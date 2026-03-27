Cara Menggunakan AI dalam HR (Contoh Penggunaan & Alat)

Di banyak organisasi saat ini, departemen sumber daya manusia masih beroperasi dalam mode reaktif. Banyak aktivitas dan tindakan baru dilakukan setelah peristiwa tertentu terjadi. Hal ini tidak ideal, terutama dalam lingkungan tenaga kerja yang berubah dengan cepat dan didominasi teknologi digital. Namun, hal ini bukan karena tim HR Anda tidak peduli. Mereka hanya terlalu terbebani oleh tugas-tugas administratif atau terlalu fokus pada penjadwalan wawancara, pengolahan dokumen, pengiriman pengingat, dan aktivitas berulang lainnya.

Alat AI untuk HR dapat membantu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Alat-alat ini dapat mengambil alih aktivitas sehari-hari, termasuk administrasi gaji dan tunjangan, alur perekrutan, retensi karyawan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan tim HR Anda untuk fokus pada aktivitas-aktivitas kunci, seperti analisis umpan balik karyawan, pengembangan talenta, dan peningkatan proses perusahaan. Penggunaan alat otomatisasi HR ini membantu organisasi menghemat waktu dan biaya. Selain itu, hal ini mengurangi dampak kesalahan manusia dan bias pribadi di tempat kerja serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mendukung.

Jadi, apakah AI benar-benar dapat membuka peluang baru bagi proses sumber daya manusia Anda? Dalam panduan ini, kita akan membahas cara menggunakan AI dalam HR untuk membangun departemen HR yang siap menghadapi masa depan dan lingkungan kerja yang berkembang.

Memahami AI dalam HR

Kecerdasan buatan (AI) mencakup berbagai teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan mengotomatisasi tugas, sehingga tim SDM dapat lebih fokus pada inisiatif strategis. Hal ini menciptakan semacam perubahan besar.

AI digunakan untuk mengotomatisasi proses manual yang membosankan dan berulang, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, serta menciptakan pengalaman karyawan yang positif.

Hal ini memiliki beberapa keuntungan utama bagi perusahaan, antara lain:

Proses perekrutan talenta yang lebih baik : Dengan : Dengan alat AI untuk perekrutan , Anda dapat menjangkau kumpulan kandidat yang lebih luas dan mengidentifikasi mereka yang memiliki keterampilan paling relevan. Hal ini menghasilkan siklus perekrutan yang lebih cepat, pengurangan biaya, dan tenaga kerja yang lebih berkualitas

Peningkatan retensi karyawan: Tenaga kerja yang bahagia dan terlibat adalah tenaga kerja yang produktif. AI dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi risiko karyawan yang ingin keluar dan menangani kekhawatiran mereka secara proaktif. Selain itu, alat yang didukung AI dapat menyesuaikan rencana pengembangan karyawan dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepuasan, retensi, dan pengembangan karier karyawan. Saat ini, banyak organisasi juga menggunakan alat AI untuk melibatkan karyawan dan melakukan pengecekan suasana hati secara rutin

Perencanaan tenaga kerja berbasis data: Teknologi SDM yang didukung oleh kecerdasan buatan dapat menganalisis kinerja karyawan berdasarkan keterampilan, hasil kerja, dan parameter lainnya. Pendekatan proaktif ini memungkinkan Anda mengembangkan strategi perekrutan talenta yang terarah dan program peningkatan keterampilan, serta memahami harapan karyawan dari kegiatan-kegiatan tersebut

Mengurangi beban administratif: Teknologi AI dapat mengambil alih tugas-tugas SDM yang mendasar dan berulang, seperti menjadwalkan wawancara, mencari kandidat, orientasi karyawan, dan sebagainya. Dengan demikian, tim SDM dapat lebih fokus pada keterlibatan karyawan, peningkatan keterampilan, serta pengembangan strategi perekrutan dan retensi yang paling efektif

Mengurangi bias dalam proses SDM: Bias tak sadar dapat merasuki berbagai fungsi SDM, sehingga menghambat upaya keberagaman dan inklusi. AI dapat membantu mengurangi bias dengan mengevaluasi individu berdasarkan kriteria objektif, sehingga menciptakan tempat kerja yang lebih beragam dan adil

