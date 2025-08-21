10 Alat Otomatisasi AI Terbaik untuk Produktivitas pada Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Ingat bagaimana dulu kecerdasan buatan (AI) hanya identik dengan robot dan mesin bicara dalam film fiksi ilmiah? Kemudian, OpenAI muncul dan membuka kotak Pandora dengan ChatGPT.

Ya, AI itu nyata dan sudah ada di mana-mana dalam dunia bisnis. ?

Menurut Indeks Adopsi AI Global IBM 2022, perusahaan memanfaatkan AI untuk berbagai kasus penggunaan, termasuk otomatisasi proses bisnis, pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, serta analitik bisnis.

Hasilnya menarik: 54% dari bisnis ini melaporkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi, 48% mengatakan mereka memiliki pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan 41% mampu meluncurkan dan mengembangkan layanan baru dengan lebih cepat.

Terlepas dari industri dan ukuran bisnis Anda, AI dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis Anda secara signifikan.

Tapi—dan ini poin pentingnya—jika Anda terlalu lama ragu-ragu dan tidak memanfaatkan kekuatan teknologi AI, Anda bisa saja melihat pesaing Anda melesat meninggalkan Anda. Dan kami yakin Anda tidak ingin hal itu terjadi. ?️

Jadi, tetaplah bersama kami saat kami mengungkap 10 alat AI terbaik untuk otomatisasi guna memperlancar alur kerja tugas pemasaran Anda dan mengungguli pesaing Anda.

Secara sederhana, alat berbasis AI untuk otomatisasi pemasaran membuat upaya pemasaran Anda menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efektif.

Bayangkan tugas-tugas seperti menyegmentasikan audiens, menulis konten pemasaran, mengirim email, dan memposting di media sosial. Kini bayangkan tidak hanya mengotomatisasi tugas-tugas ini, tetapi juga membuatnya menjadi “cerdas.”

Alih-alih mengirim email generik, alat berbasis AI menganalisis perilaku pengguna dan menyesuaikan konten sesuai preferensi individu. Daripada memposting di media sosial secara acak, alat-alat ini mengidentifikasi kapan audiens Anda paling aktif dan konten apa yang paling disukai oleh mereka.

Tapi bagaimana cara kerjanya? Nah, alat AI menggunakan pembelajaran mesin untuk terus belajar dari data, mengambil keputusan berdasarkan pola yang jika dianalisis secara manual akan memakan waktu sangat lama. ⏳

Inilah alasan mengapa penggunaan alat AI untuk otomatisasi pemasaran merupakan langkah cerdas bagi bisnis Anda:

Tangani tugas-tugas berulang dengan lebih akurat dan efisien

Luangkan waktu untuk fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi yang mendorong inovasi dan pertumbuhan nyata

Tingkatkan keterlibatan pelanggan dan tingkat konversi dengan menyesuaikan konten, interaksi, dan rekomendasi produk Anda sesuai dengan preferensi dan perilaku pelanggan

Hasilkan analisis prediktif untuk pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis kumpulan data pelanggan yang luas (misalnya, profil pelanggan, riwayat pembelian, kinerja kampanye, dll.)

Kurangi biaya operasional berkat berkurangnya kesalahan, strategi dan kampanye yang dioptimalkan, serta penggunaan sumber daya yang efisien

Berikut adalah 10 alat AI teratas untuk mengotomatisasi alur kerja pemasaran Anda, yang dipilih berdasarkan fitur unik dan ulasan pengguna di G2 dan Capterra. Bersiaplah untuk terkesima. ?

1. ClickUp — Pilihan terbaik untuk otomatisasi tugas

ClickUp adalah alat produktivitas serba guna , alias aplikasi serba bisa untuk pekerjaan, bagi bisnis yang ingin menyederhanakan operasional dan proyek klien dalam satu pusat terpusat.

Dengan ClickUp Brain, AI kerja paling lengkap dan kontekstual di dunia, hal ini menjadi jauh lebih mudah dan cepat daripada sebelumnya. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI untuk proyek, pengetahuan, dan penulisan di seluruh area ruang kerja Anda—mulai dari deskripsi tugas, komentar, obrolan, ClickUp Docs, hingga kotak masuk notifikasi.

