25 KPI Pengembangan Perangkat Lunak beserta Contohnya

Penetapan tujuan tak terlepas dari pemantauan bagaimana tujuan tersebut tercapai. Ini merupakan salah satu tanggung jawab utama setiap manajer proyek, dan manajer pengembangan perangkat lunak tidak terkecuali.

Manajer proyek menggunakan KPI tertentu untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara efisien. Kecepatan pengembangan, waktu siklus, dan waktu tunggu adalah contoh-contoh KPI yang dapat digunakan untuk memantau proyek perangkat lunak.

KPI-KPI pengembangan perangkat lunak ini merupakan kumpulan data objektif yang dapat Anda gunakan untuk memantau setiap tahap dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi hambatan, dan berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan.

Mari kita lihat bagaimana tim pengembangan perangkat lunak dapat mengoptimalkan proses pengembangan dengan bantuan 25 KPI (indikator kinerja utama) pengembangan perangkat lunak teratas untuk mendukung pengambilan keputusan.

25 Metrik KPI untuk Pengembangan Perangkat Lunak

Terdapat banyak sekali KPI yang dirancang khusus untuk tujuan bisnis tertentu dan proyek yang sedang berjalan. Berikut adalah 25 KPI teratas yang berlaku secara umum untuk memastikan tim pengembang Anda tetap berada di depan target.

1. Kecepatan Pengembangan

Tingkatkan perkiraan Sprint di masa mendatang dengan membuat laporan kecepatan yang akurat dan menarik secara visual di ClickUp

Ukur kinerja tim pengembangan perangkat lunak dengan kecepatan pengembangan. Metrik ini menunjukkan total pekerjaan yang dapat diselesaikan tim Anda selama satu sprint (periode waktu tetap di mana tugas-tugas harus diselesaikan).

Dalam satu sprint, gunakan story points untuk menghitung upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas pada skala satu hingga sepuluh, dengan satu sebagai yang paling cepat dan sepuluh sebagai yang paling rumit. Dengan mengukur setiap sprint dan story point, Anda dapat memahami kecepatan rata-rata tim pengembangan Anda dalam tiga sprint.

Tanpa metrik ini, akan sulit untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan ekspektasi yang realistis untuk proyek-proyek di masa depan.

Kecepatan pengembangan = Total poin cerita yang diselesaikan dalam satu sprint

2. Waktu Siklus

Pantau waktu siklus di ClickUp

Waktu siklus adalah metrik DevOps Research and Assessment (DORA) untuk mengukur waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Metrik ini mengukur kinerja tim dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas di masa mendatang.

Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak, waktu siklus dapat merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah bug, mulai dari saat bug tersebut ditugaskan kepada seorang pengembang dan menjalani pengujian stabilitas kode serta pengujian kode hingga bug tersebut diperbaiki dan disetujui oleh tim jaminan kualitas.

Metrik ini membantu menilai produktivitas tim pengembang dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Anda dapat membandingkan waktu siklus setiap tugas dengan durasi yang diinginkan untuk menganalisis di mana tim masih kurang.

Waktu Siklus = Waktu Akhir – Waktu Awal

3. Cakupan Kode

Cakupan kode, yang juga disebut cakupan pengujian, mengukur persentase kode yang telah diuji. Metrik DevOps ini mengukur kualitas perangkat lunak untuk tujuan produksi dan pengujian.

Metode ini mengutamakan pengembangan berbasis pengujian (TDD) dan mengidentifikasi bug dalam kode. Semakin tinggi cakupan kode, semakin kecil kemungkinan adanya bug.

Cakupan kode = (Jumlah baris kode yang dieksekusi oleh tes / Jumlah total baris kode) × 100

4. Frekuensi Deployment

Menerapkan metodologi agile dapat mempersulit pengukuran kinerja perusahaan karena seluruh tim harus memantau metrik agile sepanjang siklus pengembangan. Saat memantau kinerja alat dan proses pengembangan perangkat lunak dalam proses tersebut, Anda dapat mengandalkan KPI frekuensi deployment.

KPI ini menentukan kecepatan tim deployment dalam mengimplementasikan kode ke berbagai lingkungan, seperti staging, pengujian, dan produksi. KPI ini termasuk dalam empat metrik DORA dan saling terkait dengan metrik lain, seperti tingkat kegagalan perubahan, waktu tunggu untuk perubahan, dan waktu rata-rata pemulihan.

