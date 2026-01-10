10 Alat AI Terbaik untuk Podcaster pada Tahun 2026

Memulai podcast bisa menjadi perjalanan yang menarik, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi baik oleh podcaster berpengalaman maupun pemula—masalah teknis, kurangnya waktu untuk mengedit, dan kebuntuan kreatif, untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

Di situlah alat AI berperan untuk menyelamatkan situasi. Alat AI ini untuk podcaster dapat menyederhanakan proses pengeditan, transkripsi, pembuatan konten, dan bahkan pemasaran bagi Anda.

Meskipun demikian, daftar alat AI yang tersedia bagi pembuat podcast tak ada habisnya, dan memutuskan alat mana yang layak diinvestasikan bisa jadi menakutkan. Itulah sebabnya saya, bersama tim ClickUp, telah menyusun daftar sepuluh alat podcasting AI terbaik yang telah teruji dan terbukti, yang akan memperkaya serta menyederhanakan perjalanan pembuatan podcast Anda.

Namun, sebelum itu, mari kita bahas aspek-aspek yang kami pertimbangkan saat menentukan 10 alat AI terbaik untuk podcaster.

Berikut adalah lima hal yang harus Anda perhatikan saat menambahkan alat AI ke dalam proses podcasting Anda:

Otomatisasi tugas: Sederhanakan aspek-aspek podcasting yang membosankan dan memakan waktu dengan AI. Alat AI berkualitas harus dilengkapi dengan fitur otomatisasi yang andal untuk memberikan kendali atas otomatisasi peningkatan audio, transkripsi, dan pembuatan konten

Kemudahan penggunaan: Bangun proses pembuatan konten yang efisien dengan alat AI yang sesuai dengan gaya konten unik Anda. Carilah alat yang menyeimbangkan fitur-fitur canggih dengan antarmuka yang intuitif sehingga Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat

Kualitas dan akurasi: Alat AI untuk podcaster harus mampu meningkatkan akurasi tugas operasional mereka, seperti mengoordinasikan perekaman di studio, berbagi naskah, mengedit transkrip podcast, dan mengelola dokumen keuangan. Teliti rekam jejak dan ulasan alat tersebut untuk memverifikasinya

Penyesuaian: Saya percaya bahwa AI seharusnya dapat memberikan kita lebih banyak kendali atas proses pengeditan dan pilihan kreatif kita. Pilihlah alat AI yang memberikan kemampuan tambahan dengan ruang lingkup yang cukup untuk melakukan penyesuaian kreatif dan pengaturan khusus

Integrasi dan biaya: Sangat penting agar alat AI yang Anda pilih sesuai dengan anggaran Anda dan dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam proses kerja yang sudah ada. Alat AI terbaik adalah yang menawarkan nilai tinggi dengan biaya yang wajar.

Berikut adalah sepuluh alat podcasting berbasis AI terbaik yang kami yakini dapat mengubah proses Anda dan meningkatkan kualitas konten,

1. ClickUp

Terbaik untuk pengelolaan podcast dari awal hingga akhir

Buat dan kelola episode podcast secara efektif dan efisien dengan ClickUp

ClickUp adalah alat produktivitas yang kuat yang membantu menciptakan pusat kendali podcasting yang sempurna. Melalui berbagai fitur bawaan seperti pesan instan, AI khusus, alat penulisan dan penetapan tujuan, templat kalender konten, serta lebih dari 1.000 integrasi, ClickUp dapat memfasilitasi pengelolaan podcast secara menyeluruh, mulai dari ideasi dan brainstorming hingga publikasi tepat waktu, menjadikannya perangkat lunak pengelolaan podcast pilihan utama bagi Anda.

Sangat cocok untuk podcaster pemula maupun yang sudah berpengalaman, ClickUp menyediakan platform terpusat untuk mengelola setiap episode dan proyek podcast dengan mudah. Dengan fokus utama pada menyederhanakan tugas, fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikannya dengan kebutuhan unik Anda.

Dua fitur penting bagi Anda, terutama jika Anda tidak bekerja sendirian, adalah ClickUp Goals untuk mempermudah proses ideasi dan penetapan tujuan, serta ClickUp Chat untuk komunikasi yang konsisten. ClickUp Goals memungkinkan Anda mencatat tujuan individu dan tim serta menghubungkannya dengan tugas-tugas podcast Anda, sementara ClickUp Chat memfasilitasi pertukaran pesan antar tim dan bahkan penandaan instan.

