan otomatisasi yang membantu startup mengumpulkan prospek, mengirimkan kampanye, dan menjalankan pesan siklus hidup dari satu tempat. Platform ini sangat cocok jika Anda membutuhkan aktivitas pemasaran keluar yang dapat diulang, seperti buletin, pengumuman produk, rangkaian onboarding, dan kampanye pemulihan pelanggan, dengan struktur yang cukup untuk menjaga konsistensi penargetan dan materi kreatif seiring pertumbuhan daftar kontak Anda.

Salah satu daya tarik utama Mailchimp adalah Customer Journey Builder (Marketing Automation Flows)-nya, yang memungkinkan Anda merancang alur otomatis dengan aturan seperti titik percabangan dan penundaan berdasarkan cara kontak berinteraksi. Hal ini memudahkan Anda untuk beralih dari pengiriman massal sekali saja ke urutan pesan bertipe ‘jika mereka mengklik ini, kirim itu’ yang menjaga relevansi pesan.

Dari sisi kreatif, Mailchimp membantu startup membangun kehadiran merek yang konsisten melalui desain visual. Brand Kit dapat menyimpan logo, font, dan warna Anda, lalu menggunakan AI untuk menghasilkan tata letak dan grafis yang sesuai dengan merek untuk email dan aset pemasaran lainnya. Dan Content Studio menyediakan perpustakaan terpusat untuk gambar dan file yang Anda gunakan kembali di berbagai kampanye.

Fitur terbaik Mailchimp

Pembuat kampanye email: Buat email profesional dengan editor seret dan lepas serta templat

Bangun otomatisasi siklus hidup: Buat alur otomatisasi pemasaran dengan titik percabangan, penundaan, dan jalur multi-langkah yang menyesuaikan dengan perilaku kontak

Otomatisasi pemasaran: Buat rangkaian email otomatis yang dipicu oleh pendaftaran atau pembelian

Batasan Mailchimp

Fitur pelaporan tidak terlalu fleksibel jika Anda menginginkan tampilan bergaya dasbor yang menggabungkan kinerja email, otomatisasi, dan pertumbuhan audiens dalam satu laporan

Antarmuka dapat terasa penuh saat Anda mulai menggunakan lebih banyak fitur, yang membuat navigasi menjadi lebih lambat dari hari ke hari

Harga Mailchimp

Gratis: Batas 250 kontak

Essentials: Gratis selama 14 hari, kemudian mulai dari $13/bulan+

Standard: Gratis selama 14 hari, kemudian mulai dari $20/bulan+

Premium: $297,50/bulan selama 12 bulan, kemudian mulai dari $350/bulan+

Ulasan dan penilaian Mailchimp

G2: 4,4/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 17.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mailchimp?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Platform email Mailchimp adalah program awal yang sempurna untuk membuat email pemasaran ketika Anda belum benar-benar tahu apa yang harus dilakukan atau baru saja memulai dan ingin tampil profesional dan rapi tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat email. Templatenya sangat ramah pengguna dan fitur seret dan lepasnya dapat digunakan oleh semua tingkat keahlian.

Platform email Mailchimp adalah program awal yang sempurna untuk membuat email pemasaran ketika Anda belum benar-benar tahu apa yang harus dilakukan atau baru saja memulai dan ingin tampil profesional dan rapi tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat email. Templatenya sangat ramah pengguna dan fitur seret dan lepasnya dapat digunakan oleh semua tingkat keahlian.

9. FreshBooks (Pilihan terbaik untuk startup berbasis layanan yang membutuhkan fitur penagihan, pelacakan waktu, dan akuntansi sederhana dalam satu platform)

via FreshBooks

FreshBooks adalah platform akuntansi yang berfokus pada penagihan, dirancang untuk startup yang menagih proyek, biaya retensi, atau pekerjaan per jam, dan ingin agar penagihan tersebut terhubung langsung dengan penyelesaian pekerjaan. Anda dapat membuat faktur yang rapi, menerima pembayaran online, dan menyimpan komunikasi dengan klien yang terhubung langsung dengan faktur.

Aplikasi ini juga menangani pekerjaan administrasi sehari-hari yang biasanya tersebar di berbagai alat: melacak waktu untuk klien atau proyek, mengubah jam kerja yang tercatat menjadi faktur, mencatat pengeluaran, dan menghasilkan laporan keuangan inti yang Anda butuhkan untuk memahami arus kas.