Cara Menggunakan AI dalam HR untuk Berbagai Kasus Penggunaan

Penting untuk diingat bahwa AI tidak menggantikan keahlian manusia. Para profesional SDM membawa kualitas manusia yang tak ternilai seperti empati, penilaian, dan pemikiran kritis ke dalam pekerjaan. Berdasarkan survei terbaru, 49% organisasi menggunakan AI dalam bidang SDM dan memandangnya sebagai pendorong bagi tenaga kerja manusia mereka.

Dengan memanfaatkan AI sebagai alat yang ampuh, para profesional SDM dapat fokus pada hal yang paling mereka kuasai—membangun hubungan dengan karyawan, menumbuhkan budaya kerja yang positif, dan mendorong inisiatif strategis yang memajukan bisnis. Berikut adalah beberapa proses inti sumber daya manusia di mana teknologi SDM dan kecerdasan buatan menjadi kombinasi yang unggul:

Proses perekrutan

Salah satu bidang utama di mana AI digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah dalam proses perekrutan. AI dapat mempermudah proses tersebut secara signifikan dengan berfokus pada area-area tertentu seperti:

Penyaringan CV dan pencocokan kandidat: Alat penyaringan CV berbasis AI dapat menganalisis CV berdasarkan kata kunci, keterampilan, dan tingkat pengalaman, menyaring kandidat yang tidak memenuhi syarat, dan menghemat waktu para profesional HR secara signifikan. Bayangkan alat ini sebagai ATS yang ditingkatkan! Alat-alat ini juga dapat memanfaatkan algoritma canggih untuk mencocokkan kandidat dengan deskripsi pekerjaan tertentu, memastikan kesesuaian yang lebih baik antara kualifikasi dan persyaratan. Dengan demikian, manajer perekrutan dapat fokus pada keputusan kunci daripada memeriksa setiap CV satu per satu

Membangun kumpulan talenta yang beragam: AI dapat menghilangkan bias tak sadar dalam perekrutan dengan mengevaluasi kandidat secara objektif berdasarkan deskripsi pekerjaan. Hal ini memungkinkan tim SDM untuk menarik kumpulan kandidat yang lebih beragam dan berkualitas

Pengalaman kandidat yang menarik: Chatbot AI dapat menangani pertanyaan awal dari kandidat dan menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Chatbot ini juga dapat menjadwalkan wawancara secara otomatis dengan menyinkronkan dengan Chatbot AI dapat menangani pertanyaan awal dari kandidat dan menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Chatbot ini juga dapat menjadwalkan wawancara secara otomatis dengan menyinkronkan dengan alat rapat berbasis AI . Hal ini membebaskan para profesional SDM untuk berinteraksi dengan kandidat yang lolos seleksi awal dan menciptakan kesan pertama yang positif terhadap organisasi

Analisis prediktif untuk kesuksesan perekrutan: Kecerdasan buatan dapat menganalisis catatan perekrutan masa lalu untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi kandidat mana yang akan berhasil dalam suatu posisi. Hal ini memungkinkan profesional HR untuk mengambil keputusan berbasis data dan mengarahkan upaya perekrutan mereka pada kandidat berpotensi tinggi

Unilever, pemimpin global di bidang barang konsumen, menjadi sorotan media karena penggunaan AI dalam proses SDM, terutama di bidang perekrutan dan penilaian. Perusahaan ini, yang harus menyaring 250.000 lamaran untuk memilih 3.500 orang ke tahap akhir, memutuskan untuk menggunakan AI dalam proses penilaian mereka. Untuk meningkatkan metodologi penilaian dan pengujian mereka, mereka menggunakan AI untuk: Gamifikasi penilaian : Unilever bermitra dengan Pemetrics untuk menggunakan platform berbasis permainan mereka guna menilai kemampuan pemecahan masalah, logika, dan pengambilan risiko para kandidat melalui permainan yang menyenangkan dan interaktif. Hal ini tidak hanya mengungkap kemampuan alami para pelamar, tetapi juga secara signifikan mengurangi stres mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menunjukkan potensi sejati mereka

