Podcast Penulisan Terbaik untuk Menumbuhkan Kreativitas di Tahun 2025

Pada tahun 1959, Jack Kerouac menggunakan mesin tiknya dan mengetik daftar spontan berisi tiga puluh 'panduan' untuk menulis, menawarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga seperti "tulislah apa yang Anda inginkan dari lubuk hati yang paling dalam" dan "tulislah dengan penuh kenangan dan ketakjuban untuk diri Anda sendiri."

Kami tidak tahu apakah Kerouac akan merangkul sirkuit podcast untuk berbagi kepercayaan dan Teknik untuk Prosa Modern_ .

Namun, kita tahu bahwa proses menulis adalah sesuatu yang sangat menarik dan sulit dipahami, dan rahasia para penulis selalu dicari.

Berbicara tentang menulis sering kali tampak lebih mudah daripada benar-benar menulis. Meskipun mendengarkan podcast yang direkomendasikan di sini tidak akan menggantikan duduk untuk menulis, namun hal ini dapat membantu Anda mengatasi keterasingan dalam mencari inspirasi, baik jika Anda adalah seorang penulis kreatif atau novelis yang bercita-cita tinggi.

Itulah mengapa podcast menulis sangat berharga. Podcast menawarkan dukungan, panduan, dan dorongan untuk upaya kreatif Anda.

Podcast menulis adalah program audio yang mengeksplorasi berbagai aspek penulisan, mulai dari kerajinan hingga gaya hidup.

Podcast adalah alat penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kreativitas mereka, mengasah keterampilan mereka, atau menemukan komunitas dalam upaya menulis yang terkadang terasa sepi.

Dengan mendengarkan podcast ini, Anda bisa belajar dari pengalaman penulis lain, mempelajari teknik baru, dan tetap termotivasi sepanjang perjalanan menulis Anda.

Berbagai Jenis Podcast Penulisan

Podcast menulis hadir dalam berbagai jenis, untuk memenuhi beragam kebutuhan dan selera komunitas penulis.

Berikut ini adalah beberapa jenis utama podcast tentang menulis dan apa yang bisa mereka tawarkan kepada Anda:

Podcast instruksional: Podcast ini menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kemampuan menulis, yang mencakup topik-topik mulai dari tata bahasa hingga struktur cerita. Podcast ini memberikan banyak pengetahuan yang dapat diakses oleh pemula dan penulis berpengalaman

: Podcast ini dirancang untuk memotivasi Anda dengan berbagi kisah sukses dan memberikan semangat. Podcast ini berfungsi sebagai sumber dorongan, menumbuhkan ketahanan dan kreativitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang melekat dalam karier menulis Anda Podcast khusus genre: Jika Anda ingin mendalami nuansa penulisan dalam kategori sastra tertentu seperti misteri, roman, atau fiksi ilmiah, podcast khusus genre cocok untuk Anda. Podcast ini memberikan wawasan yang disesuaikan dengan penulis yang ingin menyempurnakan keahlian mereka dalam genre tertentu

Jika Anda ingin mendalami nuansa penulisan dalam kategori sastra tertentu seperti misteri, roman, atau fiksi ilmiah, podcast khusus genre cocok untuk Anda. Podcast ini memberikan wawasan yang disesuaikan dengan penulis yang ingin menyempurnakan keahlian mereka dalam genre tertentu Wawancara penulis: Podcast ini menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan penulis buku terlaris, memberi Anda sekilas tentang proses kreatif dan pengalaman yang membentuk karya mereka. Hal ini memberi Anda perspektif di balik layar tentang seni dan profesi menulis

Podcast ini menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan penulis buku terlaris, memberi Anda sekilas tentang proses kreatif dan pengalaman yang membentuk karya mereka. Hal ini memberi Anda perspektif di balik layar tentang seni dan profesi menulis Podcast yang berorientasi pada komunitas: Podcast ini membentuk ruang virtual bagi para penulis untuk terhubung dan berbagi perjalanan dan wawasan mereka yang beragam. Mereka secara aktif memandu Anda di jalan Anda, berfungsi sebagai suar bagi mereka yang ingin menguasai keahlian mereka dan menemukan kepuasan kreatif

Setelah mengetahui berbagai jenis podcast, Anda dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan preferensi Anda.

Untuk membantu Anda lebih jauh, kami telah menyusun daftar podcast terbaik tahun ini, yang memberikan wawasan berharga untuk mengasah kemampuan menulis dan memicu inspirasi.

