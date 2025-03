20 Podcast AI untuk Mempelajari Lebih Lanjut Tentang Kecerdasan Buatan

AI ada di mana pun Anda berpaling, mulai dari tugas-tugas otomatis di perangkat lunak manajemen proyek hingga asisten penulisan cerdas yang membuat pembuatan konten menjadi lebih mudah. Ada juga teknologi yang membuat pengkodean dan pengembangan perangkat lunak menjadi mulus dan Alat-alat kecerdasan buatan (AI) untuk memproses pembayaran bagi karyawan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin baik, kita harus beradaptasi dan mempelajari cara memanfaatkan alat ini untuk membuat bisnis kita lebih baik. Namun, mencari tahu bagaimana cara melakukannya di tengah lautan alat bantu AI bisa jadi rumit. 🤔

Di situlah podcast AI dapat membantu. Dipandu oleh para pemimpin industri, jurnalis, dan penggemar AI, acara-acara ini memberikan wawasan tentang keadaan AI, cara kerjanya, dan kasus-kasus penggunaan di kehidupan nyata.

Luangkan waktu saat berjalan-jalan, berkendara, berolahraga, atau saat libur untuk mendengarkan podcast AI ini. Anda akan belajar tentang perkembangan AI terbaru dan mendengar bagaimana para inovator menggunakan AI untuk memajukan bisnis mereka. ✨

20 Podcast AI Terbaik untuk Mengobati Rasa Gatal Kecerdasan Buatan Anda di Tahun 2024

Berikut adalah 20 podcast AI terbaik yang dapat Anda dengarkan di situs-situs seperti Spotify, Apple Podcasts, dan banyak lagi. Pelajari tentang industri ini, perubahan yang muncul, dan tren terbaru dalam pembelajaran mesin. 👀

Dengan pengetahuan ini, manfaatkan teknologi untuk membangun bisnis yang lebih sukses. Mulai dari SaaS dan pemasaran hingga pengembangan perangkat lunak dan produktivitas, ada banyak cara yang bisa dilakukan agar Anda menjadi lebih efisien.

1. AI dalam Bisnis

Emerj, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan, menjalankan podcast mingguan yang menampilkan pendiri dan pembawa acara Daniel Faggella. Podcast AI berfokus pada wawancara dengan para pemimpin industri di bidang robotika, pembelajaran mendalam, dan ilmu data.

Banyak episode yang berfokus pada alat AI yang bersifat eksperimental dan mana yang telah terbukti memberikan nilai nyata bagi bisnis-apakah itu pembelajaran mesin, ilmu data, atau opsi AI yang praktis.

Dengarkan podcast AI ini untuk mempelajari tren industri dan cara menerapkan AI dalam perencanaan strategis Anda. Selain itu, cari tahu cara memanfaatkan gangguan AI untuk memajukan bisnis Anda, baik di bidang SaaS, pengembangan perangkat lunak, atau mengelola produk.

2. Podcast AI

Melalui Podcast AI Noah Kravitz memimpin dalam Podcast AI dari NVIDIA yang mengeksplorasi dampak AI pada dunia di sekitar kita dengan berfokus pada orang-orang dan kisah sukses mereka. Meliputi AI dalam berbagai bidang, mulai dari seni dan sains hingga bisnis dan ekologi, podcast ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana para wirausahawan dan pembuat perubahan menggunakan AI saat ini.

Episode-episode penting termasuk wawancara dengan pakar teknologi dari Google, Oracle, dan Deloitte. Dengarkan setiap episode podcast atau selami episode yang bermakna bagi industri Anda.

Baik Anda seorang eksekutif pemasaran di perusahaan olahraga, pendidik di universitas, atau manajer logistik yang mencari cara untuk menggunakan AI dalam pengiriman, ada episode Podcast AI untuk Anda.

3. Mengamati AI Mata pada AI adalah podcast AI dua mingguan yang membahas tren terbaru dalam ilmu komputer dan kecerdasan umum buatan (AGI). Dipandu oleh koresponden New York Times, Craig S. Smith, podcast ini menggunakan pendekatan jurnalistik yang khas untuk menempatkan AI dalam konteks dunia nyata. 👁️‍🗨️

Dengarkan untuk mengetahui bagaimana para pemimpin bisnis menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas membangun percakapan interaktif dengan pelanggan, dan mengotomatiskan tugas. Selain itu, ada beberapa episode yang membahas ancaman eksistensial AI, sehingga Anda bisa mengetahui apa arti perubahan pembelajaran mesin bagi bisnis Anda dan bagaimana cara beradaptasi.