Analisis video untuk wawancara: Unilever bekerja sama dengan Higher View untuk menciptakan platform kecerdasan video guna menganalisis isyarat nonverbal kandidat, seperti bahasa tubuh dan intonasi. Hal ini membantu Unilever melampaui sekadar CV dan membuat keputusan perekrutan yang lebih terinformasi Hasilnya? Unilever berhasil menghemat waktu wawancara kandidat sebanyak 50.000 jam selama periode 18 bulan. Hal ini membantu mereka menghemat biaya sebesar £1 juta per tahun. Selain itu, mereka berhasil meningkatkan keragaman perekrutan sebesar 16%. Dengan tingkat penyelesaian kandidat sebesar 96% (dibandingkan dengan 50% pada metode tradisional), jelas bahwa pendekatan baru ini efisien dan menarik bagi semua pihak yang terlibat!

Template Perekrutan dan Penempatan Karyawan ClickUp adalah perangkat lengkap yang dapat membantu Anda menyederhanakan proses pencarian kandidat. Dengan fitur-fitur yang memudahkan pembuatan lowongan kerja, pelacakan kandidat yang efisien, lembar penilaian wawancara yang terstandarisasi, serta formulir lamaran kerja yang disederhanakan, template ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam prosedur perekrutan Anda.

Proses onboarding dan pelatihan

Proses orientasi karyawan merupakan proses yang sangat penting bagi setiap organisasi, karena hal ini menentukan pengalaman dan ekspektasi karyawan baru terhadap perusahaan. Selain basis pengetahuan dan alur kerja orientasi, AI dapat membuat proses ini menjadi lebih personal dan menarik. Hal ini dapat mencakup:

Program orientasi yang dipersonalisasi: AI dapat memanfaatkan data dari profil karyawan dan peran pekerjaan untuk menciptakan pengalaman orientasi yang dipersonalisasi. Hal ini dapat mencakup penyesuaian materi pembelajaran sesuai peran kandidat, mengatur perkenalan dengan rekan kerja, dan menyediakan sumber daya yang ditargetkan untuk memastikan transisi yang lancar

Pembelajaran dan pengembangan yang disesuaikan: AI dapat menganalisis keterampilan, kesenjangan pengetahuan, dan tujuan karier seorang karyawan untuk merekomendasikan peluang pembelajaran yang dipersonalisasi. Hal ini memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang mereka butuhkan untuk unggul dalam peran mereka dan terus mengembangkan keterampilan mereka

Dengan ClickUp Brain, seluruh tim Anda dapat memiliki asisten berbasis AI yang memberikan jawaban akurat dan instan berdasarkan konteks. Asisten ini dapat memindai informasi dari semua file dan dokumen organisasi Anda, termasuk Wiki, Docs, Projects, Tasks, dan area lainnya. Dengan demikian, ketika karyawan baru Anda memiliki pertanyaan spesifik, asisten AI ini dapat memberikan jawaban yang akurat, sehingga menghemat waktu anggota tim Anda.

Manajemen kinerja

Penilaian kinerja tradisional sering kali menggunakan pendekatan reaktif, di mana karyawan hanya menerima umpan balik pada akhir tahun atau tepat sebelum penilaian kinerja. Proses ini sering kali terasa memakan waktu dan berdampak negatif bagi karyawan maupun manajer.

Dengan alat AI, proses ini dapat dibuat lebih lancar dan efisien dengan berfokus pada aspek-aspek seperti:

Umpan balik berbasis data dan perbaikan berkelanjutan: AI dapat menganalisis data, termasuk metrik kinerja, kemajuan pencapaian tujuan, dan penilaian diri karyawan. Data ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan yang objektif dan mendalam, yang menyoroti kekuatan karyawan serta area yang perlu ditingkatkan. Misalnya, AI dapat memberikan peringatan dini jika mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari pencapaian tujuan yang diharapkan. Wawasan berbasis data semacam ini memberdayakan manajer untuk memberikan umpan balik yang lebih terarah dan dapat ditindaklanjuti, sehingga menghilangkan kemungkinan bias dalam penilaian.

