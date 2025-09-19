Memahami Teknik Ladder of Inference untuk Mengambil Keputusan yang Lebih Baik

Pernahkah Anda menyesali sebuah keputusan? Hal ini bisa berupa mempekerjakan seseorang, membeli sesuatu, pindah ke pekerjaan lain, atau bahkan sekadar mendapatkan potongan rambut yang buruk! Di dunia nyata, tidak ada jaminan bahwa keputusan Anda selalu benar.

Namun, dengan informasi dan alat yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Terdapat puluhan templat dan kerangka kerja pengambilan keputusan yang memfasilitasi hal ini.

Dalam postingan blog ini, kami membahas salah satu alat tersebut: Ladder of Inference.

Apa itu Ladder of Inference?

Ladder of inference adalah proses bertahap yang secara alami Anda ikuti saat mengambil keputusan. Tujuh langkah dalam proses pengambilan keputusan ini adalah pengamatan, pemilihan data, interpretasi, asumsi, kesimpulan, keyakinan, dan tindakan.

Ladder of inference adalah model metaforis tentang kognisi dan tindakan yang dirancang oleh seorang ahli teori bisnis Amerika, Chris Argyris, pada tahun 1970-an. Ia menciptakan model ini untuk membantu orang memahami proses pengambilan keputusan dan menghindari kesimpulan yang salah. Model ini kemudian dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya ‘The Fifth Discipline’.

Kita akan membahas detailnya sebentar lagi, tetapi pertama-tama, mari kita bedakan istilah ini dari istilah lain yang serupa.

Teknik Ladder of Inference vs. bias tak sadar

Baik "ladder of inference" maupun bias tak sadar merupakan model kognitif dalam bidang pengambilan keputusan. Keduanya bersifat implisit, artinya tidak digunakan secara sadar oleh pengambil keputusan. Namun, keduanya merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula.

Ladder of inference adalah alat yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang umum. Di sisi lain, bias tak sadar adalah asosiasi dan hubungan yang kita buat tanpa menyadarinya secara sadar, yang juga memengaruhi keputusan.

Ladder of inference Kebiasaan tak sadar Proses bertahap Kombinasi faktor-faktor Dipengaruhi oleh ciri-ciri perilaku Dipengaruhi oleh ciri-ciri sosial, budaya, dan perilaku Mendukung pengambilan keputusan yang efektif Menghalangi pengambilan keputusan yang efektif Membantu untuk mengikuti Membantu menghindari

Singkatnya, kita perlu menghilangkan bias tak sadar di setiap langkah tangga tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Apa saja anak tangga dalam teknik Ladder of Inference?

Tangga inferensi yang paling umum digunakan dimulai dari kumpulan data yang dapat diamati dan terdiri dari anak tangga berikut.

Ladder of inference | Sumber: Wikimedia Commons

1. Pengamatan

Pada anak tangga paling bawah terdapat tahap pengamatan. Pada tahap ini, Anda mengamati hal-hal dan menyerap data yang tersedia tanpa memberikan makna atau menilai hal-hal tersebut.

Misalnya, jika Anda perlu mengambil keputusan mengenai alokasi anggaran untuk semua kegiatan pemasaran, Anda akan mengumpulkan dan meninjau data, seperti:

Anggaran dan pengeluaran tahun-tahun sebelumnya

Pengembalian atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya

Rencana dan kegiatan pemasaran untuk tahun mendatang

Total anggaran pemasaran yang tersedia

Kompensasi karyawan

2. Pemilihan data

Tidak semua data memiliki tingkat penting atau relevansi yang sama terhadap keputusan yang sedang Anda ambil. Oleh karena itu, sebelum menafsirkan data, kita cenderung memilih data yang relevan. Inilah anak tangga kedua dari teknik ladder of inference.

Dalam mengambil keputusan alokasi anggaran, Anda mungkin memilih semua data dari daftar di atas, kecuali mungkin kompensasi karyawan, karena hal itu mungkin termasuk dalam anggaran SDM.

Proses eliminasi ini memungkinkan kejelasan dalam pengambilan keputusan.

3. Interpretasi

Sekarang setelah Anda memiliki data yang dibutuhkan, saatnya untuk menganalisis dan menafsirkannya. Terlepas dari niatnya, setiap orang menafsirkan data berdasarkan pengalaman subjektifnya. Teknik "ladder of inference" menunjukkan bahwa hal ini merupakan proses yang wajar dan bahwa pengambil keputusan tidak dapat memengaruhinya dengan cara apa pun.

