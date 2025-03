10 Integrasi Help Scout Terbaik untuk Mengubah Dukungan Pelanggan

Bukan rahasia lagi bahwa Anda harus memastikan pelanggan Anda senang agar bisnis Anda berhasil-pengalaman pelanggan adalah pembeda utama. Pola pikir yang mengutamakan pelanggan ini telah mempopulerkan alat bantu seperti Help Scout.

Help Scout adalah platform dukungan pelanggan komprehensif yang beroperasi sebagai pusat untuk semua interaksi pelanggan. Meskipun menyediakan serangkaian alat dan fitur yang mengesankan, integrasi dapat membuatnya menjadi lebih kuat.

Duduklah saat kami memandu Anda melalui 10 integrasi aplikasi yang membawa Help Scout ke tingkat berikutnya.

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Integrasi Help Scout?

Berikut ini beberapa pertimbangan yang perlu diingat saat memeriksa integrasi untuk Help Scout:

Integrasi yang mulus : Anda menginginkan solusi yang terintegrasi dengan Help Scout, tetapi bagaimana dengan infrastruktur digital yang lebih besar? Sistem harus kompatibel dengan alat, platform, dan teknologi lain yang Anda gunakan untuk aktivitas bisnis seperti manajemen hubungan pelanggan , pengasuhan prospek, keterlibatan, dan banyak lagi

Kemudahan penggunaan : Anda tidak ingin menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyiapkan integrasi baru-atau mengalami begitu banyak gesekan sehingga tim Anda menyerah. Integrasi harus ramah pengguna dan mudah digunakan. Memiliki UI yang intuitif dan pengalaman orientasi yang lancar akan mempercepat tingkat adopsi

Kustomisasi : Carilah integrasi yang dapat Anda sesuaikan tergantung pada kebutuhan bisnis dan preferensi pelanggan Anda. Menyesuaikan alur kerja memungkinkan Anda untuk memperluas pengalaman pelanggan yang bermanfaat melalui personalisasi dan efisiensi

Otomasi : Layanan dan dukungan pelanggan dapat dengan cepat menjadi bola salju, membuat tim Anda kewalahan. Pilih integrasi yang menawarkan otomatisasi untuk merampingkan permintaan yang masuk dan menangani tugas rutin dan berulang. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah melayani pelanggan dengan lebih baik

Keamanan dan kepatuhan : Tim Anda mungkin berurusan dengan data pelanggan yang sensitif. Dengan demikian, Anda menginginkan keamanan yang kuat dan kepatuhan yang tahan gagal untuk mencegah kecelakaan atau pelanggaran. Integrasi yang mengikuti praktik terbaik untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kepatuhan data harus menjadi prioritas utama Anda

Skalabilitas : Membantu Scout tumbuh bersama organisasi Anda dan kebutuhannya yang terus berubah. Anda juga menginginkan tingkat skalabilitas yang sama dalam integrasi, karena akan ada puncak dan lembah saat menangani permintaan pelanggan

Biaya versus nilai: Alih-alih hanya berfokus pada biaya integrasi, visualisasikan nilai yang diberikan pada layanan pelanggan dan proses dukungan Anda. Analisis seberapa baik keselarasannya dengan Help Scout dan tujuan organisasi yang lebih luas untuk menjustifikasi investasi

10 Integrasi Help Scout Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Sekarang setelah Anda memahami cara menganalisis integrasi Help Scout, mari kita lihat integrasi yang sesuai dengan waktu Anda.

1. ClickUp ClickUp dan Bantuan Pramuka mungkin terlihat seperti pasangan yang tidak cocok pada pandangan pertama, tetapi kenyataannya berbeda. ClickUp, alat bantu manajemen proyek satu atap, adalah add-on yang kuat untuk Help Scout untuk membuka nilai lebih. Setiap aktivitas bisnis bisa diterjemahkan ke dalam sebuah proyek, dan hal yang sama berlaku untuk manajemen pengalaman pelanggan.

Alat manajemen proyek dapat berperan penting dalam menangani pertanyaan pelanggan, memecahkan masalah secara kolaboratif, mengirimkan umpan balik pelanggan ke tim pengembangan produk, dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan.

Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa fitur ClickUp yang dapat membantu mencapai hasil tersebut:

Manajemen Tugas

mengubah pertanyaan menjadi tiket menggunakan ClickUp Tasks_ Tugas ClickUp adalah pengubah permainan dalam manajemen dukungan pelanggan. Pertanyaan pelanggan baru di Help Scout memicu tugas baru di ClickUp, sehingga tidak perlu lagi bagi perwakilan layanan pelanggan untuk beralih antar platform dan memasukkan kembali informasi secara manual.

Selanjutnya, tinggal menetapkan tugas, menentukan prioritas, menetapkan tenggat waktu, menambahkan komentar, dan melacak tugas untuk menyelesaikan setiap komunikasi pelanggan yang masuk!

Manajemen Dokumen

hubungkan Dokumen ClickUp ke alur kerja Anda_ Dokumen ClickUp adalah tempat penyimpanan dokumen terpusat. Gunakan untuk membuat basis pengetahuan pelanggan atau berkolaborasi secara internal untuk menyusun praktik terbaik, tips, dan trik; kemungkinannya tidak terbatas. Selain menyediakan informasi, ini juga menyiapkan alur kerja otomatis yang berjalan ketika kondisi bisnis tertentu terpenuhi.

Pencarian Universal

cari di seluruh aset Anda dengan Pencarian Universal ClickUp

Temukan apa saja dan di mana saja dengan Pencarian Universal di ClickUp . Fitur ini memanfaatkan keterpaduan infrastruktur digital untuk membuat setiap aset dapat dicari dan ditelusuri. Anda dapat menemukan apa pun dengan rangkaian kata kunci yang tepat, mulai dari file dokumen di ClickUp Documents hingga kotak masuk bersama yang dibangun melalui integrasi.

ClickUp Brain

hasilkan postingan blog dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain_ ClickUp Brain adalah asisten AI yang lengkap. Asisten ini dapat melakukan berbagai fungsi, mulai dari meringkas status proyek hingga menyusun tanggapan instan terhadap pertanyaan. Anda bahkan bisa menggunakannya untuk menyusun dan mengisi FAQ dan artikel panduan untuk memenuhi kebutuhan swalayan.

Klik fitur terbaik

Pelacakan waktu : Catat jumlah jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan tugas dengan Pelacakan Waktu bawaan ClickUp fitur

: Catat jumlah jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan tugas dengan Pelacakan Waktu bawaan ClickUp fitur Pelacakan tujuan : Tetapkan, lacak, lihat, dan atur tujuan dan OKR untuk memfasilitasi pencapaian tujuan menggunakan Sasaran ClickUp Ruang kerja yang dapat disesuaikan : Rancang ruang kerja Anda sesuai keinginan Anda dengan beberapa Tampilan ClickUp seperti Beban Kerja, Daftar, Papan, dan Kalender, dan dapatkan visibilitas lengkap dari proyek Anda

: Tetapkan, lacak, lihat, dan atur tujuan dan OKR untuk memfasilitasi pencapaian tujuan menggunakan Sasaran ClickUp Peta pikiran: Buat garis besar visual yang menakjubkan di Klik Peta Pikiran dari awal atau dengan memanfaatkan tugas yang sudah diselesaikan

Buat garis besar visual yang menakjubkan di Klik Peta Pikiran dari awal atau dengan memanfaatkan tugas yang sudah diselesaikan Bidang khusus: Tambahkan Bidang Khusus ClickUp ke tugas, proyek, dan dokumen untuk pengaturan dan pelacakan data yang lebih tajam

Keterbatasan ClickUp

Daftar panjang fitur mungkin membuat Anda merasa bahwa Anda tidak dapat menggunakan platform ini secara maksimal

Fungsionalitas obrolan bawaan mungkin tidak seintuitif platform komunikasi khusus

Harga klik

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $10/bulan per pengguna

$10/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.392 ulasan)

: 4.7/5.0 (9.392 ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (4,009 suara)

2. Buku Baru

via Freshbooks Meskipun Freshbooks dimulai sebagai alat faktur, sekarang ini merupakan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud dengan fitur lengkap dan entri ganda. Dirancang untuk usaha kecil dan menengah, software ini menyederhanakan berbagai aktivitas seperti pembuatan faktur, menerima pembayaran, melacak pengeluaran, melacak jam kerja, melaporkan keuangan, dan banyak lagi.