KPI perangkat lunak ini memberikan wawasan mengenai efisiensi dan kelincahan tim pengembangan, menetapkan tolok ukur untuk meningkatkan praktik implementasi, serta mendukung upaya perbaikan berkelanjutan.

Frekuensi deployment = Jumlah total deployment / Periode waktu

5. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) mengukur kepuasan pelanggan pada skala nol hingga sepuluh, di mana nol menggambarkan pengalaman pengguna terburuk, dan sepuluh adalah yang terbaik.

Orang yang memberi peringkat perangkat lunak antara nol dan enam disebut sebagai penentang, tujuh dan delapan sebagai pasif, dan mereka yang memberi peringkat sembilan atau sepuluh disebut sebagai pendukung. Jika jumlah pendukung melebihi penentang, maka perangkat lunak tersebut berkinerja baik.

Net Promoter Score = (% pendukung) – (% penentang)

6. Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF)

Saat mencoba mengukur keandalan perangkat lunak, metrik MTBF mengukur waktu rata-rata antara dua kegagalan perangkat lunak.

Dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kegagalan tidak dapat dihindari, metrik MTBF sangat penting untuk mengevaluasi tugas-tugas perangkat lunak dan merancang strategi perbaikan.

Mean Time Between Failures (MTBF) = Waktu operasional total / Jumlah total kegagalan

7. Tingkat Kegagalan Perubahan

Mengukur kualitas perangkat lunak merupakan hal yang kompleks karena sifatnya yang subjektif. Metrik Tingkat Kegagalan Perubahan memberikan wawasan mengenai kualitas perangkat lunak dengan menghitung persentase deployment yang mengakibatkan kegagalan di lingkungan produksi.

Tingkat kegagalan perubahan yang rendah menandakan lebih sedikit bug dan kualitas yang tinggi. Sebaliknya, tingkat yang tinggi menandakan lebih banyak bug dan kebutuhan bagi tim untuk memperbarui kode.

CFR = (Jumlah perubahan yang gagal / Jumlah perubahan) / 100

Sangat mudah untuk menghubungkan ClickUp melalui integrasi Git untuk hal-hal seperti permintaan pull

8. Ukuran Pull Request (PR)

Ukuran pull request adalah metrik pengembangan perangkat lunak yang mengukur jumlah perubahan kode dalam satu pull request, yang mencerminkan ukuran atau cakupan perubahan yang diperkenalkan oleh seorang pengembang.

Pull request yang kecil lebih mudah ditinjau dan diproses, sehingga mempercepat integrasi, memberikan umpan balik yang lebih spesifik, dan mengurangi risiko bug. Sebaliknya, pull request yang besar membutuhkan waktu lebih lama untuk dipahami, ditinjau, dan diperbaiki.

9. Rasio Deteksi Cacat (DDR)

Rasio DDR mengukur jumlah cacat yang ditemukan sebelum rilis dibandingkan dengan yang ditemukan setelah rilis.

Gunakan metrik DDR untuk menilai jumlah cacat yang terlewatkan oleh tim pengujian Anda dan ditemui oleh pelanggan, yang berdampak negatif terhadap pengalaman mereka.

Rasio Deteksi Cacat = (Jumlah cacat yang ditemukan pada suatu fase + Total cacat) × 100

10. Perputaran Kode

Kode sering kali perlu direvisi seiring dengan pembaruan perangkat lunak dan pengenalan fitur baru. Metrik code churn mengukur seberapa sering kode perangkat lunak memerlukan iterasi selama periode tertentu. Semakin tinggi angka code churn, semakin tinggi pula kebutuhan pemeliharaan dan risikonya.

Misalnya, tim DevOps biasanya beroperasi dengan tingkat pergantian kode rata-rata 25%, yang menunjukkan bahwa kode-kode tersebut 75% efisien.

Tingkat pergantian kode = Jumlah baris kode awal – (Baris yang ditambahkan + baris yang dihapus + baris yang dimodifikasi)/ Jumlah baris kode X 100

11. Kesederhanaan Kode

Kode sederhana yang berhasil dijalankan lebih unggul daripada kode kompleks yang memerlukan iterasi terus-menerus. Kesederhanaan kode dapat diukur menggunakan beberapa metrik seperti kompleksitas siklomatik, duplikasi kode, perputaran kode, dan sebagainya.