Misalnya, fakta bahwa Anda melihat data masa lalu untuk mengambil keputusan mengenai anggaran masa depan menunjukkan adanya subjektivitas. Atau, jika Anda percaya bahwa orang yang bertanggung jawab atas iklan berbayar lebih kompeten daripada eksekutif media sosial, Anda mungkin menafsirkan kinerja berdasarkan saluran secara subjektif.

4. Asumsi

Terlepas dari seberapa keras seseorang berusaha, semua keputusan didasarkan pada asumsi tertentu. Untuk menjadi seobjektif mungkin, Anda dapat menggunakan data untuk mendukungnya, sehingga asumsi tersebut menjadi apa yang disebut ‘asumsi yang masuk akal.’

Anda kemudian menggunakan konteks dari langkah sebelumnya bersama dengan asumsi-asumsi pada langkah ini untuk menarik kesimpulan.

Dalam contoh yang sama, jika Anda selalu menganggap bahwa media sosial gratis, Anda mungkin tidak mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran untuknya, meskipun kenyataannya sebaliknya.

5. Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam teknik "ladder of inference" adalah kesimpulan, di mana kita menentukan tindakan yang diperlukan dalam situasi tersebut berdasarkan data, konteks, dan asumsi.

Misalnya, jika data yang dipilih menunjukkan bahwa Anda tidak menghasilkan prospek apa pun melalui media sosial; jika Anda menafsirkannya berdasarkan pandangan Anda terhadap eksekutif media sosial; dan mengasumsikan bahwa saluran tersebut gratis, Anda akan menyimpulkan untuk tidak mengalokasikan anggaran apa pun untuknya tahun ini juga.

6. Keyakinan

Seiring berjalannya waktu, kesimpulan berubah menjadi keyakinan kita. Dan keyakinan memengaruhi tindakan.

Anda mungkin percaya bahwa suatu kesimpulan selalu benar karena Anda pernah membuat keputusan tersebut dan berhasil. Anda juga terjebak dalam lingkaran di mana Anda menerapkan kesimpulan tersebut ke berbagai skenario di masa depan, yang pada akhirnya mengukuhkan keyakinan Anda.

Dalam contoh ini, Anda mungkin percaya bahwa media sosial tidak efektif bagi Anda. Ketika seseorang bersikeras untuk mencobanya, Anda akan menyetujuinya dengan enggan, sehingga membuat mereka gagal, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan Anda kembali.

7. Tindakan

Tahap terakhir adalah tindakan, yang kita ambil di akhir perjalanan kita. Pada akhirnya, Anda mungkin mengalokasikan x% untuk iklan berbayar, y% untuk media sosial, z% untuk pencarian, dan seterusnya.

Penerapan Praktis Teknik Ladder of Inference

Awalnya, teknik "ladder of inference" tidak dimaksudkan sebagai kerangka kerja pengambilan keputusan, melainkan sebagai pengamatan terhadap cara kita biasanya mengambil keputusan. Namun, teknik ini dapat digunakan untuk membimbing proses berpikir dan tindakan kognitif. Berikut ini caranya.

Periksa bias kognitif

Langkah-langkah dalam teknik "ladder of inference" berfokus pada konteks individu dan asumsi yang ada yang memengaruhi keputusan. Dengan menggunakan teknik "ladder of inference", Anda dapat melakukan analisis proses untuk mengidentifikasi bias dan mempertimbangkan kembali keputusan.

Misalnya, Anda mungkin melihat produktivitas kontraktor dan berasumsi bahwa kinerja mereka yang kurang memuaskan disebabkan oleh kerja jarak jauh. Dengan mengikuti teknik "ladder of inference", Anda dapat kembali ke tahap pengamatan untuk memvalidasi teori ini, alih-alih hanya mengandalkan keyakinan bahwa pekerja jarak jauh kurang produktif.

Hindari menarik kesimpulan secara terburu-buru

Teknik tangga inferensi membantu Anda fokus pada fakta dan kenyataan. Teknik ini membantu proses penalaran Anda. Teknik ini membantu mendukung kesimpulan Anda atau menantang kesimpulan orang lain berdasarkan informasi yang akurat.

Misalnya, Anda mungkin melihat jumlah bug pada iterasi terbaru dan langsung menyimpulkan bahwa hasilnya benar-benar buruk. Namun, dengan menggunakan teknik ladder of inference, Anda menarik kesimpulan berdasarkan data dan menggunakan kecerdasan kontekstual untuk menemukan akar masalah secara efektif.