Ketika diintegrasikan dengan perangkat lunak meja bantuan alat bantu akuntansi ini akan memungkinkan tim dukungan untuk melihat informasi penagihan atau faktur secara langsung dari tiket.

Fitur terbaik Freshbooks

Gunakan untuk faktur, akuntansi, pembayaran, pengeluaran, pelacakan waktu, kelayakan proyek, pelaporan, dan banyak lagi

Mengumpulkan informasi klien, faktur, detail proyek, percakapan, laporan, dll. di satu tempat

Sesuaikan estimasi dan dapatkan persetujuan resmi dengan sekali klik menggunakan eSignatures

Ubah estimasi menjadi faktur dan terima deposit atau pembayaran sesuai cara pembayaran yang diinginkan klien

Mengukur profitabilitas proyek menggunakan wawasan yang didukung data dan mengurangi biaya overhead untuk meningkatkan margin keuntungan

Keterbatasan Buku Besar

Menambahkan anggota tim dapat menyebabkan total biaya Freshbooks bertambah

Tidak memiliki fitur pelaporan khusus dengan templat yang tidak cukup fleksibel

Aplikasi selulernya lemah

Harga Freshbooks

Lite: $19/bulan

$19/bulan Plus: $33/bulan

$33/bulan Premium: $60/bulan

$60/bulan Pilih: Harga khusus

Anggota tim dapat ditambahkan dengan biaya $11 per pengguna per bulan.

Penilaian dan ulasan Freshbooks

G2 : 4.5/5.0 (705 ulasan)

: 4.5/5.0 (705 ulasan) Capterra: 4.5/5.0 (4,382 suara)

3. Shopify

via Shopify Shopify adalah platform eCommerce populer yang memungkinkan bisnis untuk bertanggung jawab atas kehadiran online mereka. Dari membuat toko online profesional hingga mengelola gerai phygital (fisik + digital), Shopify merupakan cara terbaik untuk mendigitalkan bisnis Anda dan memusatkan penjualan. Antarmukanya yang ramah pengguna memungkinkan pemilik toko membuat daftar produk, mengelola inventaris, dan memproses pesanan dengan cepat.

Ini memiliki alat pemasaran bawaan yang membantu bisnis melakukan penjangkauan organik atau berbayar. Anda bisa menggunakan alat penyiaran asli atau pihak ketiga komunikasi pelanggan saluran untuk melibatkan pelanggan Anda dan menjaga agar penjualan tetap berjalan.

Fitur terbaik Shopify

Siapkan toko online berfitur lengkap hanya dalam beberapa klik dengan Editor Toko Online atau pembangun toko Hidrogen & Oksigen

Promosikan toko Anda dan jual produk Anda di berbagai saluran penjualan seperti pasar online dan media sosial

Terima pembayaran menggunakan Shopify Checkout (online) dan Shopify POS (offline)

Manfaatkan 60+ laporan untuk melacak kinerja toko, pengoptimalan, dan memanfaatkan peluang

Hubungkan toko online Anda dengan gerai fisik menggunakan Shopify POS

Keterbatasan Shopify

Kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan toko dan mempersonalisasi pengalaman pengguna toko

Mungkin tidak cocok untuk bisnis dengan katalog produk yang besar, integrasi aplikasi yang besar, dan model langganan

Dapat dengan cepat menjadi mahal

Harga Shopify

Dasar: $29/bulan

$29/bulan Shopify: $79/bulan

$79/bulan Lanjutan: $299/bulan

$299/bulan Plus: $2.300/bulan

Penilaian dan ulasan Shopify

G2 : 4.4/5.0 (4.520 ulasan)

: 4.4/5.0 (4.520 ulasan) Capterra: 4.5/5.0 (6.286 suara)

4. CircleLoop

via CircleLoop CircleLoop adalah sistem telepon awan bisnis yang berbasis di Inggris. Gunakan dengan Help Scout untuk menyederhanakan komunikasi dan memperluas ketersediaan dan aksesibilitas bisnis Anda saat panggilan. Dengan mengintegrasikan CircleLoop ke dalam alur kerja bisnis Anda, Anda bisa melakukan atau menerima panggilan dari perangkat apa pun, baik desktop, smartphone, atau tablet.

