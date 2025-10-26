10 Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik untuk Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Hidup ini singkat, dan daftar impian kita? Daftar itu terus bertambah panjang.

Suatu hari, Anda ingin berada dalam kondisi fisik terbaik, dan keesokan harinya fokus pada pengembangan keterampilan untuk memajukan karier Anda. Jumlah tujuan yang kita kejar setiap hari bisa sangat melelahkan, terutama jika kita tidak melacak hasilnya dan menggunakannya untuk memacu motivasi kita.

Bagaimana cara melakukannya?

Melalui aplikasi pelacak tujuan! Berkat keajaiban teknologi, aplikasi pelacak tujuan dapat berperan sebagai pelatih pribadi, penyemangat, dan pengawas tugas dalam satu paket. Saya merasa aplikasi ini sangat membantu dalam mengatur, memprioritaskan, dan melacak setiap langkah perjalanan saya.

Jika Anda juga sedang mencari aplikasi semacam itu, Anda berada di tempat yang tepat.

Berdasarkan pengalaman saya dan pengujian yang dilakukan oleh tim kami di ClickUp, saya telah menyusun daftar aplikasi pelacak tujuan terbaik, termasuk alternatif gratis dan berbayar.

Semoga ini membantu Anda menemukan solusi yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan besar, menantang, dan ambisius Anda!

⏰ Ringkasan 60 Detik Coba aplikasi pelacak tujuan ini untuk menetapkan, mencapai, dan melampaui tujuan Anda: ClickUp —Terbaik untuk menetapkan dan melacak tujuan proyek —Terbaik untuk menetapkan dan melacak tujuan proyek Hive—Terbaik untuk menetapkan rutinitas harian yang produktif Way of Life—Terbaik untuk membangun kebiasaan baru Coach.me—Pilihan terbaik untuk pengembangan diri dan mempelajari keterampilan baru Habitica—Aplikasi pelacak kebiasaan terbaik dengan elemen permainan yang seru Todoist—Pilihan terbaik untuk manajemen tugas dengan daftar tugas yang minimalis dan rapi ATracker—Terbaik untuk manajemen waktu untuk setiap tujuan GoalsOnTrack—Pilihan terbaik untuk membuat rencana tindakan terperinci untuk tujuan Anda Lattice—Terbaik untuk OKR dan tujuan karyawan Toodledo—Pilihan terbaik untuk meningkatkan produktivitas di semua aspek kehidupan Anda

Pentingnya Aplikasi Pelacakan dan Penetapan Tujuan

Saat kita mengejar ambisi besar (dan kecil), banyak dari kita membutuhkan bantuan untuk tetap fokus, mengukur kemajuan, dan mempertahankan motivasi dari waktu ke waktu.

Dan itulah tepatnya tujuan dibuatnya aplikasi pelacak tujuan—menetapkan target, memecahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan, merayakan pencapaian, bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang belum tercapai, serta memantau sejauh mana Anda telah melangkah dan seberapa jauh lagi yang harus ditempuh.

Berbeda dengan agenda kertas tradisional yang mudah hilang atau rusak, alat-alat digital ini menyediakan data real-time yang mudah diakses mengenai kemajuan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan akuntabilitas, motivasi, dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan.

Aplikasi-aplikasi ini lebih unggul daripada catatan digital biasa karena menawarkan kerangka kerja terstruktur, pengingat, dan analisis yang mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dan melakukan penyesuaian saat diperlukan.

Penasaran aplikasi mana yang menawarkan semua manfaat ini dan masih banyak lagi? Mari kita cari tahu.