Ucapkan selamat tinggal pada alur kerja yang terfragmentasi akibat penggunaan berbagai alat AI. Perangkat Lunak Manajemen Produk ClickUp dapat menggantikan banyak alat AI lainnya untuk podcaster. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan berbagai alat dan layanan podcasting populer sehingga menjadi solusi satu atap untuk semua kebutuhan podcasting Anda. Anda dapat menghubungkan perangkat lunak perekaman, platform hosting, dan akun media sosial Anda dengan ClickUp. ClickUp bahkan menawarkan layanan penyimpanan cloud untuk memusatkan semua aktivitas dan file podcasting Anda di satu tempat.

Dengan berbagai templat podcast yang siap digunakan hanya dengan beberapa klik, ClickUp membuat pembuatan dan pengelolaan podcast menjadi jauh lebih mudah dan efektif.

Visualisasikan dan luncurkan podcast yang sukses dengan Template Perencanaan Podcast dari ClickUp

Template Perencanaan Podcast ClickUp adalah dasbor yang sempurna untuk mengatur apa yang ingin didengar pendengar Anda, mengelola penjangkauan tamu, dan memvisualisasikan bagaimana Anda akan menyajikan konten Anda hingga ke setiap episode podcast. Baik Anda baru memulai perjalanan podcast Anda atau merencanakan perekaman dan rilis bulan depan—template ini akan memberi Anda kerangka kerja yang Anda butuhkan. Ini adalah template podcast ClickUp favorit saya .

Gunakan Template Podcast ClickUp untuk mengatur kegiatan perencanaan podcast dengan cepat dan efisien.

Template Podcast ClickUp membantu Anda membuat rencana terperinci untuk merekam podcast. Template ini mencakup tugas-tugas seperti menjadwalkan tamu, sesi perekaman, mengelola aset file audio, dan bahkan melacak kemajuan episode. Template ini memungkinkan Anda merencanakan dan melaksanakan setiap langkah proses pembuatan podcast dengan efisien

Selain manajemen podcast, ClickUp juga dilengkapi dengan ClickUp Docs, alat dokumentasi dan pengeditan bawaan yang ramah pengguna dan sangat cocok untuk penulisan dan pengeditan podcast secara real-time. Alat ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti halaman bersarang, tautan cepat, dan opsi gaya yang tak terhitung jumlahnya, serta fitur penulisan AI khusus yang membantu Anda menulis dan mengedit naskah podcast yang menarik dan jelas.

Dapatkan asisten penulisan pribadi Anda hanya dengan beberapa baris input menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain, rangkaian alat AI yang sangat canggih, dapat membantu Anda melakukan brainstorming ide podcast, menyusun naskah yang menarik, dan mengatur pemikiran Anda selama proses kreatif.

Gunakan ClickUp Docs sebagai alat dokumentasi serba guna untuk mencatat ide, menghubungkannya dengan alur kerja, dan memastikan pelaksanaan ide berjalan lancar.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menulis naskah Anda di ClickUp Docs. Selain itu, jika Anda membutuhkan panduan untuk membuat naskah podcast, ClickUp juga siap membantu Anda.

Gunakan Template Skrip Podcast ClickUp untuk mempermudah proses penulisan dari awal hingga akhir.

Template Skrip Podcast ClickUp adalah template ClickUp Doc untuk episode podcast yang terorganisir dengan baik. Template ini dirancang untuk membantu Anda mengatur dan merencanakan semua aspek produksi podcast serta menulis skrip secara efisien. Template ini dirancang secara visual untuk memastikan konsistensi pada setiap episode podcast

Ingin memanfaatkan kembali bagian-bagian dari podcast Anda dan membuat postingan teks darinya? Gunakan ClickUp Clips untuk merekam layar Anda langsung di ClickUp. Setelah disimpan, alat transkripsi AI secara otomatis menghasilkan teks yang akurat untuk video tersebut. Fitur ini membuat pengeditan dan pemanfaatan kembali episode podcast Anda menjadi postingan blog atau postingan media sosial menjadi sangat mudah. Fitur ini juga membuat konten Anda lebih mudah diakses dan dioptimalkan untuk SEO.