Podcast Menulis Peringkat Teratas

Di mana pun Anda berada dalam perjalanan menulis Anda, kami telah menyusun daftar 17 podcast menulis terbaik tahun ini untuk membantu Anda mendapatkan inspirasi:

1. Berpikiran menulis

via Berpikiran menulis Dipandu oleh Brooke Warner dari She Writes, komunitas online terbesar di dunia untuk para penulis wanita, dan Grant Faulkner dari National Novel Writing Month (NaNoWriMo), Write-minded merupakan podcast mingguan yang menawarkan perpaduan dinamis antara nasihat penulisan, diskusi yang berfokus pada kerajinan, dan wawasan industri.

Dalam setiap episode, pembawa acara melakukan wawancara menarik dengan para penulis dan profesional penerbitan, disertai dengan fitur mini yang mengeksplorasi tren terkini di dunia penerbitan.

Baik Anda seorang penulis yang bercita-cita tinggi maupun penulis yang sudah mapan, Write-minded memberikan perpaduan menarik antara inspirasi kreatif dan wawasan bisnis.

Episode terbaru menampilkan Stephanie Foo yang membahas tantangan menulis tentang trauma dan A.M. Homes yang berbagi wawasan tentang seni penokohan, menjadikannya sumber daya yang tak ternilai bagi para penulis di semua tahap perjalanan mereka.

Episode yang wajib didengarkan

Bagaimana Mengungkapkan Diri dalam Memoar Ketika Anda Tidak Berada di Kehidupan Nyata, menampilkan Dr. Brian H. Williams

masa Depan Buku, menampilkan Maja Thomas

Seni Penyelarasan yang Halus dan Pengaruhnya terhadap Penulisan Kita, bersama Baron Wormser

Apa yang dikatakan pendengar

Saya tidak bisa berhenti mendengarkan. Jika Anda seorang penulis, Anda juga tidak akan bisa melakukannya.

2. The Creative Penn Podcast

via The Creative Penn Podcast Dipandu oleh Joanna Penn, seorang penulis dan pengusaha indie yang sukses, The Creative Penn Podcast memberikan wawasan tentang penulisan, penerbitan mandiri, pemasaran buku, dan juga cara mencari nafkah dengan tulisan Anda.

Setiap episode mencakup topik mulai dari eksplorasi genre hingga aspek teknis penerbitan yang bertujuan untuk membantu penulis memahami industri buku.

Joanna sering mengundang tamu seperti Mark Dawson dan Orna Ross, yang berbagi keahlian mereka dalam bidang-bidang tertentu, yang memberikan saran-saran yang dapat diterapkan oleh para pendengar dalam upaya penulisan dan penerbitan mereka.

Episode yang wajib didengarkan

pendekatan Kreatif terhadap AI Generatif dalam Desain Sampul Buku bersama James Helps

menghadapi Ketakutan dan Menulis Karakter Unik bersama Barbara Nickless

bagaimana Pencarian AI Generatif Akan Berdampak pada Penemuan Buku dalam Dekade Mendatang bersama Joanna Penn

Apa yang dikatakan pendengar

Campuran antara pendengar dan gaya podcast (monolog yang diikuti dengan wawancara) membuatnya menghibur. Sangat sangat direkomendasikan.

3. Grammar Girl Kiat Cepat dan Kotor untuk Menulis yang Lebih Baik

via Kiat Cepat dan Kotor Mignon Fogarty, suara di balik Grammar Girl, menawarkan kiat-kiat singkat dan bersahabat untuk memperbaiki tulisan Anda. Meliputi tata bahasa, gaya, dan penggunaan, setiap episode membahas kesalahan penulisan yang umum dan nuansa gaya yang dapat membuat atau menghancurkan karya Anda.

Podcast ini membantu para penulis dari semua tingkatan untuk memperbaiki tulisan mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif, sehingga menjadikannya salah satu dari 101 situs web terbaik versi _Writer's Digest.

Para tamu seperti ahli bahasa dan penulis mendiskusikan evolusi bahasa dan praktik penulisan terbaik, membuat aturan bahasa yang rumit dapat diakses oleh semua orang.

Episode yang wajib didengarkan

teknologi mengubah cara kita menulis. Siapa yang pertama kali membuat Goody Two Shoes?

psikologi (dan bahasa) waktu. Koma itu seperti orang di kereta bawah tanah. Tugas rubah._

mengapa bahasa Inggris memiliki huruf diam. Dayjamas

**Apa yang pendengar katakan

Podcast Grammar Girl adalah yang terbaik!!! Saya terutama menyukai bagian tentang bagaimana bahasa Inggris telah berubah dari waktu ke waktu.

