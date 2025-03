15 Perangkat Lunak OKR Terbaik pada tahun 2025 (Ulasan & Harga)

ClickUp Manajemen proyek OKR ClickUp Goals dengan target yang dapat dilacak dan templat OKR yang dapat disesuaikan Gratis Selamanya Tanpa Batas: $7/pengguna per bulan Bisnis: $12/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia pada paket berbayar apa pun dengan harga $5 per anggota per Ruang Kerja per bulan Pengguna: $7/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia pada paket berbayar apa pun dengan harga $5 per anggota per Ruang Kerja per bulan

Weekdone Mengukur kemajuan mingguan Umpan berita harian dan pembaruan mingguan Premium Gratis: Mulai dari $108/bulan (paket 10-pengguna, dengan harga $10,80 per pengguna/bulan)

Workboard Meningkatkan produktivitas tim Agenda pintar NA

Kisi Manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan Umpan balik berkelanjutan Manajemen Kinerja + OKR & Sasaran: $11/bulan per pengguna Keterlibatan: + $ 4/bulan per pengguna Tumbuh: + $ 4/bulan per pengguna Kompensasi: + $6/bulan per pengguna

15Five Pelacakan OKR berbasis umpan balik Dasbor tinjauan diri terbaik dan tos Libatkan: $4/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Performa: $10/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan) Total Platform: $16/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan)

Asana Manajemen proyek dan tugas Pelacakan kemajuan visual dan berbagai integrasi Pemula Gratis: $13,49/bulan per pengguna Tingkat Lanjut: $30,49/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus Perusahaan+: Harga khusus

Kerja Lebih Baik Umpan balik dan komunikasi Kalibrasi yang tidak bias Enterprise: Harga khusus Pasar Menengah: Harga khusus

Peoplebox Membangun budaya berkinerja tinggi Wawasan penyelarasan tim Manajemen Bakat: $7/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan) Platform OCR: $8/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan) Full-Suite Professional: $12/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan) Full-Suite Premium: $15/bulan per pengguna (hanya tagihan tahunan) Paket Perusahaan: Harga khusus Harga khusus

PerformYard Tinjauan kinerja yang dapat disesuaikan Sasaran yang fleksibel dan siklus tinjauan yang dapat disesuaikan Manajemen Kinerja: mulai dari $5-$10/bulan per pengguna (hanya untuk penagihan tahunan) Keterlibatan Karyawan: Mulai dari $1-$3/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Buku Kerja Meningkatkan keterlibatan karyawan Bagan organisasi terperinci Bisnis: $15/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus Harga khusus

Hasil Kuantitatif Laporan tolok ukur Sorotan pencapaian dan riwayat versi OKR Penting: Gratis Skala: $9/bulan per penggunaPerusahaan: Penetapan Harga Khusus

Kallidus Perform Pembelajaran dan pengembangan serta manajemen siklus hidup karyawan Pelacakan OKR multi-level Harga khusus

Profit.co Manajemen OKR yang dapat disesuaikan 400+ KPI bawaan dan khusus serta dasbor visual Harga khusus

Viva Goals Penetapan dan pelacakan sasaran menggunakan templat Kerangka presentasi siap pakai untuk PowerPoint Microsoft Viva di Microsoft 365: Tersedia sebagai bagian dari paket perusahaan Microsoft 365Microsoft Viva Komunikasi dan Komunitas Karyawan: $2/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Microsoft Viva Analisis Tempat Kerja dan Umpan Balik Karyawan: $6/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Microsoft Viva Suite: $12/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)