Kode yang sederhana menandakan bahwa kode tersebut akan memakan waktu lebih sedikit, memerlukan iterasi yang lebih sedikit, dan memiliki bug yang lebih sedikit.

Tidak ada rumus langsung untuk mengukur kesederhanaan kode seperti kompleksitas siklomatik, karena ini merupakan metrik kualitatif, bukan kuantitatif.

12. Aliran Kumulatif

Gunakan laporan seperti diagram aliran kumulatif atau diagram kelelahan untuk memahami kemajuan sprint Anda

Manajer pengembangan perangkat lunak sering ingin mengetahui tahap proyek pengembangan perangkat lunak. Alur kumulatif menunjukkan, melalui diagram visual, apakah suatu tugas telah disetujui, sedang dikerjakan, atau masih dalam tahap backlog.

Warna yang berbeda menunjukkan status yang berbeda. Selain itu, lebar pita menunjukkan waktu siklus. KPI pengembangan perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengukur status pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi hambatan, dan menghitung upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan item backlog.

13. Tingkat Bug

Tingkat bug menunjukkan jumlah bug yang teridentifikasi selama pengujian perangkat lunak. Sebagian besar tim pengembangan perangkat lunak menggunakan metrik ini untuk membandingkan tingkat bug antar proyek, tim, dan rentang waktu, menetapkan tolok ukur, serta menetapkan tujuan yang realistis untuk mengurangi bug.

Anda dapat melihatnya dari dua sudut pandang: jumlah total bug yang terdeteksi dan tingkat keparahan bug yang teridentifikasi.

Tingkat Bug = (Jumlah bug yang terdeteksi / Jumlah total baris kode) × 100

14. Grafik Perkembangan Sprint

Visualisasikan laporan sprint di ClickUp dengan diagram Burnup dan Burndown

Ukur jumlah total tugas yang diselesaikan dalam satu sprint menggunakan metrik sprint burndown. Ini termasuk di antara KPI rekayasa perangkat lunak utama yang menentukan pekerjaan yang diselesaikan selama sprint. Sesuaikan kembali kinerja tim jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Perusahaan sering menggunakan grafik burndown sprint dan mengukur waktu serta jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satuan story points untuk memeriksa adanya penyimpangan dari kemajuan yang ideal.

15. Grafik Progres Rilis

Metrik KPI release burndown mengukur kemajuan peluncuran produk dan memprediksi berapa banyak sprint yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu versi berdasarkan sprint-sprint sebelumnya.

Gunakan grafik burndown rilis untuk menilai apakah operasional berjalan sesuai jadwal atau terlambat, serta untuk menunjukkan kemajuan proyek kepada para pemangku kepentingan.

16. Efisiensi Alur Kerja

Metrik indikator kinerja utama (KPI) efisiensi alur kerja melacak rasio waktu total dan waktu aktif untuk memberikan wawasan tentang periode stagnasi dan mengoptimalkan alur kerja.

Efisiensi Alur = (Waktu yang menambah nilai / Waktu tunggu) × 100

Waktu yang menambah nilai = Waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang secara langsung berkontribusi pada kebutuhan pelanggan, seperti penulisan kode sumber/pengujian.

Waktu total = Waktu mulai dari saat suatu item pekerjaan masuk ke sistem Kanban hingga diserahkan kepada pelanggan.

17. Waktu Rata-rata Perbaikan (MTTR)

Waktu rata-rata untuk perbaikan mengacu pada total waktu yang dibutuhkan sistem untuk memperbaiki suatu masalah atau kegagalan. Hal ini mencakup waktu perbaikan dan pengujian hingga perangkat lunak berfungsi sepenuhnya.

MTTR yang tinggi dalam proyek pengembangan perangkat lunak dapat menyebabkan downtime yang tidak direncanakan.

MTTR mengevaluasi keandalan dan ketersediaan sistem serta peralatan Anda, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan tren kegagalan, sehingga para pengembang perangkat lunak Anda dapat mengoptimalkan strategi pemeliharaan.

MTTR = Waktu pemeliharaan total / Jumlah perbaikan

18. Waktu Antrian

Waktu antrian adalah waktu pemrosesan mulai dari saat tiket diterbitkan hingga saat tiket tersebut diselesaikan. Istilah ini merujuk pada periode ketika tiket masih berada dalam antrian dan belum ditangani atau diselesaikan.