4. Tempat Nongkrong Para Penulis

via Tempat Nongkrong Para Penulis The Writers' Hangout adalah ruang bagi para penulis untuk berbagi cerita, tantangan, dan kemenangan.

Acara ini dipandu oleh berbagai anggota komunitas penulis, termasuk Direktur Media Sosial PAGE Sandy Adomaitis dan pembawa acara Terry Sampson. Setiap episode membahas berbagai aspek kehidupan menulis, mulai dari mengatasi hambatan menulis hingga mengeksplorasi proses kreatif.

Podcast ini menawarkan komunitas dan saran praktis, sehingga membantu para penulis merasa tidak terlalu terisolasi.

Salah satu tamu penting yang ditampilkan dalam acara ini adalah penulis skenario Matias Caruso, yang keikutsertaannya memiliki arti penting. Sebagai penulis skenario otodidak dari Argentina, Caruso membawa perspektif dan perjalanan yang unik ke dalam podcast.

Kisahnya dalam menguasai bahasa Inggris dan keterampilan menulis skenario secara mandiri di tengah tantangan budaya dan bahasa sangat menginspirasi dan dapat ditiru oleh para penulis yang bercita-cita tinggi di seluruh dunia.

Dengan menampilkan wawasan Caruso, podcast ini tidak hanya memperkaya kontennya dengan pengalaman yang beragam, tetapi juga menyoroti inklusivitas dan dorongan yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas kreatif.

Episode yang wajib didengarkan

bagaimana Penulis Menemukan Agen dan Manajer Mereka

7 Tips Cepat Membuat Nama Karakter yang Mudah Dikenang

10 Tips Penting dari Billy Wilder Untuk Menulis Skenario yang Hebat_

Apa yang dikatakan para pendengar

Podcast seperti ini persis seperti yang saya butuhkan saat saya sedang beristirahat menulis. Rasanya seperti berada di ruang bersama mereka dan menikmati percakapannya.

5. Sekolah Penerbitan Mandiri

via Podcast Sekolah Penerbitan Sendiri Chandler Bolt menjadi pembawa acara podcast Self-Publishing School, yang berfokus pada cara menulis, menerbitkan, dan memasarkan buku Anda secara efektif.

Setiap episode memberikan panduan langkah demi langkah dalam menerbitkan buku sendiri, menjadikannya sumber daya yang berharga bagi para penulis di setiap tahap karier.

Chandler dan para tamunya, termasuk penulis yang sukses menerbitkan buku sendiri seperti Joanna Penn dan Derek Murphy, mendiskusikan strategi peluncuran buku, pemasaran, dan membangun merek penulis, serta menawarkan kepada para pendengarnya cetak biru untuk meraih kesuksesan menerbitkan buku sendiri.

Episode yang wajib didengarkan

menguasai Pemasaran dan Promosi Buku bersama Dr. Joe Vitale

Cerita yang Mudah Dibawa, Studi Kasus yang Hebat, dan Menulis Buku yang Disukai Banyak Orang bersama Joey Coleman

Pembuat Cerita: Bagaimana Saya Menjual 1 Juta Eksemplar Novel Saya bersama Steven James

Apa yang dikatakan pendengar

Ini adalah podcast yang bagus untuk siapa saja yang ingin menulis buku, apa pun situasi mereka dalam hidup.

6. The Writer Files

via Podglomerate Kelton Reid mempelajari kebiasaan, habitat, dan otak para penulis terkenal untuk memahami apa yang membuat mereka bersemangat.

The Writer Files mencakup segala hal, mulai dari kiat produktivitas hingga tantangan psikologis dalam menulis, menawarkan wawasan tentang bagaimana penulis sukses mengatasi hambatan umum.

Para tamu yang hadir di acara ini adalah penulis buku terlaris seperti David Sedaris dan Gretchen Rubin, yang berbagi rutinitas, teknik menulis, inspirasi, dan kiat-kiat untuk menjaga kreativitas dan produktivitas.

Episode yang wajib didengarkan

Bagaimana Cara Mendapatkan Kontrak Buku dengan Agen & Penulis Lucinda Halpern

Bagaimana Penulis Buku Terlaris #1 di NY Times, Jim Butcher, Menulis

Seni dan Kerajinan Drama TV bersama Aaron Tracy

Apa yang dikatakan pendengar

Jika Anda seorang penulis (dan bahkan jika Anda bukan penulis), Anda akan merasa bahwa mendengarkan The Writer Files adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan

7. Salon Penulis London

via Salon Penulis London Dipandu oleh penulis dan salah satu pendiri London Writers' Salon, Matthew Trinetti dan Parul Bavishi, podcast ini mengundang pendengar ke dalam dunia lokakarya penulisan dan diskusi sastra.