10 Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik Sekilas

Untuk membantu Anda memilih aplikasi pelacak tujuan terbaik, kami telah menyusun tabel yang merangkum 10 opsi teratas yang tersedia. Setiap aplikasi menawarkan fitur unik yang disesuaikan dengan tujuan dan preferensi pengguna yang berbeda-beda. Simak daftarnya:

Aplikasi Pilihan terbaik untuk Fitur Unggulan ClickUp Penetapan dan pengelolaan tujuan yang komprehensif dengan kemampuan pengelolaan tugas yang fleksibel Serangkaian penyesuaian untuk ringkasan tujuan, berbagai opsi kolaborasi, dan templat siap pakai untuk penetapan tujuan yang cepat Hive Melacak tujuan proyek Hive Goals untuk memvisualisasikan kemajuan pada proyek-proyek kompleks Gaya Hidup Menumbuhkan kebiasaan baik dan secara sadar menghilangkan pola-pola yang tidak diinginkan Buku harian bawaan untuk mengidentifikasi pemicu kebiasaan buruk dengan gambaran umum yang terikat waktu mengenai pola kebiasaan baik versus buruk Coach.me Pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan Akses ke pelatih dan mentor khusus Habitica Membangun kebiasaan dengan pendekatan gamifikasi Misi seru dan hadiah untuk membantu Anda tetap fokus Todoist Mengubah setiap tujuan atau proyek menjadi tugas dan sub-tugas di mana saja Antarmuka yang indah, sederhana, dan rapi ATracker Manajemen waktu Pelacakan waktu di berbagai perangkat untuk setiap tujuan GoalsOnTrack Membuat rencana aksi terperinci dan papan visi Penetapan tujuan dan pelacakan kemajuan secara menyeluruh dengan perencana, lembar kerja, visualisasi, jurnal, dan laporan Toodledo Meningkatkan produktivitas secara menyeluruh Mengelompokkan waktu Anda ke dalam opsi Kehidupan, Pekerjaan, dan Jadwal untuk mengelola tujuan produktivitas di setiap bidang Lattice Penetapan tujuan karyawan Lima produk terpisah, termasuk Performance, Goals, dan Grow, masing-masing berfokus pada peningkatan kinerja, OKR, dan perbaikan berkelanjutan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

10 Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik di Tahun 2025

Kami telah menyusun daftar aplikasi yang tidak hanya populer di kalangan profesional, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja—mulai dari pelajar, pekerja lepas, pemilik usaha, hingga karyawan kantor.

Mari kita mulai dengan ‘aplikasi serba bisa’ untuk tujuan besar Anda, proyek yang memakan waktu, dan tugas-tugas sederhana.

1. ClickUp—Terbaik untuk menetapkan dan melacak tujuan proyek

Mulailah Melacak Tujuan dengan ClickUp Lacak kemajuan tujuan Anda dengan Dasbor ClickUp

ClickUp adalah alat manajemen proyek serbaguna yang unggul dalam melacak tujuan bagi individu dan tim.

ClickUp Goals membantu tim dan individu menetapkan, melacak, dan mencapai tujuan secara efektif. Fitur ini memungkinkan Anda membuat tujuan yang spesifik dan terukur (termasuk Objectives and Key Results atau OKR) serta memecahnya menjadi Tugas ClickUp, subtugas, dan daftar periksa yang dapat ditindaklanjuti.

Anda dapat memantau kemajuan Anda menggunakan fitur pelacakan kemajuan yang dapat disesuaikan dengan target numerik, moneter, benar/salah, dan tugas.

Tetapkan target yang dapat diukur di dalam ClickUp Goals

Jika Anda melacak beberapa tujuan untuk sebuah tim, ClickUp memungkinkan Anda membagikannya, menetapkan tanggung jawab, dan melacak pencapaian bersama. Fitur-fitur seperti ClickUp Chat, utas diskusi tugas, @mentions, dan ClickUp Inbox mendukung kolaborasi yang lancar di semua proyek Anda. Anda juga dapat mengatur tujuan Anda dalam folder khusus agar mudah diakses.

Simpan dan kategorikan Tujuan ClickUp Anda dalam folder agar mudah diakses

Dengan fitur seperti ketergantungan tujuan dan ringkasan kemajuan, ClickUp Goals memastikan semua orang selaras dan bekerja menuju tujuan bersama.

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak templat siap pakai untuk menetapkan dan melacak tujuan dengan mudah. Favorit saya adalah Templat Tujuan SMART ClickUp.