Waktu antrian yang lama dapat disebabkan oleh kurangnya spesialis QA, komunikasi internal yang buruk, atau alat dan dukungan yang tidak memadai. KPI ini menunjukkan seberapa optimal alur kerja; oleh karena itu, semakin rendah nilainya, semakin baik.

19. Tingkat Penyelesaian Lingkup

Semakin cepat proses penyelesaian tiket, semakin positif dampaknya terhadap efisiensi tim pengembangan perangkat lunak. Tingkat penyelesaian cakupan adalah metrik yang menentukan jumlah total tiket yang diselesaikan dalam satu sprint.

Tingkat penyelesaian lingkup yang rendah menandakan proses yang belum dioptimalkan, target yang tidak realistis, atau jumlah staf yang terlalu sedikit.

20. Perluasan Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang ditambahkan merupakan metrik penting bagi semua manajer pengembangan perangkat lunak karena mencakup jumlah total poin cerita yang ditambahkan setelah dimulainya sprint.

Persentase penambahan ruang lingkup yang tinggi menandakan kurangnya perencanaan untuk mengidentifikasi tantangan di depan. Hal ini mengganggu perencanaan sprint dengan mengurangi kemungkinan untuk melakukan pekerjaan baru.

Untuk mengurangi cakupan yang ditambahkan, hapus fitur-fitur yang membutuhkan waktu lebih lama daripada yang dapat dialokasikan oleh tim Anda. Anda juga dapat membuat perkiraan pemeliharaan yang mencantumkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menjaga fungsi tersebut tetap berjalan dalam jangka panjang.

21. Waktu Tunggu

Sesuaikan grafik waktu tunggu dengan ClickUp untuk memantau metrik proyek yang kritis

Lead time mengukur total waktu suatu tugas mulai dari permintaan hingga penyelesaian. Berbeda dengan cycle time bagi tim pengembangan perangkat lunak, lead time juga memperhitungkan waktu tunggu, persetujuan, dan tinjauan yang diperlukan sebelum tugas tersebut selesai.

Waktu tunggu yang lebih singkat menandakan waktu pemasaran yang lebih cepat, peningkatan kelincahan, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan.

Lead Time = Waktu penempatan – Waktu commit

22. Upaya yang Terbuang

Metrik upaya yang terbuang mengukur waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak berkontribusi pada proyek akhir atau tujuan bisnis.

Misalnya, jika tim mengerjakan fitur perangkat lunak yang dianggap tidak relevan setelah dua minggu, upaya yang terbuang sia-sia tersebut setara dengan jumlah yang dibayarkan kepada semua pengembang untuk pekerjaan mereka selama dua minggu tersebut.

Untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat waktu peluncuran produk, ukur KPI pengembangan perangkat lunak, seperti upaya yang terbuang, dan temukan cara untuk menguranginya demi kesuksesan proyek.

Upaya yang Terbuang = (Total upaya yang terbuang / Total upaya) × 100

23. Gangguan

Metrik gangguan mengukur jumlah total tugas yang terganggu dalam periode tertentu. Anda juga dapat mengukur jumlah total gangguan dalam suatu tugas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Gangguan secara langsung memengaruhi kinerja dan harus diukur agar tetap berada pada jadwal yang realistis. Beberapa contoh gangguan antara lain masalah teknis, kegagalan sistem, gangguan pribadi, atau gangguan akibat ketidak Tersediaannya sumber daya.

Tingkat Gangguan = (Jumlah total gangguan / Total waktu kerja) × 100

24. Waktu Perekrutan dan Adaptasi

Anda memerlukan sumber daya yang memadai untuk menjalankan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Merekrut tim pengembang yang terampil terkadang membutuhkan waktu, sehingga menekankan pentingnya menetapkan ekspektasi pencapaian tugas yang realistis.

Waktu perekrutan mencakup periode mulai dari saat kandidat melamar pekerjaan hingga mereka menerimanya. Selain itu, pertimbangkan juga waktu adaptasi, yang merujuk pada waktu antara saat kandidat direkrut untuk suatu peran hingga mereka menjadi sepenuhnya produktif dalam peran tersebut.

Pertimbangkan kedua indikator ini saat memperkirakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak.

Para pemangku kepentingan sering kali meminta perkiraan tanggal peluncuran untuk penyelesaian perangkat lunak, dan KPI ini membantu departemen lintas fungsi dalam merencanakan pekerjaan mereka.

Tanggal peluncuran mungkin berubah seiring berjalannya proses dan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan.