Setiap episode mengeksplorasi kerajinan menulis melalui percakapan dengan penulis, editor, dan agen sastra, menawarkan saran dan inspirasi praktis.

London Writers' Salon mendukung para penulis untuk mengasah keahlian mereka dan menemukan komunitas mereka, dengan para tamu yang mendiskusikan topik-topik yang relevan bagi para penulis baru maupun yang sudah berpengalaman.

Episode yang wajib didengarkan

Menulis Kisah Cinta, Membangun Karakter yang Kuat, Menguasai Novel Dewasa Muda, Dari Musisi Menjadi Penulis bersama David Arnold

menavigasi & Sukses dalam Penerbitan Mandiri, Pro dan Kontra Penerbitan Tradisional, Menulis Salinan Penjualan, Kategori Amazon, Membangun Audiens, Menangani Hak Cipta, Mempekerjakan Bantuan_ dengan Gwyn Bennett

menulis & Membaca sebagai Alat untuk Kehidupan yang Bermakna, Menulis Nonfiksi Ide Besar, Belajar dari Para Penulis Hebat_ bersama Benjamin Hutchinson

Apa yang dikatakan pendengar

Ini sangat menggugah pikiran. Saya menyukainya!

8. Kekuatan Bercerita

via Apple Podcasts The Power of Storytelling, yang dipandu oleh mantan jurnalis dan pakar PR Nicola J. Rowley, mengeksplorasi seni dan dampak dari mendongeng di berbagai media.

Episode-episode yang berbeda membahas bagaimana cerita dibuat, dibagikan, dan diterima, menawarkan wawasan tentang teknik naratif yang memikat audiens.

Podcast ini mengeksplorasi pertanyaan, "Bagaimana cerita saya dapat memengaruhi kehidupan saya dan kehidupan orang lain?"

Para tamu, termasuk jurnalis, penulis, dan pembicara ternama, berbagi pengalaman dan kiat-kiat mereka dalam membuat cerita yang menarik, sehingga menjadi sumber daya yang berharga bagi para penulis yang ingin meningkatkan kemampuan naratif mereka.

Episode yang wajib didengarkan

menuju Bab Berikutnya bersama Sarah Walker

ciptakan Warisan: Tuliskan Kisah Anda_ bersama Abigail Horne

Mengungkap Kekuatan Bercerita, Perjalanan Nicola J. Rowley

Apa yang dikatakan para pendengar

Pembicaraan yang menginspirasi tentang kekuatan bercerita. Nicola adalah pewawancara yang hebat dalam menggali kisah-kisah para tamunya.

9. Menulis di Sekitar Anak-Anak

via Menulis di Sekitar Anak-anak Writing Around the Kids adalah podcast yang dirancang oleh Anna Jefferson dan Sam Johnson untuk para penulis yang menavigasi kerumitan pengasuhan anak di samping upaya kreatif mereka.

Setiap episode menawarkan strategi untuk manajemen waktu yang efektif, menetapkan batasan yang jelas, dan meningkatkan kreativitas bahkan di tengah kekacauan keluarga.

Salah satu yang menarik dari serial ini adalah partisipasi Elizabeth Haynes, mantan analis intelijen polisi yang tinggal di Norfolk bersama suami dan putranya.

Dalam podcast tersebut, Elizabeth berbagi wawasannya tentang pengalaman menulis lintas genre yang membebaskan dan kebebasan kreatif dalam membuat draf tanpa rencana yang telah ditentukan sebelumnya, terutama menyoroti partisipasinya dalam National Novel Writing Month (NaNoWriMo).

Perjalanannya mulai dari menyusun novel pertamanya dalam tantangan menulis selama sebulan penuh (NaNoWriMo) hingga menjadi penulis yang diterbitkan di 37 negara tidak hanya memotivasi, tapi juga penuh dengan tips praktis bagi para pendengar yang berusaha untuk menyeimbangkan antara hasrat mereka untuk menulis dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Episode yang wajib didengarkan

Menulis/Keseimbangan Hidup November bersama Nicola Williams, Jacqueline Roy, dan Annie Garthwaite

diskusi panel Menulis & Menjadi Ibu bersama Jo Clegg, Rosie Walker & Nicola Gill

Apa kata pendengar

Sangat menyukainya, ide-ide yang bagus.