Jika Anda mengelola beberapa proyek klien sekaligus, fitur pelacakan proyek FreshBooks membantu Anda mengelompokkan waktu, pengeluaran, dan faktur dalam satu tampilan yang ditujukan untuk klien.

Fitur terbaik FreshBooks

Penagihan profesional: Buat faktur bermerk, atur penagihan berulang, dan terima pembayaran online

Pelacakan pengeluaran: Ambil foto kuitansi dan hubungkan rekening bank untuk mengkategorikan pengeluaran secara otomatis

Laporan keuangan: Buat laporan laba rugi dan laporan pengeluaran untuk memahami kondisi keuangan Anda

Batasan FreshBooks

Manajemen persediaan terbatas untuk bisnis berbasis produk

Perhatikan adanya ketidakcocokan sinkronisasi atau lag pada perangkat seluler yang dapat memperlambat pembaruan pembukuan sehari-hari

Harga FreshBooks

Lite: $23/bulan

Plus: $43/bulan

Premium: $70/bulan

Pilih: Harga khusus

Ulasan dan penilaian FreshBooks

G2: 4,5/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FreshBooks?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

FreshBooks adalah solusi akuntansi yang ramah pengguna yang membantu usaha kecil dan pekerja lepas dalam menyederhanakan tugas-tugas manajemen keuangan, menghemat waktu, dan menjaga keteraturan.

FreshBooks adalah solusi akuntansi yang ramah pengguna yang membantu usaha kecil dan pekerja lepas dalam menyederhanakan tugas-tugas manajemen keuangan, menghemat waktu, dan menjaga keteraturan.

10. Canva (Pilihan terbaik untuk desain dan pembuatan konten yang siap digunakan oleh tim startup)

via Canva

Canva adalah platform desain yang dirancang untuk segala hal terkait desain, seperti postingan media sosial, presentasi bisnis, grafis halaman arahan, lembar produk, pembaruan untuk investor, dan dokumen internal. Platform ini menawarkan alur kerja berbasis templat, editor seret dan lepas, serta alat kolaborasi.

Aplikasi ini juga sesuai dengan cara kerja startup sehari-hari. Anda dapat menjaga konsistensi elemen merek di seluruh tim kecil menggunakan kit dan templat bersama, berkolaborasi melalui komentar dan persetujuan langsung di dalam desain, serta mengekspor aset dalam format yang Anda butuhkan untuk berbagai saluran.

Magic Design dan fitur AI lainnya kini dapat menghasilkan desain dari perintah teks, sehingga mempercepat proses desain lebih jauh lagi.

Fitur terbaik Canva

Editor seret dan lepas: Buat desain dengan menyeret elemen ke kanvas

Perpustakaan templat: Ribuan templat yang dirancang secara profesional untuk media sosial, presentasi, dan lainnya

Brand Kit: Simpan warna, font, dan logo merek Anda agar dapat menggunakannya secara konsisten

Canva batasan

Fitur desain lanjutan terbatas dibandingkan dengan Adobe Creative Suite

Beberapa templat dan elemen memerlukan langganan berbayar

Harga Canva

Gratis

Canva Pro: $15 per bulan per orang

Canva Business: $20 per bulan per orang

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Canva

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Mudah digunakan! Saya membuat presentasi yang menarik secara visual setiap hari untuk rapat dan juga membuat catatan yang berguna saat mempresentasikan solusi. Aplikasi ini juga dapat diakses dengan mudah oleh anggota tim sebagai referensi. Saya menggunakannya untuk membuat postingan Instagram dan media sosial lainnya guna menyampaikan ucapan selamat yang menarik selama musim perayaan. Saya juga telah mencoba fitur AI-nya; sungguh luar biasa. Canva adalah aplikasi andalan saya untuk segala kebutuhan desain!

Mudah digunakan! Saya membuat presentasi yang menarik secara visual setiap hari untuk rapat dan juga membuat catatan yang berguna saat mempresentasikan solusi. Aplikasi ini juga dapat diakses dengan mudah oleh anggota tim sebagai referensi. Saya menggunakannya untuk membuat postingan Instagram dan media sosial lainnya guna menyampaikan ucapan selamat yang menarik selama musim perayaan. Saya juga telah mencoba fitur AI-nya; sungguh luar biasa. Canva adalah aplikasi andalan saya untuk segala kebutuhan desain!