Unduh Template Ini Tetapkan dan lacak tujuan SMART dengan Template Tujuan SMART ClickUp

Aplikasi ini mencakup status yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan proyek, bidang kustom untuk mengkategorikan dan memvisualisasikan tujuan secara efisien, serta tampilan kustom seperti Goal Effort dan SMART Goal Worksheet untuk menyesuaikan dengan alur kerja Anda.

Saya menggunakan templat ini untuk:

Pantau semua tujuan dan target Anda

Atur tujuan ke dalam status yang berbeda : Selesai, Sedang Berjalan, Melenceng, Ditunda, Sesuai Rencana, untuk memantau kemajuan

Pantau dan analisis tugas untuk memastikan produktivitas maksimal

Ukur upaya yang diperlukan untuk setiap tujuan

Tetapkan dan patuhi jadwal

Bagian terbaiknya adalah ClickUp tidak hanya membantu dalam pelacakan tujuan, tetapi juga menawarkan fitur-fitur utama dan templat untuk manajemen proyek, komunikasi, dan kolaborasi. Anggap saja ini sebagai satu aplikasi untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan Anda, baik profesional maupun pribadi!

Fitur terbaik ClickUp

Dapatkan gambaran umum tingkat tinggi mengenai kemajuan tujuan dan waktu yang dihabiskan untuk proyek dengan berbagai widget ClickUp Dashboards , termasuk bilah kemajuan, grafik lingkaran, grafik burndown, dll.

Dapatkan pemberitahuan untuk tenggat waktu yang akan datang menggunakan ClickUp Reminders . ClickUp akan mengingatkan Anda tentang tugas-tugas Anda mulai dari lima menit hingga tiga hari sebelum tenggat waktu.

Lihat tugas-tugas Anda yang akan datang dalam bentuk Daftar, papan Kanban, diagram Gantt, dan gaya lain sesuai pilihan Anda menggunakan ClickUp Views

Bekerja sama dalam mengerjakan tugas, berbagi umpan balik, dan mencapai tujuan bersama menggunakan ClickUp Chat

Sesuaikan alur kerja Anda dengan berbagai jenis tugas menggunakan fitur-fitur ClickUp Tasks yang berguna, seperti status kustom, tingkat prioritas, dan ketergantungan

Keterbatasan ClickUp

Tidak dapat mengekspor dasbor dengan mudah

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan alat yang hanya menawarkan fitur pelacakan tujuan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.700 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Banyak pengguna ClickUp setuju bahwa platform ini telah menjadi alat yang sangat membantu dalam mencapai tujuan proyek mereka:

ClickUp Goals membantu setiap anggota departemen tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, yang sangat krusial saat peluncuran produk baru.

2. Hive—Terbaik untuk menetapkan rutinitas harian yang produktif

via Hive

Hive adalah salah satu dari sedikit aplikasi dalam daftar ini yang menggabungkan pelacakan tujuan dengan fitur manajemen proyek yang lengkap. Aplikasi ini memberi Anda fleksibilitas untuk menyusun tujuan Anda menggunakan daftar tugas, tenggat waktu, tonggak pencapaian, dan metrik kemajuan. Baik saat Anda menetapkan kebiasaan pribadi atau mengelola tujuan tim, Hive menyesuaikan diri dengan cara kerja Anda yang paling efektif.

Keunggulan utama aplikasi ini terletak pada kemampuannya membantu Anda membangun rutinitas yang mendukung produktivitas dan konsistensi. Anda dapat menetapkan tujuan sebagai proyek, menetapkan subtugas, melacak persentase penyelesaian, dan menggunakan pengingat otomatis agar tetap sesuai jadwal.