4. Podcast AI Today

Bagi banyak pemilik bisnis dan penggemar teknologi, AI masih samar-samar. AI Hari Ini pembawa acara Kathleen Walch dan Ronald Schmelzer menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif dengan rincian praktis tentang AI dalam bisnis. Simak Seri Daftar Istilah AI untuk mendapatkan kejelasan tentang berbagai istilah AI dan artinya dalam skenario dunia nyata.

Mereka juga mewawancarai para ahli AI dan ilmuwan data untuk menyelami lebih dalam tentang cara kerja AI dan apa artinya bagi bisnis, para pemimpin, dan perusahaan teknologi. Salah satu episode terbaiknya adalah bersama Valerio de Stefano, seorang pakar AI yang membahas dampak AI terhadap tenaga kerja.

5. Skeptis Data

Melalui Data Skeptic

Kyle Polich meluncurkan aplikasi Podcast Data Skeptic kembali pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memotong hype dan mengambil pendekatan ilmiah terhadap klaim AI. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui mana yang Alat-alat AI dan tren sangat penting bagi bisnis Anda.

Episode-episode yang ada mencakup segala hal, mulai dari model pembelajaran bahasa, jaringan syaraf, hingga masa depan AI. Salah satu episode favorit kami adalah bersama Dongho Kim dari Prowler, di mana mereka membahas tentang AI dan pengambilan keputusan. Wajib didengarkan oleh para pemimpin yang tertarik dengan persimpangan antara manajemen proyek dan AI .

6. Mesin Berbicara

Melalui Talking Machines

Katherine Gorman dan Neil Lawrence menjadi pembawa acara Mesin Berbicara podcast dua mingguan yang merilis episode baru setiap hari Jumat. Talking Machines adalah salah satu podcast AI terbaik untuk orang-orang yang tertarik dengan pembelajaran mesin. 🎙️

Meskipun berfokus pada teknologi di balik alat AI, podcast ini juga mengambil pendekatan manusia. Episode-episode tersebut mencakup topik-topik seperti keragaman dalam AI, tanggung jawab, dan pertimbangan tenaga kerja untuk bisnis yang memanfaatkan teknologi terbaru.

7. Podcast Kecerdasan Buatan

Dipandu oleh Tony Hoang, pembawa acara Podcast Kecerdasan Buatan bertujuan untuk memanusiakan AI dengan membuatnya lebih mudah dipahami. Episode-episode podcast ini pendek dan manis, biasanya kurang dari 10 menit, sehingga Anda dapat mendengarkannya, bahkan ketika sedang menangani kesibukan sehari-hari dalam bisnis Anda.

Banyak episode yang difokuskan pada berita terbaru dalam komunitas teknologi. Anda juga akan menemukan penjelasan singkat tentang hal-hal seperti cara kerja robotika, bagaimana aturan AI dapat memengaruhi industri Anda, dan keterampilan data yang Anda perlukan untuk menggunakan AI.

8. Suara dalam AI

Di dunia di mana mesin menjadi lebih menonjol-halo mesin kasir mandiri dan robot pembersih pantai- Suara dalam AI memberikan wajah manusia pada teknologi.

Pembawa acara Byron Reese mewawancarai para pemikir terkemuka di bidang AI dan teknologi. Mulai dari pendiri startup hingga pakar keamanan dan ahli etika, selalu ada perbincangan menarik di podcast ini untuk topik yang sedang tren di dunia saat ini.

9. Podcast Lex Fridman

Podcast AI terbaik dipandu oleh pakar teknologi yang memahami perubahan mutakhir dalam industri pembelajaran mesin. Ini podcast berjudul sendiri adalah salah satu yang terbaik berkat keahlian Lex Fridman, seorang peneliti AI di MIT.

Dia telah menjadi pembawa acara dengan para penggemar AI termasuk Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan, dan Jaron Lanier. Meskipun podcast ini merupakan podcast pembelajaran mesin yang berat, topik lain yang dibahas adalah seputar ilmu data, kecerdasan buatan, dan teknologi baru lainnya.

10. Podcast Kecerdasan Buatan TWIML TWIML -alias This Week in Machine Learning-merilis episode baru setiap hari Senin dan Kamis. Dipandu oleh Sam Charrington, TWIML AI Podcast bertujuan untuk menciptakan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari teknologi AI terbaru.