Cegah reaksi emosional yang berlebihan

Manusia adalah makhluk yang dipengaruhi emosi. Kita semua pernah merasa sedih, marah, kecewa, dan kesal atas hal-hal yang terjadi di tempat kerja. Namun, penting untuk memastikan bahwa emosi-emosi ini tidak terlalu memengaruhi keputusan.

Teknik tangga inferensi membantu mengendalikan reaksi emosional dan mencegah pengambilan keputusan yang terburu-buru.

Kembangkan pola pikir reflektif

Memahami dan menggunakan teknik "ladder of inference" memungkinkan Anda mengembangkan pola pikir reflektif dengan kesadaran akan proses berpikir Anda sendiri. Semakin sering Anda menggunakan teknik ini, semakin besar kemungkinan Anda untuk memperluas pengumpulan data dan memperkuat proses pengambilan keputusan Anda.

Memperkuat keputusan yang berdampak

Kebanyakan orang langsung bertindak berdasarkan pengamatan mereka, membuat keputusan secara intuitif. Hal ini mungkin efisien dalam beberapa situasi, tetapi sangat tidak efektif dalam situasi lainnya. Dengan menggunakan teknik "ladder of inference", Anda dapat menelusuri langkah-langkah Anda secara perlahan dan membuat keputusan yang lebih baik.

Misalkan insting Anda mengatakan bahwa Anda perlu beralih penyedia layanan cloud, misalnya dari Google Cloud Platform (GCP) ke Amazon Web Services (AWS), tetapi atasan Anda belum yakin. Anda dapat menggunakan teknik "ladder of inference" untuk memperjelas alasan di balik keputusan Anda dan menunjukkan prosesnya guna meyakinkan pimpinan Anda.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Teknik Ladder of Inference

Meskipun "ladder of inference" merupakan alat yang ampuh untuk pengambilan keputusan, alat ini tidaklah sempurna. Faktor-faktor berikut dapat membuat alat ini kurang efektif.

Bias tak sadar : Bias seperti ras, orientasi seksual, jenis kelamin, dll., dapat memengaruhi data yang kita pilih atau asumsi yang kita buat

Informasi terbatas : Kita hanya dapat melakukan pengamatan terbatas dan memilih data yang lebih sedikit lagi, sehingga keputusan kita menjadi sempit dan tidak komprehensif.

Cepat-cepat : Terburu-buru dalam proses pengambilan keputusan dapat mengakibatkan terlewatnya langkah-langkah penting dalam tangga inferensi

Kegagalan dalam mengevaluasi ulang: Teknik "ladder of inference" harus menumbuhkan pola pikir reflektif. Jika tidak, asumsi dan keyakinan akan tetap tidak terkendali, yang berujung pada bias konfirmasi

Oleh karena itu, sebelum Anda menggunakan teknik tangga inferensi sebagai metode pengambilan keputusan, pertimbangkan hal-hal di atas dan buatlah titik-titik pemeriksaan untuknya. Berikut adalah beberapa tips tentang cara menggunakan teknik tangga inferensi secara efektif.

Cara Menggunakan Teknik Ladder of Inference dalam Pengambilan Keputusan

Baik keputusan Anda besar maupun kecil, teknik "ladder of inference" adalah salah satu model mental paling berguna untuk membimbing Anda.

1. Kumpulkan data yang komprehensif

Meskipun kumpulan data yang dapat diamati bukanlah sebuah langkah itu sendiri, namun merupakan tanggung jawab manajer proyek untuk menciptakan dan memperluas visibilitasnya.

Perangkat lunak manajemen proyek ClickUp memungkinkan Anda untuk mengelola daftar tugas, menugaskan pengguna, mengukur kemajuan pekerjaan, melacak waktu untuk setiap tugas, berkolaborasi secara real-time, mendokumentasikan proses, dan sebagainya.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengumpulkan kumpulan data yang dapat diamati mengenai proyek, proses, orang, tujuan, dan banyak lagi!

2. Pilih data

Setelah Anda memiliki semua data yang tersedia, saatnya memilih subset yang tepat untuk keputusan yang perlu Anda ambil.

Laporan pelacakan kemajuan ClickUp

Dashboard Proyek: Dashboard ClickUp menyediakan data real-time mengenai kemajuan proyek. Anda dapat menggunakan ini untuk mengambil berbagai jenis keputusan.

