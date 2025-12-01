Contoh Tujuan 1 Tahun, 5 Tahun, dan 10 Tahun untuk Perencanaan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka 1, 5, dan 10 tahun merupakan tonggak penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Tujuan-tujuan ini membantu Anda merencanakan masa depan dan bekerja menuju aspirasi Anda. Dalam kehidupan pribadi, tujuan-tujuan ini memberikan kejelasan dan arah; dalam kehidupan profesional, tujuan-tujuan ini memandu Anda dalam membangun karier.

Perencanaan tujuan adalah cara yang bagus untuk menetapkan target bagi diri sendiri dan menciptakan sistem untuk mencapainya. Ini adalah cara untuk memotivasi diri sendiri dan tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

Dengan perencanaan tujuan, Anda menciptakan tolok ukur yang jelas yang mendorong Anda maju, serta memberikan rasa tujuan.

Tujuan jangka pendek dan jangka panjang memungkinkan Anda memprioritaskan tugas, memantau kemajuan, mengatasi tantangan, dan menjaga motivasi Anda sepanjang perjalanan. Tujuan yang dirancang dengan cermat membantu pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengarahkan Anda menuju pertumbuhan dan kepuasan.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan konsep penetapan tujuan, membahas perbedaan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta membahas relevansi tujuan SMART. Terakhir, kami akan membagikan beberapa contoh tujuan 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun untuk membantu Anda menentukan tujuan Anda sendiri.

Konsep Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah proses yang disengaja untuk mendefinisikan tujuan yang spesifik dan dapat diukur yang ingin Anda capai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini melibatkan identifikasi hasil yang diinginkan, penyusunan rencana tindakan, dan pemantauan kemajuan.

Tujuan Anda mungkin:

Jangka pendek: Tonggak pencapaian yang dapat diraih dalam waktu satu tahun atau kurang, karena berfungsi sebagai langkah awal menuju tujuan yang lebih besar

Jangka panjang: Tujuan dalam rentang waktu lima, sepuluh, atau lebih tahun

SMART: 'Tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu.' Kerangka kerja ini memastikan bahwa tujuan Anda terdefinisi dengan jelas, dapat dicapai, dan selaras dengan visi Anda secara keseluruhan

Anda dapat memiliki tujuan yang berbeda dengan jangka waktu yang bervariasi untuk berbagai aspek kehidupan Anda.

Klasifikasi Tujuan

Identifikasi bidang-bidang dalam hidup Anda yang ingin Anda tingkatkan dan tetapkan tujuan untuk masing-masing bidang tersebut. Berikut adalah beberapa kategori yang dapat Anda pertimbangkan:

Tujuan keuangan

Untuk mencapai kemandirian finansial, menetapkan tujuan untuk mengelola utang, membuat dana darurat atau dana pendidikan, menabung untuk uang muka, atau membangun portofolio investasi yang terdiversifikasi untuk penghasilan pasif dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan finansial.

Dengan memprioritaskan tujuan keuangan, Anda dapat melindungi aset Anda melalui perencanaan strategis untuk penciptaan kekayaan, dana pensiun, dan perencanaan warisan.

Tujuan kesehatan dan kebugaran

Tujuan kesehatan Anda sebaiknya berfokus pada peningkatan tingkat kebugaran secara keseluruhan. Hal ini mencakup menerapkan pola makan yang lebih sehat, menerapkan teknik pengelolaan berat badan, atau menyelesaikan tantangan kebugaran fisik.

Ketika Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda, Anda menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan untuk diri sendiri.

Tujuan pribadi

Tujuan pribadi adalah aspirasi yang unik bagi Anda. Baik Anda ingin berkeliling dunia, belajar bahasa asing, membangun merek pribadi, atau menjadi sukarelawan untuk suatu tujuan, menetapkan tujuan pribadi memungkinkan Anda mengejar aktivitas yang selaras dengan minat dan keinginan Anda.

Tujuan proyek pribadi ini membantu Anda mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Tujuan karier

Sama seperti tujuan pribadi, tujuan profesional Anda juga unik. Hal ini bisa mencakup berupaya mendapatkan promosi atau pekerjaan impian, memulai bisnis, beralih ke kewirausahaan, beralih ke kerja jarak jauh, atau menguasai keterampilan baru yang relevan dengan posisi kepemimpinan di bidang Anda.

Tujuan produktivitas ini membantu Anda menetapkan tolok ukur yang dapat dicapai untuk mendapatkan peluang kerja dan menavigasi jalur karier Anda secara efektif.