11. Zoom (Pilihan terbaik untuk melakukan panggilan video dengan ringkasan AI bawaan)

melalui Zoom

Zoom adalah platform komunikasi berbasis video yang digunakan startup untuk mengelola segala hal, mulai dari rapat harian hingga pembaruan untuk investor dan demo produk bagi pelanggan. Platform ini dirancang untuk rapat yang andal, namun juga menyediakan lapisan ruang kerja yang lebih ringan dengan fitur obrolan dan kolaborasi, sehingga percakapan tidak hilang begitu saja saat panggilan berakhir.

Keunggulan Zoom terletak pada kecepatan eksekusinya. Anda dapat menjadwalkan rapat dengan cepat, membagikan tautan, dan mengundang semua orang tanpa hambatan. Hal ini sangat penting ketika tim Anda bergerak cepat dalam menangani panggilan penjualan, sesi orientasi, pertemuan dengan mitra, dan tinjauan internal dalam satu hari yang sama.

Jika Anda membutuhkan bantuan lebih dari sekadar mengadakan panggilan, AI Companion dari Zoom dirancang untuk merangkum rapat dan menyoroti apa yang terjadi, sehingga tindak lanjut tidak bergantung pada seseorang yang ingat untuk mencatat.

Fitur terbaik Zoom

Kualitas video yang andal: Rapat dimulai dengan cepat, dan kualitas video menyesuaikan secara otomatis dengan koneksi Anda

Berbagi layar dan merekam: Bagikan layar Anda atau aplikasi tertentu, dan rekam sesi untuk mereka yang tidak dapat hadir

Ruang diskusi terpisah: Pisahkan rapat besar menjadi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi yang lebih fokus

Zoom batasan

Batasan waktu 40 menit untuk rapat grup gratis sangat mengganggu

Umpan balik umum menunjukkan adanya gangguan sesekali dalam rapat yang dapat mengganggu kelancaran panggilan

Harga Zoom

Dasar: Gratis

Kelebihan: $16,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $21,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zoom

G2 : 4,5/5 (lebih dari 55.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Kemudahan penggunaan, antarmuka yang ramah pengguna, fleksibilitas, dan masih banyak lagi.

Kemudahan penggunaan, antarmuka yang ramah pengguna, fleksibilitas, dan masih banyak lagi.

via Loom

Loom adalah alat pesan video yang membantu startup membagikan pembaruan produk singkat, panduan pemecahan masalah, umpan balik pelanggan, dan pengumuman internal tanpa harus mengundang semua orang ke panggilan lain. Anda merekam layar, kamera, atau keduanya, lalu membagikan tautan sehingga rekan tim dapat menontonnya sesuai waktu mereka, memberikan tanggapan melalui komentar, dan membalas dengan tindak lanjut langsung di video tersebut.

Ini sangat berguna bagi tim yang bergerak cepat di mana konteks sering hilang dalam percakapan yang panjang. Seorang pendiri dapat mencatat pembaruan roadmap, seorang PM dapat menjelaskan spesifikasi, dan tim dukungan dapat mengirimkan penjelasan yang terstruktur kepada pelanggan, semuanya dengan alur kerja yang ringan dan efisien.

Fitur terbaik Loom

Perekaman satu klik: Mulai merekam layar, kamera, atau keduanya dengan satu klik dari ekstensi browser

Pengeditan video: Potong rekaman dan tambahkan ajakan bertindak tanpa perlu alat pengeditan terpisah

Wawasan penonton: Lihat siapa yang menonton video Anda dan berapa lama mereka menontonnya

Loom batasan

Paket gratis membatasi durasi video dan jumlah video

Tidak ideal untuk percakapan dua arah secara real-time

Harga Loom

Starter: Gratis

Bisnis: $15 per pengguna per bulan

Bisnis + AI: $20 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Loom

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Loom sangat mudah digunakan. Anda dapat mengaksesnya dengan cepat langsung dari layar Anda dan mulai merekam dengan cepat. Saya suka fitur desain yang dimilikinya.

Loom sangat mudah digunakan. Anda dapat mengaksesnya dengan cepat langsung dari layar Anda dan mulai merekam dengan cepat. Saya suka fitur desain yang dimilikinya.