Tantangan dalam Menerapkan KPI Pengembangan Perangkat Lunak & Tips untuk Mengatasinya

Memilih KPI yang tepat

Saat menetapkan KPI pengembangan perangkat lunak, menentukan KPI yang paling relevan untuk proyek Anda bisa menjadi tantangan. Bagaimana cara memilih indikator kinerja utama yang paling penting dari berbagai opsi yang ada?

Kami menyarankan untuk memulai dengan tujuan organisasi dan KPI yang mendukung inisiatif strategis. Misalnya, area-area kunci di mana pengembangan perangkat lunak dapat memberikan dampak signifikan meliputi peningkatan kualitas produk, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengurangan waktu untuk meluncurkan produk ke pasar.

KPI yang memberikan nilai tambah bagi bisnis meliputi cakupan kode, waktu siklus, kualitas kode, MTTR untuk meningkatkan kualitas produk, NPS untuk kepuasan pelanggan, dan frekuensi deployment untuk go-to-market.

Kumpulkan masukan dari insinyur, penguji, pengembang, manajer proyek, dan pengembang produk agar ini menjadi upaya kolaboratif dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.

Menyesuaikan dan memantau KPI secara teratur

KPI bukanlah hal yang statis; KPI harus disesuaikan secara berkala dengan perubahan persyaratan dan tujuan bisnis. Anda dapat melacaknya melalui spreadsheet; namun, hal ini memiliki keterbatasan skalabilitas karena kendala kontrol versi, kurangnya pembaruan data otomatis, dan akses berbasis peran.

Anda memerlukan perangkat lunak atau templat untuk melacak dan menyesuaikan KPI pengembangan perangkat lunak Anda guna memastikan penyelesaian proyek yang sukses.

Kurangnya keselarasan di dalam tim

Bayangkan skenario di mana tim pengembangan mengukur dan memprioritaskan skor NPS, tetapi lupa mengomunikasikannya kepada tim dukungan pelanggan. Tanpa keselarasan ini, tim dukungan mungkin memprioritaskan kecepatan daripada pengalaman pelanggan, yang pada akhirnya merusak tujuan bisnis.

Selain mengukur metrik KPI yang relevan, Anda harus mengomunikasikannya kepada anggota tim yang terkait agar mereka memahami signifikansinya dan keselarasan dengan tujuan perusahaan.

Tanpa menggunakan dasbor atau perangkat lunak yang sama, bagaimana Anda memastikan semua orang sejalan dengan KPI dan diberi wewenang untuk berkontribusi dalam mencapainya?

Kualitas dan akurasi data

Pelacakan data berbasis spreadsheet memiliki beberapa kelemahan, termasuk entri ganda, kesalahan penginputan data manual, dan informasi yang sudah usang, yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Silo data sering terbentuk di banyak perusahaan di mana setiap departemen bekerja secara terpisah dengan data dan metodologi masing-masing.

Misalnya, tim keamanan siber di dalam organisasi mungkin bekerja dengan sumber data yang berbeda. Di sisi lain, tim pengembangan mungkin menggunakan metodologi yang berbeda, meskipun kedua tim ini memiliki tujuan yang sama—mengurangi kerentanan perangkat lunak yang rentan terhadap serangan siber.

Hasilnya adalah lanskap yang terfragmentasi tanpa satu sumber kebenaran yang tunggal. Organisasi tidak boleh meremehkan pentingnya kebersihan data dan ketepatan waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat, terutama ketika tim lintas fungsi berkolaborasi menuju tujuan bersama. Memiliki satu sumber kebenaran yang tunggal, di mana semua tim memiliki akses ke data terpusat yang sama, sangatlah penting.

Pantau dan Terapkan KPI Pengembangan Perangkat Lunak

Setelah Anda mengetahui KPI pengembangan perangkat lunak yang penting, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda akan memantau dan menerapkannya.

Melacak KPI perangkat lunak dapat memakan waktu dan rentan kesalahan tanpa alat yang efektif yang menyediakan titik data yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Melacak KPI perangkat lunak dapat memakan waktu dan rentan kesalahan tanpa alat yang efektif yang menyediakan titik data yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Anda dapat menyesuaikan Dasbor ClickUp untuk melacak KPI yang paling relevan dengan data real-time dan mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu. Dasbor ini dapat disesuaikan dengan kartu pelaporan sprint seperti kartu kecepatan, kartu burndown, kartu burnup, aliran kumulatif, waktu siklus, dan waktu tunggu.