Tujuan pendidikan

Pembelajaran seumur hidup adalah kunci untuk tetap unggul. Dengan menetapkan tujuan yang berfokus pada pendidikan dan inovasi, Anda dapat berkembang secara pribadi dan profesional.

Tujuan SMART Anda di bidang pendidikan dapat mencakup mendaftar untuk pendidikan formal lanjutan, menyelesaikan kursus sertifikasi untuk pengembangan keterampilan, mengejar gelar yang lebih tinggi, atau menguasai program perangkat lunak baru.

Setelah membahas berbagai kategori tujuan, mari kita lihat pentingnya penyesuaian dalam penetapan tujuan.

Menetapkan tujuan SMART

Menjalankan rencana 10 tahun dan mencapai tonggak pencapaian Anda membutuhkan tekad yang kuat serta strategi yang matang yang memprioritaskan kelayakan pencapaian.

Kerangka kerja tujuan SMART dapat membantu Anda mengubah tujuan apa pun menjadi rencana yang jelas dan dapat dilaksanakan. Berikut adalah arti dari SMART:

Spesifik: Tujuan Anda didefinisikan dengan jelas, tanpa ruang untuk ambiguitas.

Terukur: Anda dapat memantau kemajuan dan mengukur keberhasilan.

Dapat Dicapai: Tujuan tersebut realistis dan berada dalam jangkauan Anda.

Relevan: Hal ini selaras dengan nilai-nilai inti, aspirasi, dan visi jangka panjang Anda.

Terbatas waktu: Ada batas waktu yang ditetapkan untuk menghindari perencanaan yang tidak jelas.

Beberapa tujuan jangka panjang Anda mungkin tidak langsung sesuai dengan kerangka kerja SMART. Namun, dengan berfokus pada ambisi yang lebih luas ini, Anda dapat menetapkan tujuan SMART jangka pendek yang lebih kecil yang membantu mempertajam visi 10 tahun Anda.

Menyusun Tujuan 1, 5, dan 10 Tahun

Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang dalam menetapkan tujuan. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi akan membuat Anda tetap termotivasi dan terlibat dalam prosesnya, serta membantu Anda mengidentifikasi preferensi dan kemampuan Anda.

Tujuan yang disesuaikan lebih realistis dan dapat dicapai karena mempertimbangkan keadaan dan sumber daya Anda.

Mari kita lihat beberapa contohnya!

Tujuan satu tahun

Ini adalah tujuan jangka pendek yang berfokus pada prioritas segera dan pencapaian yang dapat diraih. Tujuan satu tahun Anda dapat membantu Anda mengukur kemajuan dan merayakan pencapaian penting lebih sering.

Baik Anda ingin menguasai resep baru atau menabung sejumlah uang tertentu, tujuan jangka pendek ini akan membantu Anda fokus pada hal-hal yang perlu segera diselesaikan.

Cara termudah untuk menetapkan tujuan jangka pendek adalah dengan merenungkan situasi Anda saat ini dan mengidentifikasi bidang-bidang yang ingin Anda tingkatkan atau ubah dalam satu tahun ke depan.

Strategi penetapan tujuan untuk tujuan satu tahun meliputi:

Memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilaksanakan, sehingga tujuan Anda terasa tidak terlalu menakutkan

Membuat jadwal yang jelas dengan tenggat waktu untuk setiap langkah akan membantu Anda tetap termotivasi dan tetap pada jalur yang benar

Anda dapat menggunakan Template Penetapan Tujuan Pengembangan Diri dari ClickUp untuk merumuskan tujuan jangka pendek Anda. Template ini akan membantu Anda menyusun rencana tindakan untuk mengelola tugas-tugas Anda dan tetap produktif.

Beberapa fitur terbaiknya meliputi:

Pandangan Tujuan SMART : Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu

Tampilan Upaya Tujuan : Seimbangkan alokasi sumber daya dan upaya untuk setiap tujuan

Lembar Kerja Tujuan SMART : Pecahkan tujuan Anda menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dan lacak kemajuannya

Tampilan Tujuan Perusahaan: Selaraskan tujuan pribadi Anda dengan tujuan perusahaan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan baik di tingkat pribadi maupun profesional

Panduan Memulai : Dapatkan wawasan dan tips berharga untuk menetapkan tujuan secara efektif

Status kustom: Kelompokkan tujuan ke dalam enam status kustom, termasuk Selesai, Sedang Berjalan, Melenceng, Ditunda, Sesuai Rencana, dan Akan Dilakukan, untuk memantau kemajuan secara efektif

Tujuan lima tahun

Tujuan-tujuan ini harus selaras dengan visi hidup Anda yang lebih luas dan aspirasi jangka panjang Anda. Jangka waktu yang lebih panjang memungkinkan perencanaan yang lebih strategis dan ambisius.