Gunakan ClickUp Clip untuk perekaman video instan dan transkripsi audio

Seperti yang saya katakan, dengan ClickUp, Anda dapat merancang ide, membuat, mengelola, melacak, dan merekam semua podcast Anda dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan proses podcast Anda dan lacak metrik dari awal hingga akhir di ClickUp Dashboards

Sederhanakan dan tingkatkan proses pembuatan dan perencanaan podcast dengan templat siap pakai

Gunakan ClickUp Docs untuk penulisan naskah yang mudah, pembuatan konten kreatif, dan dokumentasi yang efisien

Dapatkan ide podcast, tulis naskah Anda, dan banyak lagi dengan ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi

Buat peta jalan untuk podcast Anda dengan langkah-langkah terperinci menggunakan ClickUp Tasks

Rekam layar podcast Anda dengan ClickUp Clips dan dapatkan transkripsi yang akurat menggunakan ClickUp Clips

Sentralisasikan aktivitas podcasting Anda dengan lebih dari 1.000 integrasi untuk perangkat lunak perekaman, platform hosting, akun media sosial, dan penyimpanan cloud

Batasan ClickUp

Memiliki kurva pembelajaran yang sedikit lebih panjang

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. ChatGPT

Terbaik untuk brainstorming dan membuat kerangka

ChatGPT adalah chatbot AI generatif dari OpenAI. Saya menemukan bahwa kemampuan AI-nya sangat ideal bagi podcaster untuk menghasilkan ide episode dan prompt guna memfasilitasi pembuatan konten. Berfokus pada hasil kreatif, antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan penggunaan prompt yang dipersonalisasi serta menghasilkan ide untuk tema dan bahkan judul episode kreatif yang sesuai dengan kebutuhan podcasting Anda yang unik.

Dengan kemampuan pembangkitan ide dan penyempurnaan naskah yang intuitif, ChatGPT termasuk di antara alat AI terkemuka untuk podcaster. Alat ini berpotensi menjadi kolaborator virtual dan tempat berdiskusi yang hebat untuk proses podcasting Anda. Alat ini juga memberikan umpan balik dan saran secara real-time untuk meningkatkan kualitas podcast Anda. Basis pengetahuannya yang luas memperluas kemampuan riset Anda dan menghemat waktu.

Fitur terbaik ChatGPT

Cari ide-ide kreatif untuk podcast dan atasi masalah pada topik yang membuat Anda buntu

Susun episode podcast Anda dengan garis besar yang terperinci menggunakan ChatGPT, termasuk poin pembicaraan dan transisi antar segmen

Menghasilkan ide untuk dialog podcast Anda, teks iklan, atau segmen intro/outro

Buat teks deskripsi yang menarik untuk postingan media sosial atau kerangka untuk postingan blog podcast Anda

Batasan ChatGPT

Informasi yang dihasilkan mungkin tidak selalu akurat dan memerlukan verifikasi

Hasilnya terkadang terasa kaku dan kurang memiliki nuansa percakapan alami

Anda tidak dapat menggunakannya untuk meneliti peristiwa terkini karena data latihannya hanya diperbarui hingga April 2023.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus : $20 per bulan per pengguna

Team: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

3. Alitu Showplanner

Terbaik untuk perencanaan audio dan praproduksi podcast

Alitu Showplanner, alat berbasis AI, dirancang untuk memudahkan perencanaan podcast. Alat ini membantu podcaster dalam menghasilkan ide untuk episode, mengatur konten, dan membuat garis besar yang terperinci.

Saya menyukai cara Alitu Showplanner menghasilkan ide kreatif dan merekomendasikan topik yang relevan berdasarkan niche podcast dan audiens target Anda. Alat ini juga menyediakan fitur untuk menjadwalkan rilis, mengatur segmen, dan wawancara tamu. Dengan Showplanner, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga sambil membuat podcast berkualitas profesional dengan mempermudah proses produksi podcast.