13. Zapier (Pilihan terbaik untuk startup yang ingin mengotomatisasi pekerjaan berulang di berbagai aplikasi dengan alur kerja yang didukung AI)

melalui Zapier

Setiap prospek baru di CRM Anda perlu ditambahkan ke alat pemasaran email Anda, setiap pelanggan baru perlu dicatat dalam spreadsheet Anda, dan setiap tiket dukungan perlu mendapat notifikasi di Slack. Pengisian data manual ini bisa menghabiskan berjam-jam waktu Anda setiap minggu.

Zapier mengotomatiskan alur kerja antar aplikasi tanpa memerlukan kode. Bagi startup, ini berarti Anda dapat menghubungkan berbagai alat yang berbeda sehingga data mengalir secara otomatis. Buat ‘Zap’ yang terpicu ketika sesuatu terjadi di satu aplikasi (seperti pengiriman formulir baru) dan secara otomatis melakukan tindakan di aplikasi lain (menambahkan ke CRM, mengirim pesan Slack, membuat tugas).

Zapier mendukung ribuan aplikasi, menjadikannya penghubung yang menyatukan seluruh tumpukan teknologi Anda. Zaps multi-langkah menangani alur kerja yang kompleks, dan filter memastikan otomatisasi hanya berjalan ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Fitur terbaik Zapier

Alur kerja otomatis (Zaps): Hubungkan peristiwa pemicu di satu aplikasi dengan tindakan di aplikasi lain

Zaps Bertahap: Gabungkan beberapa tindakan dalam satu alur kerja otomatis

Filter dan jalur: Tambahkan logika bersyarat agar Zaps hanya berjalan saat kriteria tertentu terpenuhi

Batasan Zapier

Biayanya bisa menjadi mahal seiring bertambahnya jumlah tugas (proses otomatisasi)

Pemecahan masalah Zaps yang gagal memerlukan pemahaman tentang cara kerja pemicu dan tindakan

Harga Zapier

Gratis: 100 tugas/bulan

Starter : $29,99/bulan

Professional : $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Zapier memudahkan otomatisasi, bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Aplikasi ini memungkinkan saya menghubungkan berbagai platform (seperti TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms, dan Google Sheets) sehingga pengelolaan prospek kami menjadi jauh lebih cepat dan terorganisir. Setelah Zaps diatur, mereka berjalan dengan andal di latar belakang dan menghemat banyak pekerjaan manual bagi kami.

Zapier memudahkan otomatisasi, bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Aplikasi ini memungkinkan saya menghubungkan berbagai platform (seperti TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms, dan Google Sheets) sehingga pengelolaan prospek kami menjadi jauh lebih cepat dan terorganisir. Setelah Zaps diatur, mereka berjalan dengan andal di latar belakang dan menghemat banyak pekerjaan manual bagi kami.

14. Deel (Pilihan terbaik untuk perekrutan dan penggajian tim global)

via Deel

Deel memudahkan perekrutan global dengan menangani penggajian, kepatuhan, dan kontrak untuk kontraktor dan karyawan internasional. Bagi startup yang membangun tim terdistribusi, Deel bertindak sebagai pemberi kerja resmi (EOR), mengelola kepatuhan lokal sehingga Anda dapat merekrut karyawan secara internasional tanpa perlu mendirikan badan hukum di setiap negara.

Bayar kontraktor dalam mata uang lokal mereka, tangani pemotongan pajak secara otomatis, dan buat kontrak yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan masing-masing negara. Platform mandiri Deel membuat perekrutan internasional semudah perekrutan domestik.

Fitur terbaik Deel

Employer of Record (EOR): Merekrut karyawan tetap secara internasional tanpa perlu mendirikan entitas lokal

Manajemen kontraktor: Bayar kontraktor di seluruh dunia dengan penagihan otomatis dan kepatuhan

Kelola operasional kontraktor dengan rapi: Buat perjanjian kontraktor yang disesuaikan dengan lokasi, kelola faktur dan pengeluaran, serta lakukan pembayaran dalam lebih dari 150 mata uang dengan fitur penanganan dokumen pajak yang terintegrasi

Batasan Deel

Tangani kasus-kasus khusus penggajian yang rumit secara bertahap, seperti pengecualian pajak lokal, perubahan kontrak, dan pembayaran di luar siklus

Temui batasan penyesuaian untuk alur kerja penggajian yang sangat spesifik dibandingkan dengan penyedia layanan penggajian lokal