Evaluasi nilai-nilai, minat, dan prioritas Anda untuk menentukan tujuan Anda dalam lima tahun ke depan. Anda dapat mencapai tonggak penting dengan tetap berkomitmen pada tujuan Anda.

Anda mungkin ingin bepergian ke beberapa negara, menyelesaikan penulisan sebuah buku, atau memulai bisnis sendiri. Perencanaan jangka panjang akan memberi Anda arahan dan tujuan untuk mencapai impian Anda.

Strategi yang populer meliputi:

Gabungkan visi jangka panjang dengan rencana aksi jangka pendek. Pikirkan hasil ideal Anda dalam lima tahun ke depan, lalu buatlah tujuan-tujuan yang lebih kecil dan dapat dicapai

Lakukan evaluasi rutin—setiap tiga bulan atau setahun sekali—untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan tujuan, jika diperlukan. Anda mungkin perlu menyesuaikan tujuan Anda jika keadaan atau prioritas Anda berubah

Pecah tujuan jangka menengah menjadi tonggak pencapaian atau titik pemeriksaan untuk memantau kemajuan dan merayakan pencapaian guna merasakan rasa pencapaian

Apakah itu terdengar menakutkan? Sebenarnya tidak perlu. Anda dapat menggunakan Template Tujuan Tahunan ClickUp untuk melacak dan mengelola kemajuan Anda menuju tujuan tahunan.

Template ini akan membantu Anda:

Tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat diukur

Tetap terorganisir dan pantau kemajuan Anda

Sesuaikan jadwal dan tugas dengan mudah untuk mencapai target

Anda dapat mulai menggunakan templat ini dalam empat langkah cepat dan mudah:

Lihat dasbor di ClickUp dalam video ini.

Tujuan 10 tahun

Tujuan jangka panjang Anda selama satu dekade membantu Anda membayangkan aspirasi jangka panjang Anda. Tujuan-tujuan ini berfokus pada warisan atau pencapaian hidup yang signifikan.

Bayangkan sosok yang ingin Anda wujudkan dan dampak yang ingin Anda ciptakan dalam dekade mendatang. Anda mungkin ingin membuat dana pensiun, menjadi pemimpin di industri, atau menjadi pembicara motivasi.

Anda perlu mengidentifikasi keterampilan, sumber daya, dan pola pikir yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, serta menyusun peta jalan.

Apa pun yang ingin Anda capai dalam dekade mendatang, menetapkan tolok ukur yang realistis dan bekerja keras untuk mencapainya dapat meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Tinjau dan perbarui tujuan-tujuan ini setiap beberapa tahun untuk memastikan tetap relevan dan selaras dengan prioritas Anda yang terus berkembang.

Strategi penetapan tujuan jangka panjang meliputi:

Menetapkan tujuan yang ambisius namun realistis yang selaras dengan visi jangka panjang Anda. Tetapkan tujuan aspiratif dalam jangka waktu yang panjang, yang didasarkan pada kenyataan dan sesuai dengan visi keseluruhan Anda untuk masa depan

Mencari bimbingan dari orang-orang berpengalaman—yang telah mencapai tujuan serupa—untuk membimbing Anda sepanjang perjalanan Anda

Mempertimbangkan tantangan potensial dan menyusun rencana darurat , yang membantu Anda mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul dalam dekade mendatang serta merumuskan solusi untuk mengatasinya

Terlepas dari seberapa jauh cakrawala tujuan Anda, Anda memerlukan rencana aksi yang kokoh untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan hasil yang Anda inginkan.

Peran Rencana Tindakan dalam Mencapai Tujuan

Rencana tindakan membagi tujuan Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Rencana ini juga menetapkan tenggat waktu dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Anggaplah rencana ini sebagai panduan yang dapat Anda gunakan di setiap langkah menuju pencapaian tujuan Anda.