Fitur terbaik Alitu Showplanner

Sederhanakan dan percepat proses pemasaran dan perencanaan podcast Anda dengan antarmuka seret dan lepas untuk memvisualisasikan struktur episode Anda dengan mudah

Tambahkan catatan, tautan, dan penanda waktu ke segmen dalam rencana Anda untuk menjaga informasi tetap terorganisir

Impor klip audio atau musik latar langsung ke rencana acara Anda untuk merencanakan alur konten dengan lebih baik

Ekspor rencana acara Anda sebagai file PDF atau panduan berbasis teks untuk memudahkan referensi selama perekaman

Batasan Alitu Showplanner

Fitur pengeditan podcast yang terbatas untuk klip audio yang diimpor di dalam Showplanner itu sendiri

Fitur pasca-produksi audionya tidak lengkap

Mungkin terasa kurang intuitif dibandingkan alat perencanaan visual lainnya untuk struktur podcast non-linear

Harga Alitu Showplanner

Podcaster independen: $38 per bulan per pengguna (biaya tambahan untuk layanan hosting)

Bisnis: Mulai dari $195 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Alitu Showplanner

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

4. ContentShake AI

Terbaik untuk optimasi SEO dan ringkasan

Ditampilkan oleh Semrush di App Center mereka, ContentShake AI paling unggul dalam menganalisis kumpulan data besar untuk menghasilkan ide episode bagi niche dan audiens tertentu menggunakan algoritma AI. Alat pengeditan podcast ini merekomendasikan ide konten berdasarkan topik populer, kata kunci, dan pertanyaan yang menarik minat pendengar.

ContentShake AI membantu podcaster tetap unggul dengan mengidentifikasi podcast pesaing dan preferensi pendengar. Anda dapat dengan cepat menghasilkan ide, mengatasi kebuntuan kreatif, dan memproduksi episode berkualitas tinggi yang menarik pendengar dengan ContentShake AI.

Fitur terbaik ContentShake AI

Buat judul dan deskripsi yang dioptimalkan untuk SEO agar podcast Anda mendapat peringkat lebih tinggi di hasil pencarian

Buat catatan acara dan ringkasan podcast yang detail dari audio Anda, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan pendengar menemukan konten Anda

Ekstrak ide-ide utama dari episode podcast Anda untuk dengan mudah membuat postingan media sosial dan materi promosi

Manfaatkan kembali konten podcast Anda menjadi postingan blog untuk memperluas jangkauan dan menarik pendengar baru

Batasan ContentShake AI

Tidak dapat menjamin optimasi SEO atau ringkasan yang sepenuhnya akurat

Mungkin kurang efektif untuk acara yang sangat bersifat percakapan

Tidak ada paket gratis, hanya uji coba gratis selama tujuh hari

Harga ContentShake AI

Gratis: Uji coba (selama tujuh hari)

Premium: $60 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan ContentShake AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

5. Wondercraft

Terbaik untuk pasca-produksi dan kemudahan berbagi audio

Wondercraft menggunakan AI canggih untuk mengubah teks menjadi produksi audio berkualitas tinggi dengan suara AI yang terdengar alami dan soundtrack yang dapat disesuaikan.

Podcaster dapat mengubah postingan blog, artikel, dan naskah menjadi episode yang menarik dalam hitungan menit. Fitur pengeditan audio otomatis, kloning suara, dan dukungan dalam berbagai bahasa dari Wondercraft akan membantu Anda memperluas audiens dan membuat podcast yang terdengar profesional.

Fitur terbaik Wondercraft

Buat cuplikan audio singkat dan menarik dari podcast Anda untuk promosi di media sosial

Transkripsikan audio Anda dengan cepat untuk meningkatkan keterlihatan dan aksesibilitas

Gunakan suara yang dihasilkan AI untuk intro dan outro atau untuk membacakan pesan sponsor

Ubah konten teks menjadi episode podcast menggunakan fitur teks-ke-suara

Batasan Wondercraft

Suara yang dihasilkan AI mungkin masih memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan suara manusia

Suara latar belakang atau banyaknya pembicara dapat menyebabkan transkripsi yang tidak akurat

Harga Wondercraft

Gratis

Creator: $34 per bulan per pengguna untuk 60 kredit per bulan

Pro: Mulai dari $64 per bulan per pengguna untuk 150 kredit per bulan

Paket khusus: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Wondercraft

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

6. Jasper

Terbaik untuk pembuatan konten

Saya telah menggunakan Jasper, sebuah asisten penulisan berbasis AI, untuk membuat konten beberapa kali. Alat ini dapat membantu Anda membuat deskripsi episode yang menarik, catatan acara, postingan media sosial, dan promosi untuk podcast Anda dalam hitungan menit.