Pembinaan dan umpan balik secara real-time: Sistem manajemen kinerja yang didukung AI dapat memfasilitasi siklus umpan balik yang lebih sering. Bayangkan menerima umpan balik real-time mengenai kinerja sepanjang tahun, bukan hanya menunggu satu kali evaluasi tahunan. Hal ini menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan dan membantu karyawan untuk menyesuaikan arah serta menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan

Tugas administratif & pengelolaan beban kerja

Para profesional HR sering kali kewalahan oleh tugas-tugas administratif. AI dapat mengotomatiskan proses-proses berulang ini, sehingga membebaskan waktu berharga untuk inisiatif yang lebih strategis:

Penjadwalan dan pengelolaan wawancara: Alat penjadwalan berbasis AI dapat mengotomatiskan penjadwalan wawancara, sehingga mengurangi komunikasi bolak-balik antara kandidat dan manajer perekrutan

Pengelolaan cuti dan administrasi tunjangan: Chatbot AI dapat menjawab pertanyaan karyawan mengenai kebijakan cuti dan tunjangan, sehingga mengurangi beban administratif tim SDM

Acme memperbarui proses perekrutannya dengan platform perekrutan berbasis AI, menggantikan sistem manual yang sudah ketinggalan zaman yang membuat mereka kehilangan talenta terbaik. Solusi inovatif ini mengotomatiskan tugas-tugas seperti penyaringan CV dan penjadwalan wawancara, yang menghasilkan hasil yang mengesankan: Jumlah kandidat yang memenuhi syarat meningkat sebesar 63%

Waktu perekrutan berkurang drastis sebesar 55%

Tingkat penerimaan tawaran meningkat sebesar 47%

Keterlibatan dan retensi karyawan

Para pemimpin HR diharapkan dapat memahami dan meningkatkan tingkat sentimen serta keterlibatan karyawan. Namun, HR mungkin menghadapi kesenjangan komunikasi dengan karyawan di organisasi besar atau tim yang tersebar. Untuk mengatasi kesenjangan ini, tim HR dapat menggunakan machine learning untuk menganalisis data dari survei 360 derajat atau formulir umpan balik anonim.

Tips Pro: Gunakan Template Umpan Balik Karyawan di ClickUp untuk membuat forum diskusi terbuka antara manajer dan staf. Dengan template ini, Anda dapat: Kumpulkan umpan balik yang bermakna dari karyawan

Pantau sentimen karyawan dari waktu ke waktu dengan visualisasi yang canggih

Bangun budaya transparansi dan kepercayaan antara karyawan, manajemen, dan tim SDM

Dengan analisis yang lebih mendalam, tim SDM dapat mengukur sentimen karyawan dan mengambil tindakan yang sesuai. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani kekhawatiran karyawan secara proaktif dan menumbuhkan budaya kerja yang lebih positif.

AI juga dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih personal dengan karyawan berdasarkan minat, kebutuhan, dan sebagainya. Misalnya, AI dapat memindai basis data karyawan untuk mendeteksi ulang tahun, hari jadi, dan acara penting lainnya yang akan datang. AI kemudian dapat mengirimkan pesan yang ditargetkan kepada anggota tim yang bersangkutan. Hal ini membantu tim SDM mengenali kontribusi individu dan meningkatkan proses keterlibatan karyawan.