Berikut cara membuat rencana tindakan:

Bagi tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil, sehingga tujuan tersebut tidak terasa menakutkan dan lebih mudah dipantau Tetapkan tenggat waktu yang realistis untuk setiap tugas agar momentum tetap terjaga dan kemajuan terjamin Tentukan alat, informasi, atau sistem dukungan yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda Sisihkan waktu di kalender untuk mengerjakan tujuan Anda dan untuk mengerjakan tujuan Anda dan memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi Sesuaikan rencana tindakan Anda seiring dengan perubahan keadaan atau munculnya hambatan, sehingga Anda tetap fokus pada tujuan Anda sambil mengatasi tantangan dengan efektif

Misalkan Anda bekerja dengan tim atau rekan kerja. Dalam hal ini, rencana aksi memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, tugas, jadwal, dan tanggung jawab masing-masing, sehingga meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

Membuat rencana tindakan yang komprehensif akan mengubah tujuan Anda dari ide-ide abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan. Pendekatan terstruktur ini meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan dan membantu Anda mengembangkan keterampilan perencanaan, manajemen waktu, serta pemecahan masalah yang berharga selama prosesnya.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital.

Teknologi dapat menjadi sekutu Anda dalam menetapkan tujuan. Platform manajemen proyek seperti ClickUp menawarkan antarmuka yang ramah pengguna untuk membuat, mengatur, dan melacak tujuan. Anda dapat menetapkan tenggat waktu, menetapkan prioritas, menentukan tujuan tim, memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil, dan memantau kemajuan secara visual.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Goals untuk:

Buatlah tujuan proyek yang dapat dilacak dengan jadwal yang jelas dan target yang dapat diukur

Atur tujuan dan sasaran Anda dengan folder yang mudah digunakan

Jadwalkan tugas-tugas dalam kalender Anda, pastikan tujuan Anda tetap terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari Anda

Kategorikan tujuan untuk tim Anda, produktivitas pribadi , pencapaian pendidikan, dan lainnya

Aspek Emosional dalam Penetapan Tujuan

Kesejahteraan emosional Anda sangat memengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, hubungan pribadi, motivasi, serta ketekunan Anda. Berikut cara menjaga keseimbangan emosional Anda:

Kembangkan pola pikir yang berkembang: Percayalah pada kemampuan Anda untuk belajar dan berkembang, serta anggaplah kegagalan sebagai peluang untuk memperbaiki diri

Hargai kemajuan Anda, sekecil apa pun: Hal ini memperkuat perilaku positif dan menjaga motivasi Anda

Berbaik hatilah pada diri sendiri: Jangan berkecil hati karena kegagalan, dan jangan biarkan hal itu menggagalkan perjalanan Anda. Belajarlah dari kegagalan tersebut dan teruslah melangkah maju

Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Tujuan

Jalan menuju pencapaian tujuan Anda tidak akan selalu mulus. Persiapkan diri Anda sejak dini untuk menghadapi rintangan dan tantangan, seperti

Menunda-nunda: Kembangkan Kembangkan teknik manajemen waktu untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, seperti timeboxing atau ‘aturan lima menit’ (berkomitmen untuk mengerjakan suatu tugas selama lima menit saja)

Rasa takut akan kegagalan: Anggaplah kegagalan sebagai pengalaman belajar dan kesempatan untuk menyempurnakan pendekatan Anda

Kurangnya motivasi: Pertahankan momentum dengan berfokus pada alasan di balik tujuan Anda. Hubungkan tujuan Anda dengan nilai-nilai inti dan minat Anda

Manfaat dan Tantangan dalam Perencanaan Tujuan

Menengok kembali di akhir tahun dan berharap Anda telah mencapai lebih banyak hal adalah pengalaman yang umum. Namun, dengan perencanaan tujuan yang efektif, Anda dapat dengan mudah mengatasi kekhawatiran tersebut.

Anda merencanakan perjalanan pengembangan diri dan kesuksesan dengan menetapkan aspirasi yang jelas. Tujuan memberikan arah dan membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tujuan tersebut memotivasi Anda untuk tetap berkomitmen sepanjang perjalanan Anda.

Pada akhirnya, tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik membuka jalan menuju kesuksesan, mengubah impian Anda menjadi kenyataan yang sukses.

Namun, perencanaan tujuan tidaklah tanpa tantangan. Kebiasaan menunda-nunda dapat membuat Anda menyimpang dari jalur, sehingga tujuan Anda tidak tercapai. Ketidakjelasan juga dapat membuat Anda sulit untuk tetap fokus pada tujuan Anda.

Anda dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan strategi penetapan tujuan yang tepat dan memastikan rencana Anda diwujudkan dalam tindakan.

Menetapkan Tujuan untuk Bekerja dari Jarak Jauh

Tanpa struktur lingkungan kantor tradisional, mudah untuk kehilangan fokus atau terganggu oleh hal-hal yang mengalihkan perhatian. Menetapkan tujuan spesifik untuk manajemen waktu Anda selama bekerja dari jarak jauh akan membantu Anda tetap produktif dan bertanggung jawab.