10. Menciptakan Penulis yang Bahagia

via Ruang audio Menciptakan Penulis yang Bahagia berfokus pada kegembiraan dan kepuasan yang bisa didapatkan dari menulis. Podcast ini diperuntukkan bagi para penulis buku non-fiksi dan buku bisnis.

Dipandu oleh Steph Caswell, setiap episode mengeksplorasi cara-cara untuk mempertahankan semangat menulis, mengatasi keraguan diri, dan merangkul proses kreatif. Podcast ini juga bertujuan untuk mengedukasi, menginspirasi, dan memberdayakan para penulis dengan alat-alat yang diperlukan.

Para tamu, termasuk penulis, psikolog, dan pelatih kreativitas, menawarkan wawasan untuk tetap termotivasi dan bahagia dalam praktik menulis Anda, menjadikannya sumber inspirasi bagi para penulis yang ingin menyalakan kembali gairah mereka.

Episode yang wajib didengarkan

Bagaimana Meluangkan Waktu untuk Menulis Buku Bisnis Anda di Tahun 2024

10 Pelajaran yang Saya Pelajari dari 10 Tahun Menulis_

perkenalan yang Tak Tertahankan: Memikat Pembaca Anda Dari Halaman Pertama

Apa yang dikatakan pendengar

Steph Caswell dengan fasih membagikan nilai fenomenal dalam podcast yang sangat singkat ini. Sangat layak untuk didengarkan jika Anda menjalankan bisnis Anda sendiri, dan ingin menonjol di ceruk pasar Anda. Atau jika Anda memiliki alasan lain untuk menulis buku non-fiksi.

11. Podcast Penulis Cantik

via Podcast Penulis Cantik Linda Sivertsen menjadi pembawa acara Beautiful Writers Podcast, yang menampilkan percakapan akrab dengan beberapa penulis dan pemikir kreatif yang paling dicintai.

Setiap episode membahas proses penulisan, wawasan industri penerbitan, dan perjalanan pribadi para tamu seperti Elizabeth Gilbert dan Brené Brown.

Podcast ini menawarkan pandangan di balik layar tentang tantangan dan kemenangan dalam menulis, memberikan inspirasi dan saran praktis kepada para pendengarnya dari mereka yang telah menemukan kesuksesan yang signifikan dalam karier kepenulisan mereka.

Episode yang wajib didengarkan

Bagaimana Cara Menulis Buku (& Menyelesaikannya!) bersama Marie Forleo

menjawab Pertanyaan Terbesar yang Membingungkan Penulis dengan Cheryl Strayed & Nia Vardalos

agen & Penulis Papan Atas tentang Kebersamaan bersama Jennifer Rudolph Walsh & Dani Shapiro

Apa yang dikatakan para pendengar

Nasihat, inspirasi, dan pelajaran yang luar biasa di sini. Sebuah harta karun!!!

12. Pengembaraan Mabuk dengan John King

via Apple Podcasts The Drunken Odyssey, yang dipandu oleh John King, adalah podcast tentang menulis yang menggabungkan diskusi sastra, wawancara, dan sesekali lokakarya menulis.

John dan para tamunya, termasuk penyair, novelis, dan esais, mendiskusikan nuansa penulisan, pentingnya sastra, dan kegembiraan serta perjuangan dalam proses kreatif.

Podcast ini menonjol karena perpaduan kontennya yang eklektik, mulai dari analisis sastra yang mendalam hingga percakapan ringan tentang perjalanan penulis.

Episode yang wajib didengarkan

sebuah Diskusi tentang Darurat Kathleen Alcott, bersama Samantha Nickerson

sebuah Diskusi tentang Myhouse.wad for Doom, bersama Michael Merriam

Apa kata pendengar

The Drunken Odyssey adalah podcast yang brilian! Saya senang karena kita bisa mengintip ke dalam pikiran para penulis dan bagaimana rasanya menjalani kehidupan itu.

13. Perlengkapan Penulis Kreatif

via Sabuk Alat Penulis Kreatif Andrew J. Chamberlain menjadi pembawa acara The Creative Writer's Toolbelt, yang menawarkan saran praktis dan nyata bagi para penulis yang ingin mengasah keahlian mereka. Meskipun dia belum merilis episode baru sejak Oktober 2022, hampir 200 episode sebelumnya penuh dengan pengetahuan dan kiat bermanfaat bagi para penulis.