Fitur terbaik Hive

Pilih dari berbagai cara untuk melacak tujuan—gunakan proyek untuk pelacakan berdasarkan tonggak pencapaian, tugas untuk kebiasaan harian, dan dasbor untuk gambaran umum semua hal dalam satu tempat

Lihat perkembangan Anda dari waktu ke waktu dengan filter mingguan, bulanan, atau tahunan

Gunakan analisis bawaan seperti tingkat penyelesaian, pembaruan status, dan wawasan produktivitas tim untuk tetap berada di jalur yang benar

Keterbatasan Hive

Tidak ada sistem penghargaan bawaan atau fitur gamifikasi untuk meningkatkan motivasi

Aplikasi ini tersedia untuk perangkat seluler, tetapi paling optimal jika digunakan sebagai aplikasi desktop atau web

Harga Hive

Gratis

Starter: $5 per bulan per pengguna

Teams: $12 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi Tim Penjualan

Peringkat dan ulasan Hive

G2 : 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

3. Way of Life—Terbaik untuk membangun kebiasaan baru

melalui App Store

Way of Life menggabungkan trik pembentukan kebiasaan seperti menulis jurnal dan membuat daftar tugas menjadi pelacak kebiasaan digital yang intuitif.

Kami menyukai cara aplikasi ini membuat Anda bertanggung jawab atas kebiasaan buruk. Jadi, alih-alih hanya menyoroti kebiasaan baik Anda, Anda dapat mencari cara untuk mengatasi situasi yang mungkin menggoda Anda hingga tergelincir dari tujuan pembentukan kebiasaan Anda.

Dengan fitur Grafik, Anda dapat melihat tren positif dan negatif selama beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun.

Fitur terbaik Way of Life

Lacak rutinitas Anda dengan sistem kode warna yang unik

Tetaplah fokus untuk mencapai tujuan Anda dengan pengingat yang efektif

Catat apa yang memicu kebiasaan buruk menggunakan fungsi buku harian bawaan

Keterbatasan Way of Life

Anda hanya dapat melacak tiga kebiasaan dalam paket gratis

Tidak ada cara untuk melacak seberapa dekat Anda dengan pencapaian tujuan. Hanya ada pilihan ya atau tidak

Harga Way of Life

Gratis

Premium: Mulai dari $4,99 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Way of Life

G2: Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

4. Coach.me—Terbaik untuk pengembangan diri dan mempelajari keterampilan baru

Coach.me adalah platform yang sangat baik yang menghubungkan Anda dengan pelatih dan mentor bersertifikat di berbagai bidang keahlian. Jika pertumbuhan pribadi adalah tujuan utama Anda, saya sangat merekomendasikan Coach.me.

Saya merasa ini sangat membantu dalam pengembangan keterampilan karena Anda mendapatkan dukungan menyeluruh untuk mempelajari keterampilan pilihan Anda—teman, rekan kerja, dan bahkan pelatih pribadi dapat membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

Anda juga dapat memanfaatkan fleksibilitasnya—aplikasi ini juga berfungsi sebagai pelacak kebiasaan, sehingga Anda dapat menikmati berbagai fiturnya bahkan tanpa perlu mendaftar ke paket pelatihan pribadi.

Fitur terbaik Coach.me

Tetapkan tujuan dan pengingat mengenai berapa kali Anda ingin melatih suatu keterampilan atau membiasakan diri dengan suatu kebiasaan setiap minggu

Lihat tren mingguan dan bulanan dari kemajuan Anda

Ikuti petunjuk harian dari para pelatih untuk mencapai tujuan Anda

Lakukan check-in dari widget Today View di iPhone Anda atau di jam tangan pintar tanpa perlu membuka aplikasi

Keterbatasan Coach.me

Masalah teknis sesekali saat check-in yang mungkin mengganggu rekor harian Anda

Fungsi pelacakan proyek yang terbatas

Harga Coach.me

Pelacak kebiasaan: Gratis

Pelatihan pribadi: $100 per bulan (mulai dari $25 per minggu)

Peringkat dan ulasan Coach.me

G2: Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

5. Habitica—Aplikasi pelacak kebiasaan terbaik dengan elemen gamifikasi yang seru

via Habitica

Habitica mengubah daftar kebiasaan Anda menjadi permainan dan memungkinkan Anda membuat avatar yang menyenangkan yang semakin kuat seiring penyelesaian tugas. Anda juga mendapatkan hadiah yang dapat digunakan untuk membeli peningkatan avatar yang keren.