Fitur prompt berbasis teks dari ClickUp AI memungkinkan Anda dengan cepat mengumpulkan ide dan menghasilkan konten kapan pun Anda merasa buntu. Dan, baik saat Anda menyusun brief kreatif, postingan blog, email prospek, perjalanan pelanggan, atau SOP proses, tersedia templat yang siap memandu Anda untuk memaksimalkan penggunaan AI.

Berikut adalah manfaat yang dapat Anda peroleh dengan alat AI ClickUp:

Proyek yang lebih jelas, penundaan yang lebih sedikit : Agen ClickUp Autopilot menangani penugasan tugas, rapat harian, dan prioritas sehingga pekerjaan berjalan lancar tanpa perlu pengawasan yang berlebihan. Cukup atur pemicu, kondisi, dan hasil yang diharapkan agar agen dapat melaksanakannya secara mandiri

Rapat yang benar-benar menghemat waktu : Ubah percakapan menjadi ringkasan instan, tugas, dan tindak lanjut tanpa perlu mencatat secara manual, melalui : Ubah percakapan menjadi ringkasan instan, tugas, dan tindak lanjut tanpa perlu mencatat secara manual, melalui AI Notetaker dari ClickUp

Temukan jawaban dalam hitungan detik : Tanyakan apa saja kepada Brain (mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas hingga ringkasan pedoman merek Anda) dan dapatkan wawasan yang kaya konteks yang diambil dari ClickUp Tasks, Docs, dan alat terhubung lainnya

Fokuslah pada pembuatan, bukan sekadar menyalin dan menempel: Buat draf konten, laporan, dan bahkan visual dengan lebih cepat, sementara Brain menangani pekerjaan beratnya

💡 Tips Pro: Lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit alat. Gantikan langganan AI yang bermacam-macam dengan satu asisten yang aman dan mencakup seluruh ruang kerja melalui ClickUp Brain MAX, aplikasi AI super Anda. Dapatkan akses ke model bahasa besar (LLM) terbaru, termasuk Gemini, ChatGPT, Claude, dan lainnya, dalam satu pendamping AI desktop yang berfungsi di mana pun Anda bekerja!

Fitur keren lainnya? Anda dapat mengubah blok teks menjadi tugas di ClickUp.

Tentukan urutan operasi yang jelas dengan menambahkan ketergantungan "pemblokiran" atau "menunggu" di antara tugas-tugas, dan pastikan tim Anda tetap pada jalurnya untuk mengetahui tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu

Daripada menghabiskan berjam-jam untuk menyusun daftar tugas yang perlu dilakukan setelah sesi brainstorming atau rapat, ClickUp AI akan membuatkan daftar tugas untuk Anda dalam hitungan detik. Alat ini ramah pengguna, fungsional, adaptif, dan sangat mudah digunakan.

Fitur terbaik ClickUp

Ringkas laporan panjang, obrolan, dan utas komentar hanya dengan satu klik melalui AI bawaan yang kontekstual

Jadwalkan rapat, atur waktu tugas secara otomatis, dan optimalkan hari kerja Anda dengan Kalender Bertenaga AI dari ClickUp

Atur dan lacak tugas menggunakan Bidang Kustom (seperti penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan penilaian) serta status kustom (seperti Akan Dilakukan, Sedang Berjalan, dan Selesai)

Hilangkan tugas-tugas berulang dengan membuat otomatisasi ClickUp dari awal atau menggunakan salah satu dari lebih dari 120 templat otomatisasi

Dapatkan pemberitahuan dan pengingat melalui aplikasi, email, dan ponsel agar Anda tidak pernah melewatkan tenggat waktu

Gunakan ClickUp AI untuk membuat konten, memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa, menyederhanakan tulisan Anda, dan mengoptimalkan kualitasnya

Akses ClickUp melalui web, serta perangkat desktop dan seluler

Batasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk mempelajari platform ini secara menyeluruh

ClickUp AI tidak tersedia di paket gratis

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.200 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

2. Drift – Terbaik untuk mengotomatisasi penjualan

melalui Drift

Drift adalah platform pemasaran dan penjualan yang dirancang untuk mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pengunjung situs web. Platform ini menawarkan pesan real-time, chatbot AI, dan alat email untuk terhubung secara instan dan memberikan dukungan kepada pengguna situs. Drift sangat cocok untuk bisnis yang ingin memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan meningkatkan konversi situs web. ?‍?