Setiap episode berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam menulis, seperti pengembangan karakter, latar, atau plot, yang memberikan alat dan teknik kepada para pendengar untuk meningkatkan kemampuan bercerita mereka.

Para tamu termasuk penulis, editor, dan agen sastra yang berbagi keahlian dan pengalaman mereka, membuat konsep penulisan yang rumit menjadi mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti.

Episode yang wajib didengarkan

Memperoleh dasar-dasar pemasaran yang benar bersama Clayton Noblit dari Written Word Media

Percayalah pada proses yang memberi Anda kegembiraan! bersama Jessie Kwak

Buat pembaca Anda merasa cerdas bersama Jessica Brody

Apa yang dikatakan para pendengar

Ini adalah podcast favorit saya tentang penulisan kreatif dan saya telah mendengarkan setiap episodenya. Metode Andrew dalam menjelaskan konsep dan teknik sangat lugas dan mudah dimengerti.

14. Podcast Fiksi Gay Besar

via JeffandWill.com Dipandu oleh Jeff Adams dan Will Knauss, The Big Gay Fiction Podcast merayakan fiksi roman gay dan menawarkan wawasan tentang penulisan dan penerbitan cerita LGBTQ+.

Setiap episode menampilkan wawancara dengan para penulis, ulasan karya-karya terbaru, dan diskusi tentang tren dalam genre ini.

Para tamu, termasuk penulis populer seperti TJ Klune dan Gregory Ashe, berbagi pengalaman menulis mereka, memberikan inspirasi dan saran bagi para penulis yang tergabung atau mendukung komunitas LGBTQ+.

Episode yang wajib didengarkan

Memberdayakan Pembaca dan Pendongeng dengan Langganan

Roman Perjalanan Waktu karya Timothy Janovsky

kisah "Kejahatan" dan "Penjahat Gelisah" bersama Jess Everlee

Apa yang dikatakan pendengar

Saya telah menemukan beberapa penulis & buku yang luar biasa berkat keduanya. Sangat direkomendasikan!

15. Rutinitas Penulis

via Apple Podcasts Dan Simpson menjadi pembawa acara Writer's Routine, sebuah podcast yang mengeksplorasi rutinitas harian para penulis sukses untuk mengungkap bagaimana mereka mencapai tujuan mereka.

Setiap episode menawarkan sekilas tentang kebiasaan menulis yang mendorong produktivitas dan kreativitas, dengan para tamu yang mendiskusikan jadwal, ruang kerja, dan metode mereka untuk mengatasi writer's block.

Penulis seperti Ian Rankin dan Lisa Jewell berbagi rutinitas mereka, menawarkan wawasan yang berguna bagi para pendengar yang ingin mengoptimalkan praktik menulis mereka.

Episode yang wajib didengarkan

bagaimana merencanakan dan menulis fiksi sejarah bersama D.V. Bishop

mengapa hambatan terbesar dalam menulis adalah alasan-alasan Anda sendiri_ bersama Denzil Meyrick

Bagaimana cara menulis di sela-sela pekerjaan sehari-hari bersama Alex Hay

Apa yang dikatakan pendengar

Saya suka podcast ini. Kiat dan wawasan yang luar biasa dari berbagai penulis yang benar-benar membantu menginspirasi dan memberdayakan.

16. Gadis Kulit Hitam yang Membaca dengan Baik

via Gadis Kulit Hitam yang Membaca dengan Baik Well-Read Black Girl, yang dipandu oleh Glory Edim, menampilkan perbincangan dengan para penulis wanita kulit hitam, menyoroti karya mereka dan mengeksplorasi tema-tema representasi, keragaman, dan identitas dalam sastra.

Setiap episode merayakan kontribusi penulis wanita kulit hitam dalam dunia sastra, dengan para tamu yang mendiskusikan proses penulisan, inspirasi, dan pentingnya suara-suara kulit hitam dalam bercerita.

Para tamu yang hadir termasuk tokoh-tokoh seperti Jesmyn Ward dan Tayari Jones, menjadikannya sebuah acara yang memberdayakan bagi para penulis dan pembaca.

Episode yang wajib didengarkan

Brit Bennett dalam Menulis dengan Percaya Diri

Gabrielle Union tentang Menulis Kebenarannya

Zeba Blay Membawa Kesembuhan ke Halaman

Apa yang pendengar katakan

Ini adalah ruang yang mengundang para pendengar untuk mendengar dari para penulis dan tokoh masyarakat yang berpengaruh, namun dengan cara yang ramah.