Ini juga memfasilitasi manajemen panggilan yang efektif untuk bisnis dari semua ukuran. Dengan fitur-fitur seperti perutean panggilan pintar dan transkripsi pesan suara, agen Anda selalu dapat bekerja lebih keras saat melayani pelanggan!

Fitur-fitur terbaik CircleLoop

Gunakan nomor lokal Inggris untuk melakukan atau menerima panggilan

Nikmati fungsi panggilan yang luas seperti panggilan masuk/keluar, transfer, penerusan, pengalihan, pesan suara, dll.

Merekam panggilan dan menganalisis jumlah, tim, atau kinerja individu menggunakan analisis yang didukung data

Sematkan tombol klik untuk menelepon di situs web bisnis Anda

Keterbatasan CircleLoop

Kualitas panggilan bisa di bawah standar dengan penyumbatan panggilan masuk, jeda yang terputus-putus, dan masalah selama transfer panggilan

Menyiapkan IVR dan perutean panggilan itu rumit, terutama saat menggunakan nomor cermin

Harga CircleLoop

Bayar sesuai pemakaian: £5 + PPN/bulan per pengguna

Tidak terbatas: £15 + PPN/bulan per pengguna

Nomor tambahan dan VIP tersedia dengan harga £2 (+ PPN) dan £3 (+ PPN) per pengguna per bulan.

Penilaian dan ulasan CircleLoop

G2 : 4.3/5.0 (12 ulasan)

: 4.3/5.0 (12 ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (11 suara)

5. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive adalah platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan alat manajemen saluran penjualan untuk memvisualisasikan perjalanan pelanggan . Sistem ini melacak bagaimana prospek bergerak melintasi berbagai tahap dalam siklus penjualan untuk membuat pengelolaan aktivitas penjualan lebih mudah secara strategis. Antarmuka drag-and-drop yang sederhana memudahkan untuk mendesain pipeline penjualan dengan tahapan yang dapat disesuaikan yang menunjukkan berbagai langkah atau aktivitas yang terlibat dalam proses penjualan.

Fitur terbaik Pipedrive

Menyimpan catatan semua prospek dan kesepakatan, bersama dengan status terbaru mereka, dan mendapatkan pemberitahuan tentang pembusukan kesepakatan

Membuat katalog produk yang dapat disesuaikan untuk produk dan layanan bisnis Anda

Memusatkan komunikasi bisnis dengan membuat database kontak dan aktivitas akses, komunikasi, dan riwayat

Tinjau kinerja masa lalu dan dapatkan saran untuk meningkatkan siklus penjualan

Mengintegrasikan 400+ aplikasi hanya dengan satu klik untuk memperluas manajemen penjualan

Keterbatasan Pipedrive

Tata letaknya sangat membingungkan, dan dasbornya tidak intuitif

Beberapa fitur berguna tersembunyi di balik paywall

Bisa jadi sangat berat untuk digunakan

Harga Pipedrive

Esensial: $14/bulan per kursi

$14/bulan per kursi Advanced: $29/bulan per kursi

$29/bulan per kursi Profesional: $59/bulan per kursi

$59/bulan per kursi Power: $69/bulan per kursi

$69/bulan per kursi Enterprise: $99/bulan per kursi

Penilaian dan ulasan Pipedrive

G2 : 4.2/5.0 (1.800 ulasan)

: 4.2/5.0 (1.800 ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (2.949 suara)

6. Sensus

via sensus_ Census adalah platform data pelanggan (CDP) dan solusi ETL terbalik yang memusatkan informasi pelanggan yang diperoleh dari berbagai sumber, membersihkannya, dan memasukkannya ke dalam aplikasi bisnis.

Baik itu media sosial, situs web, perangkat lunak meja layanan atau platform pemasaran, Census menyatukan semua data yang tersebar dan menyatukannya untuk mengembangkan satu profil pelanggan. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan pandangan 360 derajat tentang pelanggan mereka sambil memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku mereka.