Fitur terbaik Drift

Jawab pertanyaan yang sering diajukan tentang bisnis Anda menggunakan chatbot AI

Arahkan pengunjung situs ke perwakilan penjualan yang tepat saat mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut

Dapatkan pemberitahuan saat pengguna target mengunjungi situs Anda sehingga Anda dapat segera memulai obrolan

Berkomunikasi secara real-time dengan calon pelanggan dan minta mereka menjadwalkan pertemuan di kalender Microsoft atau Google Anda

Batasan Drift

Fitur-fitur canggih seperti alat pengujian AI, pengalihan, dan chatbot AI tidak tersedia di paket pemula

Beberapa pengguna mengatakan bahwa aplikasi seluler ini terkadang mengalami masalah.

Harga Drift

Premium: $2.500/bulan

Tingkat Lanjut: Hubungi kami untuk informasi harga

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Drift

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.010 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (179 ulasan)

📮 Mengapa Investasi AI Jarang Menghasilkan Keuntungan Lebih dari 80% inisiatif AI gagal—banyak di antaranya karena alat-alat tersebut tidak berbagi konteks. Lihat bagaimana Contextual AI dari ClickUp membangun kembali lapisan kecerdasan di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan—sehingga AI benar-benar mendukung tim Anda. Mulailah Menggunakan ClickUp AI kontekstual menangkap seluruh Konteks Kerja Anda—proyek, tugas, dokumen, rapat, keputusan, dan percakapan—di seluruh tim dan alat.

3. Outreach – Pilihan terbaik untuk upaya pemasaran penjualan otomatis

melalui Outreach

Outreach adalah platform otomatisasi penjualan yang menyederhanakan proses penilaian prospek dan penjangkauan untuk membantu tim penjualan menutup lebih banyak prospek.

Fitur unggulannya, “Sequence”, memungkinkan Anda mengatur dan mengotomatiskan berbagai titik kontak dengan prospek Anda—melalui email manual dan otomatis, panggilan telepon, serta pesan LinkedIn. Hal ini memastikan keterlibatan yang tepat waktu dan konsisten untuk mengarahkan prospek Anda melalui saluran penjualan.

Fitur terbaik Outreach

Dapatkan gambaran umum tentang tugas-tugas (email, panggilan telepon, dll.) yang perlu Anda selesaikan selama seminggu

Lacak pengiriman, tingkat pembukaan, tingkat klik, dan balasan untuk setiap email dalam urutan Anda

Uji beberapa email untuk menentukan mana yang paling efektif untuk kampanye pemasaran di masa mendatang

Integrasikan dengan alat CRM seperti Salesforce dan Microsoft Dynamics 365 Sales

Batasan jangkauan

Ada kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru

Beberapa pengguna melaporkan tingkat bounce yang tinggi setelah mengirim email massal

Harga layanan pemasaran

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Outreach

G2: 4,3/5 (lebih dari 3.200 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (289 ulasan)

4. Emplifi – Terbaik untuk otomatisasi media sosial

melalui Emplifi

Emplifi adalah platform manajemen media sosial untuk bisnis yang ingin mengelola dan mengoptimalkan kehadiran mereka di media sosial. Jadwalkan dan publikasikan konten ke berbagai saluran media sosial dari satu dasbor, serta lacak kinerja secara real-time.

Dengan alat komunitas dan analitik canggihnya, Anda dapat memperoleh wawasan tentang preferensi audiens Anda, menyesuaikan strategi pemasaran secara instan, dan memastikan komunikasi yang konsisten dan efektif. ?

Fitur terbaik Emplifi

Publikasikan konten ke platform media sosial teratas, termasuk Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, dan Twitter

Atur alur kerja persetujuan untuk meninjau postingan sebelum dipublikasikan

Pantau sebutan dan sentimen seputar merek, industri, dan pesaing Anda di media sosial untuk tetap selangkah lebih maju dari tren

Temukan dan kelola hubungan dengan influencer yang sesuai dengan merek dan audiens target Anda

Batasan Emplifi

Beberapa pengguna menyebutkan antarmuka pengguna Emplifi yang kaku

Platform ini menjadi lambat saat mengubah ukuran atau memotong gambar

Harga Emplifi

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Emplifi

G2: 4,3/5 (199 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (38 ulasan)

5. Phrasee – Terbaik untuk membuat konten merek

melalui Phrasee

Phrasee adalah alat penulisan konten yang memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin canggih untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan merek dan berkinerja tinggi di seluruh saluran digital. Selain menghasilkan konten, alat ini juga mengotomatiskan eksperimen skala besar, menguji berbagai versi konten untuk mengidentifikasi yang paling efektif.