Yang paling saya sukai adalah integrasi media sosialnya. Saya merasa lebih mudah untuk tetap termotivasi dengan adanya rekan yang saling mengawasi Dengan integrasi media sosial berbasis permainan dari Habitica, menjadi lebih mudah untuk melibatkan kontak Anda dalam ‘misi’ Anda dan bekerja sama mencapai tujuan yang sama.

Fitur terbaik Habitica

Lacak kebiasaan dan tugas harian Anda di mana saja dengan antarmuka seluler dan web

Dapatkan hadiah seru untuk pencapaian tujuanmu guna menghias avatarmu dengan baju zirah pertempuran, hewan peliharaan misterius, keterampilan sihir, dan bahkan misi

Gunakan koin dalam game untuk membeli manfaat nyata seperti akses gratis ke acara TV

Keterbatasan Habitica

Pilihan yang terbatas untuk menyesuaikan tantangan

Navigasi bisa jadi rumit bagi sebagian pengguna

Harga Habitica

Gratis

Peringkat dan ulasan Habitica

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan tidak tersedia

6. Todoist—Terbaik untuk manajemen tugas dengan daftar tugas yang minimalis dan rapi

via Todoist

Todoist adalah aplikasi daftar tugas otomatis yang menarik untuk mengelola tugas saat bepergian. Aplikasi ini menyederhanakan tujuan Anda dengan mengubahnya menjadi item tindakan. Dan kepuasan yang Anda rasakan saat menandai item tindakan atau subtugas sebagai ‘selesai’ tak tertandingi. Ya, Anda bisa melakukannya dengan satu ketukan atau klik.

Fitur luar biasa lainnya adalah pengenalan bahasa alami, yang mengelompokkan tugas Anda ke dalam tampilan Hari Ini, Mendatang, dan filter kustom. Hal ini membantu Anda memprioritaskan tujuan dengan mudah. Fitur ini juga memungkinkan saya membuat ruang bersama untuk tugas kolaboratif yang terpisah dari tujuan dan proyek pribadi saya.

Fitur terbaik Todoist

Catat dan atur tugas begitu muncul di benak Anda dengan bahasa yang mengalir dan alami

Bangun kebiasaan dan pantau tenggat waktu dengan pengenalan data otomatis

Ubah apa pun menjadi tugas di daftar to-do Anda dari mana saja menggunakan lebih dari 80 integrasi

Lacak kemajuan Anda dengan berbagai cara—visualisasi produktivitas, riwayat aktivitas, dan arsip tugas yang telah diselesaikan

Keterbatasan Todoist

Kualitas ringkasan yang dihasilkan bervariasi, jadi Anda harus memeriksa dan merevisinya secara manual untuk memastikan keakuratannya

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk statistik produktivitas dan tampilan laporan

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Pro: $5/bulan

Bisnis: $8/bulan

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4,4/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

7. ATracker—Terbaik untuk manajemen waktu untuk setiap tujuan

via ATracker

ATracker adalah aplikasi manajemen tujuan berbasis waktu yang memberikan wawasan tentang bagaimana Anda menghabiskan waktu untuk setiap tujuan. Hal ini memungkinkan Anda menjadwalkan setiap tugas dan subtugas secara strategis untuk pemanfaatan waktu yang optimal.

Saya menjelajahi pengaturan lanjutan aplikasi ini, dan ternyata Anda dapat melacak total waktu yang dihabiskan untuk sekelompok tugas. ATracker menyimpan semua catatan Anda dan menampilkannya dalam tampilan daftar dan kalender. Anda juga dapat memperbarui entri atau mencatat waktu nanti.