Sebagai manajer proyek, Anda akan menyukai episode yang membahas lebih dalam tentang cara menggunakan AI untuk mengotomatiskan tugas dan integrasi data yang membuat proses Anda berjalan lancar. Pengembang perangkat lunak dapat mendengarkan episode tentang model pembelajaran bahasa (LLM), AI generatif, dan rekayasa pemrograman.

11. Kecerdasan Buatan Praktis Kecerdasan Buatan Praktis dipandu oleh Chris Benson dan Daniel Whitenack, yang mewawancarai para ahli AI dan memberikan skenario dunia nyata untuk teknologi terbaru. Diskusi yang hidup ini mencakup topik-topik seperti

aplikasi-aplikasi keren , basis data vektor, dan implikasi hukum dari penggunaan AI.

Para pemasar akan menikmati episode podcast yang berfokus pada bagaimana AI dapat membuat produksi konten menjadi lebih cepat dan perdebatan tentang kemampuan LLM. Penggemar perangkat lunak dapat menyimak episode tentang komputasi awan end-to-end dan GPU tanpa server.

12. Garpu Keras

Melalui The New York TimesGarpu Keras adalah podcast New York Times yang dibawakan oleh Kevin Roose dan Casey Newton. Podcast ini bertujuan untuk memahami perkembangan terbaru dalam AI. Anggap saja podcast ini sebagai sumber utama Anda untuk mendapatkan berita di bidang AI dan semua hal tentang pembelajaran mesin dan ilmu data. 🗞️

Sebagai manajer pemasaran, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pencarian Google dan AI berinteraksi. Anda juga akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana media sosial berubah seiring dengan algoritme AI.

Bagi pemilik bisnis, episode yang mencakup tren, berita, dan undang-undang yang sedang berkembang dapat menjadi dasar perencanaan strategis.

13. DeepMind: Podcast

Melalui Google DeepMind adalah anak perusahaan dari Google dan podcast mereka mengeksplorasi cara-cara AI mengubah dunia. Podcast ini merupakan gabungan antara wawancara dengan pakar industri AI terkemuka dan pembahasan mendalam tentang teknologi itu sendiri.

Dengarkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan untuk membuat AI adil bagi semua orang dan bagaimana para pemimpin bisnis menerapkan AI untuk memecahkan tantangan besar. Anda akan mendengar dari para pemimpin di bidang genomik, konservasi, pemasaran, dan robotika.

14. Intel tentang AI

The Podcast Intel AI memberikan sudut pandang yang berbeda dalam hal janji AI dan keberhasilannya saat ini. Beberapa episode membahas tentang ilmu saraf dan bagaimana AI dapat membuat para pekerja menjadi lebih produktif.

Episode lainnya membahas AI dalam pemerintahan, biomedis, dan kebijakan publik. Dengarkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadilan AI, cara-cara memanfaatkan AI untuk data, dan teknik-teknik menggunakan teknologi untuk membangun proses yang lebih baik.

15. AI dan Masa Depan Pekerjaan

Melalui PeopleReign Dan Turchin, CEO PeopleReign, menggunakan Podcast AI dan Masa Depan Pekerjaan untuk membahas kemajuan terbaru dan bagaimana teknologi memengaruhi tempat kerja. Podcast ini sangat menarik bagi para pekerja di bidang sumber daya manusia dan teknologi informasi, karena membahas hal-hal seperti kepemimpinan, peraturan, dan inovasi.

Podcast ini menyeimbangkan antara manfaat AI dan mempertimbangkan implikasinya bagi tim. Dengarkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana AI dapat memengaruhi karyawan Anda dan bagaimana perusahaan Anda dapat beradaptasi untuk mengurangi risiko. 👩‍💻

16. The Bot Canon The Bot Canon adalah jenis podcast AI yang berbeda. Alih-alih meliput berita dan tren AI, podcast ini menggunakan AI untuk melihat bagaimana karya sastra klasik ditulis oleh mesin. Ini adalah penyelaman yang menarik ke dalam cara kerja AI yang akan dinikmati oleh para penulis konten dan penggemar sastra.

Setiap episode berfokus pada karya sastra yang berbeda. Beberapa episode populer termasuk versi AI dari "The Hobbit," "Charlie and the Chocolate Factory," dan "The Brothers Karamazov." Podcast pendek yang menyenangkan ini akan membuat Anda berpikir tentang keunggulan AI vs kreativitas manusia.

17. Otak Terinspirasi

Melalui Brain Inspired Otak Terinspirasi adalah podcast intelektual lainnya yang menggali hubungan antara ilmu saraf dan AI. Sebagai seorang profesional di industri yang menggunakan AI, gunakan podcast ini untuk menulis algoritme yang lebih baik dan memimpikan produk atau proyek baru.