Berikut ini yang dapat Anda lakukan:

Pertimbangkan komitmen pribadi dan jam kerja yang diinginkan saat menetapkan tujuan untuk menghindari kelelahan

Gunakan kerangka kerja tujuan SMART untuk merumuskan tujuan yang jelas dan mendapatkan arah yang jelas

Sisihkan waktu khusus di kalender Anda untuk mengerjakan tujuan tertentu. Prioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi agar Anda dapat mengerjakan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu

Ciptakan ruang kerja yang rapi dan teratur untuk meminimalkan gangguan, karena hal ini membantu Anda tetap fokus

Beritahu teman atau keluarga tentang jam kerja Anda dan tetapkan batasan untuk meminimalkan gangguan selama periode kerja yang telah ditentukan

Tetaplah fleksibel dalam pendekatan Anda, karena situasi tak terduga dapat mengganggu jadwal kerja jarak jauh Anda

Periksa kemajuan tujuan Anda secara rutin. Jangan ragu untuk menyesuaikan tujuan Anda agar tetap relevan dan menantang

Gunakan alat Manajemen Proyek ClickUp untuk tetap berada di jalur yang benar

Bangun Masa Depan Anda dengan Penetapan Tujuan yang Efektif

Menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang memungkinkan Anda merencanakan jalur yang jelas menuju masa depan yang memuaskan. Ingatlah, perjalanan itu sendiri adalah pengalaman yang transformatif.

Manfaatkan sebaik-baiknya alat dan strategi yang dijelaskan dalam panduan ini. Bahkan ketika menghadapi tantangan, ingatkan diri Anda akan tujuan jangka panjang dan bahwa aspirasi jangka panjang Anda akan membuahkan hasil dengan perencanaan yang tepat untuk aspirasi jangka pendek Anda.

Anda dapat memulainya dengan menggunakan platform ClickUp untuk menyederhanakan pengelolaan tujuan Anda. Dengan berbagai fitur dan templatnya, ClickUp dapat membantu Anda tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan Anda, bahkan di tengah tantangan.

Pertanyaan Umum

1. Apa contoh rencana tujuan 5 tahun?

Contoh rencana tujuan 5 tahun ini menyoroti fokus pada kemajuan karier dan pertumbuhan pribadi:

Tahun 1:

Karier : Ikuti kursus online atau jalin jaringan dengan para profesional di industri

Pribadi: Bergabunglah dengan gym atau kelas kebugaran, pelajari bahasa baru, atau baca dua buku nonfiksi setiap kuartal

Tahun ke-2:

Karier : Bertujuan untuk mendapatkan promosi ke posisi manajerial atau berupaya mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Pribadi: Berwisata ke negara baru, ikuti kursus hobi di akhir pekan, atau mulailah menulis jurnal rasa syukur

Tahun ke-3:

Karier : Ikuti program pendidikan lanjutan atau selenggarakan konferensi atau lokakarya industri tentang tren dan inovasi terbaru

Pribadi: Tetapkan tujuan untuk mencapai target kebugaran tertentu atau buat strategi untuk mencapai stabilitas finansial

Tahun ke-4:

Karier : Jadilah ahli di bidang tertentu atau pemimpin pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda

Pribadi: Menabung untuk pembelian besar yang telah Anda rencanakan, seperti membeli mobil atau rumah

Tahun ke-5:

Karier : Perkuat posisi Anda sebagai aset berharga di perusahaan Anda atau mulailah usaha Anda sendiri jika kewirausahaan adalah tujuan jangka panjang Anda

Pribadi: Rencanakan liburan impian ke negara yang selalu ingin Anda kunjungi atau bangun jaringan hubungan pribadi yang kuat yang mendukung Anda

2. Apa itu tujuan 10 tahun?

Tujuan 10 tahun adalah sasaran jangka panjang yang ingin Anda capai dalam kurun waktu satu dekade. Tujuan ini mewakili aspirasi jangka panjang Anda dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan.

Berikut adalah beberapa contoh tujuan 10 tahun di berbagai kategori:

Keuangan : Menjadi mandiri secara finansial dan pensiun dini

Kesehatan : Persiapkan diri untuk maraton jarak jauh dengan mencapai kebugaran fisik yang optimal

Karier : Menjadi mitra di firma tempat Anda bekerja saat ini atau mendirikan startup yang sukses

Pendidikan: Raih gelar PhD di bidang yang Anda minati dan jadilah peneliti terkemuka

Pribadi: Bepergian ke ketujuh benua dan mengalami beragam budaya