Fitur terbaik Census

Gabungkan data streaming real-time dengan data historis menggunakan Census Live Sync untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan

Bangun gudang data Anda yang sudah ada untuk menghilangkan silo dan sinkronisasi dengan cepat dengan pembaruan batch tambahan

Nikmati fleksibilitas dan skalabilitas yang luar biasa karena Census secara otomatis menyinkronkan data di seluruh alat dan gudang bisnis

Siapkan notifikasi otomatis yang terpicu ketika pelanggan melakukan aktivitas tertentu untuk memanfaatkan setiap peluang

Menjaga keamanan data yang kuat karena Census memperingatkan pengguna jika terjadi kehilangan koneksi ke aplikasi atau basis data dan melanjutkan sinkronisasi hanya setelah koneksi ulang

Keterbatasan Sensus

Memiliki kurva pembelajaran yang curam karena berfokus pada teknik dan membutuhkan kemahiran teknis

Memiliki model harga yang aneh di mana pengguna ditagih berdasarkan jumlah kolom, yang membuatnya mahal

Masih dalam masa kejayaannya

Harga sensus

Gratis

Profesional: $350/bulan

$350/bulan Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus Tambahan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan sensus

G2 : 4.5/5.0 (326 ulasan)

: 4.5/5.0 (326 ulasan) Capterra: N/A

7. Tanpa kabel

via LinkedIn Cordless adalah pusat kontak berbasis cloud yang memungkinkan dan memberdayakan tim dukungan pelanggan untuk memberikan layanan yang luar biasa. Sistem ini terintegrasi dengan alat bantu tambahan seperti CRM dan solusi meja bantuan seperti Help Scout, yang memungkinkan agen dukungan mengakses informasi yang diperlukan secara ahli untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan AI yang membantu menganalisis percakapan, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan wawasan untuk meningkatkan kinerja agen.

Fitur terbaik tanpa kabel

Gunakan Ask AI untuk mengakses informasi yang relevan dan menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis

Lacak kinerja tim dukungan pelanggan dengan dasbor yang berfokus pada metrik yang diperbarui secara real-time

Mengidentifikasi dan menyunting informasi pelanggan yang sensitif secara otomatis dari transkrip dan rekaman panggilan

Lakukan analisis sentimen untuk meningkatkan kualitas dukungan dan menanamkan empati dalam setiap interaksi

Tanpa batasan biaya

Integrasi yang terbatas dapat membatasi penggunaan dan penerapan produk

Bug terkadang dapat mencegah panggilan masuk ke tim dukungan online dan mengalihkan panggilan ini ke tim offline

Dasbor mungkin terasa kurang intuitif dan kikuk

Harga tanpa kabel

Profesional: €45/bulan per pengguna

€45/bulan per pengguna Khusus: Harga khusus

Penilaian dan ulasan tanpa kabel

G2 : 4.6/5.0 (11 ulasan)

: 4.6/5.0 (11 ulasan) Capterra: N/A

8. Olark

via Olark Olark adalah perangkat lunak obrolan langsung yang memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan pengunjung situs web secara real-time. Baik menjawab pertanyaan atau membantu dalam proses penjualan, Olark menawarkan berbagai fitur seperti undangan obrolan proaktif, sesi penelusuran bersama, dan transkrip obrolan, yang memungkinkan bisnis membuat kesan pertama yang bertahan lama. Olark terintegrasi secara mulus dengan meja bantuan dan platform CRM untuk menanamkan nilai dalam setiap interaksi baru dan menawarkan pengalaman dukungan yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Olark

Sesuaikan kotak obrolan Anda agar sesuai dengan pedoman branding Anda

Mengotomatiskan obrolan langsung untuk melibatkan pengunjung situs web dalam skala besar sambil mempersonalisasi penjangkauan berdasarkan perilaku pengunjung dan pesan yang disesuaikan

Belajar dari analitik obrolan langsung dan temukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari transkrip obrolan terperinci

Ubah kotak obrolan menjadi formulir pelanggan dan kumpulkan informasi secara langsung

Keterbatasan Olark

Tidak mendukung berbagi gambar

Kompatibilitas seluler terbatas

Integrasi yang lebih sedikit membatasi kemampuannya

Harga Olark

Mulai dari $29/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Olark

G2 : 4.3/5.0 (223 ulasan)

: 4.3/5.0 (223 ulasan) Capterra: 4.5/5.0 (471 suara)

9. Panel campuran **9

via panel campuran Mixpanel adalah platform analisis data yang kuat yang memungkinkan bisnis mengekstrak informasi yang berarti dari data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber. Platform ini mengumpulkan data komprehensif tentang produk dan pelanggan Anda.