Episode-episode dalam podcast ini mencakup segala hal, mulai dari bahasa dan kognisi awal hingga psikologi dan filosofi memori. Pelajari cara menjadi pemimpin yang lebih baik, cara menciptakan sistem pembelajaran yang lebih baik di perusahaan Anda, dan cara-cara untuk mendukung berbagai jenis pelajar di tim Anda.

18. Dalam Mesin yang Kami Percayai Dalam Mesin yang Kami Percayai adalah podcast yang dipersembahkan oleh MIT Technology Review. Menyelami implikasi AI, podcast ini mengeksplorasi teknologi di berbagai bidang, termasuk chatbot, alat pemrosesan bahasa alami, dan

Ekstensi Chrome AI .

Episode yang menarik termasuk episode yang membahas bagaimana sebuah kebun anggur menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas anggurnya dan bagaimana toko ritel memanfaatkan AI untuk mencegah penipuan.

Episode-episode ini mengeksplorasi kasus penggunaan sehari-hari, memberikan nuansa teknologi yang nyata dan memudahkan Anda sebagai pemimpin bisnis untuk menemukan cara menggunakan alat ini sendiri. 🛠️

19. Laporan ChatGPT

Laporan ChatGPT adalah podcast dengan episode pendek berdurasi 10 menit yang membahas berita terbaru di dunia chatbot. Dipandu oleh Ryan Collier dan Ben Meyerhoeffer, Anda akan belajar lebih banyak tentang inisiatif OpenAI, Alternatif ChatGPT dan apa yang terjadi dalam AI.

20. Aku, Diriku, dan AI

Melalui MIT Sloan Management Review Saya, Saya Sendiri, dan AI adalah podcast MIT lainnya, kali ini dibuat oleh MIT Sloan Management Review. Seri audio ini bertujuan untuk mencari tahu mengapa hanya 10% perusahaan yang menggunakan AI menjadi sukses.

Podcast tentang kecerdasan buatan ini berfokus pada wawancara dengan para pembuat perubahan besar, termasuk para pemimpin dari Airbnb, Duolingo, dan Pinterest.

Episode-episode yang ada mencakup diskusi tentang pengambilan keputusan, keamanan data, dan pengembangan bakat. Dengan fokus yang luas, selalu ada sesuatu untuk setiap industri di sini, baik Anda bekerja di bidang pemasaran, SDM, TI, atau manajemen.

Memulai dengan ClickUp AI

Menggunakan ClickUp AI untuk membuat ringkasan proyek

Mencari cara untuk menggunakan AI dalam bisnis Anda? Cobalah ClickUp AI sebuah asisten digital yang dirancang untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah-apakah Anda berada dalam manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak, pemasaran, atau bidang lainnya.

Menampilkan ratusan alat yang telah terbukti untuk berbagai kasus penggunaan, ada begitu banyak cara untuk menggunakan ClickUp AI.

Asisten ini membuat penulisan buletin, email, dan presentasi menjadi lebih cepat untuk tim penjualan. Tim pemasaran dapat membuat postingan media sosial, artikel blog, dan studi kasus dalam waktu yang lebih singkat berkat Asisten Penulisan AI.

Tim produk dan teknik menggunakan alat AI untuk merancang studi pengujian pengguna dan menulis hal-hal seperti Dokumen Persyaratan Produk (PRD). Manajer proyek memanfaatkannya untuk mengotomatiskan tugas, mengelola jadwal, dan menciptakan visibilitas untuk seluruh tim. 🙌

Memanfaatkan AI untuk Bisnis Anda

Mulai dari podcast pembelajaran mesin hingga acara yang membahas tren AI dan bagaimana inovator menggunakan teknologi terbaru untuk mendorong bisnis, peluang untuk belajar tidak terbatas. Dengan podcast AI ini, Anda pasti akan menemukan wawasan dan cara baru untuk menggunakan AI guna mencapai tujuan Anda. Daftar ke ClickUp hari ini dan lihat bagaimana AI dapat membawa bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan fitur AI ClickUp, Anda bisa mengotomatiskan tugas, menulis konten baru dalam hitungan detik, dan mengembangkan proses yang efisien.

Baik Anda berada di bagian pemasaran, penjualan, pengembangan, atau departemen lain, ada kasus penggunaan yang akan membantu Anda mencapai tingkat kesuksesan baru. 💪