Kesejahteraan karyawan & kesehatan mental

Kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan tidak lagi menjadi perhatian sekunder bagi organisasi. Saat ini, tim SDM juga harus menyusun kebijakan dan menerapkan prosedur yang berdampak pada kesehatan karyawan secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan alat AI bersama perangkat lunak kesejahteraan karyawan, organisasi dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai cara, seperti:

Mendeteksi tanda-tanda awal kelelahan kerja: AI dapat menganalisis pola komunikasi karyawan, jam kerja, dan hasil kerja untuk mengidentifikasi potensi tanda-tanda kelelahan kerja. Hal ini memungkinkan profesional SDM dan manajer untuk bertindak lebih awal dan menyediakan sumber daya serta dukungan bagi karyawan yang mengalami kesulitan. Tim juga dapat mengambil keputusan proaktif dan mendorong karyawan yang kelelahan untuk beristirahat. Hal ini membantu mengatasi masalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Sumber daya kesehatan mental yang disesuaikan: Dengan menganalisis demografi karyawan, gaya kerja, dan preferensi individu, AI dapat merekomendasikan sumber daya kesehatan mental dan program dukungan yang disesuaikan. Hal ini dapat mencakup menyarankan aplikasi mindfulness, menghubungkan karyawan dengan lokakarya yang relevan, atau memberikan akses ke Program Bantuan Karyawan (EAP).

Menggunakan Perangkat Lunak AI untuk HR

Potensi penerapan AI dalam HR terus berkembang. Seiring dengan perkembangan alat-alat AI, kita dapat mengharapkan munculnya kasus penggunaan yang lebih inovatif di masa depan. Namun, adopsi AI bukan hanya soal teknologi; manajemen HR juga harus memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi canggih ini dengan baik.

Berikut adalah beberapa tren otomatisasi SDM utama yang didorong oleh AI, yang dapat meningkatkan proses sumber daya manusia:

1. Dari HR reaktif menjadi HR prediktif

Dengan alat manajemen SDM yang didukung AI, organisasi dapat beralih dari manajemen SDM yang reaktif menjadi prediktif, memanfaatkan AI untuk mengungkap wawasan penting yang tersembunyi dalam data karyawan mereka.

Ambil contoh, platform berbasis AI dari Praisidio yang membantu tim SDM dalam perencanaan dan analisis tenaga kerja. Platform ini mengumpulkan data Anda dan memungkinkan Anda menggunakan wawasan perencanaan tenaga kerja prediktif untuk mengambil keputusan yang tepat. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada chatbot AI, mengaudit proses Anda dengan menelusuri setiap masalah atau kendala, dan mendorong kinerja yang lebih tinggi. Dengan menggunakan AI dalam bidang SDM, alat ini telah membantu organisasi untuk: Selesaikan pekerjaan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan proses manual

Kurangi biaya hingga sepersepuluh dari biaya perangkat lunak analitik SDM konvensional

Berikan jawaban instan untuk pertanyaan bisnis terkait talenta

Dengan demikian, organisasi dapat beralih dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dengan memanfaatkan data dan wawasan karyawan secara tepat.

ClickUp untuk Tim SDM adalah perangkat lunak manajemen SDM yang lengkap yang memberikan kemampuan kepada tim SDM untuk:

Promosikan dan pantau kinerja, keterlibatan, serta pengembangan karyawan dengan tampilan dan dasbor yang dapat disesuaikan

Sederhanakan alur perekrutan dengan menggunakan fitur-fitur canggih untuk mengelola lamaran kandidat, menyaring yang relevan, dan mengotomatiskan proses

Sesuaikan sistem SDM dengan menambahkan bidang kustom ke tampilan apa pun, status kustom untuk aktivitas Anda, alur kerja otomatis, pengingat, daftar periksa, templat, dan banyak lagi

Kumpulkan umpan balik dan masukan dari karyawan Anda untuk memahami apa yang mereka harapkan dari proses SDM Anda. Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan informasi ini dan menyimpannya di sistem Anda. Dengan formulir umpan balik yang interaktif dan menarik, Anda dapat meningkatkan tingkat respons dan memastikan karyawan dapat memberikan masukan mereka dalam format yang terstruktur dengan baik. Anda bahkan dapat mengizinkan karyawan untuk memberikan masukan pada bagian tertentu secara anonim, sehingga kerahasiaan mereka tetap terjaga

Dengan menciptakan ruang yang aman bagi suara karyawan untuk didengar, HR dapat mengambil keputusan berbasis data yang mengarah pada tenaga kerja yang lebih terlibat, produktif, dan berkembang.