17. Membantu Para Penulis Menjadi Pengarang

melalui Apple Podcasts K.M. Weiland menjadi pembawa acara Helping Writers Become Authors, sebuah podcast yang menawarkan saran untuk membuat cerita yang menarik.

Berfokus pada struktur cerita, busur karakter, dan tema, Weiland menyediakan alat yang dibutuhkan pendengar untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka.

Melalui episode tunggal dan percakapan dengan para tamu, podcast ini membahas aspek-aspek teknis penulisan, menawarkan kiat-kiat yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang dapat diterapkan oleh para penulis pada karya mereka untuk menciptakan cerita yang lebih menarik dan memikat.

Episode yang wajib didengarkan

menulis Beberapa Alur Cerita: Semua yang Perlu Anda Ketahui_

Bagaimana Memasarkan Buku: 6 Langkah dari Penulis Penuh Waktu

yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan dalam Manajemen Waktu untuk Penulis_

Apa yang dikatakan para pendengar

Meskipun saya bekerja dalam genre penulisan yang sama sekali berbeda, Helping Writers Become Authors telah menjadi panduan menulis saya yang paling berharga

Cara Menggunakan Podcast Menulis untuk Inspirasi dan Pembelajaran

Ingin mendengarkan podcast untuk penulis tapi tidak punya waktu? Mulailah dengan menjadwalkan waktu mendengarkan podcast ke dalam rutinitas harian Anda.

Memulai hari dengan catatan inspiratif dengan podcast menulis saat sarapan atau rutinitas pagi Anda dapat memberikan nada positif untuk hari yang produktif dalam menulis.

Perjalanan harian Anda, baik mengemudi, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi umum, merupakan kesempatan sempurna untuk menyerap ide dan informasi baru, mengubah waktu perjalanan menjadi sesi belajar.

Istirahat yang terjadwal juga merupakan waktu yang tepat untuk mendengarkan podcast, memberikan waktu santai yang membuat pikiran Anda tetap aktif terlibat dalam menulis.

Selain itu, Anda dapat menggabungkan mendengarkan podcast dengan olahraga atau pekerjaan rumah tangga dan mengubah tugas-tugas rutin ini menjadi momen yang menyenangkan dan mendidik.

Beristirahatlah di penghujung hari Anda dengan menghabiskan beberapa menit untuk mendengarkan podcast menulis. Pilih episode yang menginspirasi atau membuat Anda rileks dan persiapkan pikiran Anda untuk tugas menulis keesokan harinya. Untuk episode yang menarik perhatian Anda, mendedikasikan waktu untuk mendengarkan secara aktif dan membuat catatan juga dapat membantu Anda merenungkan dan menerapkan wawasan yang diperoleh ke dalam tulisan Anda.

Pendekatan terstruktur untuk mengintegrasikan podcast ke dalam aktivitas harian Anda membuat Anda tetap terhubung dengan komunitas menulis yang lebih luas dan memastikan aliran motivasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Mencatat poin-poin penting, frasa yang menarik, atau petunjuk menulis yang disebutkan dalam podcast adalah cara yang bagus untuk mengkonsolidasikan pembelajaran Anda. Selain itu, cobalah untuk memasukkan teknik atau kosakata baru yang Anda pelajari ke dalam tulisan Anda.

Kembangkan Karier Menulis Anda dengan ClickUp

Untuk meningkatkan karier menulis Anda, Anda membutuhkan lebih dari sekadar bakat dan dedikasi. Alat yang tepat dapat membantu menyederhanakan proses kreatif Anda dan membuat Anda lebih produktif. Di situlah ClickUp hadir. ClickUp adalah platform komprehensif yang melayani para penulis yang ingin menyempurnakan alur kerja mereka dan meningkatkan kreativitas mereka.

Dengan Dokumen ClickUp dan ClickUp Brain anda dapat mengakses fitur-fitur canggih untuk mengoptimalkan tugas dan keterampilan menulis Anda.

Buat dokumen, wiki, dan lainnya yang indah

ClickUp Docs untuk mendokumentasikan dan berbagi informasi penting Dokumen ClickUp adalah ruang kerja lengkap di mana penulis dapat membuat draf, mengedit, dan mengatur dokumen mereka.

Jika Anda terlibat dalam penelitian dan pencatatan yang berat, gabungkan materi Anda dalam dokumen-dokumen ini dan aturlah dengan baik. Anda juga dapat membuat wiki sambil mengerjakan proyek penulisan yang lebih besar.