Algoritma AI-nya menghasilkan teks berdasarkan preferensi audiens dan konten yang sudah ada. Jasper juga dapat membantu Anda memikirkan ide episode, menulis naskah, dan mengembangkan suara berbasis AI untuk narasi dan karakter. Dengan Jasper, Anda dapat membuat konten yang menarik dan melengkapi kreativitas Anda.

Fitur terbaik Jasper

Cari ide topik episode podcast baru dan sudut pandang unik untuk konten Anda

Dapatkan bantuan dalam menulis naskah untuk episode solo atau podcast bergaya wawancara

Buat catatan acara dan deskripsi yang menarik untuk episode podcast Anda guna menarik pendengar

Buat postingan media sosial yang menarik untuk mempromosikan konten baru Anda

Batasan Jasper

Membutuhkan penyuntingan dan pengecekan yang cermat karena teks yang dihasilkan AI dapat mengandung kesalahan atau ketidakakuratan

Biaya bulanan cukup mahal dibandingkan dengan banyak pesaing

Membutuhkan perintah yang sangat spesifik untuk hasil terbaik

Tidak ada paket gratis, hanya uji coba gratis

Harga Jasper

Gratis: Uji coba selama tujuh hari

Creator: $34/bulan per pengguna

Pro: $59 per bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

7. Suno

Terbaik untuk pembuatan musik podcast kustom

Suno adalah alat AI untuk pembuatan musik yang akan membantu Anda mengekspresikan bakat musik Anda. Platform berbasis AI ini dapat membuat lagu yang dipersonalisasi khusus untuk Anda dengan memungkinkan Anda memasukkan berbagai gaya musik. Saya sangat menikmati saat mencobanya dengan berbagai macam lagu!

Suno sangat cocok untuk membuat lagu atau menentukan tempo yang tepat. Anda juga dapat melihat profil artis atau perpustakaan lagu siap pakai Suno jika Anda tidak ingin mengambil risiko terlalu besar.

Fitur terbaik Suno

Buat tema intro dan outro orisinal untuk podcast Anda yang sangat sesuai dengan merek Anda

Buat musik latar yang disesuaikan dengan suasana dan nada berbagai segmen podcast

Sesuaikan durasi musik, tingkat energi, dan instrumentasi untuk menghasilkan suara yang personal

Hindari masalah hak cipta dengan musik bebas royalti yang dibuat khusus untuk Anda

Batasan Suno

Mungkin diperlukan beberapa percobaan untuk mencapai suara yang tepat sesuai dengan yang Anda bayangkan

Musik yang dihasilkan oleh AI terkadang kurang memiliki nuansa dan kompleksitas seperti musik yang diciptakan oleh manusia

Kontrol yang terbatas atas elemen musik yang rumit atau aransemen yang kompleks

Harga Suno

Dasar: Gratis

Pro: $10 per bulan per pengguna

Premier: $30 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Suno

G2: 4,3/5 (lebih dari 250 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

8. FineVoice

Terbaik untuk pembangkitan suara berbasis AI dan peningkatan kualitas audio

FineVoice adalah generator suara AI dan platform pembuatan konten yang membantu podcaster membuat narasi suara, bereksperimen dengan berbagai gaya suara, dan menyempurnakan rekaman mentah. Anda dapat menggunakan alat pengubah suaranya untuk segmen yang berfokus pada karakter atau menjaga anonimitas, serta penguat suara AI-nya untuk mengurangi noise, memperbaiki gema, dan menyeimbangkan volume demi hasil akhir yang lebih bersih.

Fitur terbaik FineVoice

Perbaiki kualitas audio dengan menghilangkan noise, mengurangi gema, dan menyeimbangkan volume

Ubah suara Anda dengan alat pengubah suara AI untuk segmen kreatif atau privasi

Buat narasi suara AI dan ubah teks menjadi suara dengan perpustakaan suara yang lengkap

Kloning dan rancang suara kustom untuk penyampaian yang konsisten di seluruh episode

Batasan FineVoice

Efek suara bisa terasa seperti gimmick tergantung pada format acara Anda

Anda mungkin perlu bereksperimen untuk mendapatkan nada dan kesan realistis yang tepat sesuai keinginan Anda

Harga FineVoice

Gratis

Basic: $8,99/bulan

Pro: $17,99/bulan

Enterprise: $47,99/bulan

FineVoice ulasan dan penilaian

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Descript

Terbaik untuk pengeditan audio dan kolaborasi

Salah satu alat AI paling populer untuk podcaster, Descript adalah platform berbasis AI yang menyederhanakan pembuatan podcast. Fitur terbaiknya adalah transkripsi audio otomatis dan akurat menjadi teks untuk diedit. Saya bahkan pernah menggunakannya untuk menghasilkan transkrip dari rekaman podcast video dan webinar.