2. Ciptakan pengalaman onboarding yang positif

Kesan pertama sangat penting, dan kesan pertama karyawan terhadap perusahaan Anda akan menentukan keseluruhan pengalaman karyawan. AI dan alat manajemen SDM dapat membantu mempersonalisasi proses orientasi karyawan dan meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan.

Misalnya, alih-alih sekadar panduan dasar mengenai semua dokumen dan kebijakan SDM Anda, Anda dapat membuat templat orientasi dan pelatihan. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih terstandarisasi kepada karyawan Anda mengenai seluruh basis pengetahuan SDM. Ini mencakup buku panduan SDM, dokumen kebijakan, FAQ, dan materi lainnya.

Anda dapat menggunakan basis pengetahuan organisasi Anda. Templat ini dirancang untuk membantu Anda mendokumentasikan dan melacak kebijakan, prosedur, dan proses SDM, dengan kemampuan untuk:

Buat sumber informasi terpusat yang dapat diakses oleh seluruh departemen SDM dan tim-tim di perusahaan Anda

Pastikan semua manajer SDM dan anggota tim selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan dan peraturan SDM

Tips Pro: Manfaatkan ClickUp Tasks untuk menetapkan tugas-tugas onboarding dan melacak kemajuan dengan lancar, sehingga menciptakan transisi yang mulus bagi karyawan baru.

3. Otomatisasi dan perampingan aktivitas SDM

Meskipun ada berbagai cara untuk menyederhanakan aktivitas administratif dan berulang, organisasi sering kali kesulitan mengatasinya, sehingga memerlukan intervensi manusia bahkan dalam alur kerja yang sudah diotomatisasi. Di sinilah alat AI dapat menjadi asisten Anda, membuat tim sumber daya manusia Anda lebih efisien dan menghemat waktu dalam prosesnya.

Misalnya, jika Anda ingin menulis email untuk seluruh perusahaan mengenai inisiatif baru, mengapa tidak menggunakan asisten penulisan AI untuk membantu Anda menyempurnakan komunikasi Anda?

Tulis, edit, dan ringkas konten menggunakan ClickUp Brain, asisten AI canggih di dalam platform ini

Dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, Anda dapat menyederhanakan tugas-tugas yang memakan waktu, mengoptimalkan proses, dan memperoleh wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi tim SDM Anda.

Fitur-fitur AI yang canggih ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan SDM, sehingga tim Anda dapat:

Tingkatkan efisiensi: Kurangi beban kerja manual dengan fitur otomatisasi ClickUp Brain. Otomatiskan tugas seperti mengirim pengingat onboarding, menjadwalkan evaluasi kinerja, atau meneruskan permintaan ke anggota tim yang tepat

Ambil keputusan SDM berdasarkan data: Analisis data SDM di dalam platform ClickUp untuk mengidentifikasi tren dan pola. Platform ini dapat menjadi "otak kedua" Anda, memungkinkan Anda menggunakan prompt yang disesuaikan dengan peran untuk mengungkap wawasan. Anda dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi risiko turnover, karyawan berkinerja tinggi, atau kesenjangan keterampilan di dalam tenaga kerja Anda. Wawasan ini memberdayakan profesional SDM untuk mengambil keputusan yang terinformasi terkait perekrutan, strategi retensi, dan program pengembangan talenta, sehingga meningkatkan hasil SDM secara keseluruhan

Sesuaikan komunikasi: Gunakan AI generatif untuk secara otomatis menyesuaikan gaya dan nada pesan atau ringkasan tugas, memastikan komunikasi Anda akurat dan penuh empati

Selain itu, platform manajemen SDM menyediakan beberapa templat HR yang mudah digunakan, sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Misalnya, buku panduan HR dapat membantu Anda membuat buku panduan HR yang komprehensif hanya dengan beberapa klik.

Template ini membantu Anda:

Dapatkan akses ke informasi terkini mengenai kebijakan dan prosedur SDM

Pantau perilaku dan kinerja karyawan

Berikan penjelasan yang jelas mengenai tunjangan, cuti, dan detail lainnya