Temukan Dasbor ClickUp Bangun pusat kendali yang sempurna untuk proyek apa pun dengan ClickUp Dashboards

Semua kartu ini diperbarui secara berkala (kecuali kecepatan) untuk memudahkan pelacakan KPI dan mengukur upaya pengembangan. Kartu-kartu ini memiliki berbagai opsi penyesuaian, termasuk sumber, rentang waktu, periode sampel, jumlah pekerjaan, filter tugas, dan lain-lain.

Dashboard ClickUp mengintegrasikan data berharga dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai metrik dan kinerja proyek pengembangan perangkat lunak. Data ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan berbasis data terkait proses pengembangan perangkat lunak, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta proses pengembangan secara keseluruhan.

Template KPI ClickUp

Kesuksesan bergantung pada kemampuan untuk selalu berada di depan target KPI, dan sebagai manajer, Anda harus mengukur apa yang berhasil dan apa yang tidak bagi tim pengembangan perangkat lunak Anda.

Template pengembangan perangkat lunak ClickUp dirancang untuk pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. Template ini dilengkapi dengan subkategori siap pakai yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan membantu melacak KPI manajemen proyek dengan tampilan, status, dan bidang yang dapat disesuaikan.

Unduh templat ini Lacak KPI Anda dengan Template Pelacakan KPI ClickUp

Template KPI ClickUp memudahkan pengukuran KPI, baik Anda merupakan startup maupun bisnis yang sudah mapan. Dengan template ini, Anda dapat:

Tetap terupdate dengan poin-poin data terpenting Anda—semua dalam satu tempat untuk semua pengembang perangkat lunak Anda

Dapatkan gambaran jelas mengenai upaya tim pengembangan Anda dengan memantau kemajuan terhadap target

Identifikasi tren serta lacak dan ukur kemajuan indikator kinerja utama (KPI) Anda dengan diagram visual

Berikut adalah cara ClickUp untuk Tim Pengembangan Perangkat Lunak menyederhanakan pengukuran KPI:

Tentukan tujuan : Buatlah tujuan yang dapat diukur dan dapat dicapai yang selaras dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek Anda

Dashboard ClickUp : Tentukan metrik yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan gunakan dashboard untuk memantau metrik tersebut

Tentukan tonggak pencapaian : Pantau metriknya sendiri atau gunakan alat analitik otomatis untuk melacak kinerja secara real-time

Analisis hasil: Gunakan tampilan diagram Gantt atau tampilan papan di ClickUp untuk menganalisis hasil dan menyesuaikan target sesuai kebutuhan

Dampak Jaminan Kualitas terhadap KPI Pengembangan Perangkat Lunak

Jaminan kualitas harus menjadi inti dalam mengukur metrik pengembangan perangkat lunak, mulai dari mengidentifikasi celah keamanan hingga menguji perangkat lunak untuk mendeteksi bug.

Proses pengujian yang terstruktur dan andal memastikan tim pengembangan memperbaiki semua bug dan masalah sebelum pelanggan menggunakan produk/perangkat lunak Anda.

Selain itu, pengiriman dengan kualitas optimal dapat mengurangi waktu perbaikan kode serta menurunkan tingkat bug dan rasio deteksi kesalahan. Inilah mengapa kami merekomendasikan untuk mengoptimalkan jaminan kualitas guna memastikan proses pengembangan perangkat lunak yang cepat dan lancar.

Ukur KPI Pengembangan Perangkat Lunak untuk Memaksimalkan Peluang Kesuksesan Proyek Anda

Pengembangan perangkat lunak adalah proses berulang yang memerlukan pemantauan dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan kesuksesan proyek. Penetapan KPI pengembangan perangkat lunak memastikan semua pihak bertanggung jawab dan memastikan upaya pengembangan perangkat lunak tetap berfokus pada tujuan bisnis.

Metrik-metrik ini berfungsi sebagai panduan utama bagi tim pengembangan perangkat lunak, mengukur kemajuan harian, dan membantu pimpinan serta manajer memahami gambaran besarnya dengan lebih baik.

Integrasikan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp dengan proses pengiriman perangkat lunak untuk mengukur kemajuan, melacak KPI, menyesuaikannya sesuai kebutuhan, dan mengoptimalkan proses pengembangan Anda.