Harga Deel

Kontraktor : $49 per kontraktor per bulan

EOR : $599 per karyawan per bulan

Contractor of Record: $325 per kontraktor per bulan

Ulasan dan penilaian Deel

G2 : 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deel?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Deel adalah betapa lancar dan bebas stresnya seluruh prosesnya. Pembayaran cepat, biayanya wajar, dan semuanya berjalan dengan baik. Aplikasi ini sangat ramah pengguna, dan memudahkan penerimaan pembayaran lintas batas tanpa perlu bolak-balik yang tidak perlu. Secara keseluruhan, aplikasi ini menghilangkan banyak hambatan yang biasanya muncul dalam penggajian internasional.

Yang paling saya sukai dari Deel adalah betapa lancar dan bebas stresnya seluruh prosesnya. Pembayaran cepat, biayanya wajar, dan semuanya berjalan dengan baik. Aplikasi ini sangat ramah pengguna, dan memudahkan penerimaan pembayaran lintas batas tanpa perlu bolak-balik yang tidak perlu. Secara keseluruhan, aplikasi ini menghilangkan banyak hambatan yang biasanya muncul dalam penggajian internasional.

15. Semrush (Terbaik untuk riset kata kunci dan strategi optimasi SEO)

via Semrush

Semrush adalah platform SEO dan pemasaran digital yang komprehensif yang membantu startup melakukan riset kata kunci, menganalisis pesaing, mengaudit situs web mereka, dan melacak peringkat.

Bagi startup yang mengandalkan pertumbuhan organik, Semrush menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun strategi SEO yang efektif.

Fitur riset kata kunci platform ini menampilkan volume pencarian, tingkat kesulitan, dan istilah terkait, sementara audit situs mengidentifikasi masalah SEO teknis. Selain itu, analisis pesaing yang didukungnya mengungkapkan strategi apa yang berhasil bagi pesaing di bidang Anda, dan fitur ‘pelacakan posisi’ memantau perkembangan Anda dari waktu ke waktu.

Fitur terbaik Semrush

Riset kata kunci: Temukan kata kunci dengan volume pencarian tinggi dan persaingan rendah untuk dijadikan target konten Anda

Audit situs: Identifikasi dan perbaiki masalah SEO teknis yang memengaruhi peringkat Anda

Analisis pesaing: Lihat kata kunci apa yang digunakan pesaing untuk peringkat dan konten apa yang mendorong lalu lintas mereka

Batasan Semrush

Mahal untuk startup tahap awal dengan anggaran terbatas

Beberapa fitur terasa terlalu rumit jika Anda hanya membutuhkan SEO dasar

Harga Semrush

Starter : $199/bulan

Pro+ : $299/bulan

Tingkat Lanjut: $549/bulan

Ulasan dan penilaian Semrush

G2 : 4,5/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Semrush?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Bagi saya secara pribadi, wawasan pasar adalah elemen yang paling berharga. Meskipun saya selalu menanggapinya dengan sedikit skeptis, memiliki cara untuk membandingkan dan mengukur kinerja kami terhadap pasar serta memahami di mana pesaing kami unggul (atau kalah) sangatlah berharga.

Bagi saya secara pribadi, wawasan pasar adalah elemen yang paling berharga. Meskipun saya selalu menanggapinya dengan sedikit skeptis, memiliki cara untuk membandingkan dan mengukur kinerja kami terhadap pasar serta memahami di mana pesaing kami unggul (atau kalah) sangatlah berharga.

Bangun Stack Startup yang Tetap Efisien dan Mendukung Pertumbuhan dengan ClickUp

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, risiko terbesar adalah penumpukan alat. Semakin banyak login, semakin banyak tab, dan semakin banyak tempat di mana pembaruan bisa terlewat. Jumlah alat terus bertambah, namun kecepatan menurun.

ClickUp membantu Anda tetap efisien dengan mengumpulkan pekerjaan inti ke dalam satu tempat. Tugas, dokumen, pengetahuan, dasbor, dan AI terintegrasi, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pembaruan tetap terhubung tanpa perlu terus-menerus beralih konteks. Ketika sistem kerja Anda terpadu, alat-alat lainnya dapat tetap fokus pada apa yang mereka lakukan dengan baik.

Jaga agar sistem Anda tetap sederhana. Jaga agar tim Anda tetap produktif. Mulailah membangun di ClickUp. ✅