Hubungkan tugas, dokumen, orang, dan semua pengetahuan perusahaan Anda dengan AI

Membuat dokumen penting seperti studi kasus dengan cepat menggunakan fungsi AI ClickUp Kecerdasan Buatan ClickUp Brain kemampuan bertindak sebagai asisten penulis menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan menulis. Aplikasi ini dapat menghasilkan garis besar, ringkasan, atau petunjuk, memulai proses penulisan untuk tugas apa pun.

Fitur ini juga berfungsi sebagai generator garis besar yang membantu Anda menyusun ide dan mengembangkan alur yang koheren untuk tulisan Anda.

Ini memungkinkan tim konten untuk menyampaikan ide postingan blog atau tim produk untuk membuat dokumen produk dan merancang studi pengujian pengguna dalam hitungan detik!

Gunakan templat kalender penulisan dan konten agar tetap teratur dan memenuhi tenggat waktu

Kumpulkan prospek dan capai tujuan penulisan Anda dengan Templat Penulisan Konten ClickUp

ClickUp juga menyediakan templat penulisan konten yang menyederhanakan pembuatan berbagai jenis konten, mulai dari postingan blog hingga dokumentasi teknis .

Templat ini merupakan sumber daya yang sangat baik bagi penulis yang mencari awal yang terstruktur untuk proyek mereka, memastikan konsistensi dan kualitas di seluruh pekerjaan mereka.

Selain itu, ClickUp mencakup templat kalender konten memudahkan penulis untuk merencanakan dan melacak jadwal penerbitan mereka. Alat bantu pengorganisasian ini sangat penting untuk mempertahankan hasil yang konsisten dan memenuhi tenggat waktu.

Bagi penulis yang ingin terus belajar dan meningkatkan diri serta manajemen waktu, mengintegrasikan podcast produktivitas dan ClickUp dapat memberikan dukungan dan inspirasi untuk mengembangkan karier menulis.

Asah Keterampilan Kreatif Anda dengan Podcast Menulis

Baik Anda mencari saran, inspirasi, atau sekadar kenyamanan karena mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi tantangan menulis, ada podcast menulis yang cocok untuk Anda! Podcast untuk penulis bukan hanya tentang informasi-podcast adalah katalisator kreativitas, yang menghubungkan para penulis di seluruh dunia dalam sebuah perjalanan bersama.

Salah satu cara untuk memaksimalkan kreativitas Anda hari ini adalah dengan menggunakan ClickUp. Ini adalah platform yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan alur kerja sehingga Anda bisa fokus pada keahlian Anda.

Platform ini menawarkan ruang terpadu untuk membuat, menyimpan, dan mengelola proyek dan dokumen kreatif. Sebagai salah satu alat menulis terbaik dan mitra kreatif di luar sana, ClickUp bersinar baik saat Anda berkolaborasi dengan tim, berbagi umpan balik, memberikan layanan penulisan konten atau bekerja secara mandiri dalam sebuah proyek.

ClickUp gratis untuk dicoba, jadi mengapa harus menunggu? Daftar hari ini dan temukan bagaimana aplikasi ini dapat mengubah proses penulisan Anda, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kolaborasi.

Pertanyaan Umum

1. **Podcast apa yang terbaik untuk penulis?

Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang pasti, karena podcast yang berbeda dapat menarik bagi penulis yang berbeda, tergantung pada preferensi, tujuan, dan minat mereka. Bergantung pada faktor-faktor seperti topik dan genre, format dan gaya, serta pembawa acara dan tamu yang diundang, Anda bisa mencari podcast yang sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda.

2. **Bagaimana Anda menggunakan podcast untuk menginspirasi tulisan Anda?

Podcast bisa menjadi sumber inspirasi yang bagus untuk tulisan Anda, karena bisa membuat Anda terpapar dengan ide, perspektif, dan cerita baru.

Dengarkan podcast yang menampilkan penulis yang Anda kagumi dan ingin mempelajari seni menulis. Anda dapat mendengarkan cerita, tantangan, dan kesuksesan mereka, serta menerapkan kiat dan teknik mereka pada karya Anda.

3. **Podcast apa yang terbaik untuk penulis profesional?

Pertanyaan ini tergantung pada preferensi dan tujuan pribadi Anda sebagai penulis profesional. Beberapa podcast yang dapat membantu para penulis profesional antara lain Podcast Penulisan Bisnis Berpenghasilan Tinggi, The Writers' Co-op, dan The Copywriter Club.