Dengan Phrasee, Anda dapat mempermudah proses pembuatan konten, mengoptimalkan pesan Anda, dan mencapai hasil yang lebih baik dengan wawasan berbasis data. ?

Fitur terbaik Phrasee

Konfigurasikan panduan gaya dengan pengaturan seperti tanda baca, kata-kata yang dibatasi, dan emoji

Pilih dari lebih dari 15 templat untuk membuat konten untuk email, media sosial, SMS, posting blog, deskripsi produk AI , dan iklan Anda

Buat variasi konten yang beragam untuk pengujian A/B pada kampanye pemasaran digital Anda

Dapatkan gambaran umum tentang kinerja kampanye pemasaran untuk mengetahui pesan mana yang paling disukai pelanggan Anda

Keterbatasan Phrasee

Alat ini memiliki pengaturan yang rumit

Pengguna mengatakan bahwa terkadang kinerjanya lambat

Harga Phrasee

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Phrasee

G2: 4,3/5 (5 ulasan)

Capterra: 4,0/5 (1 ulasan)

6. Jasper – Terbaik untuk penulisan berbasis AI

melalui Jasper

Jasper adalah asisten penulisan berbasis AI yang membantu Anda membuat berbagai jenis konten pendek dan panjang untuk blog, postingan media sosial, dan iklan Anda. Fitur utamanya yang menonjol adalah kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi dengan suara dan gaya unik merek Anda, memastikan hasil yang dihasilkan selalu selaras dengan identitas merek Anda.

Terjemahkan konten merek Anda ke lebih dari 30 bahasa, termasuk Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman. Jika Anda ingin menjaga konsistensi suara merek di berbagai platform dan audiens global, Jasper adalah alat yang tepat untuk tugas ini.

Fitur terbaik Jasper

Akses lebih dari 40 templat yang dapat disesuaikan untuk membuat konten dengan cepat

Bekerja sama dengan tim Anda dalam mengedit konten secara real-time

Buat gambar AI dengan deskripsi teks dan detail seperti gaya (render 3D, anime, abstrak), media (lukisan, kapur, dll.), dan suasana (cerah, tenang, dll.)

Integrasikan dengan alat-alat populer seperti Google Docs, Google Sheets, Grammarly, dan Surfer

Batasan Jasper

Terkadang menghasilkan konten yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan merek

Tidak tersedia di perangkat seluler

Harga Jasper

Pembuat: $49/bulan

Teams: $125/bulan

Bisnis: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Jasper

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

7. Rytr – Terbaik untuk pembuatan kerangka blog otomatis

melalui Rytr

Rytr adalah alat penulisan lain yang membantu Anda membuat konten berkualitas tinggi dan menarik dengan memilih dari lebih dari 40 contoh penggunaan. Contoh-contoh tersebut meliputi ide dan kerangka blog, penulisan bagian blog, iklan media sosial, ide keterangan foto, dan deskripsi produk.

Selain pembuatan konten, Rytr memungkinkan Anda memperbaiki dan menyusun ulang konten Anda untuk meningkatkan tata bahasa dan keterbacaan. Berbeda dengan alat penulisan serupa, Rytr lebih mudah digunakan, lebih cepat, lebih terjangkau, dan dapat diakses melalui perangkat seluler. ?

Fitur terbaik Rytr

Buat gambar yang dihasilkan AI dari teks langsung di dalam aplikasi

Buat konten dalam lebih dari 30 bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Italia, dan Jerman

Ubah gaya penulisan konten Anda dalam lebih dari 20 gaya, termasuk lucu, formal, santai, bersemangat, dan mendesak

Dapatkan umpan balik mengenai keaslian konten Anda menggunakan pemeriksa plagiarisme bawaan

Keterbatasan Rytr

Paket gratis terbatas pada pembuatan 10.000 karakter dan 5 gambar AI per bulan

Mulai terasa monoton saat membahas bagian-bagian blog

Integrasi terbatas

Harga Rytr

Gratis

Hemat: $9/bulan

Tanpa Batas: $29/bulan

Peringkat dan ulasan Rytr

G2: 4,7/5 (769 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (16 ulasan)