Fitur terbaik ATracker

Mulai dan hentikan tugas hanya dengan satu sentuhan tanpa perlu membuka kunci perangkat Anda

Lacak waktu Anda di aplikasi seluler, tablet, Apple Watch, atau komputer

Tetapkan tujuan harian dan mingguan berdasarkan tugas dan tag, termasuk tag numerik dan tag drop-down

Buat laporan kemajuan harian dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang yang menarik

Keterbatasan ATracker

Gangguan sesekali dalam sinkronisasi kalender

Tidak dapat melacak waktu untuk beberapa tugas secara bersamaan

Harga ATracker

Gratis

Pro: $4,99 di iOS dan $2,99 di Android (biaya satu kali)

Premium: $2,99/bulan

Peringkat dan ulasan ATracker

G2: Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

8. GoalsOnTrack—Terbaik untuk membuat rencana tindakan terperinci untuk tujuan Anda

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack adalah perangkat lunak penetapan tujuan SMART dengan struktur tujuan berjenjang. Artinya, Anda dapat membuat rencana tindakan terperinci untuk setiap tujuan dan sub-tujuan. Hal ini tidak hanya menjadikannya aplikasi daftar tugas, tetapi juga pelacak agenda terperinci yang dilengkapi dengan fitur pelacakan kebiasaan, waktu, dan kemajuan.

Saya terkejut secara positif melihat betapa banyak pekerjaan yang ditangani oleh perangkat lunak ini. Misalnya, Anda akan mendapatkan formulir metrik tujuan untuk diisi guna memastikan tujuan Anda memenuhi kriteria SMART —spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

Selain itu, ada papan visi, templat penetapan tujuan, dan jurnal untuk menuangkan pikiran. Ini seperti semua ide Anda tentang tujuan tinggal di dalam sebuah apartemen bertingkat. Semuanya berada dalam kompleks yang sama tetapi cukup terpisah untuk pengorganisasian yang baik.

Fitur terbaik GoalsOnTrack

Rencanakan setiap tahap tujuan Anda dengan perencana dan lembar kerja yang dapat dicetak

Lacak kemajuan tujuan dengan empat cara: berdasarkan sub-tujuan, berdasarkan tugas, berdasarkan hasil, dan secara manual

Penjadwalan seret dan lepas dengan kalender tugas yang terintegrasi dengan kalender eksternal seperti Google Calendar, iCal, dan Outlook

Lacak pelaksanaan kebiasaan Anda dengan tanda centang harian

Bagikan tujuan dengan tim Anda, catat aktivitas tim secara real-time, dan posting pesan atau komentar di papan pesan terpusat untuk bekerja sama

Keterbatasan GoalsOnTrack

Membutuhkan koneksi internet

Tidak ada versi uji coba atau versi gratis

Harga GoalsOnTrack

Biaya keanggotaan sebesar $68 per tahun

Peringkat dan ulasan GoalsOnTrack

G2: Ulasan tidak tersedia

Capterra: Ulasan tidak tersedia

9. Lattice—Terbaik untuk OKR dan tujuan karyawan

via Lattice

Lattice adalah solusi penetapan tujuan untuk tim. Aplikasi ini sangat cocok untuk organisasi yang ingin memantau kinerja kerja sambil memungkinkan karyawan menyelaraskan pengembangan profesional mereka dengan tujuan perusahaan.

Kami menemukan bahwa aplikasi ini berguna untuk manajemen proyek lintas fungsi dan memastikan kolaborasi yang jelas. Misalnya, Anda dapat menetapkan tujuan pemasaran secara bersama-sama di satu tempat dan tujuan layanan pelanggan secara terpisah di tempat lain. Anda juga dapat menetapkan sasaran untuk pengembangan perangkat lunak dan tujuan SMART untuk para manajer. Semuanya dapat dihubungkan dan dikolaborasikan dalam satu platform.

Perangkat lunak OKR ini terintegrasi dengan Jira, Salesforce, Slack, dan Microsoft Teams untuk memastikan bahwa tujuan selalu menjadi prioritas utama dan terus ditindaklanjuti.