Dengan demikian, Anda mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan berbagai fitur, melacak konversi di seluruh corong, dan mengukur keterlibatan pelanggan. Gunakan ini untuk mengoptimalkan perjalanan penjualan dan meningkatkan proposisi nilai produk Anda.

Fitur terbaik Mixpanel

Lihat wawasan seperti garis tren, jalur pengguna teratas, pendorong konversi, frekuensi penggunaan, keterlibatan dan retensi, dan banyak lagi

Buat tabel Lookup dan kelola kamus data untuk mengelola data secara efektif

Mengukur kinerja kampanye pemasaran dan menganalisis trafik di berbagai saluran pemasaran

Membuat kohort pelanggan granular berdasarkan perilaku pengguna, preferensi, dan data lainnya

Mengubah data atau pertanyaan bahasa alami menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan AI generatif Mixpanel, Spark

Keterbatasan Mixpanel

Memiliki kurva pembelajaran yang curam karena kompleksitas beberapa fitur dan orientasi yang buruk

Mengekspor data tidak praktis dan sering kali menyebabkan hilangnya integritas

Mahal

Harga Mixpanel

Gratis

Pertumbuhan: $28/bulan

$28/bulan Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Mixpanel

G2 : 4.6/5.0 (1.096 ulasan)

: 4.6/5.0 (1.096 ulasan) Capterra: 4.5/5.0 (130 suara)

10. Gedung tinggi

via Highrise Highrise adalah platform CRM yang dirancang oleh Basecamp untuk mendukung bisnis kecil. Platform ini membantu mengelola tugas dan kontak, melacak interaksi, berkolaborasi dalam transaksi, memantau prospek dan pelanggan, dan banyak lagi. Platform ini sangat serbaguna, dan Anda bisa menggunakannya untuk mengelola pipeline, rekrutmen, akuisisi talenta, acara, hubungan masyarakat, produk dan layanan, dukungan pelanggan, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Highrise

Memusatkan semua informasi tentang prospek dan pelanggan Anda dan mengaturnya ke dalam beberapa segmen

Berkomunikasi dengan basis klien dan prospek Anda dari satu platform, baik itu email massal untuk promosi atau pengingat yang dipersonalisasi

Hasilkan laporan terperinci tentang kinerja dan kesehatan pipeline Anda

Gunakan templat email untuk menghindari penulisan salinan pemasaran dari awal

Kategorikan informasi prospek atau detail kampanye sebagai kasus dan kesepakatan untuk organisasi granular

Keterbatasan Highrise

Telah berhenti menerima pendaftaran baru sejak Agustus 2018

Hanya menawarkan fungsionalitas dasar

Harga Highrise

Tidak tersedia

Penilaian dan ulasan Highrise

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5.0 (130 ulasan)

Tingkatkan Pengalaman Pelanggan Anda

Apakah Anda menggunakan Help Scout atau Alternatif Help Scout 10 integrasi yang dibagikan di atas adalah aplikasi favorit setiap tim yang berhadapan dengan pelanggan. Menambahkannya ke Help Scout akan memperluas cakupan, penerapan, dan proposisi nilai platform.

Meskipun setiap opsi menawarkan sesuatu yang unik, memilih ClickUp mencentang semua kotak untuk fitur-fitur canggih. Baik mengubah tiket menjadi tugas atau meninjau kinerja tim, ClickUp membuat Help Scout lebih bermanfaat dan sarat nilai. Daftar hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengintegrasikan Help Scout dan ClickUp untuk mengubah pengalaman dukungan dan layanan pelanggan Anda.