8. Smartwriter – Terbaik untuk riset otomatis

melalui Smartwriter

Smartwriter adalah alat penulisan konten yang mengotomatiskan riset tentang prospek Anda dan membantu Anda membuat pesan yang dipersonalisasi dalam skala besar. Gunakan alat ini untuk menulis email dingin, proposal di LinkedIn, dan permintaan backlink SEO. Alat ini sangat ideal bagi bisnis yang ingin meningkatkan keterlibatan dan konversi dengan memperluas upaya pemasaran yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Smartwriter

Jelajahi antarmuka yang ramah pengguna dengan mudah, bahkan jika Anda seorang pemula

Buat pesan menggunakan informasi dari berbagai sumber seperti blog prospek Anda, podcast, profil LinkedIn, dan ulasan Google teratas

Temukan prospek di industri apa pun dan verifikasi alamat email mereka

Integrasikan dengan platform pemasaran email populer seperti Hubspot, Mailshake, Lemlist, dan Snov.io

Batasan Smartwriter

Anda harus menghubungi layanan pelanggan untuk membatalkan langganan Anda

Output terkadang menghasilkan informasi yang tidak relevan

Harga Smartwriter

Basic: $59/bulan

Populer: $149/bulan

Pro: $359/bulan

Peringkat dan ulasan Smartwriter

G2: 4,0/5 (10 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan

9. Seventh Sense – Terbaik untuk otomatisasi pengiriman email

melalui Seventh Sense

Seventh Sense adalah alat optimasi pengiriman email yang memprediksi waktu terbaik untuk mengirim email kepada setiap prospek dan pelanggan Anda. Dengan menganalisis data keterlibatan sebelumnya, alat ini memprediksi kapan seseorang paling mungkin membuka dan membaca email. ?

Hal ini memastikan email Anda tidak tersesat di kotak masuk yang penuh dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Jika Anda adalah pemilik bisnis atau anggota tim pemasaran yang ingin meningkatkan kinerja kampanye email untuk pengiriman yang lebih baik, keterlibatan, dan konversi, Seventh Sense dapat membantu.

Fitur terbaik Seventh Sense

Pisahkan pelanggan aktif dari yang tidak aktif, dan sesuaikan upaya kampanye Anda sesuai dengan itu

Kirimkan email secara bertahap sepanjang hari untuk meningkatkan tingkat pengiriman, terutama saat mengirim email ke beberapa kontak di perusahaan yang sama

Atur uji A/B untuk berbagai variabel (misalnya, baris subjek, teks pratinjau, konten, dan posisi CTA) dalam alur kerja email Anda

Dapatkan ringkasan kinerja kampanye email bulanan, triwulanan, dan tahunan

Keterbatasan Seventh Sense

Antarmuka pengguna mungkin terasa rumit bagi pengguna baru

Hanya terintegrasi dengan HubSpot dan Marketo

Harga Seventh Sense

Business (Hubspot): $80/bulan (5.000 kontak pemasaran)

Business (Marketo): $450/bulan (50.000 prospek)

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Seventh Sense

G2: 4,8/5 (18 ulasan)

Capterra: 5,0/5 (3 ulasan)

10. Surfer – Terbaik untuk optimasi SEO berbasis AI

via Surfer

Surfer adalah alat optimasi SEO berbasis cloud yang membantu Anda meneliti, merancang, menulis, dan mengoptimalkan postingan blog agar mendapat peringkat di mesin pencari. Alat ini menganalisis halaman-halaman dengan peringkat teratas dan membandingkan konten situs web Anda dengan halaman-halaman tersebut.

Surfer memberikan saran yang dapat diterapkan mengenai penggunaan kata kunci, struktur konten, dan elemen SEO on-page lainnya. Hal ini memastikan Anda memaksimalkan peluang agar postingan blog naik peringkat di hasil pencarian dan menarik lebih banyak pengunjung organik ke situs web Anda.