Pada dasarnya, Anda dapat mengedit semua file audio Anda dengan mengedit transkripnya, layaknya mengedit dokumen. Selain itu, Studio Sound meningkatkan kualitas audio hanya dengan satu klik, dan Overdub memungkinkan Anda membuat narasi suara yang realistis menggunakan suara Anda sendiri atau suara AI.

Anda dapat menghapus kata-kata pengisi, memperbaiki kesalahan, menambahkan musik dan efek suara, serta membuat episode dari awal menggunakan konten yang dihasilkan AI dengan Descript.

Fitur terbaik Descript

Edit podcast Anda dengan mengedit transkrip teks—potong, tempel, dan atur ulang audio dengan pengeditan teks yang sederhana

Sempurnakan audio podcast Anda dengan menghapus kata-kata pengisi secara otomatis hanya dengan beberapa klik

Perbaiki kesalahan atau tambahkan konten baru menggunakan suara Anda sendiri atau suara yang dihasilkan AI dengan fitur Overdub

Undang anggota tim untuk berkolaborasi dalam proyek secara real-time

Batasan Descript

Pengguna yang memiliki latar belakang pengeditan audio tradisional mungkin memerlukan waktu untuk mempelajari cara menggunakannya secara efektif

Beberapa fitur pengeditan audio tingkat lanjut yang biasa digunakan oleh para profesional mungkin tidak tersedia

Harga Descript

Gratis

Creator: $15 per bulan per pengguna

Pro: $30 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Descript

G2: 4,6/5 (lebih dari 450 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 150 ulasan)

10. Podpage

Terbaik untuk desain dan pembuatan situs web podcast

Podpage adalah platform berbasis AI bagi para podcaster untuk membuat situs web podcasting yang menarik dan memikat. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan templat yang dapat disesuaikan, Anda dapat menampilkan episode Anda, menceritakan kisah Anda, dan membangun koneksi visual yang menarik dengan pendengar Anda.

Namun, itu belum semuanya. Yang menurut saya sangat berguna adalah bagaimana alat ini memudahkan pendengar untuk menemukan dan menikmati podcast. Podpage menggunakan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan kinerja situs web, menghasilkan konten video yang ramah SEO, dan bahkan membuat transkrip konten audio.

Fitur terbaik Podpage

Buat situs web podcast dalam hitungan menit dengan pembuat situs web yang mudah digunakan

Hemat waktu berjam-jam dengan transkripsi otomatis, sehingga konten Anda menjadi lebih mudah diakses dan ramah SEO

Integrasikan podcast Anda ke dalam situs web Anda, sehingga pendengar dapat menikmati acara Anda tanpa perlu meninggalkan halaman Anda

Batasan Podpage

Pilihan penyesuaian desain yang terbatas dibandingkan dengan yang lain

Alat-alat ini mungkin tidak ideal untuk pengaturan podcast yang kompleks atau kebutuhan khusus seperti memiliki beberapa acara, atau ketika bisnis memerlukan tingkatan keanggotaan yang berbeda

Harga Podpage

Basic: $19/bulan per pengguna

Pro: $29 per bulan per pengguna

Elite: $59 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Podpage

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Meningkatkan Pengalaman Pembuatan Podcast Anda

Baik Anda seorang pemula maupun podcaster berpengalaman, alat AI berpotensi mengubah cara Anda mendekati proses pembuatan podcast. Kini Anda dapat membuat podcast berkualitas profesional yang layak dinikmati pendengar Anda dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Saya yakin bahwa menggunakan sepuluh alat AI untuk podcaster yang disebutkan dalam artikel ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi Anda.

Namun, kombinasi alat yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Meskipun Anda tentu saja dapat mencoba semua alat dalam daftar kami, Anda juga dapat memilih ClickUp sebagai alat AI paling komprehensif yang Anda butuhkan. Jadi, jangan ragu untuk mendaftar di ClickUp untuk mencobanya!