Fitur terbaik Lattice

Hubungkan target individu dengan tujuan departemen dan perusahaan untuk evaluasi kinerja

Integrasikan OKR ke dalam manajemen kinerja untuk menyelaraskan pencapaian dengan prioritas bisnis utama

Dorong keterlibatan karyawan melalui pertemuan satu lawan satu dan interaksi dengan HR dan manajer

Keterbatasan Lattice

Situs web ini mungkin lambat saat dimuat pertama kali

Tidak ada versi gratis

Harga Lattice

Manajemen Kinerja + OKR & Tujuan: $11 per orang per bulan

Biaya: $4 per orang per bulan

Grow: $14 per orang per bulan

Biaya: $6 per orang per bulan

Peringkat dan ulasan Lattice

G2 : 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 160 ulasan)

10. Toodledo—Terbaik untuk meningkatkan produktivitas di semua aspek kehidupan Anda

via Toodledo

Toodledo adalah alat produktivitas yang canggih. Aplikasi ini menawarkan beberapa opsi untuk mengatur dan melacak tujuan, dengan fokus pada peningkatan hasil kerja. Aplikasi ini mengambil ide daftar tugas sederhana dan mengembangkannya menjadi ruang kerja yang terperinci sehingga Anda dapat menyelesaikan lebih banyak hal untuk setiap tujuan atau tugas.

Saya menemukan kategorisasinya cukup menarik:

Life: Memungkinkan Anda membuat daftar tugas dan catatan, serta membagikannya kepada teman dan keluarga berdasarkan metode Getting Things Done

Pekerjaan: Membantu Anda merencanakan proyek, membagikan tugas kepada tim, dan melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek

Schedule: Mendorong Anda untuk memaksimalkan waktu luang Anda dengan penjadwal bawaan, lengkap dengan pengingat berdasarkan lokasi Anda, tugas berulang, dan integrasi kalender

Fitur terbaik Toodledo

Gunakan folder, tag, konteks, dan subtugas untuk membantu mengatur daftar tugas

Sortir, saring, dan cari dalam daftar Anda, lalu ketahui apa saja yang perlu diselesaikan. Aplikasi ini akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda saat tugas-tugas tersebut jatuh tempo

Pantau perkembangan diri Anda; tetap termotivasi dan raih tujuan Anda

Tuliskan kenangan Anda, gunakan sebagai jurnal—catat resep, catatan perjalanan, dan lainnya

Gunakan kerangka kerja untuk merencanakan proyek Anda berikutnya, mencatat silsilah keluarga, atau untuk keperluan lain apa pun yang Anda inginkan

Keterbatasan Toodledo

Fitur Catatan memerlukan fungsi pencarian yang lebih baik

Harga Toodledo

Gratis

Peringkat dan ulasan Toodledo

G2 : 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (70+ ulasan)

Pilih Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik

Aplikasi yang saya uji dan pilih memiliki beberapa kesamaan: semuanya mudah digunakan dan membantu saya menjadi lebih terorganisir dan produktif. Meskipun sangat bagus untuk menetapkan dan melacak tujuan, hanya sedikit yang menawarkan fitur di luar fitur dasar.

Saya lebih menyukai alat perencanaan tujuan jangka panjang yang membantu saya menyeimbangkan tugas-tugas pribadi dan profesional. Oleh karena itu, platform dengan fitur kolaborasi tim, manajemen tugas, dan manajemen proyek yang canggih menjadi pilihan ideal bagi saya.

Dalam konteks ini, hanya satu alat yang memenuhi semua kriteria—ClickUp!

Aplikasi ini memudahkan pelacakan tujuan berkat fitur-fiturnya yang serbaguna dan templat siap pakai. Alat manajemen proyek ClickUp memungkinkan kami untuk tetap mengontrol daftar tugas dan berkolaborasi dengan tim lintas fungsi.

Secara keseluruhan, alih-alih pelacak tujuan yang hanya untuk individu, ClickUp memberi Anda fleksibilitas untuk mengerjakan tujuan profesional sebagai sebuah tim. Meskipun Anda dapat mengelola pelacak pribadi Anda secara terpisah, fitur kolaboratifnya menawarkan keunggulan tersendiri.

Coba ClickUp hari ini! Anda tidak akan menyesal.