Fitur terbaik Surfer

Analisis halaman-halaman teratas untuk suatu kata kunci dengan metrik yang berkontribusi terhadap peringkatnya (misalnya, jumlah kata, skor domain)

Temukan kelompok kata kunci seputar topik yang Anda pilih, lengkap dengan volume pencarian bulanan dan tingkat kesulitan setiap kata kunci

Optimalkan artikel Anda dengan saran kata kunci secara real-time

Periksa keaslian konten Anda dengan pemeriksa plagiarisme bawaan

Batasan Surfer

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru

Editor ini tidak memungkinkan Anda untuk menambahkan tabel

Tidak dapat mengedit kata kunci setelah editor dibuat

Harga Surfer

Essential: $89/bulan

Tingkat Lanjut: $179/bulan

Max: $299/bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Surfer

G2: 4,8/5 (468 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (373 ulasan)

Memilih alat otomatisasi AI terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda bisa jadi membingungkan mengingat banyaknya pilihan yang tersedia. Setiap alat memiliki fitur dan manfaat unik, namun ada beberapa faktor kunci yang harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan Anda.

Kemudahan Penggunaan: Antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif sangat penting bagi setiap alat otomatisasi AI. Pastikan alat yang Anda pilih tidak memerlukan keterampilan pemrograman yang rumit dan mudah untuk dipasang.

Integrasi: Carilah alat yang dapat terintegrasi dengan mulus ke sistem Anda saat ini dan alat digital lainnya. Integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional Anda.

Alat Pengujian AI: Alat-alat ini sangat penting untuk menguji dan mengevaluasi hasil sistem AI Anda dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan. Carilah alat otomatisasi AI yang dilengkapi dengan fitur pengujian AI yang andal.

Otomatisasi Pengujian: Pilihlah alat otomatisasi AI yang menawarkan kemampuan otomatisasi pengujian yang komprehensif. Alat-alat ini harus menyediakan solusi otomatisasi tanpa kode, otomatisasi pengujian visual, dan cakupan pengujian end-to-end dengan usaha yang lebih sedikit. Otomatisasi pengujian yang cepat dan minim perawatan, bersama dengan pengujian fungsional otomatis menggunakan AI dan ML, sangatlah penting. Fitur-fitur seperti kemampuan pemulihan mandiri bawaan, pengujian seluler, dan pembuatan data pengujian yang realistis dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan data pengujian dan mengidentifikasi ketergantungan data.

Skalabilitas: alat AI yang Anda pilih harus dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan kebutuhan bisnis Anda yang terus berubah. Artinya, alat tersebut mampu menangani beban kerja yang semakin meningkat serta terus beradaptasi dan belajar seiring perkembangan bisnis Anda.

Keamanan: Keamanan sangat penting saat menangani data dalam alat AI. Pilih penyedia yang memiliki protokol keamanan ketat dan enkripsi data yang kuat untuk mencegah kebocoran dan melindungi data Anda.

Dukungan Teknis: Dukungan pelanggan yang andal sangat penting dalam hal alat AI. Tantangan yang tidak terduga mungkin muncul, sehingga memiliki tim dukungan yang berpengalaman dan siap siaga dapat membuat perbedaan besar.

Fungsi AI: Alat otomatisasi harus sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Baik itu untuk meningkatkan efisiensi alur kerja, menyederhanakan proses penjualan, atau membantu dalam tugas pemasaran, alat tersebut harus memenuhi kriteria Anda secara efektif.

Harga: Nilai yang ditawarkan dibandingkan dengan biayanya merupakan pertimbangan penting. Pastikan alat yang Anda pilih memberikan pengembalian investasi yang baik dan sesuai dengan anggaran Anda. Bandingkan harga dengan alat-alat pesaing untuk memahami standar pasar dengan lebih baik.

Untuk mengembangkan operasi bisnis Anda, melayani pelanggan dengan lebih baik, dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri Anda, berinvestasi dalam alat otomatisasi pemasaran berbasis AI bukan lagi sekadar pilihan—melainkan suatu keharusan.

Luangkan waktu untuk mengevaluasi masing-masing dari 10 alat AI untuk otomatisasi ini dan lakukan pengujian perangkat lunak sendiri untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. ?

Dan jika Anda ingin mengelola semua alur kerja pemasaran konten (dan proses bisnis) Anda dalam dasbor pusat yang intuitif, jangan lewatkan ClickUp.

Selain menjadi asisten AI berbasis peran pertama, fitur manajemen proyek, otomatisasi tugas tingkat lanjut, dan lebih dari 100 integrasi bawaan menjadikannya alat yang serbaguna dan kuat untuk bisnis dari segala skala.