Misalnya, jika proyek Anda tertunda karena perluasan ruang lingkup dan Anda perlu mengalokasikan sumber daya tambahan, dasbor ini akan membantu mengukur seberapa besar dukungan yang Anda butuhkan.

Tampilan Beban Kerja: Tampilan ClickUp ini menampilkan data tentang setiap anggota tim, beban kerja mereka, ketersediaan, dan produktivitas. Saat mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya, ini adalah dataset yang tepat.

Tampilan pelacakan waktu: Tampilan ClickUp ini menampilkan waktu yang dilacak oleh anggota tim pada berbagai tugas. Data ini sangat berguna dalam mengambil keputusan terkait perkiraan upaya/waktu.

3. Tambahkan konteks yang tepat

Teknik "ladder of inference" menunjukkan bahwa kita menafsirkan data berdasarkan pengalaman subjektif kita sebelumnya. Dalam lingkungan profesional, hal ini dapat menghambat kesuksesan. Oleh karena itu, sebagai manajer proyek, Anda perlu berupaya memahami konteks yang dapat meningkatkan objektivitas.

Dashboard ClickUp dengan grafik burn up dan burn down

Dashboard ClickUp memungkinkan Anda menambahkan beberapa widget dalam satu tampilan, sehingga Anda mendapatkan informasi pendukung untuk semua titik data. Misalnya, saat Anda melihat status proyek dalam bentuk diagram lingkaran, Anda juga dapat melihat diagram burn-up/burn-down untuk memastikan bahwa Anda berada di jalur yang benar.

Jika Anda kesulitan memprioritaskan tugas-tugas yang ada di hadapan Anda, cobalah Template Matriks Eisenhower ClickUp untuk membantu Anda mengambil keputusan.

4. Buatlah asumsi (yang masuk akal)

Asumsi tidak dapat dihindari saat mengambil keputusan apa pun. Misalnya, saat merencanakan sprint berikutnya, Anda akan berasumsi bahwa setiap anggota tim akan tersedia sesuai rencana. Mengingat tidak ada permohonan cuti, ini adalah asumsi yang masuk akal, yaitu kemungkinan besar benar.

Jika data pelacakan waktu ClickUp menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 10 jam untuk memperbaiki bug P2 di masa lalu, maka masuk akal untuk mengasumsikan bahwa waktu yang dibutuhkan di masa depan akan sama.

5. Cari ide-ide kemungkinan dan tarik kesimpulan

Papan tulis untuk memvisualisasikan langkah-langkah teknik ladder of inference

ClickUp Whiteboard membantu tim jarak jauh untuk berkreasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan mengeksplorasi skenario. Ketika mereka menggunakan teknik visualisasi untuk mendiskusikan data sebagai sebuah tim, mereka dapat menghilangkan bias pada setiap langkah tangga.

Dengan AI ClickUp, Anda dapat merangkum data dalam hitungan detik. Hal ini membantu menghemat waktu saat presentasi dan memudahkan pemrosesan informasi di masa mendatang.

Gunakan dasbor yang didukung AI di ClickUp untuk selalu mengikuti tren dalam proyek Anda

6. Ambil tindakan

Pada akhirnya, setiap keputusan akan berujung pada suatu tindakan.

Template kerangka kerja pengambilan keputusan ClickUp

Dukungan pengambilan keputusan: Template Dokumen Kerangka Kerja Pengambilan Keputusan ClickUp memandu Anda melalui proses tersebut. Dengan menggabungkannya dengan teknik ladder of inference, template ini dapat membantu memperkuat alasan Anda.

Perencanaan seret dan lepas: Tampilan kalender ClickUp menampilkan jadwal proyek. Jika Anda memutuskan untuk mengalihkan tugas yang dapat mengubah jadwal, Anda dapat menyeret dan melepas tugas dari satu hari ke hari lain untuk mengoptimalkan produktivitas.

Komentar sebagai tugas: Thread komentar di ClickUp tidak hanya untuk percakapan. Saat Anda sedang mengeksplorasi berbagai kemungkinan, tetapkan komentar sebagai tugas, sehingga masukan-masukan ini dapat dimasukkan ke dalam alur kerja.

Otomatisasi pekerjaan: Beberapa keputusan juga dapat diotomatisasi. Dengan ClickUp Automations, Anda dapat mengatur otomatisasi sederhana "jika ini, maka itu", yang secara otomatis memberi tahu semua pemangku kepentingan untuk berbagai skenario.

Sesuaikan: Rancang alur kerja Anda dan atur di ClickUp dengan